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Sözleşme Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Arap Emirlikleri
Sözleşme yönetimi yazılımı, oluşturma, izleme ve izleme de dahil olmak üzere tüm sözleşme yaşam döngüsünü kolaylaştırır ve otomatikleştirir. Satış görevlileri veya müşteri temsilcileri gibi sözleşme müzakerelerinde yer alan profesyoneller için özellikle faydalıdır. Bu kişiler sözleşme şartlarının, hizmet seviyesi anlaşmalarının tanımlanmasından, değişiklik yapılmasından ve sözleşmelerin yürütülmesinden sorumludur. Müzakere yönüne ek olarak, her iki tarafın hukuk departmanları sözleşme sürecinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Sözleşmelerin ilgili kanunlara, düzenlemelere ve şirket içi politikalara uygun olmasını sağlarlar. Kuruluşlar, sözleşme yönetimi yazılımından yararlanarak sözleşme yönetimi sürecini basitleştirebilir ve hızlandırabilir. Manuel görevleri ortadan kaldırır, hataları azaltır ve genel verimliliği artırır. Bu yazılım, farklı paydaşlar arasında kesintisiz işbirliğine olanak tanır, sözleşme iş akışlarını kolaylaştırır ve tüm sözleşme yaşam döngüsü boyunca uyumluluğu sağlar.
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Belgeleri ve formları imzalatın. Kolayca. Güvenli bir şekilde. Herhangi bir yer. Tüm PDF ve e-imza çalışmalarınız için tek yer. Acrobat bunu başardı. Microsoft'un tercih ettiği e-imza çözümü ve aynı zamanda Adobe Acrobat'ın gücünü tek bir pakette içeren tek e-imza aracı olan Acrobat Sign ile iş ak...
provakil
provakil.com
İşletmelere yasal operasyonlarında daha fazla görünürlük kazandırıyor ve onları karar alma ve uygulama için gerekli kritik bilgilerle donatıyoruz. Şirketler, Anlaşmazlık Çözümü, Anlaşmazlık Öncesi ve Sonrası Çözüm, Sözleşme Yönetimi, Kredi Kurtarma ve Tahsilatlar - Hukuk ve Fikri Mülkiyetin Korunmas...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts, sözleşme süreçlerinizi kolaylaştırmanıza ve daha düşük maliyetlerle geniş ölçekte uyumluluk elde etmenize olanak tanıyan, zengin özelliklere sahip bir CLM platformudur.
Bonsai
hellobonsai.com
200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.
Proposify
proposify.com
Satış liderlerine satış süreçlerinin en önemli aşamasında kontrol ve görünürlük sağlayan teklif yazılımı. Proposify'ı 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.
DealHub.io
dealhub.io
Lider CPQ ve CLM tarafından sağlanan Gelir Artışı. Fiyat teklifleri ve sözleşmeler oluşturmak, alıcılarla etkileşime geçmek ve gerçek zamanlı alıcı içgörüleri elde etmek için birleşik bir platform.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper, her büyüklükteki şirket için lider satıcı ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimi platformudur (VCLM). Tek bir çözümde görünürlüğü geri kazanın, kontrolü ele alın, uyumluluğu koruyun ve üçüncü taraf riskini yönetin.
Linksquares
linksquares.com
Hukuk ekipleri, AI-Powered sözleşme yönetimi yazılımıyla sözleşmeleri kolayca hazırlamak, incelemek ve yürütmek için LinkSquares'e güveniyor.
Concord
concordnow.com
Concord, sözleşmeler üzerinde işbirliği yapmak, yönetmek, e-imzalamak ve saklamak için en basit sözleşme yönetimi platformudur.
Practice Ignition
practiceignition.com
Teklifleri, sözleşmeleri ve ödemeleri tek bir belgede gönderin; bu, müşteri etkileşimlerini yönetmenin daha hızlı ve daha etkili bir yoludur. Pratik Ateşleme onu süper hale getiriyor
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad'in sözleşme yönetimi yazılımı, şirketlerin her türlü veya karmaşıklıktaki sözleşmeyi dakikalar içinde kendi başlarına tasarlamasına ve uygulamaya koymasına olanak tanıyan tek çözümdür.
