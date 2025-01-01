İçerik Yönetim Sistemi (CMS) Araçları - En Popüler Uygulamalar

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İçerik yönetim sistemi (CMS) araçları, dijital içerik oluşturma, düzenleme ve yayınlama sürecini kolaylaştırır. Kuruluşlar, mevcut CMS'lerindeki içeriğin işlevselliğini ve derinliğini geliştirmek için CMS araçlarından yararlanır. Bu araçlar, her büyüklükteki işletme tarafından web siteleri, bloglar veya diğer platformlardaki içeriği yönetmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanıcıların çeşitli özellikleri ve içerik türlerini kullanarak tercihlerine göre bir web sitesi tasarlamalarına olanak tanır. Bir web sitesinde belirli işlevlerin uygulanması genellikle önemli geliştirme çalışmaları ve mühendislik saatleri gerektirir, ancak CMS araçları bu işlevleri entegrasyonlar veya eklentiler aracılığıyla sağlayarak zamandan ve paradan tasarruf sağlayabilir. İçerik uzmanları, web sitesi içeriğini geliştirmek için CMS'nin yanı sıra CMS araçlarını da kullanır. Buna, çeşitli içerik türlerinin yayınlanmasına olanak sağlanması, ek tasarım özellikleri sunulması, içerik oluşturma sırasında işbirliğinin ve provanın kolaylaştırılması ve daha fazlası dahildir. Bazı araçlar web içerik yönetimi veya web sitesi oluşturma yazılımıyla entegre olurken, diğerleri içerikle ilgili belirli ihtiyaçları karşılayan bağımsız ürünler olarak işlev görür. CMS araçları, belirli bir CMS'deki boşlukları doldurarak kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine ve web sitelerini tam özelliklerine uyacak şekilde geliştirmelerine olanak tanır.
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WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer, kullanıcıların büyük dosyaları hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşmasını sağlayan basit bir dosya transfer uygulamasıdır.
Relume
relume.io
Relume, web tasarımcılarına AI destekli araçlar sunarak siteleri daha hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.
10Web
10web.io
10Web, yapay zeka ile web sitesi ve e-ticaret oluşturma araçları sunan bir platformdur. Kullanıcıların sitelerini kolayca yönetmesini sağlar.
Issuu
issuu.com
ISSUU, kullanıcıların statik belgeleri etkileşimli ve görsel içeriklere dönüştürerek paylaşmalarını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.
Lordicon
lordicon.com
Lordicon, kullanıcıların dijital içeriklerini geliştirmek için çeşitli animasyonlu simgeler ve grafikler sunan çok yönlü bir araçtır.
Smash
fromsmash.com
Smash, büyük dosyaları boyut sınırlaması olmadan hızlı ve güvenli bir şekilde göndermeye yarayan bir dosya transfer uygulamasıdır.
Templately
templately.com
Templately, WordPress için şablonlar oluşturup yönetmeyi sağlayan bir eklentidir. Kullanıcılar, şablonları kolayca özelleştirip paylaşabilirler.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks, kodlama gerektirmeden sürükleyip bırakma yöntemiyle web siteleri oluşturmayı sağlayan bir WordPress eklentisidir. 2000'den fazla blok ve 150'den fazla şablon sunar.
MemberSpace
memberspace.com
Üyeler, içerik oluşturucuların web sitelerinde üyelikler ve dijital ürünler satmalarını sağlayan bir platformdur.
FastPixel.io
fastpixel.io
FastPixel.io, WordPress sitenizi hızlandırmak için 1 dakikada kurulabilen bir eklentidir.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown, kullanıcıların bültenlerini kolayca oluşturup yönetmelerini sağlayan, otomasyon ve izleme özellikleri sunan bir platformdur.
echo3D
echo3d.com
echo3D, geliştiricilerin ve şirketlerin 3D varlıkları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bir yönetim platformudur.
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe, kullanıcıların mobil veya web platformlarında etkileşimli hikayeler, reklamlar ve içerikler oluşturmasını sağlayan bir uygulamadır.
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja, web siteleri için özelleştirilebilir widget ve araçlar sunan bir platformdur, randevu, etkinlik yönetimi ve daha fazlasını kolaylaştırır.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.
Ruttl
ruttl.com
Ruttl, web ve mobil uygulamalarda görsel geri bildirim toplayıp, içerik düzenleme ve işbirliği yapmayı kolaylaştıran bir araçtır.
Juicer
juicer.io
Juicer, sosyal medya içeriğini otomatik olarak toplayıp web sitelerinde sergileyen bir araçtır. İçerik kontrolü ve analiz imkanı sunar.
Pastel
usepastel.com
Pastel, ekipler ve serbest çalışanlar için web projeleri üzerinde doğrudan geri bildirim almayı sağlayan bir iletişim aracıdır.
Monsido
monsido.com
Monsido, web sitelerinin erişilebilirliğini, kalitesini ve SEO'sunu geliştiren bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcılara performans analizi ve iyileştirme önerileri sunar.
ImbaChat
imbachat.com
ImbaChat, web siteleri için ücretsiz bir sohbet eklentisidir. Kullanıcılar arasında iletişim sağlar ve birden fazla platformla entegre edilebilir.
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop, B2B işletmelerin SEO ve LinkedIn gibi organik kanallarla içerik pazarlaması yaparak müşteri kazanımlarını artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Hexa
hexa3d.io
Hexa, SAP commerce cloud veritabanınızı kullanarak 2D görüntüleri ve ürün bilgilerini 3D içeriğe dönüştüren bir uygulamadır.
SubPage
subpage.app
SubPage, ekiplerin geliştirici desteği olmadan web sayfaları oluşturup yönetmesini sağlayan bir uygulamadır. Özellikleri arasında versiyon geçmişi ve yerleşik blog görüntü düzenleyici vardır.
Directorist
directorist.com
Directorist, kullanıcıların çeşitli online iş dizinleri oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bir WordPress eklentisidir.
WebzFactory
webzfactory.com
WebzFactory, şirketler, etkileyiciler ve girişimciler için etkileyici web siteleri oluşturan bir uygulamadır. İş ve marka yönetimini kolaylaştırır.
Weavy
weavy.com
Weavy, geliştiricilerin uygulamalarına sohbet, dosya paylaşımı ve işbirliği özellikleri eklemesine olanak tanıyan kapsamlı bir araç setidir.
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