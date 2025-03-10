İçerik Analizi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Parse.ly

parse.ly

Parse.ly, içerik için oluşturulmuş ve en başarılı şirketlerin en iyi içeriğe sahip şirketler olduğu inancıyla tasarlanmış bir analiz platformudur. Ancak dijital içerik dünyasında kazanmak kolay değil. Geri bildirim döngüleri oluşturmanız ve veriler aracılığıyla hedef kitlenizin size söylediklerini dinlemeniz gerekir. İçerik oluşturucular, analistler, editörler, pazarlamacılar ve iletişim profesyonelleri, 30 benzersiz dikkat ölçümü, abone takibi ve hedef kitle segmentasyonuyla Parse.ly'yi şu amaçlarla kullanabilir: - Veriler aracılığıyla işlerini büyütmek ve okuyucu etkileşimi, dönüşümler ve elde tutma gibi temel ölçümleri iyileştirmek odaklı içgörüler. - Geçmişin net bir resmini elde etmek ve geleceği planlamak için anında gerçek zamanlı hedef kitle içgörülerine göre hareket edin veya geçmiş verileri analiz edin. Yerleşik bir kişiselleştirme platformuyla ürün ekipleri, verilerle desteklenen ve web sitelerinde, CMS veya WCM'lerinde kullanıcılar tarafından kişiselleştirilen dinamik içerik deneyimleri oluşturmak için Parse.ly'yi kullanabilir. Veri hattı platformumuz sayesinde veri bilimcileri ve mühendisler, zenginleştirilmiş tıklama akışı verilerimizi kullanarak veri altyapısına daha az, veri analizi ve içgörülere daha fazla zaman ayırabilirler. Parse.ly, güvenilir veri altyapılarını kullanarak 300'den fazla kurumsal şirketle çalışır: - Yüksek trafikli sitelerde en yaygın olarak kurulan 4. premium web teknolojisi (BuildWith'e göre). - Parse.ly, önde gelen medya ve eğlence şirketleri, DTC markaları, Fortune 500 şirketleri, B2B kurumsal şirketleri ve içeriğin işlerini ileriye taşıyabileceğine inanan herkes tarafından kullanılır.