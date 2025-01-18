Web uygulamaları için uygulama mağazası
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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İçerik Dağıtım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Paraguay
İçerik dağıtım yazılımı, sosyal ağlar, ücretli arama, web siteleri, bloglar, e-posta ve diğer platformlar dahil olmak üzere çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla içeriği çevrimiçi hedef kitlelerle verimli bir şekilde paylaşır. Dağıtım, yerel reklam platformları gibi ücretli medya kanalları, web siteleri, bloglar ve sosyal kanallar gibi sahip olunan medya kuruluşları ve web sitesi ziyaretçileri tarafından içeriğin kendi platformlarında tanıtımını içeren kazanılmış medya aracılığıyla gerçekleşebilir. İçerik dağıtım araçları, içerik pazarlama ekipleri için çok önemlidir; hedef kitle erişimlerini genişletmelerine ve içeriklerinin görünürlüğünü artırmalarına olanak tanır.
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KAWO
kawo.com
KAWO, Çin'in önde gelen Pazarlama SaaS oyuncularından biridir ve Çin'in sosyal medya ekiplerini mükemmelliğe ulaşmaları için güçlendirmek amacıyla en kullanıcı dostu yazılım platformunu oluşturmaya kendini adamıştır. WeChat, Weibo, Douyin ve Kuaishou'da pazarlama ekiplerinin içeriği etkili bir şekilde işbirliği yapması, planlaması, yönetmesi ve analiz etmesi için merkezi bir merkez sağlar; Çin'deki dört büyük sosyal medya kanalı. Yerel sosyal medya ortamındaki benzersiz uzmanlığı, müşteri içgörüleri ve düzenlemeleri, 500'den fazla küresel markanın Çin sosyal medya platformlarında başarıya ulaşmasına yardımcı oldu.
Brojure
brojure.com
En sezgisel görsel hikaye anlatma yazılımı Brojure ile ilgi çekici içerikler, teklifler, sunumlar ve daha fazlasını oluşturun. Brojures şablon tasarımları ve basit arayüzü, bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan markanız ve müşterileriniz için büyüleyici görsel hikayeler oluşturmayı, paylaşmayı ve izlemeyi kolaylaştırır.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial, pazarlamacıların en iyi içeriklerini ölçmelerine, tanıtmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olan bir içerik analizi platformudur. GetSocial, dünya çapında 150.000'den fazla web sitesiyle çalışmaktadır ve Adobe, Sky ve WWF gibi yıldız müşterilere sahiptir. GetSocial, Sosyal Çerçevenin Dört A'sını geliştirdi <> ETKİNLEŞTİR * GetSocial, web sitenizin sosyal etkinliğinin %100'ünü izler. * GetSocial, Dark Social ve Özel Mesajlaşma Trafiğini ortaya çıkarır. ✭ ANALİZ * GetSocial sitenizdeki her sosyal etkileşimi analiz eder * GetSocial, içerik öykülerinizin her birini virallik açısından puanlar * GetSocial en viral içeriğinizi tespit eder <> OTOMATİKLEŞTİR * GetSocial size otomatik viral içerik uyarıları sağlar * GetSocial, erişimi en üst düzeye çıkarmak için doğru hikayeyi doğru kanalda, doğru zamanda yayınlamanıza yardımcı olur <> ÖZELLİK * GetSocial, en iyi içeriğinizi tanıtmanıza yardımcı olacak analizlere dayalı geri bildirim sağlar
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayınlamak için bir sosyal ticaret, alışveriş yapılabilir UGC ve görsel alışveriş platformudur. güven, bağlılık ve kusursuz alışveriş deneyimleri.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb, IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform ve Veeam gibi önde gelen teknoloji markalarının yanı sıra büyüyen birçok markaya güçlü, esnek ve kullanımı kolay bir kanal pazarlama otomasyon platformu sağlar. 1999'dan beri StructuredWeb, kanal odaklı talep oluşumunu hızlandırmanın, iş ortaklarının katılımını güçlendirmenin ve kanal gelirini artırmanın daha iyi bir yolunu sunmak için yenilikçi bir platformu kanıtlanmış pazara açılma stratejileri ve birinci sınıf hizmetlerle birleştirdi.
emlen
emlen.io
Emlen, satış içeriği alışverişini ve satıcı ile alıcı arasındaki işbirliğini kolaylaştıran 1 numaralı alıcı etkinleştirme platformudur. Emlen, alıcı liderliğindeki dönemde satış hızını artırmak için benzersiz dijital satış odası teknolojisiyle satış ve gelir ekiplerine odaklanıyor.
Shareaholic
shareaholic.com
Markaların ve yayıncıların her web sitesi ziyaretinde hedef kitleleriyle etkileşim kurmalarına yardımcı olmaya adanmış küresel bir ekibiz. Shareaholic on yılı aşkın bir süredir bu işin içinde, yaptığımız işi seviyor ve müşterilerimizi memnun etmek için yaşıyor. Ürün paketimiz birçok prestijli küresel ödül kazandı (MIT ve Mozilla dahil) ve Kurumsal ölçekte ve kalitede yazılım geliştirme ve destekleme konusunda derin bir deneyime sahibiz. Ne gerektiğini biliyoruz; bunu her gün yaşıyor ve nefes alıyoruz.
Arena
arena.im
Arena, her yerde güvenilir, canlı izleyiciler oluşturmak için birinci taraf verileriyle desteklenen yeni nesil canlı etkileşim araçlarını geliştiriyor. Çözümlerimiz (Canlı Sohbet, Canlı Blog, Arena Personas), yönettiğiniz herhangi bir platformda hızlı bir şekilde derin etkileşim oluşturmak için sosyal medyanın en popüler özelliklerinden yararlanır. 20.000'den fazla müşteri, izleyicilerini web üzerinde, uygulamalarda veya canlı etkinliklerde (veya üçünde birden) içerik, topluluk ve ticaretle etkileşime geçmek için bir araya getirme konusunda Arena'ya güveniyor.
