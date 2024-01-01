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İçerik Dağıtım Ağı (CDN) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Afganistan
İçerik Dağıtım Ağı (CDN) sağlayıcıları, içeriği verimli bir şekilde sunarak web sitesi performansını artırmak için tasarlanmış bir sunucu ve hizmet ağı sunar. CDN'ler, dijital içeriğin kaynak sunucudan kullanıcının en yakın PoP'sine dağıtımını optimize etmek için coğrafi olarak dağıtılmış varlık noktalarını (PoP'ler) kullanır. Bu strateji gecikmeyi azaltır ve web siteleri için yükleme sürelerini iyileştirir. Kuruluşlar, güvenilir içerik dağıtımını sağlamak için web önbelleğe alma, istek yönlendirme ve sunucu yükü dengeleme gibi CDN hizmetlerinden yararlanır. CDN'lerden yararlanan işletmelere örnek olarak hızlı ve tutarlı web performansına dayanan çevrimiçi video akış platformları ve e-ticaret web siteleri gösterilebilir. Bazı CDN'ler ayrıca bağımsız barındırma çözümleri de sunsa da, CDN'ler genellikle içerik dağıtım hızlarını optimize etmek için web barındırma hizmetleriyle entegre edilir. Bazı içerik yönetim sistemleri, CDN'lerle yerleşik uyumluluk sağlayarak kullanıcıların web sitesi performanslarını kolayca geliştirmelerine olanak tanır.
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Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik web siteleri için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan, San Francisco merkezli bir bulut bilişim şirketidir. Özellikleri arasında Git'ten şirketin küresel uygulama dağıtım ağı altyapısı olan Netlify Edge'e sürekli dağıtım, sunucusuz form işleme, AWS L...
Vercel
vercel.com
Web projelerini en iyi ön uç geliştirici deneyimi ve en yüksek son kullanıcı performansıyla dağıtın.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, entegre bir güvenilir ve emniyetli bulut bilişim araçları ve ürünleri seti sunarak, işinizi güçlendirmek için birden fazla bölgede bulut altyapısı ve veri merkezleri oluşturmanıza yardımcı olur.küresel endüstri. Bedavaya deneyin.
Vodlix
vodlix.com
En Hızlı Beyaz Etiketli Video Yayını ve OTT Çözümü. IPTV ve VOD ihtiyaçlarınız için en iyi bulut tabanlı OTT çözümüyle en yüksek kalitede video akışını deneyimleyin. Vodlix ile üstün görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarın.
BunnyCDN
bunny.net
bunny.net basit ama güçlü bir içerik dağıtım platformudur ve ücretsiz SSL, Brotli, HTTP/2 ve %100 Kullandıkça Öde fiyatlandırmasıyla maliyetin çok altında ışık hızında performans sunar.
StackPath
stackpath.com
StackPath, merkezi Dallas, Teksas'ta bulunan bir Amerikan uç bilişim platformu sağlayıcısıdır. Kurucu ekibi, 2013 yılında IBM tarafından satın alınan SoftLayer Technologies'in kurucu ortağı olan Lance Crosby tarafından yönetildi.
CDNetworks
cdnetworks.com
2000 yılında kurulan CDNetworks, İnternet içeriği ve uygulamalarının dağıtımı için teknoloji, ağ altyapısı ve müşteri hizmetleri sağlayan tam hizmetli bir içerik dağıtım ağıdır (CDN). Şirket, özellikle Güney Amerika, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere gelişmekte olan İnternet pazarlarına vurgu yapar...
Filestack
filestack.com
Filestack Dosya Yükleyici ve Dosya Yükleme API'si. Herhangi bir dosyayı uygulamanıza yüklemek, dönüştürmek ve sunmak için basit dosya yükleyici ve güçlü API'ler.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri, Daniel B. Cid (OSSEC projesinin kurucusu) tarafından 2010 yılında kurulan bir şirkettir. Web Sitelerini Temizliyor ve Koruyoruz. Tüm web sitelerinizi güvence altına alarak içiniz rahat olsun. Hack'leri düzeltir ve gelecekteki saldırıları önleriz. Her site için bulut tabanlı bir platform.
Akamai
akamai.com
Akamai, medya ve yazılım dağıtımı ile bulut güvenliği çözümleri alanında lider içerik dağıtım ağı (CDN) hizmetleri sağlayıcısıdır.
Bytescale
bytescale.com
Bytescale: Geliştiriciler için Resim, Video ve Ses API'leri.
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud, CDN, Bulut DNS, Bulut Güvenliği, Bulut veri merkezi, Bulut depolama, VoD, Canlı yayın ve video reklamlar gibi entegre bulut hizmetleri sunar.
CDN77
cdn77.com
6 kıtada küresel kapsama alanıyla 70 Tbps+ CDN. 14 günlük ücretsiz deneme süresiyle içerik dağıtımınızı hızlandırın ve kullanıcılarınıza uç noktadan ulaşın.
NitroPack
nitropack.io
Tek Platform. Tüm Hız Optimizasyonları. Otomatik olarak. Tek satır kod yazmanıza gerek kalmadan rakiplerinizi geride bırakın.
Pinata
pinata.cloud
Pinata, Özel Ağ Geçitleri sayesinde IPFS'ye yükleme yapmayı ve ağdan inanılmaz hızlarla içerik almayı kolaylaştırır.
Imperva
imperva.com
Imperva, ister şirket içinde ister bulutta olsun, gerçekten en önemli şeyleri (verilerinizi ve uygulamalarınızı) koruyarak eksiksiz bir siber güvenlik sağlar.
