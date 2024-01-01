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İçerik Analizi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Avusturya

İçerik analizi yazılımı, kullanıcılara, çalışanların ve ziyaretçilerin bloglar, makaleler ve podcast'ler dahil olmak üzere yayınlanmış içerikle nasıl etkileşim kurduğuna dair kapsamlı bilgiler sağlar. İçerik zekası olarak adlandırılan bu teknoloji, kullanıcıların gelecekteki içerik stratejilerini bilgilendirebilecek değerli görünürlük elde etmelerini sağlar. İçerik analizi çözümleri, sayfa görüntülemeleri, paylaşımlar, giden tıklamalar, arama sıralamaları, bireysel gönderilerde harcanan ortalama süre ve içeriğin finansal etkisi gibi çeşitli ölçümler sunar. Bu platformlar aynı zamanda masaüstü ve mobil cihazlar arasındaki görüntüleme dağılımı, belirli sektörlere veya izleyicilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler ve en etkili içerik bileşenlerinin analizleri gibi ek veriler de sağlayabilir. İçerik analizi programları genellikle dijital analiz ve sosyal analiz yazılımlarıyla bütünleşir veya benzerlikleri paylaşır. Kullanıcılar, içerik analitiğinden yararlanarak içerik stratejilerini optimize etmek ve hedef kitleleriyle etkileşimi artırmak için veriye dayalı kararlar alabilir.

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SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

İşletme sahipleri, ajanslar ve SEO uzmanları için lider SEO yazılımı. Aylık 18,6$'dan başlayan fiyatlarla sıralamanızı takip edin, rakiplerinizi izleyin, teknik hataları tespit edin ve daha fazlasını yapın.

Seobility

Seobility

seobility.net

Web sitesi optimizasyonu ve Google'da üst sıralamalar için Hepsi Bir Arada SEO Yazılımı ve Araçları

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com, geri bağlantılar ve SEO analizi için iyi bilinen bir araç setidir. Şu anda diğer benzer hizmetler sürüsünden, en geniş Canlı bağlantı tabanı, devasa Dizin ve en iyi dizin güncelleme hızıyla öne çıkıyoruz. Müşterilerimize en taze ve en güncel backlink verilerini sunmak için tüm algoritm...

Issuu

Issuu

issuu.com

PDF'lerden etkileşimli flipbook'lar, sosyal medya gönderileri, GIF'ler ve daha fazlasını oluşturun. Dijital yayıncılık ve içerik pazarlama araçlarının gücünü burada keşfedin!

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

Gelişmiş: Buz Gibi Potansiyel Müşterileri Mutlu Müşterilere Dönüştürmek İçin Çalışan Basit Süreç (Otomatik Dönüşüm Hunileri ve Dizileri ile).

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

Özel alan adlarına sahip URL Kısaltıcı. Sektör lideri bağlantı yönetimi platformuyla URL'leri kısaltın, markalayın ve takip edin. Denemesi bedava. API, Kısa URL, Özel Etki Alanları.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Kurumsal Bağlantı Yönetimi. Her etkileşimi geliştirmek, verilerinizi korumak ve her tıklamada güven oluşturmak için küresel ekiplere işbirliği, uyumluluk ve yaratıcılık sunuyoruz.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

✓ Geri Bağlantı Analizi ✓ Sıra Takibi ✓ Anahtar Kelime Araştırması ✓ Rakip Analizi ✓ Site Denetimi için akıllı ve güçlü bir araç.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO, dijital pazarlama için 22 etkili çevrimiçi SEO aracı içeren hepsi bir arada bir SEO platformudur. 1400000'den fazla kullanıcı tarafından güvenilmektedir.

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief, içerik pazarlamanızı gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplar. İçeriğinizi çok kanallı olarak düzenleyin, yapılandırın ve dağıtın.

