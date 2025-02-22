İçerik Deneyimi Platformları - En Popüler Uygulamalar - Tayland

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İçerik deneyimi platformları, şirketlere kitle etkileşimini artıran kişiselleştirilmiş deneyimler yaratma konusunda güç veriyor. Bu araçlar, hedef kitleye veya kullanım senaryosuna göre etiketleme ve sınıflandırma yoluyla pazarlama varlıklarını merkezileştiren ve düzenleyen özellikler sağlayarak başlar. İçerik düzenlendikten sonra içerik deneyimi platformları, istenen iş sonuçlarını elde etmek amacıyla deneyimleri belirli hedef kitlelere göre uyarlamak için kişiselleştirme işlevselliği sunar. Bu sonuçlar, diğerlerinin yanı sıra müşteri adayı yakalamayı, müşteri adayı puanlamayı veya bireyleri bağlamsal eylem çağrılarına yönlendirmeyi içerebilir. İçerik deneyimi platformları, kişiselleştirmenin yanı sıra, içerik performansını takip etmek ve hedef kitle hakkında öngörüler elde etmek için genellikle dağıtım özelliklerini ve analiz yeteneklerini de içerir. İçerik pazarlama ekipleri, içeriklerinden ve hedef kitlelerle olan etkileşimlerinden elde edilen değeri en üst düzeye çıkarmak ve aktif katılımı teşvik etmek için bu araçları kullanır. İşletmeler, içerik deneyimi platformlarından yararlanarak, hedef kitlelerinde yankı uyandıran ilgi çekici ve özelleştirilmiş deneyimler oluşturabilir, sonuçta anlamlı sonuçlar elde edebilir ve güçlü bağlantıları güçlendirebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Issuu
issuu.com
Issuu, insanlara tüm dijital dağıtım kanallarında çeşitli dinamik formatlarda ilgi çekici içerikleri dönüştürme, barındırma ve paylaşma yetkisi veren dünyanın en büyük içerik yayınlama ve pazarlama platformudur. 60 milyondan fazla yayınla Issuu, 1 milyondan fazla küresel kullanıcısının bir içeriği bir kez dönüştürüp her yerde paylaşmasını kolaylaştırıyor. Issuu Story Cloud, web sitelerine ve bloglara yerleştirilecek flipbook'lar, mobil cihazlar için optimize edilmiş makaleler, sosyal medya için hareketli grafik hikayeleri, e-posta için GIF'ler ve daha fazlası dahil olmak üzere statik belgeleri pazarlama varlıklarına dönüştürerek tek bir belgeyi benzersiz derecede sürükleyici bir okuma deneyimine dönüştürür. . Her gün Issuu'ya 300.000 sayfadan fazla içerik yükleniyor ve bu da dünya çapındaki okuyucuların dergilerden gazetelere, portföylerden kataloglara kadar sevdikleri şeyleri keşfetmesine ve onlarla etkileşime geçmesine olanak tanıyor. Kurumsal pazarlamacılar ve bireysel içerik oluşturucular, tek bir kod satırı gerektirmeden mesajlarını öne ve merkeze koyan kullanıcı dostu platformu nedeniyle Issuu'yu tercih ediyor. Issuu'nun genel merkezi Palo Alto, CA'da olup, Kopenhag, Berlin ve Braga'da küresel ofisleri bulunmaktadır.
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformda birleştirir. Bu kampanya araçları ve analizleri, satın alma yolculuğu sırasında hesabın ilgisini puanlayan, yapay zeka destekli özel bir satın alma amacı motoru üzerinde çalışır. Foundry ABM, hedef hesaplarında farkındalığı, katılımı ve boru hattını artırmak için ABM kampanyaları düzenleyebilir. Daha fazla bilgi edinmek için https://foundryco.com/our-solutions/software/. Not: İncelemelerin çoğu artık Foundry ABM olan Triblio platformuna yöneliktir.
Vev
vev.design
Vev, geliştiriciler, tasarımcılar ve pazarlamacılar için oluşturulmuş yeni nesil bir web oluşturma platformudur. Kodsuzluk ile kodu birleştiren Vev, profesyonel ekiplerin en çılgın fikirlerini tam bir yaratıcı ve teknik özgürlükle web üzerinde yayınlamalarına yardımcı olur. Vev, önde gelen kuruluşların dijital pazarlama materyallerini güçlendirmelerine ve etkileşimli deneyimler oluşturmalarına olanak tanır.
ClearSlide
clearslide.com
Her müşteri etkileşimini başarılı kılmayı amaçlıyoruz. Her e-posta, her toplantı ve her sunum muhteşem olmalıdır. ClearSlide, alıcılarla dinamik etkileşimi güçlendirmek ve mevcut CRM yatırımınızı en üst düzeye çıkarmak için içerik yönetimini, entegre iletişimleri, etkileşim analitiğini ve rehberli satışı birleştiren eksiksiz bir Satış Etkileşim Platformu sağlar. ClearSlide müşterileri daha yüksek satıcı üretkenliğine, daha yüksek satış yönetimi etkinliğine ve müşteriye yönelik daha güçlü mesajlaşmaya ulaşır. ClearSlide müşterileri şunları bildiriyor: Kapanan anlaşmalarda %10 - %20 artış Yeni temsilcilerin katılma süresinde %25 azalma Satış maliyetlerinde %50 - %80 azalma Satış Verimliliği İçerik, iletişim ve analizlerle sezgisel, entegre bir Satış Katılım Platformu sonraki adım eylemlerine rehberlik etmek için parmaklarınızın ucunda. Lider Etkinliği ClearSlide ve CRM'deki Güçlü Katılım Dörtgen Kontrol Panelleri, anlaşma görünürlüğünü, koçluğu ve daha güçlü tahmin ve iş sonuçlarını iyileştirir. İçerik Etkisi Temsilcilere satış döngüsünün her noktasında doğru içeriği ve araçları sağlayarak içeriği önerin ve tanıtın. Doğrudan müşteri katılımına ve geri bildirime dayalı olarak mesajları iyileştirin ve optimize edin.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek iş performansını artırır. . İlişkilendirmeye dayalı kişiselleştirmeyle satışlarınızı ve gelirinizi hızlandırın: - Her web sitesi ziyaretçisine doğru mesajları ve varlıkları sunarak, daha hızlı bir şekilde müşterileriniz olmalarına yardımcı olun. - Pazarlama çabalarınızın iş hedeflerini nasıl etkilediğini anlayın ve müşteri yolculuklarınızı ilk dokunuştan kazanılan anlaşmalara kadar haritalandırın. - Ziyaretçileri yalnızca potansiyel müşterilere değil, müşterilere dönüştürün!
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya tasarımcıya gerek yok! Outgrow, mobil, masaüstü ve tablet için tamamen optimize edilmiş ve reklamlarınıza, web sitelerinize, mobil uygulamalarınıza, sosyal medyanıza, SMS ve e-posta iletişiminize kolayca yerleştirilebilen bir dizi tasarım şablonuna sahiptir. Ek olarak, dönüşümü iyileştirmek için optimize edilmiş 1000'den fazla önceden hazırlanmış içerik parçası ve huni vardır; böylece soruları değiştirebilir, birkaç ince ayar yaparak markanızla tutarlı olmasını sağlayabilir ve kendi etkileşimli içeriğinizi birkaç dakika içinde hazır hale getirebilirsiniz.
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşturmaya yönelik beyaz etiketli bir çözümle güçlendiriyor. Hepsi 7/24 özel müşteri hizmetleriyle destekleniyor ve %100 insandan oluşuyor. InEvent entegre platformu konaklama ve konaklama, seyahat ve lojistik, web yayıncılığı, canlı katılım, sorunsuz kayıt, dinamik ağ oluşturma, güçlü pazarlama otomasyonu, özel web siteleri ve mobil uygulamalar, gerçek zamanlı analizler, yüksek güçlü işaretçiler ve 100'den fazla diğer özelliği içerir. etkileşimli ve sürükleyici deneyimlere güç katın. Dünya çapında 2 milyondan fazla katılımcı ve 60 milyonun üzerinde yayın dakikası ile 50.000'den fazla etkinliğe ve web seminerine başarıyla hizmet verdik. İster bir web seminerine, ister sanal uygulamalı toplantıya, ister bir ay sürecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olun, esnek çözümümüz ideal etkinliğinizin hayata geçmesine yardımcı olacaktır.
