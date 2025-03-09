Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İçerik deneyimi platformları, şirketlere kitle etkileşimini artıran kişiselleştirilmiş deneyimler yaratma konusunda güç veriyor. Bu araçlar, hedef kitleye veya kullanım senaryosuna göre etiketleme ve sınıflandırma yoluyla pazarlama varlıklarını merkezileştiren ve düzenleyen özellikler sağlayarak başlar. İçerik düzenlendikten sonra içerik deneyimi platformları, istenen iş sonuçlarını elde etmek amacıyla deneyimleri belirli hedef kitlelere göre uyarlamak için kişiselleştirme işlevselliği sunar. Bu sonuçlar, diğerlerinin yanı sıra müşteri adayı yakalamayı, müşteri adayı puanlamayı veya bireyleri bağlamsal eylem çağrılarına yönlendirmeyi içerebilir. İçerik deneyimi platformları, kişiselleştirmenin yanı sıra, içerik performansını takip etmek ve hedef kitle hakkında öngörüler elde etmek için genellikle dağıtım özelliklerini ve analiz yeteneklerini de içerir. İçerik pazarlama ekipleri, içeriklerinden ve hedef kitlelerle olan etkileşimlerinden elde edilen değeri en üst düzeye çıkarmak ve aktif katılımı teşvik etmek için bu araçları kullanır. İşletmeler, içerik deneyimi platformlarından yararlanarak, hedef kitlelerinde yankı uyandıran ilgi çekici ve özelleştirilmiş deneyimler oluşturabilir, sonuçta anlamlı sonuçlar elde edebilir ve güçlü bağlantıları güçlendirebilir.
Yeni Uygulama Gönder
ClearSlide
clearslide.com
ClearSlide, içerik yönetimi ve iletişimle alıcı etkileşimlerini artırmayı amaçlayan bir satış katılım platformudur.
Hushly
hushly.com
Hushly, içerik pazarlamasını optimize eden, kullanıcı deneyimini geliştiren kişiselleştirilmiş bir dijital platformdur.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon, dijital pazarlamada kişiselleştirme ve müşteri yolculuklarını analiz ederek kampanya performansını artırmayı hedefleyen bir platformdur.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya tasarımcıya gerek yok! Outgrow, mobil, masaüstü ve tablet için tamamen optimize edilmiş ve reklamlarınıza, web sitelerinize, mobil uygulamalarınıza, sosyal medyanıza, SMS ve e-posta iletişiminize kolayca yerleştirilebilen bir dizi tasarım şablonuna sahiptir. Ek olarak, dönüşümü iyileştirmek için optimize edilmiş 1000'den fazla önceden hazırlanmış içerik parçası ve huni vardır; böylece soruları değiştirebilir, birkaç ince ayar yaparak markanızla tutarlı olmasını sağlayabilir ve kendi etkileşimli içeriğinizi birkaç dakika içinde hazır hale getirebilirsiniz.
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşturmaya yönelik beyaz etiketli bir çözümle güçlendiriyor. Hepsi 7/24 özel müşteri hizmetleriyle destekleniyor ve %100 insandan oluşuyor. InEvent entegre platformu konaklama ve konaklama, seyahat ve lojistik, web yayıncılığı, canlı katılım, sorunsuz kayıt, dinamik ağ oluşturma, güçlü pazarlama otomasyonu, özel web siteleri ve mobil uygulamalar, gerçek zamanlı analizler, yüksek güçlü işaretçiler ve 100'den fazla diğer özelliği içerir. etkileşimli ve sürükleyici deneyimlere güç katın. Dünya çapında 2 milyondan fazla katılımcı ve 60 milyonun üzerinde yayın dakikası ile 50.000'den fazla etkinliğe ve web seminerine başarıyla hizmet verdik. İster bir web seminerine, ister sanal uygulamalı toplantıya, ister bir ay sürecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olun, esnek çözümümüz ideal etkinliğinizin hayata geçmesine yardımcı olacaktır.
Knotch
knotch.com
ContentEQ, kurumsal markaların dijital içeriklerinin performansını anlamak ve optimize etmek için kullandıkları bir içerik zekası platformudur. Platform, Bank of America, Wells Fargo, Deloitte ve Square gibi markaların dijital içerik yatırımlarının etkisini optimize etmelerine ve iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için sınıfının en iyisi niceliksel ve niteliksel veri yakalamayı, yapay zekayı ve uzman stratejisini birleştiriyor.
