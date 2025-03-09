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İçerik Dağıtım Ağı (CDN) Yazılımı
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İçerik Dağıtım Ağı (CDN) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

İçerik Dağıtım Ağı (CDN) sağlayıcıları, içeriği verimli bir şekilde sunarak web sitesi performansını artırmak için tasarlanmış bir sunucu ve hizmet ağı sunar. CDN'ler, dijital içeriğin kaynak sunucudan kullanıcının en yakın PoP'sine dağıtımını optimize etmek için coğrafi olarak dağıtılmış varlık noktalarını (PoP'ler) kullanır. Bu strateji gecikmeyi azaltır ve web siteleri için yükleme sürelerini iyileştirir. Kuruluşlar, güvenilir içerik dağıtımını sağlamak için web önbelleğe alma, istek yönlendirme ve sunucu yükü dengeleme gibi CDN hizmetlerinden yararlanır. CDN'lerden yararlanan işletmelere örnek olarak hızlı ve tutarlı web performansına dayanan çevrimiçi video akış platformları ve e-ticaret web siteleri gösterilebilir. Bazı CDN'ler ayrıca bağımsız barındırma çözümleri de sunsa da, CDN'ler genellikle içerik dağıtım hızlarını optimize etmek için web barındırma hizmetleriyle entegre edilir. Bazı içerik yönetim sistemleri, CDN'lerle yerleşik uyumluluk sağlayarak kullanıcıların web sitesi performanslarını kolayca geliştirmelerine olanak tanır.

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Pinata

Pinata

pinata.cloud

Pinata, IPFS'ye veri yüklemeyi ve ağı hızlı bir şekilde içerik almayı sağlayan merkezi olmayan veri depolama ve yönetim platformudur.

appfleet

appfleet

appfleet.com

appfleet, işletmelerin ve geliştiricilerin konteynerleri ve web uygulamalarını aynı anda birden fazla konuma dağıtmasına olanak tanıyan küresel bir uç bulut platformudur. Platform, trafiğin kümelenmesi, dağıtılması ve yük dengelemesinin karmaşıklığını otomatik olarak yönetir.

Transloadit

Transloadit

transloadit.com

Transloadit, en gelişmiş dosya yükleme ve işleme API'sidir. Tus ve Uppy'yi yaratanlarla aynı kişiler tarafından yönetiliyor. İş akışları, tek bir API çağrısıyla birçok varyasyondaki yüz binlerce dosyanın işlenmesine olanak tanır. Bu dosyalar türe ve meta verilere göre filtrelenebilir, ardından müşterinin seçtiği depolama çözümüne (ör. Amazon S3, Google Drive, kendi FTP sunucusu, Backblaze vb.) aktarılabilir. Transloadit, çok sayıda dosya formatını ve düzenleme özelliğini destekleyerek dosya işleme için yapay zeka gibi gelişmiş çözümler sunar.

Rocket.net

Rocket.net

rocket.net

Rocket.net, hepsi bir arada Yönetilen WordPress Hosting çözümüdür. Rocket.net platformu, her boyuttaki web sitesinin performansını ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için sıfırdan tasarlanmıştır.

TwicPics

TwicPics

twicpics.com

TwicPics, görüntü yönetiminizi kolaylaştırır ve duyarlı web görüntülerine ilişkin en iyi uygulamaların tümünü yalnızca birkaç satır kodla erişilebilir hale getirir. Entegrasyonu kolay olan TwicPics, tarayıcı bağlamına göre anında görüntü optimizasyonları gerçekleştirir. Piksel mükemmelliğinde yeniden boyutlandırma, sanat yönetimi, yer tutucu oluşturma, önbelleğe alma politikası ve küresel bir CDN'den teslimatla ilgilenir. Aynı özellikler gömülü videolar için de mevcuttur. Düzinelerce uluslararası üne sahip marka, hızlı sayfa yükleme hızını yüksek görsel kaliteyle birleştirmek için TwicPics'e güveniyor.

Mlytics

Mlytics

mlytics.com

Seçenekler ve şeffaflıkla daha güvenilir, daha hızlı ve daha güvenli bir internet dünyası hayal ediyoruz. Mlytics, web sitenizin performansını küresel olarak artırmanıza ve kesintileri önlemenize yardımcı olmak için akıllı bir Çoklu CDN çözümünden yararlanır. Yalnızca birkaç tıklamayla birden fazla CDN'yi izlemek, karşılaştırmak, erişmek, edinmek ve yönetmek için tek bir görünüm sağlayan benzersiz bir deneyim sunma platformu geliştirdik. Tam otomatik, akıllı yük dengeleme çözümümüz trafiği sürekli olarak en iyi performans gösteren CDN'ye yönlendirdiğinden kullanıcılar mümkün olan en iyi dijital içerik deneyiminin keyfini çıkarır.