Fotaflo
fotaflo.com
Müşterilerin hatırlamak isteyeceği bir deneyim sağlarsınız. Fotaflo, müşteri anılarını iş büyümesine dönüştürüyor. Fotaflo, müşterilerinin hatırlamak isteyeceği bir deneyim sunan herkes için tavsiyeleri ve tekrarlanan işleri artırmaya yönelik en basit araçtır. Fotaflo, işletmenizin müşterilerinizin deneyimlerinin fotoğraflarını ve videolarını çekip arkadaşlarıyla, aileleriyle ve çevrimiçi dünyayla paylaşma yönündeki doğal arzularından faydalanmalarını sağlar. Fotaflo, yakalanan anıların tek bir merkezi platform aracılığıyla tüm müşterilerinize dağıtımını basitleştirip otomatikleştirerek dahili süreçlerinizi iyileştirir ve artan doğrudan çevrimiçi dönüşümler yoluyla büyümenize yardımcı olur.
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World Platformu, katılımı ve gelir fırsatlarını artırmaya yönelik anketler, testler, anketler ve tartışmalar gibi uygulamalardan oluşur.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus, iş akışını kolaylaştırmak ve pazarlama ekipleri için ölçeklenebilir pazarlama stratejileri sağlamak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir yaratıcı ve pazarlama platformudur. Seçme ve işbirliğinden oluşturma, dağıtım, analiz ve uygulamalara kadar uzanan kapsamlı bir dizi özellik sunar. Creatosaurus'un dikkate değer özelliklerinden biri, kullanıcıların birkaç dakika içinde geniş ölçekte pazarlama kopyaları oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka içerik yazıcısıdır. Ayrıca güzel grafikler oluşturmak için sürükle ve bırak işlevine ve ücretsiz stok görsellere ve şablonlara erişime sahip, kullanımı kolay bir tasarım düzenleyici sağlar. Platform, kullanıcıların sosyal medya iş akışlarını optimize etmek için hashtag'leri bulmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir hashtag yöneticisinin yanı sıra, kullanıcıların daha sonra kullanmak üzere alıntıları aramasına ve kaydetmesine olanak tanıyan bir fiyat teklifi bulucu içerir. Ayrıca farklı platformlarda sosyal medya gönderilerini planlama olanağı da sunar. Creatosaurus, farklı ekiplere ve küresel yaratıcı bireylere sahip şirketler için oluşturulmuş olup yaratıcılar ve pazarlamacılar için merkezi bir çalışma alanı sağlamaktadır. Bir dizi araç ve özelliği tek bir yerde sunarak üretkenliği ve yaratıcılığı birleştirmeyi, verimli işbirliğini mümkün kılmayı ve genel hikaye anlatma sürecini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Platform, diğer popüler uygulamalarla derin entegrasyonlarla desteklenerek kullanıcıların favori araçlarına bağlanmalarına ve işlerinden haberdar olmalarına olanak tanıyor. Her ekip üyesi için şeffaf ve basit bir deneyim sunacak şekilde kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Creatosaurus dünya çapındaki etkileyiciler, yaratıcılar, yayıncılar, startuplar ve markalar tarafından pazarlama stratejilerinde güçlü bir araç olarak kullanılıyor. Tüm yaratıcı ve pazarlama ihtiyaçları için eksiksiz bir çözüm sunmayı amaçlayarak kullanıcıların etkili hikayeler anlatmaya odaklanmasını sağlarken diğer her şeyi platform hallediyor.
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital yayıncılık yazılımı, etkili dijital yayıncılığın beş önemli noktasını birleştiriyor; OLUŞTURMA, YÖNETME, DAĞITMA, PARA KAZANMA ve ANALİZ ETME. Kodlamaya gerek kalmadan etkileşimli ve ilgi çekici içerik oluşturun ve bunu tüm platformlara (tabletler, mobil ve masaüstü) dağıtın.
InPowered
inpowered.ai
inPowered'ın yapay zeka platformu, markaların içerik pazarlama yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Yapay Zeka ve uzun yıllara dayanan makine öğrenimi ile desteklenen İçerik Zekası ve İçerik Dağıtımı çözümleri, pazarlamacıların özel verileri toplamasına ve bunları gerçek yatırım getirisi sağlamak için kullanmasına olanak tanır; marka algısını olumlu yönde değiştirir, yerinde gerçekleştirilen eylemleri artırır, müşteri yaratmayı ve kullanıcı katılımını artırır.
StorifyMe
storifyme.com
Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olarak etkileyici, etkileşimli Hikayeler, Kısa Videolar, Snap'ler ve Reklamlar oluşturmasına ve yayınlamasına olanak tanır. StorifyMe Editor'ın kullanımı kolay ve sezgiseldir ve hikaye oluşturma sürecini çok daha kolaylaştıracak çok sayıda ücretsiz ve özelleştirilebilir şablon sunar. StorifyMe Hikayelerini mobil cihazlardan web'e kadar herhangi bir platforma entegre etme fırsatı sunan StorifyMe, insanların sevdiği biçimde içerik dağıtımı için çok yönlü bir çözümdür!
