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İçerik Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filipinler
"İçerik Pazarlama Yazılımı", işletmelere pazarlama amacıyla içerik planlama, oluşturma, yayınlama, dağıtma ve analiz etme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. İçerik pazarlaması, açıkça tanımlanmış bir hedef kitleyi çekmek ve elde tutmak için değerli, alakalı ve tutarlı içerik oluşturmaya ve dağıtmaya ve sonuçta karlı müşteri eylemini teşvik etmeye odaklanan stratejik bir pazarlama yaklaşımıdır.
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Kajabi
kajabi.com
Kajabi, yaratıcıların ve girişimcilerin tutkularını, becerilerini ve deneyimlerini çeşitli gelir akışlarına dönüştürmek için basit çözümler sunarak başarılı çevrimiçi işletmeler kurmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur. Kajabi ile herkes zenginleştirici çevrimiçi kurslar oluşturabilir, özel üyelikler sunabilir, gelişen bir topluluk oluşturabilir, ücretsiz veya abonelikli podcast'ler oluşturabilir, kişiselleştirilmiş koçluk deneyimleri geliştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Kajabi ile aynı zamanda güçlü analizlere, kesintisiz satış ve pazarlama araçlarına, kolay ödeme seçeneklerine ve benzersiz müşteri hizmetlerine, eğitime ve topluluğa da erişebilirler.
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast yayıncısı, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcısı ve diğerleri Patreon'dan maaş alıyor. Devam eden finansman sayesinde, hayran kitleleriyle etkileşimli bir şekilde etkileşim kurmaya daha fazla zaman ayırabiliyorlar ve interneti milyonlarca insanın keyif aldığı güzel şeylerle doldurmaya devam edebiliyorlar.
Bitly
bitly.com
Bitly bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Bitly, çevrimiçi olarak paylaşılan her bilgi parçasının önemli hedef kitlelerle bağlantı kurmasını ve eylemi tetiklemesini sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platform sunan, önde gelen küresel bir SaaS şirketidir. Bitly'nin hepsi bir arada Bağlantı Platformu, aylık 5,7 milyondan fazla aktif kullanıcıya ve dünya çapında 500.000'den fazla müşteriye (kişiler, etkileyiciler, markalar ve her büyüklükteki işletme) markalı bağlantıları, özel QR kodlarını ve bio'da bağlantı çözümlerini kullanma yetkisi veriyor Hedef kitlenin ilgisini çekmek ve kritik bildirimleri, bilgileri ve deneyimleri sunmak için güvenilir bir platform olarak. Bitly, işyeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda pazar lideri gelir, çalışanların elde tutulması ve artan inovasyon sağladığı kanıtlanmış küresel otorite olan Great Place to Work® tarafından Sertifikalı™ olmaktan gurur duymaktadır.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot, sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi planlamanıza ve analiz etmenize ve böylece sosyal medya verimliliğinizi ve erişiminizi artırmanıza yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama otomasyon aracıdır. 1) SocialPilot ile Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok ve VK gibi 9'dan fazla sosyal medya ağına bağlanabilirsiniz. 2) Tek bir SocialPilot hesabıyla 500'e kadar gönderi paylaşın ve 100'den fazla profile bağlanın. 3) Sosyal Medya Konuşmalarınızı Sosyal Gelen Kutusu ile yönetin. 4) Ekip İşbirliği özelliğiyle paylaşım ve planlamayı yetkilendirmek için SocialPilot hesabınıza 10'a kadar ekip üyesi ekleyin. 5) Toplu Planlama özelliği ile bir CSV yükleyerek aynı anda 100'lerce gönderiyi planlayın. 6) Bireysel sosyal hesaplar için aynı anda özelleştirilmiş gönderiler oluşturun ve daha fazla etkileşim için diğer Facebook ve Twitter profillerinden de bahsedin. 7) Sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi anlaşılması kolay Sosyal Medya Analizi ve Raporlama ile analiz edin. 8) Sosyal Medya Takvimi ile görsel olarak ne zaman ve ne planladığınıza bir göz atın. 9) Hiçbir zaman yeni içerik fikirlerinin dışında kalmayın, içerik önerileri geliştirin ve bunları daha sonra kullanmak üzere taslak olarak kaydedin. Hiç bitmeyen bir kuyruk için Seçilmiş İçerik ve RSS Akışları ekleyin. 10) Artık müşterinizin sosyal medya hesabı kimlik bilgilerini beklemeyin; yalnızca onları davet edin ve Müşteri Yönetimi özelliğiyle sosyal hesaplarını zahmetsizce yönetin. 11) SocialPilot'un sağladığı URL Kısaltıcıları ile daha fazla görünürlük ve tanınma için kendi özelleştirilmiş markalı alan adlarınızı oluşturun ve uzun, istenmeyen, çirkin görünen URL'lerden kurtulun. 12) Facebook gönderilerinizi tam planladığınız anda öne çıkarın.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Ücretsiz AI destekli video çevirisi, dublaj, ses klonlama ve metinden konuşmaya hizmetleri. Hedef kitlenizin boyutunu 10 katına çıkarmak için bizimle 150'den fazla dile ölçeklendirin!
Ubersuggest
neilpatel.com
Gelişmiş: Buz Gibi Potansiyel Müşterileri Mutlu Müşterilere Dönüştürmek İçin Çalışan Basit Süreç (Otomatik Dönüşüm Hunileri ve Dizileri ile).
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo, Windows, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilen bir AI avatar video oluşturucusudur. Metni dakikalar içinde 120'den fazla ses ve dilde profesyonel konuşmacı videolarına kolayca dönüştürün.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejilerini ve PPC anahtar kelimelerini ortaya çıkarın - Bağlantı Oluşturma: nişinizdeki en güçlü geri bağlantı fırsatlarını bulun - Anahtar Kelime Araştırması: maksimum alakalı anahtar kelime fikirleri alın ve sıralamanın ne kadar zor olacağını görün - Web Sitesi Denetimi: web sitenizde hangi SEO sorunlarını bulun ve bunları nasıl düzelteceğinizi öğrenin - İçerik Araştırması: herhangi bir konudaki en popüler içeriği keşfedin ve kendi içeriğiniz için en iyi fikirleri bulun - Sıralama Takibi: rakiplerinizinkiyle birlikte arama sıralamalarınızı takip edin - Mentions Monitoring: sizden veya markanızdan çevrimiçi olarak her bahsedildiğinde e-posta uyarıları alın. Ahrefs veritabanında 11 milyardan fazla anahtar kelime ve 400 milyardan fazla dizine eklenmiş sayfa bulunmaktadır. Bu nedenle Ahrefs, kullanıcılarına maksimum veri doğruluğu sağlayabilmektedir.
