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İçerik Pazarlama Yazılımı
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İçerik Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

"İçerik Pazarlama Yazılımı", işletmelere pazarlama amacıyla içerik planlama, oluşturma, yayınlama, dağıtma ve analiz etme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. İçerik pazarlaması, açıkça tanımlanmış bir hedef kitleyi çekmek ve elde tutmak için değerli, alakalı ve tutarlı içerik oluşturmaya ve dağıtmaya ve sonuçta karlı müşteri eylemini teşvik etmeye odaklanan stratejik bir pazarlama yaklaşımıdır.

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Patreon

Patreon

patreon.com

Patreon, sanatçılar ve içerik oluşturucuların hayranlarından abonelikle düzenli gelir elde etmelerini sağlayan bir üyelik platformudur.

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi, içerik oluşturucuların çevrimiçi kurslar, üyelik, podcast ve koçluk deneyimleri gibi dijital ürünler geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly, URL kısaltma ve bağlantı yönetimi sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, kısa bağlantılar oluşturarak etkinliklerini izleyebilir ve analiz edebilir.

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs, SEO için kapsamlı bir araçtır. Rakip analizi, anahtar kelime araştırması, bağlantı oluşturma ve site denetimi gibi özellikler sunar.

TextCortex

TextCortex

textcortex.com

TextCortex, kullanıcıların e-posta oluşturmalarına ve içerik üretimlerini artırmalarına yardımcı olan, yapay zeka tabanlı bir yazma asistanıdır.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslar için tasarlanmış kapsamlı bir SEO aracıdır. Anahtar kelime araştırması, site denetimleri, backlink analizi ve raporlama gibi özellikler sunar.

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

Ubersuggest, soğuk potansiyel müşterileri mutlu müşterilere dönüştüren otomatik dönüşüm hunileri ve sıraları ile basit bir süreç sunar.

Issuu

Issuu

issuu.com

ISSUU, kullanıcıların statik belgeleri etkileşimli ve görsel içeriklere dönüştürerek paylaşmalarını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.

Wondershare Virbo

Wondershare Virbo

virbo.wondershare.com

Wondershare Virbo, AI avatarlar kullanarak çok çeşitli dillerde kişiselleştirilmiş video içerik oluşturan bir video üretim uygulamasıdır.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb, dijital stratejileri analiz ederek e-ticaret ve reklam fırsatlarını keşfetmenizi sağlar.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

Rebrandly, kullanıcıların markalı ve kısaltılmış bağlantılar oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bir URL yönetim platformudur.

VideoDubber.ai

VideoDubber.ai

videodubber.ai

VideoDubber.ai, videoları 150'den fazla dile çeviren ve dublaj yapan bir platformdur, sesli klonlama ve metinden sese hizmetleri sunar.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot, sosyal medya planlama ve analiz yaparak etkinliği arttıran bir otomasyon aracıdır. Birden fazla platformda içerik paylaşımını kolaylaştırır.

Seobility

Seobility

seobility.net

Seobility, web siteleri için kapsamlı SEO denetimi, anahtar kelime analizi, bağlantı takibi ve rakip analizi gibi özellikler sunan bir SEO aracıdır.

Beehiiv

Beehiiv

beehiiv.com

Beehiiv, bülten yönetimi ve büyütme için araçlar sunan bir platformdur. Kullanıcılar, bültenlerini oluşturup yayına alabilir, web siteleri kurabilirler.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Serpstat, SEO optimizasyonu için kapsamlı araçlar sunan bir platformdur. Rakip analizi, içerik oluşturma ve anahtar kelime araştırması gibi özellikler içerir.

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly, mobil uygulamalarda ve web sitelerinde hikaye formatında etkileşimli içerik oluşturan bir kullanıcı katılım platformudur.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio, sosyal medya ve içerik stratejilerini yönetmek için içerik oluşturma, analiz ve otomasyon hizmetleri sunan bir platformdur.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

CoSchedule, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir takvimde görmesine ve planlamasına olanak tanır.

WriteTextAI

WriteTextAI

writetext.ai

WriteText.ai, WordPress/WooCommerce için tasarlanmış bir eklentidir. Ürün metni ve meta açıklamaların otomatik oluşturulmasını sağlar.

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini yönetmelerine ve alıcı etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.

WriterX

WriterX

writerx.co

WriterX, farklı yazma görevlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış, AI destekli bir yazma aracıdır. Kullanıcılar, içerik oluşturma, düzenleme ve geliştirme işlemlerinde destek alır.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner, SEO odaklı bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzü ile 100.000 anahtar kelime analizi yaparak sitenizin sıralamasını geliştirmeye yardımcı olur.

IO Technologies

IO Technologies

public.iotechnologies.com

IO Technologies uygulaması, gerçek zamanlı içerik analitiği ile içerik geliştirme, okuyucu sayısını arttırma ve gelir elde etme imkanı sunar.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

BL.INK, bağlantı kısaltma ve QR kod oluşturma platformudur. Kullanıcıların bağlantılarını yönetmelerine ve izlemelerine olanak tanır.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

BuzzSumo, kullanıcıların popüler içerikleri keşfetmelerine, analiz etmelerine ve etkileyicilerle işbirliği yapmalarına yardımcı olan bir içerik ve sosyal medya analiz aracıdır.

Addlly AI

Addlly AI

addlly.ai

Addlly AI, içerik oluşturma ve optimizasyonu için tasarlanmış bir yapay zeka platformudur. Blog, sosyal medya ve web siteleri için içerik üretir.