Brandkit
brandkitapp.com
Dünyayı içeriğinize geniş ölçekte bağlayan 1 numaralı Marka Portalı ve Marka Araç Seti hizmeti. DAM, CMS, İçerik Dağıtımı ve Dosya Aktarımı hizmetlerini tek bir platformda birleştiren ilk platform. İçeriğinizi bulun, yönetin ve dağıtın, ileri geri gitmeden marka hikayenizi seçin ve paylaşın. Görseller, Video, Logolar, Yönergeler, Grafikler, Ses, PDF'ler, Sunumlar, Gönderiler, Basın Bültenleri, Hikaye fikirleri, Kazanılmış Medya Bağlantıları ve daha fazlası. Hepsi güzel tasarlanmış tek bir yerde. Markanız için tek gerçek kaynak.
Connatix
connatix.com
Connatix, yayıncılara ve reklamverenlere geniş ölçekte başarılı video deneyimleri sunma konusunda destek veren yeni nesil video teknolojisi şirketidir. İlgi çekici içeriğin gücüne inanıyoruz ve performansı yükseltmek için optimize edilmiş, pazara ilk sunulan video teknolojilerini oluşturma misyonundayız. Güçlü video formatlarından özel reklam sunucumuza ve exchange'imize kadar, yayıncı ve reklamveren hedeflerine uyum sağlamak üzere tasarlanmış video çözümleri geliştirdik.
Content Launch
contentlaunch.com
HARİKA İçerik Planlamanın ve Sipariş Vermenin En Kolay Yolu AJANSLAR VE KOBİ'LER İÇİN İÇERİK PAZARLAMA PLATFORMU Content Launch, basitleştirilmiş bir içerik keşif ve dağıtım platformudur.
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead, etkileyicileri, markaları ve yayıncıları içeriklerinden satış elde etmelerine olanak tanıyan bir SaaS aracıdır.
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys, yatırım verilerinin ve içgörü dağıtımını sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış güvenli, bulut tabanlı bir dijital ve raporlama platformudur. Çözümlerimiz, tam otomatik ve güçlü yatırım raporu sistemlerine, müşteri portallarına ve küresel yatırım web sitelerine ihtiyaç duyanlar için zahmetsiz bir deneyim sunar. Yatırım Yöneticileri için Dijital ve Raporlama Çözümleri Satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinin yatırımcılara olağanüstü belge, raporlama ve dijital deneyimler sunmasına yardımcı olmaya kararlıdır. Dijital Deneyimler Müşteri Raporları, Satış ve Pazarlama Ekleri, Dijital Deneyimler. Tek bir yayın verisi ve içerik deposu aracılığıyla sunulur. Yerelleştirilmiş İçerik Uluslararası düzenleyici gerekliliklerin ihtiyaçlarını karşılamak ve dağıtım süreçlerini mümkün olan en sorunsuz şekilde desteklemek için yerelleştirilmiş içerik ve raporlama. Veriler yayına hazır Yayına Hazır Veriler. Her kanalda ve her ortamda yayına hazır tüm verilerinizin, içeriğinizin ve materyallerinizin bulunduğu tek bir içerik deposuna sahip olun. ESG gelişmiş raporlamanın yeni taleplerini karşılayın. Tümü, self-servis kullanıcı arayüzleri aracılığıyla bulutta yönetilir. Teknolojimizi küçük büyük fark etmeksizin her türlü firmaya uygun hale getirmek.
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys, yatırım verilerinin ve içgörü dağıtımını sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış güvenli, bulut tabanlı bir dijital ve raporlama platformudur. Çözümlerimiz, tam otomatik ve güçlü yatırım raporu sistemlerine, müşteri portallarına ve küresel yatırım web sitelerine ihtiyaç duyanlar için zahmetsiz bir deneyim sunar. Yatırım Yöneticileri için Dijital ve Raporlama Çözümleri Satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinin yatırımcılara olağanüstü belge, raporlama ve dijital deneyimler sunmasına yardımcı olmaya kararlıdır. Dijital Deneyimler Müşteri Raporları, Satış ve Pazarlama Ekleri, Dijital Deneyimler. Tek bir yayın verisi ve içerik deposu aracılığıyla sunulur. Yerelleştirilmiş İçerik Uluslararası düzenleyici gerekliliklerin ihtiyaçlarını karşılamak ve dağıtım süreçlerini mümkün olan en sorunsuz şekilde desteklemek için yerelleştirilmiş içerik ve raporlama. Veriler yayına hazır Yayına Hazır Veriler. Her kanalda ve her ortamda yayına hazır tüm verilerinizin, içeriğinizin ve materyallerinizin bulunduğu tek bir içerik deposuna sahip olun. ESG gelişmiş raporlamanın yeni taleplerini karşılayın. Tümü, self-servis kullanıcı arayüzleri aracılığıyla bulutta yönetilir. Teknolojimizi küçük büyük fark etmeksizin her türlü firmaya uygun hale getirmek.
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys, yatırım verilerinin ve içgörü dağıtımını sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış güvenli, bulut tabanlı bir dijital ve raporlama platformudur. Çözümlerimiz, tam otomatik ve güçlü yatırım raporu sistemlerine, müşteri portallarına ve küresel yatırım web sitelerine ihtiyaç duyanlar için zahmetsiz bir deneyim sunar. Yatırım Yöneticileri için Dijital ve Raporlama Çözümleri Satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinin yatırımcılara olağanüstü belge, raporlama ve dijital deneyimler sunmasına yardımcı olmaya kararlıdır. Dijital Deneyimler Müşteri Raporları, Satış ve Pazarlama Ekleri, Dijital Deneyimler. Tek bir yayın verisi ve içerik deposu aracılığıyla sunulur. Yerelleştirilmiş İçerik Uluslararası düzenleyici gerekliliklerin ihtiyaçlarını karşılamak ve dağıtım süreçlerini mümkün olan en sorunsuz şekilde desteklemek için yerelleştirilmiş içerik ve raporlama. Veriler yayına hazır Yayına Hazır Veriler. Her kanalda ve her ortamda yayına hazır tüm verilerinizin, içeriğinizin ve materyallerinizin bulunduğu tek bir içerik deposuna sahip olun. ESG gelişmiş raporlamanın yeni taleplerini karşılayın. Tümü, self-servis kullanıcı arayüzleri aracılığıyla bulutta yönetilir. Teknolojimizi küçük büyük fark etmeksizin her türlü firmaya uygun hale getirmek.