Papernest
papernest.com
Tüm sözleşmeleriniz ve abonelikleriniz. Sadece birkaç tıklamayla, oldukça basit. Elektrik, gaz, internet kutusu, mobil tarife, konut sigortası, yazılı basın vb. 👉%100 ücretsiz! Tüm sözleşmelerinizi ve aboneliklerinizi yalnızca birkaç tıklamayla merkezileştirmek, abone olmak, değiştirmek ve serbes...
Legislate
legislate.ai
Legislate, Oxford'da kurulmuş ve avukat olmayanların yasal bütçe olmadan avukat onaylı sözleşmeleri güvenli bir şekilde oluşturmasını, yönetmesini ve aramasını kolaylaştıran bir hukuk teknolojisi şirketidir. Legislate'in sözleşme yönetimi yazılımı, sözleşme verilerinin geniş ölçekte kullanılabilir v...
Contractzy
contractzy.io
Contractzy (eski adıyla The Legal Capsule), kurumsal bir yasal sözleşme yaşam döngüsü yönetimi platformudur. Platform, işletmelerin anlaşmaları daha verimli ve daha hızlı tamamlamasına yardımcı olmak için sözleşme şablonları, taslak hazırlama, müzakere, depolama imzalama ve yasal sözleşmeler sağlar.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Her büyüklükteki ekip, yasal çapraz kuruluşlarla otomatik, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu bir şekilde zahmetsizce çalışmak için Pocketlaw'ı kullanıyor. Sezgisel hepsi bir arada yasal platformumuz, yasal ve yasal olmayan ekiplerin, iş fırsatlarının önündeki engelleri kaldırmak için kuruluşun günlü...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen, her kuruluşa uygun fiyatlandırmaya sahip, gelişmiş sözleşme yönetimi, %100 kağıtsız yönetim kurulu toplantıları yönetimi, zahmetsiz varlık yönetimi, sorunsuz bir şekilde entegre e-imza sağlayıcıları ve yerleşik sanal veri odalarından oluşan, kullanımı kolay ve güvenli bir yönetişim yazı...
Legistify
legistify.com
Legistify, LegisTrak'a kurumsal müşteriler için tek bir entegre, uçtan uca yasal yönetim paketi sunan dünyanın önde gelen ve hızla büyüyen hukuk teknolojisi şirketlerinden biridir. Platform, yerleşik, tamamen özelleştirilebilir ve otomatikleştirilmiş modüllerimiz aracılığıyla sözleşmeler, davalar, y...
Contractify
contractify.io
Tüm sözleşmelerinizi çevrimiçi olarak e-imzalamak, yönetmek ve otomatikleştirmek için sözleşme yönetimi yazılımı. Contractify, ekiplerin çevrimiçi işbirliği yapmasına olanak tanır.
Juro
juro.com
Ekibinizi, yasal sözleşmelerin oluşturulmasını, yürütülmesini ve yönetimini kolaylaştıran hepsi bir arada sözleşme otomasyon yazılımı Juro ile etkinleştirin.
Ontra
ontra.ai
Ontra, özel varlık yönetimi firmalarına yönelik Sözleşme Otomasyonu ve İstihbaratı alanında dünya lideridir. Ontra platformu, yinelenen hukuki iş akışlarını modernleştirmek için yapay zeka destekli yazılımı dünya çapında yüksek eğitimli avukatlardan oluşan bir ağla birleştirir. Ontra'nın çözümleri, ...
Zoopsign
zoopsign.com
Zoop Sign e-İmza ve belge izleme çözümleriyle sözleşme yönetimini basitleştirin, güvenliği artırın ve iş akışlarını optimize edin. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın
Legalesign
legalesign.com
Legalesign, sözleşmeleri çevrimiçi olarak göndermek, imzalamak ve yönetmek için kullanılan İngiltere merkezli bir e-İmza yazılımıdır. Şirketler, önemli üretkenlik ve finansal faydalar elde etmek, yazıcı ihtiyacını ortadan kaldırarak ve her yerden imza atmalarını sağlayarak müşterilerinin memnuniyeti...
