İçerik Dağıtım Ağı (CDN) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Suudi Arabistan

Vodlix

vodlix.com

Vodlix, IPTV ve VOD (İstek Üzerine Video) ihtiyaçları için bulut tabanlı çözümler sunan, beyaz etiketli bir video akışı ve OTT (Over-The-Top) platformudur. İşletmelerin ve bireylerin, her şeyi sıfırdan oluşturmaya gerek kalmadan kendi video akış hizmetlerini kolaylıkla oluşturup başlatmalarına olanak tanır. Vodlix, EPG (Elektronik Program Rehberi) ve LIVE TV gibi özelliklerle son kullanıcılara yüksek kaliteli bir izleme deneyimi sunuyor; bu özellikler izleyicilerin yayında olanların tam listesine kolayca göz atmasına ve en sevdikleri programları yayınlanırken izlemelerine olanak tanıyor. Ek olarak Vodlix, izleyicilere özelleştirilebilir içerik paketleri sunmayı kolaylaştıran ve izleyicilerin erişebileceği şeyler üzerinde daha fazla esneklik ve kontrol sağlayan bir Paket yönetim sistemi sunuyor. Profesyonel ve kurumsal planlarda video kodlamayı içeren ve mobil ve TV uygulamaları için ek maliyet içermeyen şeffaf fiyatlandırmayla Vodlix, işletmelerin gelirlerini en üst düzeye çıkarmalarına ve maliyetleri en aza indirmelerine yardımcı olur. Vodlix ayrıca yayın hizmetinizin sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için çeşitli güvenlik ve müşteri destek özellikleri de sunar. Genel olarak Vodlix, işletmelere ve bireylere başarılı bir yayın hizmeti oluşturmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlayan kapsamlı bir video yayın platformudur.