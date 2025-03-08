Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İçerik analizi yazılımı, kullanıcılara, çalışanların ve ziyaretçilerin bloglar, makaleler ve podcast'ler dahil olmak üzere yayınlanmış içerikle nasıl etkileşim kurduğuna dair kapsamlı bilgiler sağlar. İçerik zekası olarak adlandırılan bu teknoloji, kullanıcıların gelecekteki içerik stratejilerini bilgilendirebilecek değerli görünürlük elde etmelerini sağlar. İçerik analizi çözümleri, sayfa görüntülemeleri, paylaşımlar, giden tıklamalar, arama sıralamaları, bireysel gönderilerde harcanan ortalama süre ve içeriğin finansal etkisi gibi çeşitli ölçümler sunar. Bu platformlar aynı zamanda masaüstü ve mobil cihazlar arasındaki görüntüleme dağılımı, belirli sektörlere veya izleyicilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler ve en etkili içerik bileşenlerinin analizleri gibi ek veriler de sağlayabilir. İçerik analizi programları genellikle dijital analiz ve sosyal analiz yazılımlarıyla bütünleşir veya benzerlikleri paylaşır. Kullanıcılar, içerik analitiğinden yararlanarak içerik stratejilerini optimize etmek ve hedef kitleleriyle etkileşimi artırmak için veriye dayalı kararlar alabilir.
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Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest, çevrimiçi varlığınızı her yönüyle kontrol etmenize yardımcı olacak bir platformdur. 15 farklı yönetim aracı arasında kafanızı karıştırmanızı önleyen, kullanıcı dostu bir platformla görevlerinizi kolaylaştırıyoruz. UrbiQuest, performansınızın kapsamlı bir resmini size sunmak için ilgili tüm bilgileri birleştirir. Güvenlik, sosyal ağlar, web sitesi yönetimi veya e-postalar olsun her şey analiz edilir ve açıklanır. Ayrıca size haftalık aktiviteniz hakkında ayrıntılı bir rapor göndereceğiz. Ayrıca ilerlemek istiyorsanız kişiye özel koçluk seansları da sağlıyoruz.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata'nın B2B Gelir İlişkilendirme Platformu, B2B müşteri yolculuğunuza ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler sunmak için pazara giriş teknoloji yığınınızdaki verileri birbirine bağlar. Dreamdata, anonim ilk dokunuştan kapalı kazanılmaya kadar tahminlere son verir ve gelirinizi gerçekten neyin artırdığına dair eyleme dönüştürülebilir analizler sunar. B2B şirketleri Dreamdata ile özel hesap tabanlı ilişkilendirme modellemesi çalıştırabilir, her reklam kampanyasının ROAS'ını alabilir, içerik yatırım getirisini ölçebilir, büyümeyi karşılaştırabilir, geliri tahmin edebilir ve bir sonraki ölçeklendirme çabalarına ilişkin veriye dayalı kararlar alabilir.
Seobility
seobility.net
Seobity, daha iyi web sitesi sıralamaları için hepsi bir arada SEO aracıdır. Seobility, kapsamlı bir sayfa içi SEO denetimi, geri bağlantı analizi ve bağlantı oluşturma araçlarının yanı sıra sıralama takibi de sağlar. İçerik optimizasyonu için TF*IDF aracı ve Anahtar Kelime Araştırma Aracı gibi ek araçlar, Seobility hepsi bir arada SEO yazılımını tamamlar. Sayfa içi SEO denetimi: Bir web sitesinin tüm bağlantılı sayfaları taranır ve sayfa içi optimizasyonla ilgili hatalar veya sorunlar toplanır ve açıkça görüntülenir. Her analizde sorunların nasıl çözüleceğine ve optimize edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi ve ipuçları bulunur. Web sitesinin sürekli olarak incelenmesi ve optimizasyon ilerlemesinin izlenmesi için düzenli taramalar planlanabilir. Seobity, her tarama sonrasında ayrıntılı bir rapor sunar ve ciddi sorunlar olması durumunda kullanıcıyı bilgilendirir. Backlink Analizi: Bir web sitesinin geri bağlantıları, bağlantı metinleri, yönlendiren alan adları vb. hakkında ayrıntılı raporlar. Ayrıca, yeni geri bağlantılar ve kaybolan geri bağlantılar hakkında düzenli olarak güncellenen raporlar, sayfa dışı SEO'nun bu kısmı hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar. Rakip analizi ve bağlantı kurma önerileri bu modülü tamamlar. Sıralama Takibi: Anahtar kelimeleriniz için günlük olarak güncellenen masaüstü ve mobil Google sıralama verileri. Anahtar kelime etiketleme gibi gelişmiş özellikleri kullanın; Kategorileri veya yerelleştirilmiş sonuçları analiz etmek için. Performanslarını izleyerek rakiplerinizi takip edin. Seobity SEO yazılımı, kalite ve kullanılabilirliğe net bir şekilde odaklanılarak tasarlanmıştır. Seobity, SEO profesyonellerinin yanı sıra SEO'ya yeni başlayanlar için de uygundur.
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme, talep yakalama, zenginleştirme, insan tarafından doğrulanmış potansiyel müşteriler gibi çeşitli araç ve yetenekleri içerir. Bu araçlar, pazarlamacıların hedef kitleleri için daha alakalı ve ilgi çekici deneyimler oluşturmasına olanak tanır; bu da sonuçta artan katılım, daha yüksek dönüşüm oranları ve daha fazla müşteri sadakati gibi daha iyi iş sonuçları elde edilmesine yardımcı olabilir. Alıcılar, daha iyi eğitim almalarına ve daha hızlı bilinçli kararlar almalarına olanak tanıyan dinamik, kişiselleştirilmiş içerikten ve bağlantılı dijital deneyimlerden yararlanır.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek iş performansını artırır. . İlişkilendirmeye dayalı kişiselleştirmeyle satışlarınızı ve gelirinizi hızlandırın: - Her web sitesi ziyaretçisine doğru mesajları ve varlıkları sunarak, daha hızlı bir şekilde müşterileriniz olmalarına yardımcı olun. - Pazarlama çabalarınızın iş hedeflerini nasıl etkilediğini anlayın ve müşteri yolculuklarınızı ilk dokunuştan kazanılan anlaşmalara kadar haritalandırın. - Ziyaretçileri yalnızca potansiyel müşterilere değil, müşterilere dönüştürün!