Shorthand
shorthand.com
Shorthand, web için sürükleyici dijital içerik oluşturmaya yönelik önde gelen platformdur. Shorthand'in basit düzenleyicisi, herkesin birkaç dakika içinde çarpıcı okuma deneyimleri oluşturmasına, düzenlemesine ve yayınlamasına olanak tanır; kod veya web tasarımı becerisine gerek yoktur. Artık medya, pazarlama ve iletişim ekipleri geniş ölçekte kapsayıcı içerikler oluşturarak daha derin kitle etkileşimi, daha iyi ölçümler ve markaları için daha güçlü sonuçlar elde edebilir. Shorthand, kullanıcıların kolaylıkla işbirliği yapmasına olanak tanır. Ekibinizi bir Steno çalışma alanında bir araya getirerek içerik üzerinde işbirliğini geliştirebilir ve daha hızlı gönderim yapabilirsiniz. Birden fazla kullanıcı, herhangi bir kesinti olmaksızın, bir içerik parçası üzerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilir. Dahası, özel temalar yayınlanan tüm içeriğin markaya uygun kalması anlamına gelir. Esnek yayınlama seçenekleriyle kullanıcılar, Steno içeriklerini AWS, CMS, Steno barındırma yoluyla veya doğrudan web sitelerine yerleştirerek neredeyse her yerde yayınlayabilir. BBC, Salesforce, Unicef, Cambridge Üniversitesi ve Manchester City dahil müşterilerimizin web üzerindeki en sinematik ve ilgi çekici içeriklerden bazılarını yayınladığını söylemekten gurur duyuyoruz. Bu, dijital dergilerden ve uzun süreli yayınlardan dahili iletişimlere, marka hikayelerine, bloglara, hatta sanal bir kaçış odasına kadar her şeyi içerir! Shorthand, müşterilerin sürekli olarak etkileşim ölçümlerinde radikal iyileştirmeler yapmasıyla övünerek önemli bir yatırım getirisi sağlıyor. Shorthand, Brisbane, Avustralya'da kuruldu ve artık gerçek anlamda küresel bir şirkettir. İçerik ekiplerinin dünyanın en etkileyici ve etkili dijital içeriğini oluşturmasına yardımcı olmaya adanmış, sanatı ve kalbi olan bir inek grubuyuz.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ, birleşik Hibrit BT operasyonlarına yönelik bir Fullstack Intelligence® SaaS platformudur. Yapay zeka destekli öngörüleri ve kolektif bilgeliği uygulama iş yükleri, altyapı ve ağ bağlantılarının canlı bir planıyla birleştirerek uygulama performansını artırın, işletim maliyetlerini azaltın ve BT'yi modernleştirin. OneIQ ile operasyon ekipleri, güvenilir danışmanlar ve tedarikçiler, ortak uzmanlık, şeffaflık ve güven oluştururken birlikte sorunsuz bir şekilde çalışabilir. Patentli, güvenli bir arayüz kullanarak herkes, kuruluşunuzun geleceğini şekillendirmek için yığının her katmanında ilham veren inovasyonlarla karşılıklı, ileri görüşlü içgörülerden yararlanabilir. OneIQ, ISO/IEC 27001 sertifikalıdır ve patentli Güvenli Veri İşbirliği teknolojisini (US-11797701-B1) kullanır.
DCatalog
dcatalog.com
Dcatalog, kullanıcıların dijital kataloglar oluşturmasını sağlayan bir platformdur. PDF'leri HTML5 flipbook'a dönüştürerek içerik yönetimini kolaylaştırır.
SundaySky
sundaysky.com
Sundaysky, işletmelerin video içeriğini verimli bir şekilde kişiselleştirip oluşturmasına olanak tanıyan AI destekli bir video platformudur.
Brojure
brojure.com
En sezgisel görsel hikaye anlatma yazılımı Brojure ile ilgi çekici içerikler, teklifler, sunumlar ve daha fazlasını oluşturun. Brojures şablon tasarımları ve basit arayüzü, bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan markanız ve müşterileriniz için büyüleyici görsel hikayeler oluşturmayı, paylaşmayı ve izlemeyi kolaylaştırır.
Youengage
youengage.me
Dönüştüren etkileşimli deneyimler yaratın. Kod yok. Mobil uyumlu testler, anketler, akıllı formlar, hesap makineleri, canlı Soru-Cevap, etkileşimli sanal etkinlikler ve çok daha fazlasını oluşturun. Geri bildirim ve kullanıcı katılımı toplamaya yönelik eşzamanlı ve eşzamansız yöntemleri birleştirin.
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, süreçlerinizi ve araçlarınızı tek bir kişiselleştirilmiş müşteri çalışma alanında düzenler (Evet, gerçekten). Artık haftalarca e-posta kovalamaya gerek yok; bu yalnızca tek bir dijital odaya giden tek bağlantı, hepsine hükmediyor. Ayrıca müşteri yolculuğundaki kör noktaları ortaya çıkararak daha önce hiç görülmemiş içgörülere de erişebilirsiniz; bu da daha fazla kontrol sahibi olmanıza, tüm paydaşlarla etkileşime geçmenize, verimliliği artırmanıza ve… daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur. Aracımız güzeldir, kullanımı basittir ve ücretsiz deneme süresi vardır, kredi kartı veya deneme süresi yoktur - bugün Aligned'e kaydolun ve kendiniz görün.
