İçerik Dağıtım Ağı (CDN) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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İçerik Dağıtım Ağı (CDN) sağlayıcıları, içeriği verimli bir şekilde sunarak web sitesi performansını artırmak için tasarlanmış bir sunucu ve hizmet ağı sunar. CDN'ler, dijital içeriğin kaynak sunucudan kullanıcının en yakın PoP'sine dağıtımını optimize etmek için coğrafi olarak dağıtılmış varlık noktalarını (PoP'ler) kullanır. Bu strateji gecikmeyi azaltır ve web siteleri için yükleme sürelerini iyileştirir. Kuruluşlar, güvenilir içerik dağıtımını sağlamak için web önbelleğe alma, istek yönlendirme ve sunucu yükü dengeleme gibi CDN hizmetlerinden yararlanır. CDN'lerden yararlanan işletmelere örnek olarak hızlı ve tutarlı web performansına dayanan çevrimiçi video akış platformları ve e-ticaret web siteleri gösterilebilir. Bazı CDN'ler ayrıca bağımsız barındırma çözümleri de sunsa da, CDN'ler genellikle içerik dağıtım hızlarını optimize etmek için web barındırma hizmetleriyle entegre edilir. Bazı içerik yönetim sistemleri, CDN'lerle yerleşik uyumluluk sağlayarak kullanıcıların web sitesi performanslarını kolayca geliştirmelerine olanak tanır.
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Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik siteler için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur.
Vercel
vercel.com
Vercel, web uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturma ve dağıtma için geliştiricilere araçlar ve altyapı sağlayan bir bulut platformudur.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.
BunnyCDN
bunny.net
BunnyCDN, web içeriğini hızla ve güvenilir bir şekilde sunan bir içerik dağıtım ağıdır. Kullanıcı dostu kontrol paneli ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile desteklenir.
Vodlix
vodlix.com
Vodlix, işletmelerin kendi video akış hizmetlerini kolayca oluşturup başlatmalarını sağlayan, IPTV ve VOD çözümleri sunan bir platformdur.
StackPath
stackpath.com
StackPath, içerik dağıtım ağı ve kenar bilgi işlem çözümleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Web performansını ve güvenliğini artırır.
CDNetworks
cdnetworks.com
CDNetworks, internet içeriği ve uygulamalarını hızlandırmak ve güvenliğini artırmak için kapsamlı CDN hizmetleri sunan bir platformdur.
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud, CDN, bulut depolama, güvenlik ve veri yönetimi gibi entegre bulut hizmetleri sunan kapsamlı bir platformdur.
ImageEngine
imageengine.io
ImageEngine, görüntüleri cihaz uyumlu olarak optimize ederek web sitesi hızını artıran bir görüntü yönetim aracıdır.
CDN77
cdn77.com
CDN77, web içeriğini hızlı ve güvenli bir şekilde sunan global bir içerik dağıtım ağıdır. Yüksek trafik gereksinimlerini karşılamak için çalışır.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack, web sitelerinin hızını artırmak için önbellekleme, görüntü optimizasyonu ve CDN hizmetleri sunan kullanıcı dostu bir araçtır.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri, web sitelerini kötü amaçlı yazılımlara, saldırılara ve tehditlere karşı koruyan bulut tabanlı bir güvenlik çözümüdür.
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN, içerik dağıtımı için hızlı ve güvenilir bir hizmet sunar. Statik içeriği sunucularda önbelleğe alarak web sitesi performansını artırır.
Bytescale
bytescale.com
Bytescale, web uygulamaları için görüntü, video ve ses sunmayı kolaylaştıran bir medya işleme çözümüdür.
Medianova
medianova.com
Medianova, dijital içerik sunumu için CDN ve bulut çözümleri sağlayan bir platformdur. Hız, güvenlik ve ölçeklenebilirlik sunar.
Akamai
akamai.com
Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.
Mlytics
mlytics.com
Mlytics, web sitenizin performansını artırmak ve kesinti süresini önlemek için çoklu CDN çözümleri sunar. Tek bir platformdan birden fazla CDN'i yönetmenizi sağlar.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, esnek ve güvenilir web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ve yüksek performanslı sunucularla kullanıcı memnuniyetini hedefler.
echo3D
echo3d.com
echo3D, geliştiricilerin ve şirketlerin 3D varlıkları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bir yönetim platformudur.
Filestack
filestack.com
Filestack, dosya yükleme ve dönüşüm işlemlerini kolaylaştıran bir platformdur, geliştiricilere API ve SDK seti sunar.
Pinata
pinata.cloud
Pinata, IPFS'ye veri yüklemeyi ve ağı hızlı bir şekilde içerik almayı sağlayan merkezi olmayan veri depolama ve yönetim platformudur.
Imperva
imperva.com
Imperva, web uygulamalarını ve verileri korumak için DDoS koruma, API güvenliği, veri güvenliği ve gelişmiş bot koruması gibi çözümler sunar.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy, Çin'deki web performansını artırmak için web sitelerini optimize eden bir platformdur. Yavaş yüklemeleri önler ve yerel deneyim sağlar.
DataPacket
datapacket.com
DataPacket, özel sunucular sunan bir uygulamadır. 51 veri merkezinde 3000'den fazla bare metal sunucu ve 24/7 destek hizmeti ile verileri güvenilir bir şekilde iletmektedir.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net, WordPress siteleri için yönetilen barındırma hizmeti sunar, performans ve güvenliği artırarak kullanıcı dostu bir arayüzle yönetim sağlar.
appfleet
appfleet.com
appfleet, işletmelerin ve geliştiricilerin konteynerleri ve web uygulamalarını aynı anda farklı yerlere dağıtmasını sağlayan bir küresel kenar bulut platformudur.
TwicPics
twicpics.com
TwicPics, görüntüleri gerçek zamanlı olarak optimize ederek web siteleri için hızlı yükleme ve yüksek kalitede yönetim sağlar.
YOTTAA
yottaa.com
Yottaa, e-ticaret sitelerinin hızını ve dönüşüm oranlarını artırmak için üçüncü taraf teknolojileri ve içerikleri optimize eden bir platformdur.
Edgio
edg.io
Edgio, web uygulamalarını hızlandıran, güvenliğini artıran ve içerik dağıtımını kontrol eden kapsamlı bir platformdur. Geliştiricilere genişletilebilir çözümler sunar.
CacheFly
cachefly.com
CacheFly, video ve zengin medya içeriği için hızlı ve güvenilir CDN çözümleri sunan, global bir içerik dağıtım ağıdır.
Transloadit
transloadit.com
Transloadit, dosya yükleme ve işleme için gelişmiş bir API'dir. Medya dosyalarını otomatik olarak yönetir ve çeşitli platformlara entegre edilir.
Imgix
imgix.com
Imgix, görselleri otomatik olarak optimize ederek, her cihaz için hızlı ve kaliteli görüntü sunan bir platformdur. İçerik yönetim sistemleriyle entegre çalışır.
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