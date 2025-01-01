İçerik Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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"İçerik Pazarlama Yazılımı", işletmelere pazarlama amacıyla içerik planlama, oluşturma, yayınlama, dağıtma ve analiz etme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. İçerik pazarlaması, açıkça tanımlanmış bir hedef kitleyi çekmek ve elde tutmak için değerli, alakalı ve tutarlı içerik oluşturmaya ve dağıtmaya ve sonuçta karlı müşteri eylemini teşvik etmeye odaklanan stratejik bir pazarlama yaklaşımıdır.
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Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçılar ve içerik oluşturucuların hayranlarından abonelikle düzenli gelir elde etmelerini sağlayan bir üyelik platformudur.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi, içerik oluşturucuların çevrimiçi kurslar, üyelik, podcast ve koçluk deneyimleri gibi dijital ürünler geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.
Bitly
bitly.com
Bitly, URL kısaltma ve bağlantı yönetimi sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, kısa bağlantılar oluşturarak etkinliklerini izleyebilir ve analiz edebilir.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs, SEO için kapsamlı bir araçtır. Rakip analizi, anahtar kelime araştırması, bağlantı oluşturma ve site denetimi gibi özellikler sunar.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex, kullanıcıların e-posta oluşturmalarına ve içerik üretimlerini artırmalarına yardımcı olan, yapay zeka tabanlı bir yazma asistanıdır.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslar için tasarlanmış kapsamlı bir SEO aracıdır. Anahtar kelime araştırması, site denetimleri, backlink analizi ve raporlama gibi özellikler sunar.
Ubersuggest
neilpatel.com
Ubersuggest, soğuk potansiyel müşterileri mutlu müşterilere dönüştüren otomatik dönüşüm hunileri ve sıraları ile basit bir süreç sunar.
Issuu
issuu.com
ISSUU, kullanıcıların statik belgeleri etkileşimli ve görsel içeriklere dönüştürerek paylaşmalarını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo, AI avatarlar kullanarak çok çeşitli dillerde kişiselleştirilmiş video içerik oluşturan bir video üretim uygulamasıdır.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb, dijital stratejileri analiz ederek e-ticaret ve reklam fırsatlarını keşfetmenizi sağlar.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly, kullanıcıların markalı ve kısaltılmış bağlantılar oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bir URL yönetim platformudur.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
VideoDubber.ai, videoları 150'den fazla dile çeviren ve dublaj yapan bir platformdur, sesli klonlama ve metinden sese hizmetleri sunar.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot, sosyal medya planlama ve analiz yaparak etkinliği arttıran bir otomasyon aracıdır. Birden fazla platformda içerik paylaşımını kolaylaştırır.
Seobility
seobility.net
Seobility, web siteleri için kapsamlı SEO denetimi, anahtar kelime analizi, bağlantı takibi ve rakip analizi gibi özellikler sunan bir SEO aracıdır.
Beehiiv
beehiiv.com
Beehiiv, bülten yönetimi ve büyütme için araçlar sunan bir platformdur. Kullanıcılar, bültenlerini oluşturup yayına alabilir, web siteleri kurabilirler.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, SEO optimizasyonu için kapsamlı araçlar sunan bir platformdur. Rakip analizi, içerik oluşturma ve anahtar kelime araştırması gibi özellikler içerir.
Storyly
storyly.io
Storyly, mobil uygulamalarda ve web sitelerinde hikaye formatında etkileşimli içerik oluşturan bir kullanıcı katılım platformudur.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, sosyal medya ve içerik stratejilerini yönetmek için içerik oluşturma, analiz ve otomasyon hizmetleri sunan bir platformdur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir takvimde görmesine ve planlamasına olanak tanır.
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini yönetmelerine ve alıcı etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai, WordPress/WooCommerce için tasarlanmış bir eklentidir. Ürün metni ve meta açıklamaların otomatik oluşturulmasını sağlar.
WriterX
writerx.co
WriterX, farklı yazma görevlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış, AI destekli bir yazma aracıdır. Kullanıcılar, içerik oluşturma, düzenleme ve geliştirme işlemlerinde destek alır.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, SEO odaklı bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzü ile 100.000 anahtar kelime analizi yaparak sitenizin sıralamasını geliştirmeye yardımcı olur.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
IO Technologies uygulaması, gerçek zamanlı içerik analitiği ile içerik geliştirme, okuyucu sayısını arttırma ve gelir elde etme imkanı sunar.
BL.INK
bl.ink
BL.INK, bağlantı kısaltma ve QR kod oluşturma platformudur. Kullanıcıların bağlantılarını yönetmelerine ve izlemelerine olanak tanır.
BuzzSumo
buzzsumo.com
BuzzSumo, kullanıcıların popüler içerikleri keşfetmelerine, analiz etmelerine ve etkileyicilerle işbirliği yapmalarına yardımcı olan bir içerik ve sosyal medya analiz aracıdır.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI, içerik oluşturma ve optimizasyonu için tasarlanmış bir yapay zeka platformudur. Blog, sosyal medya ve web siteleri için içerik üretir.
