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İçerik Yönetim Sistemi (CMS) Araçları - En Popüler Uygulamalar - Kosta Rika
İçerik yönetim sistemi (CMS) araçları, dijital içerik oluşturma, düzenleme ve yayınlama sürecini kolaylaştırır. Kuruluşlar, mevcut CMS'lerindeki içeriğin işlevselliğini ve derinliğini geliştirmek için CMS araçlarından yararlanır. Bu araçlar, her büyüklükteki işletme tarafından web siteleri, bloglar veya diğer platformlardaki içeriği yönetmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanıcıların çeşitli özellikleri ve içerik türlerini kullanarak tercihlerine göre bir web sitesi tasarlamalarına olanak tanır. Bir web sitesinde belirli işlevlerin uygulanması genellikle önemli geliştirme çalışmaları ve mühendislik saatleri gerektirir, ancak CMS araçları bu işlevleri entegrasyonlar veya eklentiler aracılığıyla sağlayarak zamandan ve paradan tasarruf sağlayabilir. İçerik uzmanları, web sitesi içeriğini geliştirmek için CMS'nin yanı sıra CMS araçlarını da kullanır. Buna, çeşitli içerik türlerinin yayınlanmasına olanak sağlanması, ek tasarım özellikleri sunulması, içerik oluşturma sırasında işbirliğinin ve provanın kolaylaştırılması ve daha fazlası dahildir. Bazı araçlar web içerik yönetimi veya web sitesi oluşturma yazılımıyla entegre olurken, diğerleri içerikle ilgili belirli ihtiyaçları karşılayan bağımsız ürünler olarak işlev görür. CMS araçları, belirli bir CMS'deki boşlukları doldurarak kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine ve web sitelerini tam özelliklerine uyacak şekilde geliştirmelerine olanak tanır.
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WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer, Hollanda merkezli internet tabanlı bir bilgisayar dosya aktarım hizmetidir. Şirket 2009 yılında Amsterdam'da Rinke Visser, Bas Beerens ve Nalden tarafından kuruldu. WeTransfer, Ekim 2018'de uygulamasını "Collect by WeTransfer" adıyla yeniden başlattı. Mayıs 2020'de Hindistan, güvenlik ne...
Issuu
issuu.com
Issuu, insanlara tüm dijital dağıtım kanallarında çeşitli dinamik formatlarda ilgi çekici içerikleri dönüştürme, barındırma ve paylaşma yetkisi veren dünyanın en büyük içerik yayınlama ve pazarlama platformudur. 60 milyondan fazla yayınla Issuu, 1 milyondan fazla küresel kullanıcısının bir içeriği b...
10Web
10web.io
10Web, lider bir Yapay Zeka Web Sitesi ve Yapay Zeka E-ticaret Oluşturucusudur. Günümüz çağında çevrimiçi fırsatlara erişimi demokratikleştiriyoruz. Yapay zeka destekli araçlarımız, teknik engelleri ortadan kaldırarak dijital işletmelerin oluşturulmasını ve yönetimini basitleştirir. Yapay Zeka Web S...
Relume
relume.io
Webflow'ta web sitesi oluşturan serbest çalışanların, ajansların ve diğer ekiplerin kaliteden ödün vermeden zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmak için Relume Kitaplığı'nı oluşturduk. 650'den fazla önceden oluşturulmuş bileşen arasından arama yapın, bunları tek tıklamayla kopyalayın ve herhangi...
Smash
fromsmash.com
Smash, herhangi bir boyut sınırlaması olmadan büyük dosyalar göndermenin yeni bir yoludur. Güvenli, kolay ve hızlı Smash, geliştiricilerin ve her büyüklükteki işletmenin (profesyonellerden orta ve büyük işletmelere kadar) ve farklı faaliyet sektörlerinden dosya aktarım ihtiyaçlarını karşılamalarına ...
Lordicon
lordicon.com
Lordicon, güçlü bir kütüphaneye ve sonsuz entegrasyon seçeneklerine sahip, güzel tasarlanmış ve animasyonlu bir simge setidir. Her simge Lottie, GIF, SVG, EPS ve PNG dosyasında teslim edilir. Ayrıca kullanıcılar, Lordicon ifade kontrolleri olmadan kaba .json formatının yanı sıra Adobe After Effects ...
MemberSpace
memberspace.com
Web sitenizde üyelikler ve dijital ürünler satın. Görünüm ve his üzerinde %100 kontrol sahibi olurken içerik kitaplıkları, topluluklar, videolar, çevrimiçi kurslar ve daha fazlası gibi istediğiniz herhangi bir ürün için üyelik oluşturun. Herhangi bir platform çalışır: Squarespace, WordPress, Webflow...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, profesyonel dijital flipbook'lar oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir araç ve masaüstü yazılımıdır. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den ...
FastPixel.io
fastpixel.io
Daha hızlı WordPress artık daha kolay Web sitenizi nasıl hızlandıracağınıza dair en son teknolojilerin tümü, 1 dakikalık kurulum eklentisinde özenle paketlenmiştir.
Templately
templately.com
Templately, kullanıcıların web siteleri için önceden tasarlanmış şablonlar oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan popüler bir WordPress eklentisidir. Templately, bloglar, iş web siteleri, e-Ticaret web siteleri, portföyler ve daha fazlası gibi çeşitli amaçlara yönelik kapsamlı bir şablon koleksi...
