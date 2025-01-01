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İçerik Yönetim Sistemi (CMS) Araçları
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İçerik Yönetim Sistemi (CMS) Araçları - En Popüler Uygulamalar

İçerik yönetim sistemi (CMS) araçları, dijital içerik oluşturma, düzenleme ve yayınlama sürecini kolaylaştırır. Kuruluşlar, mevcut CMS'lerindeki içeriğin işlevselliğini ve derinliğini geliştirmek için CMS araçlarından yararlanır. Bu araçlar, her büyüklükteki işletme tarafından web siteleri, bloglar veya diğer platformlardaki içeriği yönetmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanıcıların çeşitli özellikleri ve içerik türlerini kullanarak tercihlerine göre bir web sitesi tasarlamalarına olanak tanır. Bir web sitesinde belirli işlevlerin uygulanması genellikle önemli geliştirme çalışmaları ve mühendislik saatleri gerektirir, ancak CMS araçları bu işlevleri entegrasyonlar veya eklentiler aracılığıyla sağlayarak zamandan ve paradan tasarruf sağlayabilir. İçerik uzmanları, web sitesi içeriğini geliştirmek için CMS'nin yanı sıra CMS araçlarını da kullanır. Buna, çeşitli içerik türlerinin yayınlanmasına olanak sağlanması, ek tasarım özellikleri sunulması, içerik oluşturma sırasında işbirliğinin ve provanın kolaylaştırılması ve daha fazlası dahildir. Bazı araçlar web içerik yönetimi veya web sitesi oluşturma yazılımıyla entegre olurken, diğerleri içerikle ilgili belirli ihtiyaçları karşılayan bağımsız ürünler olarak işlev görür. CMS araçları, belirli bir CMS'deki boşlukları doldurarak kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine ve web sitelerini tam özelliklerine uyacak şekilde geliştirmelerine olanak tanır.

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WeTransfer

WeTransfer

wetransfer.com

WeTransfer, kullanıcıların büyük dosyaları hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşmasını sağlayan basit bir dosya transfer uygulamasıdır.

Relume

Relume

relume.io

Relume, web tasarımcılarına AI destekli araçlar sunarak siteleri daha hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.

10Web

10Web

10web.io

10Web, yapay zeka ile web sitesi ve e-ticaret oluşturma araçları sunan bir platformdur. Kullanıcıların sitelerini kolayca yönetmesini sağlar.

Issuu

Issuu

issuu.com

ISSUU, kullanıcıların statik belgeleri etkileşimli ve görsel içeriklere dönüştürerek paylaşmalarını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.

Lordicon

Lordicon

lordicon.com

Lordicon, kullanıcıların dijital içeriklerini geliştirmek için çeşitli animasyonlu simgeler ve grafikler sunan çok yönlü bir araçtır.

Smash

Smash

fromsmash.com

Smash, büyük dosyaları boyut sınırlaması olmadan hızlı ve güvenli bir şekilde göndermeye yarayan bir dosya transfer uygulamasıdır.

Templately

Templately

templately.com

Templately, WordPress için şablonlar oluşturup yönetmeyi sağlayan bir eklentidir. Kullanıcılar, şablonları kolayca özelleştirip paylaşabilirler.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.

MaxiBlocks

MaxiBlocks

maxiblocks.com

MaxiBlocks, kodlama gerektirmeden sürükleyip bırakma yöntemiyle web siteleri oluşturmayı sağlayan bir WordPress eklentisidir. 2000'den fazla blok ve 150'den fazla şablon sunar.

MemberSpace

MemberSpace

memberspace.com

Üyeler, içerik oluşturucuların web sitelerinde üyelikler ve dijital ürünler satmalarını sağlayan bir platformdur.

FastPixel.io

FastPixel.io

fastpixel.io

FastPixel.io, WordPress sitenizi hızlandırmak için 1 dakikada kurulabilen bir eklentidir.

Buttondown

Buttondown

buttondown.email

Buttondown, kullanıcıların bültenlerini kolayca oluşturup yönetmelerini sağlayan, otomasyon ve izleme özellikleri sunan bir platformdur.

echo3D

echo3D

echo3d.com

echo3D, geliştiricilerin ve şirketlerin 3D varlıkları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bir yönetim platformudur.

Common Ninja

Common Ninja

commoninja.com

Common Ninja, web siteleri için özelleştirilebilir widget ve araçlar sunan bir platformdur, randevu, etkinlik yönetimi ve daha fazlasını kolaylaştırır.

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

StorifyMe, kullanıcıların mobil veya web platformlarında etkileşimli hikayeler, reklamlar ve içerikler oluşturmasını sağlayan bir uygulamadır.

Juicer

Juicer

juicer.io

Juicer, sosyal medya içeriğini otomatik olarak toplayıp web sitelerinde sergileyen bir araçtır. İçerik kontrolü ve analiz imkanı sunar.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

Ruttl, web ve mobil uygulamalarda görsel geri bildirim toplayıp, içerik düzenleme ve işbirliği yapmayı kolaylaştıran bir araçtır.

Pastel

Pastel

usepastel.com

Pastel, ekipler ve serbest çalışanlar için web projeleri üzerinde doğrudan geri bildirim almayı sağlayan bir iletişim aracıdır.

ImbaChat

ImbaChat

imbachat.com

ImbaChat, web siteleri için ücretsiz bir sohbet eklentisidir. Kullanıcılar arasında iletişim sağlar ve birden fazla platformla entegre edilebilir.

Hexa

Hexa

hexa3d.io

Hexa, SAP commerce cloud veritabanınızı kullanarak 2D görüntüleri ve ürün bilgilerini 3D içeriğe dönüştüren bir uygulamadır.

SubPage

SubPage

subpage.app

SubPage, ekiplerin geliştirici desteği olmadan web sayfaları oluşturup yönetmesini sağlayan bir uygulamadır. Özellikleri arasında versiyon geçmişi ve yerleşik blog görüntü düzenleyici vardır.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido, web sitelerinin erişilebilirliğini, kalitesini ve SEO'sunu geliştiren bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcılara performans analizi ve iyileştirme önerileri sunar.

Letterdrop

Letterdrop

letterdrop.com

Letterdrop, B2B işletmelerin SEO ve LinkedIn gibi organik kanallarla içerik pazarlaması yaparak müşteri kazanımlarını artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Directorist

Directorist

directorist.com

Directorist, kullanıcıların çeşitli online iş dizinleri oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bir WordPress eklentisidir.

WebzFactory

WebzFactory

webzfactory.com

WebzFactory, şirketler, etkileyiciler ve girişimciler için etkileyici web siteleri oluşturan bir uygulamadır. İş ve marka yönetimini kolaylaştırır.

Weavy

Weavy

weavy.com

Weavy, geliştiricilerin uygulamalarına sohbet, dosya paylaşımı ve işbirliği özellikleri eklemesine olanak tanıyan kapsamlı bir araç setidir.

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İçerik Yönetim Sistemi (CMS) Araçları - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog