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İçerik Dağıtım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bangladeş
İçerik dağıtım yazılımı, sosyal ağlar, ücretli arama, web siteleri, bloglar, e-posta ve diğer platformlar dahil olmak üzere çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla içeriği çevrimiçi hedef kitlelerle verimli bir şekilde paylaşır. Dağıtım, yerel reklam platformları gibi ücretli medya kanalları, web siteleri, bloglar ve sosyal kanallar gibi sahip olunan medya kuruluşları ve web sitesi ziyaretçileri tarafından içeriğin kendi platformlarında tanıtımını içeren kazanılmış medya aracılığıyla gerçekleşebilir. İçerik dağıtım araçları, içerik pazarlama ekipleri için çok önemlidir; hedef kitle erişimlerini genişletmelerine ve içeriklerinin görünürlüğünü artırmalarına olanak tanır.
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KAWO
kawo.com
KAWO, Çin'in önde gelen Pazarlama SaaS oyuncularından biridir ve Çin'in sosyal medya ekiplerini mükemmelliğe ulaşmaları için güçlendirmek amacıyla en kullanıcı dostu yazılım platformunu oluşturmaya kendini adamıştır. WeChat, Weibo, Douyin ve Kuaishou'da pazarlama ekiplerinin içeriği etkili bir şekil...
Issuu
issuu.com
PDF'lerden etkileşimli flipbook'lar, sosyal medya gönderileri, GIF'ler ve daha fazlasını oluşturun. Dijital yayıncılık ve içerik pazarlama araçlarının gücünü burada keşfedin!
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - Marka farkındalığını ve trafiğini artırmak için sosyal medya pazarlama aracı. Pazarlamacılar için sosyal medya planlama otomasyonunu özelleştirdik.
ShareThis
sharethis.com
Çevrimiçi hedef kitlenizi büyütmek için Web Sitesi Araçları. İlgi çekici müşteri bağlantıları yaratan Veri Çözümleri. Rıza yönetimi ve GDPR uyumluluğu için Gizlilik Araçları.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.
CoSchedule
coschedule.com
Odaklanmanıza, projeleri zamanında teslim etmenize ve ekibinizi mutlu etmenize yardımcı olacak çevik pazarlama araçları ailesi. Şimdi organize olun.
Storyly
storyly.io
Bir sonraki seviye mobil kullanıcı etkileşiminin eksik parçası. Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur.
StoryChief
storychief.io
StoryChief, içerik pazarlamanızı gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplar. İçeriğinizi çok kanallı olarak düzenleyin, yapılandırın ve dağıtın.
Taboola
taboola.com
Taboola'nın yayıncıları ve reklamverenleri için bir yönetim konsolu uygulaması
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it, profesyonellerin ve işletmelerin içerik iyileştirme aracı aracılığıyla içerik araştırmasına ve yayınlamasına olanak tanır.
Paper.li
paper.li
Dakikalar içinde dijital varlığınızı oluşturun. Size her gün paylaşacağınız içerikleri getireceğiz. Ve her zaman taze olan bir web sitesi.
InPowered
inpowered.ai
inPowered'ın yapay zeka platformu, markaların içerik pazarlama yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Yapay Zeka ve uzun yıllara dayanan makine öğrenimi ile desteklenen İçerik Zekası ve İçerik Dağıtımı çözümleri, pazarlamacıların özel verileri toplamasına ve bunları gerçek yatı...
StorifyMe
storifyme.com
Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olar...
Storipress
storipress.com
Editoryal sürecinizi kolaylaştıran ve hedef kitlenize uyum sağlayan üstün içerik oluşturma ve yönetim platformu. Yerel kanban ve takvim görünümleri, site oluşturucu, gelir artırıcı entegrasyonlar ve güçlü SEO araçları gibi özelliklerle Storipress, hedef kitleniz için marka oluşturmanıza olanak tanır...
Joomag
joomag.com
Joomag'ın hepsi bir arada dijital platformuyla dijital dergilerinizi, kataloglarınızı, broşürlerinizi ve haber bültenlerinizi oluşturun, yayınlayın, dağıtın, takip edin ve para kazanın.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal medya oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler y...
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital yayıncılık yazılımı, etkili dijital yayıncılığın beş önemli noktasını birleştiriyor; OLUŞTURMA, YÖNETME, DAĞITMA, PARA KAZANMA ve ANALİZ ETME. Kodlamaya gerek kalmadan etkileşimli ve ilgi çekici içerik oluşturun ve bunu tüm platformlara (tabletler, mobil ve masaüstü) dağıtın.