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi geliştirmek için değerli veri öngörüleri toplayın ve tek tıklamayla 100.000'e kadar anahtar kelimeyi veya URL'yi analiz edin. Marketing Miner ile sitenizdeki teknik sorunları hızlı bir şekilde tespit edebilir, hangi açılış sayfalarının ve anahtar kelimelerin en fazla trafiği getirdiğini öğrenebilir, kapsamlı bir teknik SEO denetimi ve rakip analizi gerçekleştirebilir, markanızdan bahsedilenleri ve nişinizdeki önemli anahtar kelimeleri izleyebilir, yeni ürünler bulabilirsiniz. Backlink profilinizi güçlendirmek ve başarılı bir içerik pazarlama stratejisi geliştirmek için bağlantı kurma fırsatları. Popüler özellikler: - Anahtar Kelime Araştırması - SEO Denetimi - Sıra Takibi - Rakip Analizi - Marka İzleme - Bağlantı Oluşturma - Toplu Veri Analizi - API Marketing Miner'ı neden seveceksiniz? Paranızın karşılığını inanılmaz bir şekilde alın: İyi bir sıralamaya sahip olmak için pahalı araçları seçmenize gerek yok. Marketing Miner, uygun fiyatlarla yüksek kaliteli veriler sağlar. Diğer araçlarla kusursuz entegrasyon: Kendi araçlarınızda büyük miktarda veriyle çalışmayı tercih ediyorsanız, oturum açmadan verilerinize erişmenizi sağlayan Marketing Miner'ın çok yönlü ve güçlü REST API'sini seveceksiniz! Toplu veri analizi: Marketing Miner araçları çok fazla zaman ve emek tasarrufu sağlar. 100.000'e kadar anahtar kelime, alan adı veya URL'ye ilişkin verileri hızlı bir şekilde analiz edebilirsiniz.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sunan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dönüştürüyor. Veritone Attribute, yayınlanan reklamlardan elde edilen verilerden yararlanır ve bunları reklamverenlerin web sitesi analizleriyle ilişkilendirir. Attribute ile medya yayıncıları dijital değerlerini yayın kampanyalarına gösterebilir, bu da reklamveren memnuniyetinin artmasına ve gelirin artmasına neden olur. Hızlı içgörüler — zengin, sağlam kampanya verilerini neredeyse gerçek zamanlı olarak toplayın ve görüntüleyin Esnek kurulum — her müşteriye, reklamverene ve kampanyaya göre özelleştirilebilir Son derece görsel — kontrol paneli, ilişkilendirme verilerinin basit, paylaşılabilir görselleştirmelerini sunar Daha fazlasını https://www.veritone adresinde öğrenin. com/applications/attribute.
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri modelleriyle geleceğe hazır pazarlama ölçümüne öncülük ediyor. ChannelMix ile, sorgulamayı veya kodlamayı öğrenmeye gerek kalmadan pazarlama harcamaları, hedefler, yatırım getirisi ve daha fazlası üzerinde tam görünürlük ve kontrol elde edeceksiniz. - ChannelMix, SQL veya kodlama bilgisi gerektirmez; ekibimiz sizin için veri bağlantılarını yönetir ve onarır. Müşteriler, ChannelMix ile verileri analize hazırlama sürelerinde %90'a kadar azalma gördü. - Tüm veriler, ChannelMix ekibi tarafından sizin için yönetilen özel bir veri ambarında (Amazon Redshift, Google BigQuery) saklanır. Veri yönetimi yükünü ekibinizin üzerinden alıyoruz. - ChannelMix, seçtiğiniz BI veya görselleştirme aracıyla entegre olur: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin ve daha fazlası. Hızlı başlangıçlı kontrol panellerimiz sayesinde, 3 günden daha kısa bir sürede bir raporlama çözümünü çalışır hale getirebilirsiniz. - Platform %100 ABD merkezli bir ekip tarafından desteklenmektedir. Müşteriler aynı gün yanıtla hesap yönetimi ve veri desteği alırlar.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump, 1. sayfa sıralamasını yükseltmek ve sonuçları artırmak için oluşturmanız gereken içeriği tam olarak gösterir. Herhangi bir konu için tek tıklamayla SEO içerik özetleri ile sıralamaya giren içerik yazmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Marfeel
marfeel.com
Marfeel, yayıncıların ve medya şirketlerinin trafiklerini, okuyucularını ve abonelerini anlamalarına yardımcı olan bir içerik analizi platformudur. Marfeel'in platformu, içeriklerinin ve hedef kitlelerinin tüm potansiyelini açığa çıkarmak için yayıncıların veriye dayalı kararlarla ekipler arasında sinerji ve uyum oluşturmasına yardımcı olur. Barselona'daki genel merkezi ve New York ve Bogota'daki ofisleri ile Marfeel, 60'ın üzerinde profesyoneli istihdam etmektedir. 2011'den bu yana yayıncılık ve reklam teknolojisi endüstrileriyle çalışan Marfeel, Google Sertifikalı Yayıncı Ortağıdır, IAB ve Prebid.org'un resmi üyesidir ve yayıncılar için yeni teknolojiler geliştirmeye devam etmektedir.
Digivizer
digivizer.com
Digivizer, işletmelerin dijital pazarlamaya yaptıkları yatırımlardan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir analiz platformudur. Platformumuz, her büyüklükteki işletmenin tüm sosyal, arama, ücretli ve web performansı öngörülerini platformdan ayrılmadan tek, takip edilmesi kolay bir kontrol panelinde görmesine olanak tanır. Digivizer ile pazarlamacılar, dolarlarını ve enerjilerini nereye koyacakları konusunda veriye dayalı kararları hızlı bir şekilde alabiliyor. Ücretsiz Plan ve Etkileyici Raporlama, Ajanslar ve disiplinlerarası ekipler için daha gelişmiş özellikler de dahil olmak üzere çeşitli ücretli planlar sunan Digivizer, her şekil ve büyüklükteki tüm işletmelere uygun bir seçeneğe sahiptir. Bu planları ve kapsamları aşağıdaki fiyatlandırma bölümünde karşılaştırabilirsiniz. Neden Digivizer'ı seçmelisiniz? Platformumuzun sunduklarına göre uygun fiyatta pazar lideriyiz. Entegrasyon olarak sunulan hemen hemen tüm önemli sosyal medya, reklam yöneticisi ve web araçlarıyla, dijital pazarlama performansınızın tam 360* görünümünü elde edebilirsiniz. Team Digi, sosyal ve dijital pazarlamayla ilgili her konuda kişisel savunucunuzdur. Uzmanlarımız ürün ayrıntıları, içgörü oturumları, strateji ve raporlama konularında 1:1 ve grup desteği sunuyor; Ürünümüzden ve pazarlama stratejinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için her zaman elimizden gelen her şekilde hazırız.
Conductor
conductor.com
Conductor dünyanın önde gelen SEO ve organik pazarlama platformudur. Conductor'ın kurumsal SEO ve içerik pazarlama platformu, markaların web sitelerinin arama motorlarında sıralanacak şekilde teknik olarak optimize edilmesini sağlamalarına, mevcut sayfaları iyileştirmelerine ve organik web trafiğini artıran yeni içerik oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Conductor, pazarlamacıların müşteri ihtiyaçlarını ve arama davranışlarını anlamalarına yardımcı olarak farklı işlevlerden oluşan ekiplerin SEO stratejileri üzerinde harekete geçmesine olanak tanır. SoftwareReviews'ın 2022 SEO Veri Çeyreği Raporu, Conductor'ı 2022 SEO Duygusal Ayak İzi Raporunda SEO çözümleri arasında Lider ve Şampiyon olarak adlandırdı. Conductor ayrıca The Forrester Wave: SEO Platform 2020 değerlendirmesinde de en yüksek puanı alarak 11 kategorinin 9'unda en yüksek puanı aldı. Conductor'ın ileri görüşlü müşterileri arasında Citi, Siemens ve Microsoft yer almaktadır.
