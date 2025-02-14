İçerik Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - El Salvador

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"İçerik Pazarlama Yazılımı", işletmelere pazarlama amacıyla içerik planlama, oluşturma, yayınlama, dağıtma ve analiz etme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. İçerik pazarlaması, açıkça tanımlanmış bir hedef kitleyi çekmek ve elde tutmak için değerli, alakalı ve tutarlı içerik oluşturmaya ve dağıtmaya ve sonuçta karlı müşteri eylemini teşvik etmeye odaklanan stratejik bir pazarlama yaklaşımıdır.
Yeni Uygulama Gönder
Kajabi
kajabi.com
Kajabi, yaratıcıların ve girişimcilerin tutkularını, becerilerini ve deneyimlerini çeşitli gelir akışlarına dönüştürmek için basit çözümler sunarak başarılı çevrimiçi işletmeler kurmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur. Kajabi ile herkes zenginleştirici çevrimiçi kurslar oluşturabilir, özel üyelikler sunabilir, gelişen bir topluluk oluşturabilir, ücretsiz veya abonelikli podcast'ler oluşturabilir, kişiselleştirilmiş koçluk deneyimleri geliştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Kajabi ile aynı zamanda güçlü analizlere, kesintisiz satış ve pazarlama araçlarına, kolay ödeme seçeneklerine ve benzersiz müşteri hizmetlerine, eğitime ve topluluğa da erişebilirler.
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast yayıncısı, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcısı ve diğerleri Patreon'dan maaş alıyor. Devam eden finansman sayesinde, hayran kitleleriyle etkileşimli bir şekilde etkileşim kurmaya daha fazla zaman ayırabiliyorlar ve interneti milyonlarca insanın keyif aldığı güzel şeylerle doldurmaya devam edebiliyorlar.
ClearSlide
clearslide.com
Her müşteri etkileşimini başarılı kılmayı amaçlıyoruz. Her e-posta, her toplantı ve her sunum muhteşem olmalıdır. ClearSlide, alıcılarla dinamik etkileşimi güçlendirmek ve mevcut CRM yatırımınızı en üst düzeye çıkarmak için içerik yönetimini, entegre iletişimleri, etkileşim analitiğini ve rehberli satışı birleştiren eksiksiz bir Satış Etkileşim Platformu sağlar. ClearSlide müşterileri daha yüksek satıcı üretkenliğine, daha yüksek satış yönetimi etkinliğine ve müşteriye yönelik daha güçlü mesajlaşmaya ulaşır. ClearSlide müşterileri şunları bildiriyor: Kapanan anlaşmalarda %10 - %20 artış Yeni temsilcilerin katılma süresinde %25 azalma Satış maliyetlerinde %50 - %80 azalma Satış Verimliliği İçerik, iletişim ve analizlerle sezgisel, entegre bir Satış Katılım Platformu sonraki adım eylemlerine rehberlik etmek için parmaklarınızın ucunda. Lider Etkinliği ClearSlide ve CRM'deki Güçlü Katılım Dörtgen Kontrol Panelleri, anlaşma görünürlüğünü, koçluğu ve daha güçlü tahmin ve iş sonuçlarını iyileştirir. İçerik Etkisi Temsilcilere satış döngüsünün her noktasında doğru içeriği ve araçları sağlayarak içeriği önerin ve tanıtın. Doğrudan müşteri katılımına ve geri bildirime dayalı olarak mesajları iyileştirin ve optimize edin.
EasyContent
easycontent.io
EasyContent, içerik süreçlerini verimli bir şekilde kolaylaştırmak için otomatikleştirilmiş iş akışları, gerçek zamanlı işbirliği ve gelişmiş içerik yönetimi sunan, içerik işlemleri için lider bir platformdur. Platformun basit ve verimli kullanımına izin vererek kullanıcı deneyimine odaklanıyoruz. Belirli kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirme, daha yüksek kullanıcı katılımına katkıda bulunan ana unsurlardan biridir. Kullanıcıların içeriklerinin arama motorlarındaki görünürlüğünü artırmalarına yardımcı olan SEO araçları sunuyoruz. Platform çeşitli içerik formatlarını desteklemektedir. Ek olarak, müşteri desteği ve eğitim kaynaklarının varlığı, kullanıcıların sorunları kolayca çözmelerine ve yazma becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Platform, aynı proje üzerinde çalışan ekipler için idealdir çünkü tüm adımları tek bir yerden yönetmelerine olanak tanır.
Re4m
re4m.io
Re4m, marka ekiplerinin, tasarımcıların ve yerel pazarlamacıların ilham verici, performanslı içerik ve yaratıcı kampanyaları geniş ölçekte planlamasına, üretmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir yaratıcı platformdur. Deneyimli pazarlama uygulayıcılarından oluşan bir ekip tarafından oluşturulan Re4m, ilk fikirden içeriğin yayınlanmasına ve tanıtılmasına kadar birbirinden kopuk ve hantal yaratıcı üretim süreçlerini kolaylaştırır. Re4m'in kalbinde, işletmelere, ekiplere ve bireylere her türlü içerik (dijital videolar, pdf'ler, resimler, canlı web siteleri, tasarım dosyaları vb.) hakkında gerçek zamanlı etkileşimli geri bildirim verme yetkisi veren görsel bir işbirliği motoru bulunmaktadır. İçerik doğru, uyumlu ve onaylandıktan sonra Re4m, içeriğin 3. taraf çözümlere yayınlanmasını sağlamak için kapalı döngü süreçleri sağlar.
SpidWit
spidwit.com
Spidwit web üzerindeki içeriği bulur ve düzenler. Sektöre özel yüksek kaliteli haberler, videolar, resimler ve alıntılar sunmak için en iyi binlerce site arasında arama yaparak zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.
Vable
vable.com
Vable, özelleştirilmiş içeriği toplamanıza, filtrelemenize ve desteklediğiniz kişilere sunmanıza olanak tanıyan bir bilgi yönetimi platformudur. Vable ile bilgi profesyonelleri sonsuz kaynakları izleyebilir ve kuruluşunuzun ihtiyaç duyduğu tüm haber ve bilgileri içeren özelleştirilmiş bir veritabanı oluşturabilir.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter, Marketo, Pardot veya Eloqua gibi mevcut bir pazarlama otomasyon yazılımı tarafından sağlanan blogu, haberleri ve RSS e-postasını otomatikleştirerek 200'den fazla B2B şirketinin web sitesi trafiğini artırır.
Quuu
quuu.co
Quuu, otomatik pilotta sosyal medyada paylaşabileceğiniz bir numaralı kaliteli içerik kaynağıdır. İçerik iyileştirme sizi sosyal medyadaki kitleler arasında öne çıkarır. Takipçilerinize değer ve tutarlılık sağlamanın bir yoludur. Ancak bunu düzgün bir şekilde yapmak zaman alıcı bir süreçtir; bu nedenle bunu Quuu kullanarak otomatikleştirmek, başka şeyler üzerinde çalışmak için o değerli zamanı size geri verir. Quuu, 500'den fazla ilgi alanı kategorisinde içerik seçen tek araçtır; bu, Facebook, LinkedIn ve Twitter'da hedef kitlenizle her zaman paylaşabileceğiniz alakalı gönderilerin olacağı anlamına gelir.
