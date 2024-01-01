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İçerik Deneyimi Platformları - En Popüler Uygulamalar - Şili
İçerik deneyimi platformları, şirketlere kitle etkileşimini artıran kişiselleştirilmiş deneyimler yaratma konusunda güç veriyor. Bu araçlar, hedef kitleye veya kullanım senaryosuna göre etiketleme ve sınıflandırma yoluyla pazarlama varlıklarını merkezileştiren ve düzenleyen özellikler sağlayarak başlar. İçerik düzenlendikten sonra içerik deneyimi platformları, istenen iş sonuçlarını elde etmek amacıyla deneyimleri belirli hedef kitlelere göre uyarlamak için kişiselleştirme işlevselliği sunar. Bu sonuçlar, diğerlerinin yanı sıra müşteri adayı yakalamayı, müşteri adayı puanlamayı veya bireyleri bağlamsal eylem çağrılarına yönlendirmeyi içerebilir. İçerik deneyimi platformları, kişiselleştirmenin yanı sıra, içerik performansını takip etmek ve hedef kitle hakkında öngörüler elde etmek için genellikle dağıtım özelliklerini ve analiz yeteneklerini de içerir. İçerik pazarlama ekipleri, içeriklerinden ve hedef kitlelerle olan etkileşimlerinden elde edilen değeri en üst düzeye çıkarmak ve aktif katılımı teşvik etmek için bu araçları kullanır. İşletmeler, içerik deneyimi platformlarından yararlanarak, hedef kitlelerinde yankı uyandıran ilgi çekici ve özelleştirilmiş deneyimler oluşturabilir, sonuçta anlamlı sonuçlar elde edebilir ve güçlü bağlantıları güçlendirebilir.
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Issuu
issuu.com
Issuu, insanlara tüm dijital dağıtım kanallarında çeşitli dinamik formatlarda ilgi çekici içerikleri dönüştürme, barındırma ve paylaşma yetkisi veren dünyanın en büyük içerik yayınlama ve pazarlama platformudur. 60 milyondan fazla yayınla Issuu, 1 milyondan fazla küresel kullanıcısının bir içeriği b...
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerini yüksek etkili alıcı etkileşimleri etrafında bir araya getirirken dönüşüm oranlarını sürekli olarak iyileştirmek için gereken bilgileri üreten, dünyanın önde gelen Etkinleştirme İşletim Sistemidir (eOS™). Sonuç olarak etki: Satıcılar Showpad ile daha fazla anlaş...
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta ye...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, profesyonel dijital flipbook'lar oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir araç ve masaüstü yazılımıdır. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den ...
StoryScale
storyscale.com
Pazarlama ve satışınızı ürün odaklı yapın. Kodsuz, piksel mükemmelliğinde ürün demoları oluşturun. Demo deneyiminizi tüm cihazlarda optimize edin. StoryScale demoları, animasyonlu geçişler ve yakınlaştırmalarla sinematiktir. Pazarlama için sınıfının en iyisi, üst düzey web sitesi sunumu ve satış içi...
Spott
spott.ai
İnternette başarılı olmak için 3 şeyi çok iyi yapmalısınız. 1. Harika içerikler oluşturun 2. Bunu hedef kitlenizin bulunduğu kanallarda yayınladığınızdan emin olun 3. Hedef kitlenize ilham verdikten sonra, onların etkileşim yoluyla dönüşüm gerçekleştirmelerine izin vererek bu ilhama göre hareket etm...
Allego
allego.com
Allego, modern gelir sağlama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Allego'nun Modern Gelir Etkinleştirme platformu GO, B2B alıcılarının aradığı deneyimi tek ve kapsamlı bir platformda sunmak için satış, etkinleştirme ve pazarlama ekiplerini bir araya getiriyor. GO platformu, patentli teknolojisiyle geli...
