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İçerik Deneyimi Platformları
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İçerik Deneyimi Platformları - En Popüler Uygulamalar

İçerik deneyimi platformları, şirketlere kitle etkileşimini artıran kişiselleştirilmiş deneyimler yaratma konusunda güç veriyor. Bu araçlar, hedef kitleye veya kullanım senaryosuna göre etiketleme ve sınıflandırma yoluyla pazarlama varlıklarını merkezileştiren ve düzenleyen özellikler sağlayarak başlar. İçerik düzenlendikten sonra içerik deneyimi platformları, istenen iş sonuçlarını elde etmek amacıyla deneyimleri belirli hedef kitlelere göre uyarlamak için kişiselleştirme işlevselliği sunar. Bu sonuçlar, diğerlerinin yanı sıra müşteri adayı yakalamayı, müşteri adayı puanlamayı veya bireyleri bağlamsal eylem çağrılarına yönlendirmeyi içerebilir. İçerik deneyimi platformları, kişiselleştirmenin yanı sıra, içerik performansını takip etmek ve hedef kitle hakkında öngörüler elde etmek için genellikle dağıtım özelliklerini ve analiz yeteneklerini de içerir. İçerik pazarlama ekipleri, içeriklerinden ve hedef kitlelerle olan etkileşimlerinden elde edilen değeri en üst düzeye çıkarmak ve aktif katılımı teşvik etmek için bu araçları kullanır. İşletmeler, içerik deneyimi platformlarından yararlanarak, hedef kitlelerinde yankı uyandıran ilgi çekici ve özelleştirilmiş deneyimler oluşturabilir, sonuçta anlamlı sonuçlar elde edebilir ve güçlü bağlantıları güçlendirebilir.

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Issuu

Issuu

issuu.com

ISSUU, kullanıcıların statik belgeleri etkileşimli ve görsel içeriklere dönüştürerek paylaşmalarını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini yönetmelerine ve alıcı etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.

involve.me

involve.me

involve.me

Involve.me, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturup yayınlayarak müşteri katılımını artırmalarına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir platformdur.

StoryScale

StoryScale

storyscale.com

StoryScale, kod gerektirmeden mükemmel ürün demosu oluşturmanızı sağlayan bir uygulamadır. Tüm cihazlarda optimize edilmiş, özelleştirilmiş demo deneyimleri sunar.

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Contentstack, başsız CMS olarak işletmelere dijital kanallarda içerik yönetimi ve dağıtımı yapma olanağı sunan güçlü bir platformdur.

DCatalog

DCatalog

dcatalog.com

Dcatalog, kullanıcıların dijital kataloglar oluşturmasını sağlayan bir platformdur. PDF'leri HTML5 flipbook'a dönüştürerek içerik yönetimini kolaylaştırır.

Smint.io

Smint.io

smint.io

SMINT.IO, dijital varlık yönetimi ve medya deneyimlerini geliştirmek amacıyla içerik portalları oluşturan bir dijital platformdur.

Joomag

Joomag

joomag.com

Joomag, kullanıcıların dijital içerik oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO, yayıncılar ve markalar için kişiselleştirilmiş etkileşimler sunarak web sitelerini kolayca güncellemeye yarayan bir içerik deneyim platformudur.

ScreenSpace

ScreenSpace

screenspace.io

ScreenSpace, pazarlama ve satış ekiplerinin etkileşimli içeriklerle müşteri deneyimini geliştirmesine yardımcı olan bir web uygulamasıdır.

Storylane

Storylane

storylane.io

Storylane, B2B pazarlama ve satış ekiplerinin ürün demoları ve tur rehberleri oluşturmasına yardımcı olan kodsuz bir platformdur.

Shorthand

Shorthand

shorthand.com

Shorthand, web için etkileyici dijital içerik oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar hızla içerik oluşturup, işbirliği yapabilir.

Vev

Vev

vev.design

Vev, geliştiricilere, tasarımcılara ve pazarlamacılara yönelik bir web oluşturma platformudur. Kodlama ve kodsuz çalışarak etkileşimli deneyimler yaratmayı sağlar.

