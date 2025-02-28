Templately

templately.com

Templately, kullanıcıların web siteleri için önceden tasarlanmış şablonlar oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan popüler bir WordPress eklentisidir. Templately, bloglar, iş web siteleri, e-Ticaret web siteleri, portföyler ve daha fazlası gibi çeşitli amaçlara yönelik kapsamlı bir şablon koleksiyonu sunar. Bu şablonlar kullanıcının özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilir. Ayrıca Templately, WordPress şablonlarının oluşturulması ve yönetilmesi için bulut tabanlı bir hizmet sağlayan SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) ürünü olarak çalışır. Bu, kullanıcıların herhangi bir yazılım indirmeden veya yüklemeden, internet bağlantısı ve web tarayıcısı olan herhangi bir cihazdan Templately'ye erişebilecekleri anlamına gelir. Templately ayrıca birden fazla kullanıcının aynı proje üzerinde aynı anda çalışmasına ve şablonlarını başkalarıyla paylaşmasına olanak tanıyan işbirliği ve paylaşım özellikleri de sunar. Eklenti kullanıcı dostudur ve kodlama bilgisi gerektirmez, bu da onu yeni başlayanlar ve deneyimli kullanıcılar için mükemmel bir seçim haline getirir.