Scompler
scompler.com
Scompler, kendi hedefleriniz ve okuyucuya sağlayacağınız faydalardan, kişilere ve alıcının yolculuğuna, formatlara, medyaya ve kanallara kadar bir içerik stratejisinin tüm temel unsurlarını tanımlamanıza olanak tanır. Scompler ile tüm içeriğinizi stratejik konu planlaması yaparak organize edebilir ve bireysel iş akışları (Sosyal medya, blog yazıları, web siteleri, postalar, broşürler vb.) aracılığıyla bir ekip halinde üretebilirsiniz.
Supapass
supapass.com
Podcast'iniz etrafında bir içerik işi kurmak için ihtiyacınız olan her şey Markanızı geliştirmek, hedef kitlenizi yakalamak ve müşterilerinizin geri gelmesini sağlamak için birinci sınıf bir uygulama ve web sitesi oluşturun; tüm içeriğiniz tek bir yerde toplanarak zamandan tasarruf edin ve satışlarınızı artırın
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem, içeriklerin sosyal medya platformlarında paylaşımını otomatikleştirmek ve optimize etmek için önde gelen yayıncıların güvendiği bir Yapay Zeka Sosyal Yayıncılık platformudur. Yayıncılar, web trafiğini artırmak, sosyal KPI'ları artırmak ve sosyal medya iş akışını otomatikleştirmek için True Anthem'ı kullanıyor. True Anthem platformu, zamanında ve son dakika haberlerini, yakın zamanda yayınlanan içeriğin yeniden dolaşımını ve her zaman yenilenen içeriği sorunsuz bir şekilde derler. Yazılım, gelişmiş raporlamayı ve Facebook, Twitter, Instagram (biyografideki bağlantı dahil), LinkedIn ve Pinterest'te yapay zeka destekli paylaşımı destekler. True Anthem, Associated Press, Reuters, Dotdash Meredith, NBC News, ABC, CBS/Paramount, McClatchy, Gannett vb. dahil olmak üzere 500'den fazla yayıncıyla çalışır. True Anthem'in merkezi San Francisco, CA'dadır.
Waapiti
waapiti.eu
Herhangi bir ekranı hızlı ve kolay bir şekilde yönetmek için ideal platformu keşfedin. İstediğiniz zaman ve istediğiniz yerden. Bu doğru, hiçbir sınırlama yok.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta, tıklama sonrası davranış optimizasyonu için oluşturulmuş dünyanın ilk çok kanallı talep tarafı platformudur. Zemanta tamamen reklamverenlerin programatik reklam kampanyalarından etkileşim (ziyaretler, görüntülemeler, potansiyel müşteriler veya dönüşümler) elde etmelerine yardımcı olma fikri üzerine kurulmuştur. Genel çevrimiçi reklamcılık deneyimini, tüketicilerin reklamlarla gerçekten etkileşime geçme isteği uyandıracak şekilde radikal bir şekilde geliştirmek için varız. Zemanta, hangi yerleşimlerin ve reklam öğelerinin doğru kullanıcıların reklamlarıyla ve web siteleriyle etkileşime geçmesini sağladığını belirleyerek, reklamverenlerin temelde kusurlu erişim ve sıklık ölçümlerini aşmalarına yardımcı olur. Bu benzersiz yaklaşım, reklamverenlere gerçek tüketici katılımını ve reklam harcamalarından elde edilen geliri yakalama fırsatı sunar. Gelişmiş yapay zeka ve otomasyon sayesinde Zemanta One, markalara ve ajanslara, tıklama sonrası etkileşim için optimize edilmiş reklamlar satın alma yetkisi vererek web'deki görüntülü reklam, video ve yerel yerleşimlerde harcanan her reklam dolarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlar. pWeb analitiği verilerinizi Zemanta platformuna, otomatik kampanya yönetimine ve teklif verene dahil ediyoruz. Diğer DSP'lerden farklı olarak kusursuz Google Analytics ve Adobe entegrasyonu sunuyoruz. Zemanta, Sitede Dakika Başına Maliyet (Sitede Geçirilen Süre) gibi hedefleri kullanarak teklif vermenize olanak tanır. Zemanta başlangıçta çerezler ve hedef kitleyi hedeflemek yerine bağlam ve anlambilim temeli üzerine kurulmuştu. Dolayısıyla Zemanta, diğer DSP'ler gibi izleyicileri ve gösterimleri hedefleyebilir, ancak dünya bu yaklaşımlardan uzaklaştıkça, reklamverenlerin hayatta kalmasına ve gelişmesine yardımcı olacak konumdayız. Zemanta'nın anlamsal analiz konusundaki benzersiz geçmişi ve teklif verme ve kampanyaları optimize etme yaklaşımı, platformumuzu kullanan reklamverenlere daha da büyük bir avantaj sağlar.