SPCE
spce.com
SP_CE, insanları güvenle davet edebileceğiniz, içerik paylaşabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz dijital odalar sunar. Tüm bunları yaparken aynı zamanda alıcılarınızın yolculuğu hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin. Müşterilerimizin genellikle üç ortak noktası vardır: 1. Uzun satış döngüleri 2. Bir anlaşmayı sonuçlandırmak için birden fazla temas, hem şirket içinde hem de alıcı tarafında uyum sağlanması gereken birçok paydaş. 3. Satış sürecinde paylaşılacak çok fazla içerik var. SP_CE normalde B2B'deki şirketler tarafından pazarlama, satış ve müşteri başarısı için kullanılır. Platformla şunları yapabilirsiniz: – Kuruluşunuz ve diğerleri arasında DİJİTAL ODALAR oluşturun – Uyumluluğu korurken İÇERİĞİ Güvenli bir şekilde PAYLAŞIN ve tüm paydaşlarla işbirliği yapın – Takip etmek ve veriye dayalı kararlar almak için EYLEMLENEBİLİR İÇGÖRÜLER alın SP_CE'de alıcının B2B'deki tüm yolculuğunu yönetirsiniz . Ürünleriniz veya müşterileriniz için özel alanlar oluşturun ve ilk temas noktasından anlaşmanın imzalanmasına ve sonrasına kadar olan süreci takip edin. Şunlar gibi özelliklerin keyfini çıkarın: - Teklifinizin gücünü gösteren ürün showroomu - Kolayca geniş ölçekte güzel showroomlar oluşturmak için basit sürükle ve bırak yapı taşları - Müşteri etkileşimi kontrol paneli ve bildirimler - Müşteriyle aranızda paylaşılan görevler - Ürün sayfaları ve sözleşmelerden paylaşılan belgeler - Akıllı gündemlere sahip etkileşimli görüntülü toplantı - Akıllı bir zaman çizelgesi - Kaydedilmiş, yazıya geçirilmiş ve yapay zeka tarafından analiz edilmiş toplantılar - Video mesajlaşma - Satış temsilcilerinizin anında çalışmaya başlamasını sağlayan satış süreci şablonları - Yüksek düzeyde güvenlik ve gizlilik - CRM, Zoom ve Teams entegrasyon - Erişim düzeyi yönetimi - Genel, Kayıtlı veya Özel alanlar
OneMob
onemob.com
OneMob, mikrositler oluşturup paylaşmayı, içerik yönetimini ve etkileşim takibini kolaylaştıran bir platformdur.
Navattic
navattic.com
Navattic, pazarlama ve satış ekiplerinin etkileşimli ürün demoları oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur.
Flowla
flowla.com
Flowla, içeriğinizin eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde tüketildiği ve konuşmaların doğal bir şekilde başladığı, dijital kişiselleştirilmiş yolculuklarla potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçmenin yeni yoludur… İster içinde olun; - Satış ve anlaşmaların kapatılması, - Başarı ve yeni müşterilerin katılımı, - Adayların işe alınması ve hayran bırakılması, - veya ivme ve iştah kazandığınız diğer herhangi bir rolde, kalabalığın arasından sıyrılmak ve daha hızlı ilerlemek için Flowla'yı deneyin
Live Center
livecenter.com
Live Center, izleyicileri çeken, okuyucuların ilgisini çeken ve editoryal ekiplerin anında canlı haber yayınını sorunsuz ve etkili bir şekilde sunmalarına olanak tanıyan esnek bir canlı bloglama çözümüdür. Diğer haber odası teknolojisiyle entegre olan Live Center, iş akışlarını kolaylaştırır. Kullanıcılar, canlı bloglarının tasarımı üzerinde tam kontrole sahiptir ve özel gönderi görselleri ile puan tabloları, seçim sonucu sayaçları vb. öğeler oluşturabilirler. Live Center'ın haber akışları makalelere, haber portallarına, uygulamalara veya ön sayfalara kolayca yerleştirilebilir. Temel özellikler: * Tamamen özelleştirilebilir blog tasarımı * İçerik bulmak ve yayınlamak için Sosyal Medya otomasyonu * Okuyucu katılımını artırmak için kendi özel gönderi görsellerinizi ve öğelerinizi kolayca oluşturun * Doğrudan düzenleyicide hızlı bir şekilde etkileşimli çizelgeler ve grafikler oluşturun * Gönderilerin gerçek zamanlı önizlemesini sağlayan duyarlı düzenleyiciye sahip sezgisel arayüz * Spor verileri, piyasa verileri vb. ile 3. taraf entegrasyonu * Gönderilerin içeriğine, önceliklendirilmesine ve sınıflandırılmasına dayalı olarak gönderilerin otomatik olarak etiketlenmesi * Okuyuculara, canlı blog gönderilerinizde en çok ele alınan konuların bir gösterge tablosu görünümünde bir gösterge tablosunu sağlamak için otomatik canlı blog özeti. * Gönderilerin özel kanallar aracılığıyla yüz binlerce okuyucuya gerçek zamanlı olarak yayınlanması * Mevcut CMS ve herhangi bir medya kitaplığı veya sistemiyle entegrasyon * Para kazanma stratejilerini destekler
Smint.io
smint.io
SMINT.IO, dijital varlık yönetimi ve medya deneyimlerini geliştirmek amacıyla içerik portalları oluşturan bir dijital platformdur.
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital uygulaması, kullanıcıların dijital içerik oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan kapsamlı bir yayıncılık platformudur.
Content Launch
contentlaunch.com
İçerik Lansmanı, içerik planlama, oluşturma ve dağıtım süreçlerini merkezi bir platformda yönetmek için geliştirilmiş bir araçtır.
