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İçerik dağıtım yazılımı, sosyal ağlar, ücretli arama, web siteleri, bloglar, e-posta ve diğer platformlar dahil olmak üzere çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla içeriği çevrimiçi hedef kitlelerle verimli bir şekilde paylaşır. Dağıtım, yerel reklam platformları gibi ücretli medya kanalları, web siteleri, bloglar ve sosyal kanallar gibi sahip olunan medya kuruluşları ve web sitesi ziyaretçileri tarafından içeriğin kendi platformlarında tanıtımını içeren kazanılmış medya aracılığıyla gerçekleşebilir. İçerik dağıtım araçları, içerik pazarlama ekipleri için çok önemlidir; hedef kitle erişimlerini genişletmelerine ve içeriklerinin görünürlüğünü artırmalarına olanak tanır.
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KAWO
kawo.com
KAWO, Çin'in önde gelen Pazarlama SaaS oyuncularından biridir ve Çin'in sosyal medya ekiplerini mükemmelliğe ulaşmaları için güçlendirmek amacıyla en kullanıcı dostu yazılım platformunu oluşturmaya kendini adamıştır. WeChat, Weibo, Douyin ve Kuaishou'da pazarlama ekiplerinin içeriği etkili bir şekilde işbirliği yapması, planlaması, yönetmesi ve analiz etmesi için merkezi bir merkez sağlar; Çin'deki dört büyük sosyal medya kanalı. Yerel sosyal medya ortamındaki benzersiz uzmanlığı, müşteri içgörüleri ve düzenlemeleri, 500'den fazla küresel markanın Çin sosyal medya platformlarında başarıya ulaşmasına yardımcı oldu.
Brojure
brojure.com
En sezgisel görsel hikaye anlatma yazılımı Brojure ile ilgi çekici içerikler, teklifler, sunumlar ve daha fazlasını oluşturun. Brojures şablon tasarımları ve basit arayüzü, bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan markanız ve müşterileriniz için büyüleyici görsel hikayeler oluşturmayı, paylaşmayı ve izlemeyi kolaylaştırır.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial, pazarlamacıların en iyi içeriklerini ölçmelerine, tanıtmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olan bir içerik analizi platformudur. GetSocial, dünya çapında 150.000'den fazla web sitesiyle çalışmaktadır ve Adobe, Sky ve WWF gibi yıldız müşterilere sahiptir. GetSocial, Sosyal Çerçevenin Dört A'sını geliştirdi <> ETKİNLEŞTİR * GetSocial, web sitenizin sosyal etkinliğinin %100'ünü izler. * GetSocial, Dark Social ve Özel Mesajlaşma Trafiğini ortaya çıkarır. ✭ ANALİZ * GetSocial sitenizdeki her sosyal etkileşimi analiz eder * GetSocial, içerik öykülerinizin her birini virallik açısından puanlar * GetSocial en viral içeriğinizi tespit eder <> OTOMATİKLEŞTİR * GetSocial size otomatik viral içerik uyarıları sağlar * GetSocial, erişimi en üst düzeye çıkarmak için doğru hikayeyi doğru kanalda, doğru zamanda yayınlamanıza yardımcı olur <> ÖZELLİK * GetSocial, en iyi içeriğinizi tanıtmanıza yardımcı olacak analizlere dayalı geri bildirim sağlar
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları için kullanıcı tarafından oluşturulan içerik oluşturan ve alışveriş yapılabilir galeriler sunan bir platformdur.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb, IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform ve Veeam gibi önde gelen teknoloji markalarının yanı sıra büyüyen birçok markaya güçlü, esnek ve kullanımı kolay bir kanal pazarlama otomasyon platformu sağlar. 1999'dan beri StructuredWeb, kanal odaklı talep oluşumunu hızlandırmanın, iş ortaklarının katılımını güçlendirmenin ve kanal gelirini artırmanın daha iyi bir yolunu sunmak için yenilikçi bir platformu kanıtlanmış pazara açılma stratejileri ve birinci sınıf hizmetlerle birleştirdi.
emlen
emlen.io
Emlen, satış içeriği alışverişini ve satıcı ile alıcı arasındaki işbirliğini kolaylaştıran 1 numaralı alıcı etkinleştirme platformudur. Emlen, alıcı liderliğindeki dönemde satış hızını artırmak için benzersiz dijital satış odası teknolojisiyle satış ve gelir ekiplerine odaklanıyor.
