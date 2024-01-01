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İçerik Yönetim Sistemi (CMS) Araçları - En Popüler Uygulamalar - Angola
İçerik yönetim sistemi (CMS) araçları, dijital içerik oluşturma, düzenleme ve yayınlama sürecini kolaylaştırır. Kuruluşlar, mevcut CMS'lerindeki içeriğin işlevselliğini ve derinliğini geliştirmek için CMS araçlarından yararlanır. Bu araçlar, her büyüklükteki işletme tarafından web siteleri, bloglar veya diğer platformlardaki içeriği yönetmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanıcıların çeşitli özellikleri ve içerik türlerini kullanarak tercihlerine göre bir web sitesi tasarlamalarına olanak tanır. Bir web sitesinde belirli işlevlerin uygulanması genellikle önemli geliştirme çalışmaları ve mühendislik saatleri gerektirir, ancak CMS araçları bu işlevleri entegrasyonlar veya eklentiler aracılığıyla sağlayarak zamandan ve paradan tasarruf sağlar. İçerik uzmanları, web sitesi içeriğini geliştirmek için CMS'nin yanı sıra CMS araçlarını da kullanır. Buna, çeşitli içerik türlerinin yayınlanmasına olanak sağlanması, ek tasarım özellikleri sunulması, içerik oluşturma sırasında işbirliğinin ve provanın kolaylaştırılması ve daha fazlası dahildir. Bazı araçlar, web içeriği yönetimi veya web sitesi oluşturma yazılımıyla entegre olurken diğerleri, içerikle ilgili belirli ihtiyaçları karşılayan bağımsız ürünler olarak işlev görür. CMS araçları, belirli bir CMS'deki boşlukları doldurarak kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine ve web sitelerini tam özelliklerine uyacak şekilde geliştirmelerine olanak tanır.
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WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer, Hollanda merkezli internet tabanlı bir bilgisayar dosya aktarım hizmetidir. Şirket 2009 yılında Amsterdam'da Rinke Visser, Bas Beerens ve Nalden tarafından kuruldu. WeTransfer, Ekim 2018'de uygulamasını "Collect by WeTransfer" adıyla yeniden başlattı. Mayıs 2020'de Hindistan, güvenlik ne...
Issuu
issuu.com
PDF'lerden etkileşimli flipbook'lar, sosyal medya gönderileri, GIF'ler ve daha fazlasını oluşturun. Dijital yayıncılık ve içerik pazarlama araçlarının gücünü burada keşfedin!
10Web
10web.io
Yapay Zeka Destekli WordPress Platformu. CheckmarkYapay zeka ile web sitenizi dakikalar içinde oluşturun. CheckmarkGoogle Cloud tarafından desteklenen en hızlı barındırma hizmetine sahip olun. Onay İşaretiWeb sitenizin Sayfa Hızı puanını 90+'a yükseltin.
Smash
fromsmash.com
Smash, hızlı ve güvenli dosya aktarımı yapmanın en basit yoludur. Büyük dosyaları sınırsız olarak paylaşın.
Relume
relume.io
Webflow'ta web sitesi oluşturan serbest çalışanların, ajansların ve diğer ekiplerin kaliteden ödün vermeden zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmak için Relume Kitaplığı'nı oluşturduk. 650'den fazla önceden oluşturulmuş bileşen arasından arama yapın, bunları tek tıklamayla kopyalayın ve herhangi...
Lordicon
lordicon.com
Lordicon, güçlü bir kütüphaneye ve sonsuz entegrasyon seçeneklerine sahip, güzel tasarlanmış ve animasyonlu bir simge setidir. Her simge Lottie, GIF, SVG, EPS ve PNG dosyasında teslim edilir. Ayrıca kullanıcılar, Lordicon ifade kontrolleri olmadan kaba .json formatının yanı sıra Adobe After Effects ...
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
MemberSpace
memberspace.com
Kendi web sitenizden üyelik ve dijital ürünler satın. Bilginizi paylaşın ve gelir elde edin. Web sitenizin herhangi bir bölümüne yalnızca üyelere erişim ekleyin ve ödemeleri kabul edin. Herhangi bir platform çalışır: Squarespace, WordPress, Wix, Notion ve daha fazlası.
FastPixel.io
fastpixel.io
Daha hızlı WordPress artık daha kolay Web sitenizi nasıl hızlandıracağınıza dair en son teknolojilerin tümü, 1 dakikalık kurulum eklentisinde özenle paketlenmiştir.
Ruttl
ruttl.com
ruttl, tıpkı statik web siteleri için olan InVision gibi, canlı web siteleri için ücretsiz bir web sitesi geri bildirim aracıdır. Canlı bir web sitesi veya hazırlama bağlantısı üzerinden müşterinizden geri bildirim ve ekibinizden girdiler alabilirsiniz. Size canlı web sitelerini düzenleme, web proje...
