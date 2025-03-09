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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İçerik analizi yazılımı, kullanıcılara, çalışanların ve ziyaretçilerin bloglar, makaleler ve podcast'ler dahil olmak üzere yayınlanmış içerikle nasıl etkileşim kurduğuna dair kapsamlı bilgiler sağlar. İçerik zekası olarak adlandırılan bu teknoloji, kullanıcıların gelecekteki içerik stratejilerini bilgilendirebilecek değerli görünürlük elde etmelerini sağlar. İçerik analizi çözümleri, sayfa görüntülemeleri, paylaşımlar, giden tıklamalar, arama sıralamaları, bireysel gönderilerde harcanan ortalama süre ve içeriğin finansal etkisi gibi çeşitli ölçümler sunar. Bu platformlar aynı zamanda masaüstü ve mobil cihazlar arasındaki görüntüleme dağılımı, belirli sektörlere veya izleyicilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler ve en etkili içerik bileşenlerinin analizleri gibi ek veriler de sağlayabilir. İçerik analizi programları genellikle dijital analiz ve sosyal analiz yazılımlarıyla bütünleşir veya benzerlikleri paylaşır. Kullanıcılar, içerik analitiğinden yararlanarak içerik stratejilerini optimize etmek ve hedef kitleleriyle etkileşimi artırmak için veriye dayalı kararlar alabilir.
Yeni Uygulama Gönder
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest, çevrimiçi varlığınızı her yönüyle kontrol etmenize yardımcı olacak bir platformdur. 15 farklı yönetim aracı arasında kafanızı karıştırmanızı önleyen, kullanıcı dostu bir platformla görevlerinizi kolaylaştırıyoruz. UrbiQuest, performansınızın kapsamlı bir resmini size sunmak için ilgili tüm bilgileri birleştirir. Güvenlik, sosyal ağlar, web sitesi yönetimi veya e-postalar olsun her şey analiz edilir ve açıklanır. Ayrıca size haftalık aktiviteniz hakkında ayrıntılı bir rapor göndereceğiz. Ayrıca ilerlemek istiyorsanız kişiye özel koçluk seansları da sağlıyoruz.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata'nın B2B Gelir İlişkilendirme Platformu, B2B müşteri yolculuğunuza ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler sunmak için pazara giriş teknoloji yığınınızdaki verileri birbirine bağlar. Dreamdata, anonim ilk dokunuştan kapalı kazanılmaya kadar tahminlere son verir ve gelirinizi gerçekten neyin artırdığına dair eyleme dönüştürülebilir analizler sunar. B2B şirketleri Dreamdata ile özel hesap tabanlı ilişkilendirme modellemesi çalıştırabilir, her reklam kampanyasının ROAS'ını alabilir, içerik yatırım getirisini ölçebilir, büyümeyi karşılaştırabilir, geliri tahmin edebilir ve bir sonraki ölçeklendirme çabalarına ilişkin veriye dayalı kararlar alabilir.
Seobility
seobility.net
Seobility, web siteleri için kapsamlı SEO denetimi, anahtar kelime analizi, bağlantı takibi ve rakip analizi gibi özellikler sunan bir SEO aracıdır.
