İçerik Dağıtım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Surinam

Creatosaurus

creatosaurus.io

Creatosaurus, iş akışını kolaylaştırmak ve pazarlama ekipleri için ölçeklenebilir pazarlama stratejileri sağlamak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir yaratıcı ve pazarlama platformudur. Seçme ve işbirliğinden oluşturma, dağıtım, analiz ve uygulamalara kadar uzanan kapsamlı bir dizi özellik sunar. Creatosaurus'un dikkate değer özelliklerinden biri, kullanıcıların birkaç dakika içinde geniş ölçekte pazarlama kopyaları oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka içerik yazıcısıdır. Ayrıca güzel grafikler oluşturmak için sürükle ve bırak işlevine ve ücretsiz stok görsellere ve şablonlara erişime sahip, kullanımı kolay bir tasarım düzenleyici sağlar. Platform, kullanıcıların sosyal medya iş akışlarını optimize etmek için hashtag'leri bulmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir hashtag yöneticisinin yanı sıra, kullanıcıların daha sonra kullanmak üzere alıntıları aramasına ve kaydetmesine olanak tanıyan bir fiyat teklifi bulucu içerir. Ayrıca farklı platformlarda sosyal medya gönderilerini planlama olanağı da sunar. Creatosaurus, farklı ekiplere ve küresel yaratıcı bireylere sahip şirketler için oluşturulmuş olup yaratıcılar ve pazarlamacılar için merkezi bir çalışma alanı sağlamaktadır. Bir dizi araç ve özelliği tek bir yerde sunarak üretkenliği ve yaratıcılığı birleştirmeyi, verimli işbirliğini mümkün kılmayı ve genel hikaye anlatma sürecini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Platform, diğer popüler uygulamalarla derin entegrasyonlarla desteklenerek kullanıcıların favori araçlarına bağlanmalarına ve işlerinden haberdar olmalarına olanak tanıyor. Her ekip üyesi için şeffaf ve basit bir deneyim sunacak şekilde kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Creatosaurus dünya çapındaki etkileyiciler, yaratıcılar, yayıncılar, startuplar ve markalar tarafından pazarlama stratejilerinde güçlü bir araç olarak kullanılıyor. Tüm yaratıcı ve pazarlama ihtiyaçları için eksiksiz bir çözüm sunmayı amaçlayarak kullanıcıların etkili hikayeler anlatmaya odaklanmasını sağlarken diğer her şeyi platform hallediyor.