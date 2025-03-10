İçerik Analizi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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İçerik analizi yazılımı, kullanıcılara, çalışanların ve ziyaretçilerin bloglar, makaleler ve podcast'ler dahil olmak üzere yayınlanmış içerikle nasıl etkileşim kurduğuna dair kapsamlı bilgiler sağlar. İçerik zekası olarak adlandırılan bu teknoloji, kullanıcıların gelecekteki içerik stratejilerini bilgilendirebilecek değerli görünürlük elde etmelerini sağlar. İçerik analizi çözümleri, sayfa görüntülemeleri, paylaşımlar, giden tıklamalar, arama sıralamaları, bireysel gönderilerde harcanan ortalama süre ve içeriğin finansal etkisi gibi çeşitli ölçümler sunar. Bu platformlar aynı zamanda masaüstü ve mobil cihazlar arasındaki görüntüleme dağılımı, belirli sektörlere veya izleyicilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler ve en etkili içerik bileşenlerinin analizleri gibi ek veriler de sağlayabilir. İçerik analizi programları genellikle dijital analiz ve sosyal analiz yazılımlarıyla bütünleşir veya benzerlikleri paylaşır. Kullanıcılar, içerik analitiğinden yararlanarak içerik stratejilerini optimize etmek ve hedef kitleleriyle etkileşimi artırmak için veriye dayalı kararlar alabilir.
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SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.
Bitly
bitly.com
Bitly, URL kısaltma ve bağlantı yönetimi sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, kısa bağlantılar oluşturarak etkinliklerini izleyebilir ve analiz edebilir.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs, SEO için kapsamlı bir araçtır. Rakip analizi, anahtar kelime araştırması, bağlantı oluşturma ve site denetimi gibi özellikler sunar.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslar için tasarlanmış kapsamlı bir SEO aracıdır. Anahtar kelime araştırması, site denetimleri, backlink analizi ve raporlama gibi özellikler sunar.
Ubersuggest
neilpatel.com
Ubersuggest, soğuk potansiyel müşterileri mutlu müşterilere dönüştüren otomatik dönüşüm hunileri ve sıraları ile basit bir süreç sunar.
Issuu
issuu.com
ISSUU, kullanıcıların statik belgeleri etkileşimli ve görsel içeriklere dönüştürerek paylaşmalarını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb, dijital stratejileri analiz ederek e-ticaret ve reklam fırsatlarını keşfetmenizi sağlar.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly, kullanıcıların markalı ve kısaltılmış bağlantılar oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bir URL yönetim platformudur.
Seobility
seobility.net
Seobility, web siteleri için kapsamlı SEO denetimi, anahtar kelime analizi, bağlantı takibi ve rakip analizi gibi özellikler sunan bir SEO aracıdır.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, SEO optimizasyonu için kapsamlı araçlar sunan bir platformdur. Rakip analizi, içerik oluşturma ve anahtar kelime araştırması gibi özellikler içerir.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
IO Technologies uygulaması, gerçek zamanlı içerik analitiği ile içerik geliştirme, okuyucu sayısını arttırma ve gelir elde etme imkanı sunar.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, SEO odaklı bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzü ile 100.000 anahtar kelime analizi yaparak sitenizin sıralamasını geliştirmeye yardımcı olur.
BL.INK
bl.ink
BL.INK, bağlantı kısaltma ve QR kod oluşturma platformudur. Kullanıcıların bağlantılarını yönetmelerine ve izlemelerine olanak tanır.
Anyword
anyword.com
Anyword, pazarlamacıların çeşitli platformlarda etkili içerik üretmelerine yardımcı olan bir AI destekli metin yazarlığı platformudur.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai, pazarlama kampanyalarını optimize eden AI tabanlı bir araçtır. Reklam metni, görsel ve strateji oluşturarak performansı artırmaya yardımcı olur.
WebCEO
webceo.com
WebCEO, SEO analizi ve dijital pazarlama için anahtar kelime araştırması, sıralama izleme, backlink yönetimi ve sosyal medya araçları sunan bir platformdur.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, yayıncıların içerik etkileşimlerini gerçek zamanlı izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir analiz platformudur.