Hushly
hushly.com
Hushly, içerik pazarlamasını optimize eden, kullanıcı deneyimini geliştiren kişiselleştirilmiş bir dijital platformdur.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon, dijital pazarlamada kişiselleştirme ve müşteri yolculuklarını analiz ederek kampanya performansını artırmayı hedefleyen bir platformdur.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi geliştirmek için değerli veri öngörüleri toplayın ve tek tıklamayla 100.000'e kadar anahtar kelimeyi veya URL'yi analiz edin. Marketing Miner ile sitenizdeki teknik sorunları hızlı bir şekilde tespit edebilir, hangi açılış sayfalarının ve anahtar kelimelerin en fazla trafiği getirdiğini öğrenebilir, kapsamlı bir teknik SEO denetimi ve rakip analizi gerçekleştirebilir, markanızdan bahsedilenleri ve nişinizdeki önemli anahtar kelimeleri izleyebilir, yeni ürünler bulabilirsiniz. Backlink profilinizi güçlendirmek ve başarılı bir içerik pazarlama stratejisi geliştirmek için bağlantı kurma fırsatları. Popüler özellikler: - Anahtar Kelime Araştırması - SEO Denetimi - Sıra Takibi - Rakip Analizi - Marka İzleme - Bağlantı Oluşturma - Toplu Veri Analizi - API Marketing Miner'ı neden seveceksiniz? Paranızın karşılığını inanılmaz bir şekilde alın: İyi bir sıralamaya sahip olmak için pahalı araçları seçmenize gerek yok. Marketing Miner, uygun fiyatlarla yüksek kaliteli veriler sağlar. Diğer araçlarla kusursuz entegrasyon: Kendi araçlarınızda büyük miktarda veriyle çalışmayı tercih ediyorsanız, oturum açmadan verilerinize erişmenizi sağlayan Marketing Miner'ın çok yönlü ve güçlü REST API'sini seveceksiniz! Toplu veri analizi: Marketing Miner araçları çok fazla zaman ve emek tasarrufu sağlar. 100.000'e kadar anahtar kelime, alan adı veya URL'ye ilişkin verileri hızlı bir şekilde analiz edebilirsiniz.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sunan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dönüştürüyor. Veritone Attribute, yayınlanan reklamlardan elde edilen verilerden yararlanır ve bunları reklamverenlerin web sitesi analizleriyle ilişkilendirir. Attribute ile medya yayıncıları dijital değerlerini yayın kampanyalarına gösterebilir, bu da reklamveren memnuniyetinin artmasına ve gelirin artmasına neden olur. Hızlı içgörüler — zengin, sağlam kampanya verilerini neredeyse gerçek zamanlı olarak toplayın ve görüntüleyin Esnek kurulum — her müşteriye, reklamverene ve kampanyaya göre özelleştirilebilir Son derece görsel — kontrol paneli, ilişkilendirme verilerinin basit, paylaşılabilir görselleştirmelerini sunar Daha fazlasını https://www.veritone adresinde öğrenin. com/applications/attribute.
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri modelleriyle geleceğe hazır pazarlama ölçümüne öncülük ediyor. ChannelMix ile, sorgulamayı veya kodlamayı öğrenmeye gerek kalmadan pazarlama harcamaları, hedefler, yatırım getirisi ve daha fazlası üzerinde tam görünürlük ve kontrol elde edeceksiniz. - ChannelMix, SQL veya kodlama bilgisi gerektirmez; ekibimiz sizin için veri bağlantılarını yönetir ve onarır. Müşteriler, ChannelMix ile verileri analize hazırlama sürelerinde %90'a kadar azalma gördü. - Tüm veriler, ChannelMix ekibi tarafından sizin için yönetilen özel bir veri ambarında (Amazon Redshift, Google BigQuery) saklanır. Veri yönetimi yükünü ekibinizin üzerinden alıyoruz. - ChannelMix, seçtiğiniz BI veya görselleştirme aracıyla entegre olur: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin ve daha fazlası. Hızlı başlangıçlı kontrol panellerimiz sayesinde, 3 günden daha kısa bir sürede bir raporlama çözümünü çalışır hale getirebilirsiniz. - Platform %100 ABD merkezli bir ekip tarafından desteklenmektedir. Müşteriler aynı gün yanıtla hesap yönetimi ve veri desteği alırlar.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump, 1. sayfa sıralamasını yükseltmek ve sonuçları artırmak için oluşturmanız gereken içeriği tam olarak gösterir. Herhangi bir konu için tek tıklamayla SEO içerik özetleri ile sıralamaya giren içerik yazmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Marfeel
marfeel.com
Marfeel, yayıncılar ve medya şirketleri için içerik analitiği platformudur; trafik, okuyucular ve abonelerin anlaşılmasına yardımcı olur.
