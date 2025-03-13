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İçerik Dağıtım Yazılımı
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İçerik Dağıtım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İçerik dağıtım yazılımı, sosyal ağlar, ücretli arama, web siteleri, bloglar, e-posta ve diğer platformlar dahil olmak üzere çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla içeriği çevrimiçi hedef kitlelerle verimli bir şekilde paylaşır. Dağıtım, yerel reklam platformları gibi ücretli medya kanalları, web siteleri, bloglar ve sosyal kanallar gibi sahip olunan medya kuruluşları ve web sitesi ziyaretçileri tarafından içeriğin kendi platformlarında tanıtımını içeren kazanılmış medya aracılığıyla gerçekleşebilir. İçerik dağıtım araçları, içerik pazarlama ekipleri için çok önemlidir; hedef kitle erişimlerini genişletmelerine ve içeriklerinin görünürlüğünü artırmalarına olanak tanır.

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Issuu

Issuu

issuu.com

ISSUU, kullanıcıların statik belgeleri etkileşimli ve görsel içeriklere dönüştürerek paylaşmalarını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot, sosyal medya planlama ve analiz yaparak etkinliği arttıran bir otomasyon aracıdır. Birden fazla platformda içerik paylaşımını kolaylaştırır.

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly, mobil uygulamalarda ve web sitelerinde hikaye formatında etkileşimli içerik oluşturan bir kullanıcı katılım platformudur.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio, sosyal medya ve içerik stratejilerini yönetmek için içerik oluşturma, analiz ve otomasyon hizmetleri sunan bir platformdur.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

CoSchedule, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir takvimde görmesine ve planlamasına olanak tanır.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief, içerik pazarlama ekipleri için içerik oluşturma, dağıtım ve işbirliği süreçlerini merkezileştiren bir platformdur.

KAWO

KAWO

kawo.com

KAWO, Çin'in önde gelen pazarlama yazılım platformlarından biridir. Sosyal medya ekiplerine içerik planlama, yönetim ve analiz imkanı sunar.

Taboola

Taboola

taboola.com

Taboola, yayıncıların içeriklerini önererek kullanıcı katılımını artırmayı ve hedefli reklamcılık yoluyla gelir elde etmeyi sağlayan bir içerik keşif platformudur.

Joomag

Joomag

joomag.com

Joomag, kullanıcıların dijital içerik oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.

GetSocial

GetSocial

getsocial.io

GetSocial, içerik analizi yapan bir platformdur. Pazarlamacılara en iyi içeriklerini ölçme, tanıtma ve yayma konusunda yardımcı olur.

InPowered

InPowered

inpowered.ai

inPowered uygulaması, markaların içerik pazarlama ROI'sini artırmak için yapay zeka ve veri analizleri sunar.

Scoop.it

Scoop.it

scoop.it

Scoop.it, içerik küratörlüğü yaparak kullanıcıların içeriği keşfetmesini, düzenlemesini ve paylaşmasını sağlar; işletmelere yönelik verimli içerik yönetimi sunar.

Shareaholic

Shareaholic

shareaholic.com

Shareaholic, web sitelerinde sosyal medya paylaşımını kolaylaştıran ve içerik tanıtımını destekleyen bir eklentidir.

Paper.li

Paper.li

paper.li

Paper.li, kullanıcıların içerik küratörlüğü yapmasına ve bunu sosyal medyada paylaşmasına yardımcı olan bir mobil pazarlama platformudur.

Arena

Arena

arena.im

Arena, canlı etkileşim araçları geliştirir. Live Chat, Live Blog ve Arena Personas ile farklı platformlarda izleyici etkileşimini artırır.

ShareThis

ShareThis

sharethis.com

ShareThis, web sitelerinde sosyal paylaşım düğmeleri sağlayarak içeriği 40'tan fazla sosyal medya platformunda kolayca paylaşmayı sağlar.

UserEvidence

UserEvidence

userevidence.com

UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatikleştiren, müşteri yolculuğu boyunca geri bildirim toplayarak hikayeler oluşturan bir platformdur.

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

StorifyMe, kullanıcıların mobil veya web platformlarında etkileşimli hikayeler, reklamlar ve içerikler oluşturmasını sağlayan bir uygulamadır.

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop, e-ticaret markaları için kullanıcı tarafından oluşturulan içerik oluşturan ve alışveriş yapılabilir galeriler sunan bir platformdur.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.

Brojure

Brojure

brojure.com

Brojure, tasarımcıya ihtiyaç duymadan etkileyici içerikler, teklifler ve sunumlar oluşturmak için kullanıcı dostu bir görsel hikaye anlatım yazılımıdır.

Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

Brandkit, markaların varlıklarını yönetip dağıtarak tutarlı bir marka kimliği oluşturmasına yardımcı olan bir marka portalı ve araçtır.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Paperflite, içerik yönetimi ve satış desteği yazılımıdır. İçerikleri depolamak, düzenlemek, dağıtmak ve izlemek için kullanılır.

Edition Digital

Edition Digital

editiondigital.com

Edition Digital uygulaması, kullanıcıların dijital içerik oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan kapsamlı bir yayıncılık platformudur.

