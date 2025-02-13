İçerik İyileştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sao Tome ve Principe

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İçerik iyileştirme yazılımı, işletmelerin pazarlama amacıyla harici kaynaklardan ilgili içeriği keşfetmelerine ve kendi hedef kitleleriyle paylaşmalarına yardımcı olur. Bu seçilmiş içerik, haber makaleleri, blog yazıları ve sosyal medya mesajları gibi yazılı materyallerin yanı sıra infografikler ve videolar gibi görsel içerikleri de kapsayabilir. Pazarlama ekipleri, hedef kitlenin ilgisini çekmek, potansiyel müşterileri çekmek, güvenilirlik oluşturmak ve düşünce liderliğini sergilemek için içerik iyileştirme yazılımını kullanır. İçerik iyileştirme yazılımı, pazarlama ekiplerinin sektöre özel veya konuya özel içerik bulmasını ve bunu sosyal medya, haber bültenleri veya web siteleri gibi çeşitli kanallar aracılığıyla hedef kitlelerine dağıtmasını sağlayan özellikler sunar. Dağıtımı kolaylaştırmak için bu yazılım çözümleri, sosyal medya yönetim yazılımı veya e-posta pazarlama yazılımıyla entegre olabilir veya bunlara benzer işlevler sağlayabilir. Bazı içerik iyileştirme araçları, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği keşfetmeye ve toplamaya yönelik özellikler de içerir. Pazarlama ekipleri, içerik iyileştirme yazılımının yanı sıra, genel pazarlama stratejilerini geliştirmek için içerik oluşturma yazılımı ve içerik analizi yazılımı gibi diğer içerik pazarlama çözümlerinden de yararlanabilir.
Yeni Uygulama Gönder
Vestorly
vestorly.com
Vestorly'nin İçerik Yönetim Motoru, kuruluşların doğru içeriği keşfetmesine, filtrelemesine ve doğru kişiye doğru zamanda kişiselleştirmesine olanak tanır.
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai, marka topluluklarının gücünü ve üretken yapay zekayı benzersiz bir şekilde birleştirerek görsel içeriği demokratikleştirme misyonundadır. Patent bekleyen VisualGPT platformu, markaların görsel içeriği geniş ölçekte aramasına, keşfetmesine, yönetmesine, oluşturmasına, yeniden oluşturmasına, dağıtmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanır. Markalar artık görsel içeriği ücretli reklamlarda, müşteri satın alma deneyimlerinde, web sitesi etkileşiminde ve sosyal medya kampanyalarında çok az zaman ve maliyetle kullanabiliyor.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayınlamak için bir sosyal ticaret, alışveriş yapılabilir UGC ve görsel alışveriş platformudur. güven, bağlılık ve kusursuz alışveriş deneyimleri.
Smint.io
smint.io
Marka Portalınız, Medya Merkeziniz, Basın Portalınız, Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint / OneDrive, Tenovos, Thron, DAM / Dijital Varlık Yönetimi için İçerik Satın Alma Portalı ve birden fazla kaynak. İçerikleri canlı olduğunda işletmeler gelişir. İçeriğinizi şimdi etkinleştirin!