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver, hiç bitmeyen içerikleri planlamayı, etkileşimi artırmayı ve müşterilerinizin siz ve rakipleriniz hakkındaki izlenimlerini dinlemeyi kolaylaştırır.
Walls.io
walls.io
Walls.io, içeriği toplamanızı, düzenlemenizi ve özelleştirmesi kolay bir akışta görüntülemenizi sağlayan hepsi bir arada bir sosyal duvar çözümüdür. Birden fazla sosyal medya platformundan içerik toplayabilir veya hedef kitlenizin içeriği doğrudan duvarınıza göndermesine izin verebilirsiniz. Ayrıca özel yayınlarınızı akışa ekleyebilir ve hedef kitlenizin içeriği ile markanızın içeriği arasında güzel bir karışım oluşturabilirsiniz. Sosyal duvar, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin gücünden yararlanmanın ve hedef kitlenizin ilgisini çekmenin harika bir yoludur. Özel ve halka açık etkinliklerde, web sitenizde veya mağaza veya ofislerdeki sergilerde kullanabilirsiniz. Olasılıklar sonsuzdur!
Curatora
curatora.io
Curatora, müşterilerin hedef kitlenizin okumak istediği birinci sınıf, alakalı içeriği hemen keşfetmesine, düzenlemesine ve dağıtmasına olanak tanır.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook reklamları oluşturma konusunda benzersiz bir yetenek sağlar. MavSocial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google İşletme Profilleri ve Tumblr'ı destekler.
Live Center
livecenter.com
Live Center, izleyicileri çeken, okuyucuların ilgisini çeken ve editoryal ekiplerin anında canlı haber yayınını sorunsuz ve etkili bir şekilde sunmalarına olanak tanıyan esnek bir canlı bloglama çözümüdür. Diğer haber odası teknolojisiyle entegre olan Live Center, iş akışlarını kolaylaştırır. Kullanıcılar, canlı bloglarının tasarımı üzerinde tam kontrole sahiptir ve özel gönderi görselleri ile puan tabloları, seçim sonucu sayaçları vb. öğeler oluşturabilirler. Live Center'ın haber akışları makalelere, haber portallarına, uygulamalara veya ön sayfalara kolayca yerleştirilebilir. Temel özellikler: * Tamamen özelleştirilebilir blog tasarımı * İçerik bulmak ve yayınlamak için Sosyal Medya otomasyonu * Okuyucu katılımını artırmak için kendi özel gönderi görsellerinizi ve öğelerinizi kolayca oluşturun * Doğrudan düzenleyicide hızlı bir şekilde etkileşimli çizelgeler ve grafikler oluşturun * Gönderilerin gerçek zamanlı önizlemesini sağlayan duyarlı düzenleyiciye sahip sezgisel arayüz * Spor verileri, piyasa verileri vb. ile 3. taraf entegrasyonu * Gönderilerin içeriğine, önceliklendirilmesine ve sınıflandırılmasına dayalı olarak gönderilerin otomatik olarak etiketlenmesi * Okuyuculara, canlı blog gönderilerinizde en çok ele alınan konuların bir gösterge tablosu görünümünde bir gösterge tablosunu sağlamak için otomatik canlı blog özeti. * Gönderilerin özel kanallar aracılığıyla yüz binlerce okuyucuya gerçek zamanlı olarak yayınlanması * Mevcut CMS ve herhangi bir medya kitaplığı veya sistemiyle entegrasyon * Para kazanma stratejilerini destekler
Smint.io
smint.io
Marka Portalınız, Medya Merkeziniz, Basın Portalınız, Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint / OneDrive, Tenovos, Thron, DAM / Dijital Varlık Yönetimi için İçerik Satın Alma Portalı ve birden fazla kaynak. İçerikleri canlı olduğunda işletmeler gelişir. İçeriğinizi şimdi etkinleştirin!
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayınlamak için bir sosyal ticaret, alışveriş yapılabilir UGC ve görsel alışveriş platformudur. güven, bağlılık ve kusursuz alışveriş deneyimleri.
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai, marka topluluklarının gücünü ve üretken yapay zekayı benzersiz bir şekilde birleştirerek görsel içeriği demokratikleştirme misyonundadır. Patent bekleyen VisualGPT platformu, markaların görsel içeriği geniş ölçekte aramasına, keşfetmesine, yönetmesine, oluşturmasına, yeniden oluşturmasına, dağıtmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanır. Markalar artık görsel içeriği ücretli reklamlarda, müşteri satın alma deneyimlerinde, web sitesi etkileşiminde ve sosyal medya kampanyalarında çok az zaman ve maliyetle kullanabiliyor.
Allego
allego.com
Allego, modern gelir sağlama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Allego'nun Modern Gelir Etkinleştirme platformu GO, B2B alıcılarının aradığı deneyimi tek ve kapsamlı bir platformda sunmak için satış, etkinleştirme ve pazarlama ekiplerini bir araya getiriyor. GO platformu, patentli teknolojisiyle gelir ekiplerinin doğru içeriği seçmesini, satış ekiplerinin güvenle kazanmaya hazır olmasını ve daha hızlı satış döngüleri ve daha fazla gelir için alıcılarla doğru zamanda doğru şekilde etkileşim kurmasını sağlar. Allego, Dow Jones Industrial Average şirketlerinin dörtte biri, en büyük 15 ABD bankasının 5'i, en büyük 8 sigorta sağlayıcısından 4'ü, en büyük 5 küresel tıbbi cihaz şirketinden 4'ü, en büyük 10 varlık yönetimi firmasından 6'sı, En büyük 5 varlık yönetimi şirketinden 5'i ve diğer birçok küresel kuruluş. Allego.com'da satıcıları ve alıcıları kazanan gelir sağlama hakkında daha fazla bilgi edinin. İster eş zamanlı olmayan video aracılığıyla birbirlerine geri bildirimde bulunsun, ister yapay zeka destekli koçluk ve eşler arası işbirliği yoluyla becerilerini geliştirsin, yaklaşık 1 milyon profesyonel, işe alım, eğitim, işbirliği ve satış yöntemlerinde devrim yaratmak için Allego'yu kullanıyor. Allego ve inşa ettiğimiz hareket hakkında allego.com adresinden daha fazla bilgi edinin.
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar, müşteri adayı kalifikasyonu ve segmentasyonu için formlar ve kişilik testleri, satış dönüşümü için fiyat hesaplayıcıları ve dijital satış asistanları ve müşteri deneyimini ölçmek için ürün ve müşteri memnuniyeti anketlerini kolayca oluşturabilir ve yayınlayabilir. .