Contentstack
contentstack.com
Contentstack, 1 numaralı başsız CMS tarafından desteklenen, sektörün tek tam otomatik şekillendirilebilir dijital deneyim platformudur. Contentstack, pazarlamacılara ve geliştiricilere hayal güçlerinin hızında şekillendirilebilir dijital deneyimler sunma gücü veriyor. ASICS, Chase, Express, Holiday ...
Storylane
storylane.io
Storylane, B2B pazarlama ve Satış Mühendisliği ekiplerinin ürünlerini yakalamasına ve ilgi çekici demolar ve Ürün Turları oluşturmasına olanak tanır. Storylane'in size yardımcı olabileceği bazı pazarlama ve satış kullanım senaryoları aşağıda verilmiştir: Pazarlama: Ürün Turları - Ürününüz için rehbe...
Visually
visual.ly
Visually, çevrimiçi bir işbirliği platformu ve iyi tanımlanmış, kanıtlanmış bir süreç aracılığıyla ilgi çekici içerik oluşturmak için işletmeleri deneyimli yaratıcı profesyonellerle buluşturan yaratıcı bir pazardır. İçerik, müşterilerimize yetenek eğitimi (Rock Üniversitesi), kimlik ve itibar derece...
Smint.io
smint.io
Marka Portalınız, Medya Merkeziniz, Basın Portalınız, Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint / OneDrive, Tenovos, Thron, DAM / Dijital Varlık Yönetimi için İçerik Satın Alma Portalı ve birden fazla kaynak. İçerikleri canlı olduğunda işletmeler gelişir. İçeriğin...
OneMob
onemob.com
OneMob ile tanışın - saniyeler içinde güzel Mikrositeler oluşturmak, paylaşmak ve izlemek için mükemmel hepsi bir arada platform! İster satış, pazarlama, müşteri başarısı alanında olun ister içerik oluşturucu olun, OneMob, erişiminizi artırmak ve daha fazla dikkat, etkileşim ve yanıt toplamak için i...
Joomag
joomag.com
Joomag, şirketlerin PDF'lerden veya şablonlardan etkileşimli yayınları kolayca oluşturmasına, dağıtmasına ve ölçmesine yardımcı olan bir dijital yayıncılık ve içerik deneyimi platformudur. Dünya çapında 5.000'den fazla müşterisiyle Joomag'ın hepsi bir arada platformu, şirketlere en iyi okuyucu deney...
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, hızlı bir şekilde geniş ölçekte bağlamsal içerik deneyimleri oluşturmanıza olanak tanır. Potansiyel müşterilerinizle daha iyi bağlantı kuracak alakalı içerik sunarak anlaşmaları daha hızlı tamamlayın. İçerik, her pazara açılma hareketinin omurgasıdır. Öne çıkmak ve potansiyel müşterilerini...
Foleon
foleon.com
Foleon, herkesin %100 markaya uygun interaktif içerik oluşturmasını kolaylaştıran bir içerik oluşturma platformudur. B2B şirketlerine, ilgi çekici, akıllı ve ölçeklenebilir özel dijital içerik deneyimleri oluşturmalarını sağlayan sezgisel bir sürükle ve bırak düzenleyicisi ve etkileşimli Foleon Doc ...
ClearSlide
clearslide.com
Her müşteri etkileşimini başarılı kılmayı amaçlıyoruz. Her e-posta, her toplantı ve her sunum muhteşem olmalıdır. ClearSlide, alıcılarla dinamik etkileşimi güçlendirmek ve mevcut CRM yatırımınızı en üst düzeye çıkarmak için içerik yönetimini, entegre iletişimleri, etkileşim analitiğini ve rehberli s...
ScreenSpace
screenspace.io
Dikkat dağıtıcı unsurların, aşırı doymuş pazarların ve Y kuşağının olduğu bir dünyada… Pazarlama ve satış ekipleri, gürültüyü aşmak → yüksek kaliteli müşterilerle duygusal olarak etkileşime geçmek → ve onlara karşı konulmaz bir EVET yolculuğunda rehberlik etmek için ScreenSpace'e güveniyor! Dürüst o...