Live Center
livecenter.com
Live Center, izleyicileri çeken, okuyucuların ilgisini çeken ve editoryal ekiplerin anında canlı haber yayınını sorunsuz ve etkili bir şekilde sunmalarına olanak tanıyan esnek bir canlı bloglama çözümüdür. Diğer haber odası teknolojisiyle entegre olan Live Center, iş akışlarını kolaylaştırır. Kullanıcılar, canlı bloglarının tasarımı üzerinde tam kontrole sahiptir ve özel gönderi görselleri ile puan tabloları, seçim sonucu sayaçları vb. öğeler oluşturabilirler. Live Center'ın haber akışları makalelere, haber portallarına, uygulamalara veya ön sayfalara kolayca yerleştirilebilir. Temel özellikler: * Tamamen özelleştirilebilir blog tasarımı * İçerik bulmak ve yayınlamak için Sosyal Medya otomasyonu * Okuyucu katılımını artırmak için kendi özel gönderi görsellerinizi ve öğelerinizi kolayca oluşturun * Doğrudan düzenleyicide hızlı bir şekilde etkileşimli çizelgeler ve grafikler oluşturun * Gönderilerin gerçek zamanlı önizlemesini sağlayan duyarlı düzenleyiciye sahip sezgisel arayüz * Spor verileri, piyasa verileri vb. ile 3. taraf entegrasyonu * Gönderilerin içeriğine, önceliklendirilmesine ve sınıflandırılmasına dayalı olarak gönderilerin otomatik olarak etiketlenmesi * Okuyuculara, canlı blog gönderilerinizde en çok ele alınan konuların bir gösterge tablosu görünümünde bir gösterge tablosunu sağlamak için otomatik canlı blog özeti. * Gönderilerin özel kanallar aracılığıyla yüz binlerce okuyucuya gerçek zamanlı olarak yayınlanması * Mevcut CMS ve herhangi bir medya kitaplığı veya sistemiyle entegrasyon * Para kazanma stratejilerini destekler
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook reklamları oluşturma konusunda benzersiz bir yetenek sağlar. MavSocial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google İşletme Profilleri ve Tumblr'ı destekler.
Curatora
curatora.io
Curatora, müşterilerin hedef kitlenizin okumak istediği birinci sınıf, alakalı içeriği hemen keşfetmesine, düzenlemesine ve dağıtmasına olanak tanır.
Walls.io
walls.io
Walls.io, içeriği toplamanızı, düzenlemenizi ve özelleştirmesi kolay bir akışta görüntülemenizi sağlayan hepsi bir arada bir sosyal duvar çözümüdür. Birden fazla sosyal medya platformundan içerik toplayabilir veya hedef kitlenizin içeriği doğrudan duvarınıza göndermesine izin verebilirsiniz. Ayrıca özel yayınlarınızı akışa ekleyebilir ve hedef kitlenizin içeriği ile markanızın içeriği arasında güzel bir karışım oluşturabilirsiniz. Sosyal duvar, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin gücünden yararlanmanın ve hedef kitlenizin ilgisini çekmenin harika bir yoludur. Özel ve halka açık etkinliklerde, web sitenizde veya mağaza veya ofislerdeki sergilerde kullanabilirsiniz. Olasılıklar sonsuzdur!
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver, hiç bitmeyen içerikleri planlamayı, etkileşimi artırmayı ve müşterilerinizin siz ve rakipleriniz hakkındaki izlenimlerini dinlemeyi kolaylaştırır.
Quuu
quuu.co
Quuu, otomatik pilotta sosyal medyada paylaşabileceğiniz bir numaralı kaliteli içerik kaynağıdır. İçerik iyileştirme sizi sosyal medyadaki kitleler arasında öne çıkarır. Takipçilerinize değer ve tutarlılık sağlamanın bir yoludur. Ancak bunu düzgün bir şekilde yapmak zaman alıcı bir süreçtir; bu nedenle bunu Quuu kullanarak otomatikleştirmek, başka şeyler üzerinde çalışmak için o değerli zamanı size geri verir. Quuu, 500'den fazla ilgi alanı kategorisinde içerik seçen tek araçtır; bu, Facebook, LinkedIn ve Twitter'da hedef kitlenizle her zaman paylaşabileceğiniz alakalı gönderilerin olacağı anlamına gelir.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter, Marketo, Pardot veya Eloqua gibi mevcut bir pazarlama otomasyon yazılımı tarafından sağlanan blogu, haberleri ve RSS e-postasını otomatikleştirerek 200'den fazla B2B şirketinin web sitesi trafiğini artırır.
Vable
vable.com
Vable, özelleştirilmiş içeriği toplamanıza, filtrelemenize ve desteklediğiniz kişilere sunmanıza olanak tanıyan bir bilgi yönetimi platformudur. Vable ile bilgi profesyonelleri sonsuz kaynakları izleyebilir ve kuruluşunuzun ihtiyaç duyduğu tüm haber ve bilgileri içeren özelleştirilmiş bir veritabanı oluşturabilir.