Digivizer
digivizer.com
Digivizer, işletmelerin dijital pazarlamaya yaptıkları yatırımlardan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir analiz platformudur. Platformumuz, her büyüklükteki işletmenin tüm sosyal, arama, ücretli ve web performansı öngörülerini platformdan ayrılmadan tek, takip edilmesi kolay bir kontrol panelinde görmesine olanak tanır. Digivizer ile pazarlamacılar, dolarlarını ve enerjilerini nereye koyacakları konusunda veriye dayalı kararları hızlı bir şekilde alabiliyor. Ücretsiz Plan ve Etkileyici Raporlama, Ajanslar ve disiplinlerarası ekipler için daha gelişmiş özellikler de dahil olmak üzere çeşitli ücretli planlar sunan Digivizer, her şekil ve büyüklükteki tüm işletmelere uygun bir seçeneğe sahiptir. Bu planları ve kapsamları aşağıdaki fiyatlandırma bölümünde karşılaştırabilirsiniz. Neden Digivizer'ı seçmelisiniz? Platformumuzun sunduklarına göre uygun fiyatta pazar lideriyiz. Entegrasyon olarak sunulan hemen hemen tüm önemli sosyal medya, reklam yöneticisi ve web araçlarıyla, dijital pazarlama performansınızın tam 360* görünümünü elde edebilirsiniz. Team Digi, sosyal ve dijital pazarlamayla ilgili her konuda kişisel savunucunuzdur. Uzmanlarımız ürün ayrıntıları, içgörü oturumları, strateji ve raporlama konularında 1:1 ve grup desteği sunuyor; Ürünümüzden ve pazarlama stratejinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için her zaman elimizden gelen her şekilde hazırız.
Conductor
conductor.com
Conductor dünyanın önde gelen SEO ve organik pazarlama platformudur. Conductor'ın kurumsal SEO ve içerik pazarlama platformu, markaların web sitelerinin arama motorlarında sıralanacak şekilde teknik olarak optimize edilmesini sağlamalarına, mevcut sayfaları iyileştirmelerine ve organik web trafiğini artıran yeni içerik oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Conductor, pazarlamacıların müşteri ihtiyaçlarını ve arama davranışlarını anlamalarına yardımcı olarak farklı işlevlerden oluşan ekiplerin SEO stratejileri üzerinde harekete geçmesine olanak tanır. SoftwareReviews'ın 2022 SEO Veri Çeyreği Raporu, Conductor'ı 2022 SEO Duygusal Ayak İzi Raporunda SEO çözümleri arasında Lider ve Şampiyon olarak adlandırdı. Conductor ayrıca The Forrester Wave: SEO Platform 2020 değerlendirmesinde de en yüksek puanı alarak 11 kategorinin 9'unda en yüksek puanı aldı. Conductor'ın ileri görüşlü müşterileri arasında Citi, Siemens ve Microsoft yer almaktadır.