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
ContentStudio
contentstudio.io
İşletmeler, ajanslar ve pazarlamacılar için en büyük güç merkezi olan ContentStudio ile sosyal medya ve içerik stratejinizi yenileyin. İçerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırın ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirin. ContentStudio yalnızca başka bir araç değildir; tüm sosyal ve blog platformlarında içerik pazarlamanızı geliştirmek için eksiksiz bir çözümdür. Web sitemizi ziyaret edin: https://contentstudio.io Neden ContentStudio'yu seçmelisiniz? Nedeni şu: İçerik Oluşturmayı Hızlandırın: Yapay zeka ile kaliteli içeriği 10 kata kadar daha hızlı üreterek sosyal medya kanallarınızın her zaman ilgi çekici gönderilerle dolu olmasını sağlayın. Hepsi Bir Arada Platform: Birden fazla araçla hokkabazlık yapmaya elveda deyin. ContentStudio, içerik keşfinden yayınlamaya kadar her şeyi tek bir çatı altında toplar. Trend Olan İçerikleri Keşfedin: Piyasada bir adım önde olun. Hedef kitlenizde yankı uyandıran trend konuları ortaya çıkarmak için gelişmiş algoritmalarımızdan yararlanın. Kusursuz Ekip İşbirliği: İçerik stratejinizi kolaylıkla planlayın ve yürütün. Platformda ekibinizle veya müşterilerinizle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. Zahmetsiz Planlama: İçerik takviminizi otomatikleştirin. Gönderileri önceden planlayın ve sorunsuz bir şekilde çevrimiçi varlığınızı sürdürün. Anlayışlı Analizler: Beyaz etiketli raporlarla bilinçli kararlar alın. Neyin işe yaradığını anlamak ve stratejinizi geliştirmek için anlamlı analizlerin derinliklerine inin. Birleşik Gelen Kutusu: Tüm etkileşimlerinizi tek bir yerden yönetin. Kanallardaki yorum ve mesajlara hiçbir anı kaçırmadan yanıt verin. ContentStudio bir araçtan çok daha fazlasıdır; dijital mükemmellikte ortağınızdır. Sosyal medya stratejinizi dönüştürün ve daha önce hiç olmadığı gibi büyümeyi deneyimleyin. ContentStudio'nun gücünü benimseyin ve bırakın içeriğiniz konuşsun.
Podia
podia.com
Web siteniz, e-posta pazarlamanız ve ürünleriniz. Hepsi tek çatı altında. Sizin gibi binlerce kişi tüm işlerini tek bir platformda toplamak için Podia'yı kullanıyor. Podia ücretsizdir. Ve siz büyüdükçe, büyümeye devam etmeniz için ihtiyaç duyacağınız tüm araçlara sahiptir.
Smint.io
smint.io
Marka Portalınız, Medya Merkeziniz, Basın Portalınız, Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint / OneDrive, Tenovos, Thron, DAM / Dijital Varlık Yönetimi için İçerik Satın Alma Portalı ve birden fazla kaynak. İçerikleri canlı olduğunda işletmeler gelişir. İçeriğinizi şimdi etkinleştirin!
Youengage
youengage.me
Dönüştüren etkileşimli deneyimler yaratın. Kod yok. Mobil uyumlu testler, anketler, akıllı formlar, hesap makineleri, canlı Soru-Cevap, etkileşimli sanal etkinlikler ve çok daha fazlasını oluşturun. Geri bildirim ve kullanıcı katılımı toplamaya yönelik eşzamanlı ve eşzamansız yöntemleri birleştirin.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow, gönderenin itibarını ve gelen kutusu yerleşimini optimize eder. Allegrow'un pazarlama otomasyonu/satış etkileşim sisteminizle birlikte çalışmasını sağlayarak, gönderdiğiniz e-postaların spam klasörüne veya odaklanmamış klasörlere değil, öncelikli gelen kutusuna ulaşma yüzdesini artırabilirsiniz.
Abun
abun.com
Manuel içerik oluşturmaya ve SEO optimizasyonuna elveda deyin. Abun ile iş akışınızı otomatikleştirebilir ve web sitenize organik trafik çeken yüksek kaliteli, SEO için optimize edilmiş içerik oluşturabilirsiniz. Erken erişim için hemen kaydolun.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI, en gelişmiş AI yazarı, sosyal medya gönderi oluşturucusu ve pazarlama aracıdır. Web sitenizi, bloglarınızı ve sosyal medya varlığınızı yapay zeka ile dönüştürün.
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme, talep yakalama, zenginleştirme, insan tarafından doğrulanmış potansiyel müşteriler gibi çeşitli araç ve yetenekleri içerir. Bu araçlar, pazarlamacıların hedef kitleleri için daha alakalı ve ilgi çekici deneyimler oluşturmasına olanak tanır; bu da sonuçta artan katılım, daha yüksek dönüşüm oranları ve daha fazla müşteri sadakati gibi daha iyi iş sonuçları elde edilmesine yardımcı olabilir. Alıcılar, daha iyi eğitim almalarına ve daha hızlı bilinçli kararlar almalarına olanak tanıyan dinamik, kişiselleştirilmiş içerikten ve bağlantılı dijital deneyimlerden yararlanır.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya tasarımcıya gerek yok! Outgrow, mobil, masaüstü ve tablet için tamamen optimize edilmiş ve reklamlarınıza, web sitelerinize, mobil uygulamalarınıza, sosyal medyanıza, SMS ve e-posta iletişiminize kolayca yerleştirilebilen bir dizi tasarım şablonuna sahiptir. Ek olarak, dönüşümü iyileştirmek için optimize edilmiş 1000'den fazla önceden hazırlanmış içerik parçası ve huni vardır; böylece soruları değiştirebilir, birkaç ince ayar yaparak markanızla tutarlı olmasını sağlayabilir ve kendi etkileşimli içeriğinizi birkaç dakika içinde hazır hale getirebilirsiniz.
BL.INK
bl.ink
BL.INK, kısaltılmış URL'leri ve QR kodlarını sınırsız veri ve esneklikle destekler. BL.INK ile sınırsız veri noktası yakalayan binlerce özel bağlantı oluşturacak, böylece her kullanıcı temas noktasını ölçebilecek ve her etkileşimi mükemmelleştirebileceksiniz. Ekibinizdeki herkes, pazarlama ilişkilendirmesinin her öğesini doğru bir şekilde ölçmek için mükemmel veriler oluşturabilir. Bağlantınızı ziyaret eden her müşteri, ihtiyaç duyduğu bilgileri her zaman, kırık bağlantılar olmadan alır. Bir yarışma sona erdiğinde bağlantıyı değiştirmeniz veya sayfayı kullanıcının kendi dilinde göstermeniz mi gerekiyor? BL.INK ile çok kolay. Başka hiçbir URL kısaltıcı veya QR kodu oluşturucu mevcut araçlarınızla entegre olmaz, bozuk bağlantılardan kaçınmanıza yardımcı olmaz, bağlantıları güncellerken sıfır kesinti süresi sağlar ve kurumsal şirketlerin çalışma biçimine dayalı olarak oluşturulmuş bir platforma sahip değildir. Yalnızca BL.INK. 2008'den beri talepkar küresel markaların güvendiği.