ScreenSpace
screenspace.io
Dikkat dağıtıcı unsurların, aşırı doymuş pazarların ve Y kuşağının olduğu bir dünyada… Pazarlama ve satış ekipleri, gürültüyü aşmak → yüksek kaliteli müşterilerle duygusal olarak etkileşime geçmek → ve onlara karşı konulmaz bir EVET yolculuğunda rehberlik etmek için ScreenSpace'e güveniyor! Dürüst olalım → Müşterileriniz bunalmış durumda. Genel Videolar • Ürün Odaklı Turlar Statik Desteler • Komut Dosyalı Demolar • Karmaşık Siteler İnsanlar, herkese uyan tek boyutlu medya tarafından kapatılıyor. Değil misin? Elbette, geleneksel taktiklerle zamanınızı ve paranızı boşa harcayın. Yüksek niyetli müşterileri - diğer adıyla "gelir"i uzaklaştırmak. Pahalı, düşük kaliteli “gürültüyü” çekerken. Boru hattının kaybolmasına ve güvenilmez sonuçlara yol açar. Veya… Ürününüzün ve müşterilerinizin parladığını hayal edin! Kapsamlı ve sürükleyici bir web deneyimiyle ürününüzü ilgi çekici bir görsel yolculuğa dönüştürün. Her alıcıya son derece uyum sağlayan, kendi kendine yönlendirilen bir hikaye. Derin etkileşimi ve ürün anlayışını teşvik etmek Alıcılar zengin medya, dinamik anlatılar, İnteraktif turlar ve ilgi çekici müşteri hikayeleriyle etkileşime girdikçe, yalnızca değeri keşfetmekle kalmayıp onu *deneyimler*. ScreenSpace ile kahraman olun, Sadece basit bir sürükle ve bırak işlemiyle mevcut içeriğinizi dönüştürebilirsiniz: Videolar • Desteler • Demolar • Müşteri Hikayeleri • Belgeler Alıcılarınızın sevdiği Sürükleyici Bir Ürün Hikayesine. Alıcının amacı verileri favori CRM'nizle paylaşılır. Böylece siz deneyiminizi başarı için optimize ederken, satış ekibiniz de bir sonraki görüşme için optimizasyon yapabilir. Yan etkiler şunları içerir: İğneyi hareket ettiren ölçülebilir sonuçların elde edilmesi. Yenilenen katılımla benimsemeyi hızlandırma. Kanalınızı yüksek niyetli potansiyel müşterilerle doldurmak. Satış döngülerini kısaltırken kazanma oranlarını artırmak. Kaynakları kanıtlanmış stratejilere yeniden odaklamak. Yöneticinin ve paydaşların güvenini kazanmak. Hepsi evinizin rahatlığında. Veya kafe. Veya ofis. Mutlu ve ilgili bir alıcı olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleyin → www.screenspace.io
Brandlive
brandlive.com
Televizyonun büyüsünü, yüksek video deneyimleri yaratma platformunuz olan Brandlive ile web seminerlerinize, etkinliklerinize ve toplantılarınıza getirin. Aylık web seminerleri, ürün lansmanları, yatırımcı toplantıları veya yılın en büyük etkinliği olsun, şirketlerin sıkıcıdan bingeworthy'ye kadar herhangi bir ölçek ve karmaşıklıkta proje almasına yardımcı oluyoruz. BrandLive, müşterilerimizin inanılmaz içerik oluşturmalarını, düşünceli satıcıları ve harcamaları azaltmalarını sağlayan benzersiz bir yazılım ve hizmet kombinasyonu sunar - hepsi en önemli kitlelerini harekete geçirir.
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth, modern işletmelerin dijital satış tekliflerinden işe alım ilanlarına kadar her şey için güzel, kodsuz web siteleri oluşturmasına olanak tanır. Hangi sorunları çözmenize yardımcı oluyoruz? 1.) Pazara sunma hızı - Sürükle ve bırak işleviyle hızlı ve kolay bir şekilde mobil uyumlu siteler oluşturun 2.) Maliyet / verimlilik - Web geliştiricileri veya tasarımcıları gibi pahalı kaynaklara gerek yok 3.) Kişiselleştirme - İlgi çekici müşteri deneyimleri için özelleştirmesi basit 4 .) Markalama - Tutarlı müşteri deneyimleri sağlamak için yerleşik marka yönergeleri 5.) Güvenlik - İçeriğinizi ve müşteri verilerinizi güvende tutmak için dört güvenlik düzeyi 6.) Veri analizi - Hedef kitlenizin içeriğinizle nasıl etkileşim kurduğuna dair değerli bilgiler
Maglr
maglr.com
Maglr, şirketlerin görsel ve etkileşimli dijital içerik oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur. Kullanıcılar, kod yazmadan çeşitli dijital yayınlar yaratabilir.