Knotch
knotch.com
ContentEQ, kurumsal markaların dijital içeriklerinin performansını anlamak ve optimize etmek için kullandıkları bir içerik zekası platformudur. Platform, Bank of America, Wells Fargo, Deloitte ve Square gibi markaların dijital içerik yatırımlarının etkisini optimize etmelerine ve iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için sınıfının en iyisi niceliksel ve niteliksel veri yakalamayı, yapay zekayı ve uzman stratejisini birleştiriyor.
Shorthand
shorthand.com
Shorthand, web için sürükleyici dijital içerik oluşturmaya yönelik önde gelen platformdur. Shorthand'in basit düzenleyicisi, herkesin birkaç dakika içinde çarpıcı okuma deneyimleri oluşturmasına, düzenlemesine ve yayınlamasına olanak tanır; kod veya web tasarımı becerisine gerek yoktur. Artık medya, pazarlama ve iletişim ekipleri geniş ölçekte kapsayıcı içerikler oluşturarak daha derin kitle etkileşimi, daha iyi ölçümler ve markaları için daha güçlü sonuçlar elde edebilir. Shorthand, kullanıcıların kolaylıkla işbirliği yapmasına olanak tanır. Ekibinizi bir Steno çalışma alanında bir araya getirerek içerik üzerinde işbirliğini geliştirebilir ve daha hızlı gönderim yapabilirsiniz. Birden fazla kullanıcı, herhangi bir kesinti olmaksızın, bir içerik parçası üzerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilir. Dahası, özel temalar yayınlanan tüm içeriğin markaya uygun kalması anlamına gelir. Esnek yayınlama seçenekleriyle kullanıcılar, Steno içeriklerini AWS, CMS, Steno barındırma yoluyla veya doğrudan web sitelerine yerleştirerek neredeyse her yerde yayınlayabilir. BBC, Salesforce, Unicef, Cambridge Üniversitesi ve Manchester City dahil müşterilerimizin web üzerindeki en sinematik ve ilgi çekici içeriklerden bazılarını yayınladığını söylemekten gurur duyuyoruz. Bu, dijital dergilerden ve uzun süreli yayınlardan dahili iletişimlere, marka hikayelerine, bloglara, hatta sanal bir kaçış odasına kadar her şeyi içerir! Shorthand, müşterilerin sürekli olarak etkileşim ölçümlerinde radikal iyileştirmeler yapmasıyla övünerek önemli bir yatırım getirisi sağlıyor. Shorthand, Brisbane, Avustralya'da kuruldu ve artık gerçek anlamda küresel bir şirkettir. İçerik ekiplerinin dünyanın en etkileyici ve etkili dijital içeriğini oluşturmasına yardımcı olmaya adanmış, sanatı ve kalbi olan bir inek grubuyuz.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ, birleşik Hibrit BT operasyonlarına yönelik bir Fullstack Intelligence® SaaS platformudur. Yapay zeka destekli öngörüleri ve kolektif bilgeliği uygulama iş yükleri, altyapı ve ağ bağlantılarının canlı bir planıyla birleştirerek uygulama performansını artırın, işletim maliyetlerini azaltın ve BT'yi modernleştirin. OneIQ ile operasyon ekipleri, güvenilir danışmanlar ve tedarikçiler, ortak uzmanlık, şeffaflık ve güven oluştururken birlikte sorunsuz bir şekilde çalışabilir. Patentli, güvenli bir arayüz kullanarak herkes, kuruluşunuzun geleceğini şekillendirmek için yığının her katmanında ilham veren inovasyonlarla karşılıklı, ileri görüşlü içgörülerden yararlanabilir. OneIQ, ISO/IEC 27001 sertifikalıdır ve patentli Güvenli Veri İşbirliği teknolojisini (US-11797701-B1) kullanır.
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog, 2008'den beri dijital yayıncılık sektörünün lideridir. Platformu, bir yayıncıya, içerik oluşturucuya, pazarlama uzmanına veya e-Ticaret uzmanına ilgi çekici dijital deneyimleri kolayca oluşturma ve yayınlama yetkisi verir. Gelişmiş HTML5 flipbook teknolojisiyle içerik HERHANGİ BİR cihazda görüntülenebilir. Sadece bir PDF yükleyin ve tek bir satır kod yazmaya gerek kalmadan anında çarpıcı, sayfaları çeviren içerikler oluşturun. HTML5 flipbook'ları, e-Ticaret katalogları ve yerel uygulamaları, baskın bir kullanıcı deneyimi sağlar. Marka bilinirliğini, çevrimiçi satışları ve erişimi artırmak için PDF'yi HTML5 flipbook'a dönüştürün.
SundaySky
sundaysky.com
Modern pazarlamacılar videonun gücünü biliyorlar, ancak geleneksel üretim modelinin kırıldığını fark ediyorlar. Sundaysky, işletmelere video oluşturma, kişiselleştirme ve ölçekte verimli ve bağımsız olarak dağıtma yetkisi verir. Kullanıcıların önceden deneyim olmadan yüksek kaliteli, profesyonel görünümlü bir video oluşturmalarını ve işletmelerin uygun maliyetli bir video içerik motorunu işlevselleştirmesini kolaylaştırıyoruz. Sundaysky video platformu, kullanımı kolay ve AI özellikli yazılım yazılımıdır ve yaratıcı uzmanlığı, önemli maliyetler, zaman ve uzmanlaşmış kaynak yoğun üretim modellerine güvenmeyi azaltarak izleyicinin katılımını artırmak ve operasyonel verimlilikleri artırmak için güçlü kişiselleştirme yeteneklerine yerleştirir. yetenekler. 1000bulbs.com, 1-800 kişiler, Aetna, Bank of America, Ithink Financial, OKTA, Salesintel, Staples, UnitedHealthcare ve diğerleri dahil olmak üzere büyüyen işletmeler ve önde gelen markalar, seyirci katılımını iyileştirmek için kişiselleştirme ile video yapımını modernize etmek için Sundaysky'yi benimsedi. ve verimli iş büyümesini teşvik edin.
Brojure
brojure.com
En sezgisel görsel hikaye anlatma yazılımı Brojure ile ilgi çekici içerikler, teklifler, sunumlar ve daha fazlasını oluşturun. Brojures şablon tasarımları ve basit arayüzü, bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan markanız ve müşterileriniz için büyüleyici görsel hikayeler oluşturmayı, paylaşmayı ve izlemeyi kolaylaştırır.
Youengage
youengage.me
Dönüştüren etkileşimli deneyimler yaratın. Kod yok. Mobil uyumlu testler, anketler, akıllı formlar, hesap makineleri, canlı Soru-Cevap, etkileşimli sanal etkinlikler ve çok daha fazlasını oluşturun. Geri bildirim ve kullanıcı katılımı toplamaya yönelik eşzamanlı ve eşzamansız yöntemleri birleştirin.
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, süreçlerinizi ve araçlarınızı tek bir kişiselleştirilmiş müşteri çalışma alanında düzenler (Evet, gerçekten). Artık haftalarca e-posta kovalamaya gerek yok; bu yalnızca tek bir dijital odaya giden tek bağlantı, hepsine hükmediyor. Ayrıca müşteri yolculuğundaki kör noktaları ortaya çıkararak daha önce hiç görülmemiş içgörülere de erişebilirsiniz; bu da daha fazla kontrol sahibi olmanıza, tüm paydaşlarla etkileşime geçmenize, verimliliği artırmanıza ve… daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur. Aracımız güzeldir, kullanımı basittir ve ücretsiz deneme süresi vardır, kredi kartı veya deneme süresi yoktur - bugün Aligned'e kaydolun ve kendiniz görün.
