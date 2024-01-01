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İçerik Dağıtım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Curaçao
İçerik dağıtım yazılımı, sosyal ağlar, ücretli arama, web siteleri, bloglar, e-posta ve diğer platformlar dahil olmak üzere çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla içeriği çevrimiçi hedef kitlelerle verimli bir şekilde paylaşır. Dağıtım, yerel reklam platformları gibi ücretli medya kanalları, web siteleri, bloglar ve sosyal kanallar gibi sahip olunan medya kuruluşları ve web sitesi ziyaretçileri tarafından içeriğin kendi platformlarında tanıtımını içeren kazanılmış medya aracılığıyla gerçekleşebilir. İçerik dağıtım araçları, içerik pazarlama ekipleri için çok önemlidir; hedef kitle erişimlerini genişletmelerine ve içeriklerinin görünürlüğünü artırmalarına olanak tanır.
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Issuu
issuu.com
Issuu, insanlara tüm dijital dağıtım kanallarında çeşitli dinamik formatlarda ilgi çekici içerikleri dönüştürme, barındırma ve paylaşma yetkisi veren dünyanın en büyük içerik yayınlama ve pazarlama platformudur. 60 milyondan fazla yayınla Issuu, 1 milyondan fazla küresel kullanıcısının bir içeriği b...
ContentStudio
contentstudio.io
İşletmeler, ajanslar ve pazarlamacılar için en büyük güç merkezi olan ContentStudio ile sosyal medya ve içerik stratejinizi yenileyin. İçerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırın ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirin. ContentStudio yalnızca başka bir araç değildir; tüm sosyal ve blog platformlarında iç...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot, sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi planlamanıza ve analiz etmenize ve böylece sosyal medya verimliliğinizi ve erişiminizi artırmanıza yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama otomasyon aracıdır. 1) SocialPilot ile Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinteres...
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir yerde görmelerine yardımcı olur. Pazarlamanızı nihayet tek bir takvimde görmek, planlamak ve paylaşmak sizin gizli silahınızdır. CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi size şu araçları sağlar: Her pazarlama projesini tek...
Storyly
storyly.io
Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur. Storyly Stories, mobil markaların pazarlama stratejilerini, hedef kitleleriyle mobil ekranın sınırlarının ötesinde etkileşim ku...
StoryChief
storychief.io
StoryChief, ekibiniz için özel olarak B2B pazarlama ekipleri ve içerik ajansları için oluşturulmuş, içerik pazarlama yoluyla işinizi büyütmeye odaklanmanıza olanak tanıyan eksiksiz bir içerik pazarlama çözümüdür. Hedef kitlenizi büyütmek ve daha fazla potansiyel müşteri oluşturmak için makaleleriniz...
Taboola
taboola.com
Taboola dünyanın en popüler içerik keşif ve yerel reklamcılık platformudur. Kaliteli tüketicileri geniş ölçekte bulun ve hassas hedefleme ve yeniden hedefleme kullanarak alıcının yolculuğu boyunca onları besleyin. Otomatik teklif verme, trafik yönetimi ve daha fazlasını içeren, performansı ön planda...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta ye...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, profesyonel dijital flipbook'lar oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir araç ve masaüstü yazılımıdır. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den ...
KAWO
kawo.com
KAWO, Çin'in önde gelen Pazarlama SaaS oyuncularından biridir ve Çin'in sosyal medya ekiplerini mükemmelliğe ulaşmaları için güçlendirmek amacıyla en kullanıcı dostu yazılım platformunu oluşturmaya kendini adamıştır. WeChat, Weibo, Douyin ve Kuaishou'da pazarlama ekiplerinin içeriği etkili bir şekil...
ShareThis
sharethis.com
ShareThis web sitesi araçları, eklentileri ve uygulamaları, tüketici katılımını ve trafiği artırmak, internetteki insanların en geniş ve en derin duygularını yakalamak için üç milyondan fazla web sitesi tarafından kullanılıyor. Bu duygular ve sinyaller, insanları daha iyi anlamak için gerçek zamanlı...
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it, içerik yayınlamanın zaman açısından çok daha verimli olmasını ve kuruluş içinde pazarlama ve bilgi paylaşımını etkilemesini sağlayacak yazılım ve teknolojiyi sağlar. Ayrıca milyonlarca profesyonele, pazarlamacıya ve iş zekası görevlisine günlük iyileştirme ve içerik izleme konusunda yardım...