ImageEngine

ImageEngine

imageengine.io

ImageEngine, görüntüleri cihaz uyumlu olarak optimize ederek web sitesi hızını artıran bir görüntü yönetim aracıdır.

YOTTAA

YOTTAA

yottaa.com

YOTTAA, e-Ticaret sitesi hızı ve alışveriş yapan dönüşümlerinde liderdir ve site hızınızı ve çevrimiçi gelirinizi önemli ölçüde artırmak için tüm üçüncü taraf teknolojilerin, görsellerin ve diğer dijital öğelerin sitenize yüklenmesini optimize etmenize olanak tanır. YOTTAA, 1.500'den fazla e-Ticaret sitesine güç sağlıyor çünkü yavaş bir e-Ticaret sitesi, kanıtlanmış bir dönüşüm öldürücüdür. Site hızı önemlidir. Bir sayfanın yüklenmesi dört saniyeden uzun sürdüğünde alışveriş yapanların %60'ından fazlası sayfadan ayrılıyor. Bunun temel nedeni, e-Ticaret sitelerinin kusursuz bir alışveriş deneyimi sağlamak için kullandığı, ancak aynı zamanda sayfaların yavaş yüklenmesine de neden olan ağır üçüncü taraf teknolojileridir. YOTTAA ile artık işlevsellik ve site hızı arasında seçim yapmanıza gerek yok; her ikisine de sahip olabilirsiniz. Önbellek Deneyimiyle Tanışın (Ocak 2024) - Bu yeni özellik, müşterinin amacını tahmin eder ve alışveriş yolculuğu boyunca sayfaları önceden yükler. Neredeyse anında sayfa yüklemeleri ve son derece kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleri, site ziyaretçilerinin keşiften ödemeye kadar yüksek düzeyde ilgi ve motivasyona sahip olmasını sağlayacaktır!

KeyCDN

KeyCDN

keycdn.com

KeyCDN, içerik dağıtımı için hızlı ve güvenilir bir hizmet sunar. Statik içeriği sunucularda önbelleğe alarak web sitesi performansını artırır.

DataPacket

DataPacket

datapacket.com

DataPacket, özel sunucular alanında, tüm iş yükleri için en son teknolojiyi, benzersiz bir ağı ve müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanan bir yaklaşımı sağlayan lider bir küresel oyuncudur. DataPacket'in stoğu, altı kıtadaki 51 veri merkezinde bulunan, paylaşılmayan 10-200GE uplink'lere sahip 3000'den fazla çıplak metal içerir. Düşük gecikmeli ve güvenilir veri dağıtımını sağlamak için, 16 EN İYİ toplu taşıma sağlayıcısına ve 300'ün üzerinde özel eş ortağına doğrudan erişime sahip güçlü bir ağ işletiyorlar. Benzersiz bir şekilde, DataPacket'in telefon, e-posta, çevrimiçi sohbet veya Slack aracılığıyla 7/24 gerçek zamanlı olarak erişilebilen yetenekli L2-L3 şirket içi destek mühendisleri, herhangi bir sorunu doğrudan çözmenize yardımcı olmaya hazırdır. Chatbot yok, günlerce ortalıkta dolaşan bilet yok.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting, esnek ve güvenilir web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ve yüksek performanslı sunucularla kullanıcı memnuniyetini hedefler.

Imgix

Imgix

imgix.com

Görseller internetin en önemli bağ dokusudur; insanların satın alma kararlarını bilgilendirir, içeriği insanlarla, insanları da birbirine bağlar. Görsel medya ortamının son on yılda hiç olmadığı kadar karmaşık ve çeşitli hale gelmesine rağmen çoğu işletme, görselleri yanlış bir şekilde uzun süredir çözülmüş bir sorun olarak görüyor. Görsellerinizin yanlış olması, zamanla daha da artacak, işinizi beklenmedik ve yankı uyandıracak şekilde ciddi şekilde sınırlayacak olumsuz sonuçlara yol açar. Zorluklar özellikle sık güncellenen ve zengin multimedya içeriğine sahip yüksek etkileşimli web sitelerinde belirgindir. imgix'te görseller aracılığıyla işletmenizi geliştirmeyi basit hale getiriyorlar. Görüntü depolarınızı platformlarıyla entegre edin ve optimize edilmiş görüntüleri zahmetsizce oluşturup dünya çapındaki herhangi bir cihaza dakikalar içinde sunabilirsiniz. Görüntü yönetimi, işleme ve AVIF, HLS kod dönüştürme ve görüntü yapay zekası gibi üst düzey teknolojiler için bize güvenin. Birden fazla aracı yönetmek ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak yerine, bırakın hepsini biz halledelim. Daha fazlasını www.imgix.com adresinde keşfedin. imgix, Y Combinator, RRE, AceCap ve Tuesday Capital gibi vizyoner yatırımcılar tarafından desteklenmektedir. Ünlü Y Combinator hızlandırıcı programı aracılığıyla başlatıldı. Müşterileri arasında Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo ve Eventbrite yer alıyor.