SPCE
spce.com
SP_CE, insanları güvenle davet edebileceğiniz, içerik paylaşabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz dijital odalar sunar. Tüm bunları yaparken aynı zamanda alıcılarınızın yolculuğu hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin. Müşterilerimizin genellikle üç ortak noktası vardır: 1. Uzun satış döngüleri 2. Bir anlaşmayı sonuçlandırmak için birden fazla temas, hem şirket içinde hem de alıcı tarafında uyum sağlanması gereken birçok paydaş. 3. Satış sürecinde paylaşılacak çok fazla içerik var. SP_CE normalde B2B'deki şirketler tarafından pazarlama, satış ve müşteri başarısı için kullanılır. Platformla şunları yapabilirsiniz: – Kuruluşunuz ve diğerleri arasında DİJİTAL ODALAR oluşturun – Uyumluluğu korurken İÇERİĞİ Güvenli bir şekilde PAYLAŞIN ve tüm paydaşlarla işbirliği yapın – Takip etmek ve veriye dayalı kararlar almak için EYLEMLENEBİLİR İÇGÖRÜLER alın SP_CE'de alıcının B2B'deki tüm yolculuğunu yönetirsiniz . Ürünleriniz veya müşterileriniz için özel alanlar oluşturun ve ilk temas noktasından anlaşmanın imzalanmasına ve sonrasına kadar olan süreci takip edin. Şunlar gibi özelliklerin keyfini çıkarın: - Teklifinizin gücünü gösteren ürün showroomu - Kolayca geniş ölçekte güzel showroomlar oluşturmak için basit sürükle ve bırak yapı taşları - Müşteri etkileşimi kontrol paneli ve bildirimler - Müşteriyle aranızda paylaşılan görevler - Ürün sayfaları ve sözleşmelerden paylaşılan belgeler - Akıllı gündemlere sahip etkileşimli görüntülü toplantı - Akıllı bir zaman çizelgesi - Kaydedilmiş, yazıya geçirilmiş ve yapay zeka tarafından analiz edilmiş toplantılar - Video mesajlaşma - Satış temsilcilerinizin anında çalışmaya başlamasını sağlayan satış süreci şablonları - Yüksek düzeyde güvenlik ve gizlilik - CRM, Zoom ve Teams entegrasyon - Erişim düzeyi yönetimi - Genel, Kayıtlı veya Özel alanlar
OneMob
onemob.com
Onemob, saniyeler içinde güzel mikrositler oluşturmak, paylaşmak ve izlemek için en üst düzey bir arada platform! İster satış, pazarlama, müşteri başarısı veya içerik yaratıcısı olsun, Onemob sosyal yardımınızı yükseltmek ve daha fazla dikkat, katılım ve yanıt almak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. OneMob'un güçlü mikrosit üreticisi, içerik yükleyicisi ve yönetim özellikleriyle, markanızı ve içeriğinizi profesyonel ve ilgi çekici bir şekilde sergileyen çarpıcı, özelleştirilmiş mikrositler oluşturabilirsiniz. Mikrositlerinizi markanıza uyacak şekilde özelleştirmek ve kitlenizi hedeflemek için çok çeşitli şablonlara ve etiketleme seçeneklerine erişebileceksiniz. Ancak hepsi bu değil - Onemob, içeriğinizi bir profesyonel gibi oluşturmanıza, paylaşmanıza ve izlemenize yardımcı olacak özelliklerle doludur. Onemob'un mobil, web ve ekran kaydedici ile hareket halindeyken videolar oluşturabilir ve içeriğinizi mükemmelleştirmek için yerleşik komut dosyası teleprompter ve video düzenleme araçlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, video onayları ve katılım izleme ile, kitlenizin içeriğinizle nasıl etkileşime girdiğini tam olarak görebilir ve stratejinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Onemob, Salesforce için CRM entegrasyonu, dinamikler, hubSpot ve daha fazlası ve Zoom, Google Drive, Box ve Dropbox ile içerik entegrasyonu dahil olmak üzere mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce ve InsideSales için yerel bir eklenti ile en sevdiğiniz e -posta ve satış araçlarından kolayca içerik oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Ve en iyi yanı, Onemob ile ücretsiz olarak başlayabilirsiniz! Ücretsiz planı, temel özelliklerinin çoğuna erişim sunar, böylece onemob risksiz deneyebilir ve içerik oyununuzu nasıl dönüştürebileceğini görebilirsiniz.
Navattic
navattic.com
Navattic, pazara açılma ekiplerine anında etkileşimli ürün demoları oluşturma gücü veriyor. Yüzlerce satış ve pazarlama ekibinin, satış ve pazarlama hunisi genelinde ürün odaklı büyüme girişimlerini güçlendirmesine yardımcı oluyoruz: - Web Sitesi Ziyaretçilerini Dönüştürün: Tıklamak isteyen yeni bir CTA potansiyel müşterisi ile daha nitelikli potansiyel müşteriler elde edin. - Potansiyel Müşterileri İlgilendirin ve Eğitin: Potansiyel müşterilere, anında değer elde etme süresi sağlayan, özel ürün odaklı kampanyalar sunun. - Tekrarlanabilir Demolar Sunun: Teknik bilgisi olmayan satıcıların demoları kolayca özelleştirmesine ve geniş ölçekte sunmasına olanak tanıyın. Web sitemizde Navattic'i kendiniz deneyin: https://www.navattic.com/
Flowla
flowla.com
Flowla, içeriğinizin eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde tüketildiği ve konuşmaların doğal bir şekilde başladığı, dijital kişiselleştirilmiş yolculuklarla potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçmenin yeni yoludur… İster içinde olun; - Satış ve anlaşmaların kapatılması, - Başarı ve yeni müşterilerin katılımı, - Adayların işe alınması ve hayran bırakılması, - veya ivme ve iştah kazandığınız diğer herhangi bir rolde, kalabalığın arasından sıyrılmak ve daha hızlı ilerlemek için Flowla'yı deneyin
Live Center
livecenter.com
Live Center, izleyicileri çeken, okuyucuların ilgisini çeken ve editoryal ekiplerin anında canlı haber yayınını sorunsuz ve etkili bir şekilde sunmalarına olanak tanıyan esnek bir canlı bloglama çözümüdür. Diğer haber odası teknolojisiyle entegre olan Live Center, iş akışlarını kolaylaştırır. Kullanıcılar, canlı bloglarının tasarımı üzerinde tam kontrole sahiptir ve özel gönderi görselleri ile puan tabloları, seçim sonucu sayaçları vb. öğeler oluşturabilirler. Live Center'ın haber akışları makalelere, haber portallarına, uygulamalara veya ön sayfalara kolayca yerleştirilebilir. Temel özellikler: * Tamamen özelleştirilebilir blog tasarımı * İçerik bulmak ve yayınlamak için Sosyal Medya otomasyonu * Okuyucu katılımını artırmak için kendi özel gönderi görsellerinizi ve öğelerinizi kolayca oluşturun * Doğrudan düzenleyicide hızlı bir şekilde etkileşimli çizelgeler ve grafikler oluşturun * Gönderilerin gerçek zamanlı önizlemesini sağlayan duyarlı düzenleyiciye sahip sezgisel arayüz * Spor verileri, piyasa verileri vb. ile 3. taraf entegrasyonu * Gönderilerin içeriğine, önceliklendirilmesine ve sınıflandırılmasına dayalı olarak gönderilerin otomatik olarak etiketlenmesi * Okuyuculara, canlı blog gönderilerinizde en çok ele alınan konuların bir gösterge tablosu görünümünde bir gösterge tablosunu sağlamak için otomatik canlı blog özeti. * Gönderilerin özel kanallar aracılığıyla yüz binlerce okuyucuya gerçek zamanlı olarak yayınlanması * Mevcut CMS ve herhangi bir medya kitaplığı veya sistemiyle entegrasyon * Para kazanma stratejilerini destekler
Smint.io
smint.io
Marka Portalınız, Medya Merkeziniz, Basın Portalınız, Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint / OneDrive, Tenovos, Thron, DAM / Dijital Varlık Yönetimi için İçerik Satın Alma Portalı ve birden fazla kaynak. İçerikleri canlı olduğunda işletmeler gelişir. İçeriğinizi şimdi etkinleştirin!
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital yayıncılık yazılımı, etkili dijital yayıncılığın beş önemli noktasını birleştiriyor; OLUŞTURMA, YÖNETME, DAĞITMA, PARA KAZANMA ve ANALİZ ETME. Kodlamaya gerek kalmadan etkileşimli ve ilgi çekici içerik oluşturun ve bunu tüm platformlara (tabletler, mobil ve masaüstü) dağıtın.
Content Launch
contentlaunch.com
HARİKA İçerik Planlamanın ve Sipariş Vermenin En Kolay Yolu AJANSLAR VE KOBİ'LER İÇİN İÇERİK PAZARLAMA PLATFORMU Content Launch, basitleştirilmiş bir içerik keşif ve dağıtım platformudur.