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Piyasadaki en kolay ve en uygun fiyatlı sözleşme yönetimi yazılımını kullanarak zamandan, paradan ve enerjiden tasarruf edin.
DocuX
docux.ai
Belgelerinizi ve sözleşmelerinizi otomatik pilota alın. DocuX, oluşturma ve işbirliğinden e-İmzalamaya ve uzun vadeli arşivlemeye kadar belgelerinizin ve sözleşmelerinizin tüm yaşam döngüsünü yönetmenize olanak tanıyan yapay zeka destekli tek platformdur. Belgelerinize otomatik olarak öncelik veren ...
Summize
summize.com
Summize, kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir CLM çözümüyle gerçek dijital sözleşmelere öncülük ediyor. İş akışlarını Teams, Slack ve Word gibi sizin (ve işletmenizin) zaten bildiğiniz ve her gün kullandığınız mevcut teknolojilere doğrudan yerleştirerek kasıtlı olarak farklı bir yaklaşım benimse...
Tradogram
tradogram.com
SATINALMA YÖNETİMİ İÇİN DAHA İYİ BİR YOL Özel satın alma siparişleri, talepler ve RFQ'larla satın alma sürecinizi otomatikleştirin. Tradogram'da daha iyi anlaşmalar yapın, onayları kolaylaştırın ve 3'lü eşleşmenizi tamamlayın.
GetAccept
getaccept.com
Hepsi bir arada yazılımımızla dijital satış ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayın! Ücretsiz hesabınıza bugün kaydolun ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayın.
DeepStream
deep.stream
DeepStream ile nihayet satın alma ekibinizi, manuel araçlar kullanarak sözleşme süreçlerini kaynakla yürüterek zaman kaybetmekten kurtarabilir ve onları iş değeri katacak stratejik çalışmalara geri döndürebilirsiniz. Türünün en iyisi bir e-kaynak bulma platformu olarak, ekiplerin iş gereksinimlerind...
Docsmore
docsmore.com
Docsmore, kuruluşların kağıtsız hale gelmesi için güvenli, bulut tabanlı, stratejik bir çözüm sunan, kağıt formların ve burada yer alan bilgilerin tamamlanması, dosyalanması, düzenlenmesi ve alınmasını gerektiren tüm belgeleri kolaylaştıran bir Hizmet olarak Platformdur. Formlardaki bilgiler otomati...
Leeway
getleeway.com
Leeway, Qonto, Luko, Alma veya Voodoo gibi yüzlerce modern ve hızlı büyüyen şirketin sözleşmelerini yöneterek sözleşme yönetimine harcanan zamanı azaltmalarına yardımcı olur ve onlara yasal ve finansal riskler üzerinde kontrol ve görünürlük sağlar.
WhitePipe
whitepipe.io
Kolaylaştırılmış Sözleşme Yönetimi ve Otomasyonun en iyisi! Tüm KOBİ'ler için Otomasyon ve Şablonlar aracılığıyla Sözleşme Yönetimini ve Alacak Hesaplarını kolaylaştırın, zamandan tasarruf edin ve aynı anda dijitalleştirin.
Ignition
ignitionapp.com
Ignition, işletmelerin daha hızlı ödeme almasını ve daha akıllı çalışmasını sağlayan profesyonel hizmetler için hepsi bir arada bir platformdur. Ignition, geç ödemelere, faturalandırılmamış çalışmalara ve sıradan tekrarlayan yöneticiye son vermek için teklifleri, müşteri sözleşmelerini, faturalandır...
ContractWorks
contractworks.com
Kesinliği geri kazanın — birkaç dakika içinde kurulan, basit ve ölçeklenebilir bir sözleşme yönetimi yazılımı edinin. Sözleşme yaşam döngünüzün uçtan uca tam kontrolünü elinize alın, mükemmel sözleşmeler hazırlayın, sözleşme görünürlüğünü iyileştirin ve başka bir yenileme tarihini asla kaçırmayın.
Contractbook
contractbook.com
Contractbook, statik sözleşmeleri tüm kuruluş için bir veritabanına dönüştürerek verilerinizin tam değerini ortaya çıkarır, şeffaflığı ve araçlar arasında kesintisiz veri akışını sağlar. Zahmetsizce oluşturun ve imzalayın, ekibinizle işbirliği yapın, tüm yükümlülüklerinizi tek bir yerden takip edin ...