Narrator
narrator.ai
Narrato, tek başına pazarlamacılara/yaratıcılara, yalın içerik ekiplerine ve hatta büyük ölçekli içerik üretim ekiplerine, içeriği daha önce mümkün olandan çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturup göndermelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir yapay zeka içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi platformudur. Platformun temel özellikleri: - Sonuç odaklı içeriği gerçekten hızlı bir şekilde oluşturmak için 100'den fazla AI içerik oluşturma, fikir oluşturma, optimizasyon ve SEO aracı (kapsanan örnekleri kullanır - blog, sosyal medya, e-postalar, videolar, basın bültenleri, metin yazarlığı, reklamlar, özetleme) ve daha fazlası). Kendi AI şablon seçeneğinizi ve marka sesinizi oluşturun. - Görev atama, içerik takvimi yönetimi, otomatik bildirimler, yayınlama, serbest çalışan yönetimi ve daha fazlasını içeren eksiksiz içerik proje yönetimi ve iş akışı otomasyonu desteği - Yapay zeka ile güçlü SEO özetleri, anahtar kelimeler ve konu fikirleri - Özel içerik şablonları ve güçlü belge içi ve çalışma alanı işbirliği özellikleri - Yapay zeka görselleri, telifsiz görseller ve grafikler - Yapay zeka ile toplu içerik oluşturma (toplu içerik açıklamaları oluşturmak gibi) Diğer özellikler: Yönergeler ve Marka Varlıkları Havuzu, Çoklu Dil Desteği, İntihal ve Dilbilgisi Kontrolleri, Özel Raporlar, Yapay Zeka Marka Sesleri ve daha fazlası.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory ile B2B alıcı yolculuğunun tamamında kişiselleştirilmiş, ilgi çekici ve dönüşüm odaklı deneyimlerle B2B gelirinin kilidini açın. Alıcınızın yolculuğunu geliştirin ve alıcılarınıza içerik zekası sağlamaya başlayın. PathFactory'nin yapay zeka destekli içerik zekası, bireysel alıcılarınız için kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri oluşturmanıza ve ABM stratejiniz için hesapları hedeflemenize olanak tanır. Yakın zamandaki ziyaretçi geçmişine, sektöre ve trend konularına göre tüketilecek en iyi varlıkları önererek anlaşma hızını artırın ve satış kanalınızı büyütün. Önde gelen kurumsal ve orta ölçekli B2B şirketleri, alıcılarınızın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için akıllı içerik deneyimleri ve sanal etkinlikler sunarak yetiştirmeyi hızlandırmak, kazanma oranlarını iyileştirmek ve içerik performansını anlamak için PathFactory'yi kullanıyor. PathFactory yakın zamanda Deloitte tarafından Kuzey Amerika'nın 2020 Teknoloji Fast 500 şirketlerinden biri olarak tanındı.
Proof
useproof.com
Proof'u pazarlama huninize eklemenin ziyaretçilerin güvenini oluşturduğu, aciliyet yarattığı ve dönüşümleri sayfa başına %10-15 artırdığı kanıtlanmıştır.
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerini yüksek etkili alıcı etkileşimleri etrafında bir araya getirirken dönüşüm oranlarını sürekli olarak iyileştirmek için gereken bilgileri üreten, dünyanın önde gelen Etkinleştirme İşletim Sistemidir (eOS™). Sonuç olarak etki: Satıcılar Showpad ile daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlıyor. Showpad'in temel Satış İçerik Yönetimi motoru, gelir ekiplerinin yüksek etkili içeriği geniş ölçekte bulmak, yönetmek ve dağıtmak için özel olarak hazırlanmış tek noktadan bir mağaza oluşturmasına olanak tanır. Pazarlamacılar için Showpad, içeriğin benimsenmesini iyileştirmek amacıyla ekipleri markaya ait en yeni içerik etrafında doğru yönetimle hizalar ve ekiplerin doğru içeriğe daha fazla yatırım yapabilmesi için dönüşüm hunisinin alt kısmıyla ilgili bilgiler sunar. Etkinleştirme uygulayıcıları, işlevler arası uyum sağlamak ve ölçeklenebilir, hedefe yönelik eğitim kampanyaları oluşturmak için platformu kullanıyor. Satıcılar, kendilerini günümüzün satın alma ekiplerinin güvenilir danışmanları olarak konumlandırmak için tüm doğru kaynaklara erişebilir. Satın alma ekipleri, karşılaştıkları benzersiz zorlukları anlamaya ve onları portföylerindeki doğru çözüme bağlamaya daha hazırlıklı olan satıcılardan yararlanır. 50'den fazla ülkede her boyutta ve olgunluk düzeyindeki kuruluşlarla ortaklık kuran Showpad, gelir ekipleri arasında stratejik uyumu ve verimliliği destekler. Showpad, KOBİ'lerden Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson ve Coca-Cola EuroPacific Partners gibi kurumsal markalara kadar kanıtlanmış bir gelir artırıcıdır. Merkezi Chicago, IL ve Ghent, Belçika'da bulunan Showpad, çeşitli küresel iş gücü tarafından desteklenmektedir.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 platformu, içeriği tüm pazarlama faaliyetlerinin merkezine yerleştirir. Skyword360, tüm kanallar arası planlamanın, içerik oluşturmanın ve etkinleştirmenin bir kuruluşun genel içerik stratejisi ve pazarlama hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu içerik odaklı yaklaşımla pazarlama liderleri, markalarını farklılaştıran ve ölçülebilir sonuçlar sağlayan benzersiz ve uyumlu müşteri deneyimleri yaratma yetkisine sahip oluyor. Skyword360, içerik operasyonlarının tüm temel unsurları için araçlar sağlar: strateji, planlama, oluşturma, toplama, etkinleştirme, kişiselleştirme ve optimizasyon. 46'dan fazla ülkeden gelen uluslararası serbest çalışan topluluğu ve platformu 14 dile çevirme yeteneği sayesinde içerik operasyonları geniş ölçekte sorunsuz bir şekilde yürütülebilir.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, hızlı bir şekilde geniş ölçekte bağlamsal içerik deneyimleri oluşturmanıza olanak tanır. Potansiyel müşterilerinizle daha iyi bağlantı kuracak alakalı içerik sunarak anlaşmaları daha hızlı tamamlayın. İçerik, her pazara açılma hareketinin omurgasıdır. Öne çıkmak ve potansiyel müşterileriniz ve müşterilerinizle anlamlı ilişkiler kurmak istiyorsanız, doğru içeriği doğru zamanda sunarak kişiselleştirilmiş deneyimler sunmanız gerekir. Deneyim Yönetimi - Hedefleri dakikalar içinde kişiselleştirmek için çeşitli kaynaklardan gelen içeriği merkezileştirin ve düzenleyin. İçerik merkezileştirme ve yönetimi kişiselleştirmenin anahtarıdır. Uberflip, tüm içeriğinizi merkezileştirip organize edebileceğiniz tek bir platformdur. Uberflip, üçüncü taraf içerik platformlarıyla entegre olduğundan varlıklarınızı zahmetsizce içe aktarabilir, yönetebilir ve etiketleyebilirsiniz. Buradan pazarlama, satış ve müşteri başarısı ekipleriniz onaylı içeriğe kolayca erişebilir ve kodsuz sürükle ve bırak deneyimiyle her kampanya ve Dijital Satış Odaları için inanılmaz hedefler oluşturmaya başlayabilir. Sonuç? Daha az içerik israfı, daha hızlı kampanya lansmanları ve potansiyel müşterileri için en iyi içerikle güçlendirilmiş bir satış ekibi. Temel özellikler: - İçerik entegrasyonları (blog, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Etiket yöneticisi ve akıllı filtreler - Uberflip Sayfaları - Uberflip Satış Yardımı (Dijital Satış Odaları) - SEO optimizasyonu Yolculuk Hızlandırma - Her alıcı için seçilmiş içerik hedefleri oluşturun – ve onları tüm kanallardan etkileşime geçirin. Uberflip, ziyaretçilerinizi sitede tutan içerik önerileriyle içerik tüketimini artırmanıza olanak tanır. Güçlü pazarlama otomasyon platformu (MAP) entegrasyonları sayesinde içerikle her etkileşim, müşteri yolculuğunu hızlandırmak için bir sonraki mükemmel adımı tetikleyebilir. Alıcının yolculuğundaki anlaşmazlıkları azaltan kişiselleştirilmiş içerik sunarak dönüşüm oranlarınızı artırın ve gelire ulaşma süresini hızlandırın.
