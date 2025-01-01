İçerik Deneyimi Platformları - En Popüler Uygulamalar

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İçerik deneyimi platformları, şirketlere kitle etkileşimini artıran kişiselleştirilmiş deneyimler yaratma konusunda güç veriyor. Bu araçlar, hedef kitleye veya kullanım senaryosuna göre etiketleme ve sınıflandırma yoluyla pazarlama varlıklarını merkezileştiren ve düzenleyen özellikler sağlayarak başlar. İçerik düzenlendikten sonra içerik deneyimi platformları, istenen iş sonuçlarını elde etmek amacıyla deneyimleri belirli hedef kitlelere göre uyarlamak için kişiselleştirme işlevselliği sunar. Bu sonuçlar, diğerlerinin yanı sıra müşteri adayı yakalamayı, müşteri adayı puanlamayı veya bireyleri bağlamsal eylem çağrılarına yönlendirmeyi içerebilir. İçerik deneyimi platformları, kişiselleştirmenin yanı sıra, içerik performansını takip etmek ve hedef kitle hakkında öngörüler elde etmek için genellikle dağıtım özelliklerini ve analiz yeteneklerini de içerir. İçerik pazarlama ekipleri, içeriklerinden ve hedef kitlelerle olan etkileşimlerinden elde edilen değeri en üst düzeye çıkarmak ve aktif katılımı teşvik etmek için bu araçları kullanır. İşletmeler, içerik deneyimi platformlarından yararlanarak, hedef kitlelerinde yankı uyandıran ilgi çekici ve özelleştirilmiş deneyimler oluşturabilir, sonuçta anlamlı sonuçlar elde edebilir ve güçlü bağlantıları güçlendirebilir.
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Issuu
issuu.com
ISSUU, kullanıcıların statik belgeleri etkileşimli ve görsel içeriklere dönüştürerek paylaşmalarını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini yönetmelerine ve alıcı etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.
involve.me
involve.me
Involve.me, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturup yayınlayarak müşteri katılımını artırmalarına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir platformdur.
StoryScale
storyscale.com
StoryScale, kod gerektirmeden mükemmel ürün demosu oluşturmanızı sağlayan bir uygulamadır. Tüm cihazlarda optimize edilmiş, özelleştirilmiş demo deneyimleri sunar.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack, başsız CMS olarak işletmelere dijital kanallarda içerik yönetimi ve dağıtımı yapma olanağı sunan güçlü bir platformdur.
DCatalog
dcatalog.com
Dcatalog, kullanıcıların dijital kataloglar oluşturmasını sağlayan bir platformdur. PDF'leri HTML5 flipbook'a dönüştürerek içerik yönetimini kolaylaştırır.
Smint.io
smint.io
SMINT.IO, dijital varlık yönetimi ve medya deneyimlerini geliştirmek amacıyla içerik portalları oluşturan bir dijital platformdur.
Joomag
joomag.com
Joomag, kullanıcıların dijital içerik oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.
EX.CO
ex.co
EX.CO, yayıncılar ve markalar için kişiselleştirilmiş etkileşimler sunarak web sitelerini kolayca güncellemeye yarayan bir içerik deneyim platformudur.
ScreenSpace
screenspace.io
ScreenSpace, pazarlama ve satış ekiplerinin etkileşimli içeriklerle müşteri deneyimini geliştirmesine yardımcı olan bir web uygulamasıdır.
Storylane
storylane.io
Storylane, B2B pazarlama ve satış ekiplerinin ürün demoları ve tur rehberleri oluşturmasına yardımcı olan kodsuz bir platformdur.
Shorthand
shorthand.com
Shorthand, web için etkileyici dijital içerik oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar hızla içerik oluşturup, işbirliği yapabilir.
Vev
vev.design
Vev, geliştiricilere, tasarımcılara ve pazarlamacılara yönelik bir web oluşturma platformudur. Kodlama ve kodsuz çalışarak etkileşimli deneyimler yaratmayı sağlar.
Spott
spott.ai
Spott, kullanıcıların içeriklerini etkileşimli ve ölçülebilir hale getirerek daha fazla değer elde etmelerine olanak tanır. Görseller ve videolar için satın alınabilir bağlantılar ekler.
Visually
visual.ly
Visually, işletmeler ile onaylı yaratıcı profesyonelleri bağlayarak çevrimiçi içerik oluşturma platformu sunan bir pazaryeri uygulamasıdır.
Aligned
alignedup.com
ALIGNED, satış ekipleri için dijital bir işbirliği platformudur. Müşteri iletişimi ve süreçleri bir araya getirerek işlerinizi kolaylaştırır.
Allego
allego.com
Allego, uzaktan çalışan ekipler için satış eğitim ve geliştirme platformudur; video dersler, koçluk araçları ve otomasyon ile işbirliğini artırır.
Consensus
goconsensus.com
Consensus, demo otomasyonu alanında bir platformdur. Satış süreçlerini hızlandırarak, alıcı ihtiyaçlarını karşılamayı ve ekiplerin etkisini artırmayı sağlar.
OneMob
onemob.com
OneMob, mikrositler oluşturup paylaşmayı, içerik yönetimini ve etkileşim takibini kolaylaştıran bir platformdur.
Brandlive
brandlive.com
Brandlive, webinarlar, etkinlikler ve toplantılar için üst düzey video deneyimleri oluşturma platformudur.
Maglr
maglr.com
Maglr, şirketlerin görsel ve etkileşimli dijital içerik oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur. Kullanıcılar, kod yazmadan çeşitli dijital yayınlar yaratabilir.
