İçerik Dağıtım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Cohley

cohley.com

Cohley, markaların dijital performanslarını artırmak için iPhone videolarından profesyonel fotoğrafçılığa ve metin incelemelerine kadar her şeydeki içerik stratejilerini ölçeklendirmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur. Günümüzün pazarlama ortamında markaların her zamankinden daha fazla içeriğe ihtiyacı var. Dijital reklamları optimize etmek, e-posta pazarlama kampanyalarında harika içerikler sunmalarını sağlamak, sosyal kanallarda sürekli paylaşım yapmak ve web sitesi içeriğini yenilemek arasında takip edilmesi gereken çok şey var. Cohley'in amacı, dünyanın en iyi markalarının ihtiyaç duydukları içeriği, denetlenmiş 3. taraf içerik oluşturucular aracılığıyla üretmelerine yardımcı olmaya devam ederek, bu markaların maliyetin çok altında bir ücret karşılığında yüksek hacimlerde çeşitli, eyleme dönüştürülebilir içerik oluşturmasına olanak sağlamaktır. İçerik oluşturucuların iPhone'larda çektiği markalı fotoğraflar veya videolar ya da fotoğrafçı ağımız tarafından oluşturulan daha gösterişli, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar olsun, Cohley, pazarlamacılara dijital kanallarda kazanmak için ihtiyaç duydukları varlıkları sağlayan içerik motorudur.