Mlytics
mlytics.com
Seçenekler ve şeffaflıkla daha güvenilir, daha hızlı ve daha güvenli bir internet dünyası hayal ediyoruz. Mlytics, web sitenizin performansını küresel olarak artırmanıza ve kesintileri önlemenize yardımcı olmak için akıllı bir Çoklu CDN çözümünden yararlanır. Yalnızca birkaç tıklamayla birden fazla ...
ImageEngine
imageengine.io
ImageEngine, 3'ü 1 arada bir görüntü CDN'sidir. Görüntüleri herhangi bir görüntü sıkıştırıcıdan veya tek başına CDN'den daha hızlı ve %80'in üzerinde önbellek isabet oranıyla sunmak için patentli mobil algılama yazılımımızı, görüntü optimizasyonumuzu ve küresel CDN ağımızı kullanır. Ayrıca ImageEngi...
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN, dünya çapında stratejik olarak konumlandırılmış 25'ten fazla POP'a sahip basit, hızlı ve güvenilir bir İçerik Dağıtım Ağıdır. KeyCDN, GB başına 0,04 ABD Doları (her bölge) ile en düşük fiyatı, kullandıkça öde ve HTTP/2 Desteği, Ücretsiz SSL, Anında Temizleme, RESTful API, Gerçek Zamanlı Anal...
Medianova
medianova.com
Medianova, akış, kodlama, önbelleğe alma, mikro önbelleğe alma, hibrit CDN ve web sitesi hızlandırma konularında deneyimli, küresel CDN çözümleri ve bulut platformları sağlar. 20 ülkedeki ayak izi ve %100 SSD destekli her noktaya yayın ağıyla Medianova, Cedexis tabanlı Avrupa ve Orta Doğu'daki en hı...
CacheFly
cachefly.com
Dünyanın her yerinde daha hızlı içerik sunumuyla rekabeti yenin! CacheFly, tamamen işinize göre uyarlanmış güvenilir CDN çözümleri sunar.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy, Çin'de daha hızlı web performansı elde etmek için web sitelerini yeniden tasarlayan ve yeniden tasarlayan SaaS tabanlı bir platformdur. Bugüne kadar denizde neredeyse karada performans elde edebilen tek Web Uyumluluk platformudur. Platform, Çin'de hızlı, tam ve güvenli bir şekilde yüklenmel...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com), geliştiricilerin ve şirketlerin 3D içeriği kendi kuruluşları ve ötesinde gerçek zamanlı olarak depolaması, güvence altına alması ve paylaşmasına yönelik bir 3D varlık yönetimi platformudur. Geliştiricilerin ve kuruluşların 3D içeriklerini gerçek zamanlı ve genel olarak yönet...
Edgio
edg.io
Saniyenin altında dinamik web siteleri için altyapı. Ön ucunuzu geliştirin, dağıtın, önizleyin, deneyin, izleyin ve çalıştırın - 1 Dakikada Ücretsiz Olarak Dağıtın. Eskiden Layer0
appfleet
appfleet.com
appfleet, işletmelerin ve geliştiricilerin konteynerleri ve web uygulamalarını aynı anda birden fazla konuma dağıtmasına olanak tanıyan küresel bir uç bulut platformudur. Platform, trafiğin kümelenmesi, dağıtılması ve yük dengelemesinin karmaşıklığını otomatik olarak yönetir.
Transloadit
transloadit.com
Transloadit, en gelişmiş dosya yükleme ve işleme API'sidir. Tus ve Uppy'yi yaratanlarla aynı kişiler tarafından yönetiliyor. İş akışlarımız, tek bir API çağrısıyla birçok varyasyondaki yüz binlerce dosyanın işlenmesine olanak tanır. Bu dosyalar türe ve meta verilere göre filtrelenebilir, ardından mü...
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net, hepsi bir arada Yönetilen WordPress Hosting çözümüdür. Rocket.net platformu, her boyuttaki web sitesinin performansını ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için sıfırdan tasarlanmıştır.
TwicPics
twicpics.com
TwicPics, görüntü yönetiminizi kolaylaştırır ve duyarlı web görüntülerine ilişkin en iyi uygulamaların tümünü yalnızca birkaç satır kodla erişilebilir hale getirir. Entegrasyonu kolay olan TwicPics, tarayıcı bağlamına göre anında görüntü optimizasyonları gerçekleştirir. Piksel mükemmelliğinde yenide...
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA, e-Ticaret sitesi hızı ve alışveriş yapan dönüşümlerinde liderdir ve site hızınızı ve çevrimiçi gelirinizi önemli ölçüde artırmak için tüm üçüncü taraf teknolojilerin, görsellerin ve diğer dijital öğelerin sitenize yüklenmesini optimize etmenize olanak tanır. YOTTAA, 1.500'den fazla e-Ticaret...
DataPacket
datapacket.com
DataPacket, özel sunucular alanında, tüm iş yükleri için en son teknolojiyi, benzersiz bir ağı ve müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanan bir yaklaşımı sağlayan lider bir küresel oyuncudur. DataPacket'in stoğu, altı kıtadaki 51 veri merkezinde bulunan, paylaşılmayan 10-200GE uplink'lere sahip 3000'de...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
2003 yılında kurulan AccuWeb Hosting, dünya çapındaki müşterilerine en Ekonomik ve Güvenilir web barındırma çözümlerini sunan, Old Tappan, New Jersey (ABD) merkezli bir web barındırma şirketidir. AccuWeb Hosting, 14 yıldan fazla deneyime sahip, borçsuz, özel bir şirkettir. Bugün itibariyle AccuWeb H...
Imgix
imgix.com
Yapay Zeka ile Medyanızın Potansiyelini Ortaya Çıkarın. Benzersiz bir görsel deneyim sunmak için büyüleyici görseller ve videolar oluşturun, dönüştürün ve optimize edin.