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly, içerik için oluşturulmuş ve en başarılı şirketlerin en iyi içeriğe sahip şirketler olduğu inancıyla tasarlanmış bir analiz platformudur. Ancak dijital içerik dünyasında kazanmak kolay değil. Geri bildirim döngüleri oluşturmanız ve veriler aracılığıyla hedef kitlenizin size söylediklerini dinlemeniz gerekir. İçerik oluşturucular, analistler, editörler, pazarlamacılar ve iletişim profesyonelleri, 30 benzersiz dikkat ölçümü, abone takibi ve hedef kitle segmentasyonuyla Parse.ly'yi şu amaçlarla kullanabilir: - Veriler aracılığıyla işlerini büyütmek ve okuyucu etkileşimi, dönüşümler ve elde tutma gibi temel ölçümleri iyileştirmek odaklı içgörüler. - Geçmişin net bir resmini elde etmek ve geleceği planlamak için anında gerçek zamanlı hedef kitle içgörülerine göre hareket edin veya geçmiş verileri analiz edin. Yerleşik bir kişiselleştirme platformuyla ürün ekipleri, verilerle desteklenen ve web sitelerinde, CMS veya WCM'lerinde kullanıcılar tarafından kişiselleştirilen dinamik içerik deneyimleri oluşturmak için Parse.ly'yi kullanabilir. Veri hattı platformumuz sayesinde veri bilimcileri ve mühendisler, zenginleştirilmiş tıklama akışı verilerimizi kullanarak veri altyapısına daha az, veri analizi ve içgörülere daha fazla zaman ayırabilirler. Parse.ly, güvenilir veri altyapılarını kullanarak 300'den fazla kurumsal şirketle çalışır: - Yüksek trafikli sitelerde en yaygın olarak kurulan 4. premium web teknolojisi (BuildWith'e göre). - Parse.ly, önde gelen medya ve eğlence şirketleri, DTC markaları, Fortune 500 şirketleri, B2B kurumsal şirketleri ve içeriğin işlerini ileriye taşıyabileceğine inanan herkes tarafından kullanılır.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan, dünyanın önde gelen markalarının geleceğin satın alma deneyimini kolaylaştırmasına yardımcı oluyor. Sunduğumuz her şey akıllı, esnek olacak ve insanların ve markaların sevdiği son derece kişiselleştirilmiş deneyimlerle benzersiz iş süreçlerine kolayca adapte olacak şekilde tasarlandı. Şirketlerin ilgi çekici, kişiselleştirilmiş, değer sağlayan ve insanları güvenle en iyi kararlara yönlendiren markalı satın alma deneyimleri sunmalarına yardımcı olma misyonundayız. Nike, Guess, Prudential ve Starwood Hotels gibi yenilikçi şirketler, müşteriyle yüz yüze çalışan ekiplerin müşterilerinin satın alma deneyimini akıllıca hazırlaması, etkileşime geçmesi, ölçmesi ve sürekli olarak iyileştirmesi konusunda Bigtincan'a güveniyor.
Knotch
knotch.com
ContentEQ, kurumsal markaların dijital içeriklerinin performansını anlamak ve optimize etmek için kullandıkları bir içerik zekası platformudur. Platform, Bank of America, Wells Fargo, Deloitte ve Square gibi markaların dijital içerik yatırımlarının etkisini optimize etmelerine ve iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için sınıfının en iyisi niceliksel ve niteliksel veri yakalamayı, yapay zekayı ve uzman stratejisini birleştiriyor.
Revuze
revuze.it
Revuze, çevrimiçi incelemeler için Üretken Yapay Zeka analizinde lider olup, tüketici içgörüleri ortamında devrim yaratmaktadır. LLM eğitiminden yararlanan uzun yıllara dayanan deneyime sahip Revuze, birden fazla e-ticaret kaynağındaki doğrulanmış alıcılardan gelen içgörülerin tüm potansiyelini ortaya çıkarır. Son teknoloji çözümleri, işletmelerin inceleme analitiğini pazarlama ve ürün süreçlerine sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanıyarak stratejik karar almalarına olanak tanır. Yüksek kaliteli veriler, anlayışlı tahminler ve kaynaklar ve bölgeler genelinde ölçeklenebilir yetenekler sayesinde sezgisel özellikler, dinamik kontrol panelleri ve kapsamlı raporlarla gerçek zamanlı analiz sunar. Veri toplamadan son görselleştirmeye kadar Revuze'un uçtan uca çözümleri, kategorilerinizin hızla değişen ortamında gezinebilmenizi ve günlük verilere dayalı kararları güvenle alabilmenizi sağlar. Tüketici içgörüleri sektörünün GPT'si olan Revuze'un gücünü keşfedin ve müşterileriniz ve rakipleriniz hakkında daha derin bir anlayış kazanın.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly'nin İçerik Yönetim Motoru, kuruluşların doğru içeriği keşfetmesine, filtrelemesine ve doğru kişiye doğru zamanda kişiselleştirmesine olanak tanır.
