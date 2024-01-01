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İçerik Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Botsvana
"İçerik Pazarlama Yazılımı", işletmelere pazarlama amacıyla içerik planlama, oluşturma, yayınlama, dağıtma ve analiz etme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. İçerik pazarlaması, açıkça tanımlanmış bir hedef kitleyi çekmek ve elde tutmak için değerli, alakalı ve tutarlı içerik oluşturmaya ve dağıtmaya ve sonuçta karlı müşteri eylemini teşvik etmeye odaklanan stratejik bir pazarlama yaklaşımıdır.
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Kajabi
kajabi.com
Kajabi, yaratıcıların ve girişimcilerin tutkularını, becerilerini ve deneyimlerini çeşitli gelir akışlarına dönüştürmek için basit çözümler sunarak başarılı çevrimiçi işletmeler kurmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur. Kajabi ile herkes zenginleştirici çevrimiçi kurslar oluşturabil...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot, sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi planlamanıza ve analiz etmenize ve böylece sosyal medya verimliliğinizi ve erişiminizi artırmanıza yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama otomasyon aracıdır. 1) SocialPilot ile Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinteres...
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast yayıncısı, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcısı ve diğerleri Patreon'dan maaş alıyor. Devam eden finansman sayesinde, hayran kitleleriyle etkileşimli bir şekilde etkil...
The Juice
thejuicehq.com
Daha fazla erişim, daha az iş. Modası geçmiş içerik dağıtım platformlarına ve cansız kampanyalara para harcamayı bırakın. İlgili satış ve pazarlama profesyonellerinden oluşan bir kitleyle The Juice, içeriğinizi doğru zamanda doğru kişilerin önüne çıkarır. İçeriğinizi The Juice'ta dağıtırken erişim ...
Bitly
bitly.com
Bitly bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Bitly, çevrimiçi olarak paylaşılan her bilgi parçasının önemli hedef kitlelerle bağlantı kurmasını ve eylemi tetiklemesini sağlamak için ta...
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejile...
Issuu
issuu.com
Issuu, insanlara tüm dijital dağıtım kanallarında çeşitli dinamik formatlarda ilgi çekici içerikleri dönüştürme, barındırma ve paylaşma yetkisi veren dünyanın en büyük içerik yayınlama ve pazarlama platformudur. 60 milyondan fazla yayınla Issuu, 1 milyondan fazla küresel kullanıcısının bir içeriği b...
Ubersuggest
neilpatel.com
Gelişmiş: Buz Gibi Potansiyel Müşterileri Mutlu Müşterilere Dönüştürmek İçin Çalışan Basit Süreç (Otomatik Dönüşüm Hunileri ve Dizileri ile).
TextCortex
textcortex.com
TextCortex, metin yazarlığı için en iyi yapay zeka yazılımını oluşturmak amacıyla gelişmiş NLG algoritmalarını kanıtlanmış pazarlama uygulamalarıyla birleştirir. Milyarlarca satırlık metinle eğitilmiş yapay zeka algoritmalarımız, pazarlamacıların, e-ticaret girişimcilerinin ve metin yazarlarının iç...
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturm...
ContentStudio
contentstudio.io
İşletmeler, ajanslar ve pazarlamacılar için en büyük güç merkezi olan ContentStudio ile sosyal medya ve içerik stratejinizi yenileyin. İçerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırın ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirin. ContentStudio yalnızca başka bir araç değildir; tüm sosyal ve blog platformlarında iç...
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly, kullanıcıların özel URL'leri markalamasına ve kısaltmasına olanak tanıyan, pazar lideri bağlantı yönetimi platformudur. Rebrandly, her büyüklükteki şirketin bağlantı etkileşimlerini güvenli bir şekilde yönetmesine ve ölçmesine, marka bilinirliğini artırmasına, dönüşüm oranlarını iyileştir...
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo, Windows, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilen bir AI avatar video oluşturucusudur. Metni dakikalar içinde 120'den fazla ses ve dilde profesyonel konuşmacı videolarına kolayca dönüştürün.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kaz...
beehiiv
beehiiv.com
E-postada mevcut olan en iyi araçlara erişerek bülteninizin daha önce hiç olmadığı kadar ölçeklenmesine ve para kazanmasına yardımcı olun.