Ruttl
ruttl.com
ruttl, ürün, pazarlama, satış ve destek ekiplerinin web sitesi geri bildirimi, hata takibi ve mobil uygulama geri bildirimi ve müşteri geri bildirimi gibi araçlar aracılığıyla görsel geri bildirim toplamasının, işbirliği yapmasının ve fikirleri yönetmesinin en hızlı yoludur. Şu anda, web siteleri ve...
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop, B2B işletmelerinin SEO ve LinkedIn gibi organik kanalları kullanarak içerik aracılığıyla iletişim hattı oluşturmasına yardımcı olan bir içerik pazarlama platformudur. Letterdrop size şu konularda yardımcı olur: 1. Satış görüşmelerindeki sorulardan, web sitenizde tüketilen içerikten ve Li...
StorifyMe
storifyme.com
Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olar...
MaxiBlocks
maxiblocks.com
Ücretsiz WordPress sayfa oluşturucusu MaxiBlocks ile yaratıcılığınızı ortaya çıkarın! Kodlama yok mu? Sorun değil! Açılış sayfalarından bloglara ve portföylere kadar her amaca yönelik çarpıcı web siteleri oluşturmak için 2000'den fazla önceden tasarlanmış blok ve 150'den fazla sayfa şablonundan oluş...
Pastel
usepastel.com
Pastel, web tasarımcılarının, geliştiricilerinin ve ajansların, oluşturdukları web siteleri hakkında geri bildirim toplamalarının en kolay ve en hızlı yoludur.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown, bülteninizi oluşturmanın ve çalıştırmanın en kolay yoludur. Buttondown, haber bültenleri oluşturmaya yönelik küçük ve zarif bir araçtır. Minimalist arayüz harika e-postalar yazmanızı kolaylaştırır; Otomasyon, yazım hatalarını, bozuk bağlantıları veya hatalı biçimlendirilmiş görüntüleri ...
RELAYTO
relayto.com
İçeriğinizin 100X'ini nasıl elde edersiniz? RELAYTO, statik içeriğinizi (PDF'ler, MP4'ler, resimler) ilgi çekici etkileşimli deneyimlere dönüştüren, izleyicilerin kendi yollarını seçmelerine ve kendilerini eğitmelerine olanak tanıyan 1 numaralı Etkileşimli Deneyim platformudur. Geleneksel bir sunum ...
Juicer
juicer.io
Juicer, işletmelere ve bireylere, sosyal medya içeriğini web sitelerinde sorunsuz bir şekilde düzenleme ve sergileme olanağı tanıyan, başvurulacak sosyal medya toplama aracıdır. İçeriği Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/ Twitter, YouTube ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sosyal hesapl...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com), geliştiricilerin ve şirketlerin 3D içeriği kendi kuruluşları ve ötesinde gerçek zamanlı olarak depolaması, güvence altına alması ve paylaşmasına yönelik bir 3D varlık yönetimi platformudur. Geliştiricilerin ve kuruluşların 3D içeriklerini gerçek zamanlı ve genel olarak yönet...
ImbaChat
imbachat.com
Bir web sitesi için ücretsiz bir sohbet eklentisidir. Bu sohbet, web sitesi kullanıcıları arasında bir bağlantı sağlar ve bir web topluluğu veya kullanıcının iletişimine ihtiyaç duyan diğer herhangi bir web sitesi için mükemmel uyum sağlar. Ekim CMS, Wordpress, Opencart ve Livestreet CMS ile entegra...
WebzFactory
webzfactory.com
Kurumsal Dünya, Etkileyenler, Kişisel, Şirketler, Girişimciler vb. için inanılmaz Web Siteleri Oluşturma Sizi, işinizi ve markanızı aydınlatan en iyi çalışmalarınızı düzenleyin
SubPage
subpage.app
SubPage, işletme web siteniz için kapsamlı bir çözüm sunarak ekiplerin, Geliştirici desteği olmadan Değişiklik Günlüğü, Politikalar, Kariyer sayfaları, Blog ve daha fazlası gibi web sitesi sayfalarını oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanır. Web sitesi oluşturucunuz veya CMS platformunuz için mük...
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja, web sitenizi ve çevrimiçi mağaza deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış 100'den fazla kodsuz widget'ın son teknoloji sağlayıcısıdır. Son teknolojiye sahip widget'larımız, herhangi bir SaaS platformuyla kusursuz entegrasyon yetenekleri sunarak, dijital varlıklarını geliştirmek isteye...
Directorist
directorist.com
Directorist iş dizini eklentisi, endüstri standardında ölçeklenebilir ve kullanıcı merkezli çevrimiçi iş dizinleri oluşturma sürecini kolaylaştırır.
Weavy
weavy.com
Geliştiriciler için yeni nesil yapı taşları. Weavy, geliştiricilerin web ve mobil uygulamalara maliyet ve zamanın çok altında bir maliyetle işbirliği, üretkenlik ve topluluk özellikleri eklemelerine yönelik eksiksiz bir araç setidir. Sohbet, Dosyalar ve Akışlara yönelik API, SDK'larımız ve Kullanıcı...
Monsido
monsido.com
Monsido, kuruluşların dijital varlıklarında üstün ve kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlamak ve iletişimlerin açık, optimize edilmiş ve uyumlu olmasını sağlama yolculuklarını desteklemek için tasarlanmış lider bir web yönetişim çözümüdür. Monsido Platformu, web erişilebilirliği, web si...