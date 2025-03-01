İçerik Dağıtım Ağı (CDN) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Trinidad ve Tobago

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İçerik Dağıtım Ağı (CDN) sağlayıcıları, içeriği verimli bir şekilde sunarak web sitesi performansını artırmak için tasarlanmış bir sunucu ve hizmet ağı sunar. CDN'ler, dijital içeriğin kaynak sunucudan kullanıcının en yakın PoP'sine dağıtımını optimize etmek için coğrafi olarak dağıtılmış varlık noktalarını (PoP'ler) kullanır. Bu strateji gecikmeyi azaltır ve web siteleri için yükleme sürelerini iyileştirir. Kuruluşlar, güvenilir içerik dağıtımını sağlamak için web önbelleğe alma, istek yönlendirme ve sunucu yükü dengeleme gibi CDN hizmetlerinden yararlanır. CDN'lerden yararlanan işletmelere örnek olarak hızlı ve tutarlı web performansına dayanan çevrimiçi video akış platformları ve e-ticaret web siteleri gösterilebilir. Bazı CDN'ler ayrıca bağımsız barındırma çözümleri de sunsa da, CDN'ler genellikle içerik dağıtım hızlarını optimize etmek için web barındırma hizmetleriyle entegre edilir. Bazı içerik yönetim sistemleri, CDN'lerle yerleşik uyumluluk sağlayarak kullanıcıların web sitesi performanslarını kolayca geliştirmelerine olanak tanır.
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Pinata
pinata.cloud
Pinata, Özel Ağ Geçitleri sayesinde IPFS'ye yüklemeyi ve ağdan inanılmaz hızlarla içerik almayı kolaylaştırır.
appfleet
appfleet.com
appfleet, işletmelerin ve geliştiricilerin konteynerleri ve web uygulamalarını aynı anda birden fazla konuma dağıtmasına olanak tanıyan küresel bir uç bulut platformudur. Platform, trafiğin kümelenmesi, dağıtılması ve yük dengelemesinin karmaşıklığını otomatik olarak yönetir.
Transloadit
transloadit.com
Transloadit, en gelişmiş dosya yükleme ve işleme API'sidir. Tus ve Uppy'yi yaratanlarla aynı kişiler tarafından yönetiliyor. İş akışları, tek bir API çağrısıyla birçok varyasyondaki yüz binlerce dosyanın işlenmesine olanak tanır. Bu dosyalar türe ve meta verilere göre filtrelenebilir, ardından müşterinin seçtiği depolama çözümüne (ör. Amazon S3, Google Drive, kendi FTP sunucusu, Backblaze vb.) aktarılabilir. Transloadit, çok sayıda dosya formatını ve düzenleme özelliğini destekleyerek dosya işleme için yapay zeka gibi gelişmiş çözümler sunar.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net, hepsi bir arada Yönetilen WordPress Hosting çözümüdür. Rocket.net platformu, her boyuttaki web sitesinin performansını ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için sıfırdan tasarlanmıştır.
TwicPics
twicpics.com
TwicPics, görüntü yönetiminizi kolaylaştırır ve duyarlı web görüntülerine ilişkin en iyi uygulamaların tümünü yalnızca birkaç satır kodla erişilebilir hale getirir. Entegrasyonu kolay olan TwicPics, tarayıcı bağlamına göre anında görüntü optimizasyonları gerçekleştirir. Piksel mükemmelliğinde yeniden boyutlandırma, sanat yönetimi, yer tutucu oluşturma, önbelleğe alma politikası ve küresel bir CDN'den teslimatla ilgilenir. Aynı özellikler gömülü videolar için de mevcuttur. Düzinelerce uluslararası üne sahip marka, hızlı sayfa yükleme hızını yüksek görsel kaliteyle birleştirmek için TwicPics'e güveniyor.
