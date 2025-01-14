İçerik Analizi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Porto Riko

Rebrandly

rebrandly.com

Rebrandly, kullanıcıların özel URL'leri markalamasına ve kısaltmasına olanak tanıyan, pazar lideri bağlantı yönetimi platformudur. Rebrandly, her büyüklükteki şirketin bağlantı etkileşimlerini güvenli bir şekilde yönetmesine ve ölçmesine, marka bilinirliğini artırmasına, dönüşüm oranlarını iyileştirmesine ve gelişmiş analizleri izlemesine yardımcı olur. 2015 yılında kuruldu ve merkezi ABD'de olup Roma ve Dublin'de ofisleri bulunmaktadır. Rebrandly, Versace, Toyota, PayPal ve Zillow dahil olmak üzere dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ve küresel markaya hizmet vermektedir. İleri düzey kullanıcılar ve özel projeler için Rebrandly, piyasadaki en gelişmiş ve ölçeklenebilir bağlantı yönetimi platformudur. Rebrandly, bağlantılar (SMS, işlemsel mesajlar, bağlı kuruluşlar ve etkileyiciler, tek oturum açma, oAuth ve daha fazlası) etrafında küçük ve büyük projeler oluşturmak için harika bir API seti ve uzman mühendislerin desteğini sağlar. Diğer ilgili özellikler: *UTM oluşturucu * Bağlantı yeniden hedefleme * Mobil derin bağlantı * URL koşullu yönlendirme * Açık grafik kontrolü * Yeniden markalaşan yapay zeka * Bağlantı Analizi * Özelleştirilebilir raporlar * Çoklu koltuklar, izinler ve çalışma alanları yönetimi * Çoklu alan adı yönetimi Rebrandly ile internette gezinirken doğrudan tarayıcı uzantısı aracılığıyla markalı bağlantılar oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Daha sonra bunu, sınıfının en iyisi araç paketimizi kullanarak sonuçları ölçebileceğiniz kontrol panelinizde saklarlar. .link'ten .shop'a ve aradaki her şeye kadar 2.000'den fazla uzantı arasından seçim yaparak doğrudan Rebrandly'ye yeni bir alan adı kaydedebilirsiniz. Tüm kurulum işlemlerini onlar halleder ve markalı bağlantıları yalnızca birkaç dakika içinde paylaşmaya başlamanıza olanak tanır. Markalı bir bağlantı akılda kalıcıdır, telaffuz edilebilirdir ve tamamen özelleştirilebilir. Markalı bir bağlantıyla şirketler markalarının bilinirliğini artırır çünkü marka adı başkaları tarafından paylaşılsa bile bağlantının içinde yer alır. Bağlantı güvenini artırırlar ve aslında markalı bağlantılar, genel kısa URL'lerle karşılaştırıldığında tıklama oranının %39'a kadar artmasına yardımcı olabilir.