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir yerde görmelerine yardımcı olur. Pazarlamanızı nihayet tek bir takvimde görmek, planlamak ve paylaşmak sizin gizli silahınızdır. CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi size şu araçları sağlar: Her pazarlama projesini tek bir takvimde görselleştirin. Birleşik, gerçek zamanlı bir kayıt takvimiyle her şeyin nasıl birbirine bağlandığını bir bakışta görün. Yapay Zeka Destekli Pazarlama Zekası Asistanı ile ilk taslağı yazın, yeni fikirler üretin ve pazarlama iş akışlarınızı yükseltin. Paydaşları koruyun
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, sayfa çevirme efektiyle profesyonel çevrimiçi yayınlar oluşturmaya ve depolamaya yönelik bir yazılım ve bulut hizmetidir. PDF'lerinizi etkileşimli flipbook'lara dönüştürün ve müşterileriniz için ilgi çekici pazarlama materyalleri üretin. Belgelerinizi etkileşimli bir şekilde sunun: daha iyi müşteri etkileşimi için bağlantılar ve videolar ekleyin ve hareketli kitapları bağlantı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde paylaşın. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den fazla şirket, kullanımı kolay çevrimiçi belgeler oluşturmak, web üzerinden içerik sunmak ve iletişim süreçlerini geliştirmek için FlippingBook'u kullanıyor. Hizmet, masaüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışır ve Zapier, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf sistemlerle entegre edilebilir. FlippingBook, küçük işletmelere ve Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle gibi büyük tanınmış markalara yardımcı olur.
Issuu
issuu.com
Issuu, insanlara tüm dijital dağıtım kanallarında çeşitli dinamik formatlarda ilgi çekici içerikleri dönüştürme, barındırma ve paylaşma yetkisi veren dünyanın en büyük içerik yayınlama ve pazarlama platformudur. 60 milyondan fazla yayınla Issuu, 1 milyondan fazla küresel kullanıcısının bir içeriği bir kez dönüştürüp her yerde paylaşmasını kolaylaştırıyor. Issuu Story Cloud, web sitelerine ve bloglara yerleştirilecek flipbook'lar, mobil cihazlar için optimize edilmiş makaleler, sosyal medya için hareketli grafik hikayeleri, e-posta için GIF'ler ve daha fazlası dahil olmak üzere statik belgeleri pazarlama varlıklarına dönüştürerek tek bir belgeyi benzersiz derecede sürükleyici bir okuma deneyimine dönüştürür. . Her gün Issuu'ya 300.000 sayfadan fazla içerik yükleniyor ve bu da dünya çapındaki okuyucuların dergilerden gazetelere, portföylerden kataloglara kadar sevdikleri şeyleri keşfetmesine ve onlarla etkileşime geçmesine olanak tanıyor. Kurumsal pazarlamacılar ve bireysel içerik oluşturucular, tek bir kod satırı gerektirmeden mesajlarını öne ve merkeze koyan kullanıcı dostu platformu nedeniyle Issuu'yu tercih ediyor. Issuu'nun genel merkezi Palo Alto, CA'da olup, Kopenhag, Berlin ve Braga'da küresel ofisleri bulunmaktadır.
Paper.li
paper.li
Paper.li Kişisel Pazarlama Platformu ile bir pazarlama ekibinin işini tek başınıza ve cep telefonunuzdan dakikalar içinde yapabilirsiniz. Günlük kişiselleştirilmiş içeriğe, yeni bir web sitesine, sosyal planlamaya ve basit bir haber bülteni oluşturucuya sahip olacaksınız.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it, içerik yayınlamanın zaman açısından çok daha verimli olmasını ve kuruluş içinde pazarlama ve bilgi paylaşımını etkilemesini sağlayacak yazılım ve teknolojiyi sağlar. Ayrıca milyonlarca profesyonele, pazarlamacıya ve iş zekası görevlisine günlük iyileştirme ve içerik izleme konusunda yardımcı oluyoruz. - Scoop.it Enterprise, binlerce işletme tarafından içerik pazarlaması (SEO, trafik ve potansiyel müşteri yaratma dahil) ve iş zekası için içerik iyileştirmeyi yönetmek amacıyla kullanılmaktadır. Scoop.it Content Enterprise ayrıca kuruluşlar içindeki içeriğin etkileyici bir şekilde paylaşılmasına da yardımcı olur. - Scoop.it küratörlük hizmeti, milyonlarca bireyin ve profesyonelin çevrimiçi düşünce liderliklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu çözüm, entegre sosyal paylaşım yoluyla uzmanlık göstermeye ve trafik oluşturmaya olanak tanır. Hizmetin 2011'deki lansmanından bu yana 8 milyon kullanıcı, her yıl yüz milyonlarca okuyucunun ilgisini çekecek on milyonlarca içerik yayınladı.