Visually
visual.ly
Visually, çevrimiçi bir işbirliği platformu ve iyi tanımlanmış, kanıtlanmış bir süreç aracılığıyla ilgi çekici içerik oluşturmak için işletmeleri deneyimli yaratıcı profesyonellerle buluşturan yaratıcı bir pazardır. İçerik, müşterilerimize yetenek eğitimi (Rock Üniversitesi), kimlik ve itibar derecelendirme algoritmalarımızın bir kombinasyonu yoluyla incelenen 1000'den fazla yetenek ağı üyemizden teslim edilir. Yetenek havuzumuzun uzmanlığı, LinkedIn, Salesforce, Citizens Bank, Nike, Ford ve Oracle gibi orta ölçekli ve kurumsal müşterilere karmaşık projeler sunmamıza olanak tanıyor. Bugün, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce markalara içerik sunabilen tek oyuncu olarak Kuzey ve Güney Amerika'yı kapsıyoruz. Projelerimizde ölçeklenebilirlik, esneklik ve kalite sunmamızla öne çıkıyoruz.
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Spott
spott.ai
İnternette başarılı olmak için 3 şeyi çok iyi yapmalısınız. 1. Harika içerikler oluşturun 2. Bunu hedef kitlenizin bulunduğu kanallarda yayınladığınızdan emin olun 3. Hedef kitlenize ilham verdikten sonra, onların etkileşim yoluyla dönüşüm gerçekleştirmelerine izin vererek bu ilhama göre hareket etmelerine izin verdiğinizden emin olun. SPOTT bu 3. adıma odaklanıyor. Değer önerimiz: SPOTT, çok kanallı bir ortamda işlem yapılabilir ve ölçülebilir hale getirerek kullanıcıların yayınlanan içerikten daha fazla değer elde etmelerine olanak tanıyan bir çözümdür. Spott yazılımımızla (360°) resimlere, pdf'lere ve videolara alışveriş yapılabilir bağlantılar ekleyebilir, bülten abonelikleri, pdf belgelerini bağlayın veya en son promosyonunuzla gösteriş yapın. Tüm resimlerinize ve videolarınıza kolayca etkileşimli bir katman ekleyebilirsiniz. Videolarınızı, kataloglarınızı ve görsellerinizi etkileşimli hale getirin. Harekete geçirici mesajlar ekleyin, ürünleri etiketleyin, bülten abonelikleri alın ve dönüşümleri artırın. Spott ile içeriğinizi uygulanabilir ve ölçülebilir hale getiren etkileşimli öğeler ekleyerek yayınlanmış pdf'lerinizden, görsellerinizden ve videolarınızdan daha fazla yararlanacaksınız.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack, başsız CMS'nin yaratıcısıdır ve Şekillendirilebilir Dijital Deneyim Platformu (DXP) kategorisi lideridir. Alaska Airlines, ASICS, Burberry, Mattel, Mitsubishi ve Walmart gibi dünyanın dört bir yanındaki ikonik markalar, günümüzün kalabalık ve rekabetçi dijital pazarlarında gürültünün üstesinden gelmek ve benzersiz Deneyim Avantajlarını kazanmak için Contentstack'e yatırım yapıyor. Contentstack ve çalışanları kendilerini hizmet verdikleri müşterilere ve topluluklara adamıştır. Şirket, Pledge 1% ve Girls Who Code'un gururlu desteği de dahil olmak üzere, benzersiz müşteri hizmetleri ve Contentstack Cares programı aracılığıyla dünya çapında geri verme geleneğiyle tanınmaktadır.
Joomag
joomag.com
Joomag, yüksek tasarımlı, kişiselleştirilmiş içeriği geniş ölçekte oluşturmak ve dağıtmak için lider bir İçerik Deneyimi Platformudur. Yapay Zeka ve İçerik Otomasyonundan yararlanan Joomag, yaratıcı olmayan kişilerin tüm cihaz ve ortamlarda zahmetsizce olağanüstü içerik deneyimleri üretmesine ve sunmasına olanak tanır. Hedeflenen kampanyalar ve özel öneriler aracılığıyla eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayarak, okuyucuların ilgi alanlarını ortaya çıkararak ve kitlelerin yeniden ilgisini çekerek yatırım getirisini artırır. 2009'dan bu yana dünya çapında 5.000'den fazla müşterinin güvendiği Joomag, içerik stratejilerini optimize etmek ve anlamlı etkileşimi artırmak için kapsamlı bir çözüm sunuyor.
Vev
vev.design
Vev, geliştiriciler, tasarımcılar ve pazarlamacılar için oluşturulmuş yeni nesil bir web oluşturma platformudur. Kodsuzluk ile kodu birleştiren Vev, profesyonel ekiplerin en çılgın fikirlerini tam bir yaratıcı ve teknik özgürlükle web üzerinde yayınlamalarına yardımcı olur. Vev, önde gelen kuruluşların dijital pazarlama materyallerini güçlendirmelerine ve etkileşimli deneyimler oluşturmalarına olanak tanır.