Mlytics
mlytics.com
Seçenekler ve şeffaflıkla daha güvenilir, daha hızlı ve daha güvenli bir internet dünyası hayal ediyoruz. Mlytics, web sitenizin performansını küresel olarak artırmanıza ve kesintileri önlemenize yardımcı olmak için akıllı bir Çoklu CDN çözümünden yararlanır. Yalnızca birkaç tıklamayla birden fazla CDN'yi izlemek, karşılaştırmak, erişmek, edinmek ve yönetmek için tek bir görünüm sağlayan benzersiz bir deneyim sunma platformu geliştirdik. Tam otomatik, akıllı yük dengeleme çözümümüz trafiği sürekli olarak en iyi performans gösteren CDN'ye yönlendirdiğinden kullanıcılar mümkün olan en iyi dijital içerik deneyiminin keyfini çıkarır.
ImageEngine
imageengine.io
Otomatik Görüntü Optimizasyonuyla Site Hızını Artırın: Cihaza duyarlı resim CDN'miz ile son kullanıcının cihazına uygun görselleri optimize ederek sayfa yükleme sürelerini iyileştirin. 30 günlük ücretsiz denemenizi başlatın, kredi kartı gerekmez. Web sitenizi ImageEngine ile entegre etmenin ne kadar kolay olduğunu görün.
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA, e-Ticaret sitesi hızı ve alışveriş yapan dönüşümlerinde liderdir ve site hızınızı ve çevrimiçi gelirinizi önemli ölçüde artırmak için tüm üçüncü taraf teknolojilerin, görsellerin ve diğer dijital öğelerin sitenize yüklenmesini optimize etmenize olanak tanır. YOTTAA, 1.500'den fazla e-Ticaret sitesine güç sağlıyor çünkü yavaş bir e-Ticaret sitesi, kanıtlanmış bir dönüşüm öldürücüdür. Site hızı önemlidir. Bir sayfanın yüklenmesi dört saniyeden uzun sürdüğünde alışveriş yapanların %60'ından fazlası sayfadan ayrılıyor. Bunun temel nedeni, e-Ticaret sitelerinin kusursuz bir alışveriş deneyimi sağlamak için kullandığı, ancak aynı zamanda sayfaların yavaş yüklenmesine de neden olan ağır üçüncü taraf teknolojileridir. YOTTAA ile artık işlevsellik ve site hızı arasında seçim yapmanıza gerek yok; her ikisine de sahip olabilirsiniz. Önbellek Deneyimiyle Tanışın (Ocak 2024) - Bu yeni özellik, müşterinin amacını tahmin eder ve alışveriş yolculuğu boyunca sayfaları önceden yükler. Neredeyse anında sayfa yüklemeleri ve son derece kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleri, site ziyaretçilerinin keşiften ödemeye kadar yüksek düzeyde ilgi ve motivasyona sahip olmasını sağlayacaktır!
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN, dünya genelinde stratejik olarak konumlandırılmış 25'ten fazla POP'a sahip basit, hızlı ve güvenilir bir İçerik Dağıtım Ağıdır. KeyCDN, GB başına 0,04 ABD Doları (her bölge) ile en düşük fiyatı, kullandıkça öde ve HTTP/2 Desteği, Ücretsiz SSL, Anında Temizleme, RESTful API, Gerçek Zamanlı Analiz, İki Faktörlü gibi birçok gelişmiş özellik sunar. Auth ve 24+ CMS entegrasyonu (WordPress, Drupal, Joomla, Magento, vb.).