Lexion
lexion.ai
Lexion, sizin yaptığınız gibi çalışan bir sistemde sözleşme sürecini kolaylaştırıp merkezileştirerek her ekibin daha hızlı, daha fazla iş yapmasına yardımcı olan, güçlü ve basit bir sözleşme yönetimi platformudur. Tüm uçtan uca anlaşma yapma operasyonlarınızı, herhangi bir ekibin anında kullanabilec...
Zuva
zuva.ai
Kullanımı son derece basit olan Sözleşmeler Yapay Zekası. Sözleşme bilgilerini iş akışlarınıza ve uygulamalarınıza kolayca ekleyin.
Oneflow
oneflow.com
Daha az sözleşme yöneticisi. Daha fazla sözleşme büyüsü. Oneflow'un işi hızlandıran ve hayatı kolaylaştıran gerçek dijital sözleşmeleriyle daha etkili olun.
SpringCM
springcm.com
SpringCM, masaüstü, mobil ve Salesforce gibi iş ortağı uygulamalarında satış sözleşmelerini ve her türlü belgeyi yöneten güvenli bir bulut platformudur. SpringCM, sözleşme yaşam döngüsünün tamamını, manuel görevleri ve karmaşık süreçleri otomatikleştiren gelişmiş iş akışlarıyla yönetir. Kendi bulut ...
Precisely
preciselycontracts.com
Tam olarak hukuk departmanlarının gerçekten önemli olan işlere odaklanmasına yardımcı olan bir sözleşme yaşam döngüsü yönetimi yazılımıdır. Otomatik sözleşme taslağı hazırlama, onay iş akışları, e-İmzalama, akıllı arşivleme ve izleme aracılığıyla, hukuk departmanının kuruluşlarına yapı ve gerçek iş ...
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc, daha akıllı yasal belgeler için hepsi bir arada PaaS çözümüdür. Sözleşmeleri kolayca oluşturmak, müzakere etmek, imzalamak ve yönetmek için benzersiz platformumuz, yasal belge iş akışınızın tam kontrolüne sahip olmanızı sağlar. Juridoc, hatasız yasal belge oluşturma süresini %80 oranında az...
fynk
fynk.com
fynk, sözleşme yaşam döngüsünün tamamını otomatikleştirmenize olanak tanır. Esnek, kullanımı kolay bir sözleşme yönetimi ile sözleşmeleri baştan sona oluşturmanıza, düzenlemenize, incelemenize, onaylamanıza, elektronik olarak imzalamanıza, analiz etmenize ve yönetmenize olanak tanır. fynk, şirketini...
Docue
docue.com
Docue Technologies, 2015 yılında Londra, Helsinki ve Stockholm'de ofisleri bulunan bir hukuk teknolojisi şirketidir. Docue, şirketlerin avukat düzeyinde, yasal olarak bağlayıcı sözleşmeleri hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına, e-imzalamasına, yönetmesine ve saklamasına olanak tanır. B...
Contract Hound
contracthound.com
Contract Hound, sözleşme deposu, uyarılar ve onay iş akışları içeren basit ve güvenli bir sözleşme yönetimi yazılımıdır.
Zefort
zefort.com
Zefort güçlü bir sözleşme yönetimi yazılımıdır. Ekibinizle sözleşmeleri kolayca imzalayın, saklayın, paylaşın. Hatırlatıcıları ayarlayın ve güçlü bir arama kullanın.
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow, etkileşimli formlar aracılığıyla, sanki sohbet ediyormuşçasına saniyeler içinde belge oluşturmanın çözümüdür. Otomatik özetler oluşturmanıza, hatırlatmalar oluşturmanıza, onay ve imza istemenize (biyometrik veya dijital sertifika ile) ve belgenin durumunu tek yerden kontrol etmenize ol...
Pergamin
pergam.in
Pergamin'de sözleşmeleri ve diğer belgeleri %90 daha hızlı oluşturabilir, düzenleyebilir, elektronik olarak imzalayabilir ve arşivleyebilirsiniz. Tamamen çevrimiçi.