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog, 2008'den beri dijital yayıncılık sektörünün lideridir. Platformumuz yayıncılara, içerik oluşturuculara, pazarlama ve e-ticaret profesyonellerine ilgi çekici dijital deneyimleri kolayca oluşturma ve yayınlama konusunda güç verir. Gelişmiş HTML5 flipbook teknolojimiz sayesinde içeriğiniz HER...
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital yayıncılık yazılımı, etkili dijital yayıncılığın beş önemli noktasını birleştiriyor; OLUŞTURMA, YÖNETME, DAĞITMA, PARA KAZANMA ve ANALİZ ETME. Kodlamaya gerek kalmadan etkileşimli ve ilgi çekici içerik oluşturun ve bunu tüm platformlara (tabletler, mobil ve masaüstü) dağıtın.
SPCE
spce.com
SP_CE, insanları güvenle davet edebileceğiniz, içerik paylaşabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz dijital odalar sunar. Tüm bunları yaparken aynı zamanda alıcılarınızın yolculuğu hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin. Müşterilerimizin genellikle üç ortak noktası vardır: 1. Uzun satış ...
Brojure
brojure.com
En sezgisel görsel hikaye anlatma yazılımı Brojure ile ilgi çekici içerikler, teklifler, sunumlar ve daha fazlasını oluşturun. Brojures şablon tasarımları ve basit arayüzü, bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan markanız ve müşterileriniz için büyüleyici görsel hikayeler oluşturmayı, paylaşmayı ve izlemey...
RELAYTO
relayto.com
İçeriğinizin 100X'ini nasıl elde edersiniz? RELAYTO, statik içeriğinizi (PDF'ler, MP4'ler, resimler) ilgi çekici etkileşimli deneyimlere dönüştüren, izleyicilerin kendi yollarını seçmelerine ve kendilerini eğitmelerine olanak tanıyan 1 numaralı Etkileşimli Deneyim platformudur. Geleneksel bir sunum ...
EX.CO
ex.co
EX.CO, yayıncılara maksimum getiri için kendi video içeriklerine ve para kazanma stratejilerine sahip olma yetkisi veren, ödüllü, yayıncıya öncelik veren bir video teknolojisi platformudur.
Content Launch
contentlaunch.com
HARİKA İçerik Planlamanın ve Sipariş Vermenin En Kolay Yolu AJANSLAR VE KOBİ'LER İÇİN İÇERİK PAZARLAMA PLATFORMU Content Launch, basitleştirilmiş bir içerik keşif ve dağıtım platformudur.
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, sür...
Consensus
goconsensus.com
Consensus, dünyanın önde gelen şirketlerinin ön satışları ölçeklendirmek, satış ekiplerini güçlendirmek ve satın alma deneyimini geliştirmek için kullandığı Akıllı Demo Otomasyon Platformudur. Satış öncesi ve teknik satış ekipleri, tekrarlanan ürün demolarını otomatikleştirerek, bu zamanı daha yükse...
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
The Juice
thejuicehq.com
Daha fazla erişim, daha az iş. Modası geçmiş içerik dağıtım platformlarına ve cansız kampanyalara para harcamayı bırakın. İlgili satış ve pazarlama profesyonellerinden oluşan bir kitleyle The Juice, içeriğinizi doğru zamanda doğru kişilerin önüne çıkarır. İçeriğinizi The Juice'ta dağıtırken erişim ...
Youengage
youengage.me
Dönüştüren etkileşimli deneyimler yaratın. Kod yok. Mobil uyumlu testler, anketler, akıllı formlar, hesap makineleri, canlı Soru-Cevap, etkileşimli sanal etkinlikler ve çok daha fazlasını oluşturun. Geri bildirim ve kullanıcı katılımı toplamaya yönelik eşzamanlı ve eşzamansız yöntemleri birleştirin.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek ...
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 platformu, içeriği tüm pazarlama faaliyetlerinin merkezine yerleştirir. Skyword360, tüm kanallar arası planlamanın, içerik oluşturmanın ve etkinleştirmenin bir kuruluşun genel içerik stratejisi ve pazarlama hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu içerik odaklı yaklaş...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya t...