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly, içerik için oluşturulmuş ve en başarılı şirketlerin en iyi içeriğe sahip şirketler olduğu inancıyla tasarlanmış bir analiz platformudur. Ancak dijital içerik dünyasında kazanmak kolay değil. Geri bildirim döngüleri oluşturmanız ve veriler aracılığıyla hedef kitlenizin size söylediklerini dinlemeniz gerekir. İçerik oluşturucular, analistler, editörler, pazarlamacılar ve iletişim profesyonelleri, 30 benzersiz dikkat ölçümü, abone takibi ve hedef kitle segmentasyonuyla Parse.ly'yi şu amaçlarla kullanabilir: - Veriler aracılığıyla işlerini büyütmek ve okuyucu etkileşimi, dönüşümler ve elde tutma gibi temel ölçümleri iyileştirmek odaklı içgörüler. - Geçmişin net bir resmini elde etmek ve geleceği planlamak için anında gerçek zamanlı hedef kitle içgörülerine göre hareket edin veya geçmiş verileri analiz edin. Yerleşik bir kişiselleştirme platformuyla ürün ekipleri, verilerle desteklenen ve web sitelerinde, CMS veya WCM'lerinde kullanıcılar tarafından kişiselleştirilen dinamik içerik deneyimleri oluşturmak için Parse.ly'yi kullanabilir. Veri hattı platformumuz sayesinde veri bilimcileri ve mühendisler, zenginleştirilmiş tıklama akışı verilerimizi kullanarak veri altyapısına daha az, veri analizi ve içgörülere daha fazla zaman ayırabilirler. Parse.ly, güvenilir veri altyapılarını kullanarak 300'den fazla kurumsal şirketle çalışır: - Yüksek trafikli sitelerde en yaygın olarak kurulan 4. premium web teknolojisi (BuildWith'e göre). - Parse.ly, önde gelen medya ve eğlence şirketleri, DTC markaları, Fortune 500 şirketleri, B2B kurumsal şirketleri ve içeriğin işlerini ileriye taşıyabileceğine inanan herkes tarafından kullanılır.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan, dünyanın önde gelen markalarının geleceğin satın alma deneyimini kolaylaştırmasına yardımcı oluyor. Sunduğumuz her şey akıllı, esnek olacak ve insanların ve markaların sevdiği son derece kişiselleştirilmiş deneyimlerle benzersiz iş süreçlerine kolayca adapte olacak şekilde tasarlandı. Şirketlerin ilgi çekici, kişiselleştirilmiş, değer sağlayan ve insanları güvenle en iyi kararlara yönlendiren markalı satın alma deneyimleri sunmalarına yardımcı olma misyonundayız. Nike, Guess, Prudential ve Starwood Hotels gibi yenilikçi şirketler, müşteriyle yüz yüze çalışan ekiplerin müşterilerinin satın alma deneyimini akıllıca hazırlaması, etkileşime geçmesi, ölçmesi ve sürekli olarak iyileştirmesi konusunda Bigtincan'a güveniyor.
Knotch
knotch.com
ContentEQ, kurumsal markaların dijital içeriklerinin performansını anlamak ve optimize etmek için kullandıkları bir içerik zekası platformudur. Platform, Bank of America, Wells Fargo, Deloitte ve Square gibi markaların dijital içerik yatırımlarının etkisini optimize etmelerine ve iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için sınıfının en iyisi niceliksel ve niteliksel veri yakalamayı, yapay zekayı ve uzman stratejisini birleştiriyor.
Revuze
revuze.it
Revuze, çevrimiçi incelemeler için Üretken Yapay Zeka analizinde lider olup, tüketici içgörüleri ortamında devrim yaratmaktadır. LLM eğitiminden yararlanan uzun yıllara dayanan deneyime sahip Revuze, birden fazla e-ticaret kaynağındaki doğrulanmış alıcılardan gelen içgörülerin tüm potansiyelini ortaya çıkarır. Son teknoloji çözümleri, işletmelerin inceleme analitiğini pazarlama ve ürün süreçlerine sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanıyarak stratejik karar almalarına olanak tanır. Yüksek kaliteli veriler, anlayışlı tahminler ve kaynaklar ve bölgeler genelinde ölçeklenebilir yetenekler sayesinde sezgisel özellikler, dinamik kontrol panelleri ve kapsamlı raporlarla gerçek zamanlı analiz sunar. Veri toplamadan son görselleştirmeye kadar Revuze'un uçtan uca çözümleri, kategorilerinizin hızla değişen ortamında gezinebilmenizi ve günlük verilere dayalı kararları güvenle alabilmenizi sağlar. Tüketici içgörüleri sektörünün GPT'si olan Revuze'un gücünü keşfedin ve müşterileriniz ve rakipleriniz hakkında daha derin bir anlayış kazanın.
RELAYTO
relayto.com
DENEYİM MESAJDIR. RELAYTO, statik içeriği otomatik olarak etkileşimli mikro sitelere dönüştürerek izleyici etkileşimini 7/24 artıran gelişmiş algoritmalar kullanır; kodlamaya gerek yoktur. Etkileşimli öğeler atamak ve masaüstü ve mobil ekranlarda anında görüntülenmek üzere ekibinize yayınlamak için PDF'lerinizi ve sunumlarınızı kolayca içe aktarın (ve destekleyici içerik, metin, web/sosyal içerik, resim, video ve ses ekleyin). RELAYTO'nun gizli sosu: 1. İçerik Zenginleştirme - “Dijital kağıdı” etkileşim, doğrusal olmayan gezinme ve medyayla zenginleştirilmiş dijital deneyimlere dönüştürün. 2. Hepsi Bir Arada Bulut Hub'ları - Dosyaları çok kanallı paylaşım, erişim ve kontrol için optimize edilmiş süper akıllı URL'ye dönüştürün. 3. Gelişmiş Analiz - Daha iyi optimizasyon için içeriğinizin etkileşimi konusunda 360 derecelik analizler. Web içeriği için Optimizely'yi düşünün. RELAYTO ile, içeriğinize kimin erişebileceğini kontrol etmek için güvenlik, izinler ve kullanıcı yönetimi ile donatılmış sınırsız sayıda genel ve özel etkileşimli deneyim oluşturabilirsiniz. Metrikler, izleyicilerin zamanlarını ne zaman ve nerede harcadıklarını özetleyerek 360 dijital beden dili, etkinlik ve amaç hakkında bilgiler sunar; böylece sosyal yardım çabalarınızı önceliklendirebilir ve içeriğinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. Arka planda RELAYTO aynı zamanda hem yazarlar hem de okuyucular için anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya odaklanan birebir etkileşimli hikaye anlatımı için yeni bir dijital ortam yaratıyor.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly'nin İçerik Yönetim Motoru, kuruluşların doğru içeriği keşfetmesine, filtrelemesine ve doğru kişiye doğru zamanda kişiselleştirmesine olanak tanır.
DISQO
disqo.com
DISQO, her müşteri deneyimini anlamaya yönelik bir CX platformudur. İşletmeler her müşteri, temas noktası ve sonuç için daha iyi kararlar alma konusunda DISQO'ya güveniyor. DISQO'nun reklam ölçümü, müşteri geri bildirimi ve izleyici erişimi ürünleri, sektörün en büyük isteğe bağlı tüketici veri platformundaki milyonlarca tüketici tarafından desteklenmektedir. DISQO, Deloitte'un Fast 500 ve Ad Age'in Çalışılacak En İyi Yerleri arasında yer aldı ve Digiday ve Cynopsis medyasından reklam ölçümü ödülleri kazandı.