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir yerde görmelerine yardımcı olur. Pazarlamanızı nihayet tek bir takvimde görmek, planlamak ve paylaşmak sizin gizli silahınızdır. CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi size şu araçları sağlar: Her pazarlama projesini tek...
Storyly
storyly.io
Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur. Storyly Stories, mobil markaların pazarlama stratejilerini, hedef kitleleriyle mobil ekranın sınırlarının ötesinde etkileşim ku...
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerini yüksek etkili alıcı etkileşimleri etrafında bir araya getirirken dönüşüm oranlarını sürekli olarak iyileştirmek için gereken bilgileri üreten, dünyanın önde gelen Etkinleştirme İşletim Sistemidir (eOS™). Sonuç olarak etki: Satıcılar Showpad ile daha fazla anlaş...
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Ücretsiz AI destekli video çevirisi, dublaj, ses klonlama ve metinden konuşmaya hizmetleri. Hedef kitlenizin boyutunu 10 katına çıkarmak için bizimle 150'den fazla dile ölçeklendirin!
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
BL.INK
bl.ink
BL.INK, kısaltılmış URL'leri ve QR kodlarını sınırsız veri ve esneklikle destekler. BL.INK ile sınırsız veri noktası yakalayan binlerce özel bağlantı oluşturacak, böylece her kullanıcı temas noktasını ölçebilecek ve her etkileşimi mükemmelleştirebileceksiniz. Ekibinizdeki herkes, pazarlama ilişkilen...
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, çevrimiçi görünürlüğünüz üzerinde etkili bir kontrole sahip olmanızı sağlayan kapsamlı bir SEO araç seti olarak öne çıkıyor. Daha yüksek sıralamalar ve güçlendirilmiş çevrimiçi ticari ayak izi arayan kararlı kuruluşlar için çok önemli bir varlık. 50'yi aşan güçlü araç deposuyla Serpstat aş...
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar...
Seobility
seobility.net
Seobity, daha iyi web sitesi sıralamaları için hepsi bir arada SEO aracıdır. Seobility, kapsamlı bir sayfa içi SEO denetimi, geri bağlantı analizi ve bağlantı oluşturma araçlarının yanı sıra sıralama takibi de sağlar. İçerik optimizasyonu için TF*IDF aracı ve Anahtar Kelime Araştırma Aracı gibi ek a...
WebCEO
webceo.com
WebCEO, size anahtar kelime araştırması, sıralama takibi, alan adı analizi, SEO denetimleri, dahili bağlantı analizi ve geri bağlantı takibi, sosyal medya yönetimi, ücretli arama yönetimi, rakip araştırması ve daha fazlası için 23 güçlü araç sağlayan yeni nesil bir İnternet Pazarlama platformudur. W...
StoryChief
storychief.io
StoryChief, ekibiniz için özel olarak B2B pazarlama ekipleri ve içerik ajansları için oluşturulmuş, içerik pazarlama yoluyla işinizi büyütmeye odaklanmanıza olanak tanıyan eksiksiz bir içerik pazarlama çözümüdür. Hedef kitlenizi büyütmek ve daha fazla potansiyel müşteri oluşturmak için makaleleriniz...
Taboola
taboola.com
Taboola dünyanın en popüler içerik keşif ve yerel reklamcılık platformudur. Kaliteli tüketicileri geniş ölçekte bulun ve hassas hedefleme ve yeniden hedefleme kullanarak alıcının yolculuğu boyunca onları besleyin. Otomatik teklif verme, trafik yönetimi ve daha fazlasını içeren, performansı ön planda...
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai, tüm pazarlama kampanyalarınız için yapay zeka destekli en iyi araçtır. Kampanyalarınız için en iyi sonuçları sunmak amacıyla mükemmel hedeflemeyi ve kitleleri bulmak için yapay zeka destekli bilgiler edinin. Shakespeare.AI ile yüksek dönüşüm sağlayan metin, resim/video reklamla...