DocTract
doctract.com
DocTract, gelişmiş işbirliği yeteneklerine sahip özel bir bulut çözümü aracılığıyla kuruluşların önemli belgelerden yararlanma biçiminde devrim yaratıyor. Politika Yönetimi, Prosedür Yönetimi ve Sözleşme Yönetimi, kuruluşların doğrudan işbirliği yapmasına, önemli belgeleri dağıtmasına ve güvence alt...
WorkRails
workrails.com
WorkRails Hizmetleri CPQ, kurumsal teknoloji şirketlerinin hızlı ve kolay bir şekilde profesyonel hizmet teklifleri oluşturmasına yardımcı olur. Karmaşık hizmetler satan ancak doğruluk ve zamanındalık konusunda zorluk yaşayan ekipler için idealdir. WorkRails Services CPQ platformu, hizmetlerin nasıl...
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT, kuruluşların belgeleri %70 daha hızlı hazırlamasına ve onay süresini 4-7 gün kısaltmasına yardımcı olur. Uygulama süresi: 1-3 hafta. Biz, şu önemli avantajlara sahip bir belge otomasyonu ve sözleşme yönetim sistemiyiz: 1. Katılım: Şablonlarınızı sizin için otomatikleştiriyoruz (Kendin Yap y...
top.legal
top.legal
top.legal, sözleşme müzakere sürecinde devrim yaratan bir SaaS platformudur. Sözleşme müzakere zorluklarını ortadan kaldırmaya ve sonuçları optimize etmeye yönelik net bir vizyonla, yazılım tabanlı analitiği, müzakereyi ve otomasyonu sözleşme sürecine entegre eden bir çözüm sunuyoruz. Misyonumuz, sö...
Advocat
advocat.ai
Advocat AI, sözleşme oluşturma, müzakere, e-imza ve sözleşme deposudur. Riski azaltırken sözleşmeleri daha hızlı taşımak için Advocat AI'yı kullanın.
Acquirell
acquirell.com
Acquirell, Küçük ve Orta Ölçekli Pazardaki işletmelere özel olarak tasarlanmış, tek bir sistemdeki satın alma süreci otomasyonu yoluyla gerçek değerin artırılmasına olanak tanıyan bir satın alma teknolojisi paketi çözümüdür. Ürün, KOBİ'lerin satın alma konusunda karşılaştığı aşağıdaki sorunları çözm...
Pactly
pactly.com
Pactly, taslak aşamasından imzalamaya kadar sözleşme yaşam döngünüzü kolaylaştırmak için tasarlanmış bir sözleşme yönetimi platformudur. Görevleri otomatikleştirmek, iş ekipleriyle verimli bir şekilde işbirliği yapmak ve sözleşmelerde gerçek zamanlı görünürlük elde etmek için her büyüklükteki hukuk ...
Inhubber
inhubber.com
Yerel dijital imzaya sahip sözleşme yönetimi platformu. Blockchain ve yapay zekadan yararlanan INHUBBER, bulut tabanlı CLM yazılımı için benzeri görülmemiş güvenlik ve veri analitiği sağlar. INHUBBER sözleşmeleri basitleştirir ve bunları anlaşılır, etkileşimli, yönetimi kolay ve otomatik hale getiri...
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft, hızlı büyüyen şirketler için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir sözleşme yönetimi ve otomasyon çözümüdür. Hukuk, satış, pazarlama, insan kaynakları, ticari operasyonlar ve satın alma ekipleri için uçtan uca sözleşme yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Sınıfının en iyisi platformuyla SpotDraft...
ContractHero
contracthero.com
ContractHero, sözleşmelerinizi etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayan en kolay ve en sezgisel bulut tabanlı yazılımdır. Güvenli yazılımımız, AB'de ISO27001 ve ISO9001 sertifikalı sunucularda barındırılmaktadır ve yüzlerce müşteri tarafından güvenilmektedir; unutulan belgeleri potansiyellere dönüştü...
Dealsign
dealsign.ai
Dealsign, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamalarına ve tüm sözleşme yaşam döngüsü boyunca daha iyi etkileşimler yoluyla sözleşmeleri kolayca yönetmelerine yardımcı olur.