DataPacket
datapacket.com
DataPacket, özel sunucular alanında, tüm iş yükleri için en son teknolojiyi, benzersiz bir ağı ve müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanan bir yaklaşımı sağlayan lider bir küresel oyuncudur. DataPacket'in stoğu, altı kıtadaki 51 veri merkezinde bulunan, paylaşılmayan 10-200GE uplink'lere sahip 3000'den fazla çıplak metal içerir. Düşük gecikmeli ve güvenilir veri dağıtımını sağlamak için, 16 EN İYİ toplu taşıma sağlayıcısına ve 300'ün üzerinde özel eş ortağına doğrudan erişime sahip güçlü bir ağ işletiyorlar. Benzersiz bir şekilde, DataPacket'in telefon, e-posta, çevrimiçi sohbet veya Slack aracılığıyla 7/24 gerçek zamanlı olarak erişilebilen yetenekli L2-L3 şirket içi destek mühendisleri, herhangi bir sorunu doğrudan çözmenize yardımcı olmaya hazırdır. Chatbot yok, günlerce ortalıkta dolaşan bilet yok.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
2003 yılında kurulan AccuWeb Hosting, dünya çapındaki müşterilerine en Ekonomik ve Güvenilir web barındırma çözümlerini sunan, Old Tappan, New Jersey (ABD) merkezli bir web barındırma şirketidir. AccuWeb Hosting, 14 yıldan fazla deneyime sahip, borçsuz, özel bir şirkettir. Bugün itibariyle AccuWeb Hosting 101.025'ten fazla memnun müşteriye hizmet veriyor ve bu sayı artıyor. AccuWeb Hosting'in çevrimiçi destek personeli haftanın 7 günü 24 saat açıktır. Size kolaylık sağlamak için bir destek bildirimi oluşturabilir veya canlı bir çevrimiçi sohbete katılabilirsiniz. Tüm biletler ve sohbet istekleri, son derece yetenekli Seviye-3 barındırma teknisyenleri tarafından tatmin edici bir şekilde yanıtlanır. Destek biletlerinin çoğu 30 dakikadan kısa sürede yanıtlanır. AccuWebHosting'in sunucuları ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Singapur ve Hindistan'da bulunan son teknolojiye sahip veri merkezlerinde bulunmaktadır. Bu ultra modern veri merkezi, 7x24 saha personeli, çoklu internet bağlantısı, 7x24 tesis izleme, yangın söndürme sistemi, yedek güç jeneratörü, sürekli video gözetimi ve şifre kartı korumalı girişlerle donatılmıştır. Sunucuların çoğu, 64 ila 512 GB RAM'e sahip Dual Xeon E5 serisi işlemciler ve RAID10 kurulumuna sahip yüksek hızlı kurumsal sınıf sürücüler tarafından desteklenmektedir. Ek olarak, tüm web barındırma paketleri Para İade Garantisi, olağanüstü %99,99 kesintisiz çalışma standardı ve 7x24 tabanlı destek ile birlikte gelir.
Imgix
imgix.com
Görseller internetin en önemli bağ dokusudur; insanların satın alma kararlarını bilgilendirir, içeriği insanlarla, insanları da birbirine bağlar. Görsel medya ortamının son on yılda hiç olmadığı kadar karmaşık ve çeşitli hale gelmesine rağmen çoğu işletme, görselleri yanlış bir şekilde uzun süredir çözülmüş bir sorun olarak görüyor. Görsellerinizin yanlış olması, zamanla daha da artacak, işinizi beklenmedik ve yankı uyandıracak şekilde ciddi şekilde sınırlayacak olumsuz sonuçlara yol açar. Zorluklar özellikle sık güncellenen ve zengin multimedya içeriğine sahip yüksek etkileşimli web sitelerinde belirgindir. imgix'te görseller aracılığıyla işletmenizi geliştirmeyi basit hale getiriyorlar. Görüntü depolarınızı platformlarıyla entegre edin ve optimize edilmiş görüntüleri zahmetsizce oluşturup dünya çapındaki herhangi bir cihaza dakikalar içinde sunabilirsiniz. Görüntü yönetimi, işleme ve AVIF, HLS kod dönüştürme ve görüntü yapay zekası gibi üst düzey teknolojiler için bize güvenin. Birden fazla aracı yönetmek ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak yerine, bırakın hepsini biz halledelim. Daha fazlasını www.imgix.com adresinde keşfedin. imgix, Y Combinator, RRE, AceCap ve Tuesday Capital gibi vizyoner yatırımcılar tarafından desteklenmektedir. Ünlü Y Combinator hızlandırıcı programı aracılığıyla başlatıldı. Müşterileri arasında Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo ve Eventbrite yer alıyor.