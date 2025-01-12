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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İçerik Yönetim Sistemi (CMS) Araçları - En Popüler Uygulamalar - Saint Pierre ve Miquelon
İçerik yönetim sistemi (CMS) araçları, dijital içerik oluşturma, düzenleme ve yayınlama sürecini kolaylaştırır. Kuruluşlar, mevcut CMS'lerindeki içeriğin işlevselliğini ve derinliğini geliştirmek için CMS araçlarından yararlanır. Bu araçlar, her büyüklükteki işletme tarafından web siteleri, bloglar veya diğer platformlardaki içeriği yönetmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanıcıların çeşitli özellikleri ve içerik türlerini kullanarak tercihlerine göre bir web sitesi tasarlamalarına olanak tanır. Bir web sitesinde belirli işlevlerin uygulanması genellikle önemli geliştirme çalışmaları ve mühendislik saatleri gerektirir, ancak CMS araçları bu işlevleri entegrasyonlar veya eklentiler aracılığıyla sağlayarak zamandan ve paradan tasarruf sağlayabilir. İçerik uzmanları, web sitesi içeriğini geliştirmek için CMS'nin yanı sıra CMS araçlarını da kullanır. Buna, çeşitli içerik türlerinin yayınlanmasına olanak sağlanması, ek tasarım özellikleri sunulması, içerik oluşturma sırasında işbirliğinin ve provanın kolaylaştırılması ve daha fazlası dahildir. Bazı araçlar web içerik yönetimi veya web sitesi oluşturma yazılımıyla entegre olurken, diğerleri içerikle ilgili belirli ihtiyaçları karşılayan bağımsız ürünler olarak işlev görür. CMS araçları, belirli bir CMS'deki boşlukları doldurarak kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine ve web sitelerini tam özelliklerine uyacak şekilde geliştirmelerine olanak tanır.
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MemberSpace
memberspace.com
Web sitenizde üyelikler ve dijital ürünler satın. Görünüm ve his üzerinde %100 kontrol sahibi olurken içerik kitaplıkları, topluluklar, videolar, çevrimiçi kurslar ve daha fazlası gibi istediğiniz herhangi bir ürün için üyelik oluşturun. Herhangi bir platform çalışır: Squarespace, WordPress, Webflow, Notion ve daha fazlası.
Hexa
hexa3d.io
Mevcut görüntülerinizi ve ürün bilgilerinizi yarı maliyetle ve iki kat hızla etkileyici içeriğe (3D/AR/VR) dönüştürmek için SAP ticaret bulutu veritabanınızı bağlayın. Görselleştirme maliyetlerini düşürmek, satış ölçümlerini artırmak, CAC'yi geliştirmek ve içeriği küresel olarak dağıtmak için sürükleyici içerik kullanın. Hexa dünyanın ilk Sürükleyici İşletim Sistemidir. 3D projelerinizi oluşturmak, yönetmek, görüntülemek ve analiz etmek için en güçlü 3D teknoloji yığını. Hexa'nın müşterileri (Macy's, Logitech, Crate & Barrel, Unity), teknolojilerini görselleştirme maliyetlerini düşürmek, satışları artırmak, müşteri edinme maliyetlerini iyileştirmek ve sürükleyici içeriklerini küresel olarak görüntülemek/dağıtmak için kullanıyor.
WebzFactory
webzfactory.com
Kurumsal Dünya, Etkileyenler, Kişisel, Şirketler, Girişimciler vb. için inanılmaz Web Siteleri Oluşturma Sizi, işinizi ve markanızı aydınlatan en iyi çalışmalarınızı düzenleyin
SubPage
subpage.app
SubPage, işletme web siteniz için kapsamlı bir çözüm sunarak ekiplerin, Geliştirici desteği olmadan Değişiklik Günlüğü, Politikalar, Kariyer sayfaları, Blog ve daha fazlası gibi web sitesi sayfalarını oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanır. Web sitesi oluşturucunuz veya CMS platformunuz için mükemmel bir iltifattır. Her sayfa, sürüm geçmişi ve politika sayfaları için PDF indirme, yerleşik bir blog resim düzenleyicisi, arama işlevi ve daha fazlası gibi benzersiz özelliklerle birlikte gelir. SubPage ayrıca web sitenizi çerez izni açılır pencereleri gibi işle ilgili işlemlere yönelik önemli özelliklerle geliştirmek için widget'ları zahmetsizce eklemenize de olanak tanır.