Anyword
anyword.com
Anyword, pazarlamacıların çeşitli platformlarda etkili içerik üretmelerine yardımcı olan bir AI destekli metin yazarlığı platformudur.
NexMind
nexmind.ai
NexMind, yapay zeka destekli bir içerik üretim ve SEO otomasyon platformudur. Çok dilli, optimize edilmiş içerikler oluşturarak işletmelere arama motoru görünürlüğü kazandırır.
Podia
podia.com
Podia, çevrimiçi kurslar, dijital ürünler ve topluluklar yönetmek için web sitesi ve e-posta pazarlama özellikleri sunan bir dijital platformdur.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai, pazarlama kampanyalarını optimize eden AI tabanlı bir araçtır. Reklam metni, görsel ve strateji oluşturarak performansı artırmaya yardımcı olur.
WebCEO
webceo.com
WebCEO, SEO analizi ve dijital pazarlama için anahtar kelime araştırması, sıralama izleme, backlink yönetimi ve sosyal medya araçları sunan bir platformdur.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, yayıncıların içerik etkileşimlerini gerçek zamanlı izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir analiz platformudur.
Readable
readable.com
Okunabilir, web ve belge içeriklerinin okunabilirliğini analiz eden ve geliştiren bir araçtır. Farklı belge formatlarını destekler.
involve.me
involve.me
Involve.me, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturup yayınlayarak müşteri katılımını artırmalarına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir platformdur.
Sniply
sniply.io
Sniply, paylaşılan bağlantılara kişiselleştirilmiş eylem çağrıları ekleyerek kullanıcı dönüşümünü artıran bir bağlantı kısaltma aracıdır.
MemberSpace
memberspace.com
Üyeler, içerik oluşturucuların web sitelerinde üyelikler ve dijital ürünler satmalarını sağlayan bir platformdur.
StoryChief
storychief.io
StoryChief, içerik pazarlama ekipleri için içerik oluşturma, dağıtım ve işbirliği süreçlerini merkezileştiren bir platformdur.
Blogely
blogely.com
Blogely, içerik üretimi, organizasyonu ve SEO optimizasyonu için kullanıcı dostu bir araçtır. Yazarların içeriklerini daha verimli yönetmelerine yardımcı olur.
StoryScale
storyscale.com
StoryScale, kod gerektirmeden mükemmel ürün demosu oluşturmanızı sağlayan bir uygulamadır. Tüm cihazlarda optimize edilmiş, özelleştirilmiş demo deneyimleri sunar.
KAWO
kawo.com
KAWO, Çin'in önde gelen pazarlama yazılım platformlarından biridir. Sosyal medya ekiplerine içerik planlama, yönetim ve analiz imkanı sunar.
Botify
botify.com
Botify, organik arama sürecinden elde edilen verilerle web sitenizi optimize etmeye, riskleri azaltmaya ve kritik SEO görevlerini otomatikleştirmeye yardımcı olur.
AutoWrite
autowrite.app
Autowrite, SEO uyumlu içerik üreten, kullanıcı dostu bir yapay zeka yazım aracıdır. Profesyonellere ve yazarlara içerik optimizasyonu sağlar.
Silktide
silktide.com
Silktide, web sitelerinin erişilebilirliğini, içerik kalitesini ve dijital pazarlama stratejilerini analiz edip geliştiren bir platformdur.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack, başsız CMS olarak işletmelere dijital kanallarda içerik yönetimi ve dağıtımı yapma olanağı sunan güçlü bir platformdur.
Akamai
akamai.com
Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.
DCatalog
dcatalog.com
Dcatalog, kullanıcıların dijital kataloglar oluşturmasını sağlayan bir platformdur. PDF'leri HTML5 flipbook'a dönüştürerek içerik yönetimini kolaylaştırır.
Taboola
taboola.com
Taboola, yayıncıların içeriklerini önererek kullanıcı katılımını artırmayı ve hedefli reklamcılık yoluyla gelir elde etmeyi sağlayan bir içerik keşif platformudur.
Smint.io
smint.io
SMINT.IO, dijital varlık yönetimi ve medya deneyimlerini geliştirmek amacıyla içerik portalları oluşturan bir dijital platformdur.
Joomag
joomag.com
Joomag, kullanıcıların dijital içerik oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.
EX.CO
ex.co
EX.CO, yayıncılar ve markalar için kişiselleştirilmiş etkileşimler sunarak web sitelerini kolayca güncellemeye yarayan bir içerik deneyim platformudur.
ScreenSpace
screenspace.io
ScreenSpace, pazarlama ve satış ekiplerinin etkileşimli içeriklerle müşteri deneyimini geliştirmesine yardımcı olan bir web uygulamasıdır.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial, içerik analizi yapan bir platformdur. Pazarlamacılara en iyi içeriklerini ölçme, tanıtma ve yayma konusunda yardımcı olur.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, çoklu konum ve profillere sahip işletmeler için sosyal medya yönetim platformudur. İçerik planlama, reklam verme ve etkileşim yönetimi sunar.
Storylane
storylane.io
Storylane, B2B pazarlama ve satış ekiplerinin ürün demoları ve tur rehberleri oluşturmasına yardımcı olan kodsuz bir platformdur.
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