Storylane
storylane.io
Storylane, B2B pazarlama ve Satış Mühendisliği ekiplerinin ürünlerini yakalamasına ve ilgi çekici demolar ve Ürün Turları oluşturmasına olanak tanır. Storylane'in size yardımcı olabileceği bazı pazarlama ve satış kullanım senaryoları aşağıda verilmiştir: Pazarlama: Ürün Turları - Ürününüz için rehberli tur oluşturabilir ve pazarlama web sitenize yerleştirebilirsiniz. Bu, PLG'yi artırmanıza ve dönüşüm huninizdeki nitelikli potansiyel müşterileri artırmanıza yardımcı olacaktır. (Not: Potansiyel müşteri formunu da gömebilirsiniz) E-posta Kampanyaları - Ürününüzün yeni özelliklerini veya belirli akışını göstermek için e-posta kampanyalarınıza ürün turu gönderin. Satışlar: Demo geride bırakılanlar - Potansiyel müşteriniz için özelleştirilmiş, ürününüzün rehberli + tıklanabilir bir demosunu oluşturun ve bunu onlara demo geride bırakılanlar olarak gönderin. Bu, şampiyon alıcınızın ürününüzü içselleştirmesine ve anlaşmaları hızlandırmasına yardımcı olacaktır. Canlı Demolar - Storylane demolarını keşif çağrılarında veya çeşitli POC aşamalarında gösterin. Satış temsilcileriniz tutarlı demo akışını takip edecek şekilde eğitilebilir. Satış öncesi: Satış öncesi ekibinizin yeni demoları dakikalar içinde başlatmasını sağlayarak demo yeteneklerinizi ölçeklendirin. Storylane ile, birden fazla demo ortamı oluşturma konusundaki geleneksel karmaşıklıklar olmadan, satış ekibinizin her alıcıya kişiselleştirilmiş demo deneyimleri sunmasına yardımcı olabileceksiniz.
Tourial
tourial.com
Tourial, pazara açılma ekiplerinin etkileşimli demolar ve Demo Merkezleri oluşturmasına ve bunları her yere dağıtmasına olanak tanır. Demo Merkezleri, dönüşüm hunisinin en tepesinden aşağıya kadar alıcılarınızı her zamankinden daha hızlı ve daha iyi eğitmenizi sağlar. Potansiyel müşterilerinizin ihtiyaç duydukları en önemli bilgileri bulmaları, ekipleriyle paylaşmaları ve size önem verdikleri konularla ilgili verileri sağlamaları için kişiselleştirilmiş bir içerik merkezidir. Etkileşimli demolarınızı herhangi bir kanala yerleştirin veya paylaşın ve potansiyel müşterileri daha hızlı dönüştürün, satış hattını etkileyin ve anlaşma döngülerini hızlandırın.
StoryScale
storyscale.com
Pazarlama ve satışınızı ürün odaklı yapın. Kodsuz, piksel mükemmelliğinde ürün demoları oluşturun. Demo deneyiminizi tüm cihazlarda optimize edin. StoryScale demoları, animasyonlu geçişler ve yakınlaştırmalarla sinematiktir. Pazarlama için sınıfının en iyisi, üst düzey web sitesi sunumu ve satış için kişiselleştirilmiş demolar ile StoryScale, modern gelir ekipleri için eksiksiz bir demo otomasyon çözümü sunar. • Hızlı yanıt veren teslimat ve olası satış yaratma ile web sitesi ürün turları • Güvenli paylaşım ve giden teslimat ile kişiselleştirilmiş satış demoları • Kılavuzlu ve doğrusal olmayan ürün turu yolları • Ekran düzenleme ve özelleştirme için kodsuz demo stüdyosu • Kılavuzlar ve ekran etkileşimleri kitaplığı • Canlı uygulamaları kopyalayın veya medya ekran görüntülerini kullanın • Katılımı ve demo performansını izlemek için demo analizleri • Video, e-kitaplar, bloglar ve diğer medya için içerik deneyimleri İnsanların daha iyi bir dijital satın alma deneyimini hak ettiğine inanıyoruz. Bu basit bir felsefe: Nasıl satın almak istiyorsan öyle sat.
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformda birleştirir. Bu kampanya araçları ve analizleri, satın alma yolculuğu sırasında hesabın ilgisini puanlayan, yapay zeka destekli özel bir satın alma amacı motoru üzerinde çalışır. Foundry ABM, hedef hesaplarında farkındalığı, katılımı ve boru hattını artırmak için ABM kampanyaları düzenleyebilir. Daha fazla bilgi edinmek için https://foundryco.com/our-solutions/software/. Not: İncelemelerin çoğu artık Foundry ABM olan Triblio platformuna yöneliktir.
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Consensus
goconsensus.com
Fikir birliği dünyayı yeni bir demo otomasyon çağına yönlendiriyor. Platformu, alıcılarınıza ihtiyaç duyduklarında ihtiyaç duydukları şeyleri alır. Daha sonra gelir ekibinizin etkisini bu alıcılar hakkında benzersiz bilgilerle çoğaltır. Sonuç olarak, daha hızlı yakın zamanlar, daha büyük fırsatlar ve daha yüksek yakın oranlar göreceksiniz. Kurumsal yazılım satın almak yavaş, sinir bozucu ve kırık. Patentli demo otomasyon platformu bunu düzeltir. Alıcılar ve müşteriler için eşsiz bir deneyim sunmak için en iyi video, ürün etkileşimi ve keşif otomasyonunu birleştirir. C-suite'den son kullanıcıya kadar, demoları viral olarak seyahat eder, her izleyiciye uyum sağlar, gizli paydaşları ortaya çıkarır ve kilit soruları cevaplar. Daha sonra niyetle ilgili güçlü verileri beslerler ve her tıklama ile ekibinize geri dönerek etkilerini çarparlar. Konsensüs, piyasaya çıkma ekiplerinin demoları otomatikleştirmesine, boşa harcanan demoları%50'den%5'e düşürmesine ve 14 günden talep üzerine, satış döngülerini%68'e kadar kesmeye yardımcı olan bir ürün deneyimi platformudur. Autodesk, Atlassian, Dell, Oracle, Salesforce ve SAP gibi şirketler tarafından güvenilir, konsensüs G2 Presales Software'de 1 numaralı ve 2025'te çalışmak için harika bir yer olarak tanınır. DEMO'ların% 50'sinden fazlası paylaşıldıkları gün ve saatler sonra% 13'ü izledikçe, konsensüs hızlı katılım sağlarken yeni paydaşları ve önceliklerini viral paylaşım yoluyla ortaya çıkarıyor. Sonuç? Daha hızlı gelir, daha az niteliksiz demolar ve daha iyi bilgiler.
Navattic
navattic.com
Navattic, pazara açılma ekiplerine anında etkileşimli ürün demoları oluşturma gücü veriyor. Yüzlerce satış ve pazarlama ekibinin, satış ve pazarlama hunisi genelinde ürün odaklı büyüme girişimlerini güçlendirmesine yardımcı oluyoruz: - Web Sitesi Ziyaretçilerini Dönüştürün: Tıklamak isteyen yeni bir CTA potansiyel müşterisi ile daha nitelikli potansiyel müşteriler elde edin. - Potansiyel Müşterileri İlgilendirin ve Eğitin: Potansiyel müşterilere, anında değer elde etme süresi sağlayan, özel ürün odaklı kampanyalar sunun. - Tekrarlanabilir Demolar Sunun: Teknik bilgisi olmayan satıcıların demoları kolayca özelleştirmesine ve geniş ölçekte sunmasına olanak tanıyın. Web sitemizde Navattic'i kendiniz deneyin: https://www.navattic.com/
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya tasarımcıya gerek yok! Outgrow, mobil, masaüstü ve tablet için tamamen optimize edilmiş ve reklamlarınıza, web sitelerinize, mobil uygulamalarınıza, sosyal medyanıza, SMS ve e-posta iletişiminize kolayca yerleştirilebilen bir dizi tasarım şablonuna sahiptir. Ek olarak, dönüşümü iyileştirmek için optimize edilmiş 1000'den fazla önceden hazırlanmış içerik parçası ve huni vardır; böylece soruları değiştirebilir, birkaç ince ayar yaparak markanızla tutarlı olmasını sağlayabilir ve kendi etkileşimli içeriğinizi birkaç dakika içinde hazır hale getirebilirsiniz.