SpidWit
spidwit.com
Spidwit web üzerindeki içeriği bulur ve düzenler. Sektöre özel yüksek kaliteli haberler, videolar, resimler ve alıntılar sunmak için en iyi binlerce site arasında arama yaparak zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.
Re4m
re4m.io
Re4m, marka ekiplerinin, tasarımcıların ve yerel pazarlamacıların ilham verici, performanslı içerik ve yaratıcı kampanyaları geniş ölçekte planlamasına, üretmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir yaratıcı platformdur. Deneyimli pazarlama uygulayıcılarından oluşan bir ekip tarafından oluşturulan Re4m, ilk fikirden içeriğin yayınlanmasına ve tanıtılmasına kadar birbirinden kopuk ve hantal yaratıcı üretim süreçlerini kolaylaştırır. Re4m'in kalbinde, işletmelere, ekiplere ve bireylere her türlü içerik (dijital videolar, pdf'ler, resimler, canlı web siteleri, tasarım dosyaları vb.) hakkında gerçek zamanlı etkileşimli geri bildirim verme yetkisi veren görsel bir işbirliği motoru bulunmaktadır. İçerik doğru, uyumlu ve onaylandıktan sonra Re4m, içeriğin 3. taraf çözümlere yayınlanmasını sağlamak için kapalı döngü süreçleri sağlar.
EasyContent
easycontent.io
EasyContent, içerik süreçlerini verimli bir şekilde kolaylaştırmak için otomatikleştirilmiş iş akışları, gerçek zamanlı işbirliği ve gelişmiş içerik yönetimi sunan, içerik işlemleri için lider bir platformdur. Platformun basit ve verimli kullanımına izin vererek kullanıcı deneyimine odaklanıyoruz. Belirli kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirme, daha yüksek kullanıcı katılımına katkıda bulunan ana unsurlardan biridir. Kullanıcıların içeriklerinin arama motorlarındaki görünürlüğünü artırmalarına yardımcı olan SEO araçları sunuyoruz. Platform çeşitli içerik formatlarını desteklemektedir. Ek olarak, müşteri desteği ve eğitim kaynaklarının varlığı, kullanıcıların sorunları kolayca çözmelerine ve yazma becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Platform, aynı proje üzerinde çalışan ekipler için idealdir çünkü tüm adımları tek bir yerden yönetmelerine olanak tanır.
Blogely
blogely.com
Blogely, kapsamlı araştırma, kesintisiz yazma deneyimi, eksiksiz içeriğin her şey dahil organizasyonu, teknik olmayanlar için basit sayfa içi SEO, intihal tarayıcısına kolay erişim ve elbette CMS'de (WordPress, Ghost, Medium,) kolay yayınlama ile ilgilidir. vb.) platformlar. Blogcuların, blog içeriğini ve SEO'yu daha verimli ve etkili bir şekilde düzenleyerek web sitesi trafiğini organik olarak artırmalarına yardımcı olur.
ContentStudio
contentstudio.io
İşletmeler, ajanslar ve pazarlamacılar için en büyük güç merkezi olan ContentStudio ile sosyal medya ve içerik stratejinizi yenileyin. İçerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırın ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirin. ContentStudio yalnızca başka bir araç değildir; tüm sosyal ve blog platformlarında içerik pazarlamanızı geliştirmek için eksiksiz bir çözümdür. Web sitemizi ziyaret edin: https://contentstudio.io Neden ContentStudio'yu seçmelisiniz? Nedeni şu: İçerik Oluşturmayı Hızlandırın: Yapay zeka ile kaliteli içeriği 10 kata kadar daha hızlı üreterek sosyal medya kanallarınızın her zaman ilgi çekici gönderilerle dolu olmasını sağlayın. Hepsi Bir Arada Platform: Birden fazla araçla hokkabazlık yapmaya elveda deyin. ContentStudio, içerik keşfinden yayınlamaya kadar her şeyi tek bir çatı altında toplar. Trend Olan İçerikleri Keşfedin: Piyasada bir adım önde olun. Hedef kitlenizde yankı uyandıran trend konuları ortaya çıkarmak için gelişmiş algoritmalarımızdan yararlanın. Kusursuz Ekip İşbirliği: İçerik stratejinizi kolaylıkla planlayın ve yürütün. Platformda ekibinizle veya müşterilerinizle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. Zahmetsiz Planlama: İçerik takviminizi otomatikleştirin. Gönderileri önceden planlayın ve sorunsuz bir şekilde çevrimiçi varlığınızı sürdürün. Anlayışlı Analizler: Beyaz etiketli raporlarla bilinçli kararlar alın. Neyin işe yaradığını anlamak ve stratejinizi geliştirmek için anlamlı analizlerin derinliklerine inin. Birleşik Gelen Kutusu: Tüm etkileşimlerinizi tek bir yerden yönetin. Kanallardaki yorum ve mesajlara hiçbir anı kaçırmadan yanıt verin. ContentStudio bir araçtan çok daha fazlasıdır; dijital mükemmellikte ortağınızdır. Sosyal medya stratejinizi dönüştürün ve daha önce hiç olmadığı gibi büyümeyi deneyimleyin. ContentStudio'nun gücünü benimseyin ve bırakın içeriğiniz konuşsun.
