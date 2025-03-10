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Contract Analytics yazılımı, sözleşme verilerinden değerli bilgiler elde etmek için yapay zekadan (AI) ve makine öğreniminin (ML) bir alt kümesi olan doğal dil anlayışından yararlanır. Temel amacı, tüm anlaşmalarda sözleşme şartlarında tutarlılığı sağlamaktır. Geleneksel olarak sözleşmelerdeki risklerin gözden geçirilmesi ve belirlenmesi, insan hatalarına açık, zahmetli ve zaman alıcı bir iştir. Ancak sözleşme analiz yazılımının yardımıyla bu süreç önemli ölçüde daha verimli hale geliyor. Bu yazılım, sözleşme verilerini analiz ederek potansiyel riskleri ve tutarsızlıkları hızlı bir şekilde tespit ederek sözleşmenin gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması sırasında hata olasılığını azaltır. Şirketlerin sona erme, fesih ve uzatma gibi önemli sözleşme bilgilerini yakalamasına olanak tanıyarak bu şartların doğru bir şekilde kaydedilmesini ve kolayca erişilebilir olmasını sağlar. Sözleşme Analitiği yazılımı, risklerin azaltılmasında ve sözleşme yönetimi uygulamalarının iyileştirilmesinde hayati bir rol oynar. Şirketlere sözleşme şartlarında tutarlılığı koruma gücü verir, inceleme sürecini kolaylaştırır ve maliyetli hata potansiyelini en aza indirir. Kuruluşlar bu yazılımı kullanarak sözleşme yönetimi verimliliğini artırabilir ve sözleşme verilerinden elde edilen öngörülere dayanarak bilinçli kararlar alabilir.
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Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper, satıcı ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Görünürlük sağlar, uyumu korur ve riski yönetir.
Linksquares
linksquares.com
LinkSquares, hukuk ekiplerinin sözleşmeleri AI destekli olarak taslaklama, gözden geçirme ve yürütmesini sağlamaya yönelik bir araçtır.
Kira Systems
kirasystems.com
Kira Systems, sözleşmelerin inceleme süreçlerini otomatikleştirip, önemli bilgileri belirleyerek hukuk profesyonellerinin verimliliğini artırmasına yardımcı olan bir AI aracıdır.
Legaliser
legaliser.com
Legaliser, yasal belgelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve yönetimi için AI destekli bir platformdur, kullanıcıların süreçleri daha verimli hale getirmesine yardımcı olur.
Lexion
lexion.ai
Lexion, sözleşmeleri merkezi olarak yönetmeyi sağlayan basit ve etkili bir sözleşme yönetim platformudur. AI ile otomatikleştirilmiş iş akışları sunar.
Avvoka
avvoka.com
Avvoka, hukuk firmaları ve şirketler için belge otomasyonu ve müzakere aracı. Belgeleri hızlıca oluşturup gözden geçirir, veri analizleri sunar.
Evisort
evisort.com
Evisort, sözleşmeleri merkezi olarak yönetir, gerçek zamanlı analiz sağlar ve sözleşme yaşam döngüsünü otomatikleştirir.
Catylex
catylex.com
Catylex, sözleşme verilerini çıkarmak ve optimize etmek için kullanılan bir analiz çözümüdür. Otomatik olarak hukuki ve ticari kavramları tanır.
LexCheck
lexcheck.com
LexCheck, sözleşmeleri dakikalar içinde gözden geçirerek anlaşmaların daha hızlı sonuçlanmasına yardımcı olan bir sözleşme hızlandırma ve istihbarat platformudur.
TermScout
termscout.com
Dünyanın 1 numaralı yapay zeka sözleşme inceleme yazılımını keşfedin ve piyasa verileriyle desteklenen yapay zeka destekli sözleşme incelemeleriyle anında bilgi edinin. Certify ile anlaşmaları daha hızlı kapatın. En iyi kuruluşların güvendiği. Sözleşmenizi şimdi yükleyin.
Superlegal
superlegal.ai
Superlegal, sözleşmelerinizi hızlandırmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir sözleşme müzakere çözümüdür. Superlegal ile daha yüksek kapanış oranları ve daha kısa anlaşma döngüsü için sözleşmelerinizi 24 saat içinde geri alırsınız. Superlegal, avukat maliyetinin yalnızca %10'u karşılığında yasal ortağınızdır. Sözleşmelerinizi masanızdan kaldıralım, böylece işinizi büyütmeye geri dönebilirsiniz. Yasal? Seni koruduk. Daha kolay, daha hızlı ve daha iyi. Sözleşmelerinizi güvenle imzalayın.
ContractHero
contracthero.com
ContractHero, sözleşmelerinizi etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayan en kolay ve en sezgisel bulut tabanlı yazılımdır. Güvenli yazılımımız, AB'de ISO27001 ve ISO9001 sertifikalı sunucularda barındırılmaktadır ve yüzlerce müşteri tarafından güvenilmektedir; unutulan belgeleri potansiyellere dönüştüren otomatik ve merkezi sözleşme yönetimi sunarak hızlı bir şekilde uyum sağlamanıza ve şirketinizdeki kaynakları serbest bırakmanıza olanak tanır. Kendi yapay zeka destekli sözleşme analizlerimizden, bireysel alanlarımıza ve nitelikli elektronik imzamızdan Çoklu istemci özelliğine ve ödüllü müşteri desteğine kadar, ContractHero şirketinizin her departmanında güçlü bir yazılımdır. Planlar ve daha fazla özellik dahil daha fazla bilgi için bizi www.contracthero.com adresinden ziyaret edin.
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