Readable
readable.com
Okunabilir, web ve belge içeriklerinin okunabilirliğini analiz eden ve geliştiren bir araçtır. Farklı belge formatlarını destekler.
Sniply
sniply.io
Sniply, paylaşılan bağlantılara kişiselleştirilmiş eylem çağrıları ekleyerek kullanıcı dönüşümünü artıran bir bağlantı kısaltma aracıdır.
StoryChief
storychief.io
StoryChief, içerik pazarlama ekipleri için içerik oluşturma, dağıtım ve işbirliği süreçlerini merkezileştiren bir platformdur.
Botify
botify.com
Botify, organik arama sürecinden elde edilen verilerle web sitenizi optimize etmeye, riskleri azaltmaya ve kritik SEO görevlerini otomatikleştirmeye yardımcı olur.
Silktide
silktide.com
Silktide, web sitelerinin erişilebilirliğini, içerik kalitesini ve dijital pazarlama stratejilerini analiz edip geliştiren bir platformdur.
Akamai
akamai.com
Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial, içerik analizi yapan bir platformdur. Pazarlamacılara en iyi içeriklerini ölçme, tanıtma ve yayma konusunda yardımcı olur.
Matomo
matomo.org
Matomo, web sitesi analizi yapan, veri gizliliğine önem veren, kullanıcılara trafik ve davranış analizi sunan açık kaynaklı bir platformdur.
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack, B2B için analitik ve atıf platformudur. Tüm verileri birleştirir, temizler ve kullanıcı yolculuklarını görselleştirir.
Clearscope
clearscope.io
Clearscope, içerik optimizasyonu ve SEO performansını iyileştirmek için gerçek zamanlı veri ve yapay zeka destekli öneriler sunan bir platformdur.
Marfeel
marfeel.com
Marfeel, yayıncılar ve medya şirketleri için içerik analitiği platformudur; trafik, okuyucular ve abonelerin anlaşılmasına yardımcı olur.
Contently
contently.com
Contently, markaların dijital içerik üretimini ve yönetimini kolaylaştıran bir içerik pazarlama platformudur.
Foleon
foleon.com
Foleon, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturmasını sağlayan bir platformdur. SEO ve izleyici katılımına odaklanarak içerik yönetimi sunar.
Conductor
conductor.com
Conductor, SEO ve organik pazarlama platformu olarak web sitelerinin arama motorlarında sıralanmasını sağlamak için içerik ve teknik optimizasyon desteği sunar.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.
Hushly
hushly.com
Hushly, içerik pazarlamasını optimize eden, kullanıcı deneyimini geliştiren kişiselleştirilmiş bir dijital platformdur.
Content Harmony
contentharmony.com
İçerik Harmony, içerik pazarlama brifinglerini hızlandırarak içerik stratejisi geliştirmeye ve SEO optimizasyonuna yardımcı olan bir araçtır.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump, 1. sayfada sıralamayı artırmak için oluşturulması gereken içerikleri belirler ve tek tıklamayla SEO içerik kılavuzları sunar.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite, içerik yönetimi ve satış desteği yazılımıdır. İçerikleri depolamak, düzenlemek, dağıtmak ve izlemek için kullanılır.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon, dijital pazarlamada kişiselleştirme ve müşteri yolculuklarını analiz ederek kampanya performansını artırmayı hedefleyen bir platformdur.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper, işletmelerin içerik oluşturma, yönetme ve dağıtma süreçlerini kolaylaştıran yapay zeka destekli bir içerik pazarlama platformudur.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate, verimlerinizi entegre eden ve raporlama sunan bir yazılımdır. İşletmelere veri analizi ve içgörü sağlamak için destek sunar.
Momently
momently.com
Momently, markalı veya sponsorlu kampanyalar için özel raporlar oluşturmanıza, içerik analizleri ve API'leri kullanarak okuyucularınıza uygun içerik sunmanıza yardımcı olur.
Epilocal
epilocal.com
Epilocal, işletmelere içerik operasyonlarını ölçeklendirmek ve otomatikleştirmek için veri bağlantıları ve otomasyon araçları sunar.