Event Registry
eventregistry.org
Haber içeriğini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için yapay zekanın gücünden yararlanın Event Registry, kuruluşların dünyadaki olayları takip etmelerine ve etkilerini analiz etmelerine olanak tanıyan, dünyanın önde gelen haber istihbarat platformudur.
Momently
momently.com
Markalı veya sponsorlu kampanyalarınız için saniyeler içinde özel raporlar oluşturun. İlgili içeriği sunarak okuyucularınızın ilgisini çekmek için içerik analitiğini ve API'leri kullanın.
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai sadece yapay zeka değildir. Yayıncılara yönelik amaca yönelik olarak oluşturulmuş çözümlerimiz, iş verilerini kolaylaştıran, öngörüler sağlayan ve geliri optimize eden ürünler sunmak için deneyim ve teknolojiyi birleştiriyor. Temel ürünümüz, içerik oluşturuculara son teknoloji bir analiz çözümü sunmak için iş zekası, doğal dil oluşturma ve medya endüstrisi uzmanlığındaki yenilikçi teknikleri birleştirir. Spiny Trends, Spiny.ai'nin medya koludur ve haber ve analizleri önyargı veya görüş olmadan akıllı, sindirilebilir bir formatta sunar.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow, gönderenin itibarını ve gelen kutusu yerleşimini optimize eder. Allegrow'un pazarlama otomasyonu/satış etkileşim sisteminizle birlikte çalışmasını sağlayarak, gönderdiğiniz e-postaların spam klasörüne veya odaklanmamış klasörlere değil, öncelikli gelen kutusuna ulaşma yüzdesini artırabilirsiniz.
Clearscope
clearscope.io
Clearscope, arama trafiğini artıran, sınıfının en iyisi SEO içerik optimizasyon platformudur. Kolaylaştırılmış araçlarımız SEO yazımını basitleştirir, böylece sıralamada yer alan birinci sınıf içerik oluşturursunuz. Metin düzenleyicimizin kullanımı, paylaşılması ve öğretilmesi kolaydır. Birinci sınıf metin düzenleyicimize ek olarak şunları sağlıyoruz: -- Google'ın gerçek zamanlı verilerini kullanan yüksek sinyalli öneriler içeren yapay zeka destekli içerik raporları -- Doğru anahtar kelimeyi hedeflemenize yardımcı olacak aylık arama hacmi ve arama amacı bilgileri -- İçerik kalitesini objektif bir şekilde ölçmek için anlaşılması kolay bir içerik derecelendirme ölçeği - İlgili, kapsamlı yazmayı teşvik eden yazar dostu bilgiler ve örnek ifadeler - Clearscope'u içerik iş akışınıza ekleyen Google Dokümanı ve WordPress entegrasyonları Her müşterinin kurulumunu sağlıyoruz Uzman ekibimizle güçlü bir canlı demo, katılım ve uygulamalı müşteri desteği sunarak başarıyı yakalayın. Clearscope iş akışınıza nasıl uyuyor? Bizimle buradan bir demo planlayın: https://www.clearscope.io/contact Henüz emin değil misiniz? Daha fazla bilgi edinmek için istediğiniz zaman [email protected] adresinden bize bir e-posta gönderin.
NPAW
npaw.com
NPAW, analiz paketi çözümünü sunmaktan gurur duyar. OTT'lerin, Telekomünikasyon şirketlerinin, Medya Şirketlerinin ve Yayıncıların milyarlarca veri noktasını izlemeleri, analiz etmeleri, analiz etmeleri ve işleme koymaları için eyleme geçirilebilir iş içgörülerine dönüştürmesine olanak tanıyan, video istihbaratı endüstrisinde devrim yaratacak güçlü, sezgisel ve gerçek zamanlı bir video ve uygulama analitiği platformu. ve kullanıcıları izlerken bunlardan yararlanın. Hızla gelişen yayın endüstrisinde, kullanıcılara içerik sağlayan işletmeler ciddi bir sorunla karşı karşıyadır: aşırı derecede karmaşık bir içerik dağıtım zinciri üzerinde görünürlük eksikliği. Neyin yanlış gittiğini bilmiyorlarsa, kullanıcıların hayal kırıklığına nasıl tepki verebilirler? Bu verilere erişimleri yoksa, cihaz bazında tüketimde gelişen trendlere nasıl yanıt verebilirler? NPAW Suite, video sağlayıcılara son kullanıcılarının akış deneyimine gerçek zamanlı olarak kapsamlı bir genel bakış sunar, önemli ham verileri elde etmek için oynatıcılarla entegre olur ve bu verileri yalnızca işletmelere istedikleri tüm verileri sağlamakla kalmayıp, özelleştirilebilir ve kolayca okunabilir kontrol panellerine dönüştürür. ihtiyaç duyabilir, ancak aynı zamanda onların bunu anlamalarına ve anlamlı bir şekilde hareket etmelerine de izin verin. Karşılaştığımız zorluk, son derece karmaşık bilgileri, müşterilerin verilere dayalı olarak kendi KPI, metrik ve boyut modellerini tanımlamasına, oluşturmasına ve istiflemesine olanak tanıyacak kadar sezgisel bir görsel tasarım sistemine dönüştürebilecek bir ürün evrimi geliştirmekti. onların bireysel hizmeti. Müşterilerle yakın işbirliği içinde çalışarak ve ürünümüzün daha iyi bir sürümüne yönelik sürekli çalışmalar yaparak, kullanıcıların ihtiyaç duydukları veri görünürlüğünü elde etmelerini sağlayacak kadar basit bir görsel tasarım dili oluşturmayı başardık.
Pressboard
pressboardmedia.com
İçerik yaratıcıları için ödüllü araçlar. Siz inanılmaz içerikler yaratırsınız, gerisini araçlarımız halleder. Pressboard size içeriğiniz kadar güçlü raporlama sunar. İçerik lansmanından canlı raporları paylaşmaya günler yerine dakikalar içinde geçin. Pressboard Studio, en önemli verilerinizi güzel, özelleştirilmiş ve paylaşılabilir canlı raporlarda bir araya getirir. -Tüm Verilerinizi Bir Araya Getirin -Paylaşılabilir Raporlarla Müşterilerinizi Etkileyin -NBCUniversal, USA TODAY ve The New York Times dahil olmak üzere Dünyanın En İyi Binlerce Yayıncısının ve Etkileyicisinin Güvendiği Yüzlerce Kampanyayı Aynı Anda Yönetin.
Epilocal
epilocal.com
Epilocal, işletmelerin içerik operasyonlarını uygun bir fiyata ölçeklendirmesine ve otomatikleştirmesine olanak tanıyan veri bağlayıcıları ve otomasyon araçları sağlar.