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

Dünyanın en iyi AI metin yazarlığı yazılımını edinin ve web siteniz, sosyal medyanız, raporlarınız, blogunuz, reklam metniniz, e-postalarınız ve daha fazlası için birinci sınıf kopyayı serbest bırakın

Botify

Botify

botify.com

Botify, kurumsal web sitenizin boyutuna, ölçeğine ve karmaşıklığına göre tasarlanmış bir platformda kaçırılan fırsatları ortaya çıkarmanıza ve bunları karlı iş sonuçlarına dönüştürmenize yardımcı olur. Organik arama sürecinin her aşamasından öngörüler alın, öncelikli eylemler ve uyarılarla zamandan ...

IO Technologies

IO Technologies

public.iotechnologies.com

Gerçek zamanlı içerik analiziyle içeriğinizi geliştirin, okuyucu sayınızı ve gelirinizi artırın. Daha hızlı ve daha iyi kararlar için en yenilikçi gösterge tabloları.

Anyword

Anyword

anyword.com

Kopyanızı hazırlayan ve optimize eden yapay zeka ile daha fazla dönüşüm elde edin ve daha fazla satış yapın. Güçlü tahmine dayalı analizler, yayınlamadan önce size neyin işe yaradığını söyler.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böyl...

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi ge...

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN

Silktide

Silktide

silktide.com

Tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlamayla web sitenizi daha iyi hale getirin.

Readable

Readable

readable.com

Okunabilirlik nihai okunabilirlik aracıdır. Netliğinizi optimize edin ve hedef kitlenizi yakınlaştırın.

Foleon

Foleon

foleon.com

Kimi hedef alırsanız alın, hedef kitlenizin ilgisini çeken, boru hattını dolduran ve sonuçlara yön veren içeriktir. Bu yüzden sizinkini bir deneyim haline getirin.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai, medya ve yazılım dağıtımı ile bulut güvenliği çözümleri alanında lider içerik dağıtım ağı (CDN) hizmetleri sağlayıcısıdır.

Contently

Contently

contently.com

En yüksek puan alan içerik pazarlama çözümü: uzman içerik stratejisi, kurumsal içerik pazarlama platformu ve küresel içerik oluşturucu ağı.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür

GetSocial

GetSocial

getsocial.io

Paylaşımların %80'i kopyala-yapıştır, mesajlaşma uygulamaları ve e-posta yoluyla yapılıyor. GetSocial, organik sosyal trafiğinizi artırmak için 30'dan fazla ağ için sosyal widget'ların benzersiz bir karışımını, karanlık sosyal dahil paylaşım etkinliği hakkında ayrıntılı analizleri, yayınlamayı otoma...

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate, uzman beyaz eldiven verileri ve İş Zekası desteğiyle eşleştirilmiş kapsamlı platformlar arası raporlama yazılımı sağlar. İşletmelerin, pazarlama ekiplerinin ve ajansların Reklam, Satış, E-posta, CRM, Web ve Analytics verilerinin tam içgörü potansiyeline ulaşmalarına yardımcı oluyoru...

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek ...

Matomo

Matomo

matomo.org

Google Analytics ile itibarınıza zarar vermeyin. Matomo, gizlilikten ödün vermeyeceğiniz veya sitenizden taviz vermeyeceğiniz etik bir alternatiftir.

Content Harmony

Content Harmony

contentharmony.com

Content Harmony'nin içerik pazarlama iş akışı, ekibinizin son derece ayrıntılı içerik pazarlama özetlerini çoğu ekibin kullandığı manuel süreçten %50-80 daha hızlı oluşturmasına yardımcı olur. Arama amacını, rakiplerin anahtar kelimelerini ve konu profillerini, belge ana hatlarını, kullanıcı sorular...

Conductor

Conductor

conductor.com

Conductor dünyanın önde gelen SEO ve organik pazarlama platformudur. Conductor'ın kurumsal SEO ve içerik pazarlama platformu, markaların web sitelerinin arama motorlarında sıralanacak şekilde teknik olarak optimize edilmesini sağlamalarına, mevcut sayfaları iyileştirmelerine ve organik web trafiğini...

