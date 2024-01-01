Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İçerik Deneyimi Platformları - En Popüler Uygulamalar - Arnavutluk
İçerik deneyimi platformları, şirketlere kitle etkileşimini artıran kişiselleştirilmiş deneyimler yaratma konusunda güç veriyor. Bu araçlar, hedef kitleye veya kullanım senaryosuna göre etiketleme ve sınıflandırma yoluyla pazarlama varlıklarını merkezileştiren ve düzenleyen özellikler sağlayarak başlar. İçerik düzenlendikten sonra içerik deneyimi platformları, istenen iş sonuçlarını elde etmek amacıyla deneyimleri belirli hedef kitlelere göre uyarlamak için kişiselleştirme işlevselliği sunar. Bu sonuçlar, diğerlerinin yanı sıra müşteri adayı yakalamayı, müşteri adayı puanlamayı veya bireyleri bağlamsal eylem çağrılarına yönlendirmeyi içerebilir. İçerik deneyimi platformları, kişiselleştirmenin yanı sıra, içerik performansını takip etmek ve hedef kitle hakkında öngörüler elde etmek için genellikle dağıtım özellikleri ve analiz yetenekleri içerir. İçerik pazarlama ekipleri, içeriklerinden ve hedef kitlelerle olan etkileşimlerinden elde edilen değeri en üst düzeye çıkarmak ve aktif katılımı teşvik etmek için bu araçları kullanır. İşletmeler, içerik deneyimi platformlarından yararlanarak, hedef kitlelerinde yankı uyandıran ilgi çekici ve özelleştirilmiş deneyimler oluşturabilir, sonuçta anlamlı sonuçlar elde edebilir ve güçlü bağlantıları güçlendirebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Issuu
issuu.com
PDF'lerden etkileşimli flipbook'lar, sosyal medya gönderileri, GIF'ler ve daha fazlasını oluşturun. Dijital yayıncılık ve içerik pazarlama araçlarının gücünü burada keşfedin!
Showpad
showpad.com
Showpad satış etkinleştirme platformu, sektör lideri eğitim ve koçluk yazılımını yenilikçi içerik çözümleriyle birleştirerek satışların artmasını sağlar.
involve.me
involve.me
Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
StoryScale
storyscale.com
Demo yapma şeklinizi değiştirin. Sonsuza kadar. Web sitenizde. Satış yığınınızda. Ürün demolarının kendi kendine hizmet etmesini sağlayın. Potansiyel müşterilerin "değerlendirme uçurumunu" aşmasına yardımcı olun. Boru hattınızı ürün nitelikli fırsatlarla doldurun.
Allego
allego.com
Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.
Spott
spott.ai
Resimler, kataloglar, videolar ve reklamlarla etkileşimli içerik oluşturunÜcretsiz DeneyinResimler, kataloglar, videolar ve reklamlarla etkileşimli içerik oluşturunÜcretsiz DeneyinResimler, kataloglar, videolar ve reklamlarla etkileşimli içerik oluşturunÜcretsiz DeneyinResimler, kataloglar, videolar...
Contentstack
contentstack.com
Her yerde istediğiniz dijital deneyimler 1 numaralı başsız CMS tarafından desteklenen tek tam otomatik Şekillendirilebilir DXP ile işletmenizi daha fazla yere taşıyın
Storylane
storylane.io
Storylane, şirketlerin 10 dakika içinde etkileşimli ürün demoları oluşturup potansiyel müşterileriyle paylaşmalarına yardımcı olur. StoryLane'in Etkileşimli Ürün Demo Yazılımıyla kullanıcıların ilgisini çekin ve dönüşümleri artırın.
Visually
visual.ly
Pazarlama kampanyalarınız için ilgi çekici infografikler, videolar ve e-kitaplar oluşturun. Premium içerik oluşturmayı hızlı, basit ve uygun fiyatlı hale getiriyoruz.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, pazarlamacıların alıcı yolculuğunun her aşamasına yönelik içerikle dijital deneyimler oluşturmasına olanak tanıyan bir içerik deneyimi platformu ve yazılımıdır.
Foleon
foleon.com
Kimi hedef alırsanız alın, hedef kitlenizin ilgisini çeken, boru hattını dolduran ve sonuçlara yön veren içeriktir. Bu yüzden sizinkini bir deneyim haline getirin.
