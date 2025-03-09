FORTVISION

fortvision.com

FORTVISION'ın pazarlama otomasyonu ve web kişiselleştirme platformuyla satışlarınızı artırın, daha fazla e-posta abonesi edinin ve hedef kitlenize dinamik, kişiselleştirilmiş içerik gösterin. FORTVISION, etkileşimi ve dönüşüm oranlarını tek bir yerde iyileştirmenin en akıllı yoludur. Kişiselleştirilmiş otomasyonlarla kullanıcıların dikkatini çekin ve özelleştirilmiş site içi dinamik öğeler, e-posta, SMS, WhatsApp, reklamlar ve açılış sayfaları aracılığıyla daha fazla satış elde edin. FORTVISION, harici CRM yazılımı da dahil olmak üzere dahili ve harici veri kaynaklarını kullanarak tüm satış ve pazarlama dönüşümlerinizi geliştirebileceğiniz tek adrestir. Eklentimizle veriler, kullanıcının coğrafi konumuna, trafik kaynağına, çevrimiçi davranışına, satın alma geçmişine ve daha fazlasına göre toplanır, analiz edilir ve bölümlere ayrılır. Çok kanallı pazarlama otomasyonu ve web kişiselleştirmeyi kullanan FORTVISION, sepetten vazgeçme çözümleri, dönüşüm optimizasyonu ve akıllı analizler sunar. Web kişiselleştirme: FORTVISION'un web kişiselleştirme yazılımıyla potansiyel müşteriler yaratın ve dönüşümleri artırın. Ziyaretçilerinizin gezinme veya alışveriş deneyimini kişiselleştirmek, kârlılığınızı olumlu yönde etkilemede uzun bir yol kat edecektir. FORTVISION ile herhangi bir öğeyi veya içeriği kişiselleştirebilirsiniz. Ziyaretçinin profiline veya siteyle olan etkileşimine göre öğeler ekleyin veya değiştirin. Ziyaretçilerinize tarama tercihlerine göre ürün ve içerik önerin. Veri: FORTVISION ile tüm verileriniz tek bir yerden bağlanır, yönetilir ve buna göre otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. Veri platformumuz dahili ve harici veri kaynaklarından beslenerek, daha doğru öngörüler ve daha akıllı kararlar almak için bu kaynaklardan yararlanmanıza olanak tanır. Verileri segmentasyona dönüştürün, kullanıcıları siteyle etkileşimine göre önceden tanımlanmış kitlelere atayın ve doğru zamanda doğru kitleyi hedefleyin. Ardından, segmentlerine göre kişiselleştirilmiş içerik göstererek kullanıcılarınızın ilgisini çekmeye başlayın. Pazarlama otomasyonu: E-posta, SMS ve WhatsApp pazarlama kampanyalarını kullanarak hedef kitlenizin ilgisini çekin, satışları artırın ve müşteri tutma oranını artırın. Otomasyon kampanyaları oluşturduğunuzda FORTVISION mesai saatleri dışında da sizin için çalışır. İlk katılım karşılama e-postası otomasyon akışları, alışveriş sepetini terk etme hatırlatma SMS otomasyonları, bireysel