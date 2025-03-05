Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
"İçerik Pazarlama Yazılımı", işletmelere pazarlama amacıyla içerik planlama, oluşturma, yayınlama, dağıtma ve analiz etme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. İçerik pazarlaması, açıkça tanımlanmış bir hedef kitleyi çekmek ve elde tutmak için değerli, alakalı ve tutarlı içerik oluşturmaya ve dağıtmaya ve sonuçta karlı müşteri eylemini teşvik etmeye odaklanan stratejik bir pazarlama yaklaşımıdır.
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Kajabi
kajabi.com
Kajabi, yaratıcıların ve girişimcilerin tutkularını, becerilerini ve deneyimlerini çeşitli gelir akışlarına dönüştürmek için basit çözümler sunarak başarılı çevrimiçi işletmeler oluşturmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur. Kajabi ile herkes çevrimiçi kursları zenginleştirebilir, özel üyelikler sunabilir, gelişen bir topluluk yetiştirebilir, ücretsiz veya abonelik podcast'ler oluşturabilir, kişiselleştirilmiş koçluk deneyimleri geliştirebilir ve çok daha fazlası yapabilir. Kajabi ile sağlam analizlere, kesintisiz satış ve pazarlama araçlarına, kolay ödeme seçeneklerine ve eşsiz müşteri hizmetleri, eğitim ve topluluğa da erişebilirler.
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcıları ve diğerleri Patreon'da maaş alıyor. Devam eden finansman yoluyla, fan tabanlarını etkileşimli bir şekilde etkilemek için daha fazla zaman harcayabilirler ve milyonlarca insanın zevk aldığı güzel şeylerle interneti doldurmaya devam edebilirler.
SEMrush
semrush.com
Semrush, küresel olarak işletmelerin arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları çalıştırmasını ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar almasını sağlayan önde gelen bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için içgörü ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme müşterisi ile. Semrush sayılarda: - 808m masaüstü etki alanı profilleri ve 32.1m mobil etki alanı profilleri - 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve günde ortalama 25 milyardan fazla url'ün - 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve tek bir anahtar kelime için 20 metreden 20 metrelik fikir - Fortune 500 şirketinin% 30'u kullanıyor Semrush onların pazarlama aracı olarak
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejilerini ve PPC anahtar kelimelerini ortaya çıkarın - Bağlantı Oluşturma: nişinizdeki en güçlü geri bağlantı fırsatlarını bulun - Anahtar Kelime Araştırması: maksimum alakalı anahtar kelime fikirleri alın ve sıralamanın ne kadar zor olacağını görün - Web Sitesi Denetimi: web sitenizde hangi SEO sorunlarını bulun ve bunları nasıl düzelteceğinizi öğrenin - İçerik Araştırması: herhangi bir konudaki en popüler içeriği keşfedin ve kendi içeriğiniz için en iyi fikirleri bulun - Sıralama Takibi: rakiplerinizinkiyle birlikte arama sıralamalarınızı takip edin - Mentions Monitoring: sizden veya markanızdan çevrimiçi olarak her bahsedildiğinde e-posta uyarıları alın. Ahrefs veritabanında 11 milyardan fazla anahtar kelime ve 400 milyardan fazla dizine eklenmiş sayfa bulunmaktadır. Bu nedenle Ahrefs, kullanıcılarına maksimum veri doğruluğu sağlayabilmektedir.
WebCEO
webceo.com
WebCEO, size anahtar kelime araştırması, sıralama takibi, alan adı analizi, SEO denetimleri, dahili bağlantı analizi ve geri bağlantı takibi, sosyal medya yönetimi, ücretli arama yönetimi, rakip araştırması ve daha fazlası için 23 güçlü araç sağlayan yeni nesil bir İnternet Pazarlama platformudur. Web CEO'sunun beyaz etiket özellikleri, dijital ajanslara raporları özelleştirme ve profesyonel görünmelerini sağlama özgürlüğü verir.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturma ve optimizasyon, teknik web sitesi denetimleri, sayfa içi optimizasyon, geri bağlantı analizi ve izleme, konum izleme, yerel SEO ve daha fazlasını içeren her önemli SEO görevini otomatikleştirmek için özel araçlar sunar. SE Ranking, kullanıcılara benzersiz bilgiler ve öneriler sunmak için AI ve NLP teknolojilerinden yararlanır. Yüksek kaliteli, doğru veriler sunmak, SE Ranking'in en önemli önceliklerinden biridir ve SE Ranking ekibi, kullanıcıların güvenebileceği verileri sağlamak için veri kümelerini sürekli olarak genişletir ve veri işleme algoritmalarında ince ayarlar yapar. Ekipler SE Ranking'in otomatik raporlamasından, Beyaz Etiketinden ve işbirliğine dayalı proje yönetiminden yararlanabilir. Çoğu abonelik planı, ekip üyeleri için ekstra kullanıcı koltukları ve tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak sınırsız projeler içerir. Küçük ve orta ölçekli pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanan SE Ranking'in Ajans Paketi, ajansların çıktılarını daha iyi sunmalarına yardımcı olmak için sınırsız raporlama, müşteri adayı oluşturma widget'ı, WL ve ekstra müşteri koltukları sağlar.
Ubersuggest
neilpatel.com
Gelişmiş: Buz Gibi Potansiyel Müşterileri Mutlu Müşterilere Dönüştürmek İçin Çalışan Basit Süreç (Otomatik Dönüşüm Hunileri ve Dizileri ile).
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, çevrimiçi görünürlüğünüz üzerinde etkili bir kontrole sahip olmanızı sağlayan kapsamlı bir SEO araç seti olarak öne çıkıyor. Daha yüksek sıralamalar ve güçlendirilmiş çevrimiçi ticari ayak izi arayan kararlı kuruluşlar için çok önemli bir varlık. 50'yi aşan güçlü araç deposuyla Serpstat aşağıdaki konulara hitap ediyor: 🔍 Rakip İçgörüleri: Pazarınızdaki önemli oyuncuları tanıyın ve değerlendirin. 📊 İçerik Stratejisi: Değerlendirin ve Oluşturun - üst düzey, sıralama odaklı içerik elde edin. 🚀 Kapsamlı SEO Gözetimi: Google'da birinci sınıf bir konum elde etmek için her şey dahil araçlar. 🌐 Pazar Analizi ve İstihbarat: Alanınızı derinlemesine inceleyin ve öncülerin sektördeki en iyi uygulamalarını benimseyin. 💡 Reklamcılık ve Ücretli Arama Intel: Ücretli kampanyalarınızı hassaslaştırmak için rakiplerinizden bilgiler edinin. ✍️ Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi ve Analizi: Zahmetsizce makaleler oluşturun veya yeniden çalışın, meta etiketler oluşturun, dil bilgisi ve yazım kurallarını hassaslaştırın ve metinden anahtar kelimeleri çıkarın. Güçlü pazarlama genişlemesi için gerekli her şeyi kapsayan bütünsel bir SEO platformu. Sıcak Güncelleme: Serpstat ChatGPT Eklentisi ile Güçlü SEO İçgörülerinin Kilidini Açın! 🔍 Hedeflenen SEO anahtar kelimelerini keşfedin ve bunları bölgeler arasında karşılaştırın. 📊 Önemli SEO ölçümlerini ve alan adı geri bağlantı verilerini analiz edin. ✍️ Etkili içerik ve optimizasyon stratejileri oluşturmak için SEO verilerinden ve ChatGPT sinerjisinden yararlanın. SEO oyununuzu bugün ChatGPT ile yükseltin!