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy, Çin'de daha hızlı web performansı elde etmek için web sitelerini yeniden tasarlayan ve yeniden tasarlayan SaaS tabanlı bir platformdur. Bugüne kadar denizde neredeyse karada performans elde edebilen tek Web Uyumluluk platformudur. Platform, Çin'de hızlı, tam ve güvenli bir şekilde yüklenmelerine yardımcı olmak için web sitelerine bağlanıyor. Karada seçenekler mevcuttur Chinafy'nin platformu, donanım eklemeden, bir kod satırını manuel olarak değiştirmeden veya yeni bir URL eklemeden Çin'de teslimat için herhangi bir internet mülkünü hızlandırır, optimize eder ve korur. Akıllı Çin'e özgü kaynak optimizasyonlarını çoklu yük dengeli bir altyapıyla birleştirerek web siteleri, genel performansta önemli iyileştirmeler elde edebiliyor. Sayfaların tamamen oluşturulmasından tüm sitenin daha tutarlı yüklenmesine kadar Chinafied siteleri, uygun maliyetli, sonuç odaklı bir şekilde hemen çıkma oranlarında bir azalma, kullanılabilirlikte bir artış ve dönüşümlerde bir artış yaşar. Merkezi Hong Kong'dadır. Chinafy ve Ortakları, Çin hükümeti Sanayi ve MIIT Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın düzenlemelerine saygı gösterir ve düzenlemelerine uyar ve şu anda erişilemeyen siteleri desteklemez.
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com), geliştiricilerin ve şirketlerin 3D içeriği kendi kuruluşları ve ötesinde gerçek zamanlı olarak depolaması, güvence altına alması ve paylaşmasına yönelik bir 3D varlık yönetimi platformudur. Geliştiricilerin ve kuruluşların 3D içeriklerini gerçek zamanlı ve genel olarak yönetmelerine, işlemelerine ve yayınlamalarına olanak tanıyan bir 3D öncelikli içerik yönetim sistemi (CMS) ve dağıtım ağı (CDN), varlık sıkıştırma ve dönüştürme araçları ve ölçeklenebilir bir BaaS altyapısı sunuyoruz. cihazlar. Platformumuzu gerçek zamanlı 3D deneyimler oluşturmak (sağlık hizmetleri, eğlence, perakende, oyun, pazarlama, eğitim ve daha fazlası için) ve etkileşimli içeriklerini yönetmek ve 3D varlıkları kendi genelinde keşfetmek, işlemek ve paylaşmak için kullanan 100.000'den fazla kullanıcıya hizmet veriyoruz. takımlar ve ötesi.
Vodlix
vodlix.com
Vodlix, IPTV ve VOD (isteğe bağlı video) ihtiyaçları için bulut tabanlı çözümler sunan beyaz etiketli bir video akışı ve OTT (üst üst) platformdur. Her şeyi sıfırdan inşa etmek zorunda kalmadan işletmelerin ve bireylerin kendi video akış hizmetlerini kolaylıkla oluşturmalarına ve başlatmalarına olanak tanır. Vodlix, son kullanıcılar için EPG (elektronik program kılavuzu) ve canlı TV gibi özelliklerle yüksek kaliteli bir izleme deneyimi sunar, bu da izleyicilerin nelerin tam bir listesinden kolayca göz atmalarını ve en sevdikleri şovları yayınlarken izlemelerini sağlar. Buna ek olarak, Vodlix, izleyicilere özelleştirilebilir içerik paketleri sunmayı kolaylaştıran ve izleyicilerin neler erişebileceği üzerinde daha fazla esneklik ve kontrol sağlayan bir paket yönetim sistemi sunar. Video kodlaması ve profesyonel ve kurumsal planlarda mobil ve TV uygulamaları için ek maliyet içermeyen şeffaf fiyatlandırma ile Vodlix, işletmelerin gelirlerini en üst düzeye çıkarmasına ve maliyetleri en aza indirmelerine yardımcı olur. Vodlix ayrıca akış hizmetinizin sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için çeşitli güvenlik ve müşteri destek özellikleri sunar. Genel olarak, Vodlix, işletmelere ve bireylere başarılı bir akış hizmeti oluşturmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlayan kapsamlı bir video akış platformudur.