Botify
botify.com
Botify, kurumsal web sitenizin boyutuna, ölçeğine ve karmaşıklığına göre tasarlanmış bir platformda kaçırılan fırsatları ortaya çıkarmanıza ve bunları karlı iş sonuçlarına dönüştürmenize yardımcı olur. Organik arama sürecinin her aşamasından öngörüler alın, öncelikli eylemler ve uyarılarla zamandan tasarruf edin, riski azaltın ve kritik SEO görevlerini otomatikleştirerek kaynakları en üst düzeye çıkarın.
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir yerde görmelerine yardımcı olur. Pazarlamanızı nihayet tek bir takvimde görmek, planlamak ve paylaşmak sizin gizli silahınızdır. CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi size şu araçları sağlar: Her pazarlama projesini tek bir takvimde görselleştirin. Birleşik, gerçek zamanlı bir kayıt takvimiyle her şeyin nasıl birbirine bağlandığını bir bakışta görün. Yapay Zeka Destekli Pazarlama Zekası Asistanı ile ilk taslağı yazın, yeni fikirler üretin ve pazarlama iş akışlarınızı yükseltin. Paydaşları koruyun
InPowered
inpowered.ai
inPowered'ın yapay zeka platformu, markaların içerik pazarlama yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Yapay Zeka ve uzun yıllara dayanan makine öğrenimi ile desteklenen İçerik Zekası ve İçerik Dağıtımı çözümleri, pazarlamacıların özel verileri toplamasına ve bunları gerçek yatırım getirisi sağlamak için kullanmasına olanak tanır; marka algısını olumlu yönde değiştirir, yerinde gerçekleştirilen eylemleri artırır, müşteri yaratmayı ve kullanıcı katılımını artırır.
Spott
spott.ai
İnternette başarılı olmak için 3 şeyi çok iyi yapmalısınız. 1. Harika içerikler oluşturun 2. Bunu hedef kitlenizin bulunduğu kanallarda yayınladığınızdan emin olun 3. Hedef kitlenize ilham verdikten sonra, onların etkileşim yoluyla dönüşüm gerçekleştirmelerine izin vererek bu ilhama göre hareket etmelerine izin verdiğinizden emin olun. SPOTT bu 3. adıma odaklanıyor. Değer önerimiz: SPOTT, çok kanallı bir ortamda işlem yapılabilir ve ölçülebilir hale getirerek kullanıcıların yayınlanan içerikten daha fazla değer elde etmelerine olanak tanıyan bir çözümdür. Spott yazılımımızla (360°) resimlere, pdf'lere ve videolara alışveriş yapılabilir bağlantılar ekleyebilir, bülten abonelikleri, pdf belgelerini bağlayın veya en son promosyonunuzla gösteriş yapın. Tüm resimlerinize ve videolarınıza kolayca etkileşimli bir katman ekleyebilirsiniz. Videolarınızı, kataloglarınızı ve görsellerinizi etkileşimli hale getirin. Harekete geçirici mesajlar ekleyin, ürünleri etiketleyin, bülten abonelikleri alın ve dönüşümleri artırın. Spott ile içeriğinizi uygulanabilir ve ölçülebilir hale getiren etkileşimli öğeler ekleyerek yayınlanmış pdf'lerinizden, görsellerinizden ve videolarınızdan daha fazla yararlanacaksınız.
Issuu
issuu.com
Issuu, insanlara tüm dijital dağıtım kanallarında çeşitli dinamik formatlarda ilgi çekici içerikleri dönüştürme, barındırma ve paylaşma yetkisi veren dünyanın en büyük içerik yayınlama ve pazarlama platformudur. 60 milyondan fazla yayınla Issuu, 1 milyondan fazla küresel kullanıcısının bir içeriği bir kez dönüştürüp her yerde paylaşmasını kolaylaştırıyor. Issuu Story Cloud, web sitelerine ve bloglara yerleştirilecek flipbook'lar, mobil cihazlar için optimize edilmiş makaleler, sosyal medya için hareketli grafik hikayeleri, e-posta için GIF'ler ve daha fazlası dahil olmak üzere statik belgeleri pazarlama varlıklarına dönüştürerek tek bir belgeyi benzersiz derecede sürükleyici bir okuma deneyimine dönüştürür. . Her gün Issuu'ya 300.000 sayfadan fazla içerik yükleniyor ve bu da dünya çapındaki okuyucuların dergilerden gazetelere, portföylerden kataloglara kadar sevdikleri şeyleri keşfetmesine ve onlarla etkileşime geçmesine olanak tanıyor. Kurumsal pazarlamacılar ve bireysel içerik oluşturucular, tek bir kod satırı gerektirmeden mesajlarını öne ve merkeze koyan kullanıcı dostu platformu nedeniyle Issuu'yu tercih ediyor. Issuu'nun genel merkezi Palo Alto, CA'da olup, Kopenhag, Berlin ve Braga'da küresel ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiyi issuu.com'da bulabilirsiniz.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve ofisleri Amsterdam, Hollanda, Köln, Almanya, Londra, Birleşik Krallık ve Sidney, Avustralya'dadır. .
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
Silktide
silktide.com
Silktide, tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlama ile web sitenizi daha iyi hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Silktide, her yıl binlerce müşteri tarafından on milyonlarca web sitesini analiz etmek için kullanılıyor. İçerik, erişilebilirlik, pazarlama, mobilite, hız ve yasal uyumluluk da dahil olmak üzere web'deki varlığınızın neredeyse her yönünü ele alıyoruz. Canlı platform gösterimini görmek için web sitemizi ziyaret edin.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai, tüm pazarlama kampanyalarınız için yapay zeka destekli en iyi araçtır. Kampanyalarınız için en iyi sonuçları sunmak amacıyla mükemmel hedeflemeyi ve kitleleri bulmak için yapay zeka destekli bilgiler edinin. Shakespeare.AI ile yüksek dönüşüm sağlayan metin, resim/video reklamlar ve dünyanın 1 numaralı pazarlamacıları gibi kampanya stratejileri oluşturun. Rakipleriniz karşısında size haksız bir avantaj sağlamak. * CAC'nizi %33 azaltın * Dönüşüm oranınızı %40 artırın * Dönüşüm sağlayan yüksek performanslı reklamlar oluşturun * Yapay zeka optimizasyonu ve içgörüleri edinin. Pazarlama hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Shakespeare.Ai'yi seçen 1000'den fazla kişiye katılın.
MGID
mgid.com
Vizyonumuz, tüketicilerin içerik ve sponsorlu reklamlarla eşit derecede olumlu bir şekilde etkileşime geçmesini sağlayarak dijital medyanın yeni bir aşamasını beslemektir.