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Bitly
bitly.com
Bitly bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Bitly, çevrimiçi olarak paylaşılan her bilgi parçasının önemli hedef kitlelerle bağlantı kurmasını ve eylemi tetiklemesini sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platform sunan, önde gelen küresel bir SaaS şirketidir. Bitly'nin hepsi bir arada Bağlantı Platformu, aylık 5,7 milyondan fazla aktif kullanıcıya ve dünya çapında 500.000'den fazla müşteriye (kişiler, etkileyiciler, markalar ve her büyüklükteki işletme) markalı bağlantıları, özel QR kodlarını ve bio'da bağlantı çözümlerini kullanma yetkisi veriyor Hedef kitlenin ilgisini çekmek ve kritik bildirimleri, bilgileri ve deneyimleri sunmak için güvenilir bir platform olarak. Bitly, işyeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda pazar lideri gelir, çalışanların elde tutulması ve artan inovasyon sağladığı kanıtlanmış küresel otorite olan Great Place to Work® tarafından Sertifikalı™ olmaktan gurur duymaktadır.
BL.INK
bl.ink
BL.INK, kısaltılmış URL'leri ve QR kodlarını sınırsız veri ve esneklikle destekler. BL.INK ile sınırsız veri noktası yakalayan binlerce özel bağlantı oluşturacak, böylece her kullanıcı temas noktasını ölçebilecek ve her etkileşimi mükemmelleştirebileceksiniz. Ekibinizdeki herkes, pazarlama ilişkilendirmesinin her öğesini doğru bir şekilde ölçmek için mükemmel veriler oluşturabilir. Bağlantınızı ziyaret eden her müşteri, ihtiyaç duyduğu bilgileri her zaman, kırık bağlantılar olmadan alır. Bir yarışma sona erdiğinde bağlantıyı değiştirmeniz veya sayfayı kullanıcının kendi dilinde göstermeniz mi gerekiyor? BL.INK ile çok kolay. Başka hiçbir URL kısaltıcı veya QR kodu oluşturucu mevcut araçlarınızla entegre olmaz, bozuk bağlantılardan kaçınmanıza yardımcı olmaz, bağlantıları güncellerken sıfır kesinti süresi sağlar ve kurumsal şirketlerin çalışma biçimine dayalı olarak oluşturulmuş bir platforma sahip değildir. Yalnızca BL.INK. 2008'den beri talepkar küresel markaların güvendiği.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot, sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi planlamanıza ve analiz etmenize ve böylece sosyal medya verimliliğinizi ve erişiminizi artırmanıza yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama otomasyon aracıdır. 1) SocialPilot ile Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok ve VK gibi 9'dan fazla sosyal medya ağına bağlanabilirsiniz. 2) Tek bir SocialPilot hesabıyla 500'e kadar gönderi paylaşın ve 100'den fazla profile bağlanın. 3) Sosyal Medya Konuşmalarınızı Sosyal Gelen Kutusu ile yönetin. 4) Ekip İşbirliği özelliğiyle paylaşım ve planlamayı yetkilendirmek için SocialPilot hesabınıza 10'a kadar ekip üyesi ekleyin. 5) Toplu Planlama özelliği ile bir CSV yükleyerek aynı anda 100'lerce gönderiyi planlayın. 6) Bireysel sosyal hesaplar için aynı anda özelleştirilmiş gönderiler oluşturun ve daha fazla etkileşim için diğer Facebook ve Twitter profillerinden de bahsedin. 7) Sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi anlaşılması kolay Sosyal Medya Analizi ve Raporlama ile analiz edin. 8) Sosyal Medya Takvimi ile görsel olarak ne zaman ve ne planladığınıza bir göz atın. 9) Hiçbir zaman yeni içerik fikirlerinin dışında kalmayın, içerik önerileri geliştirin ve bunları daha sonra kullanmak üzere taslak olarak kaydedin. Hiç bitmeyen bir kuyruk için Seçilmiş İçerik ve RSS Akışları ekleyin. 10) Artık müşterinizin sosyal medya hesabı kimlik bilgilerini beklemeyin; yalnızca onları davet edin ve Müşteri Yönetimi özelliğiyle sosyal hesaplarını zahmetsizce yönetin. 11) SocialPilot'un sağladığı URL Kısaltıcıları ile daha fazla görünürlük ve tanınma için kendi özelleştirilmiş markalı alan adlarınızı oluşturun ve uzun, istenmeyen, çirkin görünen URL'lerden kurtulun. 12) Facebook gönderilerinizi tam planladığınız anda öne çıkarın.
MemberSpace
memberspace.com
Web sitenizde üyelikler ve dijital ürünler satın. Görünüm ve his üzerinde %100 kontrol sahibi olurken içerik kitaplıkları, topluluklar, videolar, çevrimiçi kurslar ve daha fazlası gibi istediğiniz herhangi bir ürün için üyelik oluşturun. Herhangi bir platform çalışır: Squarespace, WordPress, Webflow, Notion ve daha fazlası.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook reklamları oluşturma konusunda benzersiz bir yetenek sağlar. MavSocial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google İşletme Profilleri ve Tumblr'ı destekler.
NexMind
nexmind.ai
NexMind, AI tabanlı bir içerik oluşturucu ve SEO otomasyon platformudur. NLP ve anlamsal önerileri kullanarak bir dakikadan kısa sürede optimize edilmiş uzun ve kısa biçimli içerik oluşturur. Hedef kitlenize yönelik kişiselleştirilmiş içerikle web sitesi trafiğini artırın ve rakiplerinizi geride bırakın. NexMind, yalnızca işletme sahipleri için değil, aynı zamanda yüksek kaliteli içeriği hızlı bir şekilde oluşturmak ve optimize etmek isteyen pazarlama ajansları ve metin yazarları için de mükemmel bir çözümdür. Amacımız, SEO süreçlerini basitleştirmek için SEO otomasyon yazılımı olarak bilinen daha akıllı arama robotları oluşturmaktır. Markaların web sitesi sıralamasını yükseltmesine ve görünürlüğünü artırmasına yardımcı olmak için Kurumsal SEO platformu sağlıyoruz.