ClearSlide
clearslide.com
Her müşteri etkileşimini başarılı kılmayı amaçlıyoruz. Her e-posta, her toplantı ve her sunum muhteşem olmalıdır. ClearSlide, alıcılarla dinamik etkileşimi güçlendirmek ve mevcut CRM yatırımınızı en üst düzeye çıkarmak için içerik yönetimini, entegre iletişimleri, etkileşim analitiğini ve rehberli s...
OneMob
onemob.com
OneMob ile tanışın - saniyeler içinde güzel Mikrositeler oluşturmak, paylaşmak ve takip etmek için mükemmel hepsi bir arada platform! İster satış, pazarlama, müşteri başarısı alanında olun ister içerik oluşturucu olun, OneMob, erişiminizi artırmak ve daha fazla dikkat, etkileşim ve yanıt toplamak iç...
Smint.io
smint.io
Marka Portalınız, Medya Merkeziniz, Basın Portalınız, Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint / OneDrive, Tenovos, Thron, DAM / Dijital Varlık Yönetimi için İçerik Satın Alma Portalı ve birden fazla kaynak. İçerikleri canlı olduğunda işletmeler gelişir. İçeriğin...
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog, 2008'den beri dijital yayıncılık sektörünün lideridir. Platformumuz yayıncılara, içerik oluşturuculara, pazarlama ve e-ticaret profesyonellerine ilgi çekici dijital deneyimleri kolayca oluşturma ve yayınlama konusunda güç verir. Gelişmiş HTML5 flipbook teknolojimiz sayesinde içeriğiniz HER...
Joomag
joomag.com
Joomag'ın hepsi bir arada dijital platformuyla dijital dergilerinizi, kataloglarınızı, broşürlerinizi ve haber bültenlerinizi oluşturun, yayınlayın, dağıtın, takip edin ve para kazanın.
ScreenSpace
screenspace.io
Dikkat dağıtıcı unsurların, aşırı doymuş pazarların ve Y kuşağının dünyasında… Pazarlama ve satış ekipleri gürültüyü aşmak → yüksek kaliteli müşterilerle duygusal olarak etkileşime geçmek → ve onlara karşı konulmaz bir EVET yolculuğunda rehberlik etmek için ScreenSpace'e güveniyor! Dürüst olalım → M...
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital yayıncılık yazılımı, etkili dijital yayıncılığın beş önemli noktasını birleştiriyor; OLUŞTURMA, YÖNETME, DAĞITMA, PARA KAZANMA ve ANALİZ ETME. Kodlamaya gerek kalmadan etkileşimli ve ilgi çekici içerik oluşturun ve bunu tüm platformlara (tabletler, mobil ve masaüstü) dağıtın.
SPCE
spce.com
SP_CE, insanları güvenle davet edebileceğiniz, içerik paylaşabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz dijital odalar sunar. Tüm bunları yaparken aynı zamanda alıcılarınızın yolculuğu hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin. Müşterilerimizin genellikle üç ortak noktası vardır: 1. Uzun satış ...
Brojure
brojure.com
En sezgisel görsel hikaye anlatma yazılımı Brojure ile ilgi çekici içerikler, teklifler, sunumlar ve daha fazlasını oluşturun. Brojures şablon tasarımları ve basit arayüzü, bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan markanız ve müşterileriniz için büyüleyici görsel hikayeler oluşturmayı, paylaşmayı ve izlemey...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, sür...
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
The Juice
thejuicehq.com
Daha fazla erişim, daha az iş. Modası geçmiş içerik dağıtım platformlarına ve cansız kampanyalara para harcamayı bırakın. İlgili satış ve pazarlama profesyonellerinden oluşan bir kitleyle The Juice, içeriğinizi doğru zamanda doğru kişilerin önüne çıkarır. İçeriğinizi The Juice'ta dağıtırken erişim ...
Youengage
youengage.me
Dönüştüren etkileşimli deneyimler yaratın. Kod yok. Mobil uyumlu testler, anketler, akıllı formlar, hesap makineleri, canlı Soru-Cevap, etkileşimli sanal etkinlikler ve çok daha fazlasını oluşturun. Geri bildirim ve kullanıcı katılımı toplamaya yönelik eşzamanlı ve eşzamansız yöntemleri birleştirin.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek ...