NPAW
npaw.com
NPAW, video akışı için gerçek zamanlı analiz sunan bir platformdur. İzleyici davranışlarını ve içerik performansını izleyerek hizmetlerin optimizasyonuna yardımcı olur.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow, gönderenin itibarını ve gelen kutusu yerleşimini optimize eder. Allegrow'un pazarlama otomasyonu/satış etkileşim sisteminizle birlikte çalışmasını sağlayarak, gönderdiğiniz e-postaların spam klasörüne veya odaklanmamış klasörlere değil, öncelikli gelen kutusuna ulaşma yüzdesini artırabilirsiniz.
DISQO
disqo.com
DISQO, her müşteri deneyimini anlamaya yönelik bir CX platformudur. İşletmeler her müşteri, temas noktası ve sonuç için daha iyi kararlar alma konusunda DISQO'ya güveniyor. DISQO'nun reklam ölçümü, müşteri geri bildirimi ve izleyici erişimi ürünleri, sektörün en büyük isteğe bağlı tüketici veri platformundaki milyonlarca tüketici tarafından desteklenmektedir. DISQO, Deloitte'un Fast 500 ve Ad Age'in Çalışılacak En İyi Yerleri arasında yer aldı ve Digiday ve Cynopsis medyasından reklam ölçümü ödülleri kazandı.
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest, çevrimiçi varlığınızı her yönüyle kontrol etmenize yardımcı olacak bir platformdur. 15 farklı yönetim aracı arasında kafanızı karıştırmanızı önleyen, kullanıcı dostu bir platformla görevlerinizi kolaylaştırıyoruz. UrbiQuest, performansınızın kapsamlı bir resmini size sunmak için ilgili tüm bilgileri birleştirir. Güvenlik, sosyal ağlar, web sitesi yönetimi veya e-postalar olsun her şey analiz edilir ve açıklanır. Ayrıca size haftalık aktiviteniz hakkında ayrıntılı bir rapor göndereceğiz. Ayrıca ilerlemek istiyorsanız kişiye özel koçluk seansları da sağlıyoruz.
Revuze
revuze.it
Revuze, çevrimiçi incelemeler için Üretken Yapay Zeka analizinde lider olup, tüketici içgörüleri ortamında devrim yaratmaktadır. LLM eğitiminden yararlanan uzun yıllara dayanan deneyime sahip Revuze, birden fazla e-ticaret kaynağındaki doğrulanmış alıcılardan gelen içgörülerin tüm potansiyelini ortaya çıkarır. Son teknoloji çözümleri, işletmelerin inceleme analitiğini pazarlama ve ürün süreçlerine sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanıyarak stratejik karar almalarına olanak tanır. Yüksek kaliteli veriler, anlayışlı tahminler ve kaynaklar ve bölgeler genelinde ölçeklenebilir yetenekler sayesinde sezgisel özellikler, dinamik kontrol panelleri ve kapsamlı raporlarla gerçek zamanlı analiz sunar. Veri toplamadan son görselleştirmeye kadar Revuze'un uçtan uca çözümleri, kategorilerinizin hızla değişen ortamında gezinebilmenizi ve günlük verilere dayalı kararları güvenle alabilmenizi sağlar. Tüketici içgörüleri sektörünün GPT'si olan Revuze'un gücünü keşfedin ve müşterileriniz ve rakipleriniz hakkında daha derin bir anlayış kazanın.
Knotch
knotch.com
ContentEQ, kurumsal markaların dijital içeriklerinin performansını anlamak ve optimize etmek için kullandıkları bir içerik zekası platformudur. Platform, Bank of America, Wells Fargo, Deloitte ve Square gibi markaların dijital içerik yatırımlarının etkisini optimize etmelerine ve iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için sınıfının en iyisi niceliksel ve niteliksel veri yakalamayı, yapay zekayı ve uzman stratejisini birleştiriyor.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan, dünyanın önde gelen markalarının geleceğin satın alma deneyimini kolaylaştırmasına yardımcı oluyor. Sunduğumuz her şey akıllı, esnek olacak ve insanların ve markaların sevdiği son derece kişiselleştirilmiş deneyimlerle benzersiz iş süreçlerine kolayca adapte olacak şekilde tasarlandı. Şirketlerin ilgi çekici, kişiselleştirilmiş, değer sağlayan ve insanları güvenle en iyi kararlara yönlendiren markalı satın alma deneyimleri sunmalarına yardımcı olma misyonundayız. Nike, Guess, Prudential ve Starwood Hotels gibi yenilikçi şirketler, müşteriyle yüz yüze çalışan ekiplerin müşterilerinin satın alma deneyimini akıllıca hazırlaması, etkileşime geçmesi, ölçmesi ve sürekli olarak iyileştirmesi konusunda Bigtincan'a güveniyor.