Marfeel

Marfeel

marfeel.com

Marfeel, yayıncıların ve medya şirketlerinin trafiklerini, okuyucularını ve abonelerini anlamalarına yardımcı olan bir içerik analizi platformudur. Marfeel'in platformu, içeriklerinin ve hedef kitlelerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için yayıncıların veriye dayalı kararlarla ekipler arasında ...

DemandJump

DemandJump

demandjump.com

DemandJump, 1. sayfa sıralamasını yükseltmek ve sonuçları artırmak için oluşturmanız gereken içeriği tam olarak gösterir. Herhangi bir konu için tek tıklamayla SEO içerik özetleri ile sıralamaya giren içerik yazmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...

Epilocal

Epilocal

epilocal.com

Epilocal, işletmelerin içerik operasyonlarını uygun bir fiyata ölçeklendirmesine ve otomatikleştirmesine olanak tanıyan veri bağlayıcıları ve otomasyon araçları sağlar.

NPAW

NPAW

npaw.com

NPAW, analiz paketi çözümünü sunmaktan gurur duyar. OTT'lerin, Telekomünikasyon şirketlerinin, Medya Şirketlerinin ve Yayıncıların milyarlarca veri noktasını izlemeleri, analiz etmeleri ve analiz etmeleri için eyleme geçirilebilir iş içgörülerine dönüştürmesine olanak tanıyan, video istihbaratı endü...

Momently

Momently

momently.com

Markalı veya sponsorlu kampanyalarınız için saniyeler içinde özel raporlar oluşturun. İlgili içeriği sunarak okuyucularınızın ilgisini çekmek için içerik analitiğini ve API'leri kullanın.

Vestorly

Vestorly

vestorly.com

Vestorly'nin İçerik Yönetim Motoru, kuruluşların doğru içeriği keşfetmesine, filtrelemesine ve doğru kişiye doğru zamanda kişiselleştirmesine olanak tanır.

Pepper Content

Pepper Content

peppercontent.io

İçerik pazarlamayla gelirinizi hızlandırın Pepper CMP, pazarlama ekiplerinin, üretken yapay zekanın ve uzman yetenek ağımızın gücüyle içeriği hızlı ve geniş ölçekte düşünmelerine, oluşturmalarına ve dağıtmalarına yardımcı olur.

QuickFrame

QuickFrame

quickframe.com

MNTN'den QuickFrame, orijinal videonun oluşturulma şeklini dönüştürerek her kuruluşun videoya öncelik veren dünyamızda rekabet etmesini sağlar. Global Video Hub™ platformumuz, her platform, kampanya hedefi ve stil için verimli bir şekilde oluşturulan veriye dayalı videonun kilidini açarak video içer...

Pressboard

Pressboard

pressboardmedia.com

İçerik yaratıcıları için ödüllü araçlar. Siz inanılmaz içerikler yaratırsınız, gerisini araçlarımız halleder. Pressboard size içeriğiniz kadar güçlü raporlama sunar. İçerik lansmanından canlı raporları paylaşmaya günler yerine dakikalar içinde geçin. Pressboard Studio, en önemli verilerinizi güzel, ...

Clearscope

Clearscope

clearscope.io

Clearscope, arama trafiğini artıran, sınıfının en iyisi SEO içerik optimizasyon platformudur. Kolaylaştırılmış araçlarımız SEO yazımını basitleştirir, böylece sıralamada yer alan birinci sınıf içerik oluşturursunuz. Metin düzenleyicimizin kullanımı, paylaşılması ve öğretilmesi kolaydır. Birinci sını...

Allegrow

Allegrow

allegrow.co

Allegrow, gönderenin itibarını ve gelen kutusu yerleşimini optimize eder. Allegrow'un pazarlama otomasyonu/satış etkileşim sisteminizle birlikte çalışmasını sağlayarak, gönderdiğiniz e-postaların spam klasörüne veya odaklanmamış klasörlere değil, öncelikli gelen kutusuna ulaşma yüzdesini artırabilir...

