İçerik Analizi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tunus

Bitly bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Bitly, çevrimiçi olarak paylaşılan her bilgi parçasının önemli hedef kitlelerle bağlantı kurmasını ve eylemi tetiklemesini sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platform sunan, önde gelen küresel bir SaaS şirketidir. Bitly'nin hepsi bir arada Bağlantı Platformu, aylık 5,7 milyondan fazla aktif kullanıcıya ve dünya çapında 500.000'den fazla müşteriye (kişiler, etkileyiciler, markalar ve her büyüklükteki işletme) markalı bağlantıları, özel QR kodlarını ve bio'da bağlantı çözümlerini kullanma yetkisi veriyor Hedef kitlenin ilgisini çekmek ve kritik bildirimleri, bilgileri ve deneyimleri sunmak için güvenilir bir platform olarak. Bitly, işyeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda pazar lideri gelir, çalışanların elde tutulması ve artan inovasyon sağladığı kanıtlanmış küresel otorite olan Great Place to Work® tarafından Sertifikalı™ olmaktan gurur duymaktadır.