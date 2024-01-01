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İçerik Dağıtım Ağı (CDN) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kamerun
İçerik Dağıtım Ağı (CDN) sağlayıcıları, içeriği verimli bir şekilde sunarak web sitesi performansını artırmak için tasarlanmış bir sunucu ve hizmet ağı sunar. CDN'ler, dijital içeriğin kaynak sunucudan kullanıcının en yakın PoP'sine dağıtımını optimize etmek için coğrafi olarak dağıtılmış varlık noktalarını (PoP'ler) kullanır. Bu strateji gecikmeyi azaltır ve web siteleri için yükleme sürelerini iyileştirir. Kuruluşlar, güvenilir içerik dağıtımını sağlamak için web önbelleğe alma, istek yönlendirme ve sunucu yükü dengeleme gibi CDN hizmetlerinden yararlanır. CDN'lerden yararlanan işletmelere örnek olarak hızlı ve tutarlı web performansına dayanan çevrimiçi video akış platformları ve e-ticaret web siteleri gösterilebilir. Bazı CDN'ler ayrıca bağımsız barındırma çözümleri de sunsa da, CDN'ler genellikle içerik dağıtım hızlarını optimize etmek için web barındırma hizmetleriyle entegre edilir. Bazı içerik yönetim sistemleri, CDN'lerle yerleşik uyumluluk sağlayarak kullanıcıların web sitesi performanslarını kolayca geliştirmelerine olanak tanır.
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, kapsamlı bulut ürünleri ve çözümleriyle desteklenen dijitalleşmeyi hızlandırmak için küresel olarak ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir bulut bilişim hizmetleri sunan, dünyanın en büyük bulut bilişim şirketlerinden biridir.
Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik web siteleri için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan, San Francisco merkezli bir bulut bilişim şirketidir. Özellikleri arasında Git'ten Netlify Edge genelinde sürekli dağıtım, şirketin küresel uygulama dağıtım ağı altyapısı, sunucusuz form işleme, A...
Vercel
vercel.com
Vercel'in Ön Uç Bulutu, daha hızlı, daha kişiselleştirilmiş bir web oluşturmak, ölçeklendirmek ve güvenliğini sağlamak için geliştirici deneyimi ve altyapısını sağlar. Araç kiti ön uç ekiplerinin sevgisini sağlayarak ve küresel uç altyapıyı sunarak Vercel, geliştirici potansiyelini açığa çıkarır ve ...
Vodlix
vodlix.com
En Hızlı Beyaz Etiketli Video Yayını ve OTT Çözümü. IPTV ve VOD ihtiyaçlarınız için en iyi bulut tabanlı OTT çözümüyle en yüksek kalitede video akışını deneyimleyin. Vodlix ile üstün görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarın.
BunnyCDN
bunny.net
bunny.net basit ama güçlü bir içerik dağıtım platformudur ve ücretsiz SSL, Brotli, HTTP/2 ve %100 Kullandıkça Öde fiyatlandırmasıyla maliyetin çok altında ışık hızında performans sunar.
StackPath
stackpath.com
StackPath, merkezi Dallas, Teksas'ta bulunan bir Amerikan uç bilişim platformu sağlayıcısıdır. Kurucu ekibi, 2013 yılında IBM tarafından satın alınan SoftLayer Technologies'in kurucu ortağı olan Lance Crosby tarafından yönetildi.
CDNetworks
cdnetworks.com
2000 yılında kurulan CDNetworks, İnternet içeriği ve uygulamalarının dağıtımı için teknoloji, ağ altyapısı ve müşteri hizmetleri sağlayan tam hizmetli bir içerik dağıtım ağıdır (CDN). Şirket, özellikle Güney Amerika, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere gelişmekte olan İnternet pazarlarına vurgu yapar...
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud, CDN, Bulut DNS, Bulut Güvenliği, Bulut veri merkezi, Bulut depolama, VoD, Canlı yayın ve video reklamlar gibi entegre bulut hizmetleri sunar.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri, Daniel B. Cid (OSSEC projesinin kurucusu) tarafından 2010 yılında kurulan bir şirkettir. Web Sitelerini Temizliyor ve Koruyoruz. Tüm web sitelerinizi güvence altına alarak içiniz rahat olsun. Hack'leri düzeltir ve gelecekteki saldırıları önleriz. Her site için bulut tabanlı bir platform.