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic, web sitelerinde sosyal medya paylaşımını kolaylaştıran ve içerik tanıtımını destekleyen bir eklentidir.
Arena
arena.im
Arena, her yerde güvenilir, canlı izleyiciler oluşturmak için birinci taraf verileri tarafından desteklenen yeni nesil canlı katılım araçlarını geliştiriyor. Çözümlerimiz - Canlı Sohbet, Canlı Blog, Arena Personas) Yönettiğiniz herhangi bir platformda hızlı bir şekilde derin bir katılım yaratmak için sosyal medyanın en popüler özelliklerinden yararlanır. 20.000'den fazla müşteri, izleyicilerini web'de, uygulamalarda veya canlı etkinliklerde (veya üçünün de) içerik, topluluk ve ticaretle etkileşime geçmek için bir araya getirmesi için Arena'ya güvenir.
Fotaflo
fotaflo.com
Müşterilerin hatırlamak isteyeceği bir deneyim sağlarsınız. Fotaflo, müşteri anılarını iş büyümesine dönüştürüyor. Fotaflo, müşterilerinin hatırlamak isteyeceği bir deneyim sunan herkes için tavsiyeleri ve tekrarlanan işleri artırmaya yönelik en basit araçtır. Fotaflo, işletmenizin müşterilerinizin deneyimlerinin fotoğraflarını ve videolarını çekip arkadaşlarıyla, aileleriyle ve çevrimiçi dünyayla paylaşma yönündeki doğal arzularından faydalanmalarını sağlar. Fotaflo, yakalanan anıların tek bir merkezi platform aracılığıyla tüm müşterilerinize dağıtımını basitleştirip otomatikleştirerek dahili süreçlerinizi iyileştirir ve artan doğrudan çevrimiçi dönüşümler yoluyla büyümenize yardımcı olur.
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World Platformu, katılımı ve gelir fırsatlarını artırmaya yönelik anketler, testler, anketler ve tartışmalar gibi uygulamalardan oluşur.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus, içerik oluşturma, sosyal medya yönetimi ve analiz yapma imkanı sunan kullanıcı dostu bir dijital pazarlama platformudur.
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital uygulaması, kullanıcıların dijital içerik oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan kapsamlı bir yayıncılık platformudur.
InPowered
inpowered.ai
inPowered'ın yapay zeka platformu, markaların içerik pazarlama yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Yapay Zeka ve uzun yıllara dayanan makine öğrenimi ile desteklenen İçerik Zekası ve İçerik Dağıtımı çözümleri, pazarlamacıların özel verileri toplamasına ve bunları gerçek yatırım getirisi sağlamak için kullanmasına olanak tanır; marka algısını olumlu yönde değiştirir, yerinde gerçekleştirilen eylemleri artırır, müşteri yaratmayı ve kullanıcı katılımını artırır.
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe, kullanıcıların mobil veya web platformlarında etkileşimli hikayeler, reklamlar ve içerikler oluşturmasını sağlayan bir uygulamadır.
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit, markaların varlıklarını yönetip dağıtarak tutarlı bir marka kimliği oluşturmasına yardımcı olan bir marka portalı ve araçtır.
Connatix
connatix.com
Connatix, yayıncılara video içeriği oluşturma, yönetme ve dağıtma konusunda yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.
Content Launch
contentlaunch.com
İçerik Lansmanı, içerik planlama, oluşturma ve dağıtım süreçlerini merkezi bir platformda yönetmek için geliştirilmiş bir araçtır.
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead, etkileyicileri, markaları ve yayıncıları içeriklerinden satış elde etmelerine olanak tanıyan bir SaaS aracıdır.