Templately
templately.com
Templately, kullanıcıların web siteleri için önceden tasarlanmış şablonlar oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan popüler bir WordPress eklentisidir. Templately, bloglar, iş web siteleri, e-Ticaret web siteleri, portföyler ve daha fazlası gibi çeşitli amaçlara yönelik kapsamlı bir şablon koleksi...
StorifyMe
storifyme.com
Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olar...
Letterdrop
letterdrop.com
İçerik oluşturma ve dağıtım için otomatik iş akışları. Doğru fikirlere öncelik verin, takviminizi planlayın ve onayları yönetin • Yapay zeka destekli CMS ile web seminerlerini yeniden tasarlayın, sosyal medya oluşturun ve daha hızlı yazın • 2023'teki yeni SEO ortamına göre optimizasyon yapın • ...
Pastel
usepastel.com
Pastel, web tasarımcılarının, geliştiricilerinin ve ajansların, oluşturdukları web siteleri hakkında geri bildirim toplamalarının en kolay ve en hızlı yoludur.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown, bülteninizi oluşturmanın ve çalıştırmanın en kolay yoludur. Buttondown, haber bültenleri oluşturmaya yönelik küçük ve zarif bir araçtır. Minimalist arayüz harika e-postalar yazmanızı kolaylaştırır; Otomasyon, yazım hatalarını, bozuk bağlantıları veya hatalı biçimlendirilmiş görüntüleri ...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür
Juicer
juicer.io
En iyi gönderilerinizi güzel bir sosyal duvarda paylaşın. Juicer, markalarınızın tüm etiketlerini ve sosyal medya gönderilerini web sitenizde tek, güzel bir sosyal medya akışında toplamanıza yardımcı olarak içeriğinizi kolayca denetlemenize ve düzenlemenize olanak tanır.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks, entegre bir tasarım kitaplığı, 13K simge + 100 stil kartı kullanarak duyarlı, hızlı yüklenen web sayfaları oluşturabilen, kodsuz bir görsel sayfa oluşturucudur
ImbaChat
imbachat.com
Bir web sitesi için ücretsiz bir sohbet eklentisidir. Bu sohbet, web sitesi kullanıcıları arasında bir bağlantı sağlar ve bir web topluluğu veya kullanıcının iletişimine ihtiyaç duyan diğer herhangi bir web sitesi için mükemmel uyum sağlar. Ekim CMS, Wordpress, Opencart ve Livestreet CMS ile entegra...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com), geliştiricilerin ve şirketlerin 3D içeriği kendi kuruluşları ve ötesinde gerçek zamanlı olarak depolaması, güvence altına alması ve paylaşmasına yönelik bir 3D varlık yönetimi platformudur. Geliştiricilerin ve kuruluşların 3D içeriklerini gerçek zamanlı ve genel olarak yönet...
WebzFactory
webzfactory.com
Kurumsal Dünya, Etkileyenler, Kişisel, Şirketler, Girişimciler vb. için inanılmaz Web Siteleri Oluşturma Sizi, işinizi ve markanızı aydınlatan en iyi çalışmalarınızı düzenleyin
SubPage
subpage.app
SubPage, işletme web siteniz için kapsamlı bir çözüm sunarak ekiplerin, Geliştirici desteği olmadan Değişiklik Günlüğü, Politikalar, Kariyer sayfaları, Blog ve daha fazlası gibi web sitesi sayfalarını oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanır. Web sitesi oluşturucunuz veya CMS platformunuz için mük...
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja, web sitenizi ve çevrimiçi mağaza deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış 100'den fazla kodsuz widget'ın son teknoloji sağlayıcısıdır. Son teknolojiye sahip widget'larımız, herhangi bir SaaS platformuyla kusursuz entegrasyon yetenekleri sunarak, dijital varlıklarını geliştirmek isteye...
Directorist
directorist.com
Directorist iş dizini eklentisi, endüstri standardında ölçeklenebilir ve kullanıcı merkezli çevrimiçi iş dizinleri oluşturma sürecini kolaylaştırır.
Weavy
weavy.com
Geliştiriciler için yeni nesil yapı taşları. Weavy, geliştiricilerin web ve mobil uygulamalara maliyet ve zamanın çok altında bir maliyetle işbirliği, üretkenlik ve topluluk özellikleri eklemelerine yönelik eksiksiz bir araç setidir. Sohbet, Dosyalar ve Akışlara yönelik API, SDK'larımız ve Kullanıcı...
Monsido
monsido.com
Monsido, kuruluşların dijital varlıklarında üstün ve kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlamak ve iletişimlerin açık, optimize edilmiş ve uyumlu olmasını sağlama yolculuklarını desteklemek için tasarlanmış lider bir web yönetişim çözümüdür. Monsido Platformu, web erişilebilirliği, web si...