StorifyMe
storifyme.com
Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olarak etkileyici, etkileşimli Hikayeler, Kısa Videolar, Snap'ler ve Reklamlar oluşturmasına ve yayınlamasına olanak tanır. StorifyMe Editor'ın kullanımı kolay ve sezgiseldir ve hikaye oluşturma sürecini çok daha kolaylaştıracak çok sayıda ücretsiz ve özelleştirilebilir şablon sunar. StorifyMe Hikayelerini mobil cihazlardan web'e kadar herhangi bir platforma entegre etme fırsatı sunan StorifyMe, insanların sevdiği biçimde içerik dağıtımı için çok yönlü bir çözümdür!
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites, hızlı ve verimli bir şekilde yüksek kaliteli, SEO dostu içerik oluşturmanıza olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir içerik yazma aracıdır. Web sitesi kopyalama, blog gönderileri, sosyal medya güncellemeleri ve daha fazlası gibi çok çeşitli amaçlara yönelik benzersiz ve ilgi çekici içerik oluşturmak için gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarını kullanır. TurboWrites ile içerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırabilir, zamandan ve emekten tasarruf ederken hedef kitleniz için maksimum etkiyi sağlayabilirsiniz. İster metin yazarı, blog yazarı, pazarlamacı veya işletme sahibi olun, TurboWrites, hedef kitlenizde yankı uyandıran ve sonuçları yönlendiren ilgi çekici içerik oluşturmanıza yardımcı olabilir. Peki neden bekleyelim? TurboWrites'a bugün kaydolun ve içerik oluşturma oyununuzu bir sonraki seviyeye taşıyın!
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver, hiç bitmeyen içerikleri planlamayı, etkileşimi artırmayı ve müşterilerinizin siz ve rakipleriniz hakkındaki izlenimlerini dinlemeyi kolaylaştırır.
Quuu
quuu.co
Quuu, otomatik pilotta sosyal medyada paylaşabileceğiniz bir numaralı kaliteli içerik kaynağıdır. İçerik iyileştirme sizi sosyal medyadaki kitleler arasında öne çıkarır. Takipçilerinize değer ve tutarlılık sağlamanın bir yoludur. Ancak bunu düzgün bir şekilde yapmak zaman alıcı bir süreçtir; bu nedenle bunu Quuu kullanarak otomatikleştirmek, başka şeyler üzerinde çalışmak için o değerli zamanı size geri verir. Quuu, 500'den fazla ilgi alanı kategorisinde içerik seçen tek araçtır; bu, Facebook, LinkedIn ve Twitter'da hedef kitlenizle her zaman paylaşabileceğiniz alakalı gönderilerin olacağı anlamına gelir.
Fugo
fugo.ai
Fugo, her büyüklükteki işletmenin küçük ve büyük ekranlı ağlar için içeriği uzaktan kolayca yönetmesine olanak tanıyan akıllı, bulut tabanlı bir Dijital Tabela İçerik Yönetim Yazılımıdır (CMS). Modern ve kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü ile 1 veya 100 ekranı kontrol etmek basittir.
Juicer
juicer.io
Juicer, işletmelere ve bireylere, sosyal medya içeriğini web sitelerinde sorunsuz bir şekilde düzenleme ve sergileme olanağı tanıyan, başvurulacak sosyal medya toplama aracıdır. İçeriği Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/ Twitter, YouTube ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sosyal hesaplardan zahmetsizce çeker. Kolay kurulum ve özelleştirme seçenekleriyle Juicer'ın sosyal duvarları, kullanıcıların seçilmiş, markalı ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği web sitelerinde sergilemesine olanak tanır. Araç, içerik kontrolü için denetleme filtreleri sağlar ve sosyal etkileşime ilişkin gerçek zamanlı bilgiler için gelişmiş bir analitik kontrol paneli içerir; bu, onu platformlar arasında marka görünürlüğünü merkezileştirmek ve geliştirmek için kapsamlı bir çözüm haline getirir. Meyve Sıkacağı Faydaları: - Sektörde on yıllık deneyime sahip köklü ve güvenilir çözüm - 15'ten fazla sosyal medya platformuyla kusursuz entegrasyon - Sezgisel ve hızlı yönetim sağlayan akışlar ve hesaplar için kolay kurulum - Denetleme ve filtreleme seçenekleri aracılığıyla içerik üzerinde tam kontrol - Markanın eşsiz estetiğine uyum sağlayacak özel tasarım - Tutarlı ve çekici bir yayın görünümü sağlayan önceden tasarlanmış temaların seçimi - Verimliliği artıran otomatik içerik güncellemeleriyle müdahalesiz yönetim - Kullanıcı katılımını ve yayın performansını izlemeye yönelik gelişmiş analiz araçları - İşletmeler ve bireyler için çok yönlü planlar ve kurumsal plan için kullandıkça öde fiyatlandırma modeli - Diğer web siteleri ve uygulamalarla kusursuz entegrasyon için özelleştirilebilir widget'lar ve API desteği
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo'nun Gelişmiş AI teknolojisi, kullanıcıların farklı milliyetler ve dillerle en gerçekçi ve kişiselleştirilmiş AI Avatar video içeriğini oluşturmalarını sağlar. Sadece Wondershare Virbo yazarak ve tıklayarak profesyonel AI sözcüsü videolarına başlayabilirsiniz. Virbo'nun 300'den fazla gerçekçi AI avatarları, pazarlama tanıtımı, kişiselleştirilmiş satış sahaları, eğitim ve geliştirme, açıklayıcı ve nasıl yapılır videoları gibi çeşitli kullanım durumları için 120'den fazla dilde konuşan ilgi çekici sözcünüz olabilir. Dahası, pazarlama videolarından ve ürün tanıtımından öğretici videolara kadar, Virbo, herhangi bir amaca uyacak çok çeşitli göz alıcı şablonlar sunar ve mesajınızı mümkün olduğunca en çekici ve açık bir şekilde sunar-daha pahalı ve zaman alıcı kamera ekibi, video ajansları yok veya aktörler/aktrisler.
Visually
visual.ly
Visually, çevrimiçi bir işbirliği platformu ve iyi tanımlanmış, kanıtlanmış bir süreç aracılığıyla ilgi çekici içerik oluşturmak için işletmeleri deneyimli yaratıcı profesyonellerle buluşturan yaratıcı bir pazardır. İçerik, müşterilerimize yetenek eğitimi (Rock Üniversitesi), kimlik ve itibar derecelendirme algoritmalarımızın bir kombinasyonu yoluyla incelenen 1000'den fazla yetenek ağı üyemizden teslim edilir. Yetenek havuzumuzun uzmanlığı, LinkedIn, Salesforce, Citizens Bank, Nike, Ford ve Oracle gibi orta ölçekli ve kurumsal müşterilere karmaşık projeler sunmamıza olanak tanıyor. Bugün, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce markalara içerik sunabilen tek oyuncu olarak Kuzey ve Güney Amerika'yı kapsıyoruz. Projelerimizde ölçeklenebilirlik, esneklik ve kalite sunmamızla öne çıkıyoruz.