degpeg
degpeg.com
DEGPEG, hem web hem de mobil cihazlarda çoklu akış yaparak daha iyi müşteri deneyimi aracılığıyla herhangi bir ürün /hizmetin çevrimiçi satışını ve pazarlamasını ekleyen ve geliştiren bulut tabanlı bir canlı ticaret platformudur. Ürünler: <> Canlı İletişim Platformu Canlı iletişim platformu, işletmelerin ses ve video etkileşimleri yoluyla potansiyel müşterilerle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurmalarına yardımcı olur. İzinleri verimli bir şekilde satışa dönüştürür ve güveni artıran kişiselleştirilmiş etkileşimler yaratır. Çevrimdışı mağazalar ve çevrimiçi tüketiciler arasındaki boşluğu doldurarak kesintisiz bağlantılar ve rahatlık sağlar. Ayrıca, platform, müşteriler ve hizmet merkezleri arasındaki görüntülü görüşmeler, süreçleri kolaylaştıran ve müşteri memnuniyetini artırarak operasyonel verimlilikleri artırır. Özellikler: * Sohbet gelen kutusu * Çağrı yönlendirmesi * Track Location * Çağrı üzerine insanları ekleyin * Çağrı kaydı * Web ve App ile Entegrasyon * Ekran Paylaşımı <> Canlı TV DEGPEG, markaların canlı TV'lerini başlatmalarını ve çeşitli platformlarda tek bir gösterge tablosundan çok akış sağlayan şeyleri güçlendirir. Ayrıca, markalar birden fazla sosyal medya platformunda canlı yayın yaparken web sitelerine CTA ekleyebilir. Özellikler: * Çoklu bölümleme * Entegre Ticaret * Etkinlikler düzenleyin * Canlı sohbet <> Shoppable Videolar İzleyicilerin doğrudan videoda sergilenen ürün veya hizmetleri satın alarak alışveriş deneyimini geliştirmelerini sağlar. Özellikler: * Video alışverişi * Etkileşimli ürün bağlantıları * Harekete geçirici çağrı düğmeleri
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu, markalara hedef kitlelerini tek bir satır bile kod yazmadan etkileşime geçiren, eğlendiren ve eğiten Etkileşimli Deneyimler oluşturma yetkisi veren bir Etkileşimli İçerik Platformudur. Çok çeşitli eklentiler ve bileşenlerle desteklenen Dot.vu platformu, kullanıcılarına, markalarını rakiplerinden ayıran, müşteri öngörüleri sağlayan, potansiyel müşteriler yaratan ve dönüşüm oranlarını artıran benzersiz İnteraktif İçerik oluşturma konusunda tam bir yaratıcı özgürlük sağlar. Dot.vu platformu, verilerin gücünü açığa çıkarmanıza yardımcı olur. İnteraktif İçerik, KPI'larınızı görsel kontrol panelleri ve raporlar aracılığıyla ve daha fazla müşteri öngörüsü için sıfır ve birinci taraf verileri aracılığıyla izlemenize olanak tanır. Ne kadar çok veri toplarsanız İnteraktif İçeriğinizi o kadar kişiselleştirebilir ve alıcınızın yolculuğuna uyarlayabilirsiniz. Tek bir proje için birden fazla platform ve uygulamaya elveda deyin. Dot.vu ile içeriğinizi tek bir platformda oluşturabilir, yayınlayabilir, yönetebilir ve takip edebilirsiniz. Zaman önemliyse Ajans Hizmetimiz sizin için İnteraktif İçerik yönlendirir, destekler ve oluşturur. Kendinize biraz zaman ve maliyetten tasarruf edin ve müşterileriniz için daha iyi İnteraktif İçerik oluşturun.
Fabl
fabl.co
Ocak 2021'de Britelite Immersive tarafından satın alınan Fabl, marka yayıncılarının üretim ve yönetim maliyetlerini azaltırken kitle etkileşimini artırmak için geliştirildi. Fabl'ın kapsamlı yazılım platformu, pazarlamacıların markalı içerik programlarını ölçeklendirmede etkileşim ve dönüşüm verilerini kendilerinin oluşturmasına, yönetmesine, dağıtmasına ve analiz etmesine olanak tanır; hiçbir ajansa, geliştiriciye veya tasarımcıya gerek yoktur. Fabl, içerik pazarlama sayfası etkileşimini çoğu CMS platformuyla karşılaştırıldığında ortalama 6 kat artırır. Kullanımı herhangi bir açılış sayfası oluşturucu kadar kolay, herhangi bir CMS kadar sağlam olan Fabl, yüksek düzeyde ilgi çekici, veriye dayalı içerik sayfalarının geniş ölçekte verimli bir şekilde üretilmesine yönelik bir içerik pazarlama, yönetim ve yayınlama platformudur. Tipik bir içerik pazarlama platformunun ötesinde Fabl, sayfa etkileşimini ve dönüşüm oranlarını katlanarak artırırken pazarlamacıları maliyet, zaman ve teknolojik kısıtlamalardan kurtarır.