OneMob
onemob.com
OneMob ile tanışın - saniyeler içinde güzel Mikrositeler oluşturmak, paylaşmak ve izlemek için mükemmel hepsi bir arada platform! İster satış, pazarlama, müşteri başarısı alanında olun ister içerik oluşturucu olun, OneMob, erişiminizi artırmak ve daha fazla dikkat, etkileşim ve yanıt toplamak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. OneMob'un güçlü mikro site oluşturucusu, içerik yükleyicisi ve yönetim özellikleriyle, markanızı ve içeriğinizi profesyonel ve ilgi çekici bir şekilde sergileyen çarpıcı, özelleştirilmiş mikro siteleri kolayca oluşturabilirsiniz. Mikro sitelerinizi markanıza uyacak ve hedef kitlenizi hedefleyecek şekilde özelleştirmek için çok çeşitli şablonlara ve etiketleme seçeneklerine erişebileceksiniz. Ancak hepsi bu kadar değil; OneMob, içeriğinizi bir profesyonel gibi oluşturmanıza, paylaşmanıza ve izlemenize yardımcı olacak özelliklerle doludur. OneMob'un mobil, web ve ekran kaydedicisini kullanarak hareket halindeyken videolar oluşturabilir ve içeriğinizi mükemmelleştirmek için yerleşik komut dosyası teleprompter'ını ve video düzenleme araçlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca video onayları ve etkileşim takibi sayesinde hedef kitlenizin içeriğinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu tam olarak görebilir ve stratejinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. OneMob, Salesforce, Dynamics, Hubspot ve daha fazlası için CRM entegrasyonu ve Zoom, Google Drive, Box ve Dropbox ile içerik entegrasyonu da dahil olmak üzere mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce ve InsideSales için yerel bir eklentiyle, doğrudan en sevdiğiniz e-posta ve satış araçlarından kolayca içerik oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Ve en iyi yanı, OneMob'u ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz! Ücretsiz planımız birçok temel özelliğimize erişim sunar; böylece OneMob'u risksiz deneyebilir ve içerik oyununuzu nasıl dönüştürebileceğini görebilirsiniz. Kaydolmak ve bugün başlamak için onemob.com'u ziyaret etmeniz yeterli!
FORTVISION
fortvision.com
FORTVISION'ın pazarlama otomasyonu ve web kişiselleştirme platformuyla satışlarınızı artırın, daha fazla e-posta abonesi edinin ve hedef kitlenize dinamik, kişiselleştirilmiş içerik gösterin. FORTVISION, etkileşimi ve dönüşüm oranlarını tek bir yerde iyileştirmenin en akıllı yoludur. Kişiselleştirilmiş otomasyonlarla kullanıcıların dikkatini çekin ve özelleştirilmiş site içi dinamik öğeler, e-posta, SMS, WhatsApp, reklamlar ve açılış sayfaları aracılığıyla daha fazla satış elde edin. FORTVISION, harici CRM yazılımı da dahil olmak üzere dahili ve harici veri kaynaklarını kullanarak tüm satış ve pazarlama dönüşümlerinizi geliştirebileceğiniz tek adrestir. Eklentimizle veriler, kullanıcının coğrafi konumuna, trafik kaynağına, çevrimiçi davranışına, satın alma geçmişine ve daha fazlasına göre toplanır, analiz edilir ve bölümlere ayrılır. Çok kanallı pazarlama otomasyonu ve web kişiselleştirmeyi kullanan FORTVISION, sepetten vazgeçme çözümleri, dönüşüm optimizasyonu ve akıllı analizler sunar. Web kişiselleştirme: FORTVISION'un web kişiselleştirme yazılımıyla potansiyel müşteriler yaratın ve dönüşümleri artırın. Ziyaretçilerinizin gezinme veya alışveriş deneyimini kişiselleştirmek, kârlılığınızı olumlu yönde etkilemede uzun bir yol kat edecektir. FORTVISION ile herhangi bir öğeyi veya içeriği kişiselleştirebilirsiniz. Ziyaretçinin profiline veya siteyle olan etkileşimine göre öğeler ekleyin veya değiştirin. Ziyaretçilerinize tarama tercihlerine göre ürün ve içerik önerin. Veri: FORTVISION ile tüm verileriniz tek bir yerden bağlanır, yönetilir ve buna göre otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. Veri platformumuz dahili ve harici veri kaynaklarından beslenerek, daha doğru öngörüler ve daha akıllı kararlar almak için bu kaynaklardan yararlanmanıza olanak tanır. Verileri segmentasyona dönüştürün, kullanıcıları siteyle etkileşimine göre önceden tanımlanmış kitlelere atayın ve doğru zamanda doğru kitleyi hedefleyin. Ardından, segmentlerine göre kişiselleştirilmiş içerik göstererek kullanıcılarınızın ilgisini çekmeye başlayın. Pazarlama otomasyonu: E-posta, SMS ve WhatsApp pazarlama kampanyalarını kullanarak hedef kitlenizin ilgisini çekin, satışları artırın ve müşteri tutma oranını artırın. Otomasyon kampanyaları oluşturduğunuzda FORTVISION mesai saatleri dışında da sizin için çalışır. İlk katılım karşılama e-postası otomasyon akışları, alışveriş sepetini terk etme hatırlatma SMS otomasyonları, bireysel
SPCE
spce.com
SP_CE, insanları güvenle davet edebileceğiniz, içerik paylaşabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz dijital odalar sunar. Tüm bunları yaparken aynı zamanda alıcılarınızın yolculuğu hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin. Müşterilerimizin genellikle üç ortak noktası vardır: 1. Uzun satış döngüleri 2. Bir anlaşmayı sonuçlandırmak için birden fazla temas, hem şirket içinde hem de alıcı tarafında uyum sağlanması gereken birçok paydaş. 3. Satış sürecinde paylaşılacak çok fazla içerik var. SP_CE normalde B2B'deki şirketler tarafından pazarlama, satış ve müşteri başarısı için kullanılır. Platformla şunları yapabilirsiniz: – Kuruluşunuz ve diğerleri arasında DİJİTAL ODALAR oluşturun – Uyumluluğu korurken İÇERİĞİ Güvenli bir şekilde PAYLAŞIN ve tüm paydaşlarla işbirliği yapın – Takip etmek ve veriye dayalı kararlar almak için EYLEMLENEBİLİR İÇGÖRÜLER alın SP_CE'de alıcının B2B'deki tüm yolculuğunu yönetirsiniz . Ürünleriniz veya müşterileriniz için özel alanlar oluşturun ve ilk temas noktasından anlaşmanın imzalanmasına ve sonrasına kadar olan süreci takip edin. Şunlar gibi özelliklerin keyfini çıkarın: - Teklifinizin gücünü gösteren ürün showroomu - Kolayca geniş ölçekte güzel showroomlar oluşturmak için basit sürükle ve bırak yapı taşları - Müşteri etkileşimi kontrol paneli ve bildirimler - Müşteriyle aranızda paylaşılan görevler - Ürün sayfaları ve sözleşmelerden paylaşılan belgeler - Akıllı gündemlere sahip etkileşimli görüntülü toplantı - Akıllı bir zaman çizelgesi - Kaydedilmiş, yazıya geçirilmiş ve yapay zeka tarafından analiz edilmiş toplantılar - Video mesajlaşma - Satış temsilcilerinizin anında çalışmaya başlamasını sağlayan satış süreci şablonları - Yüksek düzeyde güvenlik ve gizlilik - CRM, Zoom ve Teams entegrasyon - Erişim düzeyi yönetimi - Genel, Kayıtlı veya Özel alanlar
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, süreçlerinizi ve araçlarınızı tek bir kişiselleştirilmiş müşteri çalışma alanında düzenler (Evet, gerçekten). Artık haftalarca e-posta kovalamaya gerek yok; bu yalnızca tek bir dijital odaya giden tek bağlantı, hepsine hükmediyor. Ayrıca müşteri yolculuğundaki kör noktaları ortaya çıkararak daha önce hiç görülmemiş içgörülere de erişebilirsiniz; bu da daha fazla kontrol sahibi olmanıza, tüm paydaşlarla etkileşime geçmenize, verimliliği artırmanıza ve… daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur. Aracımız güzeldir, kullanımı basittir ve ücretsiz deneme süresi vardır, kredi kartı veya deneme süresi yoktur - bugün Aligned'e kaydolun ve kendiniz görün.