DISQO
disqo.com
DISQO, her müşteri deneyimini anlamaya yönelik bir CX platformudur. İşletmeler her müşteri, temas noktası ve sonuç için daha iyi kararlar alma konusunda DISQO'ya güveniyor. DISQO'nun reklam ölçümü, müşteri geri bildirimi ve izleyici erişimi ürünleri, sektörün en büyük isteğe bağlı tüketici veri platformundaki milyonlarca tüketici tarafından desteklenmektedir. DISQO, Deloitte'un Fast 500 ve Ad Age'in Çalışılacak En İyi Yerleri arasında yer aldı ve Digiday ve Cynopsis medyasından reklam ölçümü ödülleri kazandı.
Event Registry
eventregistry.org
Haber içeriğini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için yapay zekanın gücünden yararlanın Event Registry, kuruluşların dünyadaki olayları takip etmelerine ve etkilerini analiz etmelerine olanak tanıyan, dünyanın önde gelen haber istihbarat platformudur.
Momently
momently.com
Markalı veya sponsorlu kampanyalarınız için saniyeler içinde özel raporlar oluşturun. İlgili içeriği sunarak okuyucularınızın ilgisini çekmek için içerik analitiğini ve API'leri kullanın.
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai sadece yapay zeka değildir. Yayıncılara yönelik amaca yönelik olarak oluşturulmuş çözümlerimiz, iş verilerini kolaylaştıran, öngörüler sağlayan ve geliri optimize eden ürünler sunmak için deneyim ve teknolojiyi birleştiriyor. Temel ürünümüz, içerik oluşturuculara son teknoloji bir analiz çözümü sunmak için iş zekası, doğal dil oluşturma ve medya endüstrisi uzmanlığındaki yenilikçi teknikleri birleştirir. Spiny Trends, Spiny.ai'nin medya koludur ve haber ve analizleri önyargı veya görüş olmadan akıllı, sindirilebilir bir formatta sunar.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow, gönderenin itibarını ve gelen kutusu yerleşimini optimize eder. Allegrow'un pazarlama otomasyonu/satış etkileşim sisteminizle birlikte çalışmasını sağlayarak, gönderdiğiniz e-postaların spam klasörüne veya odaklanmamış klasörlere değil, öncelikli gelen kutusuna ulaşma yüzdesini artırabilirsiniz.
Clearscope
clearscope.io
Clearscope, içerik optimizasyonu ve SEO performansını iyileştirmek için gerçek zamanlı veri ve yapay zeka destekli öneriler sunan bir platformdur.
NPAW
npaw.com
NPAW, analiz paketi çözümünü sunmaktan gurur duyar. OTT'lerin, Telekomünikasyon şirketlerinin, Medya Şirketlerinin ve Yayıncıların milyarlarca veri noktasını izlemeleri, analiz etmeleri, analiz etmeleri ve işleme koymaları için eyleme geçirilebilir iş içgörülerine dönüştürmesine olanak tanıyan, video istihbaratı endüstrisinde devrim yaratacak güçlü, sezgisel ve gerçek zamanlı bir video ve uygulama analitiği platformu. ve kullanıcıları izlerken bunlardan yararlanın. Hızla gelişen yayın endüstrisinde, kullanıcılara içerik sağlayan işletmeler ciddi bir sorunla karşı karşıyadır: aşırı derecede karmaşık bir içerik dağıtım zinciri üzerinde görünürlük eksikliği. Neyin yanlış gittiğini bilmiyorlarsa, kullanıcıların hayal kırıklığına nasıl tepki verebilirler? Bu verilere erişimleri yoksa, cihaz bazında tüketimde gelişen trendlere nasıl yanıt verebilirler? NPAW Suite, video sağlayıcılara son kullanıcılarının akış deneyimine gerçek zamanlı olarak kapsamlı bir genel bakış sunar, önemli ham verileri elde etmek için oynatıcılarla entegre olur ve bu verileri yalnızca işletmelere istedikleri tüm verileri sağlamakla kalmayıp, özelleştirilebilir ve kolayca okunabilir kontrol panellerine dönüştürür. ihtiyaç duyabilir, ancak aynı zamanda onların bunu anlamalarına ve anlamlı bir şekilde hareket etmelerine de izin verin. Karşılaştığımız zorluk, son derece karmaşık bilgileri, müşterilerin verilere dayalı olarak kendi KPI, metrik ve boyut modellerini tanımlamasına, oluşturmasına ve istiflemesine olanak tanıyacak kadar sezgisel bir görsel tasarım sistemine dönüştürebilecek bir ürün evrimi geliştirmekti. onların bireysel hizmeti. Müşterilerle yakın işbirliği içinde çalışarak ve ürünümüzün daha iyi bir sürümüne yönelik sürekli çalışmalar yaparak, kullanıcıların ihtiyaç duydukları veri görünürlüğünü elde etmelerini sağlayacak kadar basit bir görsel tasarım dili oluşturmayı başardık.
