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İçerik yönetim sistemi (CMS) araçları, dijital içerik oluşturma, düzenleme ve yayınlama sürecini kolaylaştırır. Kuruluşlar, mevcut CMS'lerindeki içeriğin işlevselliğini ve derinliğini geliştirmek için CMS araçlarından yararlanır. Bu araçlar, her büyüklükteki işletme tarafından web siteleri, bloglar veya diğer platformlardaki içeriği yönetmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanıcıların çeşitli özellikleri ve içerik türlerini kullanarak tercihlerine göre bir web sitesi tasarlamalarına olanak tanır. Bir web sitesinde belirli işlevlerin uygulanması genellikle önemli geliştirme çalışmaları ve mühendislik saatleri gerektirir, ancak CMS araçları bu işlevleri entegrasyonlar veya eklentiler aracılığıyla sağlayarak zamandan ve paradan tasarruf sağlayabilir. İçerik uzmanları, web sitesi içeriğini geliştirmek için CMS'nin yanı sıra CMS araçlarını da kullanır. Buna, çeşitli içerik türlerinin yayınlanmasına olanak sağlanması, ek tasarım özellikleri sunulması, içerik oluşturma sırasında işbirliğinin ve provanın kolaylaştırılması ve daha fazlası dahildir. Bazı araçlar web içerik yönetimi veya web sitesi oluşturma yazılımıyla entegre olurken, diğerleri içerikle ilgili belirli ihtiyaçları karşılayan bağımsız ürünler olarak işlev görür. CMS araçları, belirli bir CMS'deki boşlukları doldurarak kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine ve web sitelerini tam özelliklerine uyacak şekilde geliştirmelerine olanak tanır.
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MemberSpace
memberspace.com
Üyeler, içerik oluşturucuların web sitelerinde üyelikler ve dijital ürünler satmalarını sağlayan bir platformdur.
Hexa
hexa3d.io
Mevcut görüntülerinizi ve ürün bilgilerinizi yarı maliyetle ve iki kat hızla etkileyici içeriğe (3D/AR/VR) dönüştürmek için SAP ticaret bulutu veritabanınızı bağlayın. Görselleştirme maliyetlerini düşürmek, satış ölçümlerini artırmak, CAC'yi geliştirmek ve içeriği küresel olarak dağıtmak için sürükleyici içerik kullanın. Hexa dünyanın ilk Sürükleyici İşletim Sistemidir. 3D projelerinizi oluşturmak, yönetmek, görüntülemek ve analiz etmek için en güçlü 3D teknoloji yığını. Hexa'nın müşterileri (Macy's, Logitech, Crate & Barrel, Unity), teknolojilerini görselleştirme maliyetlerini düşürmek, satışları artırmak, müşteri edinme maliyetlerini iyileştirmek ve sürükleyici içeriklerini küresel olarak görüntülemek/dağıtmak için kullanıyor.
WebzFactory
webzfactory.com
Kurumsal Dünya, Etkileyenler, Kişisel, Şirketler, Girişimciler vb. için inanılmaz Web Siteleri Oluşturma Sizi, işinizi ve markanızı aydınlatan en iyi çalışmalarınızı düzenleyin
SubPage
subpage.app
SubPage, işletme web siteniz için kapsamlı bir çözüm sunarak ekiplerin, Geliştirici desteği olmadan Değişiklik Günlüğü, Politikalar, Kariyer sayfaları, Blog ve daha fazlası gibi web sitesi sayfalarını oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanır. Web sitesi oluşturucunuz veya CMS platformunuz için mükemmel bir iltifattır. Her sayfa, sürüm geçmişi ve politika sayfaları için PDF indirme, yerleşik bir blog resim düzenleyicisi, arama işlevi ve daha fazlası gibi benzersiz özelliklerle birlikte gelir. SubPage ayrıca web sitenizi çerez izni açılır pencereleri gibi işle ilgili işlemlere yönelik önemli özelliklerle geliştirmek için widget'ları zahmetsizce eklemenize de olanak tanır.
Relume
relume.io
Relume, web tasarımcılarına AI destekli araçlar sunarak siteleri daha hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.
ImbaChat
imbachat.com
Bir web sitesi için ücretsiz bir sohbet eklentisidir. Bu sohbet, web sitesi kullanıcıları arasında bir bağlantı sağlar ve bir web topluluğu veya kullanıcının iletişimine ihtiyaç duyan diğer herhangi bir web sitesi için mükemmel uyum sağlar. Ekim CMS, Wordpress, Opencart ve Livestreet CMS ile entegrasyon. Sohbet iki seçenekte mevcuttur: Saas ve Kendi Kendine Barındırılan sürüm. Her versiyonun esnek tarife planı vardır. Ayrıca kullanışlı özellikleri de bulunmaktadır: - Dosya gönderme - Emoji - Görüntülü ve sesli sohbet - Çevrimdışı mesaj saklama - İngilizce, Rusça ve İtalyanca arayüz dili İletişime açığız.