ScreenSpace
screenspace.io
Dikkat dağıtıcı unsurların, aşırı doymuş pazarların ve Y kuşağının olduğu bir dünyada… Pazarlama ve satış ekipleri, gürültüyü aşmak → yüksek kaliteli müşterilerle duygusal olarak etkileşime geçmek → ve onlara karşı konulmaz bir EVET yolculuğunda rehberlik etmek için ScreenSpace'e güveniyor! Dürüst olalım → Müşterileriniz bunalmış durumda. Genel Videolar • Ürün Odaklı Turlar Statik Desteler • Komut Dosyalı Demolar • Karmaşık Siteler İnsanlar, herkese uyan tek boyutlu medya tarafından kapatılıyor. Değil misin? Elbette, geleneksel taktiklerle zamanınızı ve paranızı boşa harcayın. Yüksek niyetli müşterileri - diğer adıyla "gelir"i uzaklaştırmak. Pahalı, düşük kaliteli “gürültüyü” çekerken. Boru hattının kaybolmasına ve güvenilmez sonuçlara yol açar. Veya… Ürününüzün ve müşterilerinizin parladığını hayal edin! Kapsamlı ve sürükleyici bir web deneyimiyle ürününüzü ilgi çekici bir görsel yolculuğa dönüştürün. Her alıcıya son derece uyum sağlayan, kendi kendine yönlendirilen bir hikaye. Derin etkileşimi ve ürün anlayışını teşvik etmek Alıcılar zengin medya, dinamik anlatılar, İnteraktif turlar ve ilgi çekici müşteri hikayeleriyle etkileşime girdikçe, yalnızca değeri keşfetmekle kalmayıp onu *deneyimler*. ScreenSpace ile kahraman olun, Sadece basit bir sürükle ve bırak işlemiyle mevcut içeriğinizi dönüştürebilirsiniz: Videolar • Desteler • Demolar • Müşteri Hikayeleri • Belgeler Alıcılarınızın sevdiği Sürükleyici Bir Ürün Hikayesine. Alıcının amacı verileri favori CRM'nizle paylaşılır. Böylece siz deneyiminizi başarı için optimize ederken, satış ekibiniz de bir sonraki görüşme için optimizasyon yapabilir. Yan etkiler şunları içerir: İğneyi hareket ettiren ölçülebilir sonuçların elde edilmesi. Yenilenen katılımla benimsemeyi hızlandırma. Kanalınızı yüksek niyetli potansiyel müşterilerle doldurmak. Satış döngülerini kısaltırken kazanma oranlarını artırmak. Kaynakları kanıtlanmış stratejilere yeniden odaklamak. Yöneticinin ve paydaşların güvenini kazanmak. Hepsi evinizin rahatlığında. Veya kafe. Veya ofis. Mutlu ve ilgili bir alıcı olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleyin → www.screenspace.io
Brandlive
brandlive.com
Televizyonun büyüsünü, yüksek video deneyimleri yaratma platformunuz olan Brandlive ile web seminerlerinize, etkinliklerinize ve toplantılarınıza getirin. Aylık web seminerleri, ürün lansmanları, yatırımcı toplantıları veya yılın en büyük etkinliği olsun, şirketlerin sıkıcıdan bingeworthy'ye kadar herhangi bir ölçek ve karmaşıklıkta proje almasına yardımcı oluyoruz. BrandLive, müşterilerimizin inanılmaz içerik oluşturmalarını, düşünceli satıcıları ve harcamaları azaltmalarını sağlayan benzersiz bir yazılım ve hizmet kombinasyonu sunar - hepsi en önemli kitlelerini harekete geçirir.
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth, modern işletmelerin dijital satış tekliflerinden işe alım ilanlarına kadar her şey için güzel, kodsuz web siteleri oluşturmasına olanak tanır. Hangi sorunları çözmenize yardımcı oluyoruz? 1.) Pazara sunma hızı - Sürükle ve bırak işleviyle hızlı ve kolay bir şekilde mobil uyumlu siteler oluşturun 2.) Maliyet / verimlilik - Web geliştiricileri veya tasarımcıları gibi pahalı kaynaklara gerek yok 3.) Kişiselleştirme - İlgi çekici müşteri deneyimleri için özelleştirmesi basit 4 .) Markalama - Tutarlı müşteri deneyimleri sağlamak için yerleşik marka yönergeleri 5.) Güvenlik - İçeriğinizi ve müşteri verilerinizi güvende tutmak için dört güvenlik düzeyi 6.) Veri analizi - Hedef kitlenizin içeriğinizle nasıl etkileşim kurduğuna dair değerli bilgiler
Maglr
maglr.com
Maglr, şirketlere satış ve pazarlama iletişimleri için görsel ve etkileşimli içerik oluşturma olanağı sağlayan içerik oluşturma platformudur. Platform, pazarlamacıların ve tasarımcıların kod olmadan kolayca çevrimiçi yayınlar, sunumlar ve mikro içerikler oluşturmasına olanak tanır. Statik içeriği daha iyi içerik deneyimleriyle değiştirerek misyonlarına katılın. Pazarlamacılar ve tasarımcılar artık ölçülebilir ve tasarım açısından duyarlı dijital yayınlar oluşturmak için bir araca sahip. Bulut tabanlı platform, kullanıcıların her türlü dijital içeriği yayınlamasına ve paylaşmasına olanak tanır: * dijital dergiler * satış sunumları * teknik incelemeler * yıllık raporlar * açılış sayfaları * kampanya mikro siteleri * ürün broşürleri * gömülü içerik ...ve çok daha fazlası İki editör, sonsuz olasılıklar Maglr'ın iki tür içerik düzenleyicisi vardır: sürükle ve bırak Blok düzenleyicisi ve serbest biçimli tuval Pro düzenleyicisi. Her iki düzenleyici de bir dizi kullanıma hazır duyarlı şablonla birlikte gelir. Tek satır kod yazmaya gerek kalmadan etkileyici içerikler oluşturun. Blok düzenleyici, hız ve verimlilik için tasarlandı ve içindeki içerik oluşturucuyu ortaya çıkarmak isteyen pazarlamacılar için tasarlandı. Kurumsal renkleri ve yazı tiplerini ayarlayın, bir şablon seçin ve içerik oluşturmak için önceden tanımlanmış blokları eklemeye ve ayarlamaya başlayın. Pro düzenleyici, sınırsız içerik oluşturmak isteyen tasarımcılar için tasarlanmıştır. Boş bir serbest biçimli tuvalle başlayın ve animasyon, gömülü medya ve kaydırma efektleri gibi katmanlama ve etkileşimli öğeler ekleyin. Pro düzenleyici kullanıcı dostudur ve diğer tasarım araçları gibi hissettiren özelliklerle doludur.
degpeg
degpeg.com
DEGPEG, hem web hem de mobil cihazlarda çoklu akış yaparak daha iyi müşteri deneyimi aracılığıyla herhangi bir ürün /hizmetin çevrimiçi satışını ve pazarlamasını ekleyen ve geliştiren bulut tabanlı bir canlı ticaret platformudur. Ürünler: <> Canlı İletişim Platformu Canlı iletişim platformu, işletmelerin ses ve video etkileşimleri yoluyla potansiyel müşterilerle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurmalarına yardımcı olur. İzinleri verimli bir şekilde satışa dönüştürür ve güveni artıran kişiselleştirilmiş etkileşimler yaratır. Çevrimdışı mağazalar ve çevrimiçi tüketiciler arasındaki boşluğu doldurarak kesintisiz bağlantılar ve rahatlık sağlar. Ayrıca, platform, müşteriler ve hizmet merkezleri arasındaki görüntülü görüşmeler, süreçleri kolaylaştıran ve müşteri memnuniyetini artırarak operasyonel verimlilikleri artırır. Özellikler: * Sohbet gelen kutusu * Çağrı yönlendirmesi * Track Location * Çağrı üzerine insanları ekleyin * Çağrı kaydı * Web ve App ile Entegrasyon * Ekran Paylaşımı <> Canlı TV DEGPEG, markaların canlı TV'lerini başlatmalarını ve çeşitli platformlarda tek bir gösterge tablosundan çok akış sağlayan şeyleri güçlendirir. Ayrıca, markalar birden fazla sosyal medya platformunda canlı yayın yaparken web sitelerine CTA ekleyebilir. Özellikler: * Çoklu bölümleme * Entegre Ticaret * Etkinlikler düzenleyin * Canlı sohbet <> Shoppable Videolar İzleyicilerin doğrudan videoda sergilenen ürün veya hizmetleri satın alarak alışveriş deneyimini geliştirmelerini sağlar. Özellikler: * Video alışverişi * Etkileşimli ürün bağlantıları * Harekete geçirici çağrı düğmeleri
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu, markalara hedef kitlelerini tek bir satır bile kod yazmadan etkileşime geçiren, eğlendiren ve eğiten Etkileşimli Deneyimler oluşturma yetkisi veren bir Etkileşimli İçerik Platformudur. Çok çeşitli eklentiler ve bileşenlerle desteklenen Dot.vu platformu, kullanıcılarına, markalarını rakiplerinden ayıran, müşteri öngörüleri sağlayan, potansiyel müşteriler yaratan ve dönüşüm oranlarını artıran benzersiz İnteraktif İçerik oluşturma konusunda tam bir yaratıcı özgürlük sağlar. Dot.vu platformu, verilerin gücünü açığa çıkarmanıza yardımcı olur. İnteraktif İçerik, KPI'larınızı görsel kontrol panelleri ve raporlar aracılığıyla ve daha fazla müşteri öngörüsü için sıfır ve birinci taraf verileri aracılığıyla izlemenize olanak tanır. Ne kadar çok veri toplarsanız İnteraktif İçeriğinizi o kadar kişiselleştirebilir ve alıcınızın yolculuğuna uyarlayabilirsiniz. Tek bir proje için birden fazla platform ve uygulamaya elveda deyin. Dot.vu ile içeriğinizi tek bir platformda oluşturabilir, yayınlayabilir, yönetebilir ve takip edebilirsiniz. Zaman önemliyse Ajans Hizmetimiz sizin için İnteraktif İçerik yönlendirir, destekler ve oluşturur. Kendinize biraz zaman ve maliyetten tasarruf edin ve müşterileriniz için daha iyi İnteraktif İçerik oluşturun.
