Sözleşme Analitiği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İsveç

Lexion

lexion.ai

Lexion, sözleşme sürecini sizin yaptığınız gibi çalışan bir sistemde kolaylaştırıp merkezileştirerek her ekibin daha hızlı, daha fazla iş yapmasına yardımcı olan, güçlü ve basit bir sözleşme yönetimi platformudur. Tüm uçtan uca anlaşma yapma operasyonlarınızı, herhangi bir ekibin anında kullanabileceği basit e-postaya dayalı alım ve iş akışları, süreçleri ve iş akışlarını kolaylaştırmak için sezgisel kodsuz otomasyon ve okuyabilen sektör lideri, pratik yapay zeka ile tek bir merkezi kontrol panelinden yönetin. Anahtar terimleri otomatik olarak izlemek, raporlar oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için sözleşmeler. Lexion'u Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen'ın yapay zeka araştırma enstitüsünde (AI2) kurduk. Microsoft, Facebook, Google ve Amazon'dan birinci sınıf ve deneyimli bir ekiple, CB Insights'ın iki yıl üst üste dünyanın en umut verici 1 numaralı yapay zeka yasal teknoloji girişimi olarak sıraladığı ve en iyi yapay zeka yatırımcılarının ( A16Z, Sequoia ve Goldman Sachs dahil) 2022'de izlenecek en iyi 40 Akıllı Uygulamadan biri olarak oy kullandı. En önemlisi, harika markalar sözleşmelerini yönetmek için Lexion'a güveniyor: Outreach, Lacework, OfferUp ve çok daha fazlası.