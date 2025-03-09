Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
İçerik Yönetim Sistemi (CMS) Araçları
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

İçerik Yönetim Sistemi (CMS) Araçları - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

İçerik yönetim sistemi (CMS) araçları, dijital içerik oluşturma, düzenleme ve yayınlama sürecini kolaylaştırır. Kuruluşlar, mevcut CMS'lerindeki içeriğin işlevselliğini ve derinliğini geliştirmek için CMS araçlarından yararlanır. Bu araçlar, her büyüklükteki işletme tarafından web siteleri, bloglar veya diğer platformlardaki içeriği yönetmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanıcıların çeşitli özellikleri ve içerik türlerini kullanarak tercihlerine göre bir web sitesi tasarlamalarına olanak tanır. Bir web sitesinde belirli işlevlerin uygulanması genellikle önemli geliştirme çalışmaları ve mühendislik saatleri gerektirir, ancak CMS araçları bu işlevleri entegrasyonlar veya eklentiler aracılığıyla sağlayarak zamandan ve paradan tasarruf sağlayabilir. İçerik uzmanları, web sitesi içeriğini geliştirmek için CMS'nin yanı sıra CMS araçlarını da kullanır. Buna, çeşitli içerik türlerinin yayınlanmasına olanak sağlanması, ek tasarım özellikleri sunulması, içerik oluşturma sırasında işbirliğinin ve provanın kolaylaştırılması ve daha fazlası dahildir. Bazı araçlar web içerik yönetimi veya web sitesi oluşturma yazılımıyla entegre olurken, diğerleri içerikle ilgili belirli ihtiyaçları karşılayan bağımsız ürünler olarak işlev görür. CMS araçları, belirli bir CMS'deki boşlukları doldurarak kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine ve web sitelerini tam özelliklerine uyacak şekilde geliştirmelerine olanak tanır.

Yeni Uygulama Gönder


MemberSpace

MemberSpace

memberspace.com

Üyeler, içerik oluşturucuların web sitelerinde üyelikler ve dijital ürünler satmalarını sağlayan bir platformdur.

Hexa

Hexa

hexa3d.io

Mevcut görüntülerinizi ve ürün bilgilerinizi yarı maliyetle ve iki kat hızla etkileyici içeriğe (3D/AR/VR) dönüştürmek için SAP ticaret bulutu veritabanınızı bağlayın. Görselleştirme maliyetlerini düşürmek, satış ölçümlerini artırmak, CAC'yi geliştirmek ve içeriği küresel olarak dağıtmak için sürükleyici içerik kullanın. Hexa dünyanın ilk Sürükleyici İşletim Sistemidir. 3D projelerinizi oluşturmak, yönetmek, görüntülemek ve analiz etmek için en güçlü 3D teknoloji yığını. Hexa'nın müşterileri (Macy's, Logitech, Crate & Barrel, Unity), teknolojilerini görselleştirme maliyetlerini düşürmek, satışları artırmak, müşteri edinme maliyetlerini iyileştirmek ve sürükleyici içeriklerini küresel olarak görüntülemek/dağıtmak için kullanıyor.

WebzFactory

WebzFactory

webzfactory.com

Kurumsal Dünya, Etkileyenler, Kişisel, Şirketler, Girişimciler vb. için inanılmaz Web Siteleri Oluşturma Sizi, işinizi ve markanızı aydınlatan en iyi çalışmalarınızı düzenleyin

SubPage

SubPage

subpage.app

SubPage, işletme web siteniz için kapsamlı bir çözüm sunarak ekiplerin, Geliştirici desteği olmadan Değişiklik Günlüğü, Politikalar, Kariyer sayfaları, Blog ve daha fazlası gibi web sitesi sayfalarını oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanır. Web sitesi oluşturucunuz veya CMS platformunuz için mükemmel bir iltifattır. Her sayfa, sürüm geçmişi ve politika sayfaları için PDF indirme, yerleşik bir blog resim düzenleyicisi, arama işlevi ve daha fazlası gibi benzersiz özelliklerle birlikte gelir. SubPage ayrıca web sitenizi çerez izni açılır pencereleri gibi işle ilgili işlemlere yönelik önemli özelliklerle geliştirmek için widget'ları zahmetsizce eklemenize de olanak tanır.

Relume

Relume

relume.io

Relume, web tasarımcılarına AI destekli araçlar sunarak siteleri daha hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.

ImbaChat

ImbaChat

imbachat.com

Bir web sitesi için ücretsiz bir sohbet eklentisidir. Bu sohbet, web sitesi kullanıcıları arasında bir bağlantı sağlar ve bir web topluluğu veya kullanıcının iletişimine ihtiyaç duyan diğer herhangi bir web sitesi için mükemmel uyum sağlar. Ekim CMS, Wordpress, Opencart ve Livestreet CMS ile entegrasyon. Sohbet iki seçenekte mevcuttur: Saas ve Kendi Kendine Barındırılan sürüm. Her versiyonun esnek tarife planı vardır. Ayrıca kullanışlı özellikleri de bulunmaktadır: - Dosya gönderme - Emoji - Görüntülü ve sesli sohbet - Çevrimdışı mesaj saklama - İngilizce, Rusça ve İtalyanca arayüz dili İletişime açığız.