Youengage
youengage.me
Youengage, kod yazmadan interaktif deneyimler oluşturmanızı sağlar; mobil uyumlu anketler, quizler, formlar ve sanal etkinlikler düzenlemenize olanak tanır.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, içeriklerinizi merkezi bir platformda yöneterek hedeflenmiş dijital içerik deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.
Foleon
foleon.com
Foleon, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturmasını sağlayan bir platformdur. SEO ve izleyici katılımına odaklanarak içerik yönetimi sunar.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.
Hushly
hushly.com
Hushly, içerik pazarlamasını optimize eden, kullanıcı deneyimini geliştiren kişiselleştirilmiş bir dijital platformdur.
Foundry
foundryco.com
Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.
ClearSlide
clearslide.com
ClearSlide, içerik yönetimi ve iletişimle alıcı etkileşimlerini artırmayı amaçlayan bir satış katılım platformudur.
Live Center
livecenter.com
Live Center, kullanıcıların özelleştirilmiş canlı blog oluşturmasını sağlayan esnek bir çözüm sunar; haber içeriklerini anında paylaşmayı ve okur etkileşimini artırmayı amaçlar.
Brojure
brojure.com
Brojure, tasarımcıya ihtiyaç duymadan etkileyici içerikler, teklifler ve sunumlar oluşturmak için kullanıcı dostu bir görsel hikaye anlatım yazılımıdır.
Mediafly
mediafly.com
Mediafly, satış ekiplerine etkileşimli içerik oluşturma ve sunumları zenginleştirme araçları sunan bir platformdur.
Narrator
narrator.ai
Narrato, içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi sağlayan bir platformdur. Hızla ve maliyet etkin bir şekilde içerik üretimine yardımcı olur.
SPCE
spce.com
SP_CE, B2B satış süreçlerinde dijital odalar oluşturarak içerik paylaşımı, işbirliği ve müşteri yolculuğu analizi yapmayı sağlar.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite, içerik yönetimi ve satış desteği yazılımıdır. İçerikleri depolamak, düzenlemek, dağıtmak ve izlemek için kullanılır.
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital uygulaması, kullanıcıların dijital içerik oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan kapsamlı bir yayıncılık platformudur.
Content Launch
contentlaunch.com
İçerik Lansmanı, içerik planlama, oluşturma ve dağıtım süreçlerini merkezi bir platformda yönetmek için geliştirilmiş bir araçtır.
SundaySky
sundaysky.com
Sundaysky, işletmelerin video içeriğini verimli bir şekilde kişiselleştirip oluşturmasına olanak tanıyan AI destekli bir video platformudur.
Navattic
navattic.com
Navattic, pazarlama ve satış ekiplerinin etkileşimli ürün demoları oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur.
Tourial
tourial.com
Tourial, etkileşimli demolar ve Demo Merkezleri oluşturmayı sağlayan bir uygulamadır. Alıcıları bilgilendirir ve verileri paylaşır.
Skyword360
skyword.com
Skyword360, içerik pazarlama süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. İçerik oluşturma, optimizasyon ve dağıtımda entegrasyon sağlar.
Fabl
fabl.co
Fabl, marka yayıncıları için içerik pazarlama ve yönetimi platformudur; kullanıcılar kendi içeriklerini oluşturup analiz edebilir.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon, dijital pazarlamada kişiselleştirme ve müşteri yolculuklarını analiz ederek kampanya performansını artırmayı hedefleyen bir platformdur.
FORTVISION
fortvision.com
FORTVISION, satışları artırmak ve e-posta abone sayısını yükseltmek için pazarlama otomasyonu ve web kişiselleştirme çözümleri sunan bir platformdur.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturmasını, kullanıcı verilere dayalı analizler yapmasını ve pazarlama kampanyalarını yönetmesini sağlayan bir platformdur.
The Juice
thejuicehq.com
The Juice uygulaması, içeriklerinizi doğru kitleye etkili bir şekilde ulaştırarak, daha fazla erişim sağlar.
InEvent
inevent.com
InEvent, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini sağlayan, katılımcı etkileşimini artıran özelleştirilebilir bir platformdur.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory, B2B müşterilerine kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri sunarak satış sürecini hızlandırmaya yardımcı olan bir içerik yönetim platformudur.
Flowla
flowla.com
Flowla, müşteri etkileşimlerini kişiselleştiren dijital bir platformdur. Otomatik süreçler ve insan teması ile müşteri deneyimini artırır.
Knotch
knotch.com
Knotch, işletmelerin içerik ve pazarlama stratejilerini analiz edip optimize etmelerini sağlayan bir platformdur.
degpeg
degpeg.com
Degpeg, canlı iletişim, çoklu yayın ve alışveriş videoları ile işletmelerin ürünlerini online satış ve pazarlama yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir platformdur.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ, birleşik Hibrit BT operasyonları için bir SaaS platformudur; uygulama performansını artırarak maliyetleri düşürür ve IT'yi modernize eder.
UpContent
upcontent.com
UpContent, içerik keşfi, küratörlüğü ve dağıtımını kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcıların etkili içerik bulmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur.
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu, markaların kod yazmadan etkileşimli içerikler oluşturmasını sağlayan bir platformdur. Tüm içerik yönetimi tek bir yerden yapılabilir.
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth, kod yazmadan mobil uyumlu web siteleri oluşturmanıza olanak tanır. Pazarlama hızını artırır, maliyetleri düşürür ve güvenlik ile veri analizi sağlar.
Proof
useproof.com
Proof uygulaması, pazarlama hunisine eklendiğinde ziyaretçi güvenini artırır ve dönüşüm oranlarını sayfa başına %10-15 oranında yükseltir.
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