Filestack
filestack.com
Filestack, geliştiriciler için en uygun dosya işleme hizmetidir. Dosyaları uygulamanıza 3,6 kat daha hızlı ve 100 kat daha fazla güvenilirlikle kolayca yükleyin. Bu dosya yüklemeleri daha sonra kalite kaybı olmadan dosya türleri arasında kolayca dönüştürülebilir. Filestack, dosyalarınızın benzersiz ...
Bytescale
bytescale.com
Bayt ölçeği, web uygulamaları için resim, video ve ses sunmanın en iyi yoludur. Şunları içerir: Hızlı CDN, Depolama ve Medya İşleme API'leri.
CDN77
cdn77.com
CDN77, dünyanın en çok talep edilen ve en çok erişilen web sitelerinin ve uygulamalarının ayda bir milyardan fazla kullanıcıya mümkün olan en iyi çevrimiçi deneyimi sunmasına yardımcı olur. Her saniye 9.000.000'dan fazla HTTP isteği alıyoruz. Her gün 55 Tbps'nin üzerinde trafik zirveleri kaydediyoru...
Akamai
akamai.com
Media Analytics, stratejik karar almayı desteklemeye yardımcı olacak eyleme geçirilebilir bilgiler için raporlama sağlamak üzere tasarlanmış bir self-servis SaaS çözümüdür. Sağlam çözümümüz, video performansının ve hedef kitlenizin izleme deneyiminin görünürlüğü için gereken esneklik ve ayrıntı düze...
NitroPack
nitropack.io
NitroPack, dünya çapında 190.000'den fazla web sitesini optimize eden lider hepsi bir arada site hızı çözümüdür. NitroPack, bir web sitesi sahibinin sitesini hızlandırmak, Önemli Web Verilerini iletmek ve dönüşümleri artırmak için ihtiyaç duyabileceği tüm özellikleri birleştirir: - Gelişmiş önbelleğ...
Medianova
medianova.com
Medianova, akış, kodlama, önbelleğe alma, mikro önbellekleme, hibrit CDN ve web sitesi hızlandırma konularında deneyimli, küresel CDN çözümleri ve bulut platformları sağlar. 20 ülkedeki ayak izi ve %100 SSD destekli her noktaya yayın ağıyla Medianova, Cedexis tabanlı Avrupa ve Orta Doğu'daki en hızl...
Mlytics
mlytics.com
Seçenekler ve şeffaflıkla daha güvenilir, daha hızlı ve daha güvenli bir internet dünyası hayal ediyoruz. Mlytics, web sitenizin performansını küresel olarak artırmanıza ve kesintileri önlemenize yardımcı olmak için akıllı bir Çoklu CDN çözümünden yararlanır. Yalnızca birkaç tıklamayla birden fazla ...
ImageEngine
imageengine.io
ImageEngine, 3'ü 1 arada bir görüntü CDN'sidir. Görüntüleri herhangi bir görüntü sıkıştırıcıdan veya tek başına CDN'den daha hızlı ve %80'in üzerinde önbellek isabet oranıyla sunmak için patentli mobil algılama yazılımımızı, görüntü optimizasyonumuzu ve küresel CDN ağımızı kullanır. Ayrıca ImageEngi...
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN, dünya genelinde stratejik olarak konumlandırılmış 25'ten fazla POP'a sahip basit, hızlı ve güvenilir bir İçerik Dağıtım Ağıdır. KeyCDN, GB başına 0,04 ABD Doları (her bölge) ile en düşük fiyatı, kullandıkça öde ve HTTP/2 Desteği, Ücretsiz SSL, Anında Temizleme, RESTful API, Gerçek Zamanlı An...