Fugo
fugo.ai
Fugo, her büyüklükteki işletmenin küçük ve büyük ekranlı ağlar için içeriği uzaktan kolayca yönetmesine olanak tanıyan akıllı, bulut tabanlı bir Dijital Tabela İçerik Yönetim Yazılımıdır (CMS). Modern ve kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü ile 1 veya 100 ekranı kontrol etmek basittir.
RELAYTO
relayto.com
DENEYİM MESAJDIR. RELAYTO, statik içeriği otomatik olarak etkileşimli mikro sitelere dönüştürerek izleyici etkileşimini 7/24 artıran gelişmiş algoritmalar kullanır; kodlamaya gerek yoktur. Etkileşimli öğeler atamak ve masaüstü ve mobil ekranlarda anında görüntülenmek üzere ekibinize yayınlamak için PDF'lerinizi ve sunumlarınızı kolayca içe aktarın (ve destekleyici içerik, metin, web/sosyal içerik, resim, video ve ses ekleyin). RELAYTO'nun gizli sosu: 1. İçerik Zenginleştirme - “Dijital kağıdı” etkileşim, doğrusal olmayan gezinme ve medyayla zenginleştirilmiş dijital deneyimlere dönüştürün. 2. Hepsi Bir Arada Bulut Hub'ları - Dosyaları çok kanallı paylaşım, erişim ve kontrol için optimize edilmiş süper akıllı URL'ye dönüştürün. 3. Gelişmiş Analiz - Daha iyi optimizasyon için içeriğinizin etkileşimi konusunda 360 derecelik analizler. Web içeriği için Optimizely'yi düşünün. RELAYTO ile, içeriğinize kimin erişebileceğini kontrol etmek için güvenlik, izinler ve kullanıcı yönetimi ile donatılmış sınırsız sayıda genel ve özel etkileşimli deneyim oluşturabilirsiniz. Metrikler, izleyicilerin zamanlarını ne zaman ve nerede harcadıklarını özetleyerek 360 dijital beden dili, etkinlik ve amaç hakkında bilgiler sunar; böylece sosyal yardım çabalarınızı önceliklendirebilir ve içeriğinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. Arka planda RELAYTO aynı zamanda hem yazarlar hem de okuyucular için anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya odaklanan birebir etkileşimli hikaye anlatımı için yeni bir dijital ortam yaratıyor.