Fabl
fabl.co
Ocak 2021'de Britelite Immersive tarafından satın alınan Fabl, marka yayıncılarının üretim ve yönetim maliyetlerini azaltırken kitle etkileşimini artırmak için geliştirildi. Fabl'ın kapsamlı yazılım platformu, pazarlamacıların markalı içerik programlarını ölçeklendirmede etkileşim ve dönüşüm verilerini kendilerinin oluşturmasına, yönetmesine, dağıtmasına ve analiz etmesine olanak tanır; hiçbir ajansa, geliştiriciye veya tasarımcıya gerek yoktur. Fabl, içerik pazarlama sayfası etkileşimini çoğu CMS platformuyla karşılaştırıldığında ortalama 6 kat artırır. Kullanımı herhangi bir açılış sayfası oluşturucu kadar kolay, herhangi bir CMS kadar sağlam olan Fabl, yüksek düzeyde ilgi çekici, veriye dayalı içerik sayfalarının geniş ölçekte verimli bir şekilde üretilmesine yönelik bir içerik pazarlama, yönetim ve yayınlama platformudur. Tipik bir içerik pazarlama platformunun ötesinde Fabl, sayfa etkileşimini ve dönüşüm oranlarını katlanarak artırırken pazarlamacıları maliyet, zaman ve teknolojik kısıtlamalardan kurtarır.
FORTVISION
fortvision.com
FORTVISION'ın pazarlama otomasyonu ve web kişiselleştirme platformuyla satışlarınızı artırın, daha fazla e-posta abonesi edinin ve hedef kitlenize dinamik, kişiselleştirilmiş içerik gösterin. FORTVISION, etkileşimi ve dönüşüm oranlarını tek bir yerde iyileştirmenin en akıllı yoludur. Kişiselleştirilmiş otomasyonlarla kullanıcıların dikkatini çekin ve özelleştirilmiş site içi dinamik öğeler, e-posta, SMS, WhatsApp, reklamlar ve açılış sayfaları aracılığıyla daha fazla satış elde edin. FORTVISION, harici CRM yazılımı da dahil olmak üzere dahili ve harici veri kaynaklarını kullanarak tüm satış ve pazarlama dönüşümlerinizi geliştirebileceğiniz tek adrestir. Eklentimizle veriler, kullanıcının coğrafi konumuna, trafik kaynağına, çevrimiçi davranışına, satın alma geçmişine ve daha fazlasına göre toplanır, analiz edilir ve bölümlere ayrılır. Çok kanallı pazarlama otomasyonu ve web kişiselleştirmeyi kullanan FORTVISION, sepetten vazgeçme çözümleri, dönüşüm optimizasyonu ve akıllı analizler sunar. Web kişiselleştirme: FORTVISION'un web kişiselleştirme yazılımıyla potansiyel müşteriler yaratın ve dönüşümleri artırın. Ziyaretçilerinizin gezinme veya alışveriş deneyimini kişiselleştirmek, kârlılığınızı olumlu yönde etkilemede uzun bir yol kat edecektir. FORTVISION ile herhangi bir öğeyi veya içeriği kişiselleştirebilirsiniz. Ziyaretçinin profiline veya siteyle olan etkileşimine göre öğeler ekleyin veya değiştirin. Ziyaretçilerinize tarama tercihlerine göre ürün ve içerik önerin. Veri: FORTVISION ile tüm verileriniz tek bir yerden bağlanır, yönetilir ve buna göre otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. Veri platformumuz dahili ve harici veri kaynaklarından beslenerek, daha doğru öngörüler ve daha akıllı kararlar almak için bu kaynaklardan yararlanmanıza olanak tanır. Verileri segmentasyona dönüştürün, kullanıcıları siteyle etkileşimine göre önceden tanımlanmış kitlelere atayın ve doğru zamanda doğru kitleyi hedefleyin. Ardından, segmentlerine göre kişiselleştirilmiş içerik göstererek kullanıcılarınızın ilgisini çekmeye başlayın. Pazarlama otomasyonu: E-posta, SMS ve WhatsApp pazarlama kampanyalarını kullanarak hedef kitlenizin ilgisini çekin, satışları artırın ve müşteri tutma oranını artırın. Otomasyon kampanyaları oluşturduğunuzda FORTVISION mesai saatleri dışında da sizin için çalışır. İlk katılım karşılama e-postası otomasyon akışları, alışveriş sepetini terk etme hatırlatma SMS otomasyonları, bireysel
Paperflite
paperflite.com
Paperflite, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini depolamasına, organize etmesine, dağıtmasına ve izlemesine olanak tanıyan, aynı zamanda size çarpıcı içerik deneyimleri (özel mikro siteler, açılış sayfaları, kaynak merkezleri, etkileşimli deneyimler). Paperflite ile içeriğinizi tüm yolculuğu boyunca takip edin, neyin ne zaman en iyi sonuç verdiğine dair daha derinlemesine bilgi edinin ve potansiyel müşterilerinizin birden fazla kanalda içeriğinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu öğrenin, böylece sıcak potansiyel müşterilerle anında etkileşime geçebilir ve soğuk olanları besleyebilirsiniz. Paperflite'ın gerçek zamanlı etkileşim analitiğiyle, içeriğinize erişildiğinde, görüntülendiğinde veya paylaşıldığında son kullanıcıların içerikle nasıl etkileşime girdiğini anlayın, böylece bir sonraki adımda ne yapacağınızı her zaman tam olarak bilirsiniz.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, sayfa çevirme efektiyle profesyonel çevrimiçi yayınlar oluşturmaya ve depolamaya yönelik bir yazılım ve bulut hizmetidir. PDF'lerinizi etkileşimli flipbook'lara dönüştürün ve müşterileriniz için ilgi çekici pazarlama materyalleri üretin. Belgelerinizi etkileşimli bir şekilde sunun: daha iyi müşteri etkileşimi için bağlantılar ve videolar ekleyin ve hareketli kitapları bağlantı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde paylaşın. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den fazla şirket, kullanımı kolay çevrimiçi belgeler oluşturmak, web üzerinden içerik sunmak ve iletişim süreçlerini geliştirmek için FlippingBook'u kullanıyor. Hizmet, masaüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışır ve Zapier, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf sistemlerle entegre edilebilir. FlippingBook, küçük işletmelere ve Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle gibi büyük tanınmış markalara yardımcı olur.
Foleon
foleon.com
Foleon, herkesin %100 markaya uygun interaktif içerik oluşturmasını kolaylaştıran bir içerik oluşturma platformudur. B2B şirketlerine, ilgi çekici, akıllı ve ölçeklenebilir özel dijital içerik deneyimleri oluşturmalarını sağlayan sezgisel bir sürükle ve bırak düzenleyicisi ve etkileşimli Foleon Doc formatı sağlıyoruz. Çoğu şirket, en değerli içeriklerini etkisiz eski formatlarda yayınlamak için hâlâ zaman, para ve enerji harcıyor. PDF'lerin üretilmesi baş ağrısı, okunması sıkıcıdır ve okuyucunun içgörüsünden tamamen yoksundur. Foleon ise oluşturulması kolay, son derece ilgi çekici ve kaçırdığınız zekayla dolu modern bir format sunuyor. ABD ve Avrupa'daki lokasyonlarıyla Amsterdam'da kurulan Foleon, şirketlere hedef kitlelerinin arzuladığı içeriği yaratma konusunda destek sağlama misyonundadır.
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar, müşteri adayı kalifikasyonu ve segmentasyonu için formlar ve kişilik testleri, satış dönüşümü için fiyat hesaplayıcıları ve dijital satış asistanları ve müşteri deneyimini ölçmek için ürün ve müşteri memnuniyeti anketlerini kolayca oluşturabilir ve yayınlayabilir. .
