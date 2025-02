İçerik Dağıtım Ağı (CDN) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Güney Sudan

Vodlix

vodlix.com

Vodlix, IPTV ve VOD (isteğe bağlı video) ihtiyaçları için bulut tabanlı çözümler sunan beyaz etiketli bir video akışı ve OTT (üst üst) platformdur. Her şeyi sıfırdan inşa etmek zorunda kalmadan işletmelerin ve bireylerin kendi video akış hizmetlerini kolaylıkla oluşturmalarına ve başlatmalarına olanak tanır. Vodlix, son kullanıcılar için EPG (elektronik program kılavuzu) ve canlı TV gibi özelliklerle yüksek kaliteli bir izleme deneyimi sunar, bu da izleyicilerin nelerin tam bir listesinden kolayca göz atmalarını ve en sevdikleri şovları yayınlarken izlemelerini sağlar. Buna ek olarak, Vodlix, izleyicilere özelleştirilebilir içerik paketleri sunmayı kolaylaştıran ve izleyicilerin neler erişebileceği üzerinde daha fazla esneklik ve kontrol sağlayan bir paket yönetim sistemi sunar. Video kodlaması ve profesyonel ve kurumsal planlarda mobil ve TV uygulamaları için ek maliyet içermeyen şeffaf fiyatlandırma ile Vodlix, işletmelerin gelirlerini en üst düzeye çıkarmasına ve maliyetleri en aza indirmelerine yardımcı olur. Vodlix also offers a variety of security and customer support features to ensure that your streaming service runs smoothly and safely. Genel olarak, Vodlix, işletmelere ve bireylere başarılı bir akış hizmeti oluşturmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlayan kapsamlı bir video akış platformudur.