SundaySky
sundaysky.com
Modern pazarlamacılar videonun gücünün farkındalar ancak geleneksel üretim modelinin bozulduğunun da farkındalar. SundaySky, işletmelere geniş ölçekte verimli ve bağımsız bir şekilde video oluşturma, kişiselleştirme ve dağıtma olanağı sağlar. Kullanıcıların önceden deneyime gerek duymadan yüksek kaliteli, profesyonel görünümlü videolar oluşturmasını ve işletmelerin uygun maliyetli bir video içerik motorunu çalıştırmasını kolaylaştırıyoruz. SundaySky Video Platformu, kullanımı kolay ve yapay zeka destekli bir yazma yazılımıdır; yaratıcı uzmanlığı güçlü kişiselleştirme yetenekleriyle birleştirerek izleyici etkileşimini artırır ve önemli maliyetler, zaman gerektiren ve uzmanlık gerektiren kaynak yoğun üretim modellerine bağımlılığı azaltarak operasyonel verimliliği artırır. yetenekler. 1000Bulbs.com, 1-800 Contacts, Aetna, Bank of America, iTHINK Financial, Okta, SalesIntel, Staples, UnitedHealthcare ve daha birçokları dahil olmak üzere büyüyen işletmeler ve önde gelen markalar, izleyici etkileşimini artırmak amacıyla video prodüksiyonunu kişiselleştirmeyle modernleştirmek için SundaySky'ı benimsedi. ve verimli iş büyümesini teşvik edin.
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog, 2008'den beri dijital yayıncılık sektörünün lideridir. Platformumuz yayıncılara, içerik oluşturuculara, pazarlama ve e-ticaret profesyonellerine ilgi çekici dijital deneyimleri kolayca oluşturma ve yayınlama konusunda güç verir. Gelişmiş HTML5 flipbook teknolojimiz sayesinde içeriğiniz HERHANGİ BİR cihazda görüntülenebilir. Basitçe PDF'nizi yükleyin ve tek bir satır kod yazmaya gerek kalmadan anında çarpıcı, sayfaları çeviren içerikler oluşturun. HTML5 flipbook'larımız, e-Ticaret kataloglarımız ve yerel uygulamalarımız baskın bir kullanıcı deneyimi sağlar. PDF'nizi HTML5 flipbook'a dönüştürün ve marka bilinirliğini, çevrimiçi satışları ve erişimi artırın.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ, birleşik Hibrit BT operasyonlarına yönelik bir Fullstack Intelligence® SaaS platformudur. Yapay zeka destekli öngörüleri ve kolektif bilgeliği uygulama iş yükleri, altyapı ve ağ bağlantılarının canlı bir planıyla birleştirerek uygulama performansını artırın, işletim maliyetlerini azaltın ve BT'yi modernleştirin. OneIQ ile operasyon ekipleri, güvenilir danışmanlar ve tedarikçiler, ortak uzmanlık, şeffaflık ve güven oluştururken birlikte sorunsuz bir şekilde çalışabilir. Patentli, güvenli bir arayüz kullanarak herkes, kuruluşunuzun geleceğini şekillendirmek için yığının her katmanında ilham veren inovasyonlarla karşılıklı, ileri görüşlü içgörülerden yararlanabilir. OneIQ, ISO/IEC 27001 sertifikalıdır ve patentli Güvenli Veri İşbirliği teknolojisini (US-11797701-B1) kullanır.
Shorthand
shorthand.com
Shorthand, web için sürükleyici dijital içerik oluşturmaya yönelik önde gelen platformdur. Shorthand'in basit düzenleyicisi, herkesin birkaç dakika içinde çarpıcı okuma deneyimleri oluşturmasına, düzenlemesine ve yayınlamasına olanak tanır; kod veya web tasarımı becerisine gerek yoktur. Artık medya, pazarlama ve iletişim ekipleri geniş ölçekte kapsayıcı içerikler oluşturarak daha derin kitle etkileşimi, daha iyi ölçümler ve markaları için daha güçlü sonuçlar elde edebilir. Shorthand, kullanıcıların kolaylıkla işbirliği yapmasına olanak tanır. Ekibinizi bir Steno çalışma alanında bir araya getirerek içerik üzerinde işbirliğini geliştirebilir ve daha hızlı gönderim yapabilirsiniz. Birden fazla kullanıcı, herhangi bir kesinti olmaksızın, bir içerik parçası üzerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilir. Dahası, özel temalar yayınlanan tüm içeriğin markaya uygun kalması anlamına gelir. Esnek yayınlama seçenekleriyle kullanıcılar, Steno içeriklerini AWS, CMS, Steno barındırma yoluyla veya doğrudan web sitelerine yerleştirerek neredeyse her yerde yayınlayabilir. BBC, Salesforce, Unicef, Cambridge Üniversitesi ve Manchester City dahil müşterilerimizin web üzerindeki en sinematik ve ilgi çekici içeriklerden bazılarını yayınladığını söylemekten gurur duyuyoruz. Bu, dijital dergilerden ve uzun süreli yayınlardan dahili iletişimlere, marka hikayelerine, bloglara, hatta sanal bir kaçış odasına kadar her şeyi içerir! Shorthand, müşterilerin sürekli olarak etkileşim ölçümlerinde radikal iyileştirmeler yapmasıyla övünerek önemli bir yatırım getirisi sağlıyor. Shorthand, Brisbane, Avustralya'da kuruldu ve artık gerçek anlamda küresel bir şirkettir. İçerik ekiplerinin dünyanın en etkileyici ve etkili dijital içeriğini oluşturmasına yardımcı olmaya adanmış, sanatı ve kalbi olan bir inek grubuyuz.