Narrator
narrator.ai
Narrato, tek başına pazarlamacılara/yaratıcılara, yalın içerik ekiplerine ve hatta büyük ölçekli içerik üretim ekiplerine, içeriği daha önce mümkün olandan çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturup göndermelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir yapay zeka içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi platformudur. Platformun temel özellikleri: - Sonuç odaklı içeriği gerçekten hızlı bir şekilde oluşturmak için 100'den fazla AI içerik oluşturma, fikir oluşturma, optimizasyon ve SEO aracı (kapsanan örnekleri kullanır - blog, sosyal medya, e-postalar, videolar, basın bültenleri, metin yazarlığı, reklamlar, özetleme) ve daha fazlası). Kendi AI şablon seçeneğinizi ve marka sesinizi oluşturun. - Görev atama, içerik takvimi yönetimi, otomatik bildirimler, yayınlama, serbest çalışan yönetimi ve daha fazlasını içeren eksiksiz içerik proje yönetimi ve iş akışı otomasyonu desteği - Yapay zeka ile güçlü SEO özetleri, anahtar kelimeler ve konu fikirleri - Özel içerik şablonları ve güçlü belge içi ve çalışma alanı işbirliği özellikleri - Yapay zeka görselleri, telifsiz görseller ve grafikler - Yapay zeka ile toplu içerik oluşturma (toplu içerik açıklamaları oluşturmak gibi) Diğer özellikler: Yönergeler ve Marka Varlıkları Havuzu, Çoklu Dil Desteği, İntihal ve Dilbilgisi Kontrolleri, Özel Raporlar, Yapay Zeka Marka Sesleri ve daha fazlası.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory ile B2B alıcı yolculuğunun tamamında kişiselleştirilmiş, ilgi çekici ve dönüşüm odaklı deneyimlerle B2B gelirinin kilidini açın. Alıcınızın yolculuğunu geliştirin ve alıcılarınıza içerik zekası sağlamaya başlayın. PathFactory'nin yapay zeka destekli içerik zekası, bireysel alıcılarınız için kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri oluşturmanıza ve ABM stratejiniz için hesapları hedeflemenize olanak tanır. Yakın zamandaki ziyaretçi geçmişine, sektöre ve trend konularına göre tüketilecek en iyi varlıkları önererek anlaşma hızını artırın ve satış kanalınızı büyütün. Önde gelen kurumsal ve orta ölçekli B2B şirketleri, alıcılarınızın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için akıllı içerik deneyimleri ve sanal etkinlikler sunarak yetiştirmeyi hızlandırmak, kazanma oranlarını iyileştirmek ve içerik performansını anlamak için PathFactory'yi kullanıyor. PathFactory yakın zamanda Deloitte tarafından Kuzey Amerika'nın 2020 Teknoloji Fast 500 şirketlerinden biri olarak tanındı.
Proof
useproof.com
Proof'u pazarlama huninize eklemenin ziyaretçilerin güvenini oluşturduğu, aciliyet yarattığı ve dönüşümleri sayfa başına %10-15 artırdığı kanıtlanmıştır.
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerini yüksek etkili alıcı etkileşimleri etrafında bir araya getirirken dönüşüm oranlarını sürekli olarak iyileştirmek için gereken bilgileri üreten, dünyanın önde gelen Etkinleştirme İşletim Sistemidir (eOS™). Sonuç olarak etki: Satıcılar Showpad ile daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlıyor. Showpad'in temel Satış İçerik Yönetimi motoru, gelir ekiplerinin yüksek etkili içeriği geniş ölçekte bulmak, yönetmek ve dağıtmak için özel olarak hazırlanmış tek noktadan bir mağaza oluşturmasına olanak tanır. Pazarlamacılar için Showpad, içeriğin benimsenmesini iyileştirmek amacıyla ekipleri markaya ait en yeni içerik etrafında doğru yönetimle hizalar ve ekiplerin doğru içeriğe daha fazla yatırım yapabilmesi için dönüşüm hunisinin alt kısmıyla ilgili bilgiler sunar. Etkinleştirme uygulayıcıları, işlevler arası uyum sağlamak ve ölçeklenebilir, hedefe yönelik eğitim kampanyaları oluşturmak için platformu kullanıyor. Satıcılar, kendilerini günümüzün satın alma ekiplerinin güvenilir danışmanları olarak konumlandırmak için tüm doğru kaynaklara erişebilir. Satın alma ekipleri, karşılaştıkları benzersiz zorlukları anlamaya ve onları portföylerindeki doğru çözüme bağlamaya daha hazırlıklı olan satıcılardan yararlanır. 50'den fazla ülkede her boyutta ve olgunluk düzeyindeki kuruluşlarla ortaklık kuran Showpad, gelir ekipleri arasında stratejik uyumu ve verimliliği destekler. Showpad, KOBİ'lerden Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson ve Coca-Cola EuroPacific Partners gibi kurumsal markalara kadar kanıtlanmış bir gelir artırıcıdır. Merkezi Chicago, IL ve Ghent, Belçika'da bulunan Showpad, çeşitli küresel iş gücü tarafından desteklenmektedir.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 platformu, içeriği tüm pazarlama faaliyetlerinin merkezine yerleştirir. Skyword360, tüm kanallar arası planlamanın, içerik oluşturmanın ve etkinleştirmenin bir kuruluşun genel içerik stratejisi ve pazarlama hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu içerik odaklı yaklaşımla pazarlama liderleri, markalarını farklılaştıran ve ölçülebilir sonuçlar sağlayan benzersiz ve uyumlu müşteri deneyimleri yaratma yetkisine sahip oluyor. Skyword360, içerik operasyonlarının tüm temel unsurları için araçlar sağlar: strateji, planlama, oluşturma, toplama, etkinleştirme, kişiselleştirme ve optimizasyon. 46'dan fazla ülkeden gelen uluslararası serbest çalışan topluluğu ve platformu 14 dile çevirme yeteneği sayesinde içerik operasyonları geniş ölçekte sorunsuz bir şekilde yürütülebilir.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, hızlı bir şekilde geniş ölçekte bağlamsal içerik deneyimleri oluşturmanıza olanak tanır. Potansiyel müşterilerinizle daha iyi bağlantı kuracak alakalı içerik sunarak anlaşmaları daha hızlı tamamlayın. İçerik, her pazara açılma hareketinin omurgasıdır. Öne çıkmak ve potansiyel müşterileriniz ve müşterilerinizle anlamlı ilişkiler kurmak istiyorsanız, doğru içeriği doğru zamanda sunarak kişiselleştirilmiş deneyimler sunmanız gerekir. Deneyim Yönetimi - Hedefleri dakikalar içinde kişiselleştirmek için çeşitli kaynaklardan gelen içeriği merkezileştirin ve düzenleyin. İçerik merkezileştirme ve yönetimi kişiselleştirmenin anahtarıdır. Uberflip, tüm içeriğinizi merkezileştirip organize edebileceğiniz tek bir platformdur. Uberflip, üçüncü taraf içerik platformlarıyla entegre olduğundan varlıklarınızı zahmetsizce içe aktarabilir, yönetebilir ve etiketleyebilirsiniz. Buradan pazarlama, satış ve müşteri başarısı ekipleriniz onaylı içeriğe kolayca erişebilir ve kodsuz sürükle ve bırak deneyimiyle her kampanya ve Dijital Satış Odaları için inanılmaz hedefler oluşturmaya başlayabilir. Sonuç? Daha az içerik israfı, daha hızlı kampanya lansmanları ve potansiyel müşterileri için en iyi içerikle güçlendirilmiş bir satış ekibi. Temel özellikler: - İçerik entegrasyonları (blog, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Etiket yöneticisi ve akıllı filtreler - Uberflip Sayfaları - Uberflip Satış Yardımı (Dijital Satış Odaları) - SEO optimizasyonu Yolculuk Hızlandırma - Her alıcı için seçilmiş içerik hedefleri oluşturun – ve onları tüm kanallardan etkileşime geçirin. Uberflip, ziyaretçilerinizi sitede tutan içerik önerileriyle içerik tüketimini artırmanıza olanak tanır. Güçlü pazarlama otomasyon platformu (MAP) entegrasyonları sayesinde içerikle her etkileşim, müşteri yolculuğunu hızlandırmak için bir sonraki mükemmel adımı tetikleyebilir. Alıcının yolculuğundaki anlaşmazlıkları azaltan kişiselleştirilmiş içerik sunarak dönüşüm oranlarınızı artırın ve gelire ulaşma süresini hızlandırın.