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly, içerik için oluşturulmuş ve en başarılı şirketlerin en iyi içeriğe sahip şirketler olduğu inancıyla tasarlanmış bir analiz platformudur. Ancak dijital içerik dünyasında kazanmak kolay değil. Geri bildirim döngüleri oluşturmanız ve veriler aracılığıyla hedef kitlenizin size söylediklerini dinlemeniz gerekir. İçerik oluşturucular, analistler, editörler, pazarlamacılar ve iletişim profesyonelleri, 30 benzersiz dikkat ölçümü, abone takibi ve hedef kitle segmentasyonuyla Parse.ly'yi şu amaçlarla kullanabilir: - Veriler aracılığıyla işlerini büyütmek ve okuyucu etkileşimi, dönüşümler ve elde tutma gibi temel ölçümleri iyileştirmek odaklı içgörüler. - Geçmişin net bir resmini elde etmek ve geleceği planlamak için anında gerçek zamanlı hedef kitle içgörülerine göre hareket edin veya geçmiş verileri analiz edin. Yerleşik bir kişiselleştirme platformuyla ürün ekipleri, verilerle desteklenen ve web sitelerinde, CMS veya WCM'lerinde kullanıcılar tarafından kişiselleştirilen dinamik içerik deneyimleri oluşturmak için Parse.ly'yi kullanabilir. Veri hattı platformumuz sayesinde veri bilimcileri ve mühendisler, zenginleştirilmiş tıklama akışı verilerimizi kullanarak veri altyapısına daha az, veri analizi ve içgörülere daha fazla zaman ayırabilirler. Parse.ly, güvenilir veri altyapılarını kullanarak 300'den fazla kurumsal şirketle çalışır: - Yüksek trafikli sitelerde en yaygın olarak kurulan 4. premium web teknolojisi (BuildWith'e göre). - Parse.ly, önde gelen medya ve eğlence şirketleri, DTC markaları, Fortune 500 şirketleri, B2B kurumsal şirketleri ve içeriğin işlerini ileriye taşıyabileceğine inanan herkes tarafından kullanılır.
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri modelleriyle geleceğe hazır pazarlama ölçümüne öncülük ediyor. ChannelMix ile, sorgulamayı veya kodlamayı öğrenmeye gerek kalmadan pazarlama harcamaları, hedefler, yatırım getirisi ve daha fazlası üzerinde tam görünürlük ve kontrol elde edeceksiniz. - ChannelMix, SQL veya kodlama bilgisi gerektirmez; ekibimiz sizin için veri bağlantılarını yönetir ve onarır. Müşteriler, ChannelMix ile verileri analize hazırlama sürelerinde %90'a kadar azalma gördü. - Tüm veriler, ChannelMix ekibi tarafından sizin için yönetilen özel bir veri ambarında (Amazon Redshift, Google BigQuery) saklanır. Veri yönetimi yükünü ekibinizin üzerinden alıyoruz. - ChannelMix, seçtiğiniz BI veya görselleştirme aracıyla entegre olur: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin ve daha fazlası. Hızlı başlangıçlı kontrol panellerimiz sayesinde, 3 günden daha kısa bir sürede bir raporlama çözümünü çalışır hale getirebilirsiniz. - Platform %100 ABD merkezli bir ekip tarafından desteklenmektedir. Müşteriler aynı gün yanıtla hesap yönetimi ve veri desteği alırlar.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sunan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dönüştürüyor. Veritone Attribute, yayınlanan reklamlardan elde edilen verilerden yararlanır ve bunları reklamverenlerin web sitesi analizleriyle ilişkilendirir. Attribute ile medya yayıncıları dijital değerlerini yayın kampanyalarına gösterebilir, bu da reklamveren memnuniyetinin artmasına ve gelirin artmasına neden olur. Hızlı içgörüler — zengin, sağlam kampanya verilerini neredeyse gerçek zamanlı olarak toplayın ve görüntüleyin Esnek kurulum — her müşteriye, reklamverene ve kampanyaya göre özelleştirilebilir Son derece görsel — kontrol paneli, ilişkilendirme verilerinin basit, paylaşılabilir görselleştirmelerini sunar Daha fazlasını https://www.veritone adresinde öğrenin. com/applications/attribute.