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşturmaya yönelik beyaz etiketli bir çözümle güçlendiriyor. Hepsi 7/24 özel müşteri hizmetleriyle destekleniyor ve %100 insandan oluşuyor. InEvent entegre platformu konaklama ve konaklama, seyahat ve lojistik, web yayıncılığı, canlı katılım, sorunsuz kayıt, dinamik ağ oluşturma, güçlü pazarlama otomasyonu, özel web siteleri ve mobil uygulamalar, gerçek zamanlı analizler, yüksek güçlü işaretçiler ve 100'den fazla diğer özelliği içerir. etkileşimli ve sürükleyici deneyimlere güç katın. Dünya çapında 2 milyondan fazla katılımcı ve 60 milyonun üzerinde yayın dakikası ile 50.000'den fazla etkinliğe ve web seminerine başarıyla hizmet verdik. İster bir web seminerine, ister sanal uygulamalı toplantıya, ister bir ay sürecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olun, esnek çözümümüz ideal etkinliğinizin hayata geçmesine yardımcı olacaktır.
Navattic
navattic.com
Navattic, pazara açılma ekiplerine anında etkileşimli ürün demoları oluşturma gücü veriyor. Yüzlerce satış ve pazarlama ekibinin, satış ve pazarlama hunisi genelinde ürün odaklı büyüme girişimlerini güçlendirmesine yardımcı oluyoruz: - Web Sitesi Ziyaretçilerini Dönüştürün: Tıklamak isteyen yeni bir CTA potansiyel müşterisi ile daha nitelikli potansiyel müşteriler elde edin. - Potansiyel Müşterileri İlgilendirin ve Eğitin: Potansiyel müşterilere, anında değer elde etme süresi sağlayan, özel ürün odaklı kampanyalar sunun. - Tekrarlanabilir Demolar Sunun: Teknik bilgisi olmayan satıcıların demoları kolayca özelleştirmesine ve geniş ölçekte sunmasına olanak tanıyın. Web sitemizde Navattic'i kendiniz deneyin: https://www.navattic.com/
Consensus
goconsensus.com
Consensus, dünyanın önde gelen şirketlerinin ön satışları ölçeklendirmek, satış ekiplerini güçlendirmek ve satın alma deneyimini geliştirmek için kullandığı Akıllı Demo Otomasyon Platformudur. Satış öncesi ve teknik satış ekipleri, tekrarlanan ürün demolarını otomatikleştirerek, bu zamanı daha yüksek değerli faaliyetlere yeniden tahsis etmelerine olanak tanır. Alıcılar, görmek istediklerine göre uyarlanmış dijital, etkileşimli ve isteğe bağlı video demolarıyla onlara rehberlik eden daha iyi bir deneyime sahip oluyor. Bu, paydaşları otomatik olarak ortaya çıkarır ve niteliksiz demoları ortadan kaldırır; bu da satış döngülerini %29'dan %68'e kadar önemli ölçüde kısaltır ve kapatma oranlarını %44'e kadar artırır. Şu şekilde çalışır: -Temsilciler müşterilere bir demo bağlantısı gönderir -Müşteriler kendileri için en önemli konuları seçer -Consensus bu seçimlerden özel bir demo oluşturur ve her konu için destekleyici içerik içerir (temsilciler tarafından önceden seçilmiştir) -Müşteriler paylaşır diğer paydaşlarla demo bağlantısı -Temsilciler her görüş, her paylaşım, her paydaşın önceliği hakkında rapor alabilir -Ve artık temsilci satın alma kararında yer alan herkesi biliyor Alıcılar daha eğitimli ve daha özgüvenli, bu da tanıtım ve satış yapmayı çok daha kolay hale getiriyor Temsilci.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformda birleştirir. Bu kampanya araçları ve analizleri, satın alma yolculuğu sırasında hesabın ilgisini puanlayan, yapay zeka destekli özel bir satın alma amacı motoru üzerinde çalışır. Foundry ABM, hedef hesaplarında farkındalığı, katılımı ve boru hattını artırmak için ABM kampanyaları düzenleyebilir. Daha fazla bilgi edinmek için https://foundryco.com/our-solutions/software/. Not: İncelemelerin çoğu artık Foundry ABM olan Triblio platformuna yöneliktir.
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerini yüksek etkili alıcı etkileşimleri etrafında bir araya getirirken dönüşüm oranlarını sürekli olarak iyileştirmek için gereken bilgileri üreten, dünyanın önde gelen Etkinleştirme İşletim Sistemidir (eOS™). Sonuç olarak etki: Satıcılar Showpad ile daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlıyor. Showpad'in temel Satış İçerik Yönetimi motoru, gelir ekiplerinin yüksek etkili içeriği geniş ölçekte bulmak, yönetmek ve dağıtmak için özel olarak hazırlanmış tek noktadan bir mağaza oluşturmasına olanak tanır. Pazarlamacılar için Showpad, içeriğin benimsenmesini iyileştirmek amacıyla ekipleri markaya ait en yeni içerik etrafında doğru yönetimle hizalar ve ekiplerin doğru içeriğe daha fazla yatırım yapabilmesi için dönüşüm hunisinin alt kısmıyla ilgili bilgiler sunar. Etkinleştirme uygulayıcıları, işlevler arası uyum sağlamak ve ölçeklenebilir, hedefe yönelik eğitim kampanyaları oluşturmak için platformu kullanıyor. Satıcılar, kendilerini günümüzün satın alma ekiplerinin güvenilir danışmanları olarak konumlandırmak için tüm doğru kaynaklara erişebilir. Satın alma ekipleri, karşılaştıkları benzersiz zorlukları anlamaya ve onları portföylerindeki doğru çözüme bağlamaya daha hazırlıklı olan satıcılardan yararlanır. 50'den fazla ülkede her boyutta ve olgunluk düzeyindeki kuruluşlarla ortaklık kuran Showpad, gelir ekipleri arasında stratejik uyumu ve verimliliği destekler. Showpad, KOBİ'lerden Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson ve Coca-Cola EuroPacific Partners gibi kurumsal markalara kadar kanıtlanmış bir gelir artırıcıdır. Merkezi Chicago, IL ve Ghent, Belçika'da bulunan Showpad, çeşitli küresel iş gücü tarafından desteklenmektedir.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook reklamları oluşturma konusunda benzersiz bir yetenek sağlar. MavSocial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google İşletme Profilleri ve Tumblr'ı destekler.
