İçerik Dağıtım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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İçerik dağıtım yazılımı, sosyal ağlar, ücretli arama, web siteleri, bloglar, e-posta ve diğer platformlar dahil olmak üzere çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla içeriği çevrimiçi hedef kitlelerle verimli bir şekilde paylaşır. Dağıtım, yerel reklam platformları gibi ücretli medya kanalları, web siteleri, bloglar ve sosyal kanallar gibi sahip olunan medya kuruluşları ve web sitesi ziyaretçileri tarafından içeriğin kendi platformlarında tanıtımını içeren kazanılmış medya aracılığıyla gerçekleşebilir. İçerik dağıtım araçları, içerik pazarlama ekipleri için çok önemlidir; hedef kitle erişimlerini genişletmelerine ve içeriklerinin görünürlüğünü artırmalarına olanak tanır.
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Issuu
issuu.com
ISSUU, kullanıcıların statik belgeleri etkileşimli ve görsel içeriklere dönüştürerek paylaşmalarını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot, sosyal medya planlama ve analiz yaparak etkinliği arttıran bir otomasyon aracıdır. Birden fazla platformda içerik paylaşımını kolaylaştırır.
Storyly
storyly.io
Storyly, mobil uygulamalarda ve web sitelerinde hikaye formatında etkileşimli içerik oluşturan bir kullanıcı katılım platformudur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, sosyal medya ve içerik stratejilerini yönetmek için içerik oluşturma, analiz ve otomasyon hizmetleri sunan bir platformdur.
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir takvimde görmesine ve planlamasına olanak tanır.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.
StoryChief
storychief.io
StoryChief, içerik pazarlama ekipleri için içerik oluşturma, dağıtım ve işbirliği süreçlerini merkezileştiren bir platformdur.
KAWO
kawo.com
KAWO, Çin'in önde gelen pazarlama yazılım platformlarından biridir. Sosyal medya ekiplerine içerik planlama, yönetim ve analiz imkanı sunar.
Taboola
taboola.com
Taboola, yayıncıların içeriklerini önererek kullanıcı katılımını artırmayı ve hedefli reklamcılık yoluyla gelir elde etmeyi sağlayan bir içerik keşif platformudur.
Joomag
joomag.com
Joomag, kullanıcıların dijital içerik oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial, içerik analizi yapan bir platformdur. Pazarlamacılara en iyi içeriklerini ölçme, tanıtma ve yayma konusunda yardımcı olur.
InPowered
inpowered.ai
inPowered uygulaması, markaların içerik pazarlama ROI'sini artırmak için yapay zeka ve veri analizleri sunar.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it, içerik küratörlüğü yaparak kullanıcıların içeriği keşfetmesini, düzenlemesini ve paylaşmasını sağlar; işletmelere yönelik verimli içerik yönetimi sunar.
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic, web sitelerinde sosyal medya paylaşımını kolaylaştıran ve içerik tanıtımını destekleyen bir eklentidir.
Paper.li
paper.li
Paper.li, kullanıcıların içerik küratörlüğü yapmasına ve bunu sosyal medyada paylaşmasına yardımcı olan bir mobil pazarlama platformudur.
Arena
arena.im
Arena, canlı etkileşim araçları geliştirir. Live Chat, Live Blog ve Arena Personas ile farklı platformlarda izleyici etkileşimini artırır.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatikleştiren, müşteri yolculuğu boyunca geri bildirim toplayarak hikayeler oluşturan bir platformdur.
ShareThis
sharethis.com
ShareThis, web sitelerinde sosyal paylaşım düğmeleri sağlayarak içeriği 40'tan fazla sosyal medya platformunda kolayca paylaşmayı sağlar.
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe, kullanıcıların mobil veya web platformlarında etkileşimli hikayeler, reklamlar ve içerikler oluşturmasını sağlayan bir uygulamadır.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları için kullanıcı tarafından oluşturulan içerik oluşturan ve alışveriş yapılabilir galeriler sunan bir platformdur.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.
Brojure
brojure.com
Brojure, tasarımcıya ihtiyaç duymadan etkileyici içerikler, teklifler ve sunumlar oluşturmak için kullanıcı dostu bir görsel hikaye anlatım yazılımıdır.
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit, markaların varlıklarını yönetip dağıtarak tutarlı bir marka kimliği oluşturmasına yardımcı olan bir marka portalı ve araçtır.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite, içerik yönetimi ve satış desteği yazılımıdır. İçerikleri depolamak, düzenlemek, dağıtmak ve izlemek için kullanılır.