Visually
visual.ly
Visually, çevrimiçi bir işbirliği platformu ve iyi tanımlanmış, kanıtlanmış bir süreç aracılığıyla ilgi çekici içerik oluşturmak için işletmeleri deneyimli yaratıcı profesyonellerle buluşturan yaratıcı bir pazardır. İçerik, müşterilerimize yetenek eğitimi (Rock Üniversitesi), kimlik ve itibar derecelendirme algoritmalarımızın bir kombinasyonu yoluyla incelenen 1000'den fazla yetenek ağı üyemizden teslim edilir. Yetenek havuzumuzun uzmanlığı, LinkedIn, Salesforce, Citizens Bank, Nike, Ford ve Oracle gibi orta ölçekli ve kurumsal müşterilere karmaşık projeler sunmamıza olanak tanıyor. Bugün, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce markalara içerik sunabilen tek oyuncu olarak Kuzey ve Güney Amerika'yı kapsıyoruz. Projelerimizde ölçeklenebilirlik, esneklik ve kalite sunmamızla öne çıkıyoruz.
UpContent
upcontent.com
Seçilmiş içerikle güven oluşturun ve ilişkileri derinleştirin. Potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmeye yardımcı olan ilgili üçüncü taraf içeriğini keşfetmenin, işbirliği yapmanın ve dağıtmanın daha iyi bir yolu. UpContent'in patent bekleyen teknolojisi, içerik aramak için harcanan süreyi ortalama %65 oranında azaltmaya yardımcı olur ve hem bağımsız bir uygulama hem de birinci sınıf bir Hootsuite İçerik Kaynağı ve Akışı olarak mevcuttur. UpContent'in önerileri dünya çapındaki pazarlamacılar tarafından sosyal medya, e-posta pazarlama ve web sitesi dönüştürme çabalarını güçlendirmek ve orijinal içerik oluşturmalarını desteklemek için kullanılıyor. Teknoloji, yalnızca ihtiyaç duyulan özellikleri bütçenize uygun bir fiyat noktasında sunmak üzere tasarlanmış bir dizi plan sunar.
The Juice
thejuicehq.com
Daha fazla erişim, daha az iş. Modası geçmiş içerik dağıtım platformlarına ve cansız kampanyalara para harcamayı bırakın. İlgili satış ve pazarlama profesyonellerinden oluşan bir kitleyle The Juice, içeriğinizi doğru zamanda doğru kişilerin önüne çıkarır. İçeriğinizi The Juice'ta dağıtırken erişim ve rezonans bulun.
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme, talep yakalama, zenginleştirme, insan tarafından doğrulanmış potansiyel müşteriler gibi çeşitli araç ve yetenekleri içerir. Bu araçlar, pazarlamacıların hedef kitleleri için daha alakalı ve ilgi çekici deneyimler oluşturmasına olanak tanır; bu da sonuçta artan katılım, daha yüksek dönüşüm oranları ve daha fazla müşteri sadakati gibi daha iyi iş sonuçları elde edilmesine yardımcı olabilir. Alıcılar, daha iyi eğitim almalarına ve daha hızlı bilinçli kararlar almalarına olanak tanıyan dinamik, kişiselleştirilmiş içerikten ve bağlantılı dijital deneyimlerden yararlanır.
Spott
spott.ai
İnternette başarılı olmak için 3 şeyi çok iyi yapmalısınız. 1. Harika içerikler oluşturun 2. Bunu hedef kitlenizin bulunduğu kanallarda yayınladığınızdan emin olun 3. Hedef kitlenize ilham verdikten sonra, onların etkileşim yoluyla dönüşüm gerçekleştirmelerine izin vererek bu ilhama göre hareket etmelerine izin verdiğinizden emin olun. SPOTT bu 3. adıma odaklanıyor. Değer önerimiz: SPOTT, çok kanallı bir ortamda işlem yapılabilir ve ölçülebilir hale getirerek kullanıcıların yayınlanan içerikten daha fazla değer elde etmelerine olanak tanıyan bir çözümdür. Spott yazılımımızla (360°) resimlere, pdf'lere ve videolara alışveriş yapılabilir bağlantılar ekleyebilir, bülten abonelikleri, pdf belgelerini bağlayın veya en son promosyonunuzla gösteriş yapın. Tüm resimlerinize ve videolarınıza kolayca etkileşimli bir katman ekleyebilirsiniz. Videolarınızı, kataloglarınızı ve görsellerinizi etkileşimli hale getirin. Harekete geçirici mesajlar ekleyin, ürünleri etiketleyin, bülten abonelikleri alın ve dönüşümleri artırın. Spott ile içeriğinizi uygulanabilir ve ölçülebilir hale getiren etkileşimli öğeler ekleyerek yayınlanmış pdf'lerinizden, görsellerinizden ve videolarınızdan daha fazla yararlanacaksınız.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack, başsız CMS'nin yaratıcısıdır ve Şekillendirilebilir Dijital Deneyim Platformu (DXP) kategorisi lideridir. Alaska Airlines, ASICS, Burberry, Mattel, Mitsubishi ve Walmart gibi dünyanın dört bir yanındaki ikonik markalar, günümüzün kalabalık ve rekabetçi dijital pazarlarında gürültünün üstesinden gelmek ve benzersiz Deneyim Avantajlarını kazanmak için Contentstack'e yatırım yapıyor. Contentstack ve çalışanları kendilerini hizmet verdikleri müşterilere ve topluluklara adamıştır. Şirket, Pledge 1% ve Girls Who Code'un gururlu desteği de dahil olmak üzere, benzersiz müşteri hizmetleri ve Contentstack Cares programı aracılığıyla dünya çapında geri verme geleneğiyle tanınmaktadır.
Joomag
joomag.com
Joomag, yüksek tasarımlı, kişiselleştirilmiş içeriği geniş ölçekte oluşturmak ve dağıtmak için lider bir İçerik Deneyimi Platformudur. Yapay Zeka ve İçerik Otomasyonundan yararlanan Joomag, yaratıcı olmayan kişilerin tüm cihaz ve ortamlarda zahmetsizce olağanüstü içerik deneyimleri üretmesine ve sunmasına olanak tanır. Hedeflenen kampanyalar ve özel öneriler aracılığıyla eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayarak, okuyucuların ilgi alanlarını ortaya çıkararak ve kitlelerin yeniden ilgisini çekerek yatırım getirisini artırır. 2009'dan bu yana dünya çapında 5.000'den fazla müşterinin güvendiği Joomag, içerik stratejilerini optimize etmek ve anlamlı etkileşimi artırmak için kapsamlı bir çözüm sunuyor.
EX.CO
ex.co
EX.CO, bir yayıncı, marka veya küçük ve orta ölçekli işletmenin web sitelerinde ek bir kişiselleştirilmiş etkileşim katmanı aracılığıyla farklı kitle segmentleriyle daha iyi etkileşim kurmasını sağlayan dünyanın önde gelen Disney destekli içerik deneyim platformudur. Bir web sitesini güncellemek ağır bir asansördür, ancak ex.co’nun sağlam, self servis platformunu kullanmak, herhangi bir geliştirici veya tasarım kaynağı olmadan yeni web sitesi deneyimleri oluşturmayı ve uygulamayı kolaylaştırır. Videodan ürün eşleştirme yolculuklarına, anketlere ve anketlere ve farklı endüstrilerin ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilmiş yüzlerce şablona kadar çeşitli deneyimler sunar.
Storylane
storylane.io
Storylane, B2B pazarlama ve Satış Mühendisliği ekiplerinin ürünlerini yakalamasına ve ilgi çekici demolar ve Ürün Turları oluşturmasına olanak tanır. Storylane'in size yardımcı olabileceği bazı pazarlama ve satış kullanım senaryoları aşağıda verilmiştir: Pazarlama: Ürün Turları - Ürününüz için rehberli tur oluşturabilir ve pazarlama web sitenize yerleştirebilirsiniz. Bu, PLG'yi artırmanıza ve dönüşüm huninizdeki nitelikli potansiyel müşterileri artırmanıza yardımcı olacaktır. (Not: Potansiyel müşteri formunu da gömebilirsiniz) E-posta Kampanyaları - Ürününüzün yeni özelliklerini veya belirli akışını göstermek için e-posta kampanyalarınıza ürün turu gönderin. Satışlar: Demo geride bırakılanlar - Potansiyel müşteriniz için özelleştirilmiş, ürününüzün rehberli + tıklanabilir bir demosunu oluşturun ve bunu onlara demo geride bırakılanlar olarak gönderin. Bu, şampiyon alıcınızın ürününüzü içselleştirmesine ve anlaşmaları hızlandırmasına yardımcı olacaktır. Canlı Demolar - Storylane demolarını keşif çağrılarında veya çeşitli POC aşamalarında gösterin. Satış temsilcileriniz tutarlı demo akışını takip edecek şekilde eğitilebilir. Satış öncesi: Satış öncesi ekibinizin yeni demoları dakikalar içinde başlatmasını sağlayarak demo yeteneklerinizi ölçeklendirin. Storylane ile, birden fazla demo ortamı oluşturma konusundaki geleneksel karmaşıklıklar olmadan, satış ekibinizin her alıcıya kişiselleştirilmiş demo deneyimleri sunmasına yardımcı olabileceksiniz.
