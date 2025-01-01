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Contract Analytics yazılımı, sözleşme verilerinden değerli bilgiler elde etmek için yapay zekadan (AI) ve makine öğreniminin (ML) bir alt kümesi olan doğal dil anlayışından yararlanır. Temel amacı, tüm anlaşmalarda sözleşme şartlarında tutarlılığı sağlamaktır. Geleneksel olarak sözleşmelerdeki risklerin gözden geçirilmesi ve belirlenmesi, insan hatalarına açık, zahmetli ve zaman alıcı bir iştir. Ancak sözleşme analiz yazılımının yardımıyla bu süreç önemli ölçüde daha verimli hale geliyor. Bu yazılım, sözleşme verilerini analiz ederek potansiyel riskleri ve tutarsızlıkları hızlı bir şekilde tespit ederek sözleşmenin gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması sırasında hata olasılığını azaltır. Şirketlerin sona erme, fesih ve uzatma gibi önemli sözleşme bilgilerini yakalamasına olanak tanıyarak bu şartların doğru bir şekilde kaydedilmesini ve kolayca erişilebilir olmasını sağlar. Sözleşme Analitiği yazılımı, risklerin azaltılmasında ve sözleşme yönetimi uygulamalarının iyileştirilmesinde hayati bir rol oynar. Şirketlere sözleşme şartlarında tutarlılığı koruma gücü verir, inceleme sürecini kolaylaştırır ve maliyetli hata potansiyelini en aza indirir. Kuruluşlar bu yazılımı kullanarak sözleşme yönetimi verimliliğini artırabilir ve sözleşme verilerinden elde edilen öngörülere dayanarak bilinçli kararlar alabilir.
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Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper, satıcı ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Görünürlük sağlar, uyumu korur ve riski yönetir.
Linksquares
linksquares.com
LinkSquares, hukuk ekiplerinin sözleşmeleri AI destekli olarak taslaklama, gözden geçirme ve yürütmesini sağlamaya yönelik bir araçtır.
Kira Systems
kirasystems.com
Kira Systems, sözleşmelerin inceleme süreçlerini otomatikleştirip, önemli bilgileri belirleyerek hukuk profesyonellerinin verimliliğini artırmasına yardımcı olan bir AI aracıdır.
Legaliser
legaliser.com
Legaliser, yasal belgelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve yönetimi için AI destekli bir platformdur, kullanıcıların süreçleri daha verimli hale getirmesine yardımcı olur.
Lexion
lexion.ai
Lexion, sözleşmeleri merkezi olarak yönetmeyi sağlayan basit ve etkili bir sözleşme yönetim platformudur. AI ile otomatikleştirilmiş iş akışları sunar.
Avvoka
avvoka.com
Avvoka, hukuk firmaları ve şirketler için belge otomasyonu ve müzakere aracı. Belgeleri hızlıca oluşturup gözden geçirir, veri analizleri sunar.
Evisort
evisort.com
Evisort, sözleşmeleri merkezi olarak yönetir, gerçek zamanlı analiz sağlar ve sözleşme yaşam döngüsünü otomatikleştirir.
Catylex
catylex.com
Catylex, sözleşme verilerini çıkarmak ve optimize etmek için kullanılan bir analiz çözümüdür. Otomatik olarak hukuki ve ticari kavramları tanır.
LexCheck
lexcheck.com
LexCheck, sözleşmeleri dakikalar içinde inceleyerek müzakereleri hızlandıran bir yasal teknoloji platformudur.
TermScout
termscout.com
TerimScout, kullanıcıların sözleşmeleri analiz etmelerine ve yasal terimleri anlamalarına yardımcı olan bir platformdur.
Superlegal
superlegal.ai
Superlegal, AI destekli bir sözleşme müzakere çözümüdür. Sözleşmeleri hızlıca inceleyip yönetir, maliyetleri azaltarak iş süreçlerini kolaylaştırır.
ContractHero
contracthero.com
ContractHero, sözleşme yönetimini kolaylaştıran, güvenli ve kullanıcı dostu bir bulut tabanlı yazılımdır. Sözleşmelerin tüm aşamalarını merkezi olarak yönetir.
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