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...
Tourial
tourial.com
Tourial, pazara açılma ekiplerinin etkileşimli demolar ve Demo Merkezleri oluşturmasına ve bunları her yere dağıtmasına olanak tanır. Demo Merkezleri, dönüşüm hunisinin en tepesinden aşağıya kadar alıcılarınızı her zamankinden daha hızlı ve daha iyi eğitmenizi sağlar. Potansiyel müşterilerinizin iht...
Vev
vev.design
Vev, ekiplerin en heyecan verici web konseptlerini tam bir yaratıcı ve teknik özgürlükle gerçekleştirmelerini sağlayan yeni nesil bir web oluşturucudur.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory ile B2B alıcı yolculuğunun tamamında kişiselleştirilmiş, ilgi çekici ve dönüşüm odaklı deneyimlerle B2B gelirinin kilidini açın. Alıcınızın yolculuğunu geliştirin ve alıcılarınıza içerik zekası sağlamaya başlayın. PathFactory'nin yapay zeka destekli içerik zekası, bireysel alıcılarınız i...
FORTVISION
fortvision.com
FORTVISION'ın pazarlama otomasyonu ve web kişiselleştirme platformuyla satışlarınızı artırın, daha fazla e-posta abonesi edinin ve hedef kitlenize dinamik, kişiselleştirilmiş içerik gösterin. FORTVISION, etkileşimi ve dönüşüm oranlarını tek bir yerde iyileştirmenin en akıllı yoludur. Kişiselleştiril...
degpeg
degpeg.com
Degpeg, aynı anda 30'dan fazla sosyal platformu destekleyen, hem web hem de mobilde çoklu akış yoluyla daha iyi müşteri deneyimi yoluyla herhangi bir ürünün/hizmetin çevrimiçi satışını ve pazarlamasını ekleyen ve geliştiren Bulut tabanlı bir Canlı Ticaret platformudur. Ürünler: Canlı iletişim Platfo...
Live Center
livecenter.com
Live Center, editoryal ekiplerin en güncel canlı haber yayınını sorunsuz ve etkili bir şekilde sunmalarına olanak tanıyan esnek bir canlı bloglama çözümüdür. Kullanıcılar, canlı bloglarının tasarımı üzerinde tam kontrole sahiptir ve özel gönderi görselleri ile puan tabloları, seçim sonucu sayaçları ...
OneIQ
oneiq.com
Ekipleri eyleme dönüştürülebilir, yapay zeka odaklı içgörüler ve tüm katmanlarda paylaşılan, ilişkili bağlamla güçlendirerek uygulama deneyimini, maliyetleri ve kaynakları optimize edin.
Shorthand
shorthand.com
Shorthand, web için sürükleyici dijital içerik oluşturmaya yönelik önde gelen platformdur. Shorthand'in basit düzenleyicisi, herkesin birkaç dakika içinde çarpıcı okuma deneyimleri oluşturmasına, düzenlemesine ve yayınlamasına olanak tanır; kod veya web tasarımı becerisine gerek yoktur. Artık medya,...
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformd...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini depolamasına, organize etmesine, dağıtmasına ve izlemesine olanak tanıyan, aynı zamanda size çarpıcı içerik deneyimleri (özel mikro siteler, açılış sayfaları, kaynak merkezleri, etkileşimli deneyimler). Paperflite ile içeriğinizi tüm yolculuğu ...
UpContent
upcontent.com
Seçilmiş içerikle güven oluşturun ve ilişkileri derinleştirin. Potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmeye yardımcı olan ilgili üçüncü taraf içeriğini keşfetmenin, işbirliği yapmanın ve dağıtmanın daha iyi bir yolu. UpContent'in patent bekleyen teknolojisi, içerik aramak için harcanan süre...