Brojure
brojure.com
En sezgisel görsel hikaye anlatma yazılımı Brojure ile ilgi çekici içerikler, teklifler, sunumlar ve daha fazlasını oluşturun. Brojures şablon tasarımları ve basit arayüzü, bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan markanız ve müşterileriniz için büyüleyici görsel hikayeler oluşturmayı, paylaşmayı ve izlemey...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür
Content Launch
contentlaunch.com
HARİKA İçerik Planlamanın ve Sipariş Vermenin En Kolay Yolu AJANSLAR VE KOBİ'LER İÇİN İÇERİK PAZARLAMA PLATFORMU Content Launch, basitleştirilmiş bir içerik keşif ve dağıtım platformudur.
GetSocial
getsocial.io
Paylaşımların %80'i kopyala-yapıştır, mesajlaşma uygulamaları ve e-posta yoluyla yapılıyor. GetSocial, organik sosyal trafiğinizi artırmak için 30'dan fazla ağ için sosyal widget'ların benzersiz bir karışımını, karanlık sosyal dahil paylaşım etkinliği hakkında ayrıntılı analizleri, yayınlamayı otoma...
The Juice
thejuicehq.com
Daha fazla erişim, daha az iş. Modası geçmiş içerik dağıtım platformlarına ve cansız kampanyalara para harcamayı bırakın. İlgili satış ve pazarlama profesyonellerinden oluşan bir kitleyle The Juice, içeriğinizi doğru zamanda doğru kişilerin önüne çıkarır. İçeriğinizi The Juice'ta dağıtırken erişim ...
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - Hepsi Bir Arada Yaratıcı ve Pazarlama Platformu. Pazarlama ekipleri, bırakın pazarlama çabalarını ölçeklendirmek şöyle dursun, işlerini tamamlamakta bile zorluk yaşıyor. Dijital ve sosyal medya dünyasında hikaye anlatmak, pek çok farklı insanın dahil olduğu, yönetilmesi gereken araçla...
Shareaholic
shareaholic.com
Markaların ve yayıncıların her web sitesi ziyaretinde hedef kitleleriyle etkileşim kurmalarına yardımcı olmaya adanmış küresel bir ekibiz. Shareaholic on yılı aşkın bir süredir iş hayatında, yaptığımız işi seviyor ve müşterilerimizi memnun etmek için yaşıyor. Ürün paketimiz birçok prestijli küresel ...
Skyword360
skyword.com
Skyword, markaların güven tesis eden ve kalıcı ilişkiler kuran özgün hikayeler anlatmasını kolaylaştırıyor. Ödüllü içerik pazarlama yazılımımız, küresel yetenek ağımız ve hizmet paketimiz, dünyanın en iyi 300'den fazla markasının ticari büyümesini hızlandırıyor.
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem, içeriklerin sosyal medya platformlarında paylaşımını otomatikleştirmek ve optimize etmek için önde gelen yayıncıların güvendiği bir Yapay Zeka Sosyal Yayıncılık platformudur. Yayıncılar, web trafiğini artırmak, sosyal KPI'ları artırmak ve sosyal medya iş akışını otomatikleştirmek için T...
Supapass
supapass.com
Podcast'iniz etrafında bir içerik işi kurmak için ihtiyacınız olan her şey Markanızı öne çıkarmak, hedef kitlenizi yakalamak ve müşterilerinizin geri gelmesini sağlamak için birinci sınıf bir uygulama ve web sitesi oluşturun; tüm içeriğiniz tek bir yerde toplanarak zamandan tasarruf edin ve satışla...
Scompler
scompler.com
Scompler, kendi hedefleriniz ve okuyucuya sağlayacağınız faydalardan, kişilere ve alıcının yolculuğuna, formatlara, medyaya ve kanallara kadar bir içerik stratejisinin tüm temel unsurlarını tanımlamanıza olanak tanır. Scompler ile tüm içeriğinizi stratejik konu planlaması yaparak organize edebilir v...
Connatix
connatix.com
Connatix, yayıncılara ve reklamverenlere geniş ölçekte başarılı video deneyimleri sunma konusunda destek veren yeni nesil video teknolojisi şirketidir. İlgi çekici içeriğin gücüne inanıyoruz ve performansı yükseltmek için optimize edilmiş, pazara ilk sunulan video teknolojilerini oluşturma misyonund...
Brandkit
brandkitapp.com
Dünyayı içeriğinize geniş ölçekte bağlayan 1 numaralı Marka Portalı ve Marka Araç Seti hizmeti. DAM, CMS, İçerik Dağıtımı ve Dosya Aktarımı hizmetlerini tek bir platformda birleştiren ilk platform. İçeriğinizi bulun, yönetin ve dağıtın, ileri geri gitmeden marka hikayenizi seçin ve paylaşın. Görsell...
Vestorly
vestorly.com
Vestorly'nin İçerik Yönetim Motoru, kuruluşların doğru içeriği keşfetmesine, filtrelemesine ve doğru kişiye doğru zamanda kişiselleştirmesine olanak tanır.