Consensus
goconsensus.com
Consensus, dünyanın önde gelen şirketlerinin ön satışları ölçeklendirmek, satış ekiplerini güçlendirmek ve satın alma deneyimini geliştirmek için kullandığı Akıllı Demo Otomasyon Platformudur. Satış öncesi ve teknik satış ekipleri, tekrarlanan ürün demolarını otomatikleştirerek, bu zamanı daha yükse...
EX.CO
ex.co
EX.CO, yayıncılara maksimum getiri için kendi video stratejilerine sahip olma gücü veren, dünyanın önde gelen yayıncı öncelikli video teknolojisi platformudur.
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Skyword360
skyword.com
Skyword, markaların güven tesis eden ve kalıcı ilişkiler kuran özgün hikayeler anlatmasını kolaylaştırıyor. Ödüllü içerik pazarlama yazılımımız, küresel yetenek ağımız ve hizmet paketimiz, dünyanın en iyi 300'den fazla markasının ticari büyümesini hızlandırıyor.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya t...
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...
Tourial
tourial.com
Alıcıların ürününüzle doğrudan web sitenizden etkileşime geçmesine izin verin. Self-servis bir seçenek olmadığında (veya gerçekten zor olduğunda), etkileşimli demolar sizi büyük bir artış olmadan daha fazla ürün odaklı hale getirecektir.
Vev
vev.design
Vev, ekiplerin en heyecan verici web konseptlerini tam bir yaratıcı ve teknik özgürlükle gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni bir web oluşturucu türü.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırarak pazarlamacıların daha iyi bir müşteri deneyimi sunmasına ve geliri artırmasına yardımcı olur.
degpeg
degpeg.com
Degpeg, aynı anda 30'dan fazla sosyal platformu destekleyen, hem web hem de mobilde çoklu akış yoluyla daha iyi müşteri deneyimi yoluyla herhangi bir ürünün/hizmetin çevrimiçi satışını ve pazarlamasını ekleyen ve geliştiren Bulut tabanlı bir Canlı Ticaret platformudur. Ürünler: Canlı iletişim Platfo...
Content Launch
contentlaunch.com
HARİKA İçerik Planlamanın ve Sipariş Vermenin En Kolay Yolu AJANSLAR VE KOBİ'LER İÇİN İÇERİK PAZARLAMA PLATFORMU Content Launch, basitleştirilmiş bir içerik keşif ve dağıtım platformudur.
Live Center
livecenter.com
Live Center, editoryal ekiplerin en güncel canlı haber yayınını sorunsuz ve etkili bir şekilde sunmalarına olanak tanıyan esnek bir canlı bloglama çözümüdür. Kullanıcılar, canlı bloglarının tasarımı üzerinde tam kontrole sahiptir ve özel gönderi görselleri ile puan tabloları, seçim sonucu sayaçları ...
OneIQ
oneiq.com
Ekipleri eyleme geçirilebilir, yapay zeka odaklı içgörüler ve tüm katmanlarda paylaşılan, ilişkili bağlamla güçlendirerek uygulama deneyimini, maliyetleri ve kaynakları optimize edin.
Shorthand
shorthand.com
Shorthand, web için sürükleyici dijital içerik oluşturmaya yönelik önde gelen platformdur. Shorthand'in basit düzenleyicisi, herkesin birkaç dakika içinde çarpıcı okuma deneyimleri oluşturmasına, düzenlemesine ve yayınlamasına olanak tanır; kod veya web tasarımı becerisine gerek yoktur. Artık medya,...
Foundry
foundryco.com
En iyi hesaplarınızı Foundry'nin amaç odaklı ABM orkestrasyonu aracılığıyla dönüştürün; böylece daha büyük, daha iyi bir üretim hattı elde edilir.
UpContent
upcontent.com
UpContent, seçilmiş içeriği çeşitli platformlarda keşfederek, üzerinde işbirliği yaparak ve dağıtarak kullanıcıların hedef kitleleriyle güven oluşturmasına yardımcı olur.
FORTVISION
fortvision.com
FORTVISION'ın pazarlama otomasyonu ve web kişiselleştirme platformuyla satışlarınızı artırın, daha fazla e-posta abonesi edinin ve hedef kitlenize dinamik, kişiselleştirilmiş içerik gösterin. FORTVISION, etkileşimi ve dönüşüm oranlarını tek bir yerde iyileştirmenin en akıllı yoludur. Kişiselleştiril...