Juicer
juicer.io
Juicer, işletmelere ve bireylere, sosyal medya içeriğini web sitelerinde sorunsuz bir şekilde düzenleme ve sergileme olanağı tanıyan, başvurulacak sosyal medya toplama aracıdır. İçeriği Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/ Twitter, YouTube ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sosyal hesaplardan zahmetsizce çeker. Kolay kurulum ve özelleştirme seçenekleriyle Juicer'ın sosyal duvarları, kullanıcıların seçilmiş, markalı ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği web sitelerinde sergilemesine olanak tanır. Araç, içerik kontrolü için denetleme filtreleri sağlar ve sosyal etkileşime ilişkin gerçek zamanlı bilgiler için gelişmiş bir analitik kontrol paneli içerir; bu, onu platformlar arasında marka görünürlüğünü merkezileştirmek ve geliştirmek için kapsamlı bir çözüm haline getirir. Meyve Sıkacağı Faydaları: - Sektörde on yıllık deneyime sahip köklü ve güvenilir çözüm - 15'ten fazla sosyal medya platformuyla kusursuz entegrasyon - Sezgisel ve hızlı yönetim sağlayan akışlar ve hesaplar için kolay kurulum - Denetleme ve filtreleme seçenekleri aracılığıyla içerik üzerinde tam kontrol - Markanın eşsiz estetiğine uyum sağlayacak özel tasarım - Tutarlı ve çekici bir yayın görünümü sağlayan önceden tasarlanmış temaların seçimi - Verimliliği artıran otomatik içerik güncellemeleriyle müdahalesiz yönetim - Kullanıcı katılımını ve yayın performansını izlemeye yönelik gelişmiş analiz araçları - İşletmeler ve bireyler için çok yönlü planlar ve kurumsal plan için kullandıkça öde fiyatlandırma modeli - Diğer web siteleri ve uygulamalarla kusursuz entegrasyon için özelleştirilebilir widget'lar ve API desteği
EX.CO
ex.co
EX.CO, bir yayıncı, marka veya küçük ve orta ölçekli işletmenin web sitelerinde ek bir kişiselleştirilmiş etkileşim katmanı aracılığıyla farklı kitle segmentleriyle daha iyi etkileşim kurmasını sağlayan dünyanın önde gelen Disney destekli içerik deneyim platformudur. Bir web sitesini güncellemek ağır bir asansördür, ancak ex.co’nun sağlam, self servis platformunu kullanmak, herhangi bir geliştirici veya tasarım kaynağı olmadan yeni web sitesi deneyimleri oluşturmayı ve uygulamayı kolaylaştırır. Videodan ürün eşleştirme yolculuklarına, anketlere ve anketlere ve farklı endüstrilerin ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilmiş yüzlerce şablona kadar çeşitli deneyimler sunar.
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop, B2B işletmelerinin SEO ve LinkedIn gibi organik kanalları kullanarak içerik aracılığıyla iletişim hattı oluşturmasına yardımcı olan bir içerik pazarlama platformudur. Letterdrop size şu konularda yardımcı olur: 1. Satış görüşmelerindeki sorulardan, web sitenizde tüketilen içerikten ve LinkedIn etkileşiminden içgörüler elde ederek potansiyel müşterilerinizin neleri önemsediğini anlayın. 2. Onay iş akışlarıyla oluşturulacak doğru içeriği önceliklendirin, planlayın ve projelendirin. 3. İçeriği AI yardımıyla hızlı bir şekilde oluşturun 4. İçeriği SEO ve LinkedIn gibi farklı kanallar için optimize edin 5. daha fazla potansiyel müşterinin görebilmesi için dağıtımı maksimuma çıkarın 6. bu, daha fazla müşteri kazanmak için organik bir talep gen çarkı oluşturur
Automata
byautomata.io
Automata'nın içerik zenginleştirme platformu, pazarlamacıların blog gönderileri, teknik incelemeler, web seminerleri ve vaka çalışmaları gibi içerikleri, çeşitli formatlarda birden fazla kanalda yeniden amaçlanıp dağıtılacak birden fazla ek içerik parçasına dönüştürmesine yardımcı olur.
Taggbox
taggbox.com
Taggbox, pazarlamacıların kullanıcı katılımını artırmasına, güven oluşturmasına ve tüm pazarlama temas noktalarında kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği seçmeye ve görüntülemeye yönelik çözümlerle dönüşümleri artırmasına yardımcı olan en iyi UGC platformudur. Kullanıcılar ve marka arasındaki marka savunuculuğu ve sosyal etkileşimlerle pazarlama stratejilerini güçlendirir.