Paper.li
paper.li
Paper.li Kişisel Pazarlama Platformu ile bir pazarlama ekibinin işini tek başınıza ve cep telefonunuzdan dakikalar içinde yapabilirsiniz. Günlük kişiselleştirilmiş içeriğe, yeni bir web sitesine, sosyal planlamaya ve basit bir haber bülteni oluşturucuya sahip olacaksınız.
Joomag
joomag.com
Joomag, şirketlerin PDF'lerden veya şablonlardan etkileşimli yayınları kolayca oluşturmasına, dağıtmasına ve ölçmesine yardımcı olan bir dijital yayıncılık ve içerik deneyimi platformudur. Dünya çapında 5.000'den fazla müşterisiyle Joomag'ın hepsi bir arada platformu, şirketlere en iyi okuyucu deney...
StorifyMe
storifyme.com
Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olar...
InPowered
inpowered.ai
inPowered'ın yapay zeka platformu, markaların içerik pazarlama yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Yapay Zeka ve uzun yıllara dayanan makine öğrenimi ile desteklenen İçerik Zekası ve İçerik Dağıtımı çözümleri, pazarlamacıların özel verileri toplamasına ve bunları gerçek yatı...
Storipress
storipress.com
Storipress, B2B içerik ekiplerinin geniş ölçekte düşünce liderliği içeriği oluşturması için tasarlanmış, yapay zeka destekli uzun biçimli bir içerik iş akışı çözümüdür. Storipress, ihtiyacınız olan tüm içerik araçlarını tek bir platformda birleştirerek iş akışınızı merkezileştirir. Storipress, hedef...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayı...
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital yayıncılık yazılımı, etkili dijital yayıncılığın beş önemli noktasını birleştiriyor; OLUŞTURMA, YÖNETME, DAĞITMA, PARA KAZANMA ve ANALİZ ETME. Kodlamaya gerek kalmadan etkileşimli ve ilgi çekici içerik oluşturun ve bunu tüm platformlara (tabletler, mobil ve masaüstü) dağıtın.
Shareaholic
shareaholic.com
Markaların ve yayıncıların her web sitesi ziyaretinde hedef kitleleriyle etkileşim kurmalarına yardımcı olmaya adanmış küresel bir ekibiz. Shareaholic on yılı aşkın bir süredir bu işin içinde, yaptığımız işi seviyor ve müşterilerimizi memnun etmek için yaşıyor. Ürün paketimiz birçok prestijli kürese...
Brojure
brojure.com
En sezgisel görsel hikaye anlatma yazılımı Brojure ile ilgi çekici içerikler, teklifler, sunumlar ve daha fazlasını oluşturun. Brojures şablon tasarımları ve basit arayüzü, bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan markanız ve müşterileriniz için büyüleyici görsel hikayeler oluşturmayı, paylaşmayı ve izlemey...
RELAYTO
relayto.com
İçeriğinizin 100X'ini nasıl elde edersiniz? RELAYTO, statik içeriğinizi (PDF'ler, MP4'ler, resimler) ilgi çekici etkileşimli deneyimlere dönüştüren, izleyicilerin kendi yollarını seçmelerine ve kendilerini eğitmelerine olanak tanıyan 1 numaralı Etkileşimli Deneyim platformudur. Geleneksel bir sunum ...
Content Launch
contentlaunch.com
HARİKA İçerik Planlamanın ve Sipariş Vermenin En Kolay Yolu AJANSLAR VE KOBİ'LER İÇİN İÇERİK PAZARLAMA PLATFORMU Content Launch, basitleştirilmiş bir içerik keşif ve dağıtım platformudur.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial, pazarlamacıların en iyi içeriklerini ölçmelerine, tanıtmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olan bir içerik analizi platformudur. GetSocial, dünya çapında 150.000'den fazla web sitesiyle çalışmaktadır ve Adobe, Sky ve WWF gibi yıldız müşterilere sahiptir. GetSocial, Sosyal Çerçevenin Dö...