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata'nın B2B Gelir İlişkilendirme Platformu, B2B müşteri yolculuğunuza ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler sunmak için pazara giriş teknoloji yığınınızdaki verileri birbirine bağlar. Dreamdata, anonim ilk dokunuştan kapalı kazanılmaya kadar tahminlere son verir ve gelirinizi gerçekten neyin artırdığına dair eyleme dönüştürülebilir analizler sunar. B2B şirketleri Dreamdata ile özel hesap tabanlı ilişkilendirme modellemesi çalıştırabilir, her reklam kampanyasının ROAS'ını alabilir, içerik yatırım getirisini ölçebilir, büyümeyi karşılaştırabilir, geliri tahmin edebilir ve bir sonraki ölçeklendirme çabalarına ilişkin veriye dayalı kararlar alabilir.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly, yapay zeka ile kişiselleştirilmiş içerik bulma, yönetme ve dağıtma sürecini otomatikleştiren bir içerik yönetimi platformudur.
QuickFrame
quickframe.com
MNTN'den QuickFrame, orijinal videonun oluşturulma biçimini dönüştürerek her kuruluşun videoya öncelik veren dünyamızda rekabet etmesini sağlar. Global Video Hub™ platformumuz, her platform, kampanya hedefi ve stil için verimli bir şekilde oluşturulan veriye dayalı videonun kilidini açarak video içeriğinin yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır. Colgate-Palmolive, Hasbro, Self ve Ben Bridge Jewelers gibi önde gelen markalar için Global Video Hub'da 65.000'den fazla video oluşturuldu. QuickFrame, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snap, Pinterest, LinkedIn, MNTN ve Roku'nun resmi ortağıdır.
Pressboard
pressboardmedia.com
İçerik yaratıcıları için ödüllü araçlar. Siz inanılmaz içerikler yaratırsınız, gerisini araçlarımız halleder. Pressboard size içeriğiniz kadar güçlü raporlama sunar. İçerik lansmanından canlı raporları paylaşmaya günler yerine dakikalar içinde geçin. Pressboard Studio, en önemli verilerinizi güzel, özelleştirilmiş ve paylaşılabilir canlı raporlarda bir araya getirir. -Tüm Verilerinizi Bir Araya Getirin -Paylaşılabilir Raporlarla Müşterilerinizi Etkileyin -NBCUniversal, USA TODAY ve The New York Times dahil olmak üzere Dünyanın En İyi Binlerce Yayıncısının ve Etkileyicisinin Güvendiği Yüzlerce Kampanyayı Aynı Anda Yönetin.
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai sadece yapay zeka değildir. Yayıncılara yönelik amaca yönelik olarak oluşturulmuş çözümlerimiz, iş verilerini kolaylaştıran, öngörüler sağlayan ve geliri optimize eden ürünler sunmak için deneyim ve teknolojiyi birleştiriyor. Temel ürünümüz, içerik oluşturuculara son teknoloji bir analiz çözümü sunmak için iş zekası, doğal dil oluşturma ve medya endüstrisi uzmanlığındaki yenilikçi teknikleri birleştirir. Spiny Trends, Spiny.ai'nin medya koludur ve haber ve analizleri önyargı veya görüş olmadan akıllı, sindirilebilir bir formatta sunar.
Event Registry
eventregistry.org
Haber içeriğini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için yapay zekanın gücünden yararlanın Event Registry, kuruluşların dünyadaki olayları takip etmelerine ve etkilerini analiz etmelerine olanak tanıyan, dünyanın önde gelen haber istihbarat platformudur.
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