Pressboard
pressboardmedia.com
İçerik yaratıcıları için ödüllü araçlar. Siz inanılmaz içerikler yaratırsınız, gerisini araçlarımız halleder. Pressboard size içeriğiniz kadar güçlü raporlama sunar. İçerik lansmanından canlı raporları paylaşmaya günler yerine dakikalar içinde geçin. Pressboard Studio, en önemli verilerinizi güzel, özelleştirilmiş ve paylaşılabilir canlı raporlarda bir araya getirir. -Tüm Verilerinizi Bir Araya Getirin -Paylaşılabilir Raporlarla Müşterilerinizi Etkileyin -NBCUniversal, USA TODAY ve The New York Times dahil olmak üzere Dünyanın En İyi Binlerce Yayıncısının ve Etkileyicisinin Güvendiği Yüzlerce Kampanyayı Aynı Anda Yönetin.
Epilocal
epilocal.com
Epilocal, işletmelerin içerik operasyonlarını uygun bir fiyata ölçeklendirmesine ve otomatikleştirmesine olanak tanıyan veri bağlayıcıları ve otomasyon araçları sağlar.
Content Harmony
contentharmony.com
İçerik Harmony, içerik pazarlama brifinglerini hızlandırarak içerik stratejisi geliştirmeye ve SEO optimizasyonuna yardımcı olan bir araçtır.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial, pazarlamacıların en iyi içeriklerini ölçmelerine, tanıtmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olan bir içerik analizi platformudur. GetSocial, dünya çapında 150.000'den fazla web sitesiyle çalışmaktadır ve Adobe, Sky ve WWF gibi yıldız müşterilere sahiptir. GetSocial, Sosyal Çerçevenin Dört A'sını geliştirdi <> ETKİNLEŞTİR * GetSocial, web sitenizin sosyal etkinliğinin %100'ünü izler. * GetSocial, Dark Social ve Özel Mesajlaşma Trafiğini ortaya çıkarır. ✭ ANALİZ * GetSocial sitenizdeki her sosyal etkileşimi analiz eder * GetSocial, içerik öykülerinizin her birini virallik açısından puanlar * GetSocial en viral içeriğinizi tespit eder <> OTOMATİKLEŞTİR * GetSocial size otomatik viral içerik uyarıları sağlar * GetSocial, erişimi en üst düzeye çıkarmak için doğru hikayeyi doğru kanalda, doğru zamanda yayınlamanıza yardımcı olur <> ÖZELLİK * GetSocial, en iyi içeriğinizi tanıtmanıza yardımcı olacak analizlere dayalı geri bildirim sağlar
QuickFrame
quickframe.com
MNTN'den QuickFrame, orijinal videonun oluşturulma biçimini dönüştürerek her kuruluşun videoya öncelik veren dünyamızda rekabet etmesini sağlar. Global Video Hub™ platformumuz, her platform, kampanya hedefi ve stil için verimli bir şekilde oluşturulan veriye dayalı videonun kilidini açarak video içeriğinin yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır. Colgate-Palmolive, Hasbro, Self ve Ben Bridge Jewelers gibi önde gelen markalar için Global Video Hub'da 65.000'den fazla video oluşturuldu. QuickFrame, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snap, Pinterest, LinkedIn, MNTN ve Roku'nun resmi ortağıdır.