Live Center
livecenter.com
Live Center, izleyicileri çeken, okuyucuların ilgisini çeken ve editoryal ekiplerin anında canlı haber yayınını sorunsuz ve etkili bir şekilde sunmalarına olanak tanıyan esnek bir canlı bloglama çözümüdür. Diğer haber odası teknolojisiyle entegre olan Live Center, iş akışlarını kolaylaştırır. Kullanıcılar, canlı bloglarının tasarımı üzerinde tam kontrole sahiptir ve özel gönderi görselleri ile puan tabloları, seçim sonucu sayaçları vb. öğeler oluşturabilirler. Live Center'ın haber akışları makalelere, haber portallarına, uygulamalara veya ön sayfalara kolayca yerleştirilebilir. Temel özellikler: * Tamamen özelleştirilebilir blog tasarımı * İçerik bulmak ve yayınlamak için Sosyal Medya otomasyonu * Okuyucu katılımını artırmak için kendi özel gönderi görsellerinizi ve öğelerinizi kolayca oluşturun * Doğrudan düzenleyicide hızlı bir şekilde etkileşimli çizelgeler ve grafikler oluşturun * Gönderilerin gerçek zamanlı önizlemesini sağlayan duyarlı düzenleyiciye sahip sezgisel arayüz * Spor verileri, piyasa verileri vb. ile 3. taraf entegrasyonu * Gönderilerin içeriğine, önceliklendirilmesine ve sınıflandırılmasına dayalı olarak gönderilerin otomatik olarak etiketlenmesi * Okuyuculara, canlı blog gönderilerinizde en çok ele alınan konuların bir gösterge tablosu görünümünde bir gösterge tablosunu sağlamak için otomatik canlı blog özeti. * Gönderilerin özel kanallar aracılığıyla yüz binlerce okuyucuya gerçek zamanlı olarak yayınlanması * Mevcut CMS ve herhangi bir medya kitaplığı veya sistemiyle entegrasyon * Para kazanma stratejilerini destekler
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayınlamak için bir sosyal ticaret, alışveriş yapılabilir UGC ve görsel alışveriş platformudur. güven, bağlılık ve kusursuz alışveriş deneyimleri.
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai, marka topluluklarının gücünü ve üretken yapay zekayı benzersiz bir şekilde birleştirerek görsel içeriği demokratikleştirme misyonundadır. Patent bekleyen VisualGPT platformu, markaların görsel içeriği geniş ölçekte aramasına, keşfetmesine, yönetmesine, oluşturmasına, yeniden oluşturmasına, dağıtmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanır. Markalar artık görsel içeriği ücretli reklamlarda, müşteri satın alma deneyimlerinde, web sitesi etkileşiminde ve sosyal medya kampanyalarında çok az zaman ve maliyetle kullanabiliyor.
Allego
allego.com
Allego, modern gelir sağlama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Allego'nun Modern Gelir Etkinleştirme platformu GO, B2B alıcılarının aradığı deneyimi tek ve kapsamlı bir platformda sunmak için satış, etkinleştirme ve pazarlama ekiplerini bir araya getiriyor. GO platformu, patentli teknolojisiyle gelir ekiplerinin doğru içeriği seçmesini, satış ekiplerinin güvenle kazanmaya hazır olmasını ve daha hızlı satış döngüleri ve daha fazla gelir için alıcılarla doğru zamanda doğru şekilde etkileşim kurmasını sağlar. Allego, Dow Jones Industrial Average şirketlerinin dörtte biri, en büyük 15 ABD bankasının 5'i, en büyük 8 sigorta sağlayıcısından 4'ü, en büyük 5 küresel tıbbi cihaz şirketinden 4'ü, en büyük 10 varlık yönetimi firmasından 6'sı, En büyük 5 varlık yönetimi şirketinden 5'i ve diğer birçok küresel kuruluş. Allego.com'da satıcıları ve alıcıları kazanan gelir sağlama hakkında daha fazla bilgi edinin. İster eş zamanlı olmayan video aracılığıyla birbirlerine geri bildirimde bulunsun, ister yapay zeka destekli koçluk ve eşler arası işbirliği yoluyla becerilerini geliştirsin, yaklaşık 1 milyon profesyonel, işe alım, eğitim, işbirliği ve satış yöntemlerinde devrim yaratmak için Allego'yu kullanıyor. Allego ve inşa ettiğimiz hareket hakkında allego.com adresinden daha fazla bilgi edinin.
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar, müşteri adayı kalifikasyonu ve segmentasyonu için formlar ve kişilik testleri, satış dönüşümü için fiyat hesaplayıcıları ve dijital satış asistanları ve müşteri deneyimini ölçmek için ürün ve müşteri memnuniyeti anketlerini kolayca oluşturabilir ve yayınlayabilir. .
Narrator
narrator.ai
Narrato, tek başına pazarlamacılara/yaratıcılara, yalın içerik ekiplerine ve hatta büyük ölçekli içerik üretim ekiplerine, içeriği daha önce mümkün olandan çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturup göndermelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir yapay zeka içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi platformudur. Platformun temel özellikleri: - Sonuç odaklı içeriği gerçekten hızlı bir şekilde oluşturmak için 100'den fazla AI içerik oluşturma, fikir oluşturma, optimizasyon ve SEO aracı (kapsanan örnekleri kullanır - blog, sosyal medya, e-postalar, videolar, basın bültenleri, metin yazarlığı, reklamlar, özetleme) ve daha fazlası). Kendi AI şablon seçeneğinizi ve marka sesinizi oluşturun. - Görev atama, içerik takvimi yönetimi, otomatik bildirimler, yayınlama, serbest çalışan yönetimi ve daha fazlasını içeren eksiksiz içerik proje yönetimi ve iş akışı otomasyonu desteği - Yapay zeka ile güçlü SEO özetleri, anahtar kelimeler ve konu fikirleri - Özel içerik şablonları ve güçlü belge içi ve çalışma alanı işbirliği özellikleri - Yapay zeka görselleri, telifsiz görseller ve grafikler - Yapay zeka ile toplu içerik oluşturma (toplu içerik açıklamaları oluşturmak gibi) Diğer özellikler: Yönergeler ve Marka Varlıkları Havuzu, Çoklu Dil Desteği, İntihal ve Dilbilgisi Kontrolleri, Özel Raporlar, Yapay Zeka Marka Sesleri ve daha fazlası.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory ile B2B alıcı yolculuğunun tamamında kişiselleştirilmiş, ilgi çekici ve dönüşüm odaklı deneyimlerle B2B gelirinin kilidini açın. Alıcınızın yolculuğunu geliştirin ve alıcılarınıza içerik zekası sağlamaya başlayın. PathFactory'nin yapay zeka destekli içerik zekası, bireysel alıcılarınız için kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri oluşturmanıza ve ABM stratejiniz için hesapları hedeflemenize olanak tanır. Yakın zamandaki ziyaretçi geçmişine, sektöre ve trend konularına göre tüketilecek en iyi varlıkları önererek anlaşma hızını artırın ve satış kanalınızı büyütün. Önde gelen kurumsal ve orta ölçekli B2B şirketleri, alıcılarınızın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için akıllı içerik deneyimleri ve sanal etkinlikler sunarak yetiştirmeyi hızlandırmak, kazanma oranlarını iyileştirmek ve içerik performansını anlamak için PathFactory'yi kullanıyor. PathFactory yakın zamanda Deloitte tarafından Kuzey Amerika'nın 2020 Teknoloji Fast 500 şirketlerinden biri olarak tanındı.