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys, yatırım verilerinin ve içgörü dağıtımını sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış güvenli, bulut tabanlı bir dijital ve raporlama platformudur. Çözümlerimiz, tam otomatik ve güçlü yatırım raporu sistemlerine, müşteri portallarına ve küresel yatırım web sitelerine ihtiyaç duyanlar için zahmetsiz bir deneyim sunar. Yatırım Yöneticileri için Dijital ve Raporlama Çözümleri Satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinin yatırımcılara olağanüstü belge, raporlama ve dijital deneyimler sunmasına yardımcı olmaya kararlıdır. Dijital Deneyimler Müşteri Raporları, Satış ve Pazarlama Ekleri, Dijital Deneyimler. Tek bir yayın verisi ve içerik deposu aracılığıyla sunulur. Yerelleştirilmiş İçerik Uluslararası düzenleyici gerekliliklerin ihtiyaçlarını karşılamak ve dağıtım süreçlerini mümkün olan en sorunsuz şekilde desteklemek için yerelleştirilmiş içerik ve raporlama. Veriler yayına hazır Yayına Hazır Veriler. Her kanalda ve her ortamda yayına hazır tüm verilerinizin, içeriğinizin ve materyallerinizin bulunduğu tek bir içerik deposuna sahip olun. ESG gelişmiş raporlamanın yeni taleplerini karşılayın. Tümü, self-servis kullanıcı arayüzleri aracılığıyla bulutta yönetilir. Teknolojimizi küçük büyük fark etmeksizin her türlü firmaya uygun hale getirmek.
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys, yatırım verilerinin ve içgörü dağıtımını sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış güvenli, bulut tabanlı bir dijital ve raporlama platformudur. Çözümlerimiz, tam otomatik ve güçlü yatırım raporu sistemlerine, müşteri portallarına ve küresel yatırım web sitelerine ihtiyaç duyanlar için zahmetsiz bir deneyim sunar. Yatırım Yöneticileri için Dijital ve Raporlama Çözümleri Satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinin yatırımcılara olağanüstü belge, raporlama ve dijital deneyimler sunmasına yardımcı olmaya kararlıdır. Dijital Deneyimler Müşteri Raporları, Satış ve Pazarlama Ekleri, Dijital Deneyimler. Tek bir yayın verisi ve içerik deposu aracılığıyla sunulur. Yerelleştirilmiş İçerik Uluslararası düzenleyici gerekliliklerin ihtiyaçlarını karşılamak ve dağıtım süreçlerini mümkün olan en sorunsuz şekilde desteklemek için yerelleştirilmiş içerik ve raporlama. Veriler yayına hazır Yayına Hazır Veriler. Her kanalda ve her ortamda yayına hazır tüm verilerinizin, içeriğinizin ve materyallerinizin bulunduğu tek bir içerik deposuna sahip olun. ESG gelişmiş raporlamanın yeni taleplerini karşılayın. Tümü, self-servis kullanıcı arayüzleri aracılığıyla bulutta yönetilir. Teknolojimizi küçük büyük fark etmeksizin her türlü firmaya uygun hale getirmek.
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys, yatırım verilerinin ve içgörü dağıtımını sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış güvenli, bulut tabanlı bir dijital ve raporlama platformudur. Çözümlerimiz, tam otomatik ve güçlü yatırım raporu sistemlerine, müşteri portallarına ve küresel yatırım web sitelerine ihtiyaç duyanlar için zahmetsiz bir deneyim sunar. Yatırım Yöneticileri için Dijital ve Raporlama Çözümleri Satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinin yatırımcılara olağanüstü belge, raporlama ve dijital deneyimler sunmasına yardımcı olmaya kararlıdır. Dijital Deneyimler Müşteri Raporları, Satış ve Pazarlama Ekleri, Dijital Deneyimler. Tek bir yayın verisi ve içerik deposu aracılığıyla sunulur. Yerelleştirilmiş İçerik Uluslararası düzenleyici gerekliliklerin ihtiyaçlarını karşılamak ve dağıtım süreçlerini mümkün olan en sorunsuz şekilde desteklemek için yerelleştirilmiş içerik ve raporlama. Veriler yayına hazır Yayına Hazır Veriler. Her kanalda ve her ortamda yayına hazır tüm verilerinizin, içeriğinizin ve materyallerinizin bulunduğu tek bir içerik deposuna sahip olun. ESG gelişmiş raporlamanın yeni taleplerini karşılayın. Tümü, self-servis kullanıcı arayüzleri aracılığıyla bulutta yönetilir. Teknolojimizi küçük büyük fark etmeksizin her türlü firmaya uygun hale getirmek.