FORTVISION
fortvision.com
FORTVISION'ın pazarlama otomasyonu ve web kişiselleştirme platformuyla satışlarınızı artırın, daha fazla e-posta abonesi edinin ve hedef kitlenize dinamik, kişiselleştirilmiş içerik gösterin. FORTVISION, etkileşimi ve dönüşüm oranlarını tek bir yerde iyileştirmenin en akıllı yoludur. Kişiselleştirilmiş otomasyonlarla kullanıcıların dikkatini çekin ve özelleştirilmiş site içi dinamik öğeler, e-posta, SMS, WhatsApp, reklamlar ve açılış sayfaları aracılığıyla daha fazla satış elde edin. FORTVISION, harici CRM yazılımı da dahil olmak üzere dahili ve harici veri kaynaklarını kullanarak tüm satış ve pazarlama dönüşümlerinizi geliştirebileceğiniz tek adrestir. Eklentimizle veriler, kullanıcının coğrafi konumuna, trafik kaynağına, çevrimiçi davranışına, satın alma geçmişine ve daha fazlasına göre toplanır, analiz edilir ve bölümlere ayrılır. Çok kanallı pazarlama otomasyonu ve web kişiselleştirmeyi kullanan FORTVISION, sepetten vazgeçme çözümleri, dönüşüm optimizasyonu ve akıllı analizler sunar. Web kişiselleştirme: FORTVISION'un web kişiselleştirme yazılımıyla potansiyel müşteriler yaratın ve dönüşümleri artırın. Ziyaretçilerinizin gezinme veya alışveriş deneyimini kişiselleştirmek, kârlılığınızı olumlu yönde etkilemede uzun bir yol kat edecektir. FORTVISION ile herhangi bir öğeyi veya içeriği kişiselleştirebilirsiniz. Ziyaretçinin profiline veya siteyle olan etkileşimine göre öğeler ekleyin veya değiştirin. Ziyaretçilerinize tarama tercihlerine göre ürün ve içerik önerin. Veri: FORTVISION ile tüm verileriniz tek bir yerden bağlanır, yönetilir ve buna göre otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. Veri platformumuz dahili ve harici veri kaynaklarından beslenerek, daha doğru öngörüler ve daha akıllı kararlar almak için bu kaynaklardan yararlanmanıza olanak tanır. Verileri segmentasyona dönüştürün, kullanıcıları siteyle etkileşimine göre önceden tanımlanmış kitlelere atayın ve doğru zamanda doğru kitleyi hedefleyin. Ardından, segmentlerine göre kişiselleştirilmiş içerik göstererek kullanıcılarınızın ilgisini çekmeye başlayın. Pazarlama otomasyonu: E-posta, SMS ve WhatsApp pazarlama kampanyalarını kullanarak hedef kitlenizin ilgisini çekin, satışları artırın ve müşteri tutma oranını artırın. Otomasyon kampanyaları oluşturduğunuzda FORTVISION mesai saatleri dışında da sizin için çalışır. İlk katılım karşılama e-postası otomasyon akışları, alışveriş sepetini terk etme hatırlatma SMS otomasyonları, bireysel
Paperflite
paperflite.com
Paperflite, içerik yönetimi ve satış desteği yazılımıdır. İçerikleri depolamak, düzenlemek, dağıtmak ve izlemek için kullanılır.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.
Foleon
foleon.com
Foleon, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturmasını sağlayan bir platformdur. SEO ve izleyici katılımına odaklanarak içerik yönetimi sunar.
involve.me
involve.me
Involve.me, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturup yayınlayarak müşteri katılımını artırmalarına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir platformdur.
Issuu
issuu.com
ISSUU, kullanıcıların statik belgeleri etkileşimli ve görsel içeriklere dönüştürerek paylaşmalarını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.
Narrator
narrator.ai
Narrato, tek başına pazarlamacılara/yaratıcılara, yalın içerik ekiplerine ve hatta büyük ölçekli içerik üretim ekiplerine, içeriği daha önce mümkün olandan çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturup göndermelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir yapay zeka içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi platformudur. Platformun temel özellikleri: - Sonuç odaklı içeriği gerçekten hızlı bir şekilde oluşturmak için 100'den fazla AI içerik oluşturma, fikir oluşturma, optimizasyon ve SEO aracı (kapsanan örnekleri kullanır - blog, sosyal medya, e-postalar, videolar, basın bültenleri, metin yazarlığı, reklamlar, özetleme) ve daha fazlası). Kendi AI şablon seçeneğinizi ve marka sesinizi oluşturun. - Görev atama, içerik takvimi yönetimi, otomatik bildirimler, yayınlama, serbest çalışan yönetimi ve daha fazlasını içeren eksiksiz içerik proje yönetimi ve iş akışı otomasyonu desteği - Yapay zeka ile güçlü SEO özetleri, anahtar kelimeler ve konu fikirleri - Özel içerik şablonları ve güçlü belge içi ve çalışma alanı işbirliği özellikleri - Yapay zeka görselleri, telifsiz görseller ve grafikler - Yapay zeka ile toplu içerik oluşturma (toplu içerik açıklamaları oluşturmak gibi) Diğer özellikler: Yönergeler ve Marka Varlıkları Havuzu, Çoklu Dil Desteği, İntihal ve Dilbilgisi Kontrolleri, Özel Raporlar, Yapay Zeka Marka Sesleri ve daha fazlası.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory ile B2B alıcı yolculuğunun tamamında kişiselleştirilmiş, ilgi çekici ve dönüşüm odaklı deneyimlerle B2B gelirinin kilidini açın. Alıcınızın yolculuğunu geliştirin ve alıcılarınıza içerik zekası sağlamaya başlayın. PathFactory'nin yapay zeka destekli içerik zekası, bireysel alıcılarınız için kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri oluşturmanıza ve ABM stratejiniz için hesapları hedeflemenize olanak tanır. Yakın zamandaki ziyaretçi geçmişine, sektöre ve trend konularına göre tüketilecek en iyi varlıkları önererek anlaşma hızını artırın ve satış kanalınızı büyütün. Önde gelen kurumsal ve orta ölçekli B2B şirketleri, alıcılarınızın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için akıllı içerik deneyimleri ve sanal etkinlikler sunarak yetiştirmeyi hızlandırmak, kazanma oranlarını iyileştirmek ve içerik performansını anlamak için PathFactory'yi kullanıyor. PathFactory yakın zamanda Deloitte tarafından Kuzey Amerika'nın 2020 Teknoloji Fast 500 şirketlerinden biri olarak tanındı.
Proof
useproof.com
Proof'u pazarlama huninize eklemenin ziyaretçilerin güvenini oluşturduğu, aciliyet yarattığı ve dönüşümleri sayfa başına %10-15 artırdığı kanıtlanmıştır.
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini yönetmelerine ve alıcı etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Skyword360
skyword.com
Skyword360, içerik pazarlama süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. İçerik oluşturma, optimizasyon ve dağıtımda entegrasyon sağlar.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, içeriklerinizi merkezi bir platformda yöneterek hedeflenmiş dijital içerik deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.