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja, web siteleri için özelleştirilebilir widget ve araçlar sunan bir platformdur, randevu, etkinlik yönetimi ve daha fazlasını kolaylaştırır.
Lordicon
lordicon.com
Lordicon, kullanıcıların dijital içeriklerini geliştirmek için çeşitli animasyonlu simgeler ve grafikler sunan çok yönlü bir araçtır.
Directorist
directorist.com
Directorist iş dizini eklentisi, endüstri standardında ölçeklenebilir ve kullanıcı merkezli çevrimiçi iş dizinleri oluşturma sürecini kolaylaştırır.
Weavy
weavy.com
Geliştiriciler için yeni nesil yapı taşları. Weavy, geliştiricilerin web ve mobil uygulamalara maliyet ve zamanın çok altında bir maliyetle işbirliği, üretkenlik ve topluluk özellikleri eklemelerine yönelik eksiksiz bir araç setidir. Sohbet, Dosyalar ve Akışlara yönelik API, SDK'larımız ve Kullanıcı Arayüzü Kitlerimiz, geliştirme ekiplerinin temel ürününüze odaklanırken işlevselliği artırmasına ve kullanıcılar arasında bağlantı kurmasına olanak tanır. Tüm Weavy özellikleri, kullanıcılarınızın zaten aşina olduğu üçüncü taraf araçlarla entegrasyonları içerir: Zoom ve Teams video konferansı, Google Drive, OneDrive, Dropbox veya Box dosya paylaşımı, belge senkronizasyonu ve uygulamanızın içinde bağlamsal olarak sürüm oluşturma için özellikler ekleyin. Weavy, uygulama geliştiricilerin, kullanıcıların üretken ve etkileşimli olmaları için ihtiyaç duydukları özellikleri doğrudan uygulamalarına hızlı bir şekilde eklemelerine olanak tanır. API, SDK'larımız ve kullanıcı arayüzü kitlerimiz sayesinde sohbet, yayın ve dosya özelliklerini aylar değil birkaç gün içinde ve şirket içi oluşturma maliyetinin çok altında bir maliyetle devreye alabilirsiniz. Kullanıcı deneyiminizi geliştiren, kullanıcı etkileşimini ve uygulamanıza bağımlılığı artıran işlevler eklerken temel ürününüze odaklanın.
Templately
templately.com
Templately, WordPress için şablonlar oluşturup yönetmeyi sağlayan bir eklentidir. Kullanıcılar, şablonları kolayca özelleştirip paylaşabilirler.
echo3D
echo3d.com
echo3D, geliştiricilerin ve şirketlerin 3D varlıkları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bir yönetim platformudur.
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe, kullanıcıların mobil veya web platformlarında etkileşimli hikayeler, reklamlar ve içerikler oluşturmasını sağlayan bir uygulamadır.
Monsido
monsido.com
Monsido, kuruluşların dijital varlıklarında üstün ve kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlamak ve iletişimlerin açık, optimize edilmiş ve uyumlu olmasını sağlama yolculuklarını desteklemek için tasarlanmış lider bir web yönetim çözümüdür. Monsido Platformu, web erişilebilirliği, web sitesi kalite güvencesi, marka ve içerik uyumluluğu, kullanıcı izni yönetimi, sosyal içerik ve web içeriği arşivleme ve daha fazlası için uyumlu bir araç paketi içerir. Daha fazla bilgi için monsido.com'u ziyaret edin.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown, kullanıcıların bültenlerini kolayca oluşturup yönetmelerini sağlayan, otomasyon ve izleme özellikleri sunan bir platformdur.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks, kodlama gerektirmeden sürükleyip bırakma yöntemiyle web siteleri oluşturmayı sağlayan bir WordPress eklentisidir. 2000'den fazla blok ve 150'den fazla şablon sunar.
FastPixel.io
fastpixel.io
Daha hızlı WordPress artık daha kolay Web sitenizi nasıl hızlandıracağınıza dair en son teknolojilerin tümü, 1 dakikalık kurulum eklentisinde özenle paketlenmiştir.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.