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital uygulaması, kullanıcıların dijital içerik oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan kapsamlı bir yayıncılık platformudur.
Content Launch
contentlaunch.com
İçerik Lansmanı, içerik planlama, oluşturma ve dağıtım süreçlerini merkezi bir platformda yönetmek için geliştirilmiş bir araçtır.
Connatix
connatix.com
Connatix, yayıncılara video içeriği oluşturma, yönetme ve dağıtma konusunda yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.
Skyword360
skyword.com
Skyword360, içerik pazarlama süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. İçerik oluşturma, optimizasyon ve dağıtımda entegrasyon sağlar.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper, işletmelerin içerik oluşturma, yönetme ve dağıtma süreçlerini kolaylaştıran yapay zeka destekli bir içerik pazarlama platformudur.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus, içerik oluşturma, sosyal medya yönetimi ve analiz yapma imkanı sunan kullanıcı dostu bir dijital pazarlama platformudur.
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem, sosyal medya paylaşımını otomatikleştiren ve optimize eden bir yapay zeka platformudur. Yayıncılar için web trafiğini artırmaya yardımcı olur.
MGID
mgid.com
MGID, reklamverenlerin ve yayıncıların hedef kitleye ulaşmasını sağlayan yerel bir reklam platformudur. Kullanıcılar kampanya yönetimi ve performans analizi yapabilir.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta, reklamcıların programatik kampanyalarından etkileşim elde etmeye odaklanan çok kanallı bir platformdur. Analiz verilerini kullanarak hedefli reklam yönetimi sağlar.
The Juice
thejuicehq.com
The Juice uygulaması, içeriklerinizi doğru kitleye etkili bir şekilde ulaştırarak, daha fazla erişim sağlar.
Supapass
supapass.com
Supapass, içerik oluşturucuların podcast'leri etrafında içerik işlerini yönetmelerini sağlayan bir uygulama ve web sitesi oluşturma platformudur.
Waapiti
waapiti.eu
Waapiti, her yerden ve her zaman ekran yönetimini hızlı ve kolay bir şekilde yapmanızı sağlayan bir platformdur.
Flaminjoy
flaminjoy.com
Flaminjoy, etkileyicilerin, markaların ve yayıncıların içeriklerinden satış yapmalarını sağlayan bir SaaS aracıdır.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb, teknoloji markalarına kolay kullanımlı bir kanal pazarlama otomasyon platformu sunar; talepleri hızlandırmak ve ortak etkileşimini güçlendirmek için tasarlanmıştır.
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World Online uygulaması, anket, test ve tartışma gibi araçlarla etkileşimi artırmayı ve gelir fırsatlarını geliştirmeyi amaçlar.
Storipress
storipress.com
Storipress, B2B içerik ekipleri için uzun biçimli içerik üretimini kolaylaştıran AI destekli bir iş akışı çözümüdür.
Scompler
scompler.com
Scompler, içerik stratejisini hedefler, okuyucu faydaları, personas ve medya planlaması ile organize eden bir uygulamadır.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly, yapay zeka ile kişiselleştirilmiş içerik bulma, yönetme ve dağıtma sürecini otomatikleştiren bir içerik yönetimi platformudur.
UpContent
upcontent.com
UpContent, içerik keşfi, küratörlüğü ve dağıtımını kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcıların etkili içerik bulmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur.
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys US uygulaması, finansal verilerin yönetimi ve raporlaması için bir platform sunarak yatırım profesyonellerine içerik otomasyonu ve analiz desteği sağlar.
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys UK, finansal verilerin yönetimi, içerik oluşturma ve müşteri etkileşimini kolaylaştıran dijital bir platformdur.
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys EU, finansal veri yönetimi ve raporlama için bulut tabanlı bir dijital platformdur. Müşteri etkileşimini ve içerik dağıtımını kolaylaştırır.
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo, işletmelerin misafirlerin fotoğraf ve videolarını otomatik olarak yönetmesine yardımcı olan bir uygulamadır. Deneyimleri hatırlatır ve paylaşım kolaylığı sağlar.
emlen
emlen.io
emlen, alıcı ve satıcı arasında satış içeriklerinin paylaşımını ve işbirliğini kolaylaştıran bir satın alma destek platformudur.
Cohley
cohley.com
Cohley, markaların kullanıcı tarafından oluşturulan içerik ve markalı medya üretimini kolaylaştıran bir içerik oluşturma platformudur.
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