Common Ninja

Common Ninja

commoninja.com

Common Ninja, web siteleri için özelleştirilebilir widget ve araçlar sunan bir platformdur, randevu, etkinlik yönetimi ve daha fazlasını kolaylaştırır.

Lordicon

Lordicon

lordicon.com

Lordicon, kullanıcıların dijital içeriklerini geliştirmek için çeşitli animasyonlu simgeler ve grafikler sunan çok yönlü bir araçtır.

Directorist

Directorist

directorist.com

Directorist iş dizini eklentisi, endüstri standardında ölçeklenebilir ve kullanıcı merkezli çevrimiçi iş dizinleri oluşturma sürecini kolaylaştırır.

Weavy

Weavy

weavy.com

Geliştiriciler için yeni nesil yapı taşları. Weavy, geliştiricilerin web ve mobil uygulamalara maliyet ve zamanın çok altında bir maliyetle işbirliği, üretkenlik ve topluluk özellikleri eklemelerine yönelik eksiksiz bir araç setidir. Sohbet, Dosyalar ve Akışlara yönelik API, SDK'larımız ve Kullanıcı Arayüzü Kitlerimiz, geliştirme ekiplerinin temel ürününüze odaklanırken işlevselliği artırmasına ve kullanıcılar arasında bağlantı kurmasına olanak tanır. Tüm Weavy özellikleri, kullanıcılarınızın zaten aşina olduğu üçüncü taraf araçlarla entegrasyonları içerir: Zoom ve Teams video konferansı, Google Drive, OneDrive, Dropbox veya Box dosya paylaşımı, belge senkronizasyonu ve uygulamanızın içinde bağlamsal olarak sürüm oluşturma için özellikler ekleyin. Weavy, uygulama geliştiricilerin, kullanıcıların üretken ve etkileşimli olmaları için ihtiyaç duydukları özellikleri doğrudan uygulamalarına hızlı bir şekilde eklemelerine olanak tanır. API, SDK'larımız ve kullanıcı arayüzü kitlerimiz sayesinde sohbet, yayın ve dosya özelliklerini aylar değil birkaç gün içinde ve şirket içi oluşturma maliyetinin çok altında bir maliyetle devreye alabilirsiniz. Kullanıcı deneyiminizi geliştiren, kullanıcı etkileşimini ve uygulamanıza bağımlılığı artıran işlevler eklerken temel ürününüze odaklanın.

Templately

Templately

templately.com

Templately, WordPress için şablonlar oluşturup yönetmeyi sağlayan bir eklentidir. Kullanıcılar, şablonları kolayca özelleştirip paylaşabilirler.

echo3D

echo3D

echo3d.com

echo3D, geliştiricilerin ve şirketlerin 3D varlıkları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bir yönetim platformudur.

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

StorifyMe, kullanıcıların mobil veya web platformlarında etkileşimli hikayeler, reklamlar ve içerikler oluşturmasını sağlayan bir uygulamadır.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido, kuruluşların dijital varlıklarında üstün ve kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlamak ve iletişimlerin açık, optimize edilmiş ve uyumlu olmasını sağlama yolculuklarını desteklemek için tasarlanmış lider bir web yönetim çözümüdür. Monsido Platformu, web erişilebilirliği, web sitesi kalite güvencesi, marka ve içerik uyumluluğu, kullanıcı izni yönetimi, sosyal içerik ve web içeriği arşivleme ve daha fazlası için uyumlu bir araç paketi içerir. Daha fazla bilgi için monsido.com'u ziyaret edin.

Buttondown

Buttondown

buttondown.email

Buttondown, kullanıcıların bültenlerini kolayca oluşturup yönetmelerini sağlayan, otomasyon ve izleme özellikleri sunan bir platformdur.

MaxiBlocks

MaxiBlocks

maxiblocks.com

MaxiBlocks, kodlama gerektirmeden sürükleyip bırakma yöntemiyle web siteleri oluşturmayı sağlayan bir WordPress eklentisidir. 2000'den fazla blok ve 150'den fazla şablon sunar.

FastPixel.io

FastPixel.io

fastpixel.io

Daha hızlı WordPress artık daha kolay Web sitenizi nasıl hızlandıracağınıza dair en son teknolojilerin tümü, 1 dakikalık kurulum eklentisinde özenle paketlenmiştir.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.