Knotch

Knotch

knotch.com

Knotch'un İçerik Zekası Platformu hangi içeriğin çalıştığını ve nedenini ortaya çıkarır, böylece tahmin etmeye daha az, harekete geçmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Veriye Dayalı Pazarlama Ekiplerinin Güvendiği

Bigtincan

Bigtincan

bigtincan.com

Bigtincan Content Hub, ekiplerin en iyi sonuçlar için birlikte daha akıllı ve daha hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini yeniden tanımlıyor. Bigtincan Content Hub, satın alma sürecinin her aşamasını destekleyen gelişmiş, yapay zeka destekli özellikler ve otomasyo...

Parse.ly

Parse.ly

parse.ly

Parse.ly, içerik için oluşturulmuş ve en başarılı şirketlerin en iyi içeriğe sahip şirketler olduğu inancıyla tasarlanmış bir analiz platformudur. Ancak dijital içerik dünyasında kazanmak kolay değil. Geri bildirim döngüleri oluşturmanız ve veriler aracılığıyla hedef kitlenizin size söylediklerini d...

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

B2B Pazarlama satış hattı ve gelirle bağlantılı Dreamdata, gelirinizi neyin artırdığına dair tam şeffaflık sağlamak için B2B pazara açılma verilerinizi otomatik olarak çıkarır, temizler ve basitleştirir.

Spiny.ai

Spiny.ai

spiny.ai

Spiny.ai sadece yapay zeka değildir. Yayıncılara yönelik amaca yönelik olarak oluşturulmuş çözümlerimiz, iş verilerini kolaylaştıran, öngörüler sağlayan ve geliri optimize eden ürünler sunmak için deneyim ve teknolojiyi birleştiriyor. Temel ürünümüz, içerik oluşturuculara son teknoloji bir analiz çö...

Event Registry

Event Registry

eventregistry.org

Haber içeriğini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için yapay zekanın gücünden yararlanın Event Registry, kuruluşların dünyadaki olayları takip etmelerine ve etkilerini analiz etmelerine olanak tanıyan, dünyanın önde gelen haber istihbarat platformudur.

DISQO

DISQO

disqo.com

DISQO, her müşteri deneyimini anlamaya yönelik bir CX platformudur. İşletmeler her müşteri, temas noktası ve sonuç için daha iyi kararlar alma konusunda DISQO'ya güveniyor. DISQO'nun reklam ölçümü, müşteri geri bildirimi ve izleyici erişimi ürünleri, sektörün en büyük isteğe bağlı tüketici veri plat...

Urbiquest

Urbiquest

urbiquest.com

UrbiQuest, çevrimiçi varlığınızı her yönüyle kontrol etmenize yardımcı olacak bir platformdur. 15 farklı yönetim aracı arasında kafanızı karıştırmanızı önleyen, kullanıcı dostu bir platformla görevlerinizi kolaylaştırıyoruz. UrbiQuest, performansınızın kapsamlı bir resmini size sunmak için ilgili tü...

Revuze

Revuze

revuze.it

Revuze, çevrimiçi incelemeler için Üretken Yapay Zeka analizinde liderdir ve tüketici içgörüleri ortamında devrim yaratır. LLM eğitiminden yararlanan uzun yıllara dayanan deneyime sahip Revuze, birden fazla e-ticaret kaynağındaki doğrulanmış alıcılardan gelen içgörülerin tüm potansiyelini açığa çıka...

Digivizer

Digivizer

digivizer.com

Digivizer, işletmelerin dijital pazarlamaya yaptıkları yatırımlardan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir analiz platformudur. Platformumuz, her büyüklükteki işletmenin tüm sosyal, arama, ücretli ve web performansı öngörülerini platformdan ayrılmadan tek, taki...

Veritone

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sağlayan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dön...

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