Scompler
scompler.com
Scompler, kendi hedefleriniz ve okuyucuya sağlayacağınız faydalardan, kişilere ve alıcının yolculuğuna, formatlara, medyaya ve kanallara kadar bir içerik stratejisinin tüm temel unsurlarını tanımlamanıza olanak tanır. Scompler ile tüm içeriğinizi stratejik konu planlaması yaparak organize edebilir ve bireysel iş akışları (Sosyal medya, blog yazıları, web siteleri, postalar, broşürler vb.) aracılığıyla bir ekip halinde üretebilirsiniz.
Supapass
supapass.com
Podcast'iniz etrafında bir içerik işi kurmak için ihtiyacınız olan her şey Markanızı geliştirmek, hedef kitlenizi yakalamak ve müşterilerinizin geri gelmesini sağlamak için birinci sınıf bir uygulama ve web sitesi oluşturun; tüm içeriğiniz tek bir yerde toplanarak zamandan tasarruf edin ve satışlarınızı artırın
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem, içeriklerin sosyal medya platformlarında paylaşımını otomatikleştirmek ve optimize etmek için önde gelen yayıncıların güvendiği bir Yapay Zeka Sosyal Yayıncılık platformudur. Yayıncılar, web trafiğini artırmak, sosyal KPI'ları artırmak ve sosyal medya iş akışını otomatikleştirmek için True Anthem'ı kullanıyor. True Anthem platformu, zamanında ve son dakika haberlerini, yakın zamanda yayınlanan içeriğin yeniden dolaşımını ve her zaman yenilenen içeriği sorunsuz bir şekilde derler. Yazılım, gelişmiş raporlamayı ve Facebook, Twitter, Instagram (biyografideki bağlantı dahil), LinkedIn ve Pinterest'te yapay zeka destekli paylaşımı destekler. True Anthem, Associated Press, Reuters, Dotdash Meredith, NBC News, ABC, CBS/Paramount, McClatchy, Gannett vb. dahil olmak üzere 500'den fazla yayıncıyla çalışır. True Anthem'in merkezi San Francisco, CA'dadır.
Waapiti
waapiti.eu
Herhangi bir ekranı hızlı ve kolay bir şekilde yönetmek için ideal platformu keşfedin. İstediğiniz zaman ve istediğiniz yerden. Bu doğru, hiçbir sınırlama yok.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta, tıklama sonrası davranış optimizasyonu için oluşturulmuş dünyanın ilk çok kanallı talep tarafı platformudur. Zemanta tamamen reklamverenlerin programatik reklam kampanyalarından etkileşim (ziyaretler, görüntülemeler, potansiyel müşteriler veya dönüşümler) elde etmelerine yardımcı olma fikri üzerine kurulmuştur. Genel çevrimiçi reklamcılık deneyimini, tüketicilerin reklamlarla gerçekten etkileşime geçme isteği uyandıracak şekilde radikal bir şekilde geliştirmek için varız. Zemanta, hangi yerleşimlerin ve reklam öğelerinin doğru kullanıcıların reklamlarıyla ve web siteleriyle etkileşime geçmesini sağladığını belirleyerek, reklamverenlerin temelde kusurlu erişim ve sıklık ölçümlerini aşmalarına yardımcı olur. Bu benzersiz yaklaşım, reklamverenlere gerçek tüketici katılımını ve reklam harcamalarından elde edilen geliri yakalama fırsatı sunar. Gelişmiş yapay zeka ve otomasyon sayesinde Zemanta One, markalara ve ajanslara, tıklama sonrası etkileşim için optimize edilmiş reklamlar satın alma yetkisi vererek web'deki görüntülü reklam, video ve yerel yerleşimlerde harcanan her reklam dolarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlar. pWeb analitiği verilerinizi Zemanta platformuna, otomatik kampanya yönetimine ve teklif verene dahil ediyoruz. Diğer DSP'lerden farklı olarak kusursuz Google Analytics ve Adobe entegrasyonu sunuyoruz. Zemanta, Sitede Dakika Başına Maliyet (Sitede Geçirilen Süre) gibi hedefleri kullanarak teklif vermenize olanak tanır. Zemanta başlangıçta çerezler ve hedef kitleyi hedeflemek yerine bağlam ve anlambilim temeli üzerine kurulmuştu. Dolayısıyla Zemanta, diğer DSP'ler gibi izleyicileri ve gösterimleri hedefleyebilir, ancak dünya bu yaklaşımlardan uzaklaştıkça, reklamverenlerin hayatta kalmasına ve gelişmesine yardımcı olacak konumdayız. Zemanta'nın anlamsal analiz konusundaki benzersiz geçmişi ve teklif verme ve kampanyaları optimize etme yaklaşımı, platformumuzu kullanan reklamverenlere daha da büyük bir avantaj sağlar.