ShareThis
sharethis.com
ShareThis web sitesi araçları, eklentileri ve uygulamaları, tüketici katılımını ve trafiği artırmak, internetteki insanların en geniş ve en derin duygularını yakalamak için üç milyondan fazla web sitesi tarafından kullanılıyor. Bu duygular ve sinyaller, insanları daha iyi anlamak için gerçek zamanlı olarak gözlemlenir ve günlük olarak işlenir; böylece sosyal veriler, insanlara veya müşterilere ilişkin bütünsel bir bakış açısı gerektiren herhangi bir işletme için eyleme geçirilebilir hale gelir. ShareThis Share Buttons, 40'tan fazla sosyal kanalda tek tıklamayla paylaşıma olanak tanıyan ücretsiz, kurulumu kolay bir araçtır. Yayıncılara içeriklerinin canlılığını artırma, kitlelerini büyütme ve etkileşimi artırma konusunda güç veriyorlar. Paylaşma düğmelerini deneyin: sharethis.com/platform/share-buttons/ Web sitenizi güçlendirmenin daha fazla yolunu mu merak ediyorsunuz? Takip düğmeleri, Tepki düğmeleri, Rıza Yönetimi Platformu ve Sosyal Akış dahil olmak üzere web sitesi araçlarımızdan oluşan paketimize göz atın.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 platformu, içeriği tüm pazarlama faaliyetlerinin merkezine yerleştirir. Skyword360, tüm kanallar arası planlamanın, içerik oluşturmanın ve etkinleştirmenin bir kuruluşun genel içerik stratejisi ve pazarlama hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu içerik odaklı yaklaşımla pazarlama liderleri, markalarını farklılaştıran ve ölçülebilir sonuçlar sağlayan benzersiz ve uyumlu müşteri deneyimleri yaratma yetkisine sahip oluyor. Skyword360, içerik operasyonlarının tüm temel unsurları için araçlar sağlar: strateji, planlama, oluşturma, toplama, etkinleştirme, kişiselleştirme ve optimizasyon. 46'dan fazla ülkeden gelen uluslararası serbest çalışan topluluğu ve platformu 14 dile çevirme yeteneği sayesinde içerik operasyonları geniş ölçekte sorunsuz bir şekilde yürütülebilir.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot, sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi planlamanıza ve analiz etmenize ve böylece sosyal medya verimliliğinizi ve erişiminizi artırmanıza yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama otomasyon aracıdır. 1) SocialPilot ile Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok ve VK gibi 9'dan fazla sosyal medya ağına bağlanabilirsiniz. 2) Tek bir SocialPilot hesabıyla 500'e kadar gönderi paylaşın ve 100'den fazla profile bağlanın. 3) Sosyal Medya Konuşmalarınızı Sosyal Gelen Kutusu ile yönetin. 4) Ekip İşbirliği özelliğiyle paylaşım ve planlamayı yetkilendirmek için SocialPilot hesabınıza 10'a kadar ekip üyesi ekleyin. 5) Toplu Planlama özelliği ile bir CSV yükleyerek aynı anda 100'lerce gönderiyi planlayın. 6) Bireysel sosyal hesaplar için aynı anda özelleştirilmiş gönderiler oluşturun ve daha fazla etkileşim için diğer Facebook ve Twitter profillerinden de bahsedin. 7) Sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi anlaşılması kolay Sosyal Medya Analizi ve Raporlama ile analiz edin. 8) Sosyal Medya Takvimi ile görsel olarak ne zaman ve ne planladığınıza bir göz atın. 9) Hiçbir zaman yeni içerik fikirlerinin dışında kalmayın, içerik önerileri geliştirin ve bunları daha sonra kullanmak üzere taslak olarak kaydedin. Hiç bitmeyen bir kuyruk için Seçilmiş İçerik ve RSS Akışları ekleyin. 10) Artık müşterinizin sosyal medya hesabı kimlik bilgilerini beklemeyin; yalnızca onları davet edin ve Müşteri Yönetimi özelliğiyle sosyal hesaplarını zahmetsizce yönetin. 11) SocialPilot'un sağladığı URL Kısaltıcıları ile daha fazla görünürlük ve tanınma için kendi özelleştirilmiş markalı alan adlarınızı oluşturun ve uzun, istenmeyen, çirkin görünen URL'lerden kurtulun. 12) Facebook gönderilerinizi tam planladığınız anda öne çıkarın.
StoryChief
storychief.io
StoryChief, ekibiniz için özel olarak B2B pazarlama ekipleri ve içerik ajansları için oluşturulmuş, içerik pazarlama yoluyla işinizi büyütmeye odaklanmanıza olanak tanıyan eksiksiz bir içerik pazarlama çözümüdür. Hedef kitlenizi büyütmek ve daha fazla potansiyel müşteri oluşturmak için makalelerinizi ve sosyal medya içeriğinizi merkezileştirin ve dağıtın. StoryChief ile çok kanallı yaklaşımınızı daha verimli bir şekilde kapsayarak 10 kat daha fazla potansiyel müşteri elde edersiniz. İçeriğinizin işbirliği, onaylanması ve dağıtımında 6 saatlik zaman tasarrufu sağlarsınız. Kaliteli içerik oluşturmak için ekibinizin %80 daha fazla katılımını ve motivasyonunu elde edeceksiniz.
Taboola
taboola.com
Taboola dünyanın en popüler içerik keşif ve yerel reklamcılık platformudur. Kaliteli tüketicileri geniş ölçekte bulun ve hassas hedefleme ve yeniden hedefleme kullanarak alıcının yolculuğu boyunca onları besleyin. Otomatik teklif verme, trafik yönetimi ve daha fazlasını içeren, performansı ön planda tutan bir platform kullanarak satışları artırın.
Storyly
storyly.io
Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur. Storyly Stories, mobil markaların pazarlama stratejilerini, hedef kitleleriyle mobil ekranın sınırlarının ötesinde etkileşim kurmalarına ve entegrasyon sonrası herhangi bir geliştirme çabasına gerek kalmadan ilgi çekici deneyimler yaratmalarına olanak tanıyarak güçlendiriyor. Storyly, Domino's Pizza, Türk Hava Yolları, United Airlines, McDonald's, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle ve Birbank dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 40'tan fazla ülkede 300'den fazla markanın güvenini taşıyor. Storyly Stories, doğası gereği, mobil uygulamalara ve web sitelerine herhangi bir mesajı müdahaleci olmak yerine akılda kalıcı, tanıdık ve etkileşimli bir şekilde iletme fırsatı sağlar. Sezgisel stüdyosu ve kontrol paneliyle Storyly, herhangi bir mobil uygulamanın ve web sitesinin tarzına ve tasarımına uyan ilgi çekici içerik oluşturmayı da kolaylaştırır. Storyly Stories'i bir çemberden daha fazlası yapan da budur; sınırsız bir yaratıcılık, etkileşim ve bağlantı dünyası sunar.