Bytescale
bytescale.com
Bayt ölçeği, web uygulamaları için resim, video ve ses sunmanın en iyi yoludur. Şunları içerir: Hızlı CDN, Depolama ve Medya İşleme API'leri.
Akamai
akamai.com
Akamai, kullanıcılar ve işletmeler için çevrimiçi deneyimleri optimize etmeye odaklanan önde gelen bir içerik dağıtım ağı (CDN) ve bulut servis sağlayıcısıdır. Temel Özellikler: * İçerik Teslimatı: Akamai, web içeriğinin ve uygulamalarının teslimatını hızlandırarak küresel olarak kullanıcılar için hızlı ve güvenilir erişim sağlar. * Güvenlik Çözümleri: Platform, çevrimiçi tehditlere karşı korunmak için DDOS koruması ve web uygulaması güvenlik duvarları dahil güçlü güvenlik özellikleri sunar. * Edge Computing: Akamai, verileri kullanıcılara daha yakın işlemek, performansı iyileştirmek ve gecikmeyi azaltmak için kenar hesaplamasını kullanır. * Ölçeklenebilirlik: İşletmeler çevrimiçi operasyonlarını Akamai’nin farklı ihtiyaçlara göre uyarlanmış esnek çözümleriyle kolayca ölçeklendirebilir.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack, dünya çapında 190.000'den fazla web sitesini optimize eden lider hepsi bir arada site hızı çözümüdür. NitroPack, bir web sitesi sahibinin sitesini hızlandırmak, Önemli Web Verilerini iletmek ve dönüşümleri artırmak için ihtiyaç duyabileceği tüm özellikleri birleştirir: - Gelişmiş önbelleğe alma - Eksiksiz görüntü optimizasyon yığını - Kod optimizasyonu - Yerleşik global CDN - Yazı Tipi Optimizasyonu - Ve daha fazlası… Ayrıca , kullanmak için hiçbir kodlama veya teknik beceri gerektirmez. Herkes bunu ayarlayabilir ve yavaş site hızından yüksek site hızına geçebilir ve Önemli Web Verileri'ni 5 dakikadan kısa sürede geçemez. NitroPack, tüm optimizasyonlar otomatik olarak uygulandığından, bir daha asla sayfa hızı konusunda endişelenmenize gerek kalmamasını sağlar. Ancak bazılarına ince ayar yapmak istiyorsanız bunu kullanıcı dostu kontrol paneli aracılığıyla yapabilirsiniz. Üstelik uzman Desteğimiz günün her saati yardıma hazırdır.
Filestack
filestack.com
Filestack, geliştiriciler için en uygun dosya işleme hizmetidir. Dosyaları uygulamanıza 3,6 kat daha hızlı ve 100 kat daha fazla güvenilirlikle kolayca yükleyin. Bu dosya yüklemeleri daha sonra kalite kaybı olmadan dosya türleri arasında kolayca dönüştürülebilir. Filestack, dosyalarınızın benzersiz bir hız ve kontrolle teslim edilmesi için duyarlı, güvenilir ve güvenli teslimat sağlar. Dosya işleme komutlarını tek bir API çağrısında otomatikleştirmenize olanak tanıyan, yönetimi kolay bir kullanıcı arayüzü olan Filestack İş Akışları'nı kullanarak karmaşık görevleri basitleştirin. İçeriğinizin etiketlenmesi, iş için güvenli olması ve uygulamanıza ulaşmadan virüs içermemesi için iş akışınıza zeka ekleyin. Siz uğraşmayasınız diye mantığı kodladık. Tüm bunları yalnızca birkaç satır kodla uygulayın.