Fabl
fabl.co
Ocak 2021'de Britelite Immersive tarafından satın alınan Fabl, marka yayıncılarının üretim ve yönetim maliyetlerini azaltırken kitle etkileşimini artırmak için geliştirildi. Fabl'ın kapsamlı yazılım platformu, pazarlamacıların markalı içerik programlarını ölçeklendirmede etkileşim ve dönüşüm veriler...
Flowla
flowla.com
Flowla, içeriğinizin eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde tüketildiği ve konuşmaların doğal bir şekilde başladığı, dijital kişiselleştirilmiş yolculuklarla potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçmenin yeni yoludur… İster içinde olun; - Satış ve anlaşmaların kapatılması, - Başarı ve yeni müşterile...
Knotch
knotch.com
Knotch'un İçerik Zekası Platformu hangi içeriğin çalıştığını ve nedenini ortaya çıkarır, böylece tahmin etmeye daha az, harekete geçmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Veriye Dayalı Pazarlama Ekiplerinin Güvendiği
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşt...
Navattic
navattic.com
Navattic, pazara açılma ekiplerine anında etkileşimli ürün demoları oluşturma gücü veriyor. Yüzlerce satış ve pazarlama ekibinin, satış ve pazarlama hunisi genelinde ürün odaklı büyüme girişimlerini güçlendirmesine yardımcı oluyoruz: - Web Sitesi Ziyaretçilerini Dönüştürün: Tıklamak isteyen yeni bir...
Narrator
narrator.ai
Narrator'ın veri platformu, müşterilerin işletmenizle olan her etkileşimini içeren müşteri 360 tarafından desteklenen, herkesin haftalar yerine dakikalar içinde yanıt almasına olanak tanır.
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu, markalara hedef kitlelerini tek bir satır bile kod yazmadan etkileşime geçiren, eğlendiren ve eğiten Etkileşimli Deneyimler oluşturma yetkisi veren bir Etkileşimli İçerik Platformudur. Çok çeşitli eklentiler ve bileşenlerle desteklenen Dot.vu platformu, kullanıcılarına, markalarını rakipleri...
Maglr
maglr.com
Maglr, şirketlere satış ve pazarlama iletişimleri için görsel ve etkileşimli içerik oluşturma olanağı sağlayan içerik oluşturma platformudur. Platform, pazarlamacıların ve tasarımcıların kod olmadan kolayca çevrimiçi yayınlar, sunumlar ve mikro içerikler oluşturmasına olanak tanır. Statik içeriği da...
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth, modern işletmelerin dijital satış tekliflerinden işe alım ilanlarına kadar her şey için güzel, kodsuz web siteleri oluşturmasına olanak tanır. Hangi sorunları çözmenize yardımcı oluyoruz? 1.) Pazara sunma hızı - Sürükle ve bırak işleviyle hızlı ve kolay bir şekilde mobil uyumlu siteler ol...
Brandlive
brandlive.com
Üstün video deneyimleri yaratma platformunuz Brandlive ile televizyonun büyüsünü web seminerlerinize, etkinliklerinize ve toplantılarınıza taşıyın. Aylık web seminerleri, ürün lansmanları, yatırımcı toplantıları veya yılın en büyük etkinliği olsun, şirketlerin her ölçekteki ve karmaşıklıktaki projel...
SundaySky
sundaysky.com
Modern pazarlamacılar videonun gücünün farkındalar ancak geleneksel üretim modelinin bozulduğunun da farkındalar. SundaySky, işletmelere geniş ölçekte verimli ve bağımsız bir şekilde video oluşturma, kişiselleştirme ve dağıtma olanağı sağlar. Kullanıcıların önceden deneyime gerek duymadan yüksek kal...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite ile pazarlama materyallerinizi düzenleyin, düzenleyin ve dağıtın, performanslarını ve etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak takip edin.
Proof
useproof.com
Proof'u pazarlama huninize eklemenin ziyaretçilerin güvenini oluşturduğu, aciliyet yarattığı ve dönüşümleri sayfa başına %10-15 artırdığı kanıtlanmıştır.