UpContent
upcontent.com
Seçilmiş içerikle güven oluşturun ve ilişkileri derinleştirin. Potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmeye yardımcı olan ilgili üçüncü taraf içeriğini keşfetmenin, işbirliği yapmanın ve dağıtmanın daha iyi bir yolu. UpContent'in patent bekleyen teknolojisi, içerik aramak için harcanan süreyi ortalama %65 oranında azaltmaya yardımcı olur ve hem bağımsız bir uygulama hem de birinci sınıf bir Hootsuite İçerik Kaynağı ve Akışı olarak mevcuttur. UpContent'in önerileri dünya çapındaki pazarlamacılar tarafından sosyal medya, e-posta pazarlama ve web sitesi dönüştürme çabalarını güçlendirmek ve orijinal içerik oluşturmalarını desteklemek için kullanılıyor. Teknoloji, yalnızca ihtiyaç duyulan özellikleri bütçenize uygun bir fiyat noktasında sunmak üzere tasarlanmış bir dizi plan sunar.
ContentStudio
contentstudio.io
İşletmeler, ajanslar ve pazarlamacılar için en büyük güç merkezi olan ContentStudio ile sosyal medya ve içerik stratejinizi yenileyin. İçerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırın ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirin. ContentStudio yalnızca başka bir araç değildir; tüm sosyal ve blog platformlarında içerik pazarlamanızı geliştirmek için eksiksiz bir çözümdür. Web sitemizi ziyaret edin: https://contentstudio.io Neden ContentStudio'yu seçmelisiniz? Nedeni şu: İçerik Oluşturmayı Hızlandırın: Yapay zeka ile kaliteli içeriği 10 kata kadar daha hızlı üreterek sosyal medya kanallarınızın her zaman ilgi çekici gönderilerle dolu olmasını sağlayın. Hepsi Bir Arada Platform: Birden fazla araçla hokkabazlık yapmaya elveda deyin. ContentStudio, içerik keşfinden yayınlamaya kadar her şeyi tek bir çatı altında toplar. Trend Olan İçerikleri Keşfedin: Piyasada bir adım önde olun. Hedef kitlenizde yankı uyandıran trend konuları ortaya çıkarmak için gelişmiş algoritmalarımızdan yararlanın. Kusursuz Ekip İşbirliği: İçerik stratejinizi kolaylıkla planlayın ve yürütün. Platformda ekibinizle veya müşterilerinizle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. Zahmetsiz Planlama: İçerik takviminizi otomatikleştirin. Gönderileri önceden planlayın ve sorunsuz bir şekilde çevrimiçi varlığınızı sürdürün. Anlayışlı Analizler: Beyaz etiketli raporlarla bilinçli kararlar alın. Neyin işe yaradığını anlamak ve stratejinizi geliştirmek için anlamlı analizlerin derinliklerine inin. Birleşik Gelen Kutusu: Tüm etkileşimlerinizi tek bir yerden yönetin. Kanallardaki yorum ve mesajlara hiçbir anı kaçırmadan yanıt verin. ContentStudio bir araçtan çok daha fazlasıdır; dijital mükemmellikte ortağınızdır. Sosyal medya stratejinizi dönüştürün ve daha önce hiç olmadığı gibi büyümeyi deneyimleyin. ContentStudio'nun gücünü benimseyin ve bırakın içeriğiniz konuşsun.
The Juice
thejuicehq.com
Daha fazla erişim, daha az iş. Modası geçmiş içerik dağıtım platformlarına ve cansız kampanyalara para harcamayı bırakın. İlgili satış ve pazarlama profesyonellerinden oluşan bir kitleyle The Juice, içeriğinizi doğru zamanda doğru kişilerin önüne çıkarır. İçeriğinizi The Juice'ta dağıtırken erişim ve rezonans bulun.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini depolamasına, organize etmesine, dağıtmasına ve izlemesine olanak tanıyan, aynı zamanda size çarpıcı içerik deneyimleri (özel mikro siteler, açılış sayfaları, kaynak merkezleri, etkileşimli deneyimler). Paperflite ile içeriğinizi tüm yolculuğu boyunca takip edin, neyin ne zaman en iyi sonuç verdiğine dair daha derinlemesine bilgi edinin ve potansiyel müşterilerinizin birden fazla kanalda içeriğinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu öğrenin, böylece sıcak potansiyel müşterilerle anında etkileşime geçebilir ve soğuk olanları besleyebilirsiniz. Paperflite'ın gerçek zamanlı etkileşim analitiğiyle, içeriğinize erişildiğinde, görüntülendiğinde veya paylaşıldığında son kullanıcıların içerikle nasıl etkileşime girdiğini anlayın, böylece bir sonraki adımda ne yapacağınızı her zaman tam olarak bilirsiniz.
Joomag
joomag.com
Joomag, yüksek tasarımlı, kişiselleştirilmiş içeriği geniş ölçekte oluşturmak ve dağıtmak için lider bir İçerik Deneyimi Platformudur. Yapay Zeka ve İçerik Otomasyonundan yararlanan Joomag, yaratıcı olmayan kişilerin tüm cihaz ve ortamlarda zahmetsizce olağanüstü içerik deneyimleri üretmesine ve sunmasına olanak tanır. Hedeflenen kampanyalar ve özel öneriler aracılığıyla eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayarak, okuyucuların ilgi alanlarını ortaya çıkararak ve kitlelerin yeniden ilgisini çekerek yatırım getirisini artırır. 2009'dan bu yana dünya çapında 5.000'den fazla müşterinin güvendiği Joomag, içerik stratejilerini optimize etmek ve anlamlı etkileşimi artırmak için kapsamlı bir çözüm sunuyor.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper, uzman liderliğindeki bir yetenek pazarına sahip, yapay zeka destekli bir içerik pazarlama platformudur. İçerik pazarlamanızı tek bir çatı altında tasarlamak, oluşturmak, yönetmek, dağıtmak ve ölçmek için platformdan yararlanın.