Spott

Spott

spott.ai

Spott, kullanıcıların içeriklerini etkileşimli ve ölçülebilir hale getirerek daha fazla değer elde etmelerine olanak tanır. Görseller ve videolar için satın alınabilir bağlantılar ekler.

Visually

Visually

visual.ly

Visually, işletmeler ile onaylı yaratıcı profesyonelleri bağlayarak çevrimiçi içerik oluşturma platformu sunan bir pazaryeri uygulamasıdır.

Aligned

Aligned

alignedup.com

ALIGNED, satış ekipleri için dijital bir işbirliği platformudur. Müşteri iletişimi ve süreçleri bir araya getirerek işlerinizi kolaylaştırır.

Allego

Allego

allego.com

Allego, uzaktan çalışan ekipler için satış eğitim ve geliştirme platformudur; video dersler, koçluk araçları ve otomasyon ile işbirliğini artırır.

Consensus

Consensus

goconsensus.com

Consensus, demo otomasyonu alanında bir platformdur. Satış süreçlerini hızlandırarak, alıcı ihtiyaçlarını karşılamayı ve ekiplerin etkisini artırmayı sağlar.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip, içeriklerinizi merkezi bir platformda yöneterek hedeflenmiş dijital içerik deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.

OneMob

OneMob

onemob.com

OneMob, mikrositler oluşturup paylaşmayı, içerik yönetimini ve etkileşim takibini kolaylaştıran bir platformdur.

Maglr

Maglr

maglr.com

Maglr, şirketlerin görsel ve etkileşimli dijital içerik oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur. Kullanıcılar, kod yazmadan çeşitli dijital yayınlar yaratabilir.

Brandlive

Brandlive

brandlive.com

Brandlive, webinarlar, etkinlikler ve toplantılar için üst düzey video deneyimleri oluşturma platformudur.

Youengage

Youengage

youengage.me

Youengage, kod yazmadan interaktif deneyimler oluşturmanızı sağlar; mobil uyumlu anketler, quizler, formlar ve sanal etkinlikler düzenlemenize olanak tanır.

Foleon

Foleon

foleon.com

Foleon, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturmasını sağlayan bir platformdur. SEO ve izleyici katılımına odaklanarak içerik yönetimi sunar.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly, içerik pazarlamasını optimize eden, kullanıcı deneyimini geliştiren kişiselleştirilmiş bir dijital platformdur.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.

ClearSlide

ClearSlide

clearslide.com

ClearSlide, içerik yönetimi ve iletişimle alıcı etkileşimlerini artırmayı amaçlayan bir satış katılım platformudur.

Live Center

Live Center

livecenter.com

Live Center, kullanıcıların özelleştirilmiş canlı blog oluşturmasını sağlayan esnek bir çözüm sunar; haber içeriklerini anında paylaşmayı ve okur etkileşimini artırmayı amaçlar.

Brojure

Brojure

brojure.com

Brojure, tasarımcıya ihtiyaç duymadan etkileyici içerikler, teklifler ve sunumlar oluşturmak için kullanıcı dostu bir görsel hikaye anlatım yazılımıdır.

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

Mediafly, satış ekiplerine etkileşimli içerik oluşturma ve sunumları zenginleştirme araçları sunan bir platformdur.

SPCE

SPCE

spce.com

SP_CE, B2B satış süreçlerinde dijital odalar oluşturarak içerik paylaşımı, işbirliği ve müşteri yolculuğu analizi yapmayı sağlar.

Narrator

Narrator

narrator.ai

Narrato, içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi sağlayan bir platformdur. Hızla ve maliyet etkin bir şekilde içerik üretimine yardımcı olur.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Paperflite, içerik yönetimi ve satış desteği yazılımıdır. İçerikleri depolamak, düzenlemek, dağıtmak ve izlemek için kullanılır.