Content Harmony
contentharmony.com
Content Harmony'nin içerik pazarlama iş akışı, ekibinizin, çoğu ekibin kullandığı manuel süreçten %50-80 daha hızlı, son derece ayrıntılı içerik pazarlama özetleri oluşturmasına yardımcı olur. Arama amacını, rakiplerin anahtar kelimelerini ve konu profillerini, belge ana hatlarını, kullanıcı sorularını, yetkili kaynakları ve grafik ve videoya yönelik görsel içerik gereksinimlerini hızlı bir şekilde analiz etmenize yardımcı oluyoruz. Daha sonra yapay zeka odaklı konu modelimizi kullanarak içeriğinizi optimize edebilir, içeriğinizdeki eksik alt konuları hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz. İş akışımız, ekibinizin 20 tarayıcı sekmesini ve Google Dokümanlar'a saatler süren kopyalama ve yapıştırma işlemlerini bir kenara bırakmasına olanak tanır, böylece daha iyi performans gösteren içerik pazarlama varlıkları oluşturmaya odaklanabilirsiniz.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial, pazarlamacıların en iyi içeriklerini ölçmelerine, tanıtmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olan bir içerik analizi platformudur. GetSocial, dünya çapında 150.000'den fazla web sitesiyle çalışmaktadır ve Adobe, Sky ve WWF gibi yıldız müşterilere sahiptir. GetSocial, Sosyal Çerçevenin Dört A'sını geliştirdi <> ETKİNLEŞTİR * GetSocial, web sitenizin sosyal etkinliğinin %100'ünü izler. * GetSocial, Dark Social ve Özel Mesajlaşma Trafiğini ortaya çıkarır. ✭ ANALİZ * GetSocial sitenizdeki her sosyal etkileşimi analiz eder * GetSocial, içerik öykülerinizin her birini virallik açısından puanlar * GetSocial en viral içeriğinizi tespit eder <> OTOMATİKLEŞTİR * GetSocial size otomatik viral içerik uyarıları sağlar * GetSocial, erişimi en üst düzeye çıkarmak için doğru hikayeyi doğru kanalda, doğru zamanda yayınlamanıza yardımcı olur <> ÖZELLİK * GetSocial, en iyi içeriğinizi tanıtmanıza yardımcı olacak analizlere dayalı geri bildirim sağlar
QuickFrame
quickframe.com
MNTN'den QuickFrame, orijinal videonun oluşturulma biçimini dönüştürerek her kuruluşun videoya öncelik veren dünyamızda rekabet etmesini sağlar. Global Video Hub™ platformumuz, her platform, kampanya hedefi ve stil için verimli bir şekilde oluşturulan veriye dayalı videonun kilidini açarak video içeriğinin yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır. Colgate-Palmolive, Hasbro, Self ve Ben Bridge Jewelers gibi önde gelen markalar için Global Video Hub'da 65.000'den fazla video oluşturuldu. QuickFrame, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snap, Pinterest, LinkedIn, MNTN ve Roku'nun resmi ortağıdır.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate, uzman beyaz eldiven verileri ve İş Zekası desteğiyle eşleştirilmiş kapsamlı platformlar arası raporlama yazılımı sağlar. İşletmelerin, pazarlama ekiplerinin ve ajansların Reklam, Satış, E-posta, CRM, Web ve Analytics verilerinin tam içgörü potansiyeline ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Çözüm, kurumsal düzeyde ETL veri entegrasyonu, ölçeklenebilir veri depolama ve herhangi bir iş veya müşteri veri senaryosuna ve dahili/harici raporlama yapılandırmasına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış iş uyumlu veri görselleştirmesi sağlar. İş ortaklarımız, ekiplerinin ortak analiz uzantısı olarak çalışan özel hesap yöneticileri ve isteğe bağlı BI yapılandırma uzmanlarıyla içlerinin rahat olmasını sağlar. Basitçe söylemek gerekirse, ideal raporlama vizyonunuza sürekli olarak ulaşılmasını sağlıyoruz. Arena Calibrate, Amex, Gentle Dental, National Golf Foundation, Proud Moments ABA, RFPIO, Entrust, Hyster-Yale, Airgap ve Fourth gibi markalar ve ajanslar tarafından güvenilmektedir. Aşağıda Arena Calibrate hakkında daha fazla bilgi edinin: - Kapsamlı tam yığın BI yazılımı, Çevrimiçi ve Çevrimdışı Reklamcılık, E-posta Pazarlama, Web Sitesi Analitiği, Talep Oluşturma, e-Ticaret, CRM/Satış ve diğer veri alanlarında tek bir gerçek raporlama kaynağı sağlar. - İşletmeniz veya müşterileriniz için ölçeklenebilir veri depolama. - 40'tan fazla tak ve çalıştır konektörü + otomatik veri hatları. - Çevrimdışı veya bağlayıcı bulunmayan diğer verileri sorunsuz bir şekilde entegre eder. - Raporlama doğruluğunu sağlamak için değerli veri temizleme ve hijyen desteğiyle birlikte gelişmiş platformlar arası veri harmanlama ve hizalama. - Pazarlama huninizin genel durumunu hızlı bir şekilde anlamanıza ve müşteri adayı oluşturma, MQL'ler, SQL'ler, CAC ve ROAS üzerindeki etkiyi artırmanıza olanak tanır. - Ekibiniz veya ajansınız için ortak bir BI uzantısı olarak çalışan, bütçe dostu hesap yöneticileri ve isteğe bağlı BI yapılandırma uzmanları. Web sitesini ziyaret edin: https://www.calibrate.thearena.ai
SEMrush
semrush.com
Semrush, küresel olarak işletmelerin arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları çalıştırmasını ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar almasını sağlayan önde gelen bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için içgörü ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme müşterisi ile. Semrush sayılarda: - 808m masaüstü etki alanı profilleri ve 32.1m mobil etki alanı profilleri - 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve günde ortalama 25 milyardan fazla url'ün - 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve tek bir anahtar kelime için 20 metreden 20 metrelik fikir - Fortune 500 şirketinin% 30'u kullanıyor Semrush onların pazarlama aracı olarak
Akamai
akamai.com
Akamai, kullanıcılar ve işletmeler için çevrimiçi deneyimleri optimize etmeye odaklanan önde gelen bir içerik dağıtım ağı (CDN) ve bulut servis sağlayıcısıdır. Temel Özellikler: * İçerik Teslimatı: Akamai, web içeriğinin ve uygulamalarının teslimatını hızlandırarak küresel olarak kullanıcılar için hızlı ve güvenilir erişim sağlar. * Güvenlik Çözümleri: Platform, çevrimiçi tehditlere karşı korunmak için DDOS koruması ve web uygulaması güvenlik duvarları dahil güçlü güvenlik özellikleri sunar. * Edge Computing: Akamai, verileri kullanıcılara daha yakın işlemek, performansı iyileştirmek ve gecikmeyi azaltmak için kenar hesaplamasını kullanır. * Ölçeklenebilirlik: İşletmeler çevrimiçi operasyonlarını Akamai’nin farklı ihtiyaçlara göre uyarlanmış esnek çözümleriyle kolayca ölçeklendirebilir.