RELAYTO
relayto.com
DENEYİM MESAJDIR. RELAYTO, statik içeriği otomatik olarak etkileşimli mikro sitelere dönüştürerek izleyici etkileşimini 7/24 artıran gelişmiş algoritmalar kullanır; kodlamaya gerek yoktur. Etkileşimli öğeler atamak ve masaüstü ve mobil ekranlarda anında görüntülenmek üzere ekibinize yayınlamak için PDF'lerinizi ve sunumlarınızı kolayca içe aktarın (ve destekleyici içerik, metin, web/sosyal içerik, resim, video ve ses ekleyin). RELAYTO'nun gizli sosu: 1. İçerik Zenginleştirme - “Dijital kağıdı” etkileşim, doğrusal olmayan gezinme ve medyayla zenginleştirilmiş dijital deneyimlere dönüştürün. 2. Hepsi Bir Arada Bulut Hub'ları - Dosyaları çok kanallı paylaşım, erişim ve kontrol için optimize edilmiş süper akıllı URL'ye dönüştürün. 3. Gelişmiş Analiz - Daha iyi optimizasyon için içeriğinizin etkileşimi konusunda 360 derecelik analizler. Web içeriği için Optimizely'yi düşünün. RELAYTO ile, içeriğinize kimin erişebileceğini kontrol etmek için güvenlik, izinler ve kullanıcı yönetimi ile donatılmış sınırsız sayıda genel ve özel etkileşimli deneyim oluşturabilirsiniz. Metrikler, izleyicilerin zamanlarını ne zaman ve nerede harcadıklarını özetleyerek 360 dijital beden dili, etkinlik ve amaç hakkında bilgiler sunar; böylece sosyal yardım çabalarınızı önceliklendirebilir ve içeriğinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. Arka planda RELAYTO aynı zamanda hem yazarlar hem de okuyucular için anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya odaklanan birebir etkileşimli hikaye anlatımı için yeni bir dijital ortam yaratıyor.
Storipress
storipress.com
Storipress, B2B içerik ekiplerinin geniş ölçekte düşünce liderliği içeriği oluşturması için tasarlanmış, yapay zeka destekli uzun biçimli bir içerik iş akışı çözümüdür. Storipress, ihtiyacınız olan tüm içerik araçlarını tek bir platformda birleştirerek iş akışınızı merkezileştirir. Storipress, hedef kitlenizin daha büyük bir kısmına daha hızlı ulaşmanızı sağlar; İçeriğinizde 16 kat yatırım getirisi elde etmek amacıyla içeriğinizin işbirliğini, dağıtımını ve ölçümünü otomatikleştirerek ekip arkadaşlarınıza haftada 10 saat tasarruf edin.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
MGID
mgid.com
Vizyonumuz, tüketicilerin içerik ve sponsorlu reklamlarla eşit derecede olumlu bir şekilde etkileşime geçmesini sağlayarak dijital medyanın yeni bir aşamasını beslemektir.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly'nin İçerik Yönetim Motoru, kuruluşların doğru içeriği keşfetmesine, filtrelemesine ve doğru kişiye doğru zamanda kişiselleştirmesine olanak tanır.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatik hale getiren, birkaç dakika içinde doğrulanmış vaka çalışmaları, referanslar ve istatistikler üreten bir müşteri sesli platformudur. UserEvidence, anketleri ve üçüncü taraf incelemelerini kullanarak müşteri yolculuğu boyunca sürekli olarak geri bildirim toplar ve ürününüzün değerini kanıtlayan bir müşteri hikayesi kitaplığı oluşturur. Pendo, Workato, Gong, Jasper.ai ve Ramp gibi oyunun kurallarını değiştiren B2B şirketleri, geniş ölçekte özgün müşteri hikayeleri oluşturmak için UserEvidence'a güveniyor.
Cohley
cohley.com
Cohley, markaların dijital performanslarını artırmak için iPhone videolarından profesyonel fotoğrafçılığa ve metin incelemelerine kadar her şeydeki içerik stratejilerini ölçeklendirmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur. Günümüzün pazarlama ortamında markaların her zamankinden daha fazla içeriğe ihtiyacı var. Dijital reklamları optimize etmek, e-posta pazarlama kampanyalarında harika içerikler sunmalarını sağlamak, sosyal kanallarda sürekli paylaşım yapmak ve web sitesi içeriğini yenilemek arasında takip edilmesi gereken çok şey var. Cohley'in amacı, dünyanın en iyi markalarının ihtiyaç duydukları içeriği, denetlenmiş 3. taraf içerik oluşturucular aracılığıyla üretmelerine yardımcı olmaya devam ederek, bu markaların maliyetin çok altında bir ücret karşılığında yüksek hacimlerde çeşitli, eyleme dönüştürülebilir içerik oluşturmasına olanak sağlamaktır. İçerik oluşturucuların iPhone'larda çektiği markalı fotoğraflar veya videolar ya da fotoğrafçı ağımız tarafından oluşturulan daha gösterişli, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar olsun, Cohley, pazarlamacılara dijital kanallarda kazanmak için ihtiyaç duydukları varlıkları sağlayan içerik motorudur.