Storyly
storyly.io
Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur. Storyly Stories, mobil markaların pazarlama stratejilerini, hedef kitleleriyle mobil ekranın sınırlarının ötesinde etkileşim kurmalarına ve entegrasyon sonrası herhangi bir geliştirme çabasına gerek kalmadan ilgi çekici deneyimler yaratmalarına olanak tanıyarak güçlendiriyor. Storyly, Domino's Pizza, Türk Hava Yolları, United Airlines, McDonald's, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle ve Birbank dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 40'tan fazla ülkede 300'den fazla markanın güvenini taşıyor. Storyly Stories, doğası gereği, mobil uygulamalara ve web sitelerine herhangi bir mesajı müdahaleci olmak yerine akılda kalıcı, tanıdık ve etkileşimli bir şekilde iletme fırsatı sağlar. Sezgisel stüdyosu ve kontrol paneliyle Storyly, herhangi bir mobil uygulamanın ve web sitesinin tarzına ve tasarımına uyan ilgi çekici içerik oluşturmayı da kolaylaştırır. Storyly Stories'i bir çemberden daha fazlası yapan da budur; sınırsız bir yaratıcılık, etkileşim ve bağlantı dünyası sunar.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta, tıklama sonrası davranış optimizasyonu için oluşturulmuş dünyanın ilk çok kanallı talep tarafı platformudur. Zemanta tamamen reklamverenlerin programatik reklam kampanyalarından etkileşim (ziyaretler, görüntülemeler, potansiyel müşteriler veya dönüşümler) elde etmelerine yardımcı olma fikri üzerine kurulmuştur. Genel çevrimiçi reklamcılık deneyimini, tüketicilerin reklamlarla gerçekten etkileşime geçme isteği uyandıracak şekilde radikal bir şekilde geliştirmek için varız. Zemanta, hangi yerleşimlerin ve reklam öğelerinin doğru kullanıcıların reklamlarıyla ve web siteleriyle etkileşime geçmesini sağladığını belirleyerek, reklamverenlerin temelde kusurlu erişim ve sıklık ölçümlerini aşmalarına yardımcı olur. Bu benzersiz yaklaşım, reklamverenlere gerçek tüketici katılımını ve reklam harcamalarından elde edilen geliri yakalama fırsatı sunar. Gelişmiş yapay zeka ve otomasyon sayesinde Zemanta One, markalara ve ajanslara, tıklama sonrası etkileşim için optimize edilmiş reklamlar satın alma yetkisi vererek web'deki görüntülü reklam, video ve yerel yerleşimlerde harcanan her reklam dolarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlar. pWeb analitiği verilerinizi Zemanta platformuna, otomatik kampanya yönetimine ve teklif verene dahil ediyoruz. Diğer DSP'lerden farklı olarak kusursuz Google Analytics ve Adobe entegrasyonu sunuyoruz. Zemanta, Sitede Dakika Başına Maliyet (Sitede Geçirilen Süre) gibi hedefleri kullanarak teklif vermenize olanak tanır. Zemanta başlangıçta çerezler ve hedef kitleyi hedeflemek yerine bağlam ve anlambilim temeli üzerine kurulmuştu. Dolayısıyla Zemanta, diğer DSP'ler gibi izleyicileri ve gösterimleri hedefleyebilir, ancak dünya bu yaklaşımlardan uzaklaştıkça, reklamverenlerin hayatta kalmasına ve gelişmesine yardımcı olacak konumdayız. Zemanta'nın anlamsal analiz konusundaki benzersiz geçmişi ve teklif verme ve kampanyaları optimize etme yaklaşımı, platformumuzu kullanan reklamverenlere daha da büyük bir avantaj sağlar.
Brandkit
brandkitapp.com
Dünyayı içeriğinize geniş ölçekte bağlayan 1 numaralı Marka Portalı ve Marka Araç Seti hizmeti. DAM, CMS, İçerik Dağıtımı ve Dosya Aktarımı hizmetlerini tek bir platformda birleştiren ilk platform. İçeriğinizi bulun, yönetin ve dağıtın, ileri geri gitmeden marka hikayenizi seçin ve paylaşın. Görseller, Video, Logolar, Yönergeler, Grafikler, Ses, PDF'ler, Sunumlar, Gönderiler, Basın Bültenleri, Hikaye fikirleri, Kazanılmış Medya Bağlantıları ve daha fazlası. Hepsi güzel tasarlanmış tek bir yerde. Markanız için tek gerçek kaynak.
Botify
botify.com
Botify, kurumsal web sitenizin boyutuna, ölçeğine ve karmaşıklığına göre tasarlanmış bir platformda kaçırılan fırsatları ortaya çıkarmanıza ve bunları karlı iş sonuçlarına dönüştürmenize yardımcı olur. Organik arama sürecinin her aşamasından öngörüler alın, öncelikli eylemler ve uyarılarla zamandan tasarruf edin, riski azaltın ve kritik SEO görevlerini otomatikleştirerek kaynakları en üst düzeye çıkarın.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böylece Web sitelerinde yayınlayacak ve tanıtacak içerik hakkında kararlar alabilmek amacıyla yayıncıların, medya şirketlerinin ve haber kuruluşlarının web sitelerine kod entegre ediyor. . Ağustos 2010'da şirket, Betaworks'ten ayrı bir varlık olarak ayrıldı. Chartbeat, gerçek zamanlı veriler için Google Analytics'e alternatif olarak hem övüldü hem de eleştirildi.
Foleon
foleon.com
Foleon, herkesin %100 markaya uygun interaktif içerik oluşturmasını kolaylaştıran bir içerik oluşturma platformudur. B2B şirketlerine, ilgi çekici, akıllı ve ölçeklenebilir özel dijital içerik deneyimleri oluşturmalarını sağlayan sezgisel bir sürükle ve bırak düzenleyicisi ve etkileşimli Foleon Doc formatı sağlıyoruz. Çoğu şirket, en değerli içeriklerini etkisiz eski formatlarda yayınlamak için hâlâ zaman, para ve enerji harcıyor. PDF'lerin üretilmesi baş ağrısı, okunması sıkıcıdır ve okuyucunun içgörüsünden tamamen yoksundur. Foleon ise oluşturulması kolay, son derece ilgi çekici ve kaçırdığınız zekayla dolu modern bir format sunuyor. ABD ve Avrupa'daki lokasyonlarıyla Amsterdam'da kurulan Foleon, şirketlere hedef kitlelerinin arzuladığı içeriği yaratma konusunda destek sağlama misyonundadır.
