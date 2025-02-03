Sözleşme Analitiği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Singapur

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Contract Analytics yazılımı, sözleşme verilerinden değerli bilgiler elde etmek için yapay zekadan (AI) ve makine öğreniminin (ML) bir alt kümesi olan doğal dil anlayışından yararlanır. Temel amacı, tüm anlaşmalarda sözleşme şartlarında tutarlılığı sağlamaktır. Geleneksel olarak sözleşmelerdeki risklerin gözden geçirilmesi ve belirlenmesi, insan hatalarına açık, zahmetli ve zaman alıcı bir iştir. Ancak sözleşme analiz yazılımının yardımıyla bu süreç önemli ölçüde daha verimli hale geliyor. Bu yazılım, sözleşme verilerini analiz ederek potansiyel riskleri ve tutarsızlıkları hızlı bir şekilde tespit ederek sözleşmenin gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması sırasında hata olasılığını azaltır. Şirketlerin sona erme, fesih ve uzatma gibi önemli sözleşme bilgilerini yakalamasına olanak tanıyarak bu şartların doğru bir şekilde kaydedilmesini ve kolayca erişilebilir olmasını sağlar. Sözleşme Analitiği yazılımı, risklerin azaltılmasında ve sözleşme yönetimi uygulamalarının iyileştirilmesinde hayati bir rol oynar. Şirketlere sözleşme şartlarında tutarlılığı koruma gücü verir, inceleme sürecini kolaylaştırır ve maliyetli hata potansiyelini en aza indirir. Kuruluşlar bu yazılımı kullanarak sözleşme yönetimi verimliliğini artırabilir ve sözleşme verilerinden elde edilen öngörülere dayanarak bilinçli kararlar alabilir.
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Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper, her büyüklükteki şirket için lider satıcı ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimi platformudur (VCLM). Tek bir çözümle görünürlüğü geri kazanın, kontrolü ele alın, uyumluluğu koruyun ve üçüncü taraf riskini yönetin.
Evisort
evisort.com
Evisort'un Akıllı Sözleşme Yönetimi Platformu, sözleşmeleri merkezi olarak yönetmenize, gerçek zamanlı sözleşme analizleri almanıza ve sözleşmelerin yaşam döngüsünü otomatikleştirmenize yardımcı olur.
Linksquares
linksquares.com
Hukuk ekipleri, AI-Powered sözleşme yönetimi yazılımıyla sözleşmeleri kolayca hazırlamak, incelemek ve yürütmek için LinkSquares'e güveniyor.
Lexion
lexion.ai
Lexion, sözleşme sürecini sizin yaptığınız gibi çalışan bir sistemde kolaylaştırıp merkezileştirerek her ekibin daha hızlı, daha fazla iş yapmasına yardımcı olan, güçlü ve basit bir sözleşme yönetimi platformudur. Tüm uçtan uca anlaşma yapma operasyonlarınızı, herhangi bir ekibin anında kullanabileceği basit e-postaya dayalı alım ve iş akışları, süreçleri ve iş akışlarını kolaylaştırmak için sezgisel kodsuz otomasyon ve okuyabilen sektör lideri, pratik yapay zeka ile tek bir merkezi kontrol panelinden yönetin. Anahtar terimleri otomatik olarak izlemek, raporlar oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için sözleşmeler. Lexion'u Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen'ın yapay zeka araştırma enstitüsünde (AI2) kurduk. Microsoft, Facebook, Google ve Amazon'dan birinci sınıf ve deneyimli bir ekiple, CB Insights'ın iki yıl üst üste dünyanın en umut verici 1 numaralı yapay zeka yasal teknoloji girişimi olarak sıraladığı ve en iyi yapay zeka yatırımcılarının ( A16Z, Sequoia ve Goldman Sachs dahil) 2022'de izlenecek en iyi 40 Akıllı Uygulamadan biri olarak oy kullandı. En önemlisi, harika markalar sözleşmelerini yönetmek için Lexion'a güveniyor: Outreach, Lacework, OfferUp ve çok daha fazlası.
Kira Systems
kirasystems.com
Sözleşme havuzlarında görünürlük elde edin, sözleşme incelemesinin doğruluğunu hızlandırın ve iyileştirin, hata riskini azaltın, yeni işler kazanın ve müşterilerinize sağladığınız değeri artırın.
ContractHero
contracthero.com
ContractHero, sözleşmelerinizi etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayan en kolay ve en sezgisel bulut tabanlı yazılımdır. Güvenli yazılımımız, AB'de ISO27001 ve ISO9001 sertifikalı sunucularda barındırılmaktadır ve yüzlerce müşteri tarafından güvenilmektedir; unutulan belgeleri potansiyellere dönüştüren otomatik ve merkezi sözleşme yönetimi sunarak hızlı bir şekilde uyum sağlamanıza ve şirketinizdeki kaynakları serbest bırakmanıza olanak tanır. Kendi yapay zeka destekli sözleşme analizlerimizden, bireysel alanlarımıza ve nitelikli elektronik imzamızdan Çoklu istemci özelliğine ve ödüllü müşteri desteğine kadar, ContractHero şirketinizin her departmanında güçlü bir yazılımdır. Planlar ve daha fazla özellik dahil daha fazla bilgi için bizi www.contracthero.com adresinden ziyaret edin.