Content Launch

Content Launch

contentlaunch.com

İçerik Lansmanı, içerik planlama, oluşturma ve dağıtım süreçlerini merkezi bir platformda yönetmek için geliştirilmiş bir araçtır.

Connatix

Connatix

connatix.com

Connatix, yayıncılara video içeriği oluşturma, yönetme ve dağıtma konusunda yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.

Skyword360

Skyword360

skyword.com

Skyword360, içerik pazarlama süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. İçerik oluşturma, optimizasyon ve dağıtımda entegrasyon sağlar.

Pepper Content

Pepper Content

peppercontent.io

Pepper, işletmelerin içerik oluşturma, yönetme ve dağıtma süreçlerini kolaylaştıran yapay zeka destekli bir içerik pazarlama platformudur.

Creatosaurus

Creatosaurus

creatosaurus.io

Creatosaurus, içerik oluşturma, sosyal medya yönetimi ve analiz yapma imkanı sunan kullanıcı dostu bir dijital pazarlama platformudur.

True Anthem

True Anthem

trueanthem.com

True Anthem, sosyal medya paylaşımını otomatikleştiren ve optimize eden bir yapay zeka platformudur. Yayıncılar için web trafiğini artırmaya yardımcı olur.

MGID

MGID

mgid.com

MGID, reklamverenlerin ve yayıncıların hedef kitleye ulaşmasını sağlayan yerel bir reklam platformudur. Kullanıcılar kampanya yönetimi ve performans analizi yapabilir.

Zemanta

Zemanta

zemanta.com

Zemanta, reklamcıların programatik kampanyalarından etkileşim elde etmeye odaklanan çok kanallı bir platformdur. Analiz verilerini kullanarak hedefli reklam yönetimi sağlar.

The Juice

The Juice

thejuicehq.com

The Juice uygulaması, içeriklerinizi doğru kitleye etkili bir şekilde ulaştırarak, daha fazla erişim sağlar.

Supapass

Supapass

supapass.com

Supapass, içerik oluşturucuların podcast'leri etrafında içerik işlerini yönetmelerini sağlayan bir uygulama ve web sitesi oluşturma platformudur.

Waapiti

Waapiti

waapiti.eu

Waapiti, her yerden ve her zaman ekran yönetimini hızlı ve kolay bir şekilde yapmanızı sağlayan bir platformdur.

Flaminjoy

Flaminjoy

flaminjoy.com

Flaminjoy, etkileyicilerin, markaların ve yayıncıların içeriklerinden satış yapmalarını sağlayan bir SaaS aracıdır.

StructuredWeb

StructuredWeb

structuredweb.com

StructuredWeb, teknoloji markalarına kolay kullanımlı bir kanal pazarlama otomasyon platformu sunar; talepleri hızlandırmak ve ortak etkileşimini güçlendirmek için tasarlanmıştır.

1World Online

1World Online

welcome.1worldonline.com

1World Online uygulaması, anket, test ve tartışma gibi araçlarla etkileşimi artırmayı ve gelir fırsatlarını geliştirmeyi amaçlar.

Storipress

Storipress

storipress.com

Storipress, B2B içerik ekipleri için uzun biçimli içerik üretimini kolaylaştıran AI destekli bir iş akışı çözümüdür.

Scompler

Scompler

scompler.com

Scompler, içerik stratejisini hedefler, okuyucu faydaları, personas ve medya planlaması ile organize eden bir uygulamadır.

Vestorly

Vestorly

vestorly.com

Vestorly, yapay zeka ile kişiselleştirilmiş içerik bulma, yönetme ve dağıtma sürecini otomatikleştiren bir içerik yönetimi platformudur.

UpContent

UpContent

upcontent.com

UpContent, içerik keşfi, küratörlüğü ve dağıtımını kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcıların etkili içerik bulmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur.

Kurtosys US

Kurtosys US

kurtosys.com

Kurtosys US uygulaması, finansal verilerin yönetimi ve raporlaması için bir platform sunarak yatırım profesyonellerine içerik otomasyonu ve analiz desteği sağlar.

Kurtosys UK

Kurtosys UK

kurtosys.com

Kurtosys UK, finansal verilerin yönetimi, içerik oluşturma ve müşteri etkileşimini kolaylaştıran dijital bir platformdur.

Kurtosys EU

Kurtosys EU

kurtosys.com

Kurtosys EU, finansal veri yönetimi ve raporlama için bulut tabanlı bir dijital platformdur. Müşteri etkileşimini ve içerik dağıtımını kolaylaştırır.

Fotaflo

Fotaflo

fotaflo.com

Fotaflo, işletmelerin misafirlerin fotoğraf ve videolarını otomatik olarak yönetmesine yardımcı olan bir uygulamadır. Deneyimleri hatırlatır ve paylaşım kolaylığı sağlar.

emlen

emlen

emlen.io

emlen, alıcı ve satıcı arasında satış içeriklerinin paylaşımını ve işbirliğini kolaylaştıran bir satın alma destek platformudur.

Cohley

Cohley

cohley.com

Cohley, markaların kullanıcı tarafından oluşturulan içerik ve markalı medya üretimini kolaylaştıran bir içerik oluşturma platformudur.

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