Visually
visual.ly
Visually, çevrimiçi bir işbirliği platformu ve iyi tanımlanmış, kanıtlanmış bir süreç aracılığıyla ilgi çekici içerik oluşturmak için işletmeleri deneyimli yaratıcı profesyonellerle buluşturan yaratıcı bir pazardır. İçerik, müşterilerimize yetenek eğitimi (Rock Üniversitesi), kimlik ve itibar derecelendirme algoritmalarımızın bir kombinasyonu yoluyla incelenen 1000'den fazla yetenek ağı üyemizden teslim edilir. Yetenek havuzumuzun uzmanlığı, LinkedIn, Salesforce, Citizens Bank, Nike, Ford ve Oracle gibi orta ölçekli ve kurumsal müşterilere karmaşık projeler sunmamıza olanak tanıyor. Bugün, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce markalara içerik sunabilen tek oyuncu olarak Kuzey ve Güney Amerika'yı kapsıyoruz. Projelerimizde ölçeklenebilirlik, esneklik ve kalite sunmamızla öne çıkıyoruz.
UpContent
upcontent.com
Seçilmiş içerikle güven oluşturun ve ilişkileri derinleştirin. Potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmeye yardımcı olan ilgili üçüncü taraf içeriğini keşfetmenin, işbirliği yapmanın ve dağıtmanın daha iyi bir yolu. UpContent'in patent bekleyen teknolojisi, içerik aramak için harcanan süreyi ortalama %65 oranında azaltmaya yardımcı olur ve hem bağımsız bir uygulama hem de birinci sınıf bir Hootsuite İçerik Kaynağı ve Akışı olarak mevcuttur. UpContent'in önerileri dünya çapındaki pazarlamacılar tarafından sosyal medya, e-posta pazarlama ve web sitesi dönüştürme çabalarını güçlendirmek ve orijinal içerik oluşturmalarını desteklemek için kullanılıyor. Teknoloji, yalnızca ihtiyaç duyulan özellikleri bütçenize uygun bir fiyat noktasında sunmak üzere tasarlanmış bir dizi plan sunar.
The Juice
thejuicehq.com
Daha fazla erişim, daha az iş. Modası geçmiş içerik dağıtım platformlarına ve cansız kampanyalara para harcamayı bırakın. İlgili satış ve pazarlama profesyonellerinden oluşan bir kitleyle The Juice, içeriğinizi doğru zamanda doğru kişilerin önüne çıkarır. İçeriğinizi The Juice'ta dağıtırken erişim ve rezonans bulun.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.
Allego
allego.com
Allego, uzaktan çalışan ekipler için satış eğitim ve geliştirme platformudur; video dersler, koçluk araçları ve otomasyon ile işbirliğini artırır.
Spott
spott.ai
İnternette başarılı olmak için 3 şeyi çok iyi yapmalısınız. 1. Harika içerikler oluşturun 2. Bunu hedef kitlenizin bulunduğu kanallarda yayınladığınızdan emin olun 3. Hedef kitlenize ilham verdikten sonra, onların etkileşim yoluyla dönüşüm gerçekleştirmelerine izin vererek bu ilhama göre hareket etmelerine izin verdiğinizden emin olun. SPOTT bu 3. adıma odaklanıyor. Değer önerimiz: SPOTT, çok kanallı bir ortamda işlem yapılabilir ve ölçülebilir hale getirerek kullanıcıların yayınlanan içerikten daha fazla değer elde etmelerine olanak tanıyan bir çözümdür. Spott yazılımımızla (360°) resimlere, pdf'lere ve videolara alışveriş yapılabilir bağlantılar ekleyebilir, bülten abonelikleri, pdf belgelerini bağlayın veya en son promosyonunuzla gösteriş yapın. Tüm resimlerinize ve videolarınıza kolayca etkileşimli bir katman ekleyebilirsiniz. Videolarınızı, kataloglarınızı ve görsellerinizi etkileşimli hale getirin. Harekete geçirici mesajlar ekleyin, ürünleri etiketleyin, bülten abonelikleri alın ve dönüşümleri artırın. Spott ile içeriğinizi uygulanabilir ve ölçülebilir hale getiren etkileşimli öğeler ekleyerek yayınlanmış pdf'lerinizden, görsellerinizden ve videolarınızdan daha fazla yararlanacaksınız.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack, başsız CMS olarak işletmelere dijital kanallarda içerik yönetimi ve dağıtımı yapma olanağı sunan güçlü bir platformdur.
Joomag
joomag.com
Joomag, kullanıcıların dijital içerik oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.
EX.CO
ex.co
EX.CO, bir yayıncı, marka veya küçük ve orta ölçekli işletmenin web sitelerinde ek bir kişiselleştirilmiş etkileşim katmanı aracılığıyla farklı kitle segmentleriyle daha iyi etkileşim kurmasını sağlayan dünyanın önde gelen Disney destekli içerik deneyim platformudur. Bir web sitesini güncellemek ağır bir asansördür, ancak ex.co’nun sağlam, self servis platformunu kullanmak, herhangi bir geliştirici veya tasarım kaynağı olmadan yeni web sitesi deneyimleri oluşturmayı ve uygulamayı kolaylaştırır. Videodan ürün eşleştirme yolculuklarına, anketlere ve anketlere ve farklı endüstrilerin ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilmiş yüzlerce şablona kadar çeşitli deneyimler sunar.