Relume
relume.io
Webflow'ta web sitesi oluşturan serbest çalışanların, ajansların ve diğer ekiplerin kaliteden ödün vermeden zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmak için Relume Kitaplığı'nı oluşturduk. 650'den fazla önceden oluşturulmuş bileşen arasından arama yapın, bunları tek tıklamayla kopyalayın ve herhangi bir Webflow projesine yapıştırın. Sıfırdan Webflow siteleri oluşturmaya elveda deyin ve daha fazla zaman ve paraya merhaba deyin! Kitaplıktaki tüm bileşenler @finsweet'in İstemci Öncelikli Web Akışı Stil Sistemi kullanılarak oluşturulmuştur. Webflow yapılarınızı düzenli ve ölçeklenebilir tutma konusunda ezber bozan bir özellik.
ImbaChat
imbachat.com
Bir web sitesi için ücretsiz bir sohbet eklentisidir. Bu sohbet, web sitesi kullanıcıları arasında bir bağlantı sağlar ve bir web topluluğu veya kullanıcının iletişimine ihtiyaç duyan diğer herhangi bir web sitesi için mükemmel uyum sağlar. Ekim CMS, Wordpress, Opencart ve Livestreet CMS ile entegrasyon. Sohbet iki seçenekte mevcuttur: Saas ve Kendi Kendine Barındırılan sürüm. Her versiyonun esnek tarife planı vardır. Ayrıca kullanışlı özellikleri de bulunmaktadır: - Dosya gönderme - Emoji - Görüntülü ve sesli sohbet - Çevrimdışı mesaj saklama - İngilizce, Rusça ve İtalyanca arayüz dili İletişime açığız.
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja, web sitenizi ve çevrimiçi mağaza deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış 100'den fazla kodsuz widget'ın son teknoloji sağlayıcısıdır. Son teknolojiye sahip widget'larımız, herhangi bir SaaS platformuyla kusursuz entegrasyon yetenekleri sunarak, dijital varlıklarını geliştirmek isteyen işletmelerin öncelikli tercihi olmamızı sağlıyor. Titizlikle oluşturduğumuz sağlam ve gelişmiş bir platforma dayanan Common Ninja, karmaşık, zengin özelliklere sahip widget'ları benzersiz bir hızda geliştirmemizi sağlar. Benzersiz avantajımız, ne kadar karmaşık olursa olsun, belirli ihtiyaçları karşılayan özel çözümler yaratma konusundaki uyarlanabilirliğimizde yatmaktadır. Esneklik göz önünde bulundurularak tasarlanan platformumuz, gelişen işletmelerden yaratıcı ajanslara ve dinamik KOBİ'lere kadar çok çeşitli bir kitleye hitap etmektedir. Kapsamlı teklifimiz, bizi tüm yelpazedeki kullanıcıların tercihi haline getiriyor. Common Ninja ile dijital dünyada gezinmek için sizi doğru araçlarla donatan gelişmişlik, hız ve ölçeklenebilirliğin bir karışımına sahip olursunuz.
Lordicon
lordicon.com
Lordicon, güçlü bir kütüphaneye ve sonsuz entegrasyon seçeneklerine sahip, güzel tasarlanmış ve animasyonlu bir simge setidir. Her simge Lottie, GIF, SVG, EPS ve PNG dosyasında teslim edilir. Ayrıca kullanıcılar, Lordicon ifade kontrolleri olmadan kaba .json formatının yanı sıra Adobe After Effects kaynak dosyasını da indirebilirler. Hepsinden önemlisi, doğrudan Lordicon kütüphanesinden şık bir HTML yerleştirme seçeneği sunuyoruz.
Directorist
directorist.com
Directorist iş dizini eklentisi, endüstri standardında ölçeklenebilir ve kullanıcı merkezli çevrimiçi iş dizinleri oluşturma sürecini kolaylaştırır.