The Juice
thejuicehq.com
Daha fazla erişim, daha az iş. Modası geçmiş içerik dağıtım platformlarına ve cansız kampanyalara para harcamayı bırakın. İlgili satış ve pazarlama profesyonellerinden oluşan bir kitleyle The Juice, içeriğinizi doğru zamanda doğru kişilerin önüne çıkarır. İçeriğinizi The Juice'ta dağıtırken erişim ...
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus, iş akışını kolaylaştırmak ve pazarlama ekipleri için ölçeklenebilir pazarlama stratejileri sağlamak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir yaratıcı ve pazarlama platformudur. Seçme ve işbirliğinden oluşturma, dağıtım, analiz ve uygulamalara kadar uzanan kapsamlı bir dizi özellik sunar...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini depolamasına, organize etmesine, dağıtmasına ve izlemesine olanak tanıyan, aynı zamanda size çarpıcı içerik deneyimleri (özel mikro siteler, açılış sayfaları, kaynak merkezleri, etkileşimli deneyimler). Paperflite ile içeriğinizi tüm yolculuğu ...
Skyword360
skyword.com
Skyword360 platformu, içeriği tüm pazarlama faaliyetlerinin merkezine yerleştirir. Skyword360, tüm kanallar arası planlamanın, içerik oluşturmanın ve etkinleştirmenin bir kuruluşun genel içerik stratejisi ve pazarlama hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu içerik odaklı yaklaş...
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem, içeriklerin sosyal medya platformlarında paylaşımını otomatikleştirmek ve optimize etmek için önde gelen yayıncıların güvendiği bir Yapay Zeka Sosyal Yayıncılık platformudur. Yayıncılar, web trafiğini artırmak, sosyal KPI'ları artırmak ve sosyal medya iş akışını otomatikleştirmek için T...
Supapass
supapass.com
Podcast'iniz etrafında bir içerik işi kurmak için ihtiyacınız olan her şey Markanızı geliştirmek, hedef kitlenizi yakalamak ve müşterilerinizin geri gelmesini sağlamak için birinci sınıf bir uygulama ve web sitesi oluşturun; tüm içeriğiniz tek bir yerde toplanarak zamandan tasarruf edin ve satışlar...
Scompler
scompler.com
Scompler, kendi hedefleriniz ve okuyucuya sağlayacağınız faydalardan, kişilere ve alıcının yolculuğuna, formatlara, medyaya ve kanallara kadar bir içerik stratejisinin tüm temel unsurlarını tanımlamanıza olanak tanır. Scompler ile tüm içeriğinizi stratejik konu planlaması yaparak organize edebilir v...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead, etkileyicileri, markaları ve yayıncıları içeriklerinden satış elde etmelerine olanak tanıyan bir SaaS aracıdır.
Connatix
connatix.com
Connatix, yayıncılara ve reklamverenlere geniş ölçekte başarılı video deneyimleri sunma konusunda destek veren yeni nesil video teknolojisi şirketidir. İlgi çekici içeriğin gücüne inanıyoruz ve performansı yükseltmek için optimize edilmiş, pazara ilk sunulan video teknolojilerini oluşturma misyonund...
Brandkit
brandkitapp.com
Dünyayı içeriğinize geniş ölçekte bağlayan 1 numaralı Marka Portalı ve Marka Araç Seti hizmeti. DAM, CMS, İçerik Sendikasyonu ve Dosya Aktarımı hizmetlerini tek bir platformda birleştiren ilk platform. İçeriğinizi bulun, yönetin ve dağıtın, marka hikayenizi ileri geri gitmeden seçin ve paylaşın. Gör...
Vestorly
vestorly.com
Vestorly'nin İçerik Yönetim Motoru, kuruluşların doğru içeriği keşfetmesine, filtrelemesine ve doğru kişiye doğru zamanda kişiselleştirmesine olanak tanır.
MGID
mgid.com
Vizyonumuz, tüketicilerin içerik ve sponsorlu reklamlarla eşit derecede olumlu bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayarak dijital medyanın yeni bir aşamasını beslemektir.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper, uzman liderliğindeki bir yetenek pazarına sahip, yapay zeka destekli bir içerik pazarlama platformudur. İçerik pazarlamanızı tek bir çatı altında tasarlamak, oluşturmak, yönetmek, dağıtmak ve ölçmek için platformdan yararlanın.