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly, kullanıcıların özel URL'leri markalamasına ve kısaltmasına olanak tanıyan, pazar lideri bağlantı yönetimi platformudur. Rebrandly, her büyüklükteki şirketin bağlantı etkileşimlerini güvenli bir şekilde yönetmesine ve ölçmesine, marka bilinirliğini artırmasına, dönüşüm oranlarını iyileştirmesine ve gelişmiş analizleri izlemesine yardımcı olur. 2015 yılında kuruldu ve merkezi ABD'de olup Roma ve Dublin'de ofisleri bulunmaktadır. Rebrandly, Versace, Toyota, PayPal ve Zillow dahil olmak üzere dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ve küresel markaya hizmet vermektedir. İleri düzey kullanıcılar ve özel projeler için Rebrandly, piyasadaki en gelişmiş ve ölçeklenebilir bağlantı yönetimi platformudur. Rebrandly, bağlantılar (SMS, işlemsel mesajlar, bağlı kuruluşlar ve etkileyiciler, tek oturum açma, oAuth ve daha fazlası) etrafında küçük ve büyük projeler oluşturmak için harika bir API seti ve uzman mühendislerin desteğini sağlar. Diğer ilgili özellikler: *UTM oluşturucu * Bağlantı yeniden hedefleme * Mobil derin bağlantı * URL koşullu yönlendirme * Açık grafik kontrolü * Yeniden markalaşan yapay zeka * Bağlantı Analizi * Özelleştirilebilir raporlar * Çoklu koltuklar, izinler ve çalışma alanları yönetimi * Çoklu alan adı yönetimi Rebrandly ile internette gezinirken doğrudan tarayıcı uzantısı aracılığıyla markalı bağlantılar oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Daha sonra bunu, sınıfının en iyisi araç paketimizi kullanarak sonuçları ölçebileceğiniz kontrol panelinizde saklarlar. .link'ten .shop'a ve aradaki her şeye kadar 2.000'den fazla uzantı arasından seçim yaparak doğrudan Rebrandly'ye yeni bir alan adı kaydedebilirsiniz. Tüm kurulum işlemlerini onlar halleder ve markalı bağlantıları yalnızca birkaç dakika içinde paylaşmaya başlamanıza olanak tanır. Markalı bir bağlantı akılda kalıcıdır, telaffuz edilebilirdir ve tamamen özelleştirilebilir. Markalı bir bağlantıyla şirketler markalarının bilinirliğini artırır çünkü marka adı başkaları tarafından paylaşılsa bile bağlantının içinde yer alır. Bağlantı güvenini artırırlar ve aslında markalı bağlantılar, genel kısa URL'lerle karşılaştırıldığında tıklama oranının %39'a kadar artmasına yardımcı olabilir.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayınlamak için bir sosyal ticaret, alışveriş yapılabilir UGC ve görsel alışveriş platformudur. güven, bağlılık ve kusursuz alışveriş deneyimleri.
Walls.io
walls.io
Walls.io, içeriği toplamanızı, düzenlemenizi ve özelleştirmesi kolay bir akışta görüntülemenizi sağlayan hepsi bir arada bir sosyal duvar çözümüdür. Birden fazla sosyal medya platformundan içerik toplayabilir veya hedef kitlenizin içeriği doğrudan duvarınıza göndermesine izin verebilirsiniz. Ayrıca özel yayınlarınızı akışa ekleyebilir ve hedef kitlenizin içeriği ile markanızın içeriği arasında güzel bir karışım oluşturabilirsiniz. Sosyal duvar, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin gücünden yararlanmanın ve hedef kitlenizin ilgisini çekmenin harika bir yoludur. Özel ve halka açık etkinliklerde, web sitenizde veya mağaza veya ofislerdeki sergilerde kullanabilirsiniz. Olasılıklar sonsuzdur!
degpeg
degpeg.com
DEGPEG, hem web hem de mobil cihazlarda çoklu akış yaparak daha iyi müşteri deneyimi aracılığıyla herhangi bir ürün /hizmetin çevrimiçi satışını ve pazarlamasını ekleyen ve geliştiren bulut tabanlı bir canlı ticaret platformudur. Ürünler: <> Canlı İletişim Platformu Canlı iletişim platformu, işletmelerin ses ve video etkileşimleri yoluyla potansiyel müşterilerle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurmalarına yardımcı olur. İzinleri verimli bir şekilde satışa dönüştürür ve güveni artıran kişiselleştirilmiş etkileşimler yaratır. Çevrimdışı mağazalar ve çevrimiçi tüketiciler arasındaki boşluğu doldurarak kesintisiz bağlantılar ve rahatlık sağlar. Ayrıca, platform, müşteriler ve hizmet merkezleri arasındaki görüntülü görüşmeler, süreçleri kolaylaştıran ve müşteri memnuniyetini artırarak operasyonel verimlilikleri artırır. Özellikler: * Sohbet gelen kutusu * Çağrı yönlendirmesi * Track Location * Çağrı üzerine insanları ekleyin * Çağrı kaydı * Web ve App ile Entegrasyon * Ekran Paylaşımı <> Canlı TV DEGPEG, markaların canlı TV'lerini başlatmalarını ve çeşitli platformlarda tek bir gösterge tablosundan çok akış sağlayan şeyleri güçlendirir. Ayrıca, markalar birden fazla sosyal medya platformunda canlı yayın yaparken web sitelerine CTA ekleyebilir. Özellikler: * Çoklu bölümleme * Entegre Ticaret * Etkinlikler düzenleyin * Canlı sohbet <> Shoppable Videolar İzleyicilerin doğrudan videoda sergilenen ürün veya hizmetleri satın alarak alışveriş deneyimini geliştirmelerini sağlar. Özellikler: * Video alışverişi * Etkileşimli ürün bağlantıları * Harekete geçirici çağrı düğmeleri
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve ofisleri Amsterdam, Hollanda, Köln, Almanya, Londra, Birleşik Krallık ve Sidney, Avustralya'dadır. .
KAWO
kawo.com
KAWO, Çin'in önde gelen Pazarlama SaaS oyuncularından biridir ve Çin'in sosyal medya ekiplerini mükemmelliğe ulaşmaları için güçlendirmek amacıyla en kullanıcı dostu yazılım platformunu oluşturmaya kendini adamıştır. WeChat, Weibo, Douyin ve Kuaishou'da pazarlama ekiplerinin içeriği etkili bir şekilde işbirliği yapması, planlaması, yönetmesi ve analiz etmesi için merkezi bir merkez sağlar; Çin'deki dört büyük sosyal medya kanalı. Yerel sosyal medya ortamındaki benzersiz uzmanlığı, müşteri içgörüleri ve düzenlemeleri, 500'den fazla küresel markanın Çin sosyal medya platformlarında başarıya ulaşmasına yardımcı oldu.
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem, içeriklerin sosyal medya platformlarında paylaşımını otomatikleştirmek ve optimize etmek için önde gelen yayıncıların güvendiği bir Yapay Zeka Sosyal Yayıncılık platformudur. Yayıncılar, web trafiğini artırmak, sosyal KPI'ları artırmak ve sosyal medya iş akışını otomatikleştirmek için True Anthem'ı kullanıyor. True Anthem platformu, zamanında ve son dakika haberlerini, yakın zamanda yayınlanan içeriğin yeniden dolaşımını ve her zaman yenilenen içeriği sorunsuz bir şekilde derler. Yazılım, gelişmiş raporlamayı ve Facebook, Twitter, Instagram (biyografideki bağlantı dahil), LinkedIn ve Pinterest'te yapay zeka destekli paylaşımı destekler. True Anthem, Associated Press, Reuters, Dotdash Meredith, NBC News, ABC, CBS/Paramount, McClatchy, Gannett vb. dahil olmak üzere 500'den fazla yayıncıyla çalışır. True Anthem'in merkezi San Francisco, CA'dadır.