Edition Digital

Edition Digital

editiondigital.com

Edition Digital uygulaması, kullanıcıların dijital içerik oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan kapsamlı bir yayıncılık platformudur.

Content Launch

Content Launch

contentlaunch.com

İçerik Lansmanı, içerik planlama, oluşturma ve dağıtım süreçlerini merkezi bir platformda yönetmek için geliştirilmiş bir araçtır.

Skyword360

Skyword360

skyword.com

Skyword360, içerik pazarlama süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. İçerik oluşturma, optimizasyon ve dağıtımda entegrasyon sağlar.

SundaySky

SundaySky

sundaysky.com

Sundaysky, işletmelerin video içeriğini verimli bir şekilde kişiselleştirip oluşturmasına olanak tanıyan AI destekli bir video platformudur.

Navattic

Navattic

navattic.com

Navattic, pazarlama ve satış ekiplerinin etkileşimli ürün demoları oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur.

Tourial

Tourial

tourial.com

Tourial, etkileşimli demolar ve Demo Merkezleri oluşturmayı sağlayan bir uygulamadır. Alıcıları bilgilendirir ve verileri paylaşır.

Fabl

Fabl

fabl.co

Fabl, marka yayıncıları için içerik pazarlama ve yönetimi platformudur; kullanıcılar kendi içeriklerini oluşturup analiz edebilir.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon, dijital pazarlamada kişiselleştirme ve müşteri yolculuklarını analiz ederek kampanya performansını artırmayı hedefleyen bir platformdur.

FORTVISION

FORTVISION

fortvision.com

FORTVISION, satışları artırmak ve e-posta abone sayısını yükseltmek için pazarlama otomasyonu ve web kişiselleştirme çözümleri sunan bir platformdur.

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

Outgrow, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturmasını, kullanıcı verilere dayalı analizler yapmasını ve pazarlama kampanyalarını yönetmesini sağlayan bir platformdur.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini sağlayan, katılımcı etkileşimini artıran özelleştirilebilir bir platformdur.

The Juice

The Juice

thejuicehq.com

The Juice uygulaması, içeriklerinizi doğru kitleye etkili bir şekilde ulaştırarak, daha fazla erişim sağlar.

PathFactory

PathFactory

pathfactory.com

PathFactory, B2B müşterilerine kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri sunarak satış sürecini hızlandırmaya yardımcı olan bir içerik yönetim platformudur.

Flowla

Flowla

flowla.com

Flowla, müşteri etkileşimlerini kişiselleştiren dijital bir platformdur. Otomatik süreçler ve insan teması ile müşteri deneyimini artırır.

Knotch

Knotch

knotch.com

Knotch, işletmelerin içerik ve pazarlama stratejilerini analiz edip optimize etmelerini sağlayan bir platformdur.

degpeg

degpeg

degpeg.com

Degpeg, canlı iletişim, çoklu yayın ve alışveriş videoları ile işletmelerin ürünlerini online satış ve pazarlama yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir platformdur.

OneIQ

OneIQ

oneiq.com

OneIQ, birleşik Hibrit BT operasyonları için bir SaaS platformudur; uygulama performansını artırarak maliyetleri düşürür ve IT'yi modernize eder.

UpContent

UpContent

upcontent.com

UpContent, içerik keşfi, küratörlüğü ve dağıtımını kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcıların etkili içerik bulmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur.

Dot.vu

Dot.vu

dot.vu

Dot.vu, markaların kod yazmadan etkileşimli içerikler oluşturmasını sağlayan bir platformdur. Tüm içerik yönetimi tek bir yerden yapılabilir.

Zoomforth

Zoomforth

zoomforth.com

Zoomforth, kod yazmadan mobil uyumlu web siteleri oluşturmanıza olanak tanır. Pazarlama hızını artırır, maliyetleri düşürür ve güvenlik ile veri analizi sağlar.

Proof

Proof

useproof.com

Proof uygulaması, pazarlama hunisine eklendiğinde ziyaretçi güvenini artırır ve dönüşüm oranlarını sayfa başına %10-15 oranında yükseltir.

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