Chinafy

Chinafy

chinafy.com

Chinafy, Çin'deki web performansını artırmak için web sitelerini optimize eden bir platformdur. Yavaş yüklemeleri önler ve yerel deneyim sağlar.

echo3D

echo3D

echo3d.com

echo3D, geliştiricilerin ve şirketlerin 3D varlıkları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bir yönetim platformudur.

Vodlix

Vodlix

vodlix.com

Vodlix, işletmelerin kendi video akış hizmetlerini kolayca oluşturup başlatmalarını sağlayan, IPTV ve VOD çözümleri sunan bir platformdur.

Bytescale

Bytescale

bytescale.com

Bytescale, web uygulamaları için görüntü, video ve ses sunmayı kolaylaştıran bir medya işleme çözümüdür.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

NitroPack, web sitelerinin hızını artırmak için önbellekleme, görüntü optimizasyonu ve CDN hizmetleri sunan kullanıcı dostu bir araçtır.

Filestack

Filestack

filestack.com

Filestack, dosya yükleme ve dönüşüm işlemlerini kolaylaştıran bir platformdur, geliştiricilere API ve SDK seti sunar.

Vercel

Vercel

vercel.com

Vercel, web uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturma ve dağıtma için geliştiricilere araçlar ve altyapı sağlayan bir bulut platformudur.

Sucuri

Sucuri

sucuri.net

Sucuri, web sitelerini kötü amaçlı yazılımlara, saldırılara ve tehditlere karşı koruyan bulut tabanlı bir güvenlik çözümüdür.

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath, içerik dağıtım ağı ve kenar bilgi işlem çözümleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Web performansını ve güvenliğini artırır.

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify, web uygulamaları ve statik siteler için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur.

Medianova

Medianova

medianova.com

Medianova, dijital içerik sunumu için CDN ve bulut çözümleri sağlayan bir platformdur. Hız, güvenlik ve ölçeklenebilirlik sunar.

Edgio

Edgio

edg.io

Edgio (NASDAQ: EGIO), şirketlerin çevrimiçi deneyimleri ve içerikleri daha hızlı, daha güvenli ve daha fazla kontrolle sunmalarına yardımcı olur. Geliştirici dostu, küresel ölçekli uç ağımız, tamamen entegre uygulama ve medya çözümlerimizle birleştiğinde, yüksek performanslı, güvenli web mülklerinin ve akış içeriğinin sunulması için tek bir platform sağlar. Bu tamamen entegre platform ve uçtan uca uç hizmetler sayesinde şirketler, içeriği daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde sunarak genel geliri ve iş değerini artırabilir. Tüm hizmetler, 250 Tbps bant genişliği kapasitesine sahip özel, küresel ağımızın ucunda çalışır. Tüm web trafiğinin %5'ini işliyoruz ve hızla büyüyoruz. Edgio'ya TD Ameritrade, Plus500, Solvay Bank, Yahoo, Shoe Carnival, Kanada Hokey Ligi, Dünya Şampiyonu Fantezi, Mars Wrigley, Coach ve Kate Spade güvenmektedir.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva, web uygulamalarını ve verileri korumak için DDoS koruma, API güvenliği, veri güvenliği ve gelişmiş bot koruması gibi çözümler sunar.

CDNetworks

CDNetworks

cdnetworks.com

CDNetworks, internet içeriği ve uygulamalarını hızlandırmak ve güvenliğini artırmak için kapsamlı CDN hizmetleri sunan bir platformdur.

CDN77

CDN77

cdn77.com

CDN77, web içeriğini hızlı ve güvenli bir şekilde sunan global bir içerik dağıtım ağıdır. Yüksek trafik gereksinimlerini karşılamak için çalışır.

CacheFly

CacheFly

cachefly.com

Dünyanın her yerinde daha hızlı içerik sunumuyla rekabeti yenin! CacheFly, tamamen işinize göre uyarlanmış güvenilir CDN çözümleri sunar.

BunnyCDN

BunnyCDN

bunny.net

BunnyCDN, web içeriğini hızla ve güvenilir bir şekilde sunan bir içerik dağıtım ağıdır. Kullanıcı dostu kontrol paneli ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile desteklenir.

ArvanCloud

ArvanCloud

arvancloud.com

ArvanCloud, CDN, bulut depolama, güvenlik ve veri yönetimi gibi entegre bulut hizmetleri sunan kapsamlı bir platformdur.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.

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