Anyword

Anyword

anyword.com

Anyword, pazarlamacıların çeşitli platformlarda etkili içerik üretmelerine yardımcı olan bir AI destekli metin yazarlığı platformudur.

NexMind

NexMind

nexmind.ai

NexMind, yapay zeka destekli bir içerik üretim ve SEO otomasyon platformudur. Çok dilli, optimize edilmiş içerikler oluşturarak işletmelere arama motoru görünürlüğü kazandırır.

Podia

Podia

podia.com

Podia, çevrimiçi kurslar, dijital ürünler ve topluluklar yönetmek için web sitesi ve e-posta pazarlama özellikleri sunan bir dijital platformdur.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO, SEO analizi ve dijital pazarlama için anahtar kelime araştırması, sıralama izleme, backlink yönetimi ve sosyal medya araçları sunan bir platformdur.

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

Shakespeare.Ai, pazarlama kampanyalarını optimize eden AI tabanlı bir araçtır. Reklam metni, görsel ve strateji oluşturarak performansı artırmaya yardımcı olur.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat, yayıncıların içerik etkileşimlerini gerçek zamanlı izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir analiz platformudur.

Readable

Readable

readable.com

Okunabilir, web ve belge içeriklerinin okunabilirliğini analiz eden ve geliştiren bir araçtır. Farklı belge formatlarını destekler.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply, paylaşılan bağlantılara kişiselleştirilmiş eylem çağrıları ekleyerek kullanıcı dönüşümünü artıran bir bağlantı kısaltma aracıdır.

MemberSpace

MemberSpace

memberspace.com

Üyeler, içerik oluşturucuların web sitelerinde üyelikler ve dijital ürünler satmalarını sağlayan bir platformdur.

involve.me

involve.me

involve.me

Involve.me, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturup yayınlayarak müşteri katılımını artırmalarına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir platformdur.

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief, içerik pazarlama ekipleri için içerik oluşturma, dağıtım ve işbirliği süreçlerini merkezileştiren bir platformdur.

Blogely

Blogely

blogely.com

Blogely, içerik üretimi, organizasyonu ve SEO optimizasyonu için kullanıcı dostu bir araçtır. Yazarların içeriklerini daha verimli yönetmelerine yardımcı olur.

StoryScale

StoryScale

storyscale.com

StoryScale, kod gerektirmeden mükemmel ürün demosu oluşturmanızı sağlayan bir uygulamadır. Tüm cihazlarda optimize edilmiş, özelleştirilmiş demo deneyimleri sunar.

KAWO

KAWO

kawo.com

KAWO, Çin'in önde gelen pazarlama yazılım platformlarından biridir. Sosyal medya ekiplerine içerik planlama, yönetim ve analiz imkanı sunar.

AutoWrite

AutoWrite

autowrite.app

Autowrite, SEO uyumlu içerik üreten, kullanıcı dostu bir yapay zeka yazım aracıdır. Profesyonellere ve yazarlara içerik optimizasyonu sağlar.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide, web sitelerinin erişilebilirliğini, içerik kalitesini ve dijital pazarlama stratejilerini analiz edip geliştiren bir platformdur.

Botify

Botify

botify.com

Botify, organik arama sürecinden elde edilen verilerle web sitenizi optimize etmeye, riskleri azaltmaya ve kritik SEO görevlerini otomatikleştirmeye yardımcı olur.

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Contentstack, başsız CMS olarak işletmelere dijital kanallarda içerik yönetimi ve dağıtımı yapma olanağı sunan güçlü bir platformdur.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.

DCatalog

DCatalog

dcatalog.com

Dcatalog, kullanıcıların dijital kataloglar oluşturmasını sağlayan bir platformdur. PDF'leri HTML5 flipbook'a dönüştürerek içerik yönetimini kolaylaştırır.

Taboola

Taboola

taboola.com

Taboola, yayıncıların içeriklerini önererek kullanıcı katılımını artırmayı ve hedefli reklamcılık yoluyla gelir elde etmeyi sağlayan bir içerik keşif platformudur.

Smint.io

Smint.io

smint.io

SMINT.IO, dijital varlık yönetimi ve medya deneyimlerini geliştirmek amacıyla içerik portalları oluşturan bir dijital platformdur.

Joomag

Joomag

joomag.com

Joomag, kullanıcıların dijital içerik oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO, yayıncılar ve markalar için kişiselleştirilmiş etkileşimler sunarak web sitelerini kolayca güncellemeye yarayan bir içerik deneyim platformudur.

ScreenSpace

ScreenSpace

screenspace.io

ScreenSpace, pazarlama ve satış ekiplerinin etkileşimli içeriklerle müşteri deneyimini geliştirmesine yardımcı olan bir web uygulamasıdır.

GetSocial

GetSocial

getsocial.io

GetSocial, içerik analizi yapan bir platformdur. Pazarlamacılara en iyi içeriklerini ölçme, tanıtma ve yayma konusunda yardımcı olur.

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial, çoklu konum ve profillere sahip işletmeler için sosyal medya yönetim platformudur. İçerik planlama, reklam verme ve etkileşim yönetimi sunar.

Storylane

Storylane

storylane.io

Storylane, B2B pazarlama ve satış ekiplerinin ürün demoları ve tur rehberleri oluşturmasına yardımcı olan kodsuz bir platformdur.

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