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşturmaya yönelik beyaz etiketli bir çözümle güçlendiriyor. Hepsi 7/24 özel müşteri hizmetleriyle destekleniyor ve %100 insandan oluşuyor. InEvent entegre platformu konaklama ve konaklama, seyahat ve lojistik, web yayıncılığı, canlı katılım, sorunsuz kayıt, dinamik ağ oluşturma, güçlü pazarlama otomasyonu, özel web siteleri ve mobil uygulamalar, gerçek zamanlı analizler, yüksek güçlü işaretçiler ve 100'den fazla diğer özelliği içerir. etkileşimli ve sürükleyici deneyimlere güç katın. Dünya çapında 2 milyondan fazla katılımcı ve 60 milyonun üzerinde yayın dakikası ile 50.000'den fazla etkinliğe ve web seminerine başarıyla hizmet verdik. İster bir web seminerine, ister sanal uygulamalı toplantıya, ister bir ay sürecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olun, esnek çözümümüz ideal etkinliğinizin hayata geçmesine yardımcı olacaktır.
Shorthand
shorthand.com
Shorthand, web için sürükleyici dijital içerik oluşturmaya yönelik önde gelen platformdur. Shorthand'in basit düzenleyicisi, herkesin birkaç dakika içinde çarpıcı okuma deneyimleri oluşturmasına, düzenlemesine ve yayınlamasına olanak tanır; kod veya web tasarımı becerisine gerek yoktur. Artık medya, pazarlama ve iletişim ekipleri geniş ölçekte kapsayıcı içerikler oluşturarak daha derin kitle etkileşimi, daha iyi ölçümler ve markaları için daha güçlü sonuçlar elde edebilir. Shorthand, kullanıcıların kolaylıkla işbirliği yapmasına olanak tanır. Ekibinizi bir Steno çalışma alanında bir araya getirerek içerik üzerinde işbirliğini geliştirebilir ve daha hızlı gönderim yapabilirsiniz. Birden fazla kullanıcı, herhangi bir kesinti olmaksızın, bir içerik parçası üzerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilir. Dahası, özel temalar yayınlanan tüm içeriğin markaya uygun kalması anlamına gelir. Esnek yayınlama seçenekleriyle kullanıcılar, Steno içeriklerini AWS, CMS, Steno barındırma yoluyla veya doğrudan web sitelerine yerleştirerek neredeyse her yerde yayınlayabilir. BBC, Salesforce, Unicef, Cambridge Üniversitesi ve Manchester City dahil müşterilerimizin web üzerindeki en sinematik ve ilgi çekici içeriklerden bazılarını yayınladığını söylemekten gurur duyuyoruz. Bu, dijital dergilerden ve uzun süreli yayınlardan dahili iletişimlere, marka hikayelerine, bloglara, hatta sanal bir kaçış odasına kadar her şeyi içerir! Shorthand, müşterilerin sürekli olarak etkileşim ölçümlerinde radikal iyileştirmeler yapmasıyla övünerek önemli bir yatırım getirisi sağlıyor. Shorthand, Brisbane, Avustralya'da kuruldu ve artık gerçek anlamda küresel bir şirkettir. İçerik ekiplerinin dünyanın en etkileyici ve etkili dijital içeriğini oluşturmasına yardımcı olmaya adanmış, sanatı ve kalbi olan bir inek grubuyuz.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ, birleşik Hibrit BT operasyonlarına yönelik bir Fullstack Intelligence® SaaS platformudur. Yapay zeka destekli öngörüleri ve kolektif bilgeliği uygulama iş yükleri, altyapı ve ağ bağlantılarının canlı bir planıyla birleştirerek uygulama performansını artırın, işletim maliyetlerini azaltın ve BT'yi modernleştirin. OneIQ ile operasyon ekipleri, güvenilir danışmanlar ve tedarikçiler, ortak uzmanlık, şeffaflık ve güven oluştururken birlikte sorunsuz bir şekilde çalışabilir. Patentli, güvenli bir arayüz kullanarak herkes, kuruluşunuzun geleceğini şekillendirmek için yığının her katmanında ilham veren inovasyonlarla karşılıklı, ileri görüşlü içgörülerden yararlanabilir. OneIQ, ISO/IEC 27001 sertifikalıdır ve patentli Güvenli Veri İşbirliği teknolojisini (US-11797701-B1) kullanır.
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog, 2008'den beri dijital yayıncılık sektörünün lideridir. Platformu, bir yayıncıya, içerik oluşturucuya, pazarlama uzmanına veya e-Ticaret uzmanına ilgi çekici dijital deneyimleri kolayca oluşturma ve yayınlama yetkisi verir. Gelişmiş HTML5 flipbook teknolojisiyle içerik HERHANGİ BİR cihazda görüntülenebilir. Sadece bir PDF yükleyin ve tek bir satır kod yazmaya gerek kalmadan anında çarpıcı, sayfaları çeviren içerikler oluşturun. HTML5 flipbook'ları, e-Ticaret katalogları ve yerel uygulamaları, baskın bir kullanıcı deneyimi sağlar. Marka bilinirliğini, çevrimiçi satışları ve erişimi artırmak için PDF'yi HTML5 flipbook'a dönüştürün.
SundaySky
sundaysky.com
Modern pazarlamacılar videonun gücünü biliyorlar, ancak geleneksel üretim modelinin kırıldığını fark ediyorlar. Sundaysky, işletmelere video oluşturma, kişiselleştirme ve ölçekte verimli ve bağımsız olarak dağıtma yetkisi verir. Kullanıcıların önceden deneyim olmadan yüksek kaliteli, profesyonel görünümlü bir video oluşturmalarını ve işletmelerin uygun maliyetli bir video içerik motorunu işlevselleştirmesini kolaylaştırıyoruz. Sundaysky video platformu, kullanımı kolay ve AI özellikli yazılım yazılımıdır ve yaratıcı uzmanlığı, önemli maliyetler, zaman ve uzmanlaşmış kaynak yoğun üretim modellerine güvenmeyi azaltarak izleyicinin katılımını artırmak ve operasyonel verimlilikleri artırmak için güçlü kişiselleştirme yeteneklerine yerleştirir. yetenekler. 1000bulbs.com, 1-800 kişiler, Aetna, Bank of America, Ithink Financial, OKTA, Salesintel, Staples, UnitedHealthcare ve diğerleri dahil olmak üzere büyüyen işletmeler ve önde gelen markalar, seyirci katılımını iyileştirmek için kişiselleştirme ile video yapımını modernize etmek için Sundaysky'yi benimsedi. ve verimli iş büyümesini teşvik edin.