UpContent
upcontent.com
Seçilmiş içerikle güven oluşturun ve ilişkileri derinleştirin. Potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmeye yardımcı olan ilgili üçüncü taraf içeriğini keşfetmenin, işbirliği yapmanın ve dağıtmanın daha iyi bir yolu. UpContent'in patent bekleyen teknolojisi, içerik aramak için harcanan süre...
Waapiti
waapiti.eu
Herhangi bir ekranı hızlı ve kolay bir şekilde yönetmek için ideal platformu keşfedin. İstediğiniz zaman ve istediğiniz yerden. Bu doğru, hiçbir sınırlama yok.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb, IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform ve Veeam gibi önde gelen teknoloji markalarının yanı sıra büyüyen birçok markaya güçlü, esnek ve kullanımı kolay bir kanal pazarlama otomasyon platformu sağlar. 1999'dan beri StructuredWeb, kanal odaklı talep oluşumunu hızlandırmanın, iş ortaklar...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatik hale getiren, birkaç dakika içinde doğrulanmış vaka çalışmaları, referanslar ve istatistikler üreten bir müşteri sesli platformudur. UserEvidence, anketleri ve üçüncü taraf incelemelerini kullanarak müşteri yolculuğu boyunca sürekli olarak ge...
Zemanta
zemanta.com
Zemanta, tıklama sonrası davranış optimizasyonu için oluşturulmuş dünyanın ilk çok kanallı talep tarafı platformudur. Zemanta tamamen reklamverenlerin programatik reklam kampanyalarından etkileşim (ziyaretler, görüntülemeler, potansiyel müşteriler veya dönüşümler) elde etmelerine yardımcı olma fikri...
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys, yatırım verilerinin ve içgörü dağıtımını sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış güvenli, bulut tabanlı bir dijital ve raporlama platformudur. Çözümlerimiz, tam otomatik ve güçlü yatırım raporu sistemlerine, müşteri portallarına ve küresel yatırım web sitelerine ihtiyaç duyanlar için zahme...
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys, yatırım verilerinin ve içgörü dağıtımını sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış güvenli, bulut tabanlı bir dijital ve raporlama platformudur. Çözümlerimiz, tam otomatik ve güçlü yatırım raporu sistemlerine, müşteri portallarına ve küresel yatırım web sitelerine ihtiyaç duyanlar için zahme...
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys, yatırım verilerinin ve içgörü dağıtımını sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış güvenli, bulut tabanlı bir dijital ve raporlama platformudur. Çözümlerimiz, tam otomatik ve güçlü yatırım raporu sistemlerine, müşteri portallarına ve küresel yatırım web sitelerine ihtiyaç duyanlar için zahme...
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World Platformu, katılımı ve gelir fırsatlarını artırmaya yönelik anketler, testler, anketler ve tartışmalar gibi uygulamalardan oluşur.
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo, müşteri fotoğraflarının dağıtımını basitleştiren ve otomatikleştiren, tur ve aktivite operatörlerinin şunları yapmasına olanak tanıyan bir fotoğraf ve video pazarlama çözümüdür: - Fotoğraf anıları aracılığıyla misafir deneyimini geliştirmek. - Yüksek kaliteli müşteri sosyal paylaşımları ve ...
Arena
arena.im
Arena, her yerde güvenilir, canlı izleyiciler oluşturmak için birinci taraf verileriyle desteklenen yeni nesil canlı etkileşim araçlarını geliştiriyor. Çözümlerimiz (Canlı Sohbet, Canlı Blog, Arena Personas), yönettiğiniz herhangi bir platformda hızlı bir şekilde derin etkileşim oluşturmak için sosy...
emlen
emlen.io
Emlen, satış içeriği alışverişini ve satıcı ile alıcı arasındaki işbirliğini kolaylaştıran 1 numaralı alıcı etkinleştirme platformudur. Emlen, alıcı liderliğindeki dönemde satış hızını artırmak için benzersiz dijital satış odası teknolojisiyle satış ve gelir ekiplerine odaklanıyor.
Cohley
cohley.com
Cohley, markaların dijital performanslarını artırmak için iPhone videolarından profesyonel fotoğrafçılığa ve metin incelemelerine kadar her şeydeki içerik stratejilerini ölçeklendirmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur. Günümüzün pazarlama ortamında markaların her zamankinden daha fazla iç...