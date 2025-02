İçerik Analizi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Somali

Digivizer

digivizer.com

Digivizer, işletmelerin dijital pazarlamaya yaptıkları yatırımlardan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir analiz platformudur. Platformumuz, her büyüklükteki işletmenin tüm sosyal, arama, ücretli ve web performansı öngörülerini platformdan ayrılmadan tek, takip edilmesi kolay bir kontrol panelinde görmesine olanak tanır. Digivizer ile pazarlamacılar, dolarlarını ve enerjilerini nereye koyacakları konusunda veriye dayalı kararları hızlı bir şekilde alabiliyor. Ücretsiz Plan ve Etkileyici Raporlama, Ajanslar ve disiplinlerarası ekipler için daha gelişmiş özellikler de dahil olmak üzere çeşitli ücretli planlar sunan Digivizer, her şekil ve büyüklükteki tüm işletmelere uygun bir seçeneğe sahiptir. Bu planları ve kapsamları aşağıdaki fiyatlandırma bölümünde karşılaştırabilirsiniz. Neden Digivizer'ı seçmelisiniz? Platformumuzun sunduklarına göre uygun fiyatta pazar lideriyiz. Entegrasyon olarak sunulan hemen hemen tüm önemli sosyal medya, reklam yöneticisi ve web araçlarıyla, dijital pazarlama performansınızın tam 360* görünümünü elde edebilirsiniz. Team Digi, sosyal ve dijital pazarlamayla ilgili her konuda kişisel savunucunuzdur. Uzmanlarımız ürün ayrıntıları, içgörü oturumları, strateji ve raporlama konularında 1:1 ve grup desteği sunuyor; Ürünümüzden ve pazarlama stratejinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için her zaman elimizden gelen her şekilde hazırız.