Weavy
weavy.com
Geliştiriciler için yeni nesil yapı taşları. Weavy, geliştiricilerin web ve mobil uygulamalara maliyet ve zamanın çok altında bir maliyetle işbirliği, üretkenlik ve topluluk özellikleri eklemelerine yönelik eksiksiz bir araç setidir. Sohbet, Dosyalar ve Akışlara yönelik API, SDK'larımız ve Kullanıcı Arayüzü Kitlerimiz, geliştirme ekiplerinin temel ürününüze odaklanırken işlevselliği artırmasına ve kullanıcılar arasında bağlantı kurmasına olanak tanır. Tüm Weavy özellikleri, kullanıcılarınızın zaten aşina olduğu üçüncü taraf araçlarla entegrasyonları içerir: Zoom ve Teams video konferansı, Google Drive, OneDrive, Dropbox veya Box dosya paylaşımı, belge senkronizasyonu ve uygulamanızın içinde bağlamsal olarak sürüm oluşturma için özellikler ekleyin. Weavy, uygulama geliştiricilerin, kullanıcıların üretken ve etkileşimli olmaları için ihtiyaç duydukları özellikleri doğrudan uygulamalarına hızlı bir şekilde eklemelerine olanak tanır. API, SDK'larımız ve kullanıcı arayüzü kitlerimiz sayesinde sohbet, yayın ve dosya özelliklerini aylar değil birkaç gün içinde ve şirket içi oluşturma maliyetinin çok altında bir maliyetle devreye alabilirsiniz. Kullanıcı deneyiminizi geliştiren, kullanıcı etkileşimini ve uygulamanıza bağımlılığı artıran işlevler eklerken temel ürününüze odaklanın.
Templately
templately.com
Templately, kullanıcıların web siteleri için önceden tasarlanmış şablonlar oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan popüler bir WordPress eklentisidir. Templately, bloglar, iş web siteleri, e-Ticaret web siteleri, portföyler ve daha fazlası gibi çeşitli amaçlara yönelik kapsamlı bir şablon koleksiyonu sunar. Bu şablonlar kullanıcının özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilir. Ayrıca Templately, WordPress şablonlarının oluşturulması ve yönetilmesi için bulut tabanlı bir hizmet sağlayan SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) ürünü olarak çalışır. Bu, kullanıcıların herhangi bir yazılım indirmeden veya yüklemeden, internet bağlantısı ve web tarayıcısı olan herhangi bir cihazdan Templately'ye erişebilecekleri anlamına gelir. Templately ayrıca birden fazla kullanıcının aynı proje üzerinde aynı anda çalışmasına ve şablonlarını başkalarıyla paylaşmasına olanak tanıyan işbirliği ve paylaşım özellikleri de sunar. Eklenti kullanıcı dostudur ve kodlama bilgisi gerektirmez, bu da onu yeni başlayanlar ve deneyimli kullanıcılar için mükemmel bir seçim haline getirir.
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com), geliştiricilerin ve şirketlerin 3D içeriği kendi kuruluşları ve ötesinde gerçek zamanlı olarak depolaması, güvence altına alması ve paylaşmasına yönelik bir 3D varlık yönetimi platformudur. Geliştiricilerin ve kuruluşların 3D içeriklerini gerçek zamanlı ve genel olarak yönetmelerine, işlemelerine ve yayınlamalarına olanak tanıyan bir 3D öncelikli içerik yönetim sistemi (CMS) ve dağıtım ağı (CDN), varlık sıkıştırma ve dönüştürme araçları ve ölçeklenebilir bir BaaS altyapısı sunuyoruz. cihazlar. Platformumuzu gerçek zamanlı 3D deneyimler oluşturmak (sağlık hizmetleri, eğlence, perakende, oyun, pazarlama, eğitim ve daha fazlası için) ve etkileşimli içeriklerini yönetmek ve 3D varlıkları kendi genelinde keşfetmek, işlemek ve paylaşmak için kullanan 100.000'den fazla kullanıcıya hizmet veriyoruz. takımlar ve ötesi.
StorifyMe
storifyme.com
Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olarak etkileyici, etkileşimli Hikayeler, Kısa Videolar, Snap'ler ve Reklamlar oluşturmasına ve yayınlamasına olanak tanır. StorifyMe Editor'ın kullanımı kolay ve sezgiseldir ve hikaye oluşturma sürecini çok daha kolaylaştıracak çok sayıda ücretsiz ve özelleştirilebilir şablon sunar. StorifyMe Hikayelerini mobil cihazlardan web'e kadar herhangi bir platforma entegre etme fırsatı sunan StorifyMe, insanların sevdiği biçimde içerik dağıtımı için çok yönlü bir çözümdür!