BuzzSumo
buzzsumo.com
En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Gerçek zamanlı içerik analiziyle içeriğinizi geliştirin, okuyucu sayınızı ve gelirinizi artırın. Daha hızlı ve daha iyi kararlar için en yenilikçi gösterge tabloları.
Botify
botify.com
Botify, kurumsal web sitenizin boyutuna, ölçeğine ve karmaşıklığına göre tasarlanmış bir platformda kaçırılan fırsatları ortaya çıkarmanıza ve bunları karlı iş sonuçlarına dönüştürmenize yardımcı olur. Organik arama sürecinin her aşamasından öngörüler alın, öncelikli eylemler ve uyarılarla zamandan ...
Podia
podia.com
Web siteniz, e-posta pazarlamanız ve ürünleriniz. Hepsi tek çatı altında. Sizin gibi binlerce kişi tüm işlerini tek bir platformda toplamak için Podia'yı kullanıyor. Podia ücretsizdir. Ve siz büyüdükçe, büyümeye devam etmeniz için ihtiyaç duyacağınız tüm araçlara sahiptir.
Anyword
anyword.com
Anyword, Amazon, Greenhouse ve IBM gibi şirketlerde 1 milyondan fazla pazarlamacı tarafından kullanılan, pazarlamacılara satışları dönüştüren ve artıran ölçeklenebilir, markaya özel içerik oluşturma yetkisi veren, yapay zeka odaklı bir Kopya Zekası ve Nesil Yapay Zeka Platformudur. Milyarlarca pazar...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta ye...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi ge...
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
WriterX
writerx.co
WriterX, çok çeşitli yazma görevlerine yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. Yeni başlayanlardan deneyimli yazarlara kadar her seviyedeki kullanıcılar için içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Araç, içeriğin otomatik taslağını oluşturma, hatası...
AutoWrite
autowrite.app
İnsan okuyabilen tam uzunlukta SEO içeriği yazan yapay zeka. AutoWrite, SEO yazımı için en iyi AI yardımcısıdır.
NexMind
nexmind.ai
NexMind, AI tabanlı bir içerik oluşturucu ve SEO otomasyon platformudur. NLP ve anlamsal önerileri kullanarak bir dakikadan kısa sürede optimize edilmiş uzun ve kısa biçimli içerik oluşturur. Hedef kitlenize yönelik kişiselleştirilmiş içerikle web sitesi trafiğini artırın ve rakiplerinizi geride bır...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, profesyonel dijital flipbook'lar oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir araç ve masaüstü yazılımıdır. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den ...
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böyl...
WriteTextAI
writetext.ai
WordPress/WooCommerce için özel olarak tasarlanan WriteText.ai, ürün metni ve meta açıklamalarının oluşturulmasını otomatikleştirmeyi amaçlayan bir eklentidir. Tek ürünler veya toplu olarak birden fazla ürün için metin oluşturma çok yönlülüğü sunar. WordPress/WooCommerce ile kusursuz entegrasyonu sa...
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI, en gelişmiş AI yazarı, sosyal medya gönderi oluşturucusu ve pazarlama aracıdır. Web sitenizi, bloglarınızı ve sosyal medya varlığınızı yapay zeka ile dönüştürün.
MemberSpace
memberspace.com
Web sitenizde üyelikler ve dijital ürünler satın. Görünüm ve his üzerinde %100 kontrol sahibi olurken içerik kitaplıkları, topluluklar, videolar, çevrimiçi kurslar ve daha fazlası gibi istediğiniz herhangi bir ürün için üyelik oluşturun. Herhangi bir platform çalışır: Squarespace, WordPress, Webflow...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack, B2B için önde gelen analiz ve ilişkilendirme platformudur. HockeyStack tüm platformlarınıza bağlanır, verilerinizi temizler ve satış hattını neyin yönlendirdiğini ölçmenize ve alıcı yolculuklarını görselleştirmenize olanak tanır. Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'...
StoryScale
storyscale.com
Pazarlama ve satışınızı ürün odaklı yapın. Kodsuz, piksel mükemmelliğinde ürün demoları oluşturun. Demo deneyiminizi tüm cihazlarda optimize edin. StoryScale demoları, animasyonlu geçişler ve yakınlaştırmalarla sinematiktir. Pazarlama için sınıfının en iyisi, üst düzey web sitesi sunumu ve satış içi...