Vev
vev.design
Vev, geliştiriciler, tasarımcılar ve pazarlamacılar için oluşturulmuş yeni nesil bir web oluşturma platformudur. Kodsuzluk ile kodu birleştiren Vev, profesyonel ekiplerin en çılgın fikirlerini tam bir yaratıcı ve teknik özgürlükle web üzerinde yayınlamalarına yardımcı olur. Vev, önde gelen kuruluşların dijital pazarlama materyallerini güçlendirmelerine ve etkileşimli deneyimler oluşturmalarına olanak tanır.
Storylane
storylane.io
Storylane, B2B pazarlama ve satış ekiplerinin ürün demoları ve tur rehberleri oluşturmasına yardımcı olan kodsuz bir platformdur.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.
Tourial
tourial.com
Tourial, pazara açılma ekiplerinin etkileşimli demolar ve Demo Merkezleri oluşturmasına ve bunları her yere dağıtmasına olanak tanır. Demo Merkezleri, dönüşüm hunisinin en tepesinden aşağıya kadar alıcılarınızı her zamankinden daha hızlı ve daha iyi eğitmenizi sağlar. Potansiyel müşterilerinizin ihtiyaç duydukları en önemli bilgileri bulmaları, ekipleriyle paylaşmaları ve size önem verdikleri konularla ilgili verileri sağlamaları için kişiselleştirilmiş bir içerik merkezidir. Etkileşimli demolarınızı herhangi bir kanala yerleştirin veya paylaşın ve potansiyel müşterileri daha hızlı dönüştürün, satış hattını etkileyin ve anlaşma döngülerini hızlandırın.
StoryScale
storyscale.com
Pazarlama ve satışınızı ürün odaklı yapın. Kodsuz, piksel mükemmelliğinde ürün demoları oluşturun. Demo deneyiminizi tüm cihazlarda optimize edin. StoryScale demoları, animasyonlu geçişler ve yakınlaştırmalarla sinematiktir. Pazarlama için sınıfının en iyisi, üst düzey web sitesi sunumu ve satış için kişiselleştirilmiş demolar ile StoryScale, modern gelir ekipleri için eksiksiz bir demo otomasyon çözümü sunar. • Hızlı yanıt veren teslimat ve olası satış yaratma ile web sitesi ürün turları • Güvenli paylaşım ve giden teslimat ile kişiselleştirilmiş satış demoları • Kılavuzlu ve doğrusal olmayan ürün turu yolları • Ekran düzenleme ve özelleştirme için kodsuz demo stüdyosu • Kılavuzlar ve ekran etkileşimleri kitaplığı • Canlı uygulamaları kopyalayın veya medya ekran görüntülerini kullanın • Katılımı ve demo performansını izlemek için demo analizleri • Video, e-kitaplar, bloglar ve diğer medya için içerik deneyimleri İnsanların daha iyi bir dijital satın alma deneyimini hak ettiğine inanıyoruz. Bu basit bir felsefe: Nasıl satın almak istiyorsan öyle sat.
Foundry
foundryco.com
Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.
Mediafly
mediafly.com
Mediafly, satış ekiplerine etkileşimli içerik oluşturma ve sunumları zenginleştirme araçları sunan bir platformdur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
Consensus
goconsensus.com
Fikir birliği dünyayı yeni bir demo otomasyon çağına yönlendiriyor. Platformu, alıcılarınıza ihtiyaç duyduklarında ihtiyaç duydukları şeyleri alır. Daha sonra gelir ekibinizin etkisini bu alıcılar hakkında benzersiz bilgilerle çoğaltır. Sonuç olarak, daha hızlı yakın zamanlar, daha büyük fırsatlar ve daha yüksek yakın oranlar göreceksiniz. Kurumsal yazılım satın almak yavaş, sinir bozucu ve kırık. Patentli demo otomasyon platformu bunu düzeltir. Alıcılar ve müşteriler için eşsiz bir deneyim sunmak için en iyi video, ürün etkileşimi ve keşif otomasyonunu birleştirir. C-suite'den son kullanıcıya kadar, demoları viral olarak seyahat eder, her izleyiciye uyum sağlar, gizli paydaşları ortaya çıkarır ve kilit soruları cevaplar. Daha sonra niyetle ilgili güçlü verileri beslerler ve her tıklama ile ekibinize geri dönerek etkilerini çarparlar. Konsensüs, piyasaya çıkma ekiplerinin demoları otomatikleştirmesine, boşa harcanan demoları%50'den%5'e düşürmesine ve 14 günden talep üzerine, satış döngülerini%68'e kadar kesmeye yardımcı olan bir ürün deneyimi platformudur. Autodesk, Atlassian, Dell, Oracle, Salesforce ve SAP gibi şirketler tarafından güvenilir, konsensüs G2 Presales Software'de 1 numaralı ve 2025'te çalışmak için harika bir yer olarak tanınır. DEMO'ların% 50'sinden fazlası paylaşıldıkları gün ve saatler sonra% 13'ü izledikçe, konsensüs hızlı katılım sağlarken yeni paydaşları ve önceliklerini viral paylaşım yoluyla ortaya çıkarıyor. Sonuç? Daha hızlı gelir, daha az niteliksiz demolar ve daha iyi bilgiler.
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