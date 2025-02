İçerik Dağıtım Ağı (CDN) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Slovakya

CDN77

CDN77, dünyanın en çok talep edilen ve en çok erişilen web sitelerinin ve uygulamalarının ayda bir milyardan fazla kullanıcıya mümkün olan en iyi çevrimiçi deneyimi sunmasına yardımcı olur. Her saniye 9.000.000'dan fazla HTTP isteği alıyoruz. Her gün 55 Tbps'nin üzerinde trafik zirveleri kaydediyoruz. Ve her ay yaklaşık 30.000 DDoS saldırısını başarıyla azaltıyoruz. Altı kıtaya yayılan 180 Tbps (ve giderek büyüyen) ağımızla, yüksek hacimli trafiği ve her boyutta beklenmedik yoğunlukları yönetecek şekilde tasarlandık. Müşterilerimiz arasında Udemy ve Sport1 gibi canlı ve isteğe bağlı video platformları, ESET gibi güvenlik şirketleri veya Hubble Uzay Teleskobu ve Avrupa Uzay Ajansı dahil yüksek profilli uzay ajansları bulunmaktadır. Müşterilerimizle sürekli olarak yan yana çalışıyoruz, onların özel ihtiyaçlarına göre ek özellikler ve özel konfigürasyonlar geliştiriyoruz. Gecikmeye dayalı yönlendirme, çok katmanlı önbellekleme sistemleri, kaynak kalkanları, özel DDoS koruması ve müşteri merkezli yaklaşım, müşterilerin bize güvenmesinin nedenlerinden sadece birkaçıdır.