Monsido
monsido.com
Monsido, kuruluşların dijital varlıklarında üstün ve kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlamak ve iletişimlerin açık, optimize edilmiş ve uyumlu olmasını sağlama yolculuklarını desteklemek için tasarlanmış lider bir web yönetim çözümüdür. Monsido Platformu, web erişilebilirliği, web sitesi kalite güvencesi, marka ve içerik uyumluluğu, kullanıcı izni yönetimi, sosyal içerik ve web içeriği arşivleme ve daha fazlası için uyumlu bir araç paketi içerir. Daha fazla bilgi için monsido.com'u ziyaret edin.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown, bülteninizi oluşturmanın ve çalıştırmanın en kolay yoludur. Buttondown, haber bültenleri oluşturmaya yönelik küçük ve zarif bir araçtır. Minimalist arayüz harika e-postalar yazmanızı kolaylaştırır; Otomasyon, yazım hatalarını, bozuk bağlantıları veya hatalı biçimlendirilmiş görüntüleri kontrol ederek sahip olmayı dilediğiniz editör asistanı gibi davranır; taşınabilir abonelik widget'ı, sitenizi barındırdığınız her yerden hedef kitlenizi büyütmenizi gerçekten kolaylaştırır. Ve sonra Buttondown önünüzden çekiliyor. Buttondown'ın vurgusu, karmaşık özellik kümeleri veya güçlü otomasyon yerine hız ve kullanım kolaylığıdır.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
Ücretsiz WordPress sayfa oluşturucusu MaxiBlocks ile yaratıcılığınızı ortaya çıkarın! Kodlama yok mu? Sorun değil! Açılış sayfalarından bloglara ve portföylere kadar her amaca yönelik çarpıcı web siteleri oluşturmak için 2000'den fazla önceden tasarlanmış blok ve 150'den fazla sayfa şablonundan oluşan devasa bir kitaplıktan sürükleyip bırakın. Yerleşik yanıt verme özelliği başyapıtınızın her cihazda kusursuz görünmesini sağlar. ✨ Global stiller markalamanızı tutarlı tutarken OpenAI entegrasyonu (Pro) içerik oluşturma sürecinize yapay zeka dokunuşu katar. Daha da fazla tasarım esnekliği için Pro yükseltmeli ücretsiz eklenti. Sınırlamalara elveda deyin, MaxiBlocks'a merhaba! #WordPress #Kod Yok #WebsiteBuilder #TasarımÖzgürlüğü
FastPixel.io
fastpixel.io
Daha hızlı WordPress artık daha kolay Web sitenizi nasıl hızlandıracağınıza dair en son teknolojilerin tümü, 1 dakikalık kurulum eklentisinde özenle paketlenmiştir.
RELAYTO
relayto.com
İçeriğinizin 100X'ini nasıl elde edersiniz? RELAYTO, statik içeriğinizi (PDF'ler, MP4'ler, resimler) ilgi çekici etkileşimli deneyimlere dönüştüren, izleyicilerin kendi yollarını seçmelerine ve kendilerini eğitmelerine olanak tanıyan 1 numaralı Etkileşimli Deneyim platformudur. Geleneksel bir sunum olarak başlayan RELAYTO destekli satın alma deneyimimize göz atın. >> https://rla.to/pitch << Etkileşimli öğeler atamak ve yayınlamak için PDF'lerinizi ve sunumlarınızı kolayca içe aktarın (ve destekleyici içerik, metin, web/sosyal içerik, resim, video ve ses ekleyin) sezgisel oluşturucumuza aktarın Masaüstü ve mobil ekranlarda anında görüntüleme için ekibinize. RELAYTO ile, içeriğinize kimin erişebileceğini kontrol etmek için güvenlik, izinler ve kullanıcı yönetimi ile donatılmış sınırsız sayıda genel ve özel etkileşimli deneyim oluşturabilirsiniz. Metrikler, izleyicilerin zamanlarını ne zaman ve nerede harcadıklarını özetleyerek 360 dijital beden dili, etkinlik ve amaç hakkında bilgiler sunar; böylece sosyal yardım çabalarınızı önceliklendirebilir ve içeriğinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. E-kitaplardan teknik incelemelere, sunumlardan tekliflere kadar RELAYTO, mevcut içeriğinizi büyüleyici ve anlayışlı hale getirmenin en basit yoludur. https://relayto.com/showcase
Juicer
juicer.io