Spott
spott.ai
İnternette başarılı olmak için 3 şeyi çok iyi yapmalısınız. 1. Harika içerikler oluşturun 2. Bunu hedef kitlenizin bulunduğu kanallarda yayınladığınızdan emin olun 3. Hedef kitlenize ilham verdikten sonra, onların etkileşim yoluyla dönüşüm gerçekleştirmelerine izin vererek bu ilhama göre hareket etm...
Readable
readable.com
Readable.io, web sitesi ve belge içeriğinin kalitesini artırmaya yardımcı olacak bir okunabilirlik ve yazma araçları koleksiyonudur.
Silktide
silktide.com
Silktide, tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlama ile web sitenizi daha iyi hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Silktide, her yıl binlerce müşteri tarafından on milyonlarca web sitesini analiz etmek için kullanılıyor. İçerik, ...
Allego
allego.com
Allego, modern gelir sağlama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Allego'nun Modern Gelir Etkinleştirme platformu GO, B2B alıcılarının aradığı deneyimi tek ve kapsamlı bir platformda sunmak için satış, etkinleştirme ve pazarlama ekiplerini bir araya getiriyor. GO platformu, patentli teknolojisiyle geli...
ShareThis
sharethis.com
ShareThis web sitesi araçları, eklentileri ve uygulamaları, tüketici katılımını ve trafiği artırmak, internetteki insanların en geniş ve en derin duygularını yakalamak için üç milyondan fazla web sitesi tarafından kullanılıyor. Bu duygular ve sinyaller, insanları daha iyi anlamak için gerçek zamanlı...
KAWO
kawo.com
KAWO, Çin'in önde gelen Pazarlama SaaS oyuncularından biridir ve Çin'in sosyal medya ekiplerini mükemmelliğe ulaşmaları için güçlendirmek amacıyla en kullanıcı dostu yazılım platformunu oluşturmaya kendini adamıştır. WeChat, Weibo, Douyin ve Kuaishou'da pazarlama ekiplerinin içeriği etkili bir şekil...
Contentstack
contentstack.com
Contentstack, 1 numaralı başsız CMS tarafından desteklenen, sektörün tek tam otomatik şekillendirilebilir dijital deneyim platformudur. Contentstack, pazarlamacılara ve geliştiricilere hayal güçlerinin hızında şekillendirilebilir dijital deneyimler sunma gücü veriyor. ASICS, Chase, Express, Holiday ...
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it, içerik yayınlamanın zaman açısından çok daha verimli olmasını ve kuruluş içinde pazarlama ve bilgi paylaşımını etkilemesini sağlayacak yazılım ve teknolojiyi sağlar. Ayrıca milyonlarca profesyonele, pazarlamacıya ve iş zekası görevlisine günlük iyileştirme ve içerik izleme konusunda yardım...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...
Storylane
storylane.io
Storylane, B2B pazarlama ve Satış Mühendisliği ekiplerinin ürünlerini yakalamasına ve ilgi çekici demolar ve Ürün Turları oluşturmasına olanak tanır. Storylane'in size yardımcı olabileceği bazı pazarlama ve satış kullanım senaryoları aşağıda verilmiştir: Pazarlama: Ürün Turları - Ürününüz için rehbe...
Quuu
quuu.co
Quuu, otomatik pilotta sosyal medyada paylaşabileceğiniz bir numaralı kaliteli içerik kaynağıdır. İçerik iyileştirme sizi sosyal medyadaki kitleler arasında öne çıkarır. Takipçilerinize değer ve tutarlılık sağlamanın bir yoludur. Ancak bunu düzgün bir şekilde yapmak zaman alıcı bir süreçtir; bu nede...
Visually
visual.ly
Visually, çevrimiçi bir işbirliği platformu ve iyi tanımlanmış, kanıtlanmış bir süreç aracılığıyla ilgi çekici içerik oluşturmak için işletmeleri deneyimli yaratıcı profesyonellerle buluşturan yaratıcı bir pazardır. İçerik, müşterilerimize yetenek eğitimi (Rock Üniversitesi), kimlik ve itibar derece...