Scompler
scompler.com
Scompler, kendi hedefleriniz ve okuyucuya sağlayacağınız faydalardan, kişilere ve alıcının yolculuğuna, formatlara, medyaya ve kanallara kadar bir içerik stratejisinin tüm temel unsurlarını tanımlamanıza olanak tanır. Scompler ile tüm içeriğinizi stratejik konu planlaması yaparak organize edebilir ve bireysel iş akışları (Sosyal medya, blog yazıları, web siteleri, postalar, broşürler vb.) aracılığıyla bir ekip halinde üretebilirsiniz.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ, birleşik Hibrit BT operasyonlarına yönelik bir Fullstack Intelligence® SaaS platformudur. Yapay zeka destekli öngörüleri ve kolektif bilgeliği uygulama iş yükleri, altyapı ve ağ bağlantılarının canlı bir planıyla birleştirerek uygulama performansını artırın, işletim maliyetlerini azaltın ve BT'yi modernleştirin. OneIQ ile operasyon ekipleri, güvenilir danışmanlar ve tedarikçiler, ortak uzmanlık, şeffaflık ve güven oluştururken birlikte sorunsuz bir şekilde çalışabilir. Patentli, güvenli bir arayüz kullanarak herkes, kuruluşunuzun geleceğini şekillendirmek için yığının her katmanında ilham veren inovasyonlarla karşılıklı, ileri görüşlü içgörülerden yararlanabilir. OneIQ, ISO/IEC 27001 sertifikalıdır ve patentli Güvenli Veri İşbirliği teknolojisini (US-11797701-B1) kullanır.
Shorthand
shorthand.com
Shorthand, web için sürükleyici dijital içerik oluşturmaya yönelik önde gelen platformdur. Shorthand'in basit düzenleyicisi, herkesin birkaç dakika içinde çarpıcı okuma deneyimleri oluşturmasına, düzenlemesine ve yayınlamasına olanak tanır; kod veya web tasarımı becerisine gerek yoktur. Artık medya, pazarlama ve iletişim ekipleri geniş ölçekte kapsayıcı içerikler oluşturarak daha derin kitle etkileşimi, daha iyi ölçümler ve markaları için daha güçlü sonuçlar elde edebilir. Shorthand, kullanıcıların kolaylıkla işbirliği yapmasına olanak tanır. Ekibinizi bir Steno çalışma alanında bir araya getirerek içerik üzerinde işbirliğini geliştirebilir ve daha hızlı gönderim yapabilirsiniz. Birden fazla kullanıcı, herhangi bir kesinti olmaksızın, bir içerik parçası üzerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilir. Dahası, özel temalar yayınlanan tüm içeriğin markaya uygun kalması anlamına gelir. Esnek yayınlama seçenekleriyle kullanıcılar, Steno içeriklerini AWS, CMS, Steno barındırma yoluyla veya doğrudan web sitelerine yerleştirerek neredeyse her yerde yayınlayabilir. BBC, Salesforce, Unicef, Cambridge Üniversitesi ve Manchester City dahil müşterilerimizin web üzerindeki en sinematik ve ilgi çekici içeriklerden bazılarını yayınladığını söylemekten gurur duyuyoruz. Bu, dijital dergilerden ve uzun süreli yayınlardan dahili iletişimlere, marka hikayelerine, bloglara, hatta sanal bir kaçış odasına kadar her şeyi içerir! Shorthand, müşterilerin sürekli olarak etkileşim ölçümlerinde radikal iyileştirmeler yapmasıyla övünerek önemli bir yatırım getirisi sağlıyor. Shorthand, Brisbane, Avustralya'da kuruldu ve artık gerçek anlamda küresel bir şirkettir. İçerik ekiplerinin dünyanın en etkileyici ve etkili dijital içeriğini oluşturmasına yardımcı olmaya adanmış, sanatı ve kalbi olan bir inek grubuyuz.
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşturmaya yönelik beyaz etiketli bir çözümle güçlendiriyor. Hepsi 7/24 özel müşteri hizmetleriyle destekleniyor ve %100 insandan oluşuyor. InEvent entegre platformu konaklama ve konaklama, seyahat ve lojistik, web yayıncılığı, canlı katılım, sorunsuz kayıt, dinamik ağ oluşturma, güçlü pazarlama otomasyonu, özel web siteleri ve mobil uygulamalar, gerçek zamanlı analizler, yüksek güçlü işaretçiler ve 100'den fazla diğer özelliği içerir. etkileşimli ve sürükleyici deneyimlere güç katın. Dünya çapında 2 milyondan fazla katılımcı ve 60 milyonun üzerinde yayın dakikası ile 50.000'den fazla etkinliğe ve web seminerine başarıyla hizmet verdik. İster bir web seminerine, ister sanal uygulamalı toplantıya, ister bir ay sürecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olun, esnek çözümümüz ideal etkinliğinizin hayata geçmesine yardımcı olacaktır.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya tasarımcıya gerek yok! Outgrow, mobil, masaüstü ve tablet için tamamen optimize edilmiş ve reklamlarınıza, web sitelerinize, mobil uygulamalarınıza, sosyal medyanıza, SMS ve e-posta iletişiminize kolayca yerleştirilebilen bir dizi tasarım şablonuna sahiptir. Ek olarak, dönüşümü iyileştirmek için optimize edilmiş 1000'den fazla önceden hazırlanmış içerik parçası ve huni vardır; böylece soruları değiştirebilir, birkaç ince ayar yaparak markanızla tutarlı olmasını sağlayabilir ve kendi etkileşimli içeriğinizi birkaç dakika içinde hazır hale getirebilirsiniz.