Fabl
fabl.co
Ocak 2021'de Britelite Immersive tarafından satın alınan Fabl, marka yayıncılarının üretim ve yönetim maliyetlerini azaltırken kitle etkileşimini artırmak için geliştirildi. Fabl'ın kapsamlı yazılım platformu, pazarlamacıların markalı içerik programlarını ölçeklendirmede etkileşim ve dönüşüm veriler...
Brandlive
brandlive.com
Üstün video deneyimleri yaratma platformunuz Brandlive ile televizyonun büyüsünü web seminerlerinize, etkinliklerinize ve toplantılarınıza taşıyın. İster aylık web seminerleri, ürün lansmanları, yatırımcı toplantıları veya yılın en büyük etkinliği olsun, şirketlerin her ölçekteki ve karmaşıklıktaki ...
Flowla
flowla.com
Flowla, içeriğinizin eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde tüketildiği ve konuşmaların doğal bir şekilde başladığı, dijital kişiselleştirilmiş yolculuklarla potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçmenin yeni yoludur… İster içinde olun; - Satış ve anlaşmaların kapatılması, - Başarı ve yeni müşterile...
SundaySky
sundaysky.com
Modern pazarlamacılar videonun gücünün farkındalar ancak geleneksel üretim modelinin bozulduğunun da farkındalar. SundaySky, işletmelere geniş ölçekte verimli ve bağımsız bir şekilde video oluşturma, kişiselleştirme ve dağıtma olanağı sağlar. Kullanıcıların önceden deneyime gerek duymadan yüksek kal...
Knotch
knotch.com
ContentEQ, kurumsal markaların dijital içeriklerinin performansını anlamak ve optimize etmek için kullandıkları bir içerik zekası platformudur. Platform, Bank of America, Wells Fargo, Deloitte ve Square gibi markaların dijital içerik yatırımlarının etkisini optimize etmelerine ve iş hedeflerine ulaş...
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşt...
Navattic
navattic.com
Navattic, pazara açılma ekiplerine anında etkileşimli ürün demoları oluşturma gücü veriyor. Yüzlerce satış ve pazarlama ekibinin, satış ve pazarlama hunisi genelinde ürün odaklı büyüme girişimlerini güçlendirmesine yardımcı oluyoruz: - Web Sitesi Ziyaretçilerini Dönüştürün: Tıklamak isteyen yeni bir...
Narrator
narrator.ai
Narrato, tek başına pazarlamacılara/yaratıcılara, yalın içerik ekiplerine ve hatta büyük ölçekli içerik üretim ekiplerine, içeriği daha önce mümkün olandan çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturup göndermelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir yapay zeka içerik oluşturma, işbirli...
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu, markalara hedef kitlelerini tek bir satır bile kod yazmadan etkileşime geçiren, eğlendiren ve eğiten Etkileşimli Deneyimler oluşturma yetkisi veren bir Etkileşimli İçerik Platformudur. Çok çeşitli eklentiler ve bileşenlerle desteklenen Dot.vu platformu, kullanıcılarına, markalarını rakipleri...
Maglr
maglr.com
Maglr, şirketlere satış ve pazarlama iletişimleri için görsel ve etkileşimli içerik oluşturma olanağı sağlayan içerik oluşturma platformudur. Platform, pazarlamacıların ve tasarımcıların kod olmadan kolayca çevrimiçi yayınlar, sunumlar ve mikro içerikler oluşturmasına olanak tanır. Statik içeriği da...
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth, modern işletmelerin dijital satış tekliflerinden işe alım ilanlarına kadar her şey için güzel, kodsuz web siteleri oluşturmasına olanak tanır. Hangi sorunları çözmenize yardımcı oluyoruz? 1.) Pazara sunma hızı - Sürükle ve bırak işleviyle hızlı ve kolay bir şekilde mobil uyumlu siteler ol...
Proof
useproof.com
Proof'u pazarlama huninize eklemenin ziyaretçilerin güvenini oluşturduğu, aciliyet yarattığı ve dönüşümleri sayfa başına %10-15 artırdığı kanıtlanmıştır.