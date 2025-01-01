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İçerik Dağıtım Ağı (CDN) Yazılımı
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İçerik Dağıtım Ağı (CDN) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İçerik Dağıtım Ağı (CDN) sağlayıcıları, içeriği verimli bir şekilde sunarak web sitesi performansını artırmak için tasarlanmış bir sunucu ve hizmet ağı sunar. CDN'ler, dijital içeriğin kaynak sunucudan kullanıcının en yakın PoP'sine dağıtımını optimize etmek için coğrafi olarak dağıtılmış varlık noktalarını (PoP'ler) kullanır. Bu strateji gecikmeyi azaltır ve web siteleri için yükleme sürelerini iyileştirir. Kuruluşlar, güvenilir içerik dağıtımını sağlamak için web önbelleğe alma, istek yönlendirme ve sunucu yükü dengeleme gibi CDN hizmetlerinden yararlanır. CDN'lerden yararlanan işletmelere örnek olarak hızlı ve tutarlı web performansına dayanan çevrimiçi video akış platformları ve e-ticaret web siteleri gösterilebilir. Bazı CDN'ler ayrıca bağımsız barındırma çözümleri de sunsa da, CDN'ler genellikle içerik dağıtım hızlarını optimize etmek için web barındırma hizmetleriyle entegre edilir. Bazı içerik yönetim sistemleri, CDN'lerle yerleşik uyumluluk sağlayarak kullanıcıların web sitesi performanslarını kolayca geliştirmelerine olanak tanır.

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Vercel

Vercel

vercel.com

Vercel, web uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturma ve dağıtma için geliştiricilere araçlar ve altyapı sağlayan bir bulut platformudur.

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify, web uygulamaları ve statik siteler için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.

BunnyCDN

BunnyCDN

bunny.net

BunnyCDN, web içeriğini hızla ve güvenilir bir şekilde sunan bir içerik dağıtım ağıdır. Kullanıcı dostu kontrol paneli ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile desteklenir.

Vodlix

Vodlix

vodlix.com

Vodlix, işletmelerin kendi video akış hizmetlerini kolayca oluşturup başlatmalarını sağlayan, IPTV ve VOD çözümleri sunan bir platformdur.

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath, içerik dağıtım ağı ve kenar bilgi işlem çözümleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Web performansını ve güvenliğini artırır.

CDNetworks

CDNetworks

cdnetworks.com

CDNetworks, internet içeriği ve uygulamalarını hızlandırmak ve güvenliğini artırmak için kapsamlı CDN hizmetleri sunan bir platformdur.

ArvanCloud

ArvanCloud

arvancloud.com

ArvanCloud, CDN, bulut depolama, güvenlik ve veri yönetimi gibi entegre bulut hizmetleri sunan kapsamlı bir platformdur.

CDN77

CDN77

cdn77.com

CDN77, web içeriğini hızlı ve güvenli bir şekilde sunan global bir içerik dağıtım ağıdır. Yüksek trafik gereksinimlerini karşılamak için çalışır.

ImageEngine

ImageEngine

imageengine.io

ImageEngine, görüntüleri cihaz uyumlu olarak optimize ederek web sitesi hızını artıran bir görüntü yönetim aracıdır.

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

NitroPack, web sitelerinin hızını artırmak için önbellekleme, görüntü optimizasyonu ve CDN hizmetleri sunan kullanıcı dostu bir araçtır.

Sucuri

Sucuri

sucuri.net

Sucuri, web sitelerini kötü amaçlı yazılımlara, saldırılara ve tehditlere karşı koruyan bulut tabanlı bir güvenlik çözümüdür.

Bytescale

Bytescale

bytescale.com

Bytescale, web uygulamaları için görüntü, video ve ses sunmayı kolaylaştıran bir medya işleme çözümüdür.

KeyCDN

KeyCDN

keycdn.com

KeyCDN, içerik dağıtımı için hızlı ve güvenilir bir hizmet sunar. Statik içeriği sunucularda önbelleğe alarak web sitesi performansını artırır.

Medianova

Medianova

medianova.com

Medianova, dijital içerik sunumu için CDN ve bulut çözümleri sağlayan bir platformdur. Hız, güvenlik ve ölçeklenebilirlik sunar.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.

Mlytics

Mlytics

mlytics.com

Mlytics, web sitenizin performansını artırmak ve kesinti süresini önlemek için çoklu CDN çözümleri sunar. Tek bir platformdan birden fazla CDN'i yönetmenizi sağlar.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting, esnek ve güvenilir web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ve yüksek performanslı sunucularla kullanıcı memnuniyetini hedefler.

echo3D

echo3D

echo3d.com

echo3D, geliştiricilerin ve şirketlerin 3D varlıkları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bir yönetim platformudur.

Filestack

Filestack

filestack.com

Filestack, dosya yükleme ve dönüşüm işlemlerini kolaylaştıran bir platformdur, geliştiricilere API ve SDK seti sunar.

Pinata

Pinata

pinata.cloud

Pinata, IPFS'ye veri yüklemeyi ve ağı hızlı bir şekilde içerik almayı sağlayan merkezi olmayan veri depolama ve yönetim platformudur.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva, web uygulamalarını ve verileri korumak için DDoS koruma, API güvenliği, veri güvenliği ve gelişmiş bot koruması gibi çözümler sunar.

Chinafy

Chinafy

chinafy.com

Chinafy, Çin'deki web performansını artırmak için web sitelerini optimize eden bir platformdur. Yavaş yüklemeleri önler ve yerel deneyim sağlar.

DataPacket

DataPacket

datapacket.com

DataPacket, özel sunucular sunan bir uygulamadır. 51 veri merkezinde 3000'den fazla bare metal sunucu ve 24/7 destek hizmeti ile verileri güvenilir bir şekilde iletmektedir.

Rocket.net

Rocket.net

rocket.net

Rocket.net, WordPress siteleri için yönetilen barındırma hizmeti sunar, performans ve güvenliği artırarak kullanıcı dostu bir arayüzle yönetim sağlar.

appfleet

appfleet

appfleet.com

appfleet, işletmelerin ve geliştiricilerin konteynerleri ve web uygulamalarını aynı anda farklı yerlere dağıtmasını sağlayan bir küresel kenar bulut platformudur.

TwicPics

TwicPics

twicpics.com

TwicPics, görüntüleri gerçek zamanlı olarak optimize ederek web siteleri için hızlı yükleme ve yüksek kalitede yönetim sağlar.

YOTTAA

YOTTAA

yottaa.com

Yottaa, e-ticaret sitelerinin hızını ve dönüşüm oranlarını artırmak için üçüncü taraf teknolojileri ve içerikleri optimize eden bir platformdur.

Edgio

Edgio

edg.io

Edgio, web uygulamalarını hızlandıran, güvenliğini artıran ve içerik dağıtımını kontrol eden kapsamlı bir platformdur. Geliştiricilere genişletilebilir çözümler sunar.

CacheFly

CacheFly

cachefly.com

CacheFly, video ve zengin medya içeriği için hızlı ve güvenilir CDN çözümleri sunan, global bir içerik dağıtım ağıdır.

Transloadit

Transloadit

transloadit.com

Transloadit, dosya yükleme ve işleme için gelişmiş bir API'dir. Medya dosyalarını otomatik olarak yönetir ve çeşitli platformlara entegre edilir.

Imgix

Imgix

imgix.com

Imgix, görselleri otomatik olarak optimize ederek, her cihaz için hızlı ve kaliteli görüntü sunan bir platformdur. İçerik yönetim sistemleriyle entegre çalışır.

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