Proof
useproof.com
Proof'u pazarlama huninize eklemenin ziyaretçilerin güvenini oluşturduğu, aciliyet yarattığı ve dönüşümleri sayfa başına %10-15 artırdığı kanıtlanmıştır.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack, başsız CMS'nin yaratıcısıdır ve Şekillendirilebilir Dijital Deneyim Platformu (DXP) kategorisi lideridir. Alaska Airlines, ASICS, Burberry, Mattel, Mitsubishi ve Walmart gibi dünyanın dört bir yanındaki ikonik markalar, günümüzün kalabalık ve rekabetçi dijital pazarlarında gürültünün üstesinden gelmek ve benzersiz Deneyim Avantajlarını kazanmak için Contentstack'e yatırım yapıyor. Contentstack ve çalışanları kendilerini hizmet verdikleri müşterilere ve topluluklara adamıştır. Şirket, Pledge 1% ve Girls Who Code'un gururlu desteği de dahil olmak üzere, benzersiz müşteri hizmetleri ve Contentstack Cares programı aracılığıyla dünya çapında geri verme geleneğiyle tanınmaktadır.
Tourial
tourial.com
Tourial, pazara açılma ekiplerinin etkileşimli demolar ve Demo Merkezleri oluşturmasına ve bunları her yere dağıtmasına olanak tanır. Demo Merkezleri, dönüşüm hunisinin en tepesinden aşağıya kadar alıcılarınızı her zamankinden daha hızlı ve daha iyi eğitmenizi sağlar. Potansiyel müşterilerinizin ihtiyaç duydukları en önemli bilgileri bulmaları, ekipleriyle paylaşmaları ve size önem verdikleri konularla ilgili verileri sağlamaları için kişiselleştirilmiş bir içerik merkezidir. Etkileşimli demolarınızı herhangi bir kanala yerleştirin veya paylaşın ve potansiyel müşterileri daha hızlı dönüştürün, satış hattını etkileyin ve anlaşma döngülerini hızlandırın.
Storylane
storylane.io
Storylane, B2B pazarlama ve Satış Mühendisliği ekiplerinin ürünlerini yakalamasına ve ilgi çekici demolar ve Ürün Turları oluşturmasına olanak tanır. Storylane'in size yardımcı olabileceği bazı pazarlama ve satış kullanım senaryoları aşağıda verilmiştir: Pazarlama: Ürün Turları - Ürününüz için rehberli tur oluşturabilir ve pazarlama web sitenize yerleştirebilirsiniz. Bu, PLG'yi artırmanıza ve dönüşüm huninizdeki nitelikli potansiyel müşterileri artırmanıza yardımcı olacaktır. (Not: Potansiyel müşteri formunu da gömebilirsiniz) E-posta Kampanyaları - Ürününüzün yeni özelliklerini veya belirli akışını göstermek için e-posta kampanyalarınıza ürün turu gönderin. Satışlar: Demo geride bırakılanlar - Potansiyel müşteriniz için özelleştirilmiş, ürününüzün rehberli + tıklanabilir bir demosunu oluşturun ve bunu onlara demo geride bırakılanlar olarak gönderin. Bu, şampiyon alıcınızın ürününüzü içselleştirmesine ve anlaşmaları hızlandırmasına yardımcı olacaktır. Canlı Demolar - Storylane demolarını keşif çağrılarında veya çeşitli POC aşamalarında gösterin. Satış temsilcileriniz tutarlı demo akışını takip edecek şekilde eğitilebilir. Satış öncesi: Satış öncesi ekibinizin yeni demoları dakikalar içinde başlatmasını sağlayarak demo yeteneklerinizi ölçeklendirin. Storylane ile, birden fazla demo ortamı oluşturma konusundaki geleneksel karmaşıklıklar olmadan, satış ekibinizin her alıcıya kişiselleştirilmiş demo deneyimleri sunmasına yardımcı olabileceksiniz.
Vev
vev.design
Vev, ekiplerin en heyecan verici web konseptlerini tam bir yaratıcı ve teknik özgürlükle gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni bir web oluşturucu türü.
Joomag
joomag.com
Joomag, yüksek tasarımlı, kişiselleştirilmiş içeriği geniş ölçekte oluşturmak ve dağıtmak için lider bir İçerik Deneyimi Platformudur. Yapay Zeka ve İçerik Otomasyonundan yararlanan Joomag, yaratıcı olmayanların tüm cihaz ve ortamlarda zahmetsizce olağanüstü içerik deneyimleri üretmesine ve sunmasına olanak tanır. Hedeflenen kampanyalar ve özel öneriler aracılığıyla eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayarak, okuyucuların ilgi alanlarını ortaya çıkararak ve kitlelerin yeniden ilgisini çekerek yatırım getirisini artırır. 2009'dan bu yana dünya çapında 5.000'den fazla müşterinin güvendiği Joomag, içerik stratejilerini optimize etmek ve anlamlı etkileşimi artırmak için kapsamlı bir çözüm sunuyor.
Visually
visual.ly
Visually, çevrimiçi bir işbirliği platformu ve iyi tanımlanmış, kanıtlanmış bir süreç aracılığıyla ilgi çekici içerik oluşturmak için işletmeleri deneyimli yaratıcı profesyonellerle buluşturan yaratıcı bir pazardır. İçerik, müşterilerimize yetenek eğitimi (Rock Üniversitesi), kimlik ve itibar derecelendirme algoritmalarımızın bir kombinasyonu yoluyla incelenen 1000'den fazla yetenek ağı üyemizden teslim edilir. Yetenek havuzumuzun uzmanlığı, LinkedIn, Salesforce, Citizens Bank, Nike, Ford ve Oracle gibi orta ölçekli ve kurumsal müşterilere karmaşık projeler sunmamıza olanak tanıyor. Bugün, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce markalara içerik sunabilen tek oyuncu olarak Kuzey ve Güney Amerika'yı kapsıyoruz. Projelerimizde ölçeklenebilirlik, esneklik ve kalite sunmamızla öne çıkıyoruz.