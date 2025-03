İçerik Analizi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

QuickFrame

MNTN'den QuickFrame, orijinal videonun oluşturulma biçimini dönüştürerek her kuruluşun videoya öncelik veren dünyamızda rekabet etmesini sağlar. Global Video Hub™ platformumuz, her platform, kampanya hedefi ve stil için verimli bir şekilde oluşturulan veriye dayalı videonun kilidini açarak video içeriğinin yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır. Colgate-Palmolive, Hasbro, Self ve Ben Bridge Jewelers gibi önde gelen markalar için Global Video Hub'da 65.000'den fazla video oluşturuldu. QuickFrame, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snap, Pinterest, LinkedIn, MNTN ve Roku'nun resmi ortağıdır.