Juicer

Juicer

juicer.io

Juicer, işletmelere ve bireylere, sosyal medya içeriğini web sitelerinde sorunsuz bir şekilde düzenleme ve sergileme olanağı tanıyan, başvurulacak sosyal medya toplama aracıdır. İçeriği Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/ Twitter, YouTube ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sosyal hesaplardan zahmetsizce çeker. Kolay kurulum ve özelleştirme seçenekleriyle Juicer'ın sosyal duvarları, kullanıcıların seçilmiş, markalı ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği web sitelerinde sergilemesine olanak tanır. Araç, içerik kontrolü için denetleme filtreleri sağlar ve sosyal etkileşime ilişkin gerçek zamanlı bilgiler için gelişmiş bir analitik kontrol paneli içerir; bu, onu platformlar arasında marka görünürlüğünü merkezileştirmek ve geliştirmek için kapsamlı bir çözüm haline getirir. Meyve Sıkacağı Faydaları: - Sektörde on yıllık deneyime sahip köklü ve güvenilir çözüm - 15'ten fazla sosyal medya platformuyla kusursuz entegrasyon - Sezgisel ve hızlı yönetim sağlayan akışlar ve hesaplar için kolay kurulum - Denetleme ve filtreleme seçenekleri aracılığıyla içerik üzerinde tam kontrol - Markanın eşsiz estetiğine uyum sağlayacak özel tasarım - Tutarlı ve çekici bir yayın görünümü sağlayan önceden tasarlanmış temaların seçimi - Verimliliği artıran otomatik içerik güncellemeleriyle müdahalesiz yönetim - Kullanıcı katılımını ve yayın performansını izlemeye yönelik gelişmiş analiz araçları - İşletmeler ve bireyler için çok yönlü planlar ve kurumsal plan için kullandıkça öde fiyatlandırma modeli - Diğer web siteleri ve uygulamalarla kusursuz entegrasyon için özelleştirilebilir widget'lar ve API desteği

Letterdrop

Letterdrop

letterdrop.com

Letterdrop, B2B işletmelerinin SEO ve LinkedIn gibi organik kanalları kullanarak içerik aracılığıyla iletişim hattı oluşturmasına yardımcı olan bir içerik pazarlama platformudur. Letterdrop size şu konularda yardımcı olur: 1. Satış görüşmelerindeki sorulardan, web sitenizde tüketilen içerikten ve LinkedIn etkileşiminden içgörüler elde ederek potansiyel müşterilerinizin neleri önemsediğini anlayın. 2. Onay iş akışlarıyla oluşturulacak doğru içeriği önceliklendirin, planlayın ve projelendirin. 3. İçeriği AI yardımıyla hızlı bir şekilde oluşturun 4. İçeriği SEO ve LinkedIn gibi farklı kanallar için optimize edin 5. daha fazla potansiyel müşterinin görebilmesi için dağıtımı maksimuma çıkarın 6. bu, daha fazla müşteri kazanmak için organik bir talep gen çarkı oluşturur

10Web

10Web

10web.io

10Web, yapay zeka ile web sitesi ve e-ticaret oluşturma araçları sunan bir platformdur. Kullanıcıların sitelerini kolayca yönetmesini sağlar.

Smash

Smash

fromsmash.com

Smash, herhangi bir boyut sınırlaması olmadan büyük dosyalar göndermenin yeni bir yoludur. Güvenli, kolay ve hızlı Smash, geliştiricilerin ve her büyüklükteki işletmenin (profesyonellerden orta ve büyük işletmelere kadar) ve farklı faaliyet sektörlerinden dosya aktarım ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Hizmetler, kullanıcı sayısını, özelleştirme özelliklerini, gelişmiş yönetim araçlarını ve SAML tabanlı SSO'yu içeren yıllık abonelik esasına göre sunulur. Smash API, boyut sınırları konusunda endişelenmeden dosyaların yüklenmesini ve indirilmesini otomatikleştirmeyi (süper) kolaylaştırır. 30 gün boyunca 100 GB'lık ücretsiz denemeyle bugün başlayın. Kredi kartı gerekmez.

WeTransfer

WeTransfer

wetransfer.com

WeTransfer, kullanıcıların büyük dosyaları hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşmasını sağlayan basit bir dosya transfer uygulamasıdır.

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

Ruttl, web ve mobil uygulamalarda görsel geri bildirim toplayıp, içerik düzenleme ve işbirliği yapmayı kolaylaştıran bir araçtır.

Pastel

Pastel

usepastel.com

Pastel, ekipler ve serbest çalışanlar için web projeleri üzerinde doğrudan geri bildirim almayı sağlayan bir iletişim aracıdır.

Issuu

Issuu

issuu.com

ISSUU, kullanıcıların statik belgeleri etkileşimli ve görsel içeriklere dönüştürerek paylaşmalarını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.

İçerik Yönetim Sistemi (CMS) Araçları - En Popüler Uygulamalar - Vatikan - WebCatalog