Navattic
navattic.com
Navattic, pazara açılma ekiplerine anında etkileşimli ürün demoları oluşturma gücü veriyor. Yüzlerce satış ve pazarlama ekibinin, satış ve pazarlama hunisi genelinde ürün odaklı büyüme girişimlerini güçlendirmesine yardımcı oluyoruz: - Web Sitesi Ziyaretçilerini Dönüştürün: Tıklamak isteyen yeni bir CTA potansiyel müşterisi ile daha nitelikli potansiyel müşteriler elde edin. - Potansiyel Müşterileri İlgilendirin ve Eğitin: Potansiyel müşterilere, anında değer elde etme süresi sağlayan, özel ürün odaklı kampanyalar sunun. - Tekrarlanabilir Demolar Sunun: Teknik bilgisi olmayan satıcıların demoları kolayca özelleştirmesine ve geniş ölçekte sunmasına olanak tanıyın. Web sitemizde Navattic'i kendiniz deneyin: https://www.navattic.com/
Consensus
goconsensus.com
Fikir birliği dünyayı yeni bir demo otomasyon çağına yönlendiriyor. Platformu, alıcılarınıza ihtiyaç duyduklarında ihtiyaç duydukları şeyleri alır. Daha sonra gelir ekibinizin etkisini bu alıcılar hakkında benzersiz bilgilerle çoğaltır. Sonuç olarak, daha hızlı yakın zamanlar, daha büyük fırsatlar ve daha yüksek yakın oranlar göreceksiniz. Kurumsal yazılım satın almak yavaş, sinir bozucu ve kırık. Patentli demo otomasyon platformu bunu düzeltir. Alıcılar ve müşteriler için eşsiz bir deneyim sunmak için en iyi video, ürün etkileşimi ve keşif otomasyonunu birleştirir. C-suite'den son kullanıcıya kadar, demoları viral olarak seyahat eder, her izleyiciye uyum sağlar, gizli paydaşları ortaya çıkarır ve kilit soruları cevaplar. Daha sonra niyetle ilgili güçlü verileri beslerler ve her tıklama ile ekibinize geri dönerek etkilerini çarparlar. Konsensüs, piyasaya çıkma ekiplerinin demoları otomatikleştirmesine, boşa harcanan demoları%50'den%5'e düşürmesine ve 14 günden talep üzerine, satış döngülerini%68'e kadar kesmeye yardımcı olan bir ürün deneyimi platformudur. Autodesk, Atlassian, Dell, Oracle, Salesforce ve SAP gibi şirketler tarafından güvenilir, konsensüs G2 Presales Software'de 1 numaralı ve 2025'te çalışmak için harika bir yer olarak tanınır. DEMO'ların% 50'sinden fazlası paylaşıldıkları gün ve saatler sonra% 13'ü izledikçe, konsensüs hızlı katılım sağlarken yeni paydaşları ve önceliklerini viral paylaşım yoluyla ortaya çıkarıyor. Sonuç? Daha hızlı gelir, daha az niteliksiz demolar ve daha iyi bilgiler.
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys, yatırım verilerinin ve içgörü dağıtımını sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış güvenli, bulut tabanlı bir dijital ve raporlama platformudur. Çözümlerimiz, tam otomatik ve güçlü yatırım raporu sistemlerine, müşteri portallarına ve küresel yatırım web sitelerine ihtiyaç duyanlar için zahmetsiz bir deneyim sunar. Yatırım Yöneticileri için Dijital ve Raporlama Çözümleri Satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinin yatırımcılara olağanüstü belge, raporlama ve dijital deneyimler sunmasına yardımcı olmaya kararlıdır. Dijital Deneyimler Müşteri Raporları, Satış ve Pazarlama Ekleri, Dijital Deneyimler. Tek bir yayın verisi ve içerik deposu aracılığıyla sunulur. Yerelleştirilmiş İçerik Uluslararası düzenleyici gerekliliklerin ihtiyaçlarını karşılamak ve dağıtım süreçlerini mümkün olan en sorunsuz şekilde desteklemek için yerelleştirilmiş içerik ve raporlama. Veriler yayına hazır Yayına Hazır Veriler. Her kanalda ve her ortamda yayına hazır tüm verilerinizin, içeriğinizin ve materyallerinizin bulunduğu tek bir içerik deposuna sahip olun. ESG gelişmiş raporlamanın yeni taleplerini karşılayın. Tümü, self-servis kullanıcı arayüzleri aracılığıyla bulutta yönetilir. Teknolojimizi küçük büyük fark etmeksizin her türlü firmaya uygun hale getirmek.
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformda birleştirir. Bu kampanya araçları ve analizleri, satın alma yolculuğu sırasında hesabın ilgisini puanlayan, yapay zeka destekli özel bir satın alma amacı motoru üzerinde çalışır. Foundry ABM, hedef hesaplarında farkındalığı, katılımı ve boru hattını artırmak için ABM kampanyaları düzenleyebilir. Daha fazla bilgi edinmek için https://foundryco.com/our-solutions/software/. Not: İncelemelerin çoğu artık Foundry ABM olan Triblio platformuna yöneliktir.
StoryScale
storyscale.com
Pazarlama ve satışınızı ürün odaklı yapın. Kodsuz, piksel mükemmelliğinde ürün demoları oluşturun. Demo deneyiminizi tüm cihazlarda optimize edin. StoryScale demoları, animasyonlu geçişler ve yakınlaştırmalarla sinematiktir. Pazarlama için sınıfının en iyisi, üst düzey web sitesi sunumu ve satış için kişiselleştirilmiş demolar ile StoryScale, modern gelir ekipleri için eksiksiz bir demo otomasyon çözümü sunar. • Hızlı yanıt veren teslimat ve olası satış yaratma ile web sitesi ürün turları • Güvenli paylaşım ve giden teslimat ile kişiselleştirilmiş satış demoları • Kılavuzlu ve doğrusal olmayan ürün turu yolları • Ekran düzenleme ve özelleştirme için kodsuz demo stüdyosu • Kılavuzlar ve ekran etkileşimleri kitaplığı • Canlı uygulamaları kopyalayın veya medya ekran görüntülerini kullanın • Katılımı ve demo performansını izlemek için demo analizleri • Video, e-kitaplar, bloglar ve diğer medya için içerik deneyimleri İnsanların daha iyi bir dijital satın alma deneyimini hak ettiğine inanıyoruz. Bu basit bir felsefe: Nasıl satın almak istiyorsan öyle sat.
Tourial
tourial.com
Tourial, pazara açılma ekiplerinin etkileşimli demolar ve Demo Merkezleri oluşturmasına ve bunları her yere dağıtmasına olanak tanır. Demo Merkezleri, dönüşüm hunisinin en tepesinden aşağıya kadar alıcılarınızı her zamankinden daha hızlı ve daha iyi eğitmenizi sağlar. Potansiyel müşterilerinizin ihtiyaç duydukları en önemli bilgileri bulmaları, ekipleriyle paylaşmaları ve size önem verdikleri konularla ilgili verileri sağlamaları için kişiselleştirilmiş bir içerik merkezidir. Etkileşimli demolarınızı herhangi bir kanala yerleştirin veya paylaşın ve potansiyel müşterileri daha hızlı dönüştürün, satış hattını etkileyin ve anlaşma döngülerini hızlandırın.