Vercel
vercel.com
Vercel'in Ön Uç Bulutu, daha hızlı, daha kişiselleştirilmiş bir web oluşturmak, ölçeklendirmek ve güvenliğini sağlamak için geliştirici deneyimi ve altyapısını sağlar. Araç kiti ön uç ekiplerinin sevgisini sağlayarak ve küresel uç altyapıyı sunarak Vercel, geliştirici potansiyelini açığa çıkarır ve fikirden küresel uygulamaya saniyeler içinde geçmenizi sağlar. Vercel'i kullanan şirketler, kuruluşlar ve bireysel geliştiriciler, Under Armour, Nintendo, The Washington Post, Porsche ve Zapier gibi müşterilerin dinamik kullanıcı deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan, tam olarak yönetilen, yüksek düzeyde optimize edilmiş bir deneyimden yararlanıyor.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri, Daniel B. Cid (OSSEC projesinin kurucusu) tarafından 2010 yılında kurulan bir şirkettir. Web Sitelerini Temizliyor ve Koruyoruz. Tüm web sitelerinizi güvence altına alarak içiniz rahat olsun. Hack'leri düzeltir ve gelecekteki saldırıları önleriz. Her site için bulut tabanlı bir platform.
StackPath
stackpath.com
StackPath, merkezi Dallas, Teksas'ta bulunan bir Amerikan uç bilişim platformu sağlayıcısıdır. Kurucu ekibi, 2013 yılında IBM tarafından satın alınan SoftLayer Technologies'in kurucu ortağı olan Lance Crosby tarafından yönetildi.
Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik web siteleri için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan, San Francisco merkezli bir bulut bilişim şirketidir. Özellikleri arasında Git'ten Netlify Edge genelinde sürekli dağıtım, şirketin küresel uygulama dağıtım ağı altyapısı, sunucusuz form işleme, AWS Lambda işlevlerine yönelik destek ve Let's Encrypt ile tam entegrasyon yer alıyor. Hem ücretsiz hem de ücretli planlar sunar. Netlify müşterileri arasında Google, Facebook, Verizon, NBC, Samsung, Nike, Cisco, Atlassian, LiveChat, Unilever, TriNet, Loblaw, Wieden+Kennedy, HashiCorp, Vue.js, Citrix, Peloton, Kubernetes bulunmaktadır. , Lodash, Smashing Magazine ve Sequoia Capital.
Medianova
medianova.com
Medianova, akış, kodlama, önbelleğe alma, mikro önbellekleme, hibrit CDN ve web sitesi hızlandırma konularında deneyimli, küresel CDN çözümleri ve bulut platformları sağlar. 20 ülkedeki ayak izi ve %100 SSD destekli her noktaya yayın ağıyla Medianova, Cedexis tabanlı Avrupa ve Orta Doğu'daki en hızlı https güvenli CDN'lerden biridir.
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO), şirketlerin çevrimiçi deneyimleri ve içerikleri daha hızlı, daha güvenli ve daha fazla kontrolle sunmalarına yardımcı olur. Geliştirici dostu, küresel ölçekli uç ağımız, tamamen entegre uygulama ve medya çözümlerimizle birleştiğinde, yüksek performanslı, güvenli web mülklerinin ve akış içeriğinin sunulması için tek bir platform sağlar. Bu tamamen entegre platform ve uçtan uca uç hizmetler sayesinde şirketler, içeriği daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde sunarak genel geliri ve iş değerini artırabilir. Tüm hizmetler, 250 Tbps bant genişliği kapasitesine sahip özel, küresel ağımızın ucunda çalışır. Tüm web trafiğinin %5'ini işliyoruz ve hızla büyüyoruz. Edgio'ya TD Ameritrade, Plus500, Solvay Bank, Yahoo, Shoe Carnival, Kanada Hokey Ligi, Dünya Şampiyonu Fantezi, Mars Wrigley, Coach ve Kate Spade güvenmektedir.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve performansı hakkında öngörüler sağlamak için bant genişliği kullanımını ve bir dizi performans izleme ve analiz hizmetini en aza indirin.
