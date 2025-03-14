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En Popüler Son Eklenenler İçerik Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

"İçerik Pazarlama Yazılımı", işletmelere pazarlama amacıyla içerik planlama, oluşturma, yayınlama, dağıtma ve analiz etme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. İçerik pazarlaması, açıkça tanımlanmış bir hedef kitleyi çekmek ve elde tutmak için değerli, alakalı ve tutarlı içerik oluşturmaya ve dağıtmaya ve sonuçta karlı müşteri eylemini teşvik etmeye odaklanan stratejik bir pazarlama yaklaşımıdır.