Youengage
youengage.me
Dönüştüren etkileşimli deneyimler yaratın. Kod yok. Mobil uyumlu testler, anketler, akıllı formlar, hesap makineleri, canlı Soru-Cevap, etkileşimli sanal etkinlikler ve çok daha fazlasını oluşturun. Geri bildirim ve kullanıcı katılımı toplamaya yönelik eşzamanlı ve eşzamansız yöntemleri birleştirin.
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, süreçlerinizi ve araçlarınızı tek bir kişiselleştirilmiş müşteri çalışma alanında düzenler (Evet, gerçekten). Artık haftalarca e-posta kovalamaya gerek yok; bu yalnızca tek bir dijital odaya giden tek bağlantı, hepsine hükmediyor. Ayrıca müşteri yolculuğundaki kör noktaları ortaya çıkararak daha önce hiç görülmemiş içgörülere de erişebilirsiniz; bu da daha fazla kontrol sahibi olmanıza, tüm paydaşlarla etkileşime geçmenize, verimliliği artırmanıza ve… daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur. Aracımız güzeldir, kullanımı basittir ve ücretsiz deneme süresi vardır, kredi kartı veya deneme süresi yoktur - bugün Aligned'e kaydolun ve kendiniz görün.
SPCE
spce.com
SP_CE, insanları güvenle davet edebileceğiniz, içerik paylaşabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz dijital odalar sunar. Tüm bunları yaparken aynı zamanda alıcılarınızın yolculuğu hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin. Müşterilerimizin genellikle üç ortak noktası vardır: 1. Uzun satış döngüleri 2. Bir anlaşmayı sonuçlandırmak için birden fazla temas, hem şirket içinde hem de alıcı tarafında uyum sağlanması gereken birçok paydaş. 3. Satış sürecinde paylaşılacak çok fazla içerik var. SP_CE normalde B2B'deki şirketler tarafından pazarlama, satış ve müşteri başarısı için kullanılır. Platformla şunları yapabilirsiniz: – Kuruluşunuz ve diğerleri arasında DİJİTAL ODALAR oluşturun – Uyumluluğu korurken İÇERİĞİ Güvenli bir şekilde PAYLAŞIN ve tüm paydaşlarla işbirliği yapın – Takip etmek ve veriye dayalı kararlar almak için EYLEMLENEBİLİR İÇGÖRÜLER alın SP_CE'de alıcının B2B'deki tüm yolculuğunu yönetirsiniz . Ürünleriniz veya müşterileriniz için özel alanlar oluşturun ve ilk temas noktasından anlaşmanın imzalanmasına ve sonrasına kadar olan süreci takip edin. Şunlar gibi özelliklerin keyfini çıkarın: - Teklifinizin gücünü gösteren ürün showroomu - Kolayca geniş ölçekte güzel showroomlar oluşturmak için basit sürükle ve bırak yapı taşları - Müşteri etkileşimi kontrol paneli ve bildirimler - Müşteriyle aranızda paylaşılan görevler - Ürün sayfaları ve sözleşmelerden paylaşılan belgeler - Akıllı gündemlere sahip etkileşimli görüntülü toplantı - Akıllı bir zaman çizelgesi - Kaydedilmiş, yazıya geçirilmiş ve yapay zeka tarafından analiz edilmiş toplantılar - Video mesajlaşma - Satış temsilcilerinizin anında çalışmaya başlamasını sağlayan satış süreci şablonları - Yüksek düzeyde güvenlik ve gizlilik - CRM, Zoom ve Teams entegrasyon - Erişim düzeyi yönetimi - Genel, Kayıtlı veya Özel alanlar
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus, iş akışını kolaylaştırmak ve pazarlama ekipleri için ölçeklenebilir pazarlama stratejileri sağlamak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir yaratıcı ve pazarlama platformudur. Seçme ve işbirliğinden oluşturma, dağıtım, analiz ve uygulamalara kadar uzanan kapsamlı bir dizi özellik sunar. Creatosaurus'un dikkate değer özelliklerinden biri, kullanıcıların birkaç dakika içinde geniş ölçekte pazarlama kopyaları oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka içerik yazıcısıdır. Ayrıca güzel grafikler oluşturmak için sürükle ve bırak işlevine ve ücretsiz stok görsellere ve şablonlara erişime sahip, kullanımı kolay bir tasarım düzenleyici sağlar. Platform, kullanıcıların sosyal medya iş akışlarını optimize etmek için hashtag'leri bulmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir hashtag yöneticisinin yanı sıra, kullanıcıların daha sonra kullanmak üzere alıntıları aramasına ve kaydetmesine olanak tanıyan bir fiyat teklifi bulucu içerir. Ayrıca farklı platformlarda sosyal medya gönderilerini planlama olanağı da sunar. Creatosaurus, farklı ekiplere ve küresel yaratıcı bireylere sahip şirketler için oluşturulmuş olup yaratıcılar ve pazarlamacılar için merkezi bir çalışma alanı sağlamaktadır. Bir dizi araç ve özelliği tek bir yerde sunarak üretkenliği ve yaratıcılığı birleştirmeyi, verimli işbirliğini mümkün kılmayı ve genel hikaye anlatma sürecini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Platform, diğer popüler uygulamalarla derin entegrasyonlarla desteklenerek kullanıcıların favori araçlarına bağlanmalarına ve işlerinden haberdar olmalarına olanak tanıyor. Her ekip üyesi için şeffaf ve basit bir deneyim sunacak şekilde kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Creatosaurus dünya çapındaki etkileyiciler, yaratıcılar, yayıncılar, startuplar ve markalar tarafından pazarlama stratejilerinde güçlü bir araç olarak kullanılıyor. Tüm yaratıcı ve pazarlama ihtiyaçları için eksiksiz bir çözüm sunmayı amaçlayarak kullanıcıların etkili hikayeler anlatmaya odaklanmasını sağlarken diğer her şeyi platform hallediyor.
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead, etkileyicileri, markaları ve yayıncıları içeriklerinden satış elde etmelerine olanak tanıyan bir SaaS aracıdır.
Connatix
connatix.com
Connatix, dünyanın hikayelerini zahmetsiz, güçlendirici ve ilham verici çözümlerle güçlendiren bir video teknolojisi şirketidir. Tescilli bir tam yığın platformu aracılığıyla Connatix, bir yayıncının bir reklamverene premium video envanteri ve hassas derin bağlamsal ™ hedeflemesi sunarken video sunmasına, para kazanmasına, analiz etmesine ve oluşturmasına yardımcı olur. İnovasyonun ön saflarında yer alan Connatix, gelirleri optimize etme ve kampanyalar arasında alaka düzeyi, verimlilik ve ölçeklendirme sağlama gücünden yararlanır. Connatix şu anda binlerce site ve önde gelen marka ve ajans arasında 350'den fazla yayıncı grubuyla çalışıyor. Özel sermaye destekli işletme, Inc. 5000 en hızlı büyüyen şirketlerin listesine dahil edildi ve art arda iki yıl boyunca Adexchanger Programmatik Güç Oyuncusu seçildi. 2014 yılında kurulan Connatix'in merkezi New York'ta bulunuyor ve küresel ayak izini Londra, Cluj-Napoca ve Tel Aviv'deki ofislerle genişletmeye devam ediyor.