CDNetworks
cdnetworks.com
2000 yılında kurulan CDNetworks, İnternet içeriği ve uygulamalarının dağıtımı için teknoloji, ağ altyapısı ve müşteri hizmetleri sağlayan tam hizmetli bir içerik dağıtım ağıdır (CDN). Şirket, özellikle Güney Amerika, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere gelişmekte olan İnternet pazarlarına vurgu yaparak kendisini çok uluslu bir içerik dağıtım hizmetleri sağlayıcısı olarak konumlandırıyor. Şirketin içerik dağıtım ağı, beş kıtada 1.500 Varlık Noktasından (PoP) oluşmaktadır. Hizmetler arasında CDN, video hızlandırma, DDoS koruması, bulut depolama, bulut erişim güvenliği aracısı (CASB), web uygulaması güvenlik duvarı (WAF) ve bulut yük dengelemeli yönetilen DNS yer alır. Temel fark yaratan unsurlar arasında çok sayıda küresel PoP, Çin ve Rusya'da iyi ağ varlığı ve Forbes, Samsung ve Hyundai gibi yüksek profilli müşteriler yer alıyor. CDNetworks'ün ABD, Güney Kore, Çin, Japonya, İngiltere ve Singapur'da ofisleri bulunmaktadır. CDNetworks, 2018'de logo rengini mavi yeşilden çok renkli bir renge dönüştürdü ve "Hızlandır, Güvenli, Kontrol" sloganını ekledi. Genel merkez 2018 yılı sonunda Hong Kong'dan Singapur'a taşındı.
CDN77
cdn77.com
CDN77, dünyanın en çok talep edilen ve en çok erişilen web sitelerinin ve uygulamalarının ayda bir milyardan fazla kullanıcıya mümkün olan en iyi çevrimiçi deneyimi sunmasına yardımcı olur. Her saniye 9.000.000'dan fazla HTTP isteği alıyoruz. Her gün 55 Tbps'nin üzerinde trafik zirveleri kaydediyoruz. Ve her ay yaklaşık 30.000 DDoS saldırısını başarıyla azaltıyoruz. Altı kıtaya yayılan 180 Tbps (ve giderek büyüyen) ağımızla, yüksek hacimli trafiği ve her boyutta beklenmedik yoğunlukları yönetecek şekilde tasarlandık. Müşterilerimiz arasında Udemy ve Sport1 gibi canlı ve isteğe bağlı video platformları, ESET gibi güvenlik şirketleri veya Hubble Uzay Teleskobu ve Avrupa Uzay Ajansı dahil yüksek profilli uzay ajansları bulunmaktadır. Müşterilerimizle sürekli olarak yan yana çalışıyoruz, onların özel ihtiyaçlarına göre ek özellikler ve özel konfigürasyonlar geliştiriyoruz. Gecikmeye dayalı yönlendirme, çok katmanlı önbellekleme sistemleri, kaynak kalkanları, özel DDoS koruması ve müşteri merkezli yaklaşım, müşterilerin bize güvenmesinin nedenlerinden sadece birkaçıdır.
CacheFly
cachefly.com
Dünyanın her yerinde daha hızlı içerik sunumuyla rekabeti yenin! CacheFly, tamamen işinize göre uyarlanmış güvenilir CDN çözümleri sunar.
BunnyCDN
bunny.net
bunny.net basit ama güçlü bir içerik dağıtım platformudur ve ücretsiz SSL, Brotli, HTTP/2 ve %100 Kullandıkça Öde fiyatlandırmasıyla maliyetin çok altında ışık hızında performans sunar.
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud, CDN, Bulut DNS, Bulut Güvenliği, Bulut veri merkezi, Bulut depolama, VoD, Canlı yayın ve video reklamlar gibi entegre bulut hizmetleri sunar.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
2009 yılında kurulan Alibaba Cloud, 200'den fazla ülke ve bölgedeki binlerce işletmeye, geliştiriciye ve hükümet kuruluşlarına hizmet veren bulut bilişim ve yapay zekada küresel bir liderdir. Müşterilerinin başarısına bağlı olan Alibaba Cloud, çevrimiçi çözümlerinin bir parçası olarak güvenilir ve güvenli bulut bilişim ve veri işleme özellikleri sağlar. Ocak 2017'de Alibaba Cloud, Olimpiyatların resmi bulut hizmetleri ortağı oldu.
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