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir yerde görmelerine yardımcı olur. Pazarlamanızı nihayet tek bir takvimde görmek, planlamak ve paylaşmak sizin gizli silahınızdır. CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi size şu araçları sağlar: Her pazarlama projesini tek bir takvimde görselleştirin. Birleşik, gerçek zamanlı bir kayıt takvimiyle her şeyin nasıl birbirine bağlandığını bir bakışta görün. Yapay Zeka Destekli Pazarlama Zekası Asistanı ile ilk taslağı yazın, yeni fikirler üretin ve pazarlama iş akışlarınızı yükseltin. Paydaşları koruyun
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.
Issuu
issuu.com
ISSUU, kullanıcıların statik belgeleri etkileşimli ve görsel içeriklere dönüştürerek paylaşmalarını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.
Paper.li
paper.li
Paper.li, kullanıcıların içerik küratörlüğü yapmasına ve bunu sosyal medyada paylaşmasına yardımcı olan bir mobil pazarlama platformudur.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it, içerik küratörlüğü yaparak kullanıcıların içeriği keşfetmesini, düzenlemesini ve paylaşmasını sağlar; işletmelere yönelik verimli içerik yönetimi sunar.
ShareThis
sharethis.com
ShareThis, web sitelerinde sosyal paylaşım düğmeleri sağlayarak içeriği 40'tan fazla sosyal medya platformunda kolayca paylaşmayı sağlar.
Skyword360
skyword.com
Skyword360, içerik pazarlama süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. İçerik oluşturma, optimizasyon ve dağıtımda entegrasyon sağlar.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot, sosyal medya planlama ve analiz yaparak etkinliği arttıran bir otomasyon aracıdır. Birden fazla platformda içerik paylaşımını kolaylaştırır.
StoryChief
storychief.io
StoryChief, içerik pazarlama ekipleri için içerik oluşturma, dağıtım ve işbirliği süreçlerini merkezileştiren bir platformdur.
Taboola
taboola.com
Taboola, yayıncıların içeriklerini önererek kullanıcı katılımını artırmayı ve hedefli reklamcılık yoluyla gelir elde etmeyi sağlayan bir içerik keşif platformudur.
Storyly
storyly.io
Storyly, mobil uygulamalarda ve web sitelerinde hikaye formatında etkileşimli içerik oluşturan bir kullanıcı katılım platformudur.
UpContent
upcontent.com
Seçilmiş içerikle güven oluşturun ve ilişkileri derinleştirin. Potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmeye yardımcı olan ilgili üçüncü taraf içeriğini keşfetmenin, işbirliği yapmanın ve dağıtmanın daha iyi bir yolu. UpContent'in patent bekleyen teknolojisi, içerik aramak için harcanan süreyi ortalama %65 oranında azaltmaya yardımcı olur ve hem bağımsız bir uygulama hem de birinci sınıf bir Hootsuite İçerik Kaynağı ve Akışı olarak mevcuttur. UpContent'in önerileri dünya çapındaki pazarlamacılar tarafından sosyal medya, e-posta pazarlama ve web sitesi dönüştürme çabalarını güçlendirmek ve orijinal içerik oluşturmalarını desteklemek için kullanılıyor. Teknoloji, yalnızca ihtiyaç duyulan özellikleri bütçenize uygun bir fiyat noktasında sunmak üzere tasarlanmış bir dizi plan sunar.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, sosyal medya ve içerik stratejilerini yönetmek için içerik oluşturma, analiz ve otomasyon hizmetleri sunan bir platformdur.