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate, uzman beyaz eldiven verileri ve İş Zekası desteğiyle eşleştirilmiş kapsamlı platformlar arası raporlama yazılımı sağlar. İşletmelerin, pazarlama ekiplerinin ve ajansların Reklam, Satış, E-posta, CRM, Web ve Analytics verilerinin tam içgörü potansiyeline ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Çözüm, kurumsal düzeyde ETL veri entegrasyonu, ölçeklenebilir veri depolama ve herhangi bir iş veya müşteri veri senaryosuna ve dahili/harici raporlama yapılandırmasına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış iş uyumlu veri görselleştirmesi sağlar. İş ortaklarımız, ekiplerinin ortak analiz uzantısı olarak çalışan özel hesap yöneticileri ve isteğe bağlı BI yapılandırma uzmanlarıyla içlerinin rahat olmasını sağlar. Basitçe söylemek gerekirse, ideal raporlama vizyonunuza sürekli olarak ulaşılmasını sağlıyoruz. Arena Calibrate, Amex, Gentle Dental, National Golf Foundation, Proud Moments ABA, RFPIO, Entrust, Hyster-Yale, Airgap ve Fourth gibi markalar ve ajanslar tarafından güvenilmektedir. Aşağıda Arena Calibrate hakkında daha fazla bilgi edinin: - Kapsamlı tam yığın BI yazılımı, Çevrimiçi ve Çevrimdışı Reklamcılık, E-posta Pazarlama, Web Sitesi Analitiği, Talep Oluşturma, e-Ticaret, CRM/Satış ve diğer veri alanlarında tek bir gerçek raporlama kaynağı sağlar. - İşletmeniz veya müşterileriniz için ölçeklenebilir veri depolama. - 40'tan fazla tak ve çalıştır konektörü + otomatik veri hatları. - Çevrimdışı veya bağlayıcı bulunmayan diğer verileri sorunsuz bir şekilde entegre eder. - Raporlama doğruluğunu sağlamak için değerli veri temizleme ve hijyen desteğiyle birlikte gelişmiş platformlar arası veri harmanlama ve hizalama. - Pazarlama huninizin genel durumunu hızlı bir şekilde anlamanıza ve müşteri adayı oluşturma, MQL'ler, SQL'ler, CAC ve ROAS üzerindeki etkiyi artırmanıza olanak tanır. - Ekibiniz veya ajansınız için ortak bir BI uzantısı olarak çalışan, bütçe dostu hesap yöneticileri ve isteğe bağlı BI yapılandırma uzmanları. Web sitesini ziyaret edin: https://www.calibrate.thearena.ai
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.
Akamai
akamai.com
Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.
Anyword
anyword.com
Anyword, pazarlamacıların çeşitli platformlarda etkili içerik üretmelerine yardımcı olan bir AI destekli metin yazarlığı platformudur.
Bitly
bitly.com
Bitly, URL kısaltma ve bağlantı yönetimi sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, kısa bağlantılar oluşturarak etkinliklerini izleyebilir ve analiz edebilir.
BL.INK
bl.ink
BL.INK, bağlantı kısaltma ve QR kod oluşturma platformudur. Kullanıcıların bağlantılarını yönetmelerine ve izlemelerine olanak tanır.
Botify
botify.com
Botify, kurumsal web sitenizin boyutuna, ölçeğine ve karmaşıklığına göre tasarlanmış bir platformda kaçırılan fırsatları ortaya çıkarmanıza ve bunları karlı iş sonuçlarına dönüştürmenize yardımcı olur. Organik arama sürecinin her aşamasından öngörüler alın, öncelikli eylemler ve uyarılarla zamandan tasarruf edin, riski azaltın ve kritik SEO görevlerini otomatikleştirerek kaynakları en üst düzeye çıkarın.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, yayıncıların içerik etkileşimlerini gerçek zamanlı izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir analiz platformudur.