Juicer, işletmelere ve bireylere, sosyal medya içeriğini web sitelerinde sorunsuz bir şekilde düzenleme ve sergileme olanağı tanıyan, başvurulacak sosyal medya toplama aracıdır. İçeriği Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/ Twitter, YouTube ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sosyal hesaplardan zahmetsizce çeker. Kolay kurulum ve özelleştirme seçenekleriyle Juicer'ın sosyal duvarları, kullanıcıların seçilmiş, markalı ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği web sitelerinde sergilemesine olanak tanır. Araç, içerik kontrolü için denetleme filtreleri sağlar ve sosyal etkileşime ilişkin gerçek zamanlı bilgiler için gelişmiş bir analitik kontrol paneli içerir; bu, onu platformlar arasında marka görünürlüğünü merkezileştirmek ve geliştirmek için kapsamlı bir çözüm haline getirir. Meyve Sıkacağı Faydaları: - Sektörde on yıllık deneyime sahip köklü ve güvenilir çözüm - 15'ten fazla sosyal medya platformuyla kusursuz entegrasyon - Sezgisel ve hızlı yönetim sağlayan akışlar ve hesaplar için kolay kurulum - Denetleme ve filtreleme seçenekleri aracılığıyla içerik üzerinde tam kontrol - Markanın eşsiz estetiğine uyum sağlayacak özel tasarım - Tutarlı ve çekici bir yayın görünümü sağlayan önceden tasarlanmış temaların seçimi - Verimliliği artıran otomatik içerik güncellemeleriyle müdahalesiz yönetim - Kullanıcı katılımını ve yayın performansını izlemeye yönelik gelişmiş analiz araçları - İşletmeler ve bireyler için çok yönlü planlar ve kurumsal plan için kullandıkça öde fiyatlandırma modeli - Diğer web siteleri ve uygulamalarla kusursuz entegrasyon için özelleştirilebilir widget'lar ve API desteği
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop, B2B işletmelerinin SEO ve LinkedIn gibi organik kanalları kullanarak içerik aracılığıyla iletişim hattı oluşturmasına yardımcı olan bir içerik pazarlama platformudur. Letterdrop size şu konularda yardımcı olur: 1. Satış görüşmelerindeki sorulardan, web sitenizde tüketilen içerikten ve LinkedIn etkileşiminden içgörüler elde ederek potansiyel müşterilerinizin neleri önemsediğini anlayın. 2. Onay iş akışlarıyla oluşturulacak doğru içeriği önceliklendirin, planlayın ve projelendirin. 3. İçeriği AI yardımıyla hızlı bir şekilde oluşturun 4. İçeriği SEO ve LinkedIn gibi farklı kanallar için optimize edin 5. daha fazla potansiyel müşterinin görebilmesi için dağıtımı maksimuma çıkarın 6. bu, daha fazla müşteri kazanmak için organik bir talep gen çarkı oluşturur
10Web
10web.io
10Web, lider bir Yapay Zeka Web Sitesi ve Yapay Zeka E-ticaret Oluşturucusudur. Günümüz çağında çevrimiçi fırsatlara erişimi demokratikleştiriyoruz. Yapay zeka destekli araçlarımız, teknik engelleri ortadan kaldırarak dijital işletmelerin oluşturulmasını ve yönetimini basitleştirir. Yapay Zeka Web Sitesi Oluşturucumuz, çevrimiçi varlığınızın oluşturulmasını, yönetilmesini ve ölçeklendirilmesini kolaylaştırır. Bu arada, 10Web Hosting, web siteniz için en yüksek performansı, güvenilirliği ve hızı sağlayarak ileri teknolojiyi herkes için demokratikleştirir. 10Web ile biz teknik detayları yönetirken siz de tutkularınıza odaklanabilirsiniz.
Smash
fromsmash.com
Smash, herhangi bir boyut sınırlaması olmadan büyük dosyalar göndermenin yeni bir yoludur. Güvenli, kolay ve hızlı Smash, geliştiricilerin ve her büyüklükteki işletmenin (profesyonellerden orta ve büyük işletmelere kadar) ve farklı faaliyet sektörlerinden dosya aktarım ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Hizmetler, kullanıcı sayısını, özelleştirme özelliklerini, gelişmiş yönetim araçlarını ve SAML tabanlı SSO'yu içeren yıllık abonelik esasına göre sunulur. Smash API, boyut sınırları konusunda endişelenmeden dosyaların yüklenmesini ve indirilmesini otomatikleştirmeyi (süper) kolaylaştırır. 30 gün boyunca 100 GB'lık ücretsiz denemeyle bugün başlayın. Kredi kartı gerekmez.