Pinata
pinata.cloud
Pinata, Özel Ağ Geçitleri sayesinde IPFS'ye yüklemeyi ve ağdan inanılmaz hızlarla içerik almayı kolaylaştırır.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve perfor...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
2003 yılında kurulan AccuWeb Hosting, dünya çapındaki müşterilerine en Ekonomik ve Güvenilir web barındırma çözümlerini sunan, Old Tappan, New Jersey (ABD) merkezli bir web barındırma şirketidir. AccuWeb Hosting, 14 yıldan fazla deneyime sahip, borçsuz, özel bir şirkettir. Bugün itibariyle AccuWeb H...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com), geliştiricilerin ve şirketlerin 3D içeriği kendi kuruluşları ve ötesinde gerçek zamanlı olarak depolaması, güvence altına alması ve paylaşmasına yönelik bir 3D varlık yönetimi platformudur. Geliştiricilerin ve kuruluşların 3D içeriklerini gerçek zamanlı ve genel olarak yönet...
CacheFly
cachefly.com
Dünyanın her yerinde daha hızlı içerik sunumuyla rekabeti yenin! CacheFly, tamamen işinize göre uyarlanmış güvenilir CDN çözümleri sunar.
appfleet
appfleet.com
appfleet, işletmelerin ve geliştiricilerin konteynerleri ve web uygulamalarını aynı anda birden fazla konuma dağıtmasına olanak tanıyan küresel bir uç bulut platformudur. Platform, trafiğin kümelenmesi, dağıtılması ve yük dengelemesinin karmaşıklığını otomatik olarak yönetir.
DataPacket
datapacket.com
DataPacket, özel sunucular alanında, tüm iş yükleri için en son teknolojiyi, benzersiz bir ağı ve müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanan bir yaklaşımı sağlayan lider bir küresel oyuncudur. DataPacket'in stoğu, altı kıtadaki 51 veri merkezinde bulunan, paylaşılmayan 10-200GE uplink'lere sahip 3000'de...
Chinafy
chinafy.com
Chinafy, Çin'de daha hızlı web performansı elde etmek için web sitelerini yeniden tasarlayan ve yeniden tasarlayan SaaS tabanlı bir platformdur. Bugüne kadar denizde neredeyse karada performans elde edebilen tek Web Uyumluluk platformudur. Platform, Çin'de hızlı, tam ve güvenli bir şekilde yüklenmel...
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO), şirketlerin çevrimiçi deneyimleri ve içerikleri daha hızlı, daha güvenli ve daha fazla kontrolle sunmalarına yardımcı olur. Geliştirici dostu, küresel ölçekli uç ağımız, tamamen entegre uygulama ve medya çözümlerimizle birleştiğinde, yüksek performanslı, güvenli web mülklerinin...
Transloadit
transloadit.com
Transloadit, en gelişmiş dosya yükleme ve işleme API'sidir. Tus ve Uppy'yi yaratanlarla aynı kişiler tarafından yönetiliyor. İş akışlarımız, tek bir API çağrısıyla birçok varyasyondaki yüz binlerce dosyanın işlenmesine olanak tanır. Bu dosyalar türe ve meta verilere göre filtrelenebilir, ardından mü...
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net, hepsi bir arada Yönetilen WordPress Hosting çözümüdür. Rocket.net platformu, her boyuttaki web sitesinin performansını ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için sıfırdan tasarlanmıştır.
TwicPics
twicpics.com
TwicPics, görüntü yönetiminizi kolaylaştırır ve duyarlı web görüntülerine ilişkin en iyi uygulamaların tümünü yalnızca birkaç satır kodla erişilebilir hale getirir. Entegrasyonu kolay olan TwicPics, tarayıcı bağlamına göre anında görüntü optimizasyonları gerçekleştirir. Piksel mükemmelliğinde yenide...
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA, e-Ticaret sitesi hızı ve alışveriş yapan dönüşümlerinde liderdir ve site hızınızı ve çevrimiçi gelirinizi önemli ölçüde artırmak için tüm üçüncü taraf teknolojilerin, görsellerin ve diğer dijital öğelerin sitenize yüklenmesini optimize etmenize olanak tanır. YOTTAA, 1.500'den fazla e-Ticaret...
Imgix
imgix.com
Görseller internetin en önemli bağ dokusudur; insanların satın alma kararlarını bilgilendirir, içeriği insanlarla, insanları da birbirine bağlar. Görsel medya ortamının son on yılda hiç olmadığı kadar karmaşık ve çeşitli hale gelmesine rağmen çoğu işletme, görselleri yanlış bir şekilde uzun süredir ...