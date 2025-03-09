Zemanta

zemanta.com

Zemanta, tıklama sonrası davranış optimizasyonu için oluşturulmuş dünyanın ilk çok kanallı talep tarafı platformudur. Zemanta tamamen reklamverenlerin programatik reklam kampanyalarından etkileşim (ziyaretler, görüntülemeler, potansiyel müşteriler veya dönüşümler) elde etmelerine yardımcı olma fikri üzerine kurulmuştur. Genel çevrimiçi reklamcılık deneyimini, tüketicilerin reklamlarla gerçekten etkileşime geçme isteği uyandıracak şekilde radikal bir şekilde geliştirmek için varız. Zemanta, hangi yerleşimlerin ve reklam öğelerinin doğru kullanıcıların reklamlarıyla ve web siteleriyle etkileşime geçmesini sağladığını belirleyerek, reklamverenlerin temelde kusurlu erişim ve sıklık ölçümlerini aşmalarına yardımcı olur. Bu benzersiz yaklaşım, reklamverenlere gerçek tüketici katılımını ve reklam harcamalarından elde edilen geliri yakalama fırsatı sunar. Gelişmiş yapay zeka ve otomasyon sayesinde Zemanta One, markalara ve ajanslara, tıklama sonrası etkileşim için optimize edilmiş reklamlar satın alma yetkisi vererek web'deki görüntülü reklam, video ve yerel yerleşimlerde harcanan her reklam dolarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlar. pWeb analitiği verilerinizi Zemanta platformuna, otomatik kampanya yönetimine ve teklif verene dahil ediyoruz. Diğer DSP'lerden farklı olarak kusursuz Google Analytics ve Adobe entegrasyonu sunuyoruz. Zemanta, Sitede Dakika Başına Maliyet (Sitede Geçirilen Süre) gibi hedefleri kullanarak teklif vermenize olanak tanır. Zemanta başlangıçta çerezler ve hedef kitleyi hedeflemek yerine bağlam ve anlambilim temeli üzerine kurulmuştu. Dolayısıyla Zemanta, diğer DSP'ler gibi izleyicileri ve gösterimleri hedefleyebilir, ancak dünya bu yaklaşımlardan uzaklaştıkça, reklamverenlerin hayatta kalmasına ve gelişmesine yardımcı olacak konumdayız. Zemanta'nın anlamsal analiz konusundaki benzersiz geçmişi ve teklif verme ve kampanyaları optimize etme yaklaşımı, platformumuzu kullanan reklamverenlere daha da büyük bir avantaj sağlar.