Anyword
anyword.com
Anyword, Amazon, Greenhouse ve IBM gibi şirketlerde 1 milyondan fazla pazarlamacı tarafından kullanılan, pazarlamacılara satışları dönüştüren ve artıran ölçeklenebilir, markaya özel içerik oluşturma yetkisi veren, yapay zeka odaklı bir Kopya Zekası ve Nesil Yapay Zeka Platformudur. Milyarlarca pazarlama veri noktası üzerinde eğitim alan Anyword, pazarlamacılara kopya performansını gerçek zamanlı olarak izlemek ve geliştirmek için kanallar arasında güçlü tahmine dayalı performans puanlaması ve analizler sunar. Anyword ile pazarlamacılar, hedef kitlenize en iyi şekilde uyan ve performansı artıran etkili metin ve mesajlaşma oluşturarak maliyetli A/B testinden ve zamandan tasarruf sağlar.
Bitly
bitly.com
Bitly bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Bitly, çevrimiçi olarak paylaşılan her bilgi parçasının önemli hedef kitlelerle bağlantı kurmasını ve eylemi tetiklemesini sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platform sunan, önde gelen küresel bir SaaS şirketidir. Bitly'nin hepsi bir arada Bağlantı Platformu, aylık 5,7 milyondan fazla aktif kullanıcıya ve dünya çapında 500.000'den fazla müşteriye (kişiler, etkileyiciler, markalar ve her büyüklükteki işletme) markalı bağlantıları, özel QR kodlarını ve bio'da bağlantı çözümlerini kullanma yetkisi veriyor Hedef kitlenin ilgisini çekmek ve kritik bildirimleri, bilgileri ve deneyimleri sunmak için güvenilir bir platform olarak. Bitly, işyeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda pazar lideri gelir, çalışanların elde tutulması ve artan inovasyon sağladığı kanıtlanmış küresel otorite olan Great Place to Work® tarafından Sertifikalı™ olmaktan gurur duymaktadır.
BL.INK
bl.ink
BL.INK, kısaltılmış URL'leri ve QR kodlarını sınırsız veri ve esneklikle destekler. BL.INK ile sınırsız veri noktası yakalayan binlerce özel bağlantı oluşturacak, böylece her kullanıcı temas noktasını ölçebilecek ve her etkileşimi mükemmelleştirebileceksiniz. Ekibinizdeki herkes, pazarlama ilişkilendirmesinin her öğesini doğru bir şekilde ölçmek için mükemmel veriler oluşturabilir. Bağlantınızı ziyaret eden her müşteri, ihtiyaç duyduğu bilgileri her zaman, kırık bağlantılar olmadan alır. Bir yarışma sona erdiğinde bağlantıyı değiştirmeniz veya sayfayı kullanıcının kendi dilinde göstermeniz mi gerekiyor? BL.INK ile çok kolay. Başka hiçbir URL kısaltıcı veya QR kodu oluşturucu mevcut araçlarınızla entegre olmaz, bozuk bağlantılardan kaçınmanıza yardımcı olmaz, bağlantıları güncellerken sıfır kesinti süresi sağlar ve kurumsal şirketlerin çalışma biçimine dayalı olarak oluşturulmuş bir platforma sahip değildir. Yalnızca BL.INK. 2008'den beri talepkar küresel markaların güvendiği.
Botify
botify.com
Botify, kurumsal web sitenizin boyutuna, ölçeğine ve karmaşıklığına göre tasarlanmış bir platformda kaçırılan fırsatları ortaya çıkarmanıza ve bunları karlı iş sonuçlarına dönüştürmenize yardımcı olur. Organik arama sürecinin her aşamasından öngörüler alın, öncelikli eylemler ve uyarılarla zamandan tasarruf edin, riski azaltın ve kritik SEO görevlerini otomatikleştirerek kaynakları en üst düzeye çıkarın.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böylece Web sitelerinde yayınlayacak ve tanıtacak içerik hakkında kararlar alabilmek amacıyla yayıncıların, medya şirketlerinin ve haber kuruluşlarının web sitelerine kod entegre ediyor. . Ağustos 2010'da şirket, Betaworks'ten ayrı bir varlık olarak ayrıldı. Chartbeat, gerçek zamanlı veriler için Google Analytics'e alternatif olarak hem övüldü hem de eleştirildi.
Contently
contently.com
Contently, markaların harika hikayeler anlatmasına yardımcı olur. Güçlü kurumsal içerik pazarlama platformumuz, veriye dayalı strateji hizmetlerimiz ve birinci sınıf serbest çalışma ağımız, dünyanın en iyi markalarına, hedef kitlelerini memnun eden ve sonuçlara yön veren içerik oluşturmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Ortalama olarak, müşterilerimizin Contently ile oluşturduğu içerik, işletmeleri için her yıl 13 milyon doların üzerinde değere sahip oluyor; bu da yatırımlarının 6 katından fazla getiri sağlıyor. Harika içerik oluşturmak zordur ancak Contently bunu çok daha kolaylaştırır. Güçlü teknolojimiz size hangi hikayeleri yaratmanız gerektiğini söyler ve bu hikayeleri hayata geçirmek için sizi ödüllü yaratıcılardan oluşan bir ekiple buluşturur. Akıllı iş akışları ve yapay zeka destekli öneriler, ekibinizin zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlar ve birinci sınıf analiz paketimiz, hangi içeriğin en iyi performansı gösterdiğini ortaya çıkarır ve bundan sonra ne yapmanız gerektiği konusunda size yol gösterir. Hatta içeriğinizin markanız için ne kadar değerli olduğunu size söylüyoruz.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, sayfa çevirme efektiyle profesyonel çevrimiçi yayınlar oluşturmaya ve depolamaya yönelik bir yazılım ve bulut hizmetidir. PDF'lerinizi etkileşimli flipbook'lara dönüştürün ve müşterileriniz için ilgi çekici pazarlama materyalleri üretin. Belgelerinizi etkileşimli bir şekilde sunun: daha iyi müşteri etkileşimi için bağlantılar ve videolar ekleyin ve hareketli kitapları bağlantı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde paylaşın. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den fazla şirket, kullanımı kolay çevrimiçi belgeler oluşturmak, web üzerinden içerik sunmak ve iletişim süreçlerini geliştirmek için FlippingBook'u kullanıyor. Hizmet, masaüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışır ve Zapier, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf sistemlerle entegre edilebilir. FlippingBook, küçük işletmelere ve Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle gibi büyük tanınmış markalara yardımcı olur.
Foleon
foleon.com
Foleon, herkesin %100 markaya uygun interaktif içerik oluşturmasını kolaylaştıran bir içerik oluşturma platformudur. B2B şirketlerine, ilgi çekici, akıllı ve ölçeklenebilir özel dijital içerik deneyimleri oluşturmalarını sağlayan sezgisel bir sürükle ve bırak düzenleyicisi ve etkileşimli Foleon Doc formatı sağlıyoruz. Çoğu şirket, en değerli içeriklerini etkisiz eski formatlarda yayınlamak için hâlâ zaman, para ve enerji harcıyor. PDF'lerin üretilmesi baş ağrısı, okunması sıkıcıdır ve okuyucunun içgörüsünden tamamen yoksundur. Foleon ise oluşturulması kolay, son derece ilgi çekici ve kaçırdığınız zekayla dolu modern bir format sunuyor. ABD ve Avrupa'daki lokasyonlarıyla Amsterdam'da kurulan Foleon, şirketlere hedef kitlelerinin arzuladığı içeriği yaratma konusunda destek sağlama misyonundadır.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack, B2B için önde gelen analiz ve ilişkilendirme platformudur. HockeyStack tüm platformlarınıza bağlanır, verilerinizi temizler ve satış hattını neyin yönlendirdiğini ölçmenize ve alıcı yolculuklarını görselleştirmenize olanak tanır. Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. 8x8, ActiveCampaign ve Cognism gibi şirketlerdeki yüzlerce gelir ekibi, daha fazla satış hattı oluşturmak ve anlaşmaları daha hızlı kapatmak için HockeyStack'i kullanıyor.