Contently
contently.com
Contently, markaların dijital içerik üretimini ve yönetimini kolaylaştıran bir içerik pazarlama platformudur.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.
Foleon
foleon.com
Foleon, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturmasını sağlayan bir platformdur. SEO ve izleyici katılımına odaklanarak içerik yönetimi sunar.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack, B2B için önde gelen analiz ve ilişkilendirme platformudur. HockeyStack tüm platformlarınıza bağlanır, verilerinizi temizler ve satış hattını neyin yönlendirdiğini ölçmenize ve alıcı yolculuklarını görselleştirmenize olanak tanır. Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. 8x8, ActiveCampaign ve Cognism gibi şirketlerdeki yüzlerce gelir ekibi, daha fazla satış hattı oluşturmak ve anlaşmaları daha hızlı kapatmak için HockeyStack'i kullanıyor.
Issuu
issuu.com
ISSUU, kullanıcıların statik belgeleri etkileşimli ve görsel içeriklere dönüştürerek paylaşmalarını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly, kullanıcıların markalı ve kısaltılmış bağlantılar oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bir URL yönetim platformudur.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslar için tasarlanmış kapsamlı bir SEO aracıdır. Anahtar kelime araştırması, site denetimleri, backlink analizi ve raporlama gibi özellikler sunar.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs, SEO için kapsamlı bir araçtır. Rakip analizi, anahtar kelime araştırması, bağlantı oluşturma ve site denetimi gibi özellikler sunar.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, SEO optimizasyonu için kapsamlı araçlar sunan bir platformdur. Rakip analizi, içerik oluşturma ve anahtar kelime araştırması gibi özellikler içerir.
Silktide
silktide.com
Silktide, web sitelerinin erişilebilirliğini, içerik kalitesini ve dijital pazarlama stratejilerini analiz edip geliştiren bir platformdur.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
Sniply
sniply.io
Sniply, paylaşılan bağlantılara kişiselleştirilmiş eylem çağrıları ekleyerek kullanıcı dönüşümünü artıran bir bağlantı kısaltma aracıdır.
StoryChief
storychief.io
StoryChief, içerik pazarlama ekipleri için içerik oluşturma, dağıtım ve işbirliği süreçlerini merkezileştiren bir platformdur.
Ubersuggest
neilpatel.com
Gelişmiş: Buz Gibi Potansiyel Müşterileri Mutlu Müşterilere Dönüştürmek İçin Çalışan Basit Süreç (Otomatik Dönüşüm Hunileri ve Dizileri ile).
WebCEO
webceo.com
WebCEO, SEO analizi ve dijital pazarlama için anahtar kelime araştırması, sıralama izleme, backlink yönetimi ve sosyal medya araçları sunan bir platformdur.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Gerçek zamanlı içerik analiziyle içeriğinizi geliştirin, okuyucu sayınızı ve gelirinizi artırın. Daha hızlı ve daha iyi kararlar için en yenilikçi gösterge tabloları.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai, pazarlama kampanyalarını optimize eden AI tabanlı bir araçtır. Reklam metni, görsel ve strateji oluşturarak performansı artırmaya yardımcı olur.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite, içerik yönetimi ve satış desteği yazılımıdır. İçerikleri depolamak, düzenlemek, dağıtmak ve izlemek için kullanılır.
Readable
readable.com
Okunabilir, web ve belge içeriklerinin okunabilirliğini analiz eden ve geliştiren bir araçtır. Farklı belge formatlarını destekler.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper, işletmelerin içerik oluşturma, yönetme ve dağıtma süreçlerini kolaylaştıran yapay zeka destekli bir içerik pazarlama platformudur.
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