Brandkit
brandkitapp.com
Dünyayı içeriğinize geniş ölçekte bağlayan 1 numaralı Marka Portalı ve Marka Araç Seti hizmeti. DAM, CMS, İçerik Dağıtımı ve Dosya Aktarımı hizmetlerini tek bir platformda birleştiren ilk platform. İçeriğinizi bulun, yönetin ve dağıtın, ileri geri gitmeden marka hikayenizi seçin ve paylaşın. Görseller, Video, Logolar, Yönergeler, Grafikler, Ses, PDF'ler, Sunumlar, Gönderiler, Basın Bültenleri, Hikaye fikirleri, Kazanılmış Medya Bağlantıları ve daha fazlası. Hepsi güzel tasarlanmış tek bir yerde. Markanız için tek gerçek kaynak.
KAWO
kawo.com
KAWO, Çin'in önde gelen Pazarlama SaaS oyuncularından biridir ve Çin'in sosyal medya ekiplerini mükemmelliğe ulaşmaları için güçlendirmek amacıyla en kullanıcı dostu yazılım platformunu oluşturmaya kendini adamıştır. WeChat, Weibo, Douyin ve Kuaishou'da pazarlama ekiplerinin içeriği etkili bir şekilde işbirliği yapması, planlaması, yönetmesi ve analiz etmesi için merkezi bir merkez sağlar; Çin'deki dört büyük sosyal medya kanalı. Yerel sosyal medya ortamındaki benzersiz uzmanlığı, müşteri içgörüleri ve düzenlemeleri, 500'den fazla küresel markanın Çin sosyal medya platformlarında başarıya ulaşmasına yardımcı oldu.
InPowered
inpowered.ai
inPowered'ın yapay zeka platformu, markaların içerik pazarlama yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Yapay Zeka ve uzun yıllara dayanan makine öğrenimi ile desteklenen İçerik Zekası ve İçerik Dağıtımı çözümleri, pazarlamacıların özel verileri toplamasına ve bunları gerçek yatırım getirisi sağlamak için kullanmasına olanak tanır; marka algısını olumlu yönde değiştirir, yerinde gerçekleştirilen eylemleri artırır, müşteri yaratmayı ve kullanıcı katılımını artırır.
Arena
arena.im
Arena, her yerde güvenilir, canlı izleyiciler oluşturmak için birinci taraf verileri tarafından desteklenen yeni nesil canlı katılım araçlarını geliştiriyor. Çözümlerimiz - Canlı Sohbet, Canlı Blog, Arena Personas) Yönettiğiniz herhangi bir platformda hızlı bir şekilde derin bir katılım yaratmak için sosyal medyanın en popüler özelliklerinden yararlanır. 20.000'den fazla müşteri, izleyicilerini web'de, uygulamalarda veya canlı etkinliklerde (veya üçünün de) içerik, topluluk ve ticaretle etkileşime geçmek için bir araya getirmesi için Arena'ya güvenir.
emlen
emlen.io
Emlen, satış içeriği alışverişini ve satıcı ile alıcı arasındaki işbirliğini kolaylaştıran 1 numaralı alıcı etkinleştirme platformudur. Emlen, alıcı liderliğindeki dönemde satış hızını artırmak için benzersiz dijital satış odası teknolojisiyle satış ve gelir ekiplerine odaklanıyor.
Shareaholic
shareaholic.com
Markaların ve yayıncıların her web sitesi ziyaretinde hedef kitleleriyle etkileşim kurmalarına yardımcı olmaya adanmış küresel bir ekibiz. Shareaholic on yılı aşkın bir süredir bu işin içinde, yaptığımız işi seviyor ve müşterilerimizi memnun etmek için yaşıyor. Ürün paketimiz birçok prestijli küresel ödül kazandı (MIT ve Mozilla dahil) ve Kurumsal ölçekte ve kalitede yazılım geliştirme ve destekleme konusunda derin bir deneyime sahibiz. Ne gerektiğini biliyoruz; bunu her gün yaşıyor ve nefes alıyoruz.
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys, yatırım verilerinin ve içgörü dağıtımını sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış güvenli, bulut tabanlı bir dijital ve raporlama platformudur. Çözümlerimiz, tam otomatik ve güçlü yatırım raporu sistemlerine, müşteri portallarına ve küresel yatırım web sitelerine ihtiyaç duyanlar için zahmetsiz bir deneyim sunar. Yatırım Yöneticileri için Dijital ve Raporlama Çözümleri Satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinin yatırımcılara olağanüstü belge, raporlama ve dijital deneyimler sunmasına yardımcı olmaya kararlıdır. Dijital Deneyimler Müşteri Raporları, Satış ve Pazarlama Ekleri, Dijital Deneyimler. Tek bir yayın verisi ve içerik deposu aracılığıyla sunulur. Yerelleştirilmiş İçerik Uluslararası düzenleyici gerekliliklerin ihtiyaçlarını karşılamak ve dağıtım süreçlerini mümkün olan en sorunsuz şekilde desteklemek için yerelleştirilmiş içerik ve raporlama. Veriler yayına hazır Yayına Hazır Veriler. Her kanalda ve her ortamda yayına hazır tüm verilerinizin, içeriğinizin ve materyallerinizin bulunduğu tek bir içerik deposuna sahip olun. ESG gelişmiş raporlamanın yeni taleplerini karşılayın. Tümü, self-servis kullanıcı arayüzleri aracılığıyla bulutta yönetilir. Teknolojimizi küçük büyük fark etmeksizin her türlü firmaya uygun hale getirmek.
Fotaflo
fotaflo.com
Müşterilerin hatırlamak isteyeceği bir deneyim sağlarsınız. Fotaflo, müşteri anılarını iş büyümesine dönüştürüyor. Fotaflo, müşterilerinin hatırlamak isteyeceği bir deneyim sunan herkes için tavsiyeleri ve tekrarlanan işleri artırmaya yönelik en basit araçtır. Fotaflo, işletmenizin müşterilerinizin deneyimlerinin fotoğraflarını ve videolarını çekip arkadaşlarıyla, aileleriyle ve çevrimiçi dünyayla paylaşma yönündeki doğal arzularından faydalanmalarını sağlar. Fotaflo, yakalanan anıların tek bir merkezi platform aracılığıyla tüm müşterilerinize dağıtımını basitleştirip otomatikleştirerek dahili süreçlerinizi iyileştirir ve artan doğrudan çevrimiçi dönüşümler yoluyla büyümenize yardımcı olur.
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