Issuu
issuu.com
Issuu, insanlara tüm dijital dağıtım kanallarında çeşitli dinamik formatlarda ilgi çekici içerikleri dönüştürme, barındırma ve paylaşma yetkisi veren dünyanın en büyük içerik yayınlama ve pazarlama platformudur. 60 milyondan fazla yayınla Issuu, 1 milyondan fazla küresel kullanıcısının bir içeriği bir kez dönüştürüp her yerde paylaşmasını kolaylaştırıyor. Issuu Story Cloud, web sitelerine ve bloglara yerleştirilecek flipbook'lar, mobil cihazlar için optimize edilmiş makaleler, sosyal medya için hareketli grafik hikayeleri, e-posta için GIF'ler ve daha fazlası dahil olmak üzere statik belgeleri pazarlama varlıklarına dönüştürerek tek bir belgeyi benzersiz derecede sürükleyici bir okuma deneyimine dönüştürür. . Her gün Issuu'ya 300.000 sayfadan fazla içerik yükleniyor ve bu da dünya çapındaki okuyucuların dergilerden gazetelere, portföylerden kataloglara kadar sevdikleri şeyleri keşfetmesine ve onlarla etkileşime geçmesine olanak tanıyor. Kurumsal pazarlamacılar ve bireysel içerik oluşturucular, tek bir kod satırı gerektirmeden mesajlarını öne ve merkeze koyan kullanıcı dostu platformu nedeniyle Issuu'yu tercih ediyor. Issuu'nun genel merkezi Palo Alto, CA'da olup, Kopenhag, Berlin ve Braga'da küresel ofisleri bulunmaktadır.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve ofisleri Amsterdam, Hollanda, Köln, Almanya, Londra, Birleşik Krallık ve Sidney, Avustralya'dadır. .
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly, kullanıcıların özel URL'leri markalamasına ve kısaltmasına olanak tanıyan, pazar lideri bağlantı yönetimi platformudur. Rebrandly, her büyüklükteki şirketin bağlantı etkileşimlerini güvenli bir şekilde yönetmesine ve ölçmesine, marka bilinirliğini artırmasına, dönüşüm oranlarını iyileştirmesine ve gelişmiş analizleri izlemesine yardımcı olur. 2015 yılında kuruldu ve merkezi ABD'de olup Roma ve Dublin'de ofisleri bulunmaktadır. Rebrandly, Versace, Toyota, PayPal ve Zillow dahil olmak üzere dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ve küresel markaya hizmet vermektedir. İleri düzey kullanıcılar ve özel projeler için Rebrandly, piyasadaki en gelişmiş ve ölçeklenebilir bağlantı yönetimi platformudur. Rebrandly, bağlantılar (SMS, işlemsel mesajlar, bağlı kuruluşlar ve etkileyiciler, tek oturum açma, oAuth ve daha fazlası) etrafında küçük ve büyük projeler oluşturmak için harika bir API seti ve uzman mühendislerin desteğini sağlar. Diğer ilgili özellikler: *UTM oluşturucu * Bağlantı yeniden hedefleme * Mobil derin bağlantı * URL koşullu yönlendirme * Açık grafik kontrolü * Yeniden markalaşan yapay zeka * Bağlantı Analizi * Özelleştirilebilir raporlar * Çoklu koltuklar, izinler ve çalışma alanları yönetimi * Çoklu alan adı yönetimi Rebrandly ile internette gezinirken doğrudan tarayıcı uzantısı aracılığıyla markalı bağlantılar oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Daha sonra bunu, sınıfının en iyisi araç paketimizi kullanarak sonuçları ölçebileceğiniz kontrol panelinizde saklarlar. .link'ten .shop'a ve aradaki her şeye kadar 2.000'den fazla uzantı arasından seçim yaparak doğrudan Rebrandly'ye yeni bir alan adı kaydedebilirsiniz. Tüm kurulum işlemlerini onlar halleder ve markalı bağlantıları yalnızca birkaç dakika içinde paylaşmaya başlamanıza olanak tanır. Markalı bir bağlantı akılda kalıcıdır, telaffuz edilebilirdir ve tamamen özelleştirilebilir. Markalı bir bağlantıyla şirketler markalarının bilinirliğini artırır çünkü marka adı başkaları tarafından paylaşılsa bile bağlantının içinde yer alır. Bağlantı güvenini artırırlar ve aslında markalı bağlantılar, genel kısa URL'lerle karşılaştırıldığında tıklama oranının %39'a kadar artmasına yardımcı olabilir.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturma ve optimizasyon, teknik web sitesi denetimleri, sayfa içi optimizasyon, geri bağlantı analizi ve izleme, konum izleme, yerel SEO ve daha fazlasını içeren her önemli SEO görevini otomatikleştirmek için özel araçlar sunar. SE Ranking, kullanıcılara benzersiz bilgiler ve öneriler sunmak için AI ve NLP teknolojilerinden yararlanır. Yüksek kaliteli, doğru veriler sunmak, SE Ranking'in en önemli önceliklerinden biridir ve SE Ranking ekibi, kullanıcıların güvenebileceği verileri sağlamak için veri kümelerini sürekli olarak genişletir ve veri işleme algoritmalarında ince ayarlar yapar. Ekipler SE Ranking'in otomatik raporlamasından, Beyaz Etiketinden ve işbirliğine dayalı proje yönetiminden yararlanabilir. Çoğu abonelik planı, ekip üyeleri için ekstra kullanıcı koltukları ve tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak sınırsız projeler içerir. Küçük ve orta ölçekli pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanan SE Ranking'in Ajans Paketi, ajansların çıktılarını daha iyi sunmalarına yardımcı olmak için sınırsız raporlama, müşteri adayı oluşturma widget'ı, WL ve ekstra müşteri koltukları sağlar.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejilerini ve PPC anahtar kelimelerini ortaya çıkarın - Bağlantı Oluşturma: nişinizdeki en güçlü geri bağlantı fırsatlarını bulun - Anahtar Kelime Araştırması: maksimum alakalı anahtar kelime fikirleri alın ve sıralamanın ne kadar zor olacağını görün - Web Sitesi Denetimi: web sitenizde hangi SEO sorunlarını bulun ve bunları nasıl düzelteceğinizi öğrenin - İçerik Araştırması: herhangi bir konudaki en popüler içeriği keşfedin ve kendi içeriğiniz için en iyi fikirleri bulun - Sıralama Takibi: rakiplerinizinkiyle birlikte arama sıralamalarınızı takip edin - Mentions Monitoring: sizden veya markanızdan çevrimiçi olarak her bahsedildiğinde e-posta uyarıları alın. Ahrefs veritabanında 11 milyardan fazla anahtar kelime ve 400 milyardan fazla dizine eklenmiş sayfa bulunmaktadır. Bu nedenle Ahrefs, kullanıcılarına maksimum veri doğruluğu sağlayabilmektedir.