Storylane
storylane.io
Storylane, B2B pazarlama ve Satış Mühendisliği ekiplerinin ürünlerini yakalamasına ve ilgi çekici demolar ve Ürün Turları oluşturmasına olanak tanır. Storylane'in size yardımcı olabileceği bazı pazarlama ve satış kullanım senaryoları aşağıda verilmiştir: Pazarlama: Ürün Turları - Ürününüz için rehberli tur oluşturabilir ve pazarlama web sitenize yerleştirebilirsiniz. Bu, PLG'yi artırmanıza ve dönüşüm huninizdeki nitelikli potansiyel müşterileri artırmanıza yardımcı olacaktır. (Not: Potansiyel müşteri formunu da gömebilirsiniz) E-posta Kampanyaları - Ürününüzün yeni özelliklerini veya belirli akışını göstermek için e-posta kampanyalarınıza ürün turu gönderin. Satışlar: Demo geride bırakılanlar - Potansiyel müşteriniz için özelleştirilmiş, ürününüzün rehberli + tıklanabilir bir demosunu oluşturun ve bunu onlara demo geride bırakılanlar olarak gönderin. Bu, şampiyon alıcınızın ürününüzü içselleştirmesine ve anlaşmaları hızlandırmasına yardımcı olacaktır. Canlı Demolar - Storylane demolarını keşif çağrılarında veya çeşitli POC aşamalarında gösterin. Satış temsilcileriniz tutarlı demo akışını takip edecek şekilde eğitilebilir. Satış öncesi: Satış öncesi ekibinizin yeni demoları dakikalar içinde başlatmasını sağlayarak demo yeteneklerinizi ölçeklendirin. Storylane ile, birden fazla demo ortamı oluşturma konusundaki geleneksel karmaşıklıklar olmadan, satış ekibinizin her alıcıya kişiselleştirilmiş demo deneyimleri sunmasına yardımcı olabileceksiniz.
Vev
vev.design
Vev, geliştiriciler, tasarımcılar ve pazarlamacılar için oluşturulmuş yeni nesil bir web oluşturma platformudur. Kodsuzluk ile kodu birleştiren Vev, profesyonel ekiplerin en çılgın fikirlerini tam bir yaratıcı ve teknik özgürlükle web üzerinde yayınlamalarına yardımcı olur. Vev, önde gelen kuruluşların dijital pazarlama materyallerini güçlendirmelerine ve etkileşimli deneyimler oluşturmalarına olanak tanır.
Joomag
joomag.com
Joomag, yüksek tasarımlı, kişiselleştirilmiş içeriği geniş ölçekte oluşturmak ve dağıtmak için lider bir İçerik Deneyimi Platformudur. Yapay Zeka ve İçerik Otomasyonundan yararlanan Joomag, yaratıcı olmayan kişilerin tüm cihaz ve ortamlarda zahmetsizce olağanüstü içerik deneyimleri üretmesine ve sunmasına olanak tanır. Hedeflenen kampanyalar ve özel öneriler aracılığıyla eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayarak, okuyucuların ilgi alanlarını ortaya çıkararak ve kitlelerin yeniden ilgisini çekerek yatırım getirisini artırır. 2009'dan bu yana dünya çapında 5.000'den fazla müşterinin güvendiği Joomag, içerik stratejilerini optimize etmek ve anlamlı etkileşimi artırmak için kapsamlı bir çözüm sunuyor.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack, başsız CMS'nin yaratıcısıdır ve Şekillendirilebilir Dijital Deneyim Platformu (DXP) kategorisi lideridir. Alaska Airlines, ASICS, Burberry, Mattel, Mitsubishi ve Walmart gibi dünyanın dört bir yanındaki ikonik markalar, günümüzün kalabalık ve rekabetçi dijital pazarlarında gürültünün üstesinden gelmek ve benzersiz Deneyim Avantajlarını kazanmak için Contentstack'e yatırım yapıyor. Contentstack ve çalışanları kendilerini hizmet verdikleri müşterilere ve topluluklara adamıştır. Şirket, Pledge 1% ve Girls Who Code'un gururlu desteği de dahil olmak üzere, benzersiz müşteri hizmetleri ve Contentstack Cares programı aracılığıyla dünya çapında geri verme geleneğiyle tanınmaktadır.
Spott
spott.ai
İnternette başarılı olmak için 3 şeyi çok iyi yapmalısınız. 1. Harika içerikler oluşturun 2. Bunu hedef kitlenizin bulunduğu kanallarda yayınladığınızdan emin olun 3. Hedef kitlenize ilham verdikten sonra, onların etkileşim yoluyla dönüşüm gerçekleştirmelerine izin vererek bu ilhama göre hareket etmelerine izin verdiğinizden emin olun. SPOTT bu 3. adıma odaklanıyor. Değer önerimiz: SPOTT, çok kanallı bir ortamda işlem yapılabilir ve ölçülebilir hale getirerek kullanıcıların yayınlanan içerikten daha fazla değer elde etmelerine olanak tanıyan bir çözümdür. Spott yazılımımızla (360°) resimlere, pdf'lere ve videolara alışveriş yapılabilir bağlantılar ekleyebilir, bülten abonelikleri, pdf belgelerini bağlayın veya en son promosyonunuzla gösteriş yapın. Tüm resimlerinize ve videolarınıza kolayca etkileşimli bir katman ekleyebilirsiniz. Videolarınızı, kataloglarınızı ve görsellerinizi etkileşimli hale getirin. Harekete geçirici mesajlar ekleyin, ürünleri etiketleyin, bülten abonelikleri alın ve dönüşümleri artırın. Spott ile içeriğinizi uygulanabilir ve ölçülebilir hale getiren etkileşimli öğeler ekleyerek yayınlanmış pdf'lerinizden, görsellerinizden ve videolarınızdan daha fazla yararlanacaksınız.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown, bülteninizi oluşturmanın ve çalıştırmanın en kolay yoludur. Buttondown, haber bültenleri oluşturmaya yönelik küçük ve zarif bir araçtır. Minimalist arayüz harika e-postalar yazmanızı kolaylaştırır; Otomasyon, yazım hatalarını, bozuk bağlantıları veya hatalı biçimlendirilmiş görüntüleri kontrol ederek sahip olmayı dilediğiniz editör asistanı gibi davranır; taşınabilir abonelik widget'ı, sitenizi barındırdığınız her yerden hedef kitlenizi büyütmenizi gerçekten kolaylaştırır. Ve sonra Buttondown önünüzden çekiliyor. Buttondown'ın vurgusu, karmaşık özellik kümeleri veya güçlü otomasyon yerine hız ve kullanım kolaylığıdır.
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar, müşteri adayı kalifikasyonu ve segmentasyonu için formlar ve kişilik testleri, satış dönüşümü için fiyat hesaplayıcıları ve dijital satış asistanları ve müşteri deneyimini ölçmek için ürün ve müşteri memnuniyeti anketlerini kolayca oluşturabilir ve yayınlayabilir. .
Podia
podia.com
Web siteniz, e-posta pazarlamanız ve ürünleriniz. Hepsi tek çatı altında. Sizin gibi binlerce kişi tüm işlerini tek bir platformda toplamak için Podia'yı kullanıyor. Podia ücretsizdir. Ve siz büyüdükçe, büyümeye devam etmeniz için ihtiyaç duyacağınız tüm araçlara sahiptir.
Beehiiv
beehiiv.com
E-postada mevcut olan en iyi araçlara erişerek bülteninizin daha önce hiç olmadığı kadar ölçeklenmesine ve para kazanmasına yardımcı olun.
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