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer, Hollanda merkezli internet tabanlı bir bilgisayar dosya aktarım hizmetidir. Şirket 2009 yılında Amsterdam'da Rinke Visser, Bas Beerens ve Nalden tarafından kuruldu. WeTransfer, Ekim 2018'de uygulamasını "Collect by WeTransfer" adıyla yeniden başlattı. Mayıs 2020'de Hindistan, güvenlik nedenlerini öne sürerek WeTransfer uygulamasını yasakladı.
Ruttl
ruttl.com
ruttl, ürün, pazarlama, satış ve destek ekiplerinin web sitesi geri bildirimi, hata takibi ve mobil uygulama geri bildirimi ve müşteri geri bildirimi gibi araçlar aracılığıyla görsel geri bildirim toplamasının, işbirliği yapmasının ve fikirleri yönetmesinin en hızlı yoludur. Şu anda, web siteleri ve mobil uygulamalardaki hataları incelemek ve takip etmek için insanlar genellikle ekran görüntüsü almak, uzun e-posta dizileri oluşturmak veya geliştiricilerle zaman alan toplantılar yapmak gibi geleneksel yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemler sinir bozucu olabilir ve çoğu zaman yanlış iletişimlere ve tüm süreçte gecikmelere yol açabilir. Bu yüzden ruttl'u inşa ettik! Güçlü özellikleri sayesinde kullanıcılar artık içerikleri kolaylıkla düzenleyebiliyor, görselleri değiştirebiliyor, web öğelerinde tasarım değişiklikleri yapabiliyor ve geliştiricilerin yapması gereken her türlü değişikliği sorunsuz bir şekilde paylaşabiliyor. 15.000'den fazla kullanıcısı olan ruttl, görsel geri bildirim sürecini kolaylaştırdı ve dünya çapındaki tasarımcıların, geliştiricilerin ve ajansların başvurduğu araç haline geldi.
Pastel
usepastel.com
Pastel, web siteleri ve web uygulamaları oluşturan ekipler veya serbest çalışanlar için bir iletişim aracıdır. Oluşturmakta olduğunuz şeyin üzerinde doğrudan konuşmalar yapmanıza ve bu konuşmaları halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlara aktarmanıza olanak tanıyarak ekran görüntülerine ve karşılıklı e-postalara olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Issuu
issuu.com
Issuu, insanlara tüm dijital dağıtım kanallarında çeşitli dinamik formatlarda ilgi çekici içerikleri dönüştürme, barındırma ve paylaşma yetkisi veren dünyanın en büyük içerik yayınlama ve pazarlama platformudur. 60 milyondan fazla yayınla Issuu, 1 milyondan fazla küresel kullanıcısının bir içeriği bir kez dönüştürüp her yerde paylaşmasını kolaylaştırıyor. Issuu Story Cloud, web sitelerine ve bloglara yerleştirilecek flipbook'lar, mobil cihazlar için optimize edilmiş makaleler, sosyal medya için hareketli grafik hikayeleri, e-posta için GIF'ler ve daha fazlası dahil olmak üzere statik belgeleri pazarlama varlıklarına dönüştürerek tek bir belgeyi benzersiz derecede sürükleyici bir okuma deneyimine dönüştürür. . Her gün Issuu'ya 300.000 sayfadan fazla içerik yükleniyor ve bu da dünya çapındaki okuyucuların dergilerden gazetelere, portföylerden kataloglara kadar sevdikleri şeyleri keşfetmesine ve onlarla etkileşime geçmesine olanak tanıyor. Kurumsal pazarlamacılar ve bireysel içerik oluşturucular, tek bir kod satırı gerektirmeden mesajlarını öne ve merkeze koyan kullanıcı dostu platformu nedeniyle Issuu'yu tercih ediyor. Issuu'nun genel merkezi Palo Alto, CA'da olup, Kopenhag, Berlin ve Braga'da küresel ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiyi issuu.com'da bulabilirsiniz.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, profesyonel dijital flipbook'lar oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir araç ve masaüstü yazılımıdır. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den fazla şirket, kullanımı kolay çevrimiçi belgeler oluşturmak, web üzerinden içerik sunmak ve iletişim süreçlerini geliştirmek için FlippingBook'u kullanıyor. Hizmet, masaüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışır ve Zapier, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf sistemlerle entegre edilebilir. FlippingBook, küçük işletmelere ve Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle gibi büyük tanınmış markalara yardımcı olur.