MGID
mgid.com
Vizyonumuz, tüketicilerin içerik ve sponsorlu reklamlarla eşit derecede olumlu bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayarak dijital medyanın yeni bir aşamasını beslemektir.
Pepper Content
peppercontent.io
İçerik pazarlamayla gelirinizi hızlandırın Pepper CMP, pazarlama ekiplerinin, üretken yapay zekanın ve uzman yetenek ağımızın gücüyle içeriği hızlı ve geniş ölçekte düşünmelerine, oluşturmalarına ve dağıtmalarına yardımcı olur.
UpContent
upcontent.com
UpContent, seçilmiş içeriği çeşitli platformlarda keşfederek, üzerinde işbirliği yaparak ve dağıtarak kullanıcıların hedef kitleleriyle güven oluşturmasına yardımcı olur.
Waapiti
waapiti.eu
Herhangi bir ekranı hızlı ve kolay bir şekilde yönetmek için ideal platformu keşfedin. İstediğiniz zaman ve istediğiniz yerden. Bu doğru, hiçbir sınırlama yok.
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead, etkileyicileri, markaları ve yayıncıları içeriklerinden satış elde etmelerine olanak tanıyan bir SaaS aracıdır.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb, IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform ve Veeam gibi önde gelen teknoloji markalarının yanı sıra büyüyen birçok markaya güçlü, esnek ve kullanımı kolay bir kanal pazarlama otomasyon platformu sağlar. 1999'dan beri StructuredWeb, kanal odaklı talep oluşumunu hızlandırmanın, iş ortaklar...
Zemanta
zemanta.com
Zemanta, performans için tasarlanmış dünyanın ilk çok kanallı talep tarafı platformu (DSP) olan Zemanta One'ı sunuyor.
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys, yatırım verilerinin ve içgörü dağıtımını sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış güvenli, bulut tabanlı bir dijital ve raporlama platformudur. Çözümlerimiz, tam otomatik ve güçlü yatırım raporu sistemlerine, müşteri portallarına ve küresel yatırım web sitelerine ihtiyaç duyanlar için zahme...
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys, yatırım verilerinin ve içgörü dağıtımını sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış güvenli, bulut tabanlı bir dijital ve raporlama platformudur. Çözümlerimiz, tam otomatik ve güçlü yatırım raporu sistemlerine, müşteri portallarına ve küresel yatırım web sitelerine ihtiyaç duyanlar için zahme...
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys, yatırım verilerinin ve içgörü dağıtımını sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış güvenli, bulut tabanlı bir dijital ve raporlama platformudur. Çözümlerimiz, tam otomatik ve güçlü yatırım raporu sistemlerine, müşteri portallarına ve küresel yatırım web sitelerine ihtiyaç duyanlar için zahme...
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World Platformu, katılımı ve gelir fırsatlarını artırmaya yönelik anketler, testler, anketler ve tartışmalar gibi uygulamalardan oluşur.
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo, müşteri fotoğraflarının dağıtımını basitleştiren ve otomatikleştiren, tur ve aktivite operatörlerinin şunları yapmasına olanak tanıyan bir fotoğraf ve video pazarlama çözümüdür: - Fotoğraf anıları aracılığıyla misafir deneyimini geliştirmek. - Yüksek kaliteli müşteri sosyal paylaşımları ve ...
Arena
arena.im
Arena, her yerde güvenilir, canlı izleyiciler oluşturmak için birinci taraf verileriyle desteklenen yeni nesil canlı etkileşim araçlarını geliştiriyor. Çözümlerimiz (Canlı Sohbet, Canlı Blog, Arena Personas), yönettiğiniz herhangi bir platformda hızlı bir şekilde derin etkileşim oluşturmak için sosy...
emlen
emlen.io
Emlen, satış içeriği alışverişini ve satıcı ile alıcı arasındaki işbirliğini kolaylaştıran 1 numaralı alıcı etkinleştirme platformudur. Emlen, alıcı liderliğindeki dönemde satış hızını artırmak için benzersiz dijital satış odası teknolojisiyle satış ve gelir ekiplerine odaklanıyor.
Cohley
cohley.com
Cohley, markaların dijital performanslarını artırmak için iPhone videolarından profesyonel fotoğrafçılığa ve metin incelemelerine kadar her şeydeki içerik stratejilerini ölçeklendirmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur. Günümüzün pazarlama ortamında markaların her zamankinden daha fazla iç...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatik hale getiren, birkaç dakika içinde doğrulanmış vaka çalışmaları, referanslar ve istatistikler üreten bir müşteri sesli platformudur. UserEvidence, anketleri ve üçüncü taraf incelemelerini kullanarak müşteri yolculuğu boyunca sürekli olarak ge...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite ile pazarlama materyallerinizi düzenleyin, düzenleyin ve dağıtın, performanslarını ve etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak takip edin.