The Juice
thejuicehq.com
Daha fazla erişim, daha az iş. Modası geçmiş içerik dağıtım platformlarına ve cansız kampanyalara para harcamayı bırakın. İlgili satış ve pazarlama profesyonellerinden oluşan bir kitleyle The Juice, içeriğinizi doğru zamanda doğru kişilerin önüne çıkarır. İçeriğinizi The Juice'ta dağıtırken erişim ve rezonans bulun.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite, içerik yönetimi ve satış desteği yazılımıdır. İçerikleri depolamak, düzenlemek, dağıtmak ve izlemek için kullanılır.
Joomag
joomag.com
Joomag, kullanıcıların dijital içerik oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper, işletmelerin içerik oluşturma, yönetme ve dağıtma süreçlerini kolaylaştıran yapay zeka destekli bir içerik pazarlama platformudur.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.
Storipress
storipress.com
Storipress, B2B içerik ekiplerinin geniş ölçekte düşünce liderliği içeriği oluşturması için tasarlanmış, yapay zeka destekli uzun biçimli bir içerik iş akışı çözümüdür. Storipress, ihtiyacınız olan tüm içerik araçlarını tek bir platformda birleştirerek iş akışınızı merkezileştirir. Storipress, hedef kitlenizin daha büyük bir kısmına daha hızlı ulaşmanızı sağlar; İçeriğinizde 16 kat yatırım getirisi elde etmek amacıyla içeriğinizin işbirliğini, dağıtımını ve ölçümünü otomatikleştirerek ekip arkadaşlarınıza haftada 10 saat tasarruf edin.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
MGID
mgid.com
Vizyonumuz, tüketicilerin içerik ve sponsorlu reklamlarla eşit derecede olumlu bir şekilde etkileşime geçmesini sağlayarak dijital medyanın yeni bir aşamasını beslemektir.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly'nin İçerik Yönetim Motoru, kuruluşların doğru içeriği keşfetmesine, filtrelemesine ve doğru kişiye doğru zamanda kişiselleştirmesine olanak tanır.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatik hale getiren, birkaç dakika içinde doğrulanmış vaka çalışmaları, referanslar ve istatistikler üreten bir müşteri sesli platformudur. UserEvidence, anketleri ve üçüncü taraf incelemelerini kullanarak müşteri yolculuğu boyunca sürekli olarak geri bildirim toplar ve ürününüzün değerini kanıtlayan bir müşteri hikayesi kitaplığı oluşturur. Pendo, Workato, Gong, Jasper.ai ve Ramp gibi oyunun kurallarını değiştiren B2B şirketleri, geniş ölçekte özgün müşteri hikayeleri oluşturmak için UserEvidence'a güveniyor.
Cohley
cohley.com
Cohley, markaların dijital performanslarını artırmak için iPhone videolarından profesyonel fotoğrafçılığa ve metin incelemelerine kadar her şeydeki içerik stratejilerini ölçeklendirmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur. Günümüzün pazarlama ortamında markaların her zamankinden daha fazla içeriğe ihtiyacı var. Dijital reklamları optimize etmek, e-posta pazarlama kampanyalarında harika içerikler sunmalarını sağlamak, sosyal kanallarda sürekli paylaşım yapmak ve web sitesi içeriğini yenilemek arasında takip edilmesi gereken çok şey var. Cohley'in amacı, dünyanın en iyi markalarının ihtiyaç duydukları içeriği, denetlenmiş 3. taraf içerik oluşturucular aracılığıyla üretmelerine yardımcı olmaya devam ederek, bu markaların maliyetin çok altında bir ücret karşılığında yüksek hacimlerde çeşitli, eyleme dönüştürülebilir içerik oluşturmasına olanak sağlamaktır. İçerik oluşturucuların iPhone'larda çektiği markalı fotoğraflar veya videolar ya da fotoğrafçı ağımız tarafından oluşturulan daha gösterişli, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar olsun, Cohley, pazarlamacılara dijital kanallarda kazanmak için ihtiyaç duydukları varlıkları sağlayan içerik motorudur.
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