Juicer
juicer.io
Juicer, işletmelere ve bireylere, sosyal medya içeriğini web sitelerinde sorunsuz bir şekilde düzenleme ve sergileme olanağı tanıyan, başvurulacak sosyal medya toplama aracıdır. İçeriği Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/ Twitter, YouTube ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sosyal hesaplardan zahmetsizce çeker. Kolay kurulum ve özelleştirme seçenekleriyle Juicer'ın sosyal duvarları, kullanıcıların seçilmiş, markalı ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği web sitelerinde sergilemesine olanak tanır. Araç, içerik kontrolü için denetleme filtreleri sağlar ve sosyal etkileşime ilişkin gerçek zamanlı bilgiler için gelişmiş bir analitik kontrol paneli içerir; bu, onu platformlar arasında marka görünürlüğünü merkezileştirmek ve geliştirmek için kapsamlı bir çözüm haline getirir. Meyve Sıkacağı Faydaları: - Sektörde on yıllık deneyime sahip köklü ve güvenilir çözüm - 15'ten fazla sosyal medya platformuyla kusursuz entegrasyon - Sezgisel ve hızlı yönetim sağlayan akışlar ve hesaplar için kolay kurulum - Denetleme ve filtreleme seçenekleri aracılığıyla içerik üzerinde tam kontrol - Markanın eşsiz estetiğine uyum sağlayacak özel tasarım - Tutarlı ve çekici bir yayın görünümü sağlayan önceden tasarlanmış temaların seçimi - Verimliliği artıran otomatik içerik güncellemeleriyle müdahalesiz yönetim - Kullanıcı katılımını ve yayın performansını izlemeye yönelik gelişmiş analiz araçları - İşletmeler ve bireyler için çok yönlü planlar ve kurumsal plan için kullandıkça öde fiyatlandırma modeli - Diğer web siteleri ve uygulamalarla kusursuz entegrasyon için özelleştirilebilir widget'lar ve API desteği
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop, B2B işletmelerinin SEO ve LinkedIn gibi organik kanalları kullanarak içerik aracılığıyla iletişim hattı oluşturmasına yardımcı olan bir içerik pazarlama platformudur. Letterdrop size şu konularda yardımcı olur: 1. Satış görüşmelerindeki sorulardan, web sitenizde tüketilen içerikten ve LinkedIn etkileşiminden içgörüler elde ederek potansiyel müşterilerinizin neleri önemsediğini anlayın. 2. Onay iş akışlarıyla oluşturulacak doğru içeriği önceliklendirin, planlayın ve projelendirin. 3. İçeriği AI yardımıyla hızlı bir şekilde oluşturun 4. İçeriği SEO ve LinkedIn gibi farklı kanallar için optimize edin 5. daha fazla potansiyel müşterinin görebilmesi için dağıtımı maksimuma çıkarın 6. bu, daha fazla müşteri kazanmak için organik bir talep gen çarkı oluşturur
10Web
10web.io
10Web, yapay zeka ile web sitesi ve e-ticaret oluşturma araçları sunan bir platformdur. Kullanıcıların sitelerini kolayca yönetmesini sağlar.
Smash
fromsmash.com
Smash, herhangi bir boyut sınırlaması olmadan büyük dosyalar göndermenin yeni bir yoludur. Güvenli, kolay ve hızlı Smash, geliştiricilerin ve her büyüklükteki işletmenin (profesyonellerden orta ve büyük işletmelere kadar) ve farklı faaliyet sektörlerinden dosya aktarım ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Hizmetler, kullanıcı sayısını, özelleştirme özelliklerini, gelişmiş yönetim araçlarını ve SAML tabanlı SSO'yu içeren yıllık abonelik esasına göre sunulur. Smash API, boyut sınırları konusunda endişelenmeden dosyaların yüklenmesini ve indirilmesini otomatikleştirmeyi (süper) kolaylaştırır. 30 gün boyunca 100 GB'lık ücretsiz denemeyle bugün başlayın. Kredi kartı gerekmez.
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer, kullanıcıların büyük dosyaları hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşmasını sağlayan basit bir dosya transfer uygulamasıdır.
Ruttl
ruttl.com
Ruttl, web ve mobil uygulamalarda görsel geri bildirim toplayıp, içerik düzenleme ve işbirliği yapmayı kolaylaştıran bir araçtır.
Pastel
usepastel.com
Pastel, ekipler ve serbest çalışanlar için web projeleri üzerinde doğrudan geri bildirim almayı sağlayan bir iletişim aracıdır.
Issuu
issuu.com
ISSUU, kullanıcıların statik belgeleri etkileşimli ve görsel içeriklere dönüştürerek paylaşmalarını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.
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