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, çevrimiçi görünürlüğünüz üzerinde etkili bir kontrole sahip olmanızı sağlayan kapsamlı bir SEO araç seti olarak öne çıkıyor. Daha yüksek sıralamalar ve güçlendirilmiş çevrimiçi ticari ayak izi arayan kararlı kuruluşlar için çok önemli bir varlık. 50'yi aşan güçlü araç deposuyla Serpstat aşağıdaki konulara hitap ediyor: 🔍 Rakip İçgörüleri: Pazarınızdaki önemli oyuncuları tanıyın ve değerlendirin. 📊 İçerik Stratejisi: Değerlendirin ve Oluşturun - üst düzey, sıralama odaklı içerik elde edin. 🚀 Kapsamlı SEO Gözetimi: Google'da birinci sınıf bir konum elde etmek için her şey dahil araçlar. 🌐 Pazar Analizi ve İstihbarat: Alanınızı derinlemesine inceleyin ve öncülerin sektördeki en iyi uygulamalarını benimseyin. 💡 Reklamcılık ve Ücretli Arama Intel: Ücretli kampanyalarınızı hassaslaştırmak için rakiplerinizden bilgiler edinin. ✍️ Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi ve Analizi: Zahmetsizce makaleler oluşturun veya yeniden çalışın, meta etiketler oluşturun, dil bilgisi ve yazım kurallarını hassaslaştırın ve metinden anahtar kelimeleri çıkarın. Güçlü pazarlama genişlemesi için gerekli her şeyi kapsayan bütünsel bir SEO platformu. Sıcak Güncelleme: Serpstat ChatGPT Eklentisi ile Güçlü SEO İçgörülerinin Kilidini Açın! 🔍 Hedeflenen SEO anahtar kelimelerini keşfedin ve bunları bölgeler arasında karşılaştırın. 📊 Önemli SEO ölçümlerini ve alan adı geri bağlantı verilerini analiz edin. ✍️ Etkili içerik ve optimizasyon stratejileri oluşturmak için SEO verilerinden ve ChatGPT sinerjisinden yararlanın. SEO oyununuzu bugün ChatGPT ile yükseltin!
Silktide
silktide.com
Silktide, tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlama ile web sitenizi daha iyi hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Silktide, her yıl binlerce müşteri tarafından on milyonlarca web sitesini analiz etmek için kullanılıyor. İçerik, erişilebilirlik, pazarlama, mobilite, hız ve yasal uyumluluk da dahil olmak üzere web'deki varlığınızın neredeyse her yönünü ele alıyoruz. Canlı platform gösterimini görmek için web sitemizi ziyaret edin.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
StoryChief
storychief.io
StoryChief, ekibiniz için özel olarak B2B pazarlama ekipleri ve içerik ajansları için oluşturulmuş, içerik pazarlama yoluyla işinizi büyütmeye odaklanmanıza olanak tanıyan eksiksiz bir içerik pazarlama çözümüdür. Hedef kitlenizi büyütmek ve daha fazla potansiyel müşteri oluşturmak için makalelerinizi ve sosyal medya içeriğinizi merkezileştirin ve dağıtın. StoryChief ile çok kanallı yaklaşımınızı daha verimli bir şekilde kapsayarak 10 kat daha fazla potansiyel müşteri elde edersiniz. İçeriğinizin işbirliği, onaylanması ve dağıtımında 6 saatlik zaman tasarrufu sağlarsınız. Kaliteli içerik oluşturmak için ekibinizin %80 daha fazla katılımını ve motivasyonunu elde edeceksiniz.
Ubersuggest
neilpatel.com
Gelişmiş: Buz Gibi Potansiyel Müşterileri Mutlu Müşterilere Dönüştürmek İçin Çalışan Basit Süreç (Otomatik Dönüşüm Hunileri ve Dizileri ile).
WebCEO
webceo.com
WebCEO, size anahtar kelime araştırması, sıralama takibi, alan adı analizi, SEO denetimleri, dahili bağlantı analizi ve geri bağlantı takibi, sosyal medya yönetimi, ücretli arama yönetimi, rakip araştırması ve daha fazlası için 23 güçlü araç sağlayan yeni nesil bir İnternet Pazarlama platformudur. Web CEO'sunun beyaz etiket özellikleri, dijital ajanslara raporları özelleştirme ve profesyonel görünmelerini sağlama özgürlüğü verir.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Gerçek zamanlı içerik analiziyle içeriğinizi geliştirin, okuyucu sayınızı ve gelirinizi artırın. Daha hızlı ve daha iyi kararlar için en yenilikçi gösterge tabloları.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai, tüm pazarlama kampanyalarınız için yapay zeka destekli en iyi araçtır. Kampanyalarınız için en iyi sonuçları sunmak amacıyla mükemmel hedeflemeyi ve kitleleri bulmak için yapay zeka destekli bilgiler edinin. Shakespeare.AI ile yüksek dönüşüm sağlayan metin, resim/video reklamlar ve dünyanın 1 numaralı pazarlamacıları gibi kampanya stratejileri oluşturun. Rakipleriniz karşısında size haksız bir avantaj sağlamak. * CAC'nizi %33 azaltın * Dönüşüm oranınızı %40 artırın * Dönüşüm sağlayan yüksek performanslı reklamlar oluşturun * Yapay zeka optimizasyonu ve içgörüleri edinin. Pazarlama hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Shakespeare.Ai'yi seçen 1000'den fazla kişiye katılın.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini depolamasına, organize etmesine, dağıtmasına ve izlemesine olanak tanıyan, aynı zamanda size çarpıcı içerik deneyimleri (özel mikro siteler, açılış sayfaları, kaynak merkezleri, etkileşimli deneyimler). Paperflite ile içeriğinizi tüm yolculuğu boyunca takip edin, neyin ne zaman en iyi sonuç verdiğine dair daha derinlemesine bilgi edinin ve potansiyel müşterilerinizin birden fazla kanalda içeriğinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu öğrenin, böylece sıcak potansiyel müşterilerle anında etkileşime geçebilir ve soğuk olanları besleyebilirsiniz. Paperflite'ın gerçek zamanlı etkileşim analitiğiyle, içeriğinize erişildiğinde, görüntülendiğinde veya paylaşıldığında son kullanıcıların içerikle nasıl etkileşime girdiğini anlayın, böylece bir sonraki adımda ne yapacağınızı her zaman tam olarak bilirsiniz.
Readable
readable.com
Readable.io, web sitesi ve belge içeriğinin kalitesini artırmaya yardımcı olacak bir okunabilirlik ve yazma araçları koleksiyonudur.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper, uzman liderliğindeki bir yetenek pazarına sahip, yapay zeka destekli bir içerik pazarlama platformudur. İçerik pazarlamanızı tek bir çatı altında tasarlamak, oluşturmak, yönetmek, dağıtmak ve ölçmek için platformdan yararlanın.
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