RELAYTO
relayto.com
DENEYİM MESAJDIR. RELAYTO, statik içeriği otomatik olarak etkileşimli mikro sitelere dönüştürerek izleyici etkileşimini 7/24 artıran gelişmiş algoritmalar kullanır; kodlamaya gerek yoktur. Etkileşimli öğeler atamak ve masaüstü ve mobil ekranlarda anında görüntülenmek üzere ekibinize yayınlamak için PDF'lerinizi ve sunumlarınızı kolayca içe aktarın (ve destekleyici içerik, metin, web/sosyal içerik, resim, video ve ses ekleyin). RELAYTO'nun gizli sosu: 1. İçerik Zenginleştirme - “Dijital kağıdı” etkileşim, doğrusal olmayan gezinme ve medyayla zenginleştirilmiş dijital deneyimlere dönüştürün. 2. Hepsi Bir Arada Bulut Hub'ları - Dosyaları çok kanallı paylaşım, erişim ve kontrol için optimize edilmiş süper akıllı URL'ye dönüştürün. 3. Gelişmiş Analiz - Daha iyi optimizasyon için içeriğinizin etkileşimi konusunda 360 derecelik analizler. Web içeriği için Optimizely'yi düşünün. RELAYTO ile, içeriğinize kimin erişebileceğini kontrol etmek için güvenlik, izinler ve kullanıcı yönetimi ile donatılmış sınırsız sayıda genel ve özel etkileşimli deneyim oluşturabilirsiniz. Metrikler, izleyicilerin zamanlarını ne zaman ve nerede harcadıklarını özetleyerek 360 dijital beden dili, etkinlik ve amaç hakkında bilgiler sunar; böylece sosyal yardım çabalarınızı önceliklendirebilir ve içeriğinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. Arka planda RELAYTO aynı zamanda hem yazarlar hem de okuyucular için anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya odaklanan birebir etkileşimli hikaye anlatımı için yeni bir dijital ortam yaratıyor.
Tourial
tourial.com
Tourial, pazara açılma ekiplerinin etkileşimli demolar ve Demo Merkezleri oluşturmasına ve bunları her yere dağıtmasına olanak tanır. Demo Merkezleri, dönüşüm hunisinin en tepesinden aşağıya kadar alıcılarınızı her zamankinden daha hızlı ve daha iyi eğitmenizi sağlar. Potansiyel müşterilerinizin ihtiyaç duydukları en önemli bilgileri bulmaları, ekipleriyle paylaşmaları ve size önem verdikleri konularla ilgili verileri sağlamaları için kişiselleştirilmiş bir içerik merkezidir. Etkileşimli demolarınızı herhangi bir kanala yerleştirin veya paylaşın ve potansiyel müşterileri daha hızlı dönüştürün, satış hattını etkileyin ve anlaşma döngülerini hızlandırın.
StoryScale
storyscale.com
Pazarlama ve satışınızı ürün odaklı yapın. Kodsuz, piksel mükemmelliğinde ürün demoları oluşturun. Demo deneyiminizi tüm cihazlarda optimize edin. StoryScale demoları, animasyonlu geçişler ve yakınlaştırmalarla sinematiktir. Pazarlama için sınıfının en iyisi, üst düzey web sitesi sunumu ve satış için kişiselleştirilmiş demolar ile StoryScale, modern gelir ekipleri için eksiksiz bir demo otomasyon çözümü sunar. • Hızlı yanıt veren teslimat ve olası satış yaratma ile web sitesi ürün turları • Güvenli paylaşım ve giden teslimat ile kişiselleştirilmiş satış demoları • Kılavuzlu ve doğrusal olmayan ürün turu yolları • Ekran düzenleme ve özelleştirme için kodsuz demo stüdyosu • Kılavuzlar ve ekran etkileşimleri kitaplığı • Canlı uygulamaları kopyalayın veya medya ekran görüntülerini kullanın • Katılımı ve demo performansını izlemek için demo analizleri • Video, e-kitaplar, bloglar ve diğer medya için içerik deneyimleri İnsanların daha iyi bir dijital satın alma deneyimini hak ettiğine inanıyoruz. Bu basit bir felsefe: Nasıl satın almak istiyorsan öyle sat.
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Consensus
goconsensus.com
Fikir birliği dünyayı yeni bir demo otomasyon çağına yönlendiriyor. Platformu, alıcılarınıza ihtiyaç duyduklarında ihtiyaç duydukları şeyleri alır. Daha sonra gelir ekibinizin etkisini bu alıcılar hakkında benzersiz bilgilerle çoğaltır. Sonuç olarak, daha hızlı yakın zamanlar, daha büyük fırsatlar ve daha yüksek yakın oranlar göreceksiniz. Kurumsal yazılım satın almak yavaş, sinir bozucu ve kırık. Patentli demo otomasyon platformu bunu düzeltir. Alıcılar ve müşteriler için eşsiz bir deneyim sunmak için en iyi video, ürün etkileşimi ve keşif otomasyonunu birleştirir. C-suite'den son kullanıcıya kadar, demoları viral olarak seyahat eder, her izleyiciye uyum sağlar, gizli paydaşları ortaya çıkarır ve kilit soruları cevaplar. Daha sonra niyetle ilgili güçlü verileri beslerler ve her tıklama ile ekibinize geri dönerek etkilerini çarparlar. Konsensüs, piyasaya çıkma ekiplerinin demoları otomatikleştirmesine, boşa harcanan demoları%50'den%5'e düşürmesine ve 14 günden talep üzerine, satış döngülerini%68'e kadar kesmeye yardımcı olan bir ürün deneyimi platformudur. Autodesk, Atlassian, Dell, Oracle, Salesforce ve SAP gibi şirketler tarafından güvenilir, konsensüs G2 Presales Software'de 1 numaralı ve 2025'te çalışmak için harika bir yer olarak tanınır. DEMO'ların% 50'sinden fazlası paylaşıldıkları gün ve saatler sonra% 13'ü izledikçe, konsensüs hızlı katılım sağlarken yeni paydaşları ve önceliklerini viral paylaşım yoluyla ortaya çıkarıyor. Sonuç? Daha hızlı gelir, daha az niteliksiz demolar ve daha iyi bilgiler.
Allego
allego.com
Allego, modern gelir sağlama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Allego'nun Modern Gelir Etkinleştirme platformu GO, B2B alıcılarının aradığı deneyimi tek ve kapsamlı bir platformda sunmak için satış, etkinleştirme ve pazarlama ekiplerini bir araya getiriyor. GO platformu, patentli teknolojisiyle gelir ekiplerinin doğru içeriği seçmesini, satış ekiplerinin güvenle kazanmaya hazır olmasını ve daha hızlı satış döngüleri ve daha fazla gelir için alıcılarla doğru zamanda doğru şekilde etkileşim kurmasını sağlar. Allego, Dow Jones Industrial Average şirketlerinin dörtte biri, en büyük 15 ABD bankasının 5'i, en büyük 8 sigorta sağlayıcısından 4'ü, en büyük 5 küresel tıbbi cihaz şirketinden 4'ü, en büyük 10 varlık yönetimi firmasından 6'sı, En büyük 5 varlık yönetimi şirketinden 5'i ve diğer birçok küresel kuruluş. Allego.com'da satıcıları ve alıcıları kazanan gelir sağlama hakkında daha fazla bilgi edinin. İster eş zamanlı olmayan video aracılığıyla birbirlerine geri bildirimde bulunsun, ister yapay zeka destekli koçluk ve eşler arası işbirliği yoluyla becerilerini geliştirsin, yaklaşık 1 milyon profesyonel, işe alım, eğitim, işbirliği ve satış yöntemlerinde devrim yaratmak için Allego'yu kullanıyor. Allego ve inşa ettiğimiz hareket hakkında allego.com adresinden daha fazla bilgi edinin.
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