LexCheck
lexcheck.com
LexCheck, sözleşmeleri dakikalar içinde gözden geçirerek anlaşmaların daha hızlı sonuçlanmasına yardımcı olan bir sözleşme hızlandırma ve istihbarat platformudur.
Superlegal
superlegal.ai
Superlegal, sözleşmelerinizi hızlandırmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir sözleşme müzakere çözümüdür. Superlegal ile daha yüksek kapanış oranları ve daha kısa anlaşma döngüsü için sözleşmelerinizi 24 saat içinde geri alırsınız. Superlegal, avukat maliyetinin yalnızca %10'u karşılığında yasal ortağınızdır. Sözleşmelerinizi masanızdan kaldıralım, böylece işinizi büyütmeye geri dönebilirsiniz. Yasal? Seni koruduk. Daha kolay, daha hızlı ve daha iyi. Sözleşmelerinizi güvenle imzalayın.
Legaliser
legaliser.com
Legaliser, gelişmiş yapay zeka destekli teknolojisiyle sözleşme analizi alanını altüst ediyor. Hem işletmelere hem de bireysel profesyonellere hitap eden bu araç, sözleşme incelemesini kolaylaştırarak güçlü ve zayıf yönlere ilişkin benzersiz bir hassasiyetle derinlemesine bilgiler sunar. Legaliser, potansiyel boşlukların belirlenmesinden uygulanabilir öneriler sunmaya kadar sözleşmelerinizin en yüksek netlik ve uyumluluk standartlarına uygun olmasını sağlar. Legaliser, salt analizin ötesinde, metin istemlerinden sözleşme oluşturma ve sürekli genişleyen sözleşme şablonları kitaplığı gibi özelliklerle yeniliği benimsiyor. Yasal teknoloji alanında uygun fiyatlı bir çözüm olarak, kullanıcı dostu olma özelliğini gelişmiş yeteneklerle birleştirerek öne çıkıyor. Legaliser ile yasal sözleşme değerlendirmesinde modern, verimli ve ileri teknolojiye sahip bir yaklaşımı deneyimleyin.
TermScout
termscout.com
Dünyanın 1 numaralı yapay zeka sözleşme inceleme yazılımını keşfedin ve piyasa verileriyle desteklenen yapay zeka destekli sözleşme incelemeleriyle anında bilgi edinin. Certify ile anlaşmaları daha hızlı kapatın. En iyi kuruluşların güvendiği. Sözleşmenizi şimdi yükleyin.
Catylex
catylex.com
Catylex®, sözleşme verilerini çıkarması ve optimize etmesi gereken her türlü işletme için devrim niteliğinde bir sözleşme analitiği çözümüdür. Sınıfının en iyisi sözleşme yapay zekamız, kullanıma hazır binlerce hukuki ve ticari konsepti otomatik olarak tanıyarak başlamayı ve değeri hızla kanıtlamayı kolaylaştırır.
Avvoka
avvoka.com
Avvoka, hukuk firmalarına, şirket içi hukuk ekiplerine ve (her büyüklükteki) işletmelere belge taslakları hazırlama, bunları müzakere etme ve daha iyi belgeler hazırlamak için bu süreçten elde edilen veri içgörülerinden yararlanma ve " evet” daha hızlı. Eski araçların aksine Avvoka ile sezgisel otomasyon oluşturucumuzu kullanarak en karmaşık belgelerinizin otomatikleştirilmiş sürümlerini hızla oluşturabilirsiniz. Bu, Word belgelerinde artık karmaşık kodlamalara gerek olmadığı anlamına gelir. Müşterilerimiz, Avvoka çevrimiçi platformu aracılığıyla meslektaşlarıyla belgeler üzerinde gerçek zamanlı işbirliği yaparak ve karşı taraflarla pazarlık yaparak hızlı bir şekilde anlaşmaya varırlar. Avvoka, işletmelerin standart sözleşme hükümlerine göre geri itmeleri izlemesine, önemli ticari şartları takip etmesine ve bireysel müzakereci performansını karşılaştırmasına olanak tanıyan bir dizi gelişmiş raporlama aracına sahiptir. Belgeleriniz ve anketiniz herhangi bir dilde olabilir. Platformun kendisi ve müşteri desteği şu anda İngilizce, Mandarin Çincesi, İspanyolca ve Portekizce olarak mevcuttur. Talep üzerine Avvoka platformu diğer dillere de çevrilebilir.
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