Practina
practina.com
Practina, işletmelerin birden fazla platformda güçlü bir varlık oluşturmasına ve erişimi artırmasına yardımcı olan bir yapay zeka sosyal medya pazarlama aracıdır. Practina, otomatik gönderi oluşturmadan bunları planlamaya, akıllı reklam kampanyaları oluşturmaya ve ideal hedef kitlenizi hedeflemeye kadar sosyal medya pazarlamasının tüm yönlerini kapsar. Practina, işletmeler için sosyal pazarlamayı otomatikleştirir ve aynı zamanda kanıtlanmış sonuçlar sağlar. Sosyal medya hayatımızı dönüştürürken Practina, doğru hedef kitleyi hedefleyerek ve gerçek katılım sağlayarak işletmelerin başarılı olmasına yardımcı olmaya devam ediyor.
The Juice
thejuicehq.com
Daha fazla erişim, daha az iş. Modası geçmiş içerik dağıtım platformlarına ve cansız kampanyalara para harcamayı bırakın. İlgili satış ve pazarlama profesyonellerinden oluşan bir kitleyle The Juice, içeriğinizi doğru zamanda doğru kişilerin önüne çıkarır. İçeriğinizi The Juice'ta dağıtırken erişim ve rezonans bulun.
BuzzSumo
buzzsumo.com
En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 500 bin gazeteci ve 492 milyon soruyla ilgili içerik pazarlama verileriyle 500 binden fazla pazarlamacının stratejilerine güç veriyor.
UpContent
upcontent.com
Seçilmiş içerikle güven oluşturun ve ilişkileri derinleştirin. Potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmeye yardımcı olan ilgili üçüncü taraf içeriğini keşfetmenin, işbirliği yapmanın ve dağıtmanın daha iyi bir yolu. UpContent'in patent bekleyen teknolojisi, içerik aramak için harcanan süreyi ortalama %65 oranında azaltmaya yardımcı olur ve hem bağımsız bir uygulama hem de birinci sınıf bir Hootsuite İçerik Kaynağı ve Akışı olarak mevcuttur. UpContent'in önerileri dünya çapındaki pazarlamacılar tarafından sosyal medya, e-posta pazarlama ve web sitesi dönüştürme çabalarını güçlendirmek ve orijinal içerik oluşturmalarını desteklemek için kullanılıyor. Teknoloji, yalnızca ihtiyaç duyulan özellikleri bütçenize uygun bir fiyat noktasında sunmak üzere tasarlanmış bir dizi plan sunar.
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it, içerik yayınlamanın zaman açısından çok daha verimli olmasını ve kuruluş içinde pazarlama ve bilgi paylaşımını etkilemesini sağlayacak yazılım ve teknolojiyi sağlar. Ayrıca milyonlarca profesyonele, pazarlamacıya ve iş zekası görevlisine günlük iyileştirme ve içerik izleme konusunda yardımcı oluyoruz. - Scoop.it Enterprise, binlerce işletme tarafından içerik pazarlaması (SEO, trafik ve potansiyel müşteri yaratma dahil) ve iş zekası için içerik iyileştirmeyi yönetmek amacıyla kullanılmaktadır. Scoop.it Content Enterprise ayrıca kuruluşlar içindeki içeriğin etkileyici bir şekilde paylaşılmasına da yardımcı olur. - Scoop.it küratörlük hizmeti, milyonlarca bireyin ve profesyonelin çevrimiçi düşünce liderliklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu çözüm, entegre sosyal paylaşım yoluyla uzmanlık göstermeye ve trafik oluşturmaya olanak tanır. Hizmetin 2011'deki lansmanından bu yana 8 milyon kullanıcı, her yıl yüz milyonlarca okuyucunun ilgisini çekecek on milyonlarca içerik yayınladı.
Paper.li
paper.li
Paper.li Kişisel Pazarlama Platformu ile bir pazarlama ekibinin işini tek başınıza ve cep telefonunuzdan dakikalar içinde yapabilirsiniz. Günlük kişiselleştirilmiş içeriğe, yeni bir web sitesine, sosyal planlamaya ve basit